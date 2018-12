Una UVI de puente

Voz 1 00:00 ni Liga

Voz 1860 00:11 Díaz así llegamos a las nueve de la mañana imitando los como siempre a dormir dormir A vivir que son dos días María para son a la vida o la María qué tal mostraba donde trabajas María cabe la carretera con lo ves ciudadanos había pedido que los gobiernos en minoría aquí en España no sólo informen al Parlamento antes de las cumbres sino que recaben un mandato de la Cámara con ello acudió a Bruselas con el amor con el amor el mayor apoyo posible yo te digo una cosa Toni siguió pues el compañero tumba de Franco estaba deseando que sólo llevasen a El País tira

Voz 1995 00:53 la casa de Pavel la casa Pavel se lleva un premio internacional

Voz 1860 00:57 esto es lo que dice la fiscal a mi juicio conmueven

Voz 3 01:00 criterios tengamos en cuenta las sentencias K

Voz 1860 01:03 el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para aplicarlas en nuestra legislación y que no disponemos moscas a cañonazos y que no disponemos moscas a cañonazos podemos cometer error iban los horrores rápido hay que emitir esta Pinto esto sin más dilatación son las cuatro de la madrugada a las cinco en Canarias

Voz 4 01:23 con cenas Pierre et de UP unidad de vigilancia

Voz 0827 01:36 bueno que ha sido muy intenso lo de los Ondas y claro esas circunstancias cargadas de emoción pues son buen caldo de cultivo para los errores por ejemplo a Pepa Bueno no le pareció bien que a Julia Otero le concedieran sólo un Ondas y en antena le dio dos lo escuchó Mario Suárez profesionales como Julia Otero Jordi Basté Manolo García Jesús Calleja Sandra Sabatés Julia Otero Julia a las seguirá es lo lo decíamos ya lo dirá no es que fueran dos sondas para ella aunque se los merecería bueno ya tiene algunos ya tiene algunos por la radio por la televisión ya citan bien Francino te pareció poca cosa concederle un Ondas a Sandra Sabatés decidiste darle ya pues también el Oscar y lo escuchamos nosotros en directo pero también Alfonso Sanz

Voz 0313 02:19 Jordi Basté Ondas Nacional de radio al mejor presentador en Racó Jordi buenas tardes con nuestras Carlas cómo estás qué tal muy bien muy bien Sandra Sabatés Oscar a Óscar Óscar no sabía qué pasaría

Voz 0827 02:32 sabía que pasaría dijiste que es lo peor que puedes pensar que va a pasar porque al final eso es acaba pasando pero bueno quién soy yo para hurgar en vuestras heridas en el discurso de agradecimiento oye procuré controlar la cosa no salió del todo mal pero minutos después hablando con Ángels Barceló dije una cosa extrañísimo e impropia de un vigilante de la lengua lo captaron Néstor Rodríguez Juan Carlos Nieto es casi mejor ser un buen secundario que un mal protagonista no yo sé que mi papeles estes lo hago lo mejor posible y como muchos Hay

Voz 0313 03:06 a mí hay muchos como mía hay muchos como mi hay muchos atención como bien

Voz 0827 03:12 muchos es es pared con Robinson como yo hay muchos se cambie el pronombre adjetivo ya la UVI de cabeza como corresponde esta unidad reciba un premio Ondas Iker la concesión haya por es desde luego la mejor manera de homenajear premio a la mejor programación especial exento

Voz 5 03:32 jugó Julia Otero por el gabinete Isaías Lafuente por la Unidad de Vigilancia Isaías Lafuente por la unidad dirige Lantueno

Voz 0827 03:43 tendría que haber sido una eh pero la verdad es que ha Jauma cerrará el pobre se lo pusieron muy difícil con algunos nombres después se disculpó

Voz 6 03:51 de verdad juro si os juro que cuando voy a ver en red estaba redactado con un a Isaías por qué no había antes de Julia Otero Julia Otero por gabinete Isaías leerla y me he acordado de copas

Voz 0827 04:12 absolutamente no

Voz 6 04:13 la Jauma no pasa absolutamente nada te lo pusieron muy difícil

Voz 3 04:19 uno

Voz 0827 04:22 bueno el capítulo de frases hechas de sectas lo abre esta semana Pedro Sánchez que cree José Antonio Barrionuevo dijo una cosa extraña Ana Pastor en su entrevista hace dos o tres semanas en el objetivo

