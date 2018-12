Narón, más cerca de cumplir su reto: adelgazar 100.000 kilos en dos años

Voz 2 00:00 y a la vez

Voz 3 00:17 Tana con Roberto Sánchez e Honda cinco millas ondas planto tía entre curas

Voz 1826 00:34 dentro de nada Matías no sé si tú eres de los que ese propone retos para el nuevo ciclo para el nuevo año pero dentro de nada vamos a estar hablando de de eso de nuevos propósitos para el año para el dos mil diecinueve tú te propones cosas que cuando arranca el año no porque para el día cinco es tantos incumplidos por tanto es una es una pasión muy pasajera bueno vamos a ver cómo funciona uno de esos retos que se hizo público a principios de este año aquí en este programa en La Ventana estuvimos hablando de el reto que se había propuesto toda una localidad los vecinos de Narón un pueblo de La Coruña era el de adelgazar cien mil kilos en dos años estamos habrá casi en el ecuador entonces en su momento estuvimos hablando Nos lo explicó su alcaldesa Marianne Ferreiro

Voz 4 01:16 saber si no nace suelos del ayuntamiento nace también del centro de salud en concreto una persona un médico que que es un poco el que lleva la voz cantante también lo que decimos es no saldríamos a este conseguido saludables porque realmente veíamos bueno queríamos ir un poco más allá somos poneros en deporte somos pioneros en culturas y creamos que bueno que había un sector de la población que sí que los índices de obesidad aumentaba

Voz 1826 01:42 bueno pues saber hasta dónde hemos llegado ahora mismo si se puede hacer balance transcurrido ya prácticamente un año desde que se inició el propósito ese médico al que se refería a la alcaldesa el gran impulsor de esta iniciativa bautizada como cien mil motivos de peso es el doctor Carlos Piñeiro que ahora se asoma a la ventana doctor qué tal muy buenas tardes bueno casi un año Cova el reto

Voz 5 02:08 claro es que ustedes francamente buena yo creo que incluso hemos superado las expectativas iniciales porque es conocíamos eh el ritmo de desde el punto de vista colectivo ha sido una este tipo reto sí y la verdad es que estamos superando el cinco por ciento que visto y con lo cual no era mucho no es exagerado porque son sobreviva ocho kilos cuatro tiros por y entonces hace lo curioso es que se está superando al menos las personas que están participando por el momento están superando ya he debiendo hablando el diez por ciento superarlo

Voz 1826 02:50 sí porque para hacer el seguimiento evidentemente eso partía de la voluntariedad en la inscripción de de la población que por lo que me lo que me explica por las cifras parece que tomó esta iniciativa como como o algo en lo que enseguida se vio implicada no

Voz 5 03:08 que la verdad esto es una respuesta de la comunidad ha sido muy buena llevamos trabajando desde los centros de salud desde el año dos mil nueve que este es un proyecto comunitario que promoción de salud cardiovascular saquen analizamos no sólo el exceso de peso sino también todos los factores de riesgo la báscula ida hay que después del realizar el estudio epidemiológico y observar de que el sedentarismo el sobrepeso la atención arterial diabetes mellitus todo tenía relación con estilos de vida tomamos la decisión de iniciar un proyecto comunitario la campaña inconcreto para adultos era específicamente cien mil motivos de peso que tuvo pues una digamos que rapidez inusitada en su su dispersión por todo el mundo

Voz 1826 03:58 si nosotros habíamos hecho una campaña

Voz 5 04:01 o sea que nosotros que somos gente de a pie no se nos ha sorprendido muchísimo porque la idea era captar durante seis meses población suficiente para eso

Voz 1826 04:11 claro esa difusión la dimensión que ha tomado a través de los medios de comunicación usted cree que al menos en los primeros meses hizo que también la gente se diera más más llamada por la convocatoria ese implicara un poquito más que vieran que eso estaba teniendo repercusión hablaban de Narón que en todo el mundo

