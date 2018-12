Sucedió una Noche: “Peter O’Toole, Robin Hood y un mayordomo cabal” (09/12/18)

Voz 1 00:00 bienvenido sea Sucedió una noche

Voz 1 00:40 un programa producido Cadena SER y el canal de televisión TCM

Voz 0229 00:53 hola muy buenas a todos bienvenidos otra semana sucedió una noche el programa de la SER y el canal TCM dedicado al mejor cine de todos los tiempos al mejor cine a los mejores directores a los mejores personajes sólo a los mejores actores y actrices hoy por ejemplo van a pasar por aquí Peter O'Toole Gregory La Cava Jack Lemmon Robin Hood charlaremos con el director Leon Siminiani jugaremos a las películas y escucharemos un poco de música de cine así que lo mejor es acabar cuanto antes esta introducción y empezar a repartir juego entre todos estos ilustres comienza a sucedió una noche

Voz 5 01:28 no

Voz 1 01:31 ya

Voz 6 01:34 el espectáculo está a punto de comenzar pero no se alarmen ustedes no les cobraremos

Voz 0544 01:41 un montón

Voz 7 01:41 qué excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta

Voz 0229 01:50 la película de TCM esta semana apostamos por un clásico que el actor Roberto Álamo mencionó en el programa anterior Días de vino y rosas un drama dirigido por Blake Edwards en mil novecientos sesenta y dos contaba a Roberto Álamo que viendo a Jack Lemmon en esta película se despertó su vocación de actor

Voz 8 02:13 Jack Lemmon Lee Remick son los protagonistas de Días de vino y rosas la pareja Se conoce ese enamora se acaba casa

Voz 0544 02:20 cuando tienen un bebé todo parece ir bien

Voz 9 02:23 pero él ve cada vez más debido en parte a su trabajo de relaciones públicas dentro a casa después de tomar unas copas y tú estás frías Serena en quizá cansada se que parezco bajo y ruin y los antes no pensaba que ahora siento todo desaprobación si la siento si tú quieres

Voz 10 02:41 pero me levantada hay alguna ley que prohiba beber un poco mientras me esperas e la hay

Voz 0544 02:47 es así como acaba arrastrando a la bebida a su mujer cuando se quieren dar cuenta ya es demasiado tarde

Voz 9 02:52 estaba paseando por Square de pronto me paré ante un escaparate y me aspecto en el cristal y me pregunté quién será esté borracho cuenta de que era yo Mírame Soy un borracho Mírame y tú también lo eres una borracha ve miremos nos los dos

Voz 0544 03:06 al director Blake Edwards le asociamos generalmente con la comedia Desayuno con diamantes La pantera rosa el guateque esta vez mostró su cara más seria para adaptar una obra teatral que se había emitido antes por televisión y Edwards eligió como protagonista a Jack Lemmon un actor hasta entonces también identificado como él con la comedia

Voz 11 03:26 de ahí ahí voy yo en no

Voz 0229 03:30 no necesariamente disfruto haciendo comedias más que dramas siempre quise ser un actor completo y para ello tienes que hacer los dos tipos de personajes ser capaz de mantener ese equilibrio interpretativo

Voz 0544 03:41 Lee Remick por su parte fue una de las actrices más bellas del Hollywood de los años sesenta destacando en películas como Anatomía de un asesinato o el largo y cálido verano

Voz 9 03:51 yo estoy muy jovencita me decía es bonito muy bonito demasiado para vivir aquí yo allí pasaba inadvertida malgastando mi belleza en el desierto

Voz 0544 04:01 en Días de vino y rosas aparece radiante en la primera parte Delfín para ir a medida que su personaje cae en el alcoholismo mostrando el lado más dramático de una mujer que no puede dejar su adicción

Voz 9 04:12 no te pediría que me dieras conmigo yo sabría dominar no no podrías dominar tú eres un alcohólico a los dos lo famosos éramos una pareja de borrachos en un mar de embriaguez y el barco se hundió pero yo me agarré una tabla de salvación que impidió que me hundiera definitivamente lo de soltarme ni portero ni por nadie

Voz 0544 04:28 una leyenda cuenta que Blake Edward sometió a hipnosis a la actriz para que interpretara algunas escenas si fue verdad le salió bien la jugada porque Lee Remick al igual que Jack Lemmon fueron nominados al Oscar por sus respectivos papeles días de vino y rosas es una de las mejores radiografías que nos ha dado el cine sobre el problema del alcoholismo Blake Edwards afronta la historia sin concesiones de forma cruda y realista pero sin caer en la truculencia

Voz 10 05:03 sabes por qué me han despedido de cinco empleos en cuatro años no ha sido por política como decimos siempre nosotros ni por injusticias emisiones sino por embriaguez por embriaguez nunca Deco tomamos más de dos Copas nos emborrachándose estamos borrachos casi cien

Voz 0544 05:17 la película habla de las causas del alcoholismo

Voz 10 05:19 verdad es que Nos dijiste que antes Kirsty me sentía por el chocolate verdadera obsesión se pues un psicólogo perspicaz te podía haber dicho que ella impotencia era una alcohólica pero no lo hubiéramos creído claro que podía equivocarse cuantas presas se deben tomar para que te produzcan alergia y quién es capaz de explicar el alcoholismo es una enfermedad difícil decíamos hasta que uno la adquirido ITA

Voz 0544 05:38 en de las consecuencias una película que toma su título de un poema que recita Lee Remick

Voz 9 05:43 escena largos no son los tías cepillo unos te un nebuloso sueños surge nuestros entre Sp

Voz 0544 05:51 en el punto romántico del film que también lo tiene lo pone la música de Henry Mancini que ganó un Oscar por este trabajo un tema principal que ya sea en versión instrumental o cantado es uno de los más famosos de la historia del cine

