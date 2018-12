La Script: Los fantasmas del franquismo visitan a 'El rey' (8/12/2018)

Voz 2 00:00 en el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1457 00:21 Alberto San Juan adapta su obra de teatro el Rey al cine donde reflexiona sobre las luces y sombras de la monarquía en nuestro país con Luis Bermejo en el papel del monarca emérito

Voz 4 00:33 ayudó a olvidar los sueños de la calle cambio del más grande de todos los sueños la democracia

Voz 1463 00:40 por fin ha llegado a los cines la película del año Roma adecuar honesta en cinco salas hasta su llegada a Netflix rodada en blanco y negro es una historia íntima biográfica

Voz 1457 00:49 el director mexicano que le permite hacer

Voz 5 00:51 disco de la desigualdad social Clean señales son héroes creo que estoy con Kar wai

Voz 1463 01:02 que Munir muy la llegada de Blockbuster a la taquilla no para ahora es el turno de Robin Hood la enésima adaptación del mito de este héroe que robaba a los ricos para dárselo a los pobres Tarongers Norton es el protagonista

Voz 2 01:14 desvalijar hemos el erario organiza una reunión con los que nos apoyen

Voz 1457 01:21 este es el plan en televisión se estrena la segunda temporada de la comedia la maravillosa señora Meis el nosotras hemos entrevistado a los creadores los paladino sobre esta pionera del feminismo inconsciente

Voz 6 01:35 esa es su gira preparada la lista se podían esperar

Voz 1457 01:45 la niña en nada de ambas

Voz 1457 02:33 hola qué tal muy buenos días bienvenidos a La Script Pepa Blanes que es nuestra Greenwich favorita buenos días hola qué tal buenos días miradas que no se greens pero es que es muy pesados con la Navidad deja de quejarte porque tengo una sorpresa vamos a empezar un programa eh este programa que es una película que seguro que ha despertado tu espíritu navideño y nueve Roma empezábamos vamos a hablar después es el Rey de Alberto San Juan para que te alegres

Voz 10 03:04 que es verdad que el Ejido ha tenido que ver sean esto no a diestra nada su esto nada más la Legio los co mundo

Voz 1463 03:32 qué papel ha jugado la Monarquía en España en los últimos cuarenta años a qué fines ha servido cuáles son sus objetivos en las próximas décadas son las reflexiones a las que invita el Rey la película que dirige Alberto San Juan y que antes fue una obra del Teatro del Barrio de Madrid y que llega a los cines ahora cuando vuelve el debate sobre qué modelo de país no sirve para el futuro

Voz 0059 03:50 Nos hallamos en plena batalla cultural sobre nuestra historia e y el modelo de democracia

Voz 0059 03:59 en el que vivimos y entonces bueno pues también es digamos la aportación nuestra aportación de este nuestro oficio que es contar historias en el cine y el teatro

Voz 1463 04:09 es la primera producción del Teatro del Barrio de donde han salido obras como B de Bárcenas sobre la corrupción del PP olas guerras correctas sobre aquella entrevista de Iñaki Gabilondo a Felipe González en la época más dura de los GAL ahora se lanzan al cine con una historia controvertida que se estrena el mismo fin de semana de los cuarenta años de la Constitución

Voz 11 04:26 profundamente emocionado por la gran responsabilidad que ha depositado en mí su excelencia el jefe del Estado afecto en mi nombre y en el de mis sucesores formado la España surgida del dieciocho de julio que Dios me ayude en el servicio a nuestra amada España

Voz 1463 04:44 el Rey es una ficción el protagonista se llama Juan Carlos I es un Rey que se ha visto obligado a abdicar en favor de su hijo y que sufre pesadillas los fantasmas del pasado le vienen a ver aparecen todos los protagonistas de la Transición

Voz 10 04:56 Felipe efectivamente y por consiguiente sin acritud porque dejé de ser útil Rodolfo los soy Adolfo por qué deje de ser útil pues nunca dejará sacerdote Adolfo

Voz 1463 05:12 Luis Bermejo interpreta al Rey Alberto San Juan y Willy Toledo se intercambian el resto de personajes Adolfo Suárez Rodolfo Martín Villa Felipe González Jesús Hermida Carrero Blanco Kissinger o Franco son los nombres que marcaron el inicio de la D

Voz 1322 05:25 comparación España pero con sus sombras

Voz 10 05:28 no puede haber ninguna ninguna tregua Álvarez España da al marxismo cualquier precio significa eso que tendrá que fusilar a media España te dicho Holl

