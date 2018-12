Las noches de Ortega: Democracia universal (08/12/2018)

Voz 2 00:00 en la Cadena Ser

Voz 1174 00:17 buenas noches el programa de hoy será muy distinto a los habituales

Voz 5 00:24 quiero hablaros de política es la primera vez en casi cinco años que lo vamos a hacer pero no sin Thais mal niños a sus tesis porque intentaremos hacerlo con el mismo mimo y la misma sensibilidad

Voz 1174 00:45 quiero que conozca es a un nuevo miembro en la política española cuando parecía que Vox será la novedad una nueva formación surge con fuerza democracia universal según las encuestas democracia universal podría obtener de momento hasta doce escaños en el Congreso de los Diputados su irrupción ha sorprendido a la izquierda y la derecha su líder Ascensión Álvarez está situada en el foco de interés informativo todos analizan con lupa este nuevo fenómeno político que arrasa en las encuestas hoy conoceremos a la mujer que atrae las miradas de todos los analistas Polly

Voz 1174 01:41 noches gracias por aceptar esta entrevista somos conscientes de que en las últimas semanas no ha parado ni un momento hay bueno al margen de cuestiones políticas creo que dice mucho de usted que a estas horas de la madrugada haya querido estar presente en nuestro programa para dar la cara y responder a las preguntas que Tim que se formule no es es mi obligación allí

Voz 7 02:03 no no hay que dar gracias por ello

Voz 1174 02:04 según la última encuesta del CIS su formación obtendría de diez a doce diputados ese eso en el caso de que las elecciones se celebrasen ahora exactamente la pregunta que estos días se formulan todos los analistas políticos es si democracia universal es una formación de derechas de izquierdas de centro que las puede decir bueno e antes de fin de responder a su pregunta sin el tema de la encuesta yo creo que la única encuesta fiable

Voz 8 02:28 eh son las urnas

Voz 9 02:31 no nos vamos a poner contentos ahora que no van bien las encuestas como tampoco si algún día por lo que sea no son desfavorables ya digo la única encuesta fiable en la UE Laura respecto a si son ustedes de derechas de izquierdas es decir respecto

Voz 7 02:46 todo derechas e izquierdas yo creo que la

Voz 9 02:48 la división tradicional entre derecha e izquierda es algo que pertenece ya al pasado Democracy universales una formación transversal que huye de la catalogación en bloques clásico del blog y que de alguna manera ha venido para quedarse

Voz 1174 03:03 a pesar de eso yo creo que tal vez los oyentes puedan hacerse una idea de cuál es la filosofía de su formación si vamos analizando punto por punto ciertos temas de interés general va por ejemplo los impuestos cuál es la política de democracia universal respecto al tema de los impuestos

Voz 7 03:19 bajarlo subirlos ni mi bajaron en su hilos no me bajarme subir no me bajaron y sube yo como se pero también cómo están las cosas lo cual hay que ir removiendo por remover campo tampoco veo yo que

Voz 9 03:36 que eso es una una política bueno pues aquel le parece bien la va a mí también me parece bien tal como están ahora loco loco mentado son gente

Voz 10 03:44 está bien está bien

Voz 1174 03:46 hay muchos asuntos que preocupan en esos momentos el problema de Cataluña por ejemplo cuál es la posición de su formación de democracia universal respecto a Cataluña que exacto respecto a Cataluña

Voz 9 03:57 dejarlo como está dejarlo como está si de algo están pero a lo mejor se coloca los votos no tocarla pero si lo toca solo lo empeora ya que aquí en democracia universal

Voz 7 04:12 abogamos por no tocar no

Voz 9 04:15 no remover remover pero ahí está bien ya pero podrían ser mejor según muchas voces si yo ya ante la duda y dejemos las cosas como están no nos va a perjudicar Pilar desde Orense buenas noches buenas noches cuál es su pregunta para

Voz 1174 04:36 sanción al la líder de Democracia universal

Voz 11 04:38 bueno en primer lugar estoy muy nerviosa por por hablar por la radio