Voz 5 06:04 a vivir

Voz 12 06:10 eh

Voz 15 06:36 llega el momento de jugar a las películas

Voz 0229 06:39 ya ocurrió en terraza festeja cincuenta

Voz 16 06:42 niños mi padre me dejó a mí suerte con las monjas estaba tan avergonzado les dijo a todos que había puesto mi familia nunca fue a visitarme después de Maranello tenías que permanecer cuatro años en el convenio para pagar menos acogido las que trabajar

Voz 18 07:33 son un instrumento parece el punto culminante el genio de Frankestein de veinte saber dónde están las notas

Voz 1 08:17 administra los bienes que que Iniesta

Voz 19 08:19 es es muy oficinas de la pesca así que nuestra pero agua podríamos perdón los peces necesitan agua les resulta familiar ese concepto si bien pues para ahorrarnos tiempo se lo explicaré de forma breve y sencilla aquí hace mucho frío llueve mucho aquí hace mucho calor y no llueve mucho ve la diferencia si está señalando Arabia Saudí doctor Jones no tienen

Voz 20 08:42 no

Voz 21 09:09 y y

Voz 1 09:15 te voy a dar la primera lección fugitivos un sistema sutil ideológicamente hábil para sacar documentos de lugares cerrados

Voz 22 09:25 qué tal sí

Voz 0229 09:57 bueno pues estas cuatro películas también se pueden ver la semana que viene en TCN entre otras muchas unas cien cada semana vamos a ver cuántas sabéis descubre en primer lugar escuchábamos a Judy Dench contando su historia en Filomena B Stephen Frears y sonaba un tema de su compuesta por grandes Andre a continuación Boris Carlo se disponía a descongelar al monstruo de Frankenstein y el hombre lobo en la mansión de Frankenstein película de mil novecientos cuarenta y cuatro también conocida en España como la Zynga Rey dos metros en tercer lugar y Wayne Mc Gregor ponía objeciones al proyecto que le proponían la pesca del salmón en Yemen una película de las Strong del año dos mil once con banda sonora de Darío María Nelly y para terminar kleenex Bud le enseñaba los trucos del caza fugitivos habernos Barrett Peters en el Cadillac rosa una película del año mil novecientos ochenta y nueve en cuya banda sonora está este tema del grupo Southern Pacific que suena de fondo marino bajo trece m el Fine que

Voz 0544 10:58 ella temía es que haber visto

Voz 1 11:00 es un título liguero escribirá Enciclopedia curiosa Delfín

Voz 0544 11:11 el capítulo de nuestra Enciclopedia de hoy nos trae de vuelta a un personaje clásico del cine

Voz 10 11:15 es decir me quién sois me llaman Robin Hood porque he oido hablar de Bonnie nada bueno supongo

Voz 0544 11:22 este viernes ha llegado a las pantallas españolas una nueva película sobre las aventuras de Robin Hood interpretado esta vez por el actor optaron Ewerthon el protagonista de la saga Kings mal servicio secreto aprovechando este estreno vamos a ver qué dice la enciclopedia de este personaje

Voz 0229 11:43 después de casi ocho siglos nadie tiene la certeza de si Robin Hood existió o no en la realidad algunas tiendas sugieren que es posible que allá por el siglo XIII hubiera vivido un famoso arquero los bosques de no tengan un arquero que se dedicaba a asaltar los caminos y que repartía el botín entre sus hombres le preguntamos al respecto al profesor Carlos García Gual escritor y mitos brazo

Voz 23 12:07 es difícil saber si realmente hubo un núcleo histórico no hubo algún al algún bandido generoso que fue un gran arquero en determinada época y que desafió el poder y que luego quedó quedó solo su leyenda entre las gentes del pueblo o bien si es puramente inventado eh quizá muchas veces se mezclen las dos cosas se mezclen rasgos rasgos de de de de alguien que realmente existió y que luego la imaginación popular primero y luego los escritores románticos han contribuido a dar la la figura definitiva de sí

Voz 0229 12:44 mitad leyenda mitad realidad lo cierto es que el héroe de las mallas verdes pronto cautivó la imaginación de los Britten

Voz 1 12:51 quién era antes de ser Robin

Voz 0229 12:53 al parecer las crónicas judiciales del condado de Nottingham hablan de un noble caballero sajón llamado Robert Hot que cayó en desgracia ante el gobernador

Voz 24 13:02 bueno

Voz 25 13:03 por los poderes que me ha otorgado a Su Majestad el Rey de Eto que pasen al trono vuestras tierras vuestro artículo todo cuanto poseen

Voz 0229 13:11 desposeído de todo el caballero se refugió en el bosque de Sherwood juntó

Voz 24 13:15 nada de de viales con la gente de vuestra compañía de ladrones otro saboteador más entre canallas Hoeness

Voz 0229 13:24 desde allí organizó la resistencia contra el tiránico sheriff del condado

Voz 13 13:28 componen canciones sobre sobre los trucos que mental nos mantienen vivos señala

Voz 26 13:38 las primeras

Voz 27 13:38 Heladas populares inglesas en las que aparece Robin Hood son del siglo XIV

Voz 28 13:42 Alfons López

Voz 24 13:47 estas canciones nadie sabe de dónde salen pero se oyen por todas partes

Voz 27 13:51 nosotros las llevamos de pueblo en pueblo le describen como un arquero devoto de la Virgen que vive en el bosque caza ilegalmente tiene amores con una abadesa llamada Marie

Voz 29 13:59 por qué bien les haría porque son la abadesa el Rey ha echado de Inglaterra todo el alto clero

Voz 9 14:05 no me voy me quedo cuando venga de encontrar haciéndolo

Voz 27 14:07 suria Robin Hood sigue siendo protagonista de la literatura inglesa en los siglos posteriores Walter Scott el autor gay iban How recuperó su mito convirtiéndole en el bandido romántico que ahora conocemos al igual que el país que a finales del siglo XIX publicó su novela Las alegres aventuras de Robin Hood en la que el personaje ya aparecía con todas sus características