Voz 1463 05:46 dirige Alberto San Juan y Valentín Fernández que han optado por una adaptación inspirada en el Dogville de Lars von Trier rodada en el propio teatro con fondo negro y sirviéndose de luces sombras sonidos y ángulos de cámara para crear una atmósfera onírica y angustiosa evitando el discurso de trazo grueso y la burla facilona

Voz 3 06:03 el miedo ayudó a olvidar los sueños de la calle

Voz 4 06:07 a cambio del más grande de todos los sueños la democracia

Voz 1463 06:12 Alberto San Juan escribió el texto basándose en libros biografías y documentos tanto de izquierdas como de derechas repasa algunos de los acontecimientos más polémicos del tardofranquismo de la transición de la incipiente democracia por ejemplo la misteriosa muerte del hermano del Rey la educación franquista de Juan Carlos sus tratos con las monarquías árabes el golpe de estado de Tejero o los GAL

Voz 0059 06:32 pero el ciclo histórico y político que se abre con la Constitución del setenta y ocho está agotado otra cosa que es que la agonía pueda durar mucho tiempo pero ya hace aguas por todos lados y una de las principales vías de agua creo que es la Monarquía pero claro el sistema forma un todo entonces quitar

Voz 12 06:51 la pieza pues debe dar miedo por parte de quienes se beneficien de es de este sistema

Voz 1463 06:57 no se trata aseguran los creadores de una pieza burlesca ni de una parodia de la anterior jefe del Estado sino de humanizar a un hombre que acaba de abdicar lo que es indiscutible es que se ponen sobre la pantalla

Voz 13 07:07 sus luces y sus sombras

Voz 1463 07:57 el cambio de modelo en el consumo de cine ya hasta aquí este puente se ha estrenado en tan sólo cinco cines de nuestro país la película de Alfonso Cuarón Roma los exhibidores no han querido poner la película en sus salas porque desde el catorce de diciembre estará también en Netflix polémicas aparte es indudablemente la gran película de dos mil dieciocho que de momento ha conseguido el León de Oro en Venecia es candidata a mejor película de habla no inglesa director guión en los Globos de Oro

Voz 1457 08:29 diecisiete años después de su última película rodada en México y tu mamá también Cuarón vuelve con Roma a su país ya su infancia

Voz 9 08:39 el juego huella no pues yo no quiero es que te juegues milita

Voz 1457 08:47 Roma es el nombre de un barrio de la ciudad de México en el que se crió el director una colonia de casas burguesas cuero reconstruido el interior de la suya en un plató para revivir un año de su infancia pero en la mirada del director no se centra en los niños sino en la empleada del hogar indígena que los crío y a la que dedica la película

Voz 15 09:08 pueden estar a esta red sólo esto de todos los bandos Jartum mamá no

Voz 1457 09:14 a orillas Roma es un fresco sentimental social y político del que Cuarón es muy consciente silla

Voz 16 09:21 sé que es una película que nace en el seno burgués pero es el punto de partida de una mujer indígena e in que ese no es para hablar del contraste que hay en clases la perversa relación entre clase y raza la actitud del nombre frente a la mujer en la sociedad

Voz 1457 09:49 la secuencia Cuarón pone la cámara en la ciudad de una familia de cuatro hermanos con un padre que se va de casa y una madre en shock Unidos

Voz 16 10:00 no importa el edil siempre están

Voz 1457 10:05 son las la historia se centra en unos meses entre el año sesenta y nueve y setenta la familia protagonista vive dramas cotidianos y asiste desde su salón a la llegada del hombre a la Luna se cruza con la matanza del Corpus Christi de junio del setenta cuando un grupo de paramilitares asesinaron a ciento veinte estudiantes ante la pasividad de la policía

Voz 4 10:29 Roma es un drama sentimental retratos

Voz 1457 10:32 descarnado de México de su desigualdad racismo y pobreza un rompecabezas centrado en el personaje de la empleada en el pasado Festival de Venecia le preguntábamos en qué momento se dio cuenta de que la política también estaba en su casa

Voz 16 10:47 cuando creces con alguien que amas en realidad no cuestiona su identidad e y aquí de pronto me see este proceso me forzó a ver a a Clegg olivo como una mujer una mujer que pertenece a las clases bajas una mejor o mujer que viene que tiene origen indígena entonces en Sucre Creu todo una nueva un punto de vista que quizá yo no lo tenía yo la Yolanda tomaba nada más como Mi mamá digamos

