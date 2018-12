Hora 25 Deportes: La Libertadores inunda Madrid (07/12/2018)

Voz 0919 00:00 hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos al programa

Voz 1 00:10 día más hoy viernes

Voz 0919 00:12 competición en directo tenemos dos resultados un acaba de producirse en la Euroliga de baloncesto la victoria del Real Madrid en Turquía en la cancha del Anadolu Efes remontada tremenda de los hombres de Pablo Laso que han ido por debajo durante todo el partido en el marcador al final han ganado por dos puntos Anadolu lo ochenta y dos Real Madrid ochenta y cuatro gran victoria del Real Madrid la mala noticia de la tarde nos la han dado las chicas de la selección española de balonmano en el Europeo que se está disputando en Francia las españolas han perdido hoy en el primer partido de la segunda fase ante Alemania España XXIII Alemania veintinueve con este marcador la selección española las guerreras ya no podrán alcanzar las medallas les quedan todavía dos partidos de esta segunda fase pero tras esta derrota y las dos de la primera fase las medallas serán imposibles ya para la selección española de balonmano ya sabes que hoy comienza la jornada de Liga en Primera División a las nueve juegan en Leganés y el Getafe y el Getafe derbi del sur de Madrid con dos equipos en una buenísima racha en este inicio de temporada aunque el gran acontecimiento futbolístico del fin de semana sin duda alguna es la vuelta de la final de la Copa Libertadores que se juega en el estadio Santiago Bernabéu el próximo domingo entre River Boca medidas de seguridad expectación posee llegan los violentos sonó desde Argentina hoy me quedo con esta reflexión que ha hecho César Luis Menotti Historia del fútbol argentino en el programa SER Deportivos que dirige mi compañero Pacojo esta tarde a las tres hablando de lo que supone para Argentina que este partido histórico haya tenido que trasladarse a España bueno sea trasladada a España porque lo ha querido así la comen Ball el fútbol sudamericano pero en Argentina hay una indignación tremenda porque un partido que representa los valores del fútbol argentino se haya visto condicionado por la violencia sí haya tenido que jugar en España hay que escuchar a Menotti que lo explica fenomenal

Voz 2 02:14 el partido se lo haber jugado el mismo día que se va a jugar en el estadio de River como corresponde en un reglamento siempre hay tres o cuatro jugadores tan acostumbrado en apenas aparece en esta esto no quiere decir que eso no lo condene pero siempre ha pasado hay gente que que no está en su sano juicio y que tiró una piedra ahora esto no es suficiente como para a faltarle el respeto a sesenta mil personas que hacia de las siete de la mañana que estaban en el estadio y le decían que se iba a jugar a las cinco familia con niños y niñas que desean a las cinco a las siete no a las nueve que los errores ha sido muy muy muy profundo las decisiones están tomando dentro de un estilo de vida y la de cambiar no no no puedo entender no puedo entender que este partido que era queda honorífico a la historia del fútbol argentino y de pronto aparecen cuatro personas que tiraron cuatro Peace era un micro me parece insólito agraviada ante irrespetuoso te partidos que tenga que jugaran al en España

Voz 0919 03:21 cuánta razón tiene Menotti por cuatro idiotas que lanza una piedras la vergüenza para todo un país porque la vergüenza nos del fútbol argentino es de toda la sociedad argentina un encuentro memorable que se tiene que jugar a miles de kilómetros de distancia lo dicho por cuatro imbéciles a ver si tomamos ejemplo de vamos a darnos una vuelta por el primer partido que comienza a las nueve Se abre la jornada de liga en Butarque Leganés Getafe qué ambiente tenemos como saben los equipos Óscar Egido buenas tardes