Voz 12 04:41 no se preocupe como si estuviera usted en su casa es bueno eso pone más nerviosa porque a mi casa

Voz 13 04:47 hemos vaya puta mierda de casa me todas tenemos los nervios a flor de piel pero bueno mi pregunta es decir su pregunta para la señora a mi pregunta para la señora Álvarez Álvarez buenas noches buenas noches señoras te pregunta es qué harán ustedes con las pensiones si algún día llega o poder

Voz 7 05:02 las pensiones pues vamos a dejar en el punto de las pensiones

Voz 13 05:08 voy muy bien muy bien muy bien sí sí

Voz 7 05:11 mira a ver Ascensión co cómo está todo sí

Voz 14 05:16 aquí todo todo todo mi ningún

Voz 7 05:18 en cambio no vamos a dejar las cosas como están porque Tommy también me ha pillado

Voz 14 05:23 en una época ya Mayol

Voz 7 05:25 no me apetece

Voz 14 05:27 enviar ya a cambiar o sea empezar remendar coser empezar hay pero Ascensión no creerán lo que las yo tomo hubiera pillado hace veinte veinticinco años

Voz 7 05:41 no lo digo yo que no voy a cambiar

Voz 14 05:45 yo tengo ya una edad que no me apetece y esto lo hablado yo con todos los miembros de la formación democracia universal

Voz 7 05:54 todos iguales piensan lo mismo está otra en todos con no digo yo de Sven pero que tampoco tenemos mucha fuerza ya para cambiar

Voz 11 06:07 no que a mi me parece muy bien a las pensiones cómo están tocar nada yo yo creo señoras tensión que mi voto va va a ir para ustedes

Voz 9 06:19 bueno muchas gracias muchas gracias señora por su ustedes adiós buenas noches buenas noches transmite la SER

Voz 1174 06:36 hay una pregunta que sin duda Cézanne formulando muchos de nuestros oyentes y si ustedes no van a cambiar nada si lo van a dejar todo como está qué harán cuando lleguen al poder quiero decir a qué dedicarán el tiempo

Voz 7 06:51 pues a a preocuparnos por el ciudadano y la media española eso eso tenga pues seguro pero siempre desde que de que lleguemos al poder

Voz 14 07:02 que llegaremos al poder hasta hasta que en fin hasta que

Voz 7 07:06 el ciudadano y con sus libertades decidan que ya que ya no quieren más durante ese tiempo vamos a estar día y noche preocupados por por el bienestar de de del español medio pero eso ya digo como hay Dios

Voz 1174 07:24 eh sí pero si ustedes se preocupan por el ciudadano medio día y noche como ustedes dicen sí pero luego no no no cambian nada para qué sirve preocuparse no

Voz 7 07:36 la ocupa se luego para que para que siempre okupas e hombre porque si se preocupan pero luego otro no es hacer tal como está el ciudadano queremos saber qué ocurre cuál es deseos su necesidad tiene ya pero está para eso estamos en política no una voluntad de ese vicio tenemos una vocación de servir a la ciudadanía no como como me pregunta usted que pague me preocupo niña pero esto este tengo la política en la sangre porque si luego me dice que no que no va

Voz 9 08:08 hacer nada que no va a cambiar nada ya le he dicho que no ten

Voz 14 08:11 no la es la mi las ganas

Voz 9 08:15 ya tampoco Messi puede exigir todo same me exige que me preocupe Messi siquiera que Camps no no soy Dios si Dios ha hablado usted con con otros líderes de las distintas formaciones políticas no sé si me imagino que sí que ha puesto en contacto con Pedro Sánchez con Pablo Casado no no no no no no no no les se llama les va a llamarles va tampoco lo veo no no les voy a llamar Antonio desde Murcia buenas noches buenas noches alguna pregunta para nuestra invitada

Voz 13 08:56 no lo veo hace de la pregunta de si que mi voto va usted ella seguro e sí sí sí dio bien sea mucha una duda Mi voto cuente con él tengo mi voto voy yo de todo me fastidia su pregunta por favor Caballero que me me peor