Voz 5 04:29 buenas era importante no sé que contábamos era con una difusión del gallego hace no no queríamos tampoco que esto fuese un reto universal no pero lo que nos llama la atención es que dada la problemática que hay en todo el mundo de hoy decir así sobrepeso pues que que se haya difundido gracias a ustedes los medios de comunicación no diría esto lo cierto es que así se reciente y Comunidad a las personas más orgullosas de de formar parte de este proyecto no sólo de peso sino que también por eso se llama motivos de peso no no kilos de peso pues se trata de que se cede un litro de leche un kilo de alimento no parece haber con objeto de que la aquella población antes que tienen dificultades para para la alimentación equilibrada pues podrá obtener también ayuda de hecho esta es una zona económicamente deprimida siempre es interesante que seamos solidarios en este aspecto

Voz 6 05:36 SER se habla siempre de visibilizar desde luego nada hace más visible la obesidad que pensar en miles de kilos perdidos no saberlo sé que se debían transportan en camiones la original de el proyecto está en el reto colectivo que por lo que usted cuenta Piñero funcionan mejor que los propósitos individuales le quería decir si este colectivo también evitará los peligros de recaída de que mucha gente cuando adelgaza las dietas yo yo vuelve a engordar no

Voz 5 06:00 Nos ha sorprendido no que vamos a nosotros tenemos tres grandes sectores uno que es el de infancia donde se desarrolla en los colegios un programa de promoción de la salud cardiovascular no hablamos de felicidad y eso es a través del profesorado de ellos también en su cuarto año de formación y que bueno pues implica cocineros y la hostelería y el profesorado en general tenemos mil doscientos niños este curso qué tiene que ver ellos son investigadores de su propio mella tanto de su familia como ellos mismos sobre los estilos de vida esto es los adultos que es el plano espécimen motivos de peso y que si existe bastante yo creo que en bastantes dudas sobre sobre cómo abordar el problema de sobrepeso obesidad y esto es lo que estamos observando de momento en vemos que hay una respuesta comunitaria e importante que incluso se supera las expectativas con una media de pérdida de peso de dos todos por poco kilos coronel a lo que pasa es que cuando se alcanza el cinco por ciento ya inmediatamente decimos bueno ha sido esté estilos de vida adecuados actividad física y una dieta con con más con más calorías y esto esto es fundamental lo importante en refuerzo es el apoyo que se le por grupos de hecho nosotros bueno pues hemos puesto marcha ya un una Liga de motivos de peso visto que significa de que va a de equipos en las asociaciones de vecinos de diez personas y cada persona tiene un mil diez retos y esos diez retos son diez puntos que va a aportar el equipo por su supuesto tiene que ver con estilos su sustituir grasas saturadas de origen animal aceite de oliva virgen no o por ejemplo otro para todos los días entonces cada aspecto que nos interesa de la dieta de esos tres grandes objetivos que nos hemos marcado dado que sal azúcar y grasas nos permita digamos un refuerzo y en este caso buscamos ya la competitividad entre asociaciones de vecinos y grupos de personas con el objeto de mantener ese nivel es muy difícil no no no recaer en el rebote como como este comenta porque eso es lo que no hay mucha experiencia es cómo vamos a seguir motivando las personas colectivamente para que no ocurra de ese efecto rebote

Voz 1826 08:39 no no hay mucha experiencia y en ese sentido yo creo que están atesorando gracias a lo que están viendo en el día a día de este practicamente año que llevan ya con la experiencia lo que hace que tengo entendido que le llaman de otros sitios por ejemplo próximamente va a ir donde donde estaba tías ir a Mallorca para dar también una charla no sé si va a tener mucho que ver con el cómo hacerlo no cómo poner en práctica