Voz 3 03:53 hola muy buenas empieza a llenar Butarque calienta al Getafe Leganés se juega a las nueve el único Berry de toda España que se ha jugado en todas las categorías del fútbol español busca los dos su tercera victoria consecutiva de la semana en el caso del Leganés sería la cuarta los dos Liga y además si hay novedades en cada aquí pone en Leganés juego abusó Pinto de lateral derecho hijo de central derecho no esta tarde en la convocatoria no está Jonathan Silva que al final apelación no le ha dado la cautelar vio la quinta amarilla al semana pasada en Pucela hice pierde el partido sí que Nyom va actúa de lateral izquierdo y en el Getafe

Voz 0919 04:33 el Getafe en una próxima conexión lo contábamos son las ocho y treinta y cuatro y en este programa valen lo mismo la opinión de Menotti que la opinión de los oyentes que también en el contestador está

Voz 4 04:45 charlando de la final de la Copa Libertadores

Voz 5 04:50 señor Gallego buenas tardes ayer oí a un directivo futbolista del Boca Juniors eh extrañarse va a peinarse mucho de aquella Copa Libertadores no jugará en Argentina pues sabía estalla nada porque es que yo vi ya no hace mucho el reportaje de Jon Sistiaga sobre las bravas en Argentina ibamos es que Felipe pero vamos pero común era porque es que es que es que el fútbol argentino está en manos de las mafias que ahí está todo mundo implicado todo el mundo presidentes de policía fisio

Voz 6 05:25 o sea todo lo que me extraña es que todavía podido jugar argentinas que no lo entiendo todavía pero en fin bonos supongo acabaran de fútbol por ahí tendrán que venir a jugar aquí la Liga argentina venga buenas tardes señor Gallego

Voz 0919 05:40 no no no por favor que bastante estamos teniendo ya con este partido no queremos dejarlo

Voz 7 05:45 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 8 06:00 buenas tardes noches y esto es simplemente opinar sobre lo que yo creo que debería tener Madrid en este mercado de invierno cederá a Vallejo creo que necesita ser cedido subirá Javi Sánchez forma definitivo al primer equipo se da beneficios para que tenga para que tenga minutos en algún equipo que bueno escorada Il el pastel disco traspasado a cambio Haidar

Voz 7 06:35 además gracias el Guaje Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 9 06:47 Isco por Hazard no lo veo

Voz 0919 06:49 dejamos que pasa Kunis jornada de fútbol que tenemos mañana pero antes de empezar a repasar la conexión con Vitoria donde ha comenzado el partido de Euroliga de baloncesto Baskonia CSKA de Moscú como es el inicio Kevin Fernández o hola

Voz 1179 07:12 los buenas tardes es un partidazo entre quiero el vez Baskonia que necesita ganar el líder el CSKA de Moscú que sólo ha perdido un partido en las diez primeras jornadas ha salido muy metido concienciado Baskonia al que hoy es un partido importante muy decidida en ataque y sobre todo igualando el nivel de tensión y de dureza que va a proponer el equipo ruso tiene la baja de Clive Owen el CSKA reaparece el Chacho en el Baskonia baja de y no por ahora con ambientazo en el Buesa Arena primeros cinco minutos de partido quiero el Baskonia trece CSKA de Moscú once

Voz 0919 07:42 mañana en el estadio de todo

Voz 4 07:45 me ya el Prada a las nueve menos cuarto el derbi de la ciudad condal enfrentamiento de los dos grandes rivales de la ciudad

Voz 0919 07:50 el Barça Espanyol vamos a empezar hablando de los visitantes el líder de la Liga el Barça que entrenaba esta tarde convocatoria de Valverde noticias Santi Ovalle buenas tardes

Voz 10 08:00 qué tal Gallego muy buenas llega Luis Suárez recuperado de la rodilla no llegar Tour se cae de la lista sigue con molestias no puede ir convocado contra el Espanyol sigue en la enfermería enfermería llena con mal común Tití Arthur como digo Samper Rafinha Sergi Roberto a priori es uno de los derbis más igualados de los últimos años Valverde ha dicho que es un derbi no importa que son partidos que se juegan mucho con el corazón poco con la cabeza y además es el regreso de Piqué a Cornellà después de mandar callar a la grada perica le hemos preguntado a Valverde si espera un ambiente hostil para Gerard Piqué esta es la