Voz 1457 11:18 este es el gran proyecto de Cuarón una película que lleva pensando muchos años y que finalmente ha escrito dirigido y producido también es el director de fotografía una montaña de trabajo para una historia muy compleja rodada con actores no profesionales

Voz 5 11:32 Nino no son creo que estoy con crees

Voz 1457 11:39 en Flix fue su tabla de salvación pero luego han llegado las limitaciones para su exhibición que le impidió competir en Cannes y ahora se estrena en sólo cinco salas en España porque a partir del día catorce estará en la plataforma de streaming en Venecia insistía en quitarle hierro al asunto

Voz 16 11:57 Ellos sólo quiero son una pregunta todos ustedes que son gente de cine cuando fue la última vez que vieron en salas una película de Bresson o una de oso a una Dean terminan cuando Holdings que lo vieron en un en un formato doméstico se adaptaron temprano nuestras películas van a vivir en ese porqué

Voz 1457 12:14 por supuesto la gran pantalla favorece a esta película intimista y profunda que incluye análisis político y a la vez es un mágico viaje a la infancia

Voz 5 12:25 pero eras cuando fuiste grande que hace grande

Voz 1463 12:39 dejamos el cine de autor nos vamos a por los Blockbuster con

Voz 1457 12:43 Javi Hood una nueva versión cinematográfica de este mito después del fracaso de la de Robin Hood ahora lo intentan con una adaptación más millennials y actual

Voz 17 12:52 a un niño y una no hubo un niño

Voz 1463 13:30 Robin Hood fue un arquetipo de héroe creado en el folklore medieval británico un forajido de gran corazón que vivían los bosques alrededor de Nottingham la leyenda Benítez

Voz 1457 13:38 es una realidad las bandas armadas que asaltaban a la no

Voz 1463 13:40 Leza en tiempos de Juan I de Inglaterra en un momento en el que la Monarquía la aristocracia confiscar las tierras y bienes al resto

Voz 20 13:48 mira un doble tocase

Voz 1463 13:54 como escritores como Walter Scott o Alejandro Dumas auparon la leyenda de Robin Hood que ha sido llevada a la gran pantalla ya en infinidad de ocasiones incluso Disney se ha atrevido a subir a los altares a este héroe que robaba a los ricos para dárselo a los pobres después del fracaso de la última adaptación la de Ridley Scott en dos mil diez llega ahora una nueva versión que cambia a Russell Crowe portaron Ewerthon el protagonista de quinto

Voz 17 14:16 claro

Voz 1153 14:19 a creo que estoy proyecto me llegó y me interesó porque obviamente es un mito que todo el mundo conoce pero también porque pedía a gritos una versión revisada en la exploración del hombre a los de la figura mítica sino de este joven adulto el guión me pareció tremendamente coloquial y aunque tiene lugar en un universo que recuerda a la Inglaterra medieval es muy relevante porque explora temas muy pertinente sobre esta versión del mito tiene mucho que decir sobre el mundo actual

Voz 21 14:47 Hudson Lives epa autora e Aznar

Voz 1463 14:53 lo más irreverente que el icónico Errol Flynn en comparte protagonismo con Jamie Foxx un esclavo árabe que quiere vengar el genocidio de su pueblo en las Cruzadas que recluta a Robin Hood para liberar a los mineros y campesinos británicos arruinados por los altos impuestos del Rey la Iglesia y los nobles

Voz 3 15:09 la caja de los donativos de la misa del domingo delante de nuestras narices hoy el peaje a quién más está al corriente sólo usted señor pero supongo que el archivo no debería ser

Voz 22 15:24 no no no no no no no queremos que se lo trasladó el cardenal

Voz 1153 15:28 pero señor seguro es una cuestión de ley diurno

Voz 23 15:31 yo soy la ley y el orden aquí no puedo hacerlo

Voz 1457 15:34 el director Tovar

Voz 1463 15:35 Bush al frente de la dirección de capítulos de Black Mirror Anders no esconde que quiere trazar un paralelismo constante entre aquella época el mito el tiempo presente así las cruzada resuenan a la guerra de Irak Afganistán Siria actuales los intereses de la Iglesia y la monarquía son los intereses de las empresas y bancos de hoy

Voz 2 15:52 el cardenal va a venir desde Roma Asher Italia ha organizado una casta sabéis aquí en el Vita día libre tú no descansa así les lo harás cuando estés muerto viene por el encapuchado nuestro plan funciona es muy fácil decirlo desde tu posición