Voz 11 09:14 en el caso de ellos que llegaron al poder

Voz 13 09:17 sí que usted viviría en La Moncloa

Voz 8 09:21 no no no no no yo yo me quedaría en casa unida pero no pues no por nada porque es que ella

Voz 14 09:32 son muchos años en mi casa estoy a gusto allí ya la la he hecho a sí

Voz 7 09:38 no

Voz 14 09:39 a mí ahora tengo muy hecha a mí mismo

Voz 9 09:42 yo era Moncloa Messi haría muy cuesta arriba le pero pero tendrá usted que recibir a a dirigentes en La Moncloa de otros países

Voz 7 09:51 ya no iría no iría o no ideas a nadie

Voz 1174 09:54 pero al presidente del Gobierno tiene que ir a recibir

Voz 9 09:58 la gente hay una agenda no yo no la yo no lo haría eso

Voz 14 10:03 no que yo yo estoy en la casa todavía en la casa de allí pues yo estaría preocupado por los ciudadanos gracias bueno eso eso por descontado ahora que me digan que tengo que ir

Voz 16 10:18 ya les sirvió mi todo

Voz 7 10:21 del Interior belga

Voz 9 10:23 no eso eso yo yo diré

Voz 7 10:26 eh con educación eso sí lo diré con mucha educación

Voz 14 10:29 a día esta este anticipo aquel hombre nota que viajar a España

Voz 7 10:34 a mí me me dice entiende que decía el primer ministro francés yo ya dejaría ha dicho allí no no venga porque es que no voy ahí me imagino para que me hiciese el viaje tampoco en balde yo me imagínese que es una riñón super importante y tiene que reunirse con él no voy allá cruza ese río con otra que cruzarlo

Voz 14 10:53 quién tan tan tan importante tan tan tan importante la reunión se venga a casa a su casa a que se venga a mi casa nada

Voz 7 11:05 sí misma ido yo les vamos a acatar como de verdad como como un Rey de todo temo en la casa hombre no no deba falta de nada

Voz 14 11:17 hinchamos un colchón tenemos un colchón hinchable de esos todo bien invitados que se puede quedar en la casa así quede pero lo que he dicho esto me acogió mi en una era que ya lo tengo yo

Voz 7 11:33 ni ganas ni fuerzas

Voz 13 11:35 yo tengo un colchón dejas también Schäuble si eso va muy bien porque no ocupa espacio

Voz 7 11:40 esa lo bueno pues me decía

Voz 11 11:43 echado en un desea si te viene a bien pues lo saca lo que cómodo eh

Voz 13 11:49 es como una cama hubo una acaba como eso eso eso está muy bien como demuestra que no son grandes lo está muy bien construidas esta es es

Voz 14 11:59 es una buena cosa yo lo compré hace hace diez años se le da uso dan vendió mi nieto con con con un novio ahí eso sí eso está ahí en el armario eso no piden además yo lo piden

Voz 13 12:18 no tiene nada que si sacando sí

Voz 14 12:21 está muy bien bueno que amigo muchísimas gracias por su tu postura a la muy agotadores

Voz 9 12:28 es bueno

Voz 9 12:38 a qué cree que se de ascensión este año

Voz 1174 12:41 momento espectacular en las encuestas de eso

Voz 9 12:43 información yo creo que sí se han a un desencanto

Voz 7 12:48 Helen de generalizado una desafección del ciudadano medio hacia sus dirigentes políticos eso es lo que yo me me me pregunto si se de veo que hay un desencanto que hay una desafección que hay una una poca nula sintonía con la política y la ciudadanía política con aquellos que han que han que que administraba pues lo

Voz 14 13:13 los intereses generales todo eso yo barro hay deben andar

Voz 9 13:17 tiro que por ahí aquí se a qué se dedicaba usted antes de de estar metido de lleno en ella porque en el ámbito político yo

Voz 8 13:26 era experta en fenómenos paranormales

Voz 9 13:29 experto en fenómenos paranormales yo yo bueno yo era de hecho yo era la directora de Cuarto Milenio el programa de Iker Jiménez eh eso es la directora que veinte desde que empezó hasta que lo he dejado ahora por la política di dirigió Cuarto Milenio Cuatro milenio