Voz 11 08:36 la respuesta el Chigurh bien lo que tenemos que tener siempre a normalizar todo esto sobre todo que las relaciones entre clubes es la relación entre jugadores pues bueno también creo que son buenas lo que pasa es que luego la rivalidad que existe en el campo ya sabemos nosotros no no tenemos amigos ellos tampoco lo cuando acabe el partido pues las la mano felicitar al rival se consigue un resultado positivo sino esperamos que nos felicitan y nada más

Voz 10 09:00 veremos qué pasa con Piqué el Barça con el objetivo de mantener el liderato contra el mejor español de los últimos años

Voz 0919 09:06 queremos que mañana sea un partido de rivalidad nada

Voz 9 09:09 más

Voz 0919 09:10 porque si se vuelven a escuchar los lamentables insultos que desde la grada de ese campo se refirieron a Piqué y a su familia será una muestra de que no estamos tan lejos de lo que pasa en el fútbol argentino por favor y también la última hora como decías ante Valle del mejor español de los últimos tiempos que está séptimo en la clasificación el equipo de rugby como sale mañana Raúl González buenas tardes qué tal Gallego

Voz 10 09:34 Nos con la motivación de ser la primera plantilla del español que le gane al Barça en un partido de Liga en Cornellà El Prat así llegan los de rubia el encuentro de mañana del que todavía no tenemos lista de convocados el equipo entrena por la mañana si no hay sorpresas volverán Granero Javi López decidida a la convocatoria tras descansar contra el Cadiz y a la espera de central en a lista final Sergio García y Naldo que han recibido el alta médica habrá que ver cómo recibe Cornellá El Prat a Gerard Piqué teniendo en cuenta la rivalidad y la polémica que ha habido últimamente entre los dos clubes dice Ruby que su equipo tendrá un comportamiento deportivo y que espera lo mismo de Piqué

Voz 11 10:05 desde aquí nuestro talante va a ser puramente deportivo esperemos que él también lo tenga es lo único que pedimos pero nuestro talante va a ser deportivo de máxima competividad obviamente vamos a plantear un partido intenso pero siempre desde la deportividad y estoy convencido que desde el otro

Voz 10 10:22 cuando te paseas el Español llega con tres derrotas seguidas en Liga pero Rubi reconoce que aunque sea difícil intentarán tener el control del partido con la pelota

Voz 0919 10:31 bueno pues ese partido tiene una pinta tremenda Espanyol Barça pero es que el Valencia Sevilla madre mía enseguida hablamos de ese partido en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 15 12:04 mañana a las cuatro y cuarto en Mestalla Valencia Sevilla dos equipos que aspiran a llegar a la Champions el año que viene a estar entre los cuatro primeros ese belleza ahora mismo segundo veintisiete puntos el Valencia es décimo cuarto con diecisiete mañana Sevilla gana en Mestalla pone trece puntos de distancia sobre un rival directo

Voz 0919 12:25 es un partido vital para los de Marcelino y supongo que mañana habrá ambiente no sé si de final pero de algo parecido en Mestalla Pedro Morata buenas tardes

Voz 1716 12:34 hola Gallego buenas tardes utilizando una expresión valenciana o el Valencia gana ya os se le pega el arroz porque como decía Si el Sevilla que tiene diez puntos de ventaja es capaz de ganar en Mestalla mañana aquí le mete trece al Valencia y ya se debería japonés lo en Singapur en debería el poder ser cuartos esta temporada por ello Mateo Alemán ha dicho que es un parte quedó casi decisivo por no decir decisivo aunque el entrenador ha manifestado que todavía con lo que queda no le da la consideración de final el Valencia no va a contar ni con Murillo Nikon Gameiro que están con molestias Murillo por cierto nos ha confirmado su entorno que si Marcelino sigue siendo entrenador en el mercado de invierno jugador se quiere marchar IU Marcelino sí que va a contar para mañana con Rodrigo Icon Guedes que en principio frenan o ralentizan su posible operación con dos bien no va a estar en el once inicial in Marcelino hablaba así de esa posible final o para él no lo es de mayo