Voz 23 14:28 soy su nombre ex porque siento compasión hacia esas pobres gentes seis extraño porque queréis de medianía de ese hacíais a ser Gaye incluso al príncipe Juan a riesgo de vuestra propia del odio Una injusticia no a los Normando lista hervido vuestras rango vuestras tierras son un proscrito cuando podías vivir cómodamente con tranquilidad quise con tensa espera un momento entonces verdad

Voz 0229 14:56 el cine recogería después el testigo convirtiéndole en uno de los héroes más carismáticos del cine de aventuras el gobernador

Voz 0544 15:03 llama

Voz 30 15:04 pero yo digo que somos libres y un hombre libre que defiende su hogar es más poderoso que diez dados a sueldo

Voz 24 15:11 pero no tenemos nada que comer

Voz 9 15:14 es decir que no se encuentre en el bosque

Voz 30 15:16 tenemos comida madera para Armani que notará refugio y descanso

Voz 0229 15:22 tal y como nos lo muestra el cine Robin es un valiente que pelea contra la injusticia y por la libertad de sus paisanos nadie puede igualar le en su puntería con el arco

Voz 10 15:31 el blanco está que el palo

Voz 25 15:32 apenas se ve si lo especiales vestir al tronco listo mirar esto lo atravesada oreja

Voz 31 15:42 el retorno encarna el mito del ladrón bueno señor

Voz 13 15:46 que roba y reparte entre lo

Voz 31 15:49 hombre claro está

Voz 24 15:52 no es extraño que los galanes más cotizados de todas las épocas le hayan puesto rostro

Voz 0229 15:57 en el cine mudo tuvo la agilidad y la gala de Douglas Fairbanks un actor que era un verdadero acróbata y realizaba él mismo las proezas que mostraba en la pantalla

Voz 32 16:06 bien vamos a ver si entendido lo que tienes tú te lanzas entonces con Lacuerda ajo entras a través del cristal de la ventana para caer sobre esta mesa no que al ser flexibles se dobla como un balancín catapultado hacia el techo das tres saltos mortales por el aire Kayes de pie sobre la gran lámpara que con tu pecho se suelta y cae a entiende la lámpara sobre el malo aplastando en la cabeza es eso

Voz 24 16:29 efectivamente y procuró que durante todo el tiempo

Voz 0229 16:35 ya en los años treinta Errol Flynn también en plena forma física nos brindó la interpretación más romántica del personaje

Voz 23 16:42 es un hombre paciente Temer socio distinguido gentil y muy pues me Milicic es cuando notáis que los mira os sentís dulce cosquilleo que recorre vuestra espalda de arriba a abajo

Voz 0229 16:55 Kevin Marian son Connery encarnaba a un Robin Hood

Voz 24 16:58 postular que regresaba de las cruzadas para descubrir que nada había cambiado en Serbia y que su querida Marianne salía metida monja varia qué haces con ese hábito

Voz 25 17:08 vivo en él he vuelto a casa María La guerra ha terminado he vuelto ahora son la madre Lejeune

Voz 0229 17:16 en los años noventa se estrenaron casi simultáneamente dos producciones protagonizadas por acrecentar yin y Kevin Costner y en dos mil diez Ridley Scott y Russell Crowe el equipo de Gladiator también hizo su versión

Voz 33 17:29 eh Francia a Palestina igual yo sé que la tiranía sólo alberga el fracaso

Voz 0229 17:38 ha habido un Robin Hood de dibujos animados realizado por la Disney

Voz 10 17:41 Mariano casarse con el que tú

Voz 0229 17:45 yo otro en tono paródico que dirigió Mel Brooks las locas locas aventuras de Robin Hood

Voz 24 17:50 atención atención por incumplimiento en el pago de IRPF todas las propiedades de la familia

Voz 34 17:56 así serán requisadas en concepto de pago picado el piel contable

Voz 24 17:59 del príncipe Juan H M resultó

Voz 34 18:01 es una Esparza incluso hubo un Robin Hood

Voz 0229 18:04 Versión española Charly Bravo encarnó al arquero en la película de Francesc Bermúdez Robin Hood nunca muere de mil novecientos setenta lo que sí parecen coincidir los expertos es en que tanto las novelas como las películas falsean la historia adelantando la aparición de Robin Hood unos cuantos años

Voz 10 18:23 organizar en una revuelta tendréis muerte por suerte no descansará hasta que todos los sajones del condado sean libres pueda luchar por subrayó

Voz 0229 18:32 el objetivo era hacerle coincidir con el reinado de Ricardo Corazón de León

Voz 24 18:37 y el de su hermano usurpador Juan sin Tierra Su Majestad el príncipe Juan

Voz 25 18:42 hay pocas esperanzas de que el Vaticano el príncipe Juan será coronado centro

Voz 0229 18:46 según los historiadores Juan sin Tierra no fue tan malo como lo pintan las películas de Robin Hood en efecto ocupó el trono mientras su hermano combatían las cruzadas pero al parecer en ningún momento quiso usurpar lo mi fue cruel con su súbdito

Voz 24 18:59 acaso creéis que soy un Rey tupido Rey débil ése parece ser que era su defecto la debilidad

Voz 0229 19:06 echó los nobles ingleses la aprovecharon para aumentar sus privilegios formaron un Parlamento y consiguieron que firmara la Carta Magna el primer ensayo de constitución de la historia

Voz 35 19:18 es libertad

Voz 0544 19:23 os doy mi palabra

Voz 0229 19:28 a pesar de todo en el cine Juan sin Tierra siempre aparece como el malo de la función

Voz 0627 19:32 me estáis llamando traidor a dos si ya los hombres que se han ofrecido fidelidad como llamar al que se aprovecha de que el Rey está ausente usurpa el poder y luego con la ayuda de una pandilla de asesinos pretende robar el importe del rescate a los indefensos sajones

Voz 0229 19:48 otra cosa que siempre vemos en las películas de Robin Hood es la rivalidad entre normanda

Voz 25 19:52 ese Hoeness contempladas los gloriosos normal antes violaban y saqueada ahora cobran impuestos impuestos Normando sobre las cosechas sajones Sober aire sajón