Voz 1463 16:07 el racismo en plena oleada xenófoba en Europa las puertas giratorias el reparto de la riqueza o la corrupción política son las denuncias que este Blockbuster lanza abiertamente mientras crea la figura de un líder un Robin Hood que pone algo de justicia social en un mundo desigual uniendo a todos los ciudadanos

Voz 2 16:22 desvalijar hemos el erario organiza una reunión con los que nos apoyen

Voz 1463 16:29 producida por Leonardo Di Caprio la película tiene también a Jamie d'Or Manel de cincuenta sombras de Grey y a un nuevo villano ven Mandelson excesivo como el de toda película de superhéroes que sufre este puente es uno de los fines de semana cuando más gente va al cine también muchas familias con niños que tienen rompe dos una historia de animación divertida ICO muchas bromas hacia el mundo de Internet es un reportaje de Laura Martínez

Voz 25 17:02 el bueno

Voz 1322 17:09 el personaje malo del videojuego regresa a la gran pantalla junto a su mejor amiga Vanesa Ralph rompe Internet es la secuela de rompe racha en la que sus protagonistas abandonan el salón recreativo del y se aventuran en el inexplorado expansivo vertiginoso mundo Internet así en esta ocasión el objetivo que persiguen Ralph iban el OPI es comprar hay una pieza de repuesto para salvar su garras que el juego de OPI en los manda de esta historia vuelven a estar Rich Moore Phil Johnston juntos crearon el éxito de taquillazo otro polis ganador del premio de la Academia así nos explicaban la razón por la que han introducido el Internet en la

Voz 12 17:50 lo hemos dicho

Voz 1153 17:53 la razón principal fue que queríamos salir de los recreativos queríamos ir a un sitio nuevo pero principalmente porque Ralph no quiere que cambie nada el quiere que subida siga siempre igual y enviarle un sitio que está en constante cambio Nos parecía que sería muy divertido pero también bueno para el conflicto y una buena manera de poner a prueba una amistad Internet también puede ser tóxico así que una persona insegura como Ralph entrando en ese mundo era bueno para la historia

Voz 1322 18:18 es que para real festivo universo termina por ser abrumador mientras que Avan el OPI le apasiona juntos descubren multitud de lugares y uno de ellos es una habitación en la que vemos por primera vez a todas las Princesas Disney juntas el objetivo de los creadores era encontrar el equilibrio entre burla y homenaje

Voz 26 18:34 Jackson desde me han princesa que que lo mágico no que los animales te hablen no

Voz 1322 18:43 la mal decida

Voz 26 18:45 me interesa

Voz 1153 18:47 muy hosting lo enfocados como si nos estuviéramos burlando de un amigo o familiar no es con maldad sino con la intención de destacar lo que hace distinto a alguien y me gusta que seamos capaces de mirar a estos personajes que han sufrido tantas dificultades para llegar a donde ahora están y seamos capaces de reírnos porque hay mucha gente que ha olvidado el camino que hicieron para convertirse en

Voz 1693 19:07 las princesas pero sobre todo la película nos habla de unos valores muy concretos en el ámbito de la amistad que el conflicto de esta historia se produce cuando los protagonistas se percatan de que tienen aspiraciones distintas al módulo

Voz 1153 19:23 corta de la historia es que a pesar de todos los cambios que sufre su amistad pueden llegar a un acuerdo y el cariño que se tienen puede reforzar esa amistad una opinión distinta no tiene porqué destrozar la en la primera película Ralph es muy infantil y al final de esta parece que ha madurado mucho y esto no hubiera podido pasar si no hubiera pasado por este viaje

Voz 1084 19:41 venido a la barra de búsqueda puedo ayudarte a encontrar

Voz 4 19:44 anillos aluminio avión

Voz 3 19:46 el auto relleno está algo agresivo

Voz 1457 20:00 repasamos un estreno más es un drama dirigido por el danés Thomas Binter ver que revisa el desastre del submarino ruso que se hundió en dos mil es un reportaje de Laura Martínez

Voz 27 20:14 no no

Voz 28 20:16 hola

Voz 1693 20:21 en agosto del año dos mil ciento cuarenta y uno course con submarino ruso de propulsión nuclear se hundió en el mar de Barents por dos explosiones internas veintitrés de los ciento dieciocho tripulantes sobrevivieron y los siguientes nueve días todo el mundo estuvo en vilo ahora el danés Thomas Binter ver cofundador del Dogma noventa y cinco director de Caza celebración dirige la cinta que refleja esta historia