Voz 11 13:30 mañana consideramos un partido vital importante pero no es una final porque quedan setenta y dos puntos en disputa que son muchísimo

Voz 0919 13:39 tal vital determinante pero es evidente que Marcelino no les quiere meter presión a sus jugadores para el Sevilla lo de mañana cómo se lo toma Manolo Aguilar buenas tardes hola qué tal Gallego

Voz 15 13:51 tardes dice Matxín como Marcelino que no es una final Sevilla tiene ventaja evidentemente está deseando como dice Morata que se le pegue la Ron mañana porque serían trece puntos de diferencia tiene algunos problemas Navas baja Aleix Vidal baja estaba pensando entre mercado para el carril derecho parece Carriço con gastroenteritis no viaja a Valencia así que será Quincy promesas con toda seguridad el carrilero diestro equipo habitual del Sevilla sin Navas en este caso sin Aleix Vidal pero como el resto con André Silva con Beyeler con Banega con Franco Vázquez no se lo toma como una final eso sí espero ambiente complicado caldeado mañana

Voz 0919 14:31 si mañana a la una de la tarde en el Metropolitano Atlético de Madrid alavés el Atlético de Madrid pendiente de la enfermería muchas bajas en el equipo de Simeone

Voz 1 14:38 eh que también había una dudas sobres

Voz 4 14:42 muy quería ir o no al mercado de enero

Voz 0919 14:46 para reforzarse Miguel Martín Talavera última hora buenas tardes

Voz 1576 14:49 qué tal Gallego buenas tardes calentita la convocatoria la han dado esta tarde diecinueve convocados por lo tanto uno más que los que convocó para las Andreu porque es que no hay mucho más que la novedad es Josema Jiménez que ya tiene el alta aunque no apunta ni mucho menos a ser titular parece que va a seguir el lateral izquierdo además de los cuatro lesionados de Juanfran de Filipe de Godín de Diego Costa tampoco es Paco que por acumulación de amonestaciones lo tiene muy claro con tomas con Rodrigo colmar con Correa con Griezmann Icon Calin It's Khalid que va a suplir a digo Costa alternativa porque al mercado de fichajes de momento el Cholo nos lo plantea la solución está en casa

Voz 16 15:23 en ese momento pregunta tuya se trabajando en consecuencia de la élite que tenemos variante

Voz 0919 15:35 Simeone que mañana llega a los cuatrocientos un partidos con el Atlético de Madrid una marca increíble casi casi de ciencia ficción cuando en su día el Atlético puso a Simeone como sustituto de Goyo Manzano nadie absolutamente nadie podía imaginar que el Cholo iba a llegar a esta cifra cuatrocientos un partidos en el banquillo del Atlético de Madrid impresionante como impresionante es el inicio de liga del Alavés que mañana llega al metropolitano cuarto en la Liga todavía el equipo del Pitu Abelardo eliminado en Copa pero lo suyo es el campeonato como llega Javier Lekuona hola

Voz 17 16:09 hola qué tal muy buena gallego el Alavés lleva en Madrid desde ayer porque he enlazado el desplazamiento copero en Girona con el de mañana de Liga la única baja es Rodrigo Eli la novedad volverá seguramente el trivote en la medular con Pina Manu Wakaso optimismo veinticuatro puntos

Voz 18 16:23 es un colchón fabuloso para el conjunto del Pitu Abelardo

Voz 0919 16:27 y mañana también se juega el Villarreal Celta de Vigo seis y media novedades de este partido Xavi Isidro hola