Voz 35 20:03 puestos Normando sobre lo usamos esta rivalidad es auténtica

Voz 0229 20:07 bastantes años antes de Ricardo Corazón de León Guillermo de Normandía había conquistado Inglaterra impuesto a la nobleza normanda sobre la sajona en lo que no se ponen de acuerdo los historiadores es si en tiempos de Ricardo Pérez duraba todavía esa rivalidad o ya las dos nobleza convivían en paz

Voz 37 20:27 pero

Voz 15 20:30 como veis buena parte de la

Voz 0229 20:31 Soria de Robin Hood es invención probada lo que no sabremos nunca llegó a existir en realidad o todo él es fruto de la imaginación popular de sus mitos y tradiciones según el profesor Carlos García Gual la leyenda de Robin tiene muchos elementos simbólicos

Voz 23 20:46 no voy de algunos rasgos míticos va vestido de verde eh está relación con las fiestas de mayo está tiene amores e tiene amores con Marian que parece también una eh una una una mujer con un algo de ninfa es si esto a ese a ese mundo a ese muy popular

Voz 0229 21:07 sea historia o ficción Lo cierto es que gente de todas las edades hemos disfrutado con sus aventuras y los seguimos

Voz 11 21:13 haciendo porque Robin Hood es un héroe inmortal por el que no pasan los años

Voz 24 21:32 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto

Voz 0544 21:38 Putín sufrida este caso toda mi vida he estado esperando decir uno de los estrenos de la semana es Apuntes para una película de atracos un curioso documental que cuenta la historia de flaco llamado precisamente el Robin Hood de Vallecas uno de los ladrones de bancos más buscados durante los últimos años hemos hablado con el director de este documental León Siminiani sobre esta película y por supuesto cine de atracos

Voz 13 22:16 tú me siempre me gusta el cine negro dentro de unas películas de atracos es pues chiflado porque lo ha habido un tiempo en que eso citado eran otros tiempos y dentro de las películas de atracos lo que películas de proceso que son películas en las que el relato lo logra una historia que va pasando separa para que un grupo de personas lleven a cabo un proceso físico ejecuten una cosa no

Voz 40 22:39 es muy difícil ya sabes cómo hay que operar amigo tardaré lo menos dos horas en perforar el techo puedes contar con otras tres horas en la tienda por lo menos sí pero abajo casi no se podrán y respirar sino acabamos con ese maldito timbre para eso estamos aquí

Voz 13 22:53 lo que eso como el paradigma es el atraco que son veinticinco minutos mudos sin sin diálogos en los que se cuatro personas

Voz 41 23:02 llevan a cabo con atracos el golpe más audaz desde el rapto de la Sabina Últimas Noticias alto hotel sancionar

Voz 13 23:12 todo es cuando yo escuché la la noticia de la detención de flaco leí sobre el modus operandi Butrón Alcantarilla intuí que ellos deberían tener un proceso muy complejo y que podría dar lugar a una filmación de un proceso complejo que cómodo que a mí me interesaba no

Voz 42 23:29 empecé a leer sobre este Robin Hood de Vallecas por su padre había sido un atracador de peso en los noventa pero él no tenía antecedentes había llevado una doble vida compaginando los atracos con su trabajo de repartir

Voz 13 23:43 los de pescado los cinco años que hemos estado preparando a esta película tres el ha estado en prisión mientras él está en prisión yo lo que hago es investigar las cosas que él me va contando en esencia son apuntes para llevar a cabo una trago no

Voz 43 23:57 primero hay que averiguar si el banco tiene un sótano tienen los edificios antiguos

Voz 13 24:02 bien es importante que el banco Einstein esquina para poder localizar en el subsuelo esa precisa ubicación ese mismo cruce de dos calles entonces cuando él sale el toman mucha presencia digamos el la relación muestra sobre todo tu presencia a él porque yo entiendo que el desborda todo todo mi plan inicial que es mucho más interesante al final lo que él tiene que ofrecer como personaje que la entelequia mía cinéfilo Project iba

Voz 1 24:33 respecto a la película había llegado el momento de explicarle algunas cosas sobre el terreno no es lo mismo la teoría que la práctica

Voz 44 24:40 bueno está calle por ejemplo esta visitable y que visitable es que puedes transitar por abajo por el subsuelo vale que pues puedes andar nosotros utilizamos también el término de de que vale también lo utilizamos para las tapas mira ves ese respiraderos cual el respirar es que ahí ese respiraderos cuando tú andas por lo haga

Voz 1 25:03 quería eso comunica con con el techo de la galería es indica que la galería va justo

Voz 13 25:09 es una de las cosas que me atraía al principio era pensar en eso no pensar en en este tío es un Robin Hood de verdad y eso es lo que pasa es que eso techos eso se cayó bastante rápido sabes porque yo me di cuenta de que no era

Voz 1 25:21 sí ha sido una forma de vida es lo que se hombre porque tú lo viste como lo viste para ti es completamente normal que ya no puedes distinguir tú no tienes tan tan

Voz 0979 25:31 ahora con otra persona lo que está bien lo que está mal respecto a eso eso era un secreto era como un secreto que tu tienes que igual tú ha cedido que no lo sabe nadie ni tu mujer y tus padres y lo tienes tú Paradis pues yo tenía el secreto con mi padre de que eso hacíamos eso para ganar dinero yo hay una parte de fascinación

Voz 13 25:48 tenía que ver con eso no tenga que ver con bueno pues este tiene a través de este tío puedo dar alguna manera expresión a todo un sentir social que tiene que ver con una animadversión profunda hacia la extinción bancaria por lo que ha provocado o no o por lo que sigue provocando lo que pasa es que rápidamente sentí que eso no tenía mucho recorrido en su figura hay otras que sí hay muchas pelo a ver las que yo tenía más en la cabeza pero la primera sería David Chase que está en la película las fotos le gustaría atraco perfecto