Voz 20 20:43 ya está intacto el fondo del mar se encuentra en una posición muy difícil a quinientos metros de profundidad en una corriente submarina fuerte que lo con hace varios no tiene esa profundidad

Voz 1322 21:02 con guión de Rover ruda course refleja un desastre al que les sigue una marcada negligencia gubernamental mientras estos marineros luchan por sobrevivir sus familias enfrentan desesperadamente contra los obstáculos políticos y las escasas posibilidades de rescatarlos

Voz 9 21:16 la plaza

Voz 4 21:24 sus maridos e hijos son marinos de la Armada rusa y todos ellos juraron defender este país con su vida

Voz 1322 21:31 dado que no contaban con recursos suficientes las autoridades políticas rechazaron la ayuda de otros países por orgullo nacional y secretos de Estado Binter ver hablaba así de lo que destaca la película de toda esta situación

Voz 1153 21:43 la película también habla acerca de la humanidad de la permanencia de ser de quedarse sin tiempo y hasta cierto punto Es una historia de amor porque cuando las personas alejan unas de otras siempre es enfatiza el significado de la unidad de alguna manera de mínimos chiqueros

Voz 1322 21:58 la cinta trata de reflejar la historia con la mayor fidelidad posible aunque con un desarrollo artístico Binter ver afirmaba que para ello aún mantiene su interés en los temas que trataba durante el Dogma noventa y cinco

Voz 1153 22:10 en Dogma noventa y cinco hizo un esfuerzo para desnudar la película hacer de ella una expresión más auténtica esto en Cannes tuvo mucho éxito y se convirtió en una especie de vestido muy sexy y por esto es por lo que tuvo que abandonarlo pero desde entonces sigo persiguiendo los mismos temas como la verdad la pureza la honestidad en esta peli es cierto que hay explosiones pero la columna vertebral de la película sigue siendo la familia la humanidad muchos valores que

Voz 1322 22:36 la película cuenta con un reparto internacional están malo

Voz 1463 22:40 ya son Hertz le ha sido UQS Colleen Fer

Voz 1322 22:42 Max Von Sydow aunque empieza y acaba con el hijo de siete años de uno de los supervivientes quiénes como un testigo silencioso de los acontecimientos y tal vez un presagio para las futuras generaciones de rusos por la manera en la que se relacionan contemplan su Gobierno suma

Voz 1153 22:58 hay una tragedia personal que es el núcleo de la película pero si nos movemos al plano político hay otra tragedia en el año dos mil estaba desapareciendo a la Guerra Fría en aquel momento la prensa era libre en Rusia si las autoridades rusas hubieran aceptado la ayuda occidental porque todo el equipo técnico estaba allí dispuesto a ayudar las cosas hubieran sido de otra manera pero ellos eligieron lo contrario por razones políticas muy oscuras y esto también significó el fin

Voz 29 23:21 en la la libertad de prensa y esto marcó además otra guerra fría con otras características distintas quizás pero otra guerra fría y esto es una eso ocho cero con lo que él

Voz 1322 23:34 director espera que nos quedemos de la cinta es con la esperanza

Voz 1153 23:37 esperanza para el futuro llega amor de esta familia no sólo la familia de la Madrid el hijo sino también de todo ese grupo de personas de la boda en las escenas iniciales para mí la bodas la escena más importante de la película porque es el corazón es pasado naranja y espero que la audiencia se quede con este reto

Voz 4 23:55 escuchemos

Voz 1084 24:23 llegaba ya a las series de televisión con José Manuel Romero buenos días qué tal muy de María buenos días para ver qué nos recomiendas para este fin de semana bueno pues mucha comedia ya que por lo que veo no no no no dejas la intensidad sí lo había dejar porque veo que tampoco te has ido de puente al menos pues vamos a elegir seres disfruto horas aunque también con alguna a mi se me que la lágrima empecemos por la comedia más premiada del año de Marvel la maravillosa señora el que acaba de estrenar en Amazon Prime Video su segunda temporada nos transporta pues ha de nuevo a los últimos años de los cincuenta Nueva York París con una mujer que la verdad nos tiene ganado Rachel Brosnan interpreta Mitch Meis el que sigue su proceso de liberación recuerdas que era una joven ama de casa con dos hijos que está todo el día pendiente de ser la mujer la hija y la madre perfecta hasta que se da cuenta de que su gran talento como es como monologuista ilegal