Voz 14 13:46 yo de directora del del programa Un día les hable con Iker Iker

Voz 7 13:54 tengo que dejar esto tengo que dejarlo porque me me me estoy dando cuenta que en la política española hay un hueco que cubrir algún desencanto hay una desafección y me voy a cubrir ese hueco voy a solucionar esa desafección

Voz 9 14:09 qué quiere dijo Iker Jiménez

Voz 7 14:11 no le gustó y que no le gustó de Iker estaba muy a gusto conmigo en la dirección de cuarto video

Voz 14 14:17 pero él también entendió que que había un hueco que rellenar eh

Voz 7 14:25 mucha suerte aquí siempre tendrás un hueco para hablar de las caras de Bélmez y todo eso

Voz 8 14:30 pero si tú crees que

Voz 7 14:33 que la política que necesita y que la política está llamado acaso esa llamada dijo hace más caso a esa llamada me temo

Voz 9 14:42 Hay vuelo desde entonces se dedica aquí estoy cree que sí

Voz 7 14:47 hace universal híbrida por suerte

Voz 9 14:50 se están yendo bien cuántas personas integran democracia universal ciento Quintín ciento Tintín TIC Indie City cinco Abelardo buenas noches adelante amigo lo escuchamos

Voz 17 15:04 que era una eh ya lo ha ganado todo

Voz 11 15:08 de que hoy se dice lo de lo que tú que ver

Voz 17 15:14 es verdad que sí dejaron las cosas como si como él

Voz 7 15:23 yo creo que la clase política no hemos sabido entender verdad lo hemos Xavi yo captar el mensaje erróneo equivocado y poder reconocerlo hemos pensado que quería ir cambios que quería lo lo que quería

Voz 17 15:43 pero jugaré

Voz 11 15:47 dice mucho de de ir de su fútbol y que no se hayan por fin entendido eh

Voz 12 15:54 claro que nosotros también somos pueblo yo soy pueblo también yo soy pues yo soy el pueblo que bonito ya está bien eso de de creer que ha ido

Voz 9 16:09 bandos el bando de ciudadano y hermano dos político no hay un van mantiene ahora gracias a democracia universal

Voz 12 16:16 los político vamos a ser también pueblo

Voz 13 16:20 ha llegado eso muy muy dentro

Voz 18 16:22 me ha tocado la patata es emocionado Spectator hola hola buenos días bueno pues si lo que te muy estos a patata

Voz 9 16:33 se emocionado con las palabras de la líder demócrata universal

Voz 11 16:38 lo mismo tengo el el alma hecha jirones

Voz 13 16:44 sí sí

Voz 11 16:45 el alma inundado hacia

Voz 13 16:47 no te lo digo yo bonito

Voz 11 16:50 tengo la la patata de las limo

Voz 9 16:53 a patata inunda de la Liga

Voz 11 16:55 ya digo de Mi cuerpo y ver mi patata la verían usted llena de lágrimas inunda a alguien más graves y miel

Voz 7 17:05 qué bonito

Voz 11 17:07 quién coño llevo toda mi vida trabajando en el Tour que esquís nada pero ningún político gracias porque del half las cosas como ésta

Voz 7 17:22 nada que para nosotros es muy hermoso que nuestro mensaje capte que nuestro mensaje no caigan en saco roto

Voz 11 17:30 no os acordáis

Voz 7 17:32 a verla a usted emocionado pues no nos llena de gozo yo ahora mismo mientras usted hablaba me estaba imaginando su patata de lágrima cesó a partir de ahora va a ser el símbolo el logo de democracia universal si usted me lo permite

Voz 9 17:49 bueno vamos a qué bonito de verdad a poner unos carteles Porta España que te pongas democracia universal un corazón una patata que bonito llena lágrimas

Voz 17 18:02 el fin de la desatención de la población con la casa es creció sin precioso por fin de la desafección mi corazón fuera una perdón como he dicho que mi