Voz 46 26:21 esto es un dibujo del hipódromo hecha de memoria Randy tienes que proporcionar M Un buen plano de todo el distrito Mike pero que grave y Sexton vuestra memoria milímetro a milímetro hay que estar siempre al día consignado el más ligero cambia aunque sea algo tan pequeño como un puesto de periódico quizá me equivoque en unos miles pero creo que la ganancia será de dos millones

Voz 0544 26:42 Melville hizo varias películas de atracos pero yo me quedo

Voz 13 26:45 de él que son El Círculo rojo y sus segunda película del se llama bop el jugador es algo que participó en el atraco al banco Rando hace veinte

Voz 45 26:54 Ellos se fue pero

Voz 13 26:57 yo yo yo suele Calvo por ejemplo hay una que me fascina ese aura Fabian fieles que el de nueve Rey

Voz 47 27:02 hay dos tipos sacará a Bolsa promedio trae de diez Pacos cincuenta y siete en Kansas trescientos mil asustó tanto de veces está dentro de otra manera el día anterior seguridad

Voz 24 27:12 por ese mantiene con los sueldos de mierda que estaban esperando

Voz 13 27:17 al igual que es un tío normal que empieza fantasear con cómo sería hacer un atraco perfecto siendo él un mindundís no eso me parece un ángulo como muy interesante no luego recientemente algunas París maravillosas la película de Ben Affleck de The Town espectacular la avería Spike

Voz 48 27:36 no me parece maravillosa también de que salía humo del banco oye estaba cerrado intenté mirar dentro y uno de los atracadores abrió la puerta y me puso una Magnum en la cara me dijo con acento extranjero que iba a matar a los rehenes a alguien más no señor no sabía nada falló algo dentro no señor pero con esa apuntando me no estoy seguro

Voz 49 27:54 los eso a vender ahí está no

Voz 13 28:06 no de la aflicción yo he hecho dos momentos de mi vida hecho más ficción que el documental yo no descarto volver a hacer ficción de ojalá que pueda hacer la película atracos que promete los apuntes en Madrid

Voz 43 28:16 esta mañana dos hombres armados han atracado una sucursal bancaria

Voz 51 28:19 mediante la técnica del butrón el método empleado en el atraco similar al que usarla también en Madrid el Robin Hood de Vallecas fue detenido en dos mil trece junto a su banda y condenado a siete años de cárcel

Voz 13 28:30 ahora cuando salga novela de flaco que por cierto es una maravilla sale genera se va a llamar a esa maldita aparece en homenaje al tema de Bambino salen libros del KO yo creo que hay una película o una seria incluso a ver si podemos empujarlo

Voz 49 28:43 no son más digna para lo

Voz 1 28:57 sucedió una noche un programa de la SER y el canal de televisión TCM

Voz 52 29:04 a todos no

Voz 53 29:39 no no no

Voz 0229 30:12 dos grandes del jazz el guitarrista Django Reinhardt el violinista Stéphane peli interpretan este tema que forma parte de la banda sonora de familia la película que lanzó la carrera de otro León Fernando León de Aranoa parisino cruzamos el Canal de la Mancha para llegar a Inglaterra donde comenzó su carrera nuestro siguiente personaje

Voz 54 30:32 es lo que define el mejor es tan difícil será alguien que la gente no

Voz 0229 30:41 nuestra sección de efeméride y aniversarios nos trae hoy el recuerdo de Peter O'Toole jueves que viene día catorce se cumplen cinco años de su muerte me han preguntado muchas veces cuál de mis películas es no preferida y lo tengo claro Lawrence de Arabia

Voz 1 30:58 porque es un

Voz 0544 31:08 muy pocos actores como él han estado tan asociados a una película los desde Arabia tendrá siempre la cara de Peter O'Toole y para los aficionados al cine Peter O'Toole será siempre Lawrence de Arabia

Voz 24 31:20 mientras los árabes luchen tipo contractivo seguían siendo un pueblo insignificante idiota barba y eso que el actor interpretó después muchos otros personajes yo no quiero

Voz 25 31:33 pero el mío o el de nadie que tome lo yo desde

Voz 1 31:38 incluso debes tener un chip

Voz 0544 31:42 fue él Ortín por ejemplo o un entrañable profesor en Adiós Mister Chip

Voz 10 31:46 es muy bueno señor

Voz 55 31:49 está estén ven ustedes como en alguna ocasión

Voz 10 31:51 con ese estas lenguas muertas

Voz 1 31:53 pueden volver a cobrar hasta bien

Voz 0544 31:56 las esa el último emperador Majestad

Voz 1 31:58 ahí empezó las clases lo normal sería realizar una especie de examen al emperador no se eso puede cambiar

Voz 0544 32:07 dio vida al Rey Enrique II de Inglaterra en dos películas Beckett El león en invierno pero mucho más

Voz 24 32:13 brillante en el primer planto yo me reía los veintiuna sexo sin amarla con una mujer Silvia

Voz 0544 32:24 interpreto a un militar nazi en la noche de los generales hizo comedias como qué tal Pussycat o Cómo robar un millón hasta hizo de Don Quijote en El hombre de La Mancha

Voz 56 32:33 en Gante Moll tu tienen fama y reputación que al que me propongo signos Linus un gigante nombre y nos un gigante lo ves sus cuatro largos brazos agitando en el aire

Voz 57 32:47 ah bueno

Voz 24 32:51 la mano

Voz 57 32:52 a tanto eh

Voz 24 32:56 Peter O'Toole nació en Irlanda en mil novecientos treinta y dos pero se educó en Inglaterra conocimientos de literatura es usted un hombre interesante no cabe duda sus ojos azules su cuerpo alargado y sismos

Voz 0544 33:11 los británicos le convertirían con el tiempo en todo un especialista en hombres dignos y elegantes pero esa apariencia aristocrática era sólo eso apariencia su padre era corredor de apuestas y a la familia precisamente no les sobraba el dinero Peter trabajó como periodista se alistó un par de años en el Ejército hasta que un día vio en el teatro a Michael Grade representando El Rey Lear