Voz 5 25:13 bien

Voz 1457 25:19 dice MIT Meis en el que no se siente incapaz de tener su propia apartamento queden lo único que se siente preparada ahora mismo es en dirigirse a esos pringados de Navarra que parecen de antes de una anuncia de un potenciador de virilidad están ahí esperando a que la calle es jueves por la noche y lo mejor de su velada es la posibilidad de ver fracasar a una tía

Voz 1084 25:36 si es un comentario que también es muy es una declaración de intenciones no diremos más de este inicio de la segunda temporada bueno detrás de esta comedia como es deslenguado aguda están Amy Sherman paladino la creadora de Las chicas Gilmore y su marido hay mucho de su vida su padre era comediante y su madre bailarina ahora disfrutaremos más números musicales le contaban a nuestra compañera Laura Martínez que para ellos la comedias todo la forma de mirar al mundo y buscarle las costuras pero les preocupa los límites del humor Si estamos mejor ahora que en los cincuenta la época de la serie

Voz 1322 26:05 no yo creo que ahora hay incluso más estamos entrando en una fase realmente extraña en América donde todo el mundo es castigado por cada mala broma que hace todos están tratando de averiguar dónde está la línea porque es el tiempo en el que estamos tratando de dar las mismas oportunidades a todo el mundo de corregir errores y de asegurarnos de los discursos de odio sean castigados porque están creciendo mucho ya todos les parece muy difícil localizar el límite y saber cómo se supone que deben tratarse los unos a los otros pero la comedia ha sido siempre la narradora de la verdad la forma de arte que va al lugar que se supone que no debes ir y mi única preocupación es que si haces una mala broma debería ser sólo una broma sino quieres escuchar la comedia de alguien no tienes que escucharla hay algo ahora que están tratando de reprimir todo el mundo tiene que disculparse por cada bruma mala siesta agotador la comedia es presionar explorar hasta dónde puedes llegar y si eso se pierde por miedo creo que toda la sociedad se va a haber muy perjudicada

Voz 1084 27:02 bueno una reflexión maravillosa esta noche de esta noche en el podcast pueden escuchar la entrevista completa con los creadores y los protagonistas de esta serie que quemar Carla en la dentro de las imprescindibles es difícil la reválida ya sabes de la segunda entrega pues no sólo mantiene el nivel sino que yo creo que lo sube segura con mucho estilo narrativo y estético y crece no sólo a través de su protagonista sino también a través de los secundarios que experimentan pues su liberación por ejemplo su madre

Voz 1457 27:27 es magnífica otra recomendación

Voz 1084 27:30 otra comedia yo tengo debilidad estrenó hace unas semanas en Pixie no me canso de recomendar la eh Se titula El método conmigo

Voz 4 27:36 te estás haciendo mayor y no quieres que guardan que te equivocas te equivocas por completo le pasa del tema reconozco que me da miedo una muerte violenta el terrorismo los tsunamis esas cosas pero la muerte natural morir de viejo ni hablar

Voz 1084 27:55 me lo tomo como min próxima gran aventura bueno Michael si Alan Arkin se ríen de soledad en esta producción de Chuck Lorre creador de éxitos comerciales como dos hombres medio The Big Bang Theory que encuentra pues en reflex y en esta comedia entrañable una ventana no para hablar de de la enfermedad y la muerte de la vejez la amistad y el arte un relato la verdad que es entrañable cautivador y quizá funciona muy bien con una carta de despedida dos grandes actores que que se ríen muy bien de de lo que le

Voz 1457 28:22 bueno pues muchas gracias a José Manuel Laura por estas recomendaciones hasta luego y hasta aquí hemos llegado con nuestro programa de hoy volvemos esta madrugada a las cuatro una hora menos en Canarias por si están de vuelta a casa vamos a analizar las nominaciones de los Globos de Oro de los Feroz y también tenemos la crítica de estrenos como siempre en la realización estado Juan Aranaz en las redes y producción

Voz 4 28:47 Laura Martínez bueno Keith de las y olvido a los Sandy eso no es de lo que dice si eso sopla pollas de del Big Bang ganan un millón a la semana pero es un género menor una basura y tú eres uno de los mejores profesores de interpretación dado el papeleo la CBS quería alguien más rafia pero tú has visto este perfil haya alguien más racial un negro espera van a contratar a un negro para interpretar a la vuelo de hechos Gad han planteado a muchos por un rato