Voz 7 04:34 yo entonces no descarta que en dos mil dieciocho vamos a vivir una noche electoral

Voz 0313 04:39 yo estas cosas estoy aprendido algo en política Ana S

Voz 1722 04:43 que adaptarnos los dedos lo justo que adaptarnos los dedos lo justo sobre todo cuando estamos hablando de una convocado

Voz 0827 04:48 ya veremos las metáforas son muy libres no pero lo de adaptarnos los dedos lo justo eso lo que pasa cuando pasamos por la TUR Meeks fue una frase y al final no sale gazpacho entre tratarnos las manos IPI pillar los dedos que serían las dos frases que podría haber utilizado el presidente pues que de que la este atar no los dedos que no sabemos hasta dónde llegará a lo mejor algún día se extiende también tras en Radio Nacional de España en el programa No es un día cualquiera el dicho sobre el exceso de confianza de una persona a la que le das la mano te coge qué es lo que te coge bueno pues tal como lo dijeron en Radio Nacional de España ironizó Mario Suárez la cosa quedó así para provecho

Voz 8 05:27 por la coyuntura si me dan a hay un dicho español que dicen éste le das la mano y se toma al pie de las la mano y se toma al pie uno se que no sé cómo es ese dicho bueno es es el gorro

Voz 0827 05:37 hombre no ha dicho que Francino ICO para corregir Francine eh es verdad que lo lógico sería esperar la mano de toma o te coge el brazo pero ojo Francino qué pasa la frase según leemos en el diccionario tiene otras variantes que llegan hasta el pie ese dice dar la mano a alguien y coger sido tomarse este el brazo el codo a codo o el pie ahí se queda la Academia no podríamos sí sí sí sí he dicho hace referencia a eso a un exceso de confianza de libertades que se toma alguien a quién le has permitido algo hice bueno esto es jauja pueden estas cosas no pasan oye cuando tenemos algo en la punta de la lengua Hinault acaba de salirnos por cierto sobre la punta de la lengua esto que dijo Jordi Martí que nos corrige Alfonso Sanz voy a ver

Voz 9 06:21 las razones Jordi Jordi yo lo que tú tienes que aguantar no está para según ha dicho el Madrid pinchando el Atleti y el Barça casi pinchamos quitando prosigue no

Voz 10 06:33 me lo quitas de la punta de la lengua no lo quitas de la punta tras

Voz 6 06:36 bueno voy a decir justamente esto pero bueno tienes todas

Voz 0827 06:38 la razón me lo quitas de la punta de la lengua normalmente solemos decir lo tengo en la presión del lenguaje pero cuando algo está a punto de salir el vigilante Alfonso cree Alfonso Sanz cree que no es así pero sí puede ser es que está bien construido no es que últimamente está construido podría decirse lo tengo en la punta de la lengua o como ha dicho Jordi me lo quitas de la punta de la lengua es impagable también esta renovación del dicho sobrehumanos piedras que escuchó Mario Suárez nos vamos

Voz 1995 07:06 pero el que se ríe tire la primera piedra como se diga piedra como se diga cubrir que sabe que la mano que tiene en la mano

Voz 11 07:17 contra la primera que tire la mano donde a la primera

Voz 0827 07:20 pero haberlo de esconder la mano y tirar la primera piedra ya se me antoja complicado y esconder la mano a ver dónde tirar la piedra además gente no basadas le corrige el sueco SL corriges son te queda recorrido bueno sí dice dilo en inglés que a lo mejor es sale en inglés no que tire la mani que esconde la primera piedra que vendría a ser un mix entre el que esté libre de culpa tire la primera piedra que es un dicho el de tirar la piedra y esconder la mano eh yo creo que lo segundo lo de tirar la esconder la piedra ya fue ironía de Toni que no sabía cómo salir salió por ahí pero ojo todos pasa como los Fuerzas y Cuerpos que no es la primera vez que te pasa que nos pasa no sé si te acuerdas de esto

Voz 12 08:00 a ver yo no quiero esconde tirarla MANES contra la piedra contra

Voz 0827 08:03 Liu que no quiero tiran la mano al contrario pero es mucho peor todavía tirar la piedra tienes que tener para empezar una mano ortopédica ya lo hemos cuerdas y lo puedes conseguir los compañeros de Radio Nacional de España así lo está haciendo muy largo ya el Gobierno que Pedro Sánchez esto lo escucharon Cándida Altagracia inunda