Voz 9 33:34 es una obra de Nina lo que se dice divina y además un verdadero giro si eso quiere decir que magnífica

Voz 0544 33:43 según cuenta su leyenda la obra se representaba ni más ni menos que en Stratford upon Avon el pueblo natal de Shakespeare ya allí precisamente se despertó su vocación de actor con veintitrés años consiguió una beca para la Academia de arte dramático y así comenzó su carrera

Voz 58 33:58 si tú

Voz 0544 34:05 Peter O'Toole fue seleccionado para Lawrence de Arabia después de que le hubieran ofrecido el papel a Albert Finney después incluso de que David Lynn hubiera mantenido conversaciones con Marlon Brando

Voz 24 34:15 soy el hombre más idóneo y me pregunto si los será naturalmente que lo soy

Voz 0544 34:19 tú lo había rodado hasta entonces tan solo tres películas en las que hacía de secundario quiénes sí le conocían en cambio eran los aficionados al teatro

Voz 59 34:27 estábamos representando una función una función taxis como una producción Scout sale que intervenga la justicia a lo mejor descubrió que una función no es siempre lo que representa ser

Voz 0544 34:39 el actor contaba siempre la anécdota de aquel profesor de la Universidad de Cardiff que recomendaba a sus alumnos que fueran al Olympique Theater había decía el profesor un actor muy mayor en la compañía que hacía papeles secundarios con una gran dignidad

Voz 37 34:52 eso un acto de edad muy avanzada que personajes tal fuerza que consigue sublimar la imagen de aquel difundiendo de una dignidad muy poco como demuestra aquí es posible si Viesgo ir disgustar de la vida haciendo un trabajo muy secundario Baena aprendan fondos de

Voz 0544 35:14 poco después el profesor de Cardiff volvió a Lol victoria Ter quedó asombrado al ver a que el presunto anciano interpretando al joven protagonista de Mirando hacia atrás con ira ese actor con el que había alimentado sus teorías sobre la dignidad de la vejez se llamaba Peter O'Toole y era un veinteañero pares

Voz 1 35:32 has tenido mucha experiencia cara interesa

Voz 0544 35:39 Lawrence de Arabia fue uno de los grandes éxitos de los sesenta gracias a ella Peter O'Toole se convirtió de la noche a la mañana en una estrella se que soy un hombre corría

Voz 24 35:48 no es eso lo que le estoy diciendo que está bien soy extraordinario oyes

Voz 0544 35:53 los grandes papeles se sucedieron uno tras otro Beckett Lorquí El león en invierno el cielo está cuajado

Voz 24 36:01 creo que os debían tener los sabios magos para distinguir una nueva

Voz 0544 36:05 fuera de la pantalla la vida de Peter O'Toole era una juerga continua qué tiempos

Voz 24 36:11 terminamos bebiendo yo andando con mujeres

Voz 0544 36:15 el actor se convirtió en un alcohólico vida sentimental fue también muy comentada

Voz 24 36:20 la he conocido al con estas siglas corren salas novicias cierto a nadie mujer suelas y alguna cosa

Voz 0544 36:29 en mil novecientos cincuenta y nueve se había casado con la actriz Siam Phillips a la que muchos recuerdan como la Libia de la sería Yo Claudio curiosamente años después O'Toole aria de Tiberio el hijo de Libia en él

Voz 9 36:41 la gulag de Tinto Brass con ella tuvo dos hijos

Voz 0544 36:43 las pero el matrimonio no acabó bien

Voz 10 36:46 desde la vida familiar son muy limitadas y con toda franqueza os digo que sí

Voz 0544 36:51 de Aron en mil novecientos ochenta y uno tuvo después un hijo más con la modelo Karen Summer Bill la etapa salvaje de Peter O'Toole duró la década de los sesenta hasta que un día la salud le dio un aviso en París

Voz 24 37:03 vino francés anoche bebí demasiado en mí

Voz 0544 37:06 novecientos setenta sufrió un colapso y tuvo que ser hospitalizado en la capital francesa estuvo muy grave pero sobrevivió

Voz 24 37:13 es que no lo sabía sólo pueden matarme con una bala

Voz 0544 37:16 después de aquello Peter O'Toole dejó de beber que hemos dos pasos grande este Limonar el único vicio que mantuvo fue el tabaco de sus labios colgaba siempre un cigarrillo marca a Titán

Voz 1 37:31 va a Peter O'Toole no le gustaba ver sus propias películas

Voz 0229 37:38 si estás en el teatro no puedes sentarte en la primera fila para verte a ti mismo en el caso del tiene siento que tengo esa misma imposibilidad

Voz 0544 37:48 no le gustaba por cuestiones interpretativas como escuchábamos pero probablemente también por cuestiones artísticas su carrera cinematográfica fue poco a poco decayendo en los años ochenta se dedicó a dar un toque de elegancia las películas en las que intervenía como el artista alcoholizado de mi año favorito o el instructor escocés de El último emperador en tu país los hombres suelen llevar Zhang

Voz 24 38:09 no están dos escoceses no llevamos falta llevamos que qué simple cuestión de palabras pero las palabras son importantes

Voz 0544 38:21 los noventa fueron un declive mayor muchas series de televisión sin importancia Peter O'Toole pertenecía a la misma generación de actores como son Connery y Michael Caine pero le faltó lo que ellos sí han tenido papeles de madurez que mantuvieran en alto su carrera

Voz 24 38:35 ya está completo acabaremos peleando los hablemos de otra cosa pues hablemos de otra cosa ocho veces fue nominado al Oscar pero nunca lo ganó

Voz 0544 38:43 eh que también fue candidato a un Racing en mil novecientos ochenta y cuatro por su papel en la película Super Girl cuando en dos mil tres la Academia le entregó un Oscar honorífico por toda su carrera el actor se quejó diciendo que era demasiado pronto que aún no había perdido la esperanza de ganarlo por su trabajo en una película es que Peter O'Toole parecía mayor de lo que era no sólo por su apariencia física desgastada sobretodo por