Voz 11 18:20 corazón fuera unas por la cada día la esclusa haría inundaría el Juego de lágrimas

Voz 7 18:31 qué bonito que volví iba usted querido votante viva a usted

Voz 11 18:34 privado de queridas de precios entonces Delgado población española

Voz 9 18:39 gracias muchas gracias querido amigo por su llamada adiós adiós buenas noches adiós

Voz 11 18:45 pide una patata emoción

Voz 7 18:48 bien maravilla maravilla despedida bonitas a Villa pedida si si de verdad acabar una conversación midiendo se despide de usted una patata emocionada eso es de lo más bonito que he visto en mi puta

Voz 1174 19:15 hemos hablado mucho de política pero muy poco de su vida

Voz 7 19:18 la personal

Voz 1174 19:20 es que está usted casada pero muy pocas

Voz 7 19:23 en cosas más sabemos bueno yo estoy casada efectivamente es una persona maravillosa que me están ayudando mucho ir acompañando mucho en en esta nueva singladura que emprendió en la política mi marido es guionista de Cuarto Milenio alguien eso de cuartos milenios probablemente el hombre que más sabe en España de las caras de Bélmez mi marido y eso lo que a mí me me atrajo de eso hombre a mí me atrapó claro mi luego cuando las primeras citas que teníamos íbamos cenar y el me ha hablado de las caras

Voz 16 19:54 es que yo a que yo me

Voz 7 19:58 voy a hacer

Voz 10 20:00 hay caída de luces inmóvil

Voz 7 20:04 tenemos ahora once hijos todos los especialistas en las caras de Bélmez o no no sabría decirle cuál te mis once dijo sabe más de las caras de Bélmez creo que los once por igual

Voz 1174 20:15 ya son especialistas los once hijos en en las caras

Voz 7 20:17 sí sí eso da además especialista de de manera obsesiva e saltando el puto día pensando en la escala de haberme lo bonito y lo único que levantarse por las mañanas Iber que han levantado ante los once hijos se han levantado antes ya están estudiando las caras de Bélmez desde desde las seis de la mañana digo buenos días me han preparado el desayuno volvían prepararlo todo pero estudiando las caras de Bélmez están ahí

Voz 1174 20:40 desde ya estudiando Se van a dormir

Voz 7 20:42 los últimos estudiando las caras el mejor es mi casa mi casa y lo que deriva en casa es probablemente el centro mundial de estudio avanzado o de las caras de Vermeer tan todo el puto día me dijo los doce estudiando cara de verme Josep mientras

Voz 1174 20:58 tanto mientras tanto pues se

Voz 7 21:00 ocupaba estudiando manera eliminar la desafección del ciudadano me dio con la cabeza de vida mi mi casa maravillosa eso sí no yo me caes en el cada uno tiene su función yo eliminar la desafección y mi familia

Voz 19 21:18 estudiar esos rostros extraños que aparecen en el aparecer en esa casa vivía querrá la la la casa de la calle

Voz 1174 21:30 tomado su familia que se dedique usted a la política

Voz 7 21:33 de de purísima madre hijo que bien no tenía una una cara mala no tenía una cara fea no

Voz 9 21:40 lo claramente no desde el momento en el que ellos

Voz 7 21:43 dije familia los reunidos estaba estudiando un rostro extraño de mujer que aparecían en una pared de la cocina de la casa de haberme interrumpir dije discurre disculparme hijos y marido por interrumpir vuestro estudio

Voz 8 21:58 riguroso y serio de de las caras de Bélmez Hawes pero

Voz 7 22:04 tengo que deciros que me parece que voy a dedicarme a rellenar un hueco en la política nacional

Voz 1174 22:08 y que quiere dijeron que hicieron sí sí sí sí adelante qué bien qué bien

Voz 7 22:12 que tiene todo nuestro apoyo lo tienes si continuaran estudiando los rostros

Voz 9 22:18 o sea que en ningún problema de la familia le apoya apoyan a los ciudadanos por lo que estamos viendo otra vez estancos

Voz 1174 22:23 de los mensajes que están recibiendo a través de las redes sociales y día