Voz 0313 08:21 presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha asistido hoy en Oviedo su primer acto político del PSOE desde que accedió a la presidencia hoy cuando se cumplen cien años de gestión se cumplen cien años de gestión al frente del Ejecutivo

Voz 0827 08:34 bueno pues hoy dos dimisiones en cinco años los no cinco años de gestión ni más ni menos pero no sólo a los compañeros de Radio Nacional de España a los de La Sexta también los cien días de la ex ministra Carmen Montón Se les ha hecho un siglo esto lo escucharon Jesús Rivas José Manuel García ha pedido ha dicho

Voz 13 08:52 bien que lo va a seguir defendiendo ninguna irregularidad lo defenderá ya fuera del Ministerio de Sanidad donde Estado siguen años de Sanidad donde estado cien años dimite después de esa exclusiva que les estamos contando eso sí algo

Voz 0827 09:07 a de Radio Nacional no dudaba ya sí pero no corrigió podríamos decir cien años una hora menos en Valencia bueno eso nos ha pasado a todos y a veces tengo la sensación de que los errores Nos pasan por un cierto contagio la careta recordábamos por ejemplo a los compañeros de Radio Nacional y de la Sexta hablando de los cien años del Gobierno de Pedro Sánchez bueno pues a nosotros parece que también se Nos están haciendo largos a Pepa Barceló a Pepa Bueno perdón

Voz 14 09:35 sí sí organizó con mucha prisa ese acto ayer para celebrar los cien años para celebrar los cien años creo que a él le parece vencieran a lo largo de Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 0827 09:50 ha hecho largo decía Pepa y no solamente a Pepa tú también más lo mío funeral

Voz 0313 09:56 pero si estamos reflexionando hoy sobre el mundo de las celebraciones se que es un territorio muy basto y bastante bastante subjetivo hoy por ejemplo hay quien celebra que en conmemoración años de ahí hay quien celebra que en conmemoración años de cien años cien días de gobierno oír hoy lo es pero

Voz 0827 10:11 por qué nos está pasando que está pasando ahora se conserva bien Pedro Sánchez para llevar ya cinco años gobernando

Voz 7 10:17 sí

Voz 0827 10:20 bueno a veces nos pasan estas cosas quizás Francino porque no trabajamos suficientemente vaya Toni Garrido por ejemplo trabaja muy poco nos lo dice Mario Suárez por aquí hay algunos directivos de la Cadena Ser tras escucharle decir en antena esto

Voz 1995 10:33 salir al ambos esa nueva relación con el trabajo y es verdad que empieza a ser muy distinto y evidente ese modelo que desde la revolución industrial tenemos de ocho horas a la semana ocho horas a la semana

Voz 0827 10:44 ocho horas a la semana en el Hoy por hoy trabaja menos que nosotros vamos las ocho horas ya las hemos hecho a Punta Umbría y además si además de trabajar poco Edhasa la bebida pues claro después dices cosas como ésta

Voz 1995 10:56 la situación del Any love al correo el programa Hoy por hoy Hoy por hoy por Roll Hall porrón arroba Cadena Ser punto

Voz 0827 11:06 ya habíamos oído hablar de la erótica del poder pero nunca sospechábamos que los presupuestos del Estado tan aburridos ellos tuvieran un perfil organista esto lo escucharon Jaime Polanco Héctor García y Luis Royo

Voz 14 11:19 parece ser que en estudios concluyentes sobre la existencia de resultados negativos en la práctica pero la Variante más turbadora pero la variante más turbadora

Voz 15 11:27 de los presupuestos las eh

Voz 0827 11:30 la variante más turbadora es verdad que el PSOE está haciendo cariñosos a Podemos para intentar sacar los presupuestos del Estado adelante pero no creemos que a eso se refiere eh Pepa Bueno con la variante más turbadora en fin hay cosas peores como por ejemplo insinuar con una frase equívoca que dejemos dar de beber a nuestros niños y que los dioses es bueno pues creo que lo dijiste tú franja de pilló Mario Suárez déjame que te pregunte una cosa marca a propósito de las