Voz 9 39:06 que para la mayoría del público seguía siendo el actor de Lorens de Arabia que es un gran honor el honor es para nosotros

Voz 0544 39:12 seré prueba de ello es que la última vez que Peter O'Toole ocupó masivamente titulares fue cuando se restauró esa película una restauración que fue también una reunión de viejos amigos puesto que buena parte del reparto tuvo que juntarse para doblar algunos fragmentos cuyos diálogos originales se habían perdido

Voz 34 39:31 fue una verdadera reunión de amigos de hecho muchos de los actores de la película habíamos seguido manteniendo bastante relación fue también una reunión de recuerdo para los otros amigos que ya habían desaparecido eso sí tiempo había pasado a mi se me olvidaron las gafas y allí frente al atril teníamos que ir leyendo cada uno no estás líneas basándonos en los unos a los otros unas gafas para poder leer

Voz 0544 40:07 en los últimos años de su vida le vimos en películas como Troya o rata Touil donde puso voz al personaje del crítico gastronómico

Voz 61 40:15 Yuri y una nueva experiencia una comida extraordinario procedente de alguien singular inesperado afirmar que tanto la cocina como el cocinero han cuestionado mis ideas preconcebidas sobre la buena cocina sería quedarse muy corto

Voz 0544 40:31 Peter O'Toole se había refugiado para entonces en la ciudad irlandesa de Calloway donde pasaba el tiempo viendo en televisión partidos de fútbol críquet sus dos deportes favoritos cuando le preguntaban el actor volvía la vista atrás sintiéndose muy agradecido a su profesión

Voz 62 40:46 no hay no hay un pin a la

Voz 34 40:50 gracias a mi trabajo he tenido el privilegio en mi vida de visitar casi todos los países del mundo no como turista son trabajando por lo que he podido conocer a mucha gente interesante mi trabajo me ha dado amistad compañerismo y muchas alegrías soy el hombre más privilegiado de la tierra

Voz 62 41:07 han cree que yo a Málaga

Voz 0544 41:11 Peter O'Toole falleció el catorce de diciembre de dos mil trece a los ochenta y un años de edad

Voz 24 41:15 mira pues sabio dio un buen tacto y por supuesto el mayor exhibicionista que ha existido desde bar vomitado

Voz 45 41:56 Uribe

Voz 64 42:03 sí

Voz 45 42:06 no no no eh esto todo

Voz 65 42:53 eso es eh

Voz 45 42:57 eh

Voz 34 43:01 esta es la cantante finlandesa y quitad muy popular sobre todo en los años cincuenta y sesenta del siglo XX esta canción la interpreta en la película Un hombre sin pasado de Aki Kaurismaki en una bella escena en la que han Nicky canta en un tugurios al que llega al protagonista

Voz 13 43:17 pero seguimos Jack Bourbon presenta

Voz 43 43:19 quiero hacer una comedia Pujol

Voz 1 43:22 prisas de desfile

Voz 66 43:26 bueno

Voz 22 43:27 no

Voz 43 43:39 hola qué tal amigos

Voz 0544 43:41 ya ha pasado por esta sección un par de veces cuando hablamos de Sucedió una noche y de ser o no ser volver a hacerlo más veces porque es uno de los subgéneros de la comedia más representativos del Hollywood clásico os estoy hablando de la escribo el comedie o comedia loca de enredos durante los años treinta y principios de los cuarenta Reino en el cine americano gracias directores como Frank Capra Howard

Voz 24 44:04 a traernos Lubitsch Preston Sturges

Voz 0544 44:07 eran guiones de ritmo frenético y diálogos punzantes casi siempre en torno a personajes de la alta sociedad que se veían atrapados en sucesivos enredos a cada cual más absurdo y casi siempre también había un personaje externo que intentaba poner algo de sentido común en la trama en ese sentido la película que os traigo hoy es casi el arquetipo de la escribo vol come

Voz 9 44:29 me di un auténtico manual al servicio de las Damas dirigida por Gregory La Cava mil novecientos treinta y seis y protagonizada por William Powell Carole Lombard

Voz 0229 44:50 al servicio de las Damas comienza con una magnífica secuencia de títulos la Cámara hace una panorámica por distintos edificios buzos de la ciudad en cuyas azoteas hay carteles luminosos con los nombres de los actores de la película hasta que tras recorrer varias manzanas llega un puente al pie del cual significa un vertedero habitado por indigentes

Voz 35 45:10 ese ese delicioso aroma

Voz 68 45:12 entonces el viejo río con el tiempo te acostumbras

Voz 35 45:15 y hay gente que puede dividirse

Voz 68 45:17 bueno eso pretende

Voz 0229 45:19 estamos ante una ácida sátira sobre la banalidad estupidez de las clases altas en los duros tiempos de la Gran Depresión norteamericana

Voz 35 45:29 pues porque mi agente inmobiliario pensó que esta altitud no iría bien para ver los la coincidencia

Voz 0229 45:38 el argumento es el siguiente un grupo de jóvenes de la alta sociedad llega al vertedero en cuestión y allí encuentran a William Powell

Voz 35 45:45 bueno quiere ganar cinco meses no quisiera parecer curioso pero sentía que

Voz 69 45:51 pues del hotel Waldorf en muestra algunas personas

Voz 35 45:55 sí puedo preguntarle porque quiere mostrarme a mí y a la gente

Voz 69 46:00 Jesús Juanjo habrá oído hablar de él es una Kinca nazi soy la primera en encontrar aún un aquí

Voz 0229 46:06 cuando le hace ganar el juego a la joven estas siente su protectora

Voz 35 46:10 he hecho algo para no no lo entiendo pero me decía bien un buen trabajo sí sabe uno servir servir

Voz 0229 46:23 de esta forma William Powell se convierte en el mayordomo de una casa en la que reina el absurdo y la extravagancia