Voz 7 22:29 están conmigo llamadas el apoyo es brutal a su formación y si no esto para mí es un sueño poder una cuando cuando emprende una nueva singladura en la política pues un claro pues tiene sus dudas de si el mensaje va a ser entendido o no yo pensaba mira es decir me sale mal pues vuelvo a lo mío a la dirección de Cuarto Milenio no pasa nada claro que no me caen los anillos no pasa nada raro pero mira chico ha ido bien ha ido bien es topo me da fuerza para presentarme a las elecciones generales y a ver a ver qué ocurre a ver a ver si a ver qué ocurre

Voz 1174 23:04 me decía usted antes que hay ciento ochenta y cinco miembros del mentón trabajando en el proyecto de democracia universal a que se dediquen esos ciento ochenta y cinco miembros hay abogados hay no todo son guionista de Cuarto Milenio

Voz 7 23:17 todo todo todo todo son guionista de Cuarto Milenio ajá menos que he traído yo a apoyar tú les he dicho

Voz 14 23:25 esto es un reto chico usando si os queréis subir al carro

Voz 7 23:28 sacarlo y me dijeron que sí

Voz 1174 23:30 bien toque si me pidieron eso sí con Paco

Voz 7 23:33 final la labor política con con sus cosas de Cuarto Milenio eh yo le dije que sí sí sí pero yo creo que ahora que las cosas no van bien voy a hablar con ellos y les voy a pedir por favor que dejen ya Cuarto Milenio

Voz 9 23:47 Dana de lleno a trabajar proyectada mujeres

Voz 7 23:49 Universal clave lleno a trabajar de lleno arremangarse claro ahí trabajar ahí con el hocico a de de lleno ya

Voz 1174 23:56 cree que ganará las próximas elecciones generales sí sí

Voz 7 23:59 sí sí sí sin duda sin duda del ciudadano medio está deseando que alguien esté en la clase política para dejar las cosas como están no mover llana o dejarlo todo y una Purísima eh tranquilito hizo un poco de tranquilidad eso es lo que el ciudadano está pidiendo yo creo que eso se va a traducir en en mucho voto para nosotros aunque sea la próxima presidenta de bien no haber llegue verdad que prometo no hacen nada de verdad que esa es mi promesa no pienso hacer nada de nada vamos a dejar las cosas como están no a marear a nadie con nada lo vamos a dejar todo tranquilidad e íbamos a dedicarnos a verlas venir con IU a verlas venir con tranquilidad a ver

Voz 20 24:42 lo que ocurre poco de Ignacio un coño un poco de inacción como Ignacio tanta tanta tanta movilización tan tanta hostias un poquito el tranquilidad como a estar tranquilos contemplando un módico vamos a contemplar ya vamos a contemplar tanto hacer tanto hace contemplamos coño contemplamos vota

Voz 6 25:00 democracia universal

Voz 1174 25:03 hemos dedicado el programa de hoy a analizar un fenómeno novedoso la irrupción en la escena política de una nueva formación democracia universal y hemos hablado con su líder a la que agradecemos muchísimo de verdad

Voz 7 25:16 nada sólo con nosotros ha sido un placer cuando ustedes quieran yo aquí hablamos de otros asunto porque hay una cosa que está clara yo cuando llegué a a la política me podrán seguir llamando que bien no no soy de las que cada día no soy de las que dice Diego y luego Diego Diego yo voy a seguir siendo la misma fieras que sigue siendo esa persona humilde que está trabajando en su casa que tienen un colchón hinchable para cuando vengan los dirigentes políticos muy esa soy yo seguiré siendo

Voz 1174 25:51 qué bonito agradezco en la Cadena SER la oportunidad en nosotros le agradecemos a usted que haya sólo con nosotros un fuerte abrazo querida amiga ya vosotros deciros que volveremos el viernes que viene con otra aventura radiofónica aquí como diría Quintero en esta cueva de música y de palabras hasta el viernes que viene deseando que en la política no haya cada vez menos oscuridad

Voz 2 26:14 más luz un beso a todos que hasta el viernes