Voz 0313 11:57 normas hoy a un menor de edad no sólo puede vender alcohol a partir de ciertos años a partir de ciertos años con el móvil Darias algo parecido

Voz 0827 12:05 bueno a partir es de futuro e aclaremos que aún menor en España no se les puede ver el alcohol punto jamás eh pero claro tal y como lo dices no se les puede vender alcohol a partir de ciertos años parece que desde que les podemos vender alcohol pues desde que nacen no ya a partir de ciertos años pues es cuando ya les dejamos de dar alcohol no no es así no es así bueno la cocina típica construcción que nos lleva a una frase equívoca bueno estas asociaciones de ideas son frecuentes en la radio eh que se lo digan pues a quién llamó por ejemplo a Mariola lo unido que nos iba a informar sobre la varicela Mariola varicela o que se lo digan a Carles Francino que dio hace unos días paso a nuestro compañero de Radio Granada a Rafa Troyano a ver in le llamó directamente Rafa Granada

Voz 0313 12:50 por cierto hoy por desgracia completaremos la crónica de este día tan tan tan aciago en Granada un hombre asesinado a puñaladas a su ex pareja una mujer de treinta y nueve años tenían un hijo en común no constaban denuncias previas Rafa

Voz 0827 13:03 no Rafa Granada buenas tardes Rafa Troyano Rafa Granada buenas tardes Rafa Granada buenas tardes por resumir oye ya puesto Francino después de enviar esas cuatrocientas bambas también podría enviar España Arabia Saudí algunos efectivos de un nuevo Cord cuerpo policial recientemente creado tal y como contamos en la Cadena SER no escuchó Julián Vega Vidal es la policía floral

Voz 17 13:29 los tres muertos en un hombre de cincuenta años y sus hijos de veintinueve diecisiete años la Policía Foral floral la Policía Foral floral ha detenido a otro hombre y a sus dos hijos como presuntos autores de los críos

Voz 0827 13:43 no claro se lo hemos puesto tan agudo además al vigilante que se ha puesto a elucubrar imagina que en ese cuerpo policial pues sólo entrarán personas que se llamen Jacinto Rosa Margarita Hortensia y otra cosa que se extiende imparable acabamos de hablar con Sergio que forma parte de los fuerzas y cuerpos de eso seguridad del Estado según decimos una y otra vez en la Cadena Ser

Voz 1995 14:04 bueno cualquier novedad relacionado con ese aviso de bomba a primera hora de la mañana recuerdo en Madrid y posteriormente en la estación de Atocha desalojar

Voz 0827 14:12 por el momento mientras trabajan los puertos su cuerpo

Voz 1995 14:14 los esfuerzos corzos esfuerzos cuerdas los esfuerzos Fuerzas y Cuerpos de su vial

Voz 0827 14:18 pero qué pasa con esto que no es pasa con hace años no ocurría no y además tengo la sensación de que lo comenzamos nosotros en la Cadena SER porque yo al primero que sólo lo escuché fue a Miguel Ángel Campos este escrito Pepa lo tienen

Voz 1995 14:30 las esas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Voz 0827 14:34 si la cosa no quedó ahí hubo algún ministro del Partido Popular del Interior además que lo utilizó la cosa ha pasado de Gobierno a Gobierno ya era el presidente del gobierno socialista pues otra vez España necesita migración o no si ordenada

Voz 1722 14:48 y sobre todo lo que no podemos aceptar son actos violentos de asalto a la valla precisamente de ataque a los esfuerzos y cuerpos de seguridad está esfuerzos y Cuerpos de Seguridad del Estado una epidemia una epidemia no

Voz 6 14:59 vamos a llegar a la a la Guardia

Voz 0827 15:02 civil a no sigamos así o a la policía en las últimas semanas por ejemplo hemos vivido la polémica sobre la canción de Mecano si en Operación Triunfo iban a pronunciar una sola palabra maricón

Voz 3 15:16 sí

Voz 0827 15:25 al final los concursantes lo cantaron sobre el fondo de la polémica no entramos se ahora Francino Mecano ha modificado la letra de esta canción pues en sucesivos conciertos no le ha importado absolutamente nada por ejemplo el quédate en Madrid siguiera en Montjuïc

Voz 18 15:40 pues se transformaba en quédate en Montjuïc

Voz 6 15:58 ya está como pasa nada no no no no van a Córdoba como Córdoba dos rima mucho pues quédate hoy aquí

