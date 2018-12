Vuelve el héroe de las mallas verdes

después de casi ocho siglos nadie tiene la certeza de si Robin Hood existió o no en la realidad algunas leyendas sugieren que es posible que allá por el siglo XIII hubiera vivido un famoso arquero los bosques de Nottingham nada pero que se dedicaba a asaltar los caminos y que repartía el botín entre sus hombres le preguntamos al respecto al profesor Carlos García Gual

escritor y mitos brazo es muy difícil saber no es muy difícil saber si realmente hubo un núcleo histórico porque no hubo algún al algún bandido generoso que fue un gran arquero en determinada época ahí que desafió el poder y que luego quedó eh quedó su su leyenda entre las gentes del pueblo o bien si es puramente inventado eh quizá muchas veces se mezclen las dos cosas eh se mezclen rasgos rasgos de de de de alguien que realmente existió y que luego la imaginación popular primero y luego los escritores románticos han contribuido a dar la la figura definitiva de decir

desde allí organizó la resistencia contra el tiránico sheriff del condado componen canciones sobre hombre eso no porque mental

porque viene serio porque son la abadesa el Rey ha echado de Inglaterra todo el alto clero yo no me voy me quedo cuando venga el serio