Voz 35 46:29 con qué clase de enfrentamos con cosas que no siempre se portan del mismo modo estas una noche aquí

Voz 0229 46:37 para colmo la hija pequeña Carole Lombard se ha enamorado de él

Voz 35 46:41 si fuese inteligente elegiría un muchacho de su mismo nivel social haría sería feliz con él no volvería más al cuarto de mayordomo habla cuando les sirva el desayuno yo diría buenos días señorita Irene buenos días Gottfried pero no puede entrar en De Costa a lamentar intentó ser servicial

Voz 0229 47:01 al servicio de las Damas es la adaptación de una novela de Eric Hatch

Voz 35 47:05 donde Peter en el once con Quinta Avenida no se lo había dicho

Voz 0229 47:09 creo que no aunque aquí hablan de la Quinta Avenida el libro se titulaba El mil once de par caben fue transformado en guión por Morris Rifkin un guionista que trabajó con los hermanos Marx en películas como Los cuatro cocos o el conflicto de los Marx algo que se nota bastante en algunos Dial

Voz 35 47:25 los puedo ser sincero se llama así no me llamó Gottfried

Voz 13 47:39 como decíamos antes al servicio de las llamas

Voz 0229 47:41 de las más ácidas y brillantes críticas de la frivolidad de las clases altas jamás llamadas

Voz 35 47:46 usted pertenece a esa categoría que ellos denominan los mocos de una niña mimada debido fácil y que siempre ha conseguido salirse con cuyas reacciones son tan infantiles que ni siquiera merece los comentarios de un mayor tomo alzó único libro un gracias por tan hermosa

Voz 0229 48:04 el retrato de esa cínica burguesía era aún si cabe más corrosivo al compararla con el americano de a pie los peores años de la Gran Depresión habían pasado para la clase acomodada pero no así para muchos desfavorecidos que seguían en paro viviendo en la indigencia

Voz 35 48:19 no te preocupes la prosperidad está a la vuelta de la esquina se hace mucho que está en las queda pero no sé en cada esquina

Voz 24 48:26 ese era el lema de los republicanos por entonces en el poder del que hacen con

Voz 0229 48:30 estantes bromas a lo largo de la película

Voz 35 48:33 hace ya tiene una tienda en una esquina no será la esquina en la que la prosperidad está a la vuelta

Voz 0229 48:40 el director Gregory La Cava contrapone los dos mundos transmitiendo un sentimiento de sincera indignación

Voz 35 48:45 allí enfrente puedes ver unos pisos de grandes o más allá un cabaret de alto lujo y aquí la gente pasa hambre por falta de trabajo eso es sentido del humor

Voz 0229 48:54 meses el gran mérito de la Cava que lo hace entre risas con un guión chispeante lleno de diálogos ingeniosos

Voz 35 49:00 ha que te había sido el desagüe siento el retraso es difícil hacer las campas con la gente de

Voz 1 49:06 y situaciones muy divertidas

Voz 35 49:09 quién la cocina el espera un cochero que exige hablar con esto que quiere quiere cincuenta que Caamaño el que usó anoche la señorita Irene para subir las escaleras dónde está ese cambio yo no lo tengo la señorita lo dejó en la biblioteca

Voz 0229 49:32 Gregory La Cava fue uno de esos directores de los años treinta que lo consiguió el mismo reconocimiento que otros especialistas de la comedia como Lubitsch Leo Mc Carey o Preston Sturges sin embargo figura en todas las enciclopedias como un elegante narrador y un excelente director de actores

Voz 35 49:48 para alguien en particular el recuerdo perfectamente sacos él aprendí la Escuela de Arte Dramático si la ocho

Voz 0229 49:56 William Powell estaba en lo mejor de su carrera gracias a películas como ella él ya está o el Garanti

Voz 1 50:01 Time

Voz 0229 50:04 tras intento estar Bono y Carole Lombard Vela que ya hablamos hace poco a propósito de Ser o no ser no puede estar más divertida en su papel de encantadora cabeza de chorrito

Voz 35 50:14 no lo ha explicado su padre algunas cosas son apropiado y otras no lo son no ella habla muchísimo pero nunca dice nada

Voz 0229 50:23 curiosamente Powell y Lombard habían estado casados durante tres años un tiempo atrás fue William Powell el que recomendó a su ex para el papel porque decía que su relación había sido muy parecida a la de las películas justo acreedor

Voz 35 50:37 a ellos también a usted porque usted me ayudó a ganarle a la vida pero eso no significa que estemos enamorados usted no Kiril pero yo sería una buena esposa creo que para Mérida ni si la pareja protagonista esta magnífica el resto de secundarios no les va a la zaga qué hace parece bastante aun diga lo único que se necesita para montar un manicomio una habitación vacía y la gente adecuada tiene razón parece mi padre se sea fijado en inflada con la cabra llevo veinte años dejándome la señora Bullock

Voz 0229 51:12 la loca de la cabra es la actriz Alice Brady que fue nominada al Oscar por su papel como también lo fue el actor de origen ruso Mischa Hauer interpreta un protegido de la familia bastante borrón y cuyos únicos talentos parecen ser comer e imitaron Gorila

Voz 35 51:27 Tapia aún no les hace mucha no estoy contento bueno está bien pero sin ganas a Moscú la verdad que es muy gracioso

Voz 0229 51:49 todos juntos forman un frente al reparto de hecho al servicio de las Damas fue la primera película de la historia del cine en recibir nominaciones al Oscar en las cuatro categorías de actuación Powell como protagonistas y Alice Breivik Luisa Hauer como secundario

Voz 0544 52:07 en mil novecientos cincuenta y siete David Niven protagonizó un Remember de la misma historia en la película un millonario aristócrata pero no tuvo mucho éxito todo lo contrario que al servicio de las damas que está considerada una de las obras cumbres de la comedia clásica americana una película deliciosa que os recomiendo descubrir o volver a revisar si ya lo habéis visto

Voz 1 52:29 hasta la semana que viene amigos

Voz 49 52:32 la