Voz 0827 16:24 así que Mecano tampoco es pongáis muy puristas que cuando hay que cambiar la canción pues se cambia y tampoco pasan la verdad es que algunas letras de Mecano habrían necesitado una revisión a tiempo por otras razones

Voz 22 16:35 a este

Voz 23 16:40 igual que cualquiera

Voz 0827 16:47 no es cosa cualquiera vale pero si va adelante sería no es cualquier hermosas e eso habría que haber modificado también tendrían que haberme modificado el famoso contestar me duele escucharlo siempre que lo escuchamos y siempre que lo contamos décimos como nadie pudo darse cuenta

Voz 0313 17:12 tantos filtros que hay no y así quedó la cosa

Voz 0827 17:15 la cosa por muchos años porque es que hicieron sucesivas ediciones de aquel disco hasta hace muy poquito tiempo en el que Ana Torroja en su disco conexión por fin lo corrigió

Voz 24 17:32 esto merece un aplauso sí señor rectificar ese salvos tardado treinta años pero lo hemos concedido bueno no fueron los primeros se en cantar estos verbos de esta manera

Voz 3 17:46 en

Voz 0827 17:52 el Flors fuistes flor no fueron los primeros que han sido los últimos Manuel Carrasco al que conocéis muy bien

Voz 6 18:06 y además Manuel Carrasco lo tiene interiorizado porque lo repite bien

Voz 0827 18:17 la Bella y el barrio también Otero vaya tristes caen dos veces tenemos a la Cecilia la vista

Voz 3 18:35 quién escribía

Voz 11 18:39 a quién mandaba flores por

Voz 3 18:45 cada nuevamente no bien como si el Sinn

Voz 0827 18:54 no dio ni una ella no pudo después rectificar la canción pero sí por ejemplo Manzanita al hacer la versión ahora para no liarse con el le con con

Voz 18 19:04 por lo que hizo fue cambiar la letra

Voz 3 19:11 que iría

Voz 0827 19:15 el estilo directo quince escribía Mati demandaba ya sea bonita eh algunos verbos destrozados Love of

Voz 6 19:26 les

Voz 7 19:32 para decir

Voz 0827 19:37 es verdad que anduviera encajaría peor pero lo correcto anduviera claro si no cambias de verbo eh hay Juan Luis Guerra y Enrique Iglesias la luna sería tu premio

Voz 20 19:53 hombre

Voz 0827 19:55 está gorda de transbordadores así que pasa por muchas manos bueno de Soraya Arnelas pues todo recordamos lo que recordamos

Voz 25 20:10 bien

Voz 27 20:16 pero bueno también se equivoca también se equivoca en la conjugación de algún verbo por ejemplo en este habrán

Voz 7 20:23 mejores sobre ellos que amanecen tristes pero siempre habrá

Voz 0827 20:35 siempre habrá mejores en todo caso tenemos a Miguel Ríos con este difumina

Voz 28 20:43 tras que la mina

Voz 0827 20:49 pero tenemos la suerte de que no Kiel Ríos Miguel Ríos que ha cometido algunas en diversos discos y los hemos corregido en la UVI resulta que escucha esta unidad de vigilancia

Voz 29 21:00 que va a entrenar unidad de vigilancia porque todo el mundo yo lo miro corrieron el mundo corrió y otra que yo tres otra que de de luces el autobús dentro también también me acuerdo

Voz 0827 21:13 como era no dentro dentro

Voz 27 21:15 no viva en la carretera

Voz 0827 21:18 del soy más gordo

Voz 30 21:21 el Reta siendo ese hubiéramos conocido hace veinte años entonces

Voz 0827 21:27 él nos dijo en la entrevista desde entonces dijo dentro pero claro tampoco te fijas hoy es un artista en una entrevista bueno la versión grabada original era ésta entre ese sería el error y efectivamente después de pasar por la UVI cuando cantó con sus amigos con Ana Belén con Víctor Manuel etcétera hizo la versión corregida lo malo remarca quien dentro de un autobús tenemos porque Dresdner con este te llevo dentro mío que suena

Voz 31 22:06 parte de mi alma ampara que el encuentro ha

Voz 6 22:18 yo llevo dentro esto llevo que llevo dentro mío o estás encima mía como cantan los piratas

Voz 3 22:36 sí