Voz 5 09:02 eso es un taller práctico con todos los jefes de servicio de los centros de salud realmente nosotros como los médicos del sistema público y profesionales del sistema público sobre todo de educación y sanidad que estamos coaligados el centro de formación del profesorado y centros de salud lo que queremos es que esa esa actitud colectiva se desarrolló en todos los centros de salud de de España y bueno pues para esto en los talleres y sobretodo el intercambio para poner en marcha en los centros de salud ya se ha empezado lo cual a nosotros los ilusiona incluso de de ciudades de Europa que también no se nos han invitado para el próximo año a acudir bueno esto es importante porque esto nos permite darnos cuenta de que es lo que hemos empezado seguiremos con toda la humildad del mundo que es nuestro trabajo diario tanto en sanidad que es un objetivo básico que yo creo que nos estamos olvidando pero claro estamos ante una poderosa la acción de que el sobre todo de la industria alimentaria y eso es lo que lleva al fracaso que durante estos últimos dos símbolos estamos hablando de de que hemos ido bueno pues el el el siglo pasado empezó en los años cincuenta sesenta suelen hacer este tipo de trabajos comunitarios ya han ido fracasando a lo largo del tiempo y esto es lo que tenemos que evalúa cómo editar del fracaso nosotros lo que tenemos es una esperanza en los que niños y niñas de nuestra comunidad están forma en Basilea adecuadamente educativo diario van influir casi en un noventa por ciento de los cambios de modificación de conducta esos padres y de incluso de sus abuelos van a recoger experiencias positivas de que el punto de de la dieta libre de de la cultura del movimiento que es absolutamente imprescindible porque estamos diseñados para eso y esto es lo que lo que nos basamos

Voz 1826 11:05 pero bueno de momento estoy eso

Voz 5 11:08 proceso a largo plazo que independientemente de estos dos años que por supuesto vamos a intentar al menos alcanzar

Voz 1826 11:14 es es es a largo plazo a medio largo plazo pero lo que son muy muy diferentes son datos también de peso como el ahorro económico que ya han calculado que supone llevar a cabo un plan como éste ahorro económico quiero decir en cuanto al gasto por ingresos en la sanidad pública

Voz 5 11:30 sí eh ronda los dos millones de euros que hay una horquilla entre y me llevo ochocientos metros miles cuatrocientos mil euros pero si esto se suma a todos los centros de salud de España que lo hemos hecho calculando con esta sociedad científica ni tiene familia hay calculamos que oscilará de este ocho en mil millones de de ahorro por año de euros

Voz 1826 11:52 esa es esa es una muy buena razón de peso e Macías que están rebajando

Voz 6 11:57 los efectos de la edad no con el conectando con el tema acabábamos ante la tan rejuvenecido la población de alguna manera

Voz 5 12:02 sobre todo lo que vamos a editar es un cincuenta y cuatro por ciento de discapacidad lo que los ha llamado la atención del estudio epidemiológico que hemos hecho en colaboración con nuestra sociedad científica es que interesese en diez años por grupos sectarios no sea aumenta porcentualmente la discapacidad que estamos fracasando y este asunto no tema a seguramente a los políticos sanitarios les parece mal a los e incluso a muchos profesionales de la salud de las que no es lógico que sin la atención Primaria analizásemos un trabajo de más calidad es lo que no tiene lógica es que cada diez años vaya incrementándose porcentualmente dos puntos de diabéticos hipertensos de eso no el de sobrepeso damos fracasando Esto significa que que la sociedad no que va ocurre cuando tengamos mayores que cuando puse de España va a ser el país más longevo dentro de unos años incluso superada Japón lo que ocurre es que vamos a tener personas longevas pero discapacitadas esto es lo que tenemos que combatir pues fíjate con medidas tan sencillas como una persona un un recién nacido que es sometido en este caso pues a la lactancia materna se pudo evitar un veinte por ciento de discapacidad en el futuro y con medidas a nivel de los niños come una dieta adecuada y con una cultura de movimiento óptima podemos editar un treinta dicho discapacidad con la edad

Voz 1826 13:35 se cuenco y ocho cuando lleguen

Voz 5 13:38 importante tenemos un grupo de mayores que acercamiento desde hace cuatro años es un grupo de doscientos setenta y seis mayores de setenta años y hemos editado por el momento bueno hace gimnasia terapéutica baile terapéutico natación camina de ocho kilómetros diarios y unos editado un cuarenta y ocho por ciento de ingresos hospitalarios respecto al grupo control doscientas personas

Voz 1826 14:03 pues continuaremos haciendo seguimiento esto va muy bien cien mil motivos de peso ya sé que usted claro está tan implicado y lo está viviendo todo desde el primer minuto desde antes incluso de que empezara que podría contar mil pormenores le

Voz 5 14:20 les agradezco mucho su atención no nosotros le agradecemos muchísimo

Voz 1826 14:24 la la suya doctor Piñeiro enhorabuena ya te digo continuaremos haciendo seguimiento mucha gracia