Voz 0838 16:33 qué tal Gallego muy buenas bueno pues Cardoso viajado a Castellón con toda la plantilla incluida los lesionados Jensen y lo vodka va a volver en principio al once de la Liga con la duda eso sí de Jos sabed o de Beltrán por su parte Javi Calleja también va a volver al equipo tipo de la Liga aunque podría entrar alguno de los que consiguió ocho cero en Copa ante el Almería toque Camby podría ser uno de los Gaultier Zubía opciones después de esos cuatro goles son baja Bruno e Iturra el Villarreal y el Celta para buscar tres puntos en el caso de los gallegos para estar en la zona tranquila hay por qué no dar un paso hacia Europa en el caso de los amarillos para alejarse del descenso que es la principal preocupación del equipo de Javi Calleja el encuentro a las seis y media

Voz 0919 17:08 el resto de partidos el domingo y el lunes aunque el fin de semana vamos a estar centrados además de nuestra Liga

Voz 4 17:16 en la final de la Copa Libertadores partido de vuelta Bernabéu en la ida

Voz 19 17:20 boca dos River dos esperando que no haya incidentes

Voz 0919 17:24 es preocupando no sobre todo cómo tendría que ser José Palacio de la última hora de los dos equipos buenas tardes

Voz 1038 17:30 qué tal muy buena Gallego los dos han vuelto a entrenar su segunda sesión de entrenamiento Jacques en la capital de España el último en hacerlo ha sido River Plate que lo hace en Valdebebas ha sido sesión a puerta cerrada también dos horas no no se sabe aún si llegarán a chusco que es la principal duda del técnico Marcelo Gallardo para el partido del domingo aunque todo parece que no podrá estar no ha hablado por cierto Gallardo en la previa hoy ni tampoco se espera que lo haga mañana sería extraño que una previa de la final de la Copa Libertadores el técnico de River Plate no hable sí que he hablado Guillermo Barros expiloto el técnico de Boca Juniors después de la sesión que han tenido esta mañana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en la Casa de la selección española ha sido un entrenamiento a las once dos horas de entrenamiento después atendido a los medios de comunicación no ha sido tan contundente como Menotti pero sí que también le ha dado un palo a la sociedad argentina en la violencia que ayer

Voz 20 18:19 repetimos siempre los mismos errores y lo único que se daña es la figura del fútbol argentino Sudamérica o debiéramos estar hablando que tanto River como boca pusieron al fútbol argentino en lo más alto posible del mundo a nivel de clubes están hablando era violencia lamentablemente volvió a perder

Voz 0919 18:39 volvieron a perder veremos quién gana el domingo a las ocho y media en el Bernabéu ir repito esperemos que de aquí al domingo por la noche no haya incidentes que bastante con acoger un partido de estos lo que sí en Argentina viendo que este partido se tiene que jugar aquí como para que encima pasemos otra vergüenza seguimos en Hora Veinticinco deportes en la SER

Voz 23 19:49 hora veinticinco Deportes

Voz 8 19:53 Jesús Gallego

Voz 4 19:58 más de fútbol primero

Voz 0919 20:00 Marte el Boca River The River Boca

Voz 19 20:03 la otras cosas interesantes del fútbol internacional por ejemplo un partidazo que se está jugando ahora mismo en el calcio en Italia José Antonio Duro está compartido esta jornada a esta hora dentro del fútbol internacional es el clásico de Italia que enfrenta Juve de Turín y al Inter de Milán el choque está en el minuto diecisiete del primer acto cero a cero Se enfrentan Ronaldo y Cardin gran parte del país transalpino que va con el Inter ya que si hay un partido que puede perder esta temporada es éste hay una diferencia de once puntos entre los hilos bianconero también está en marcha la jornada la Bundesliga Werder Bremen cero Düsseldorf cero con especial protagonismo para el partido el Bayern de Múnich que a nube de la cabeza juega en Nuremberg mañana a las tres y media además Juan sus partidos el líder Borussia mañana visita al Schalke y el Monchengladbach el domingo ante el Stuttgart la jornada de Premier se presenta con un interesante Chelsea City el domingo a partir de las seis y media se enfrentan también abre jornada mañana albur de Liverpool y en Francia la jornada está marcada por el aplazamiento de hasta cinco partidos por las revueltas de los chalecos amarillos entre estos partidos está el que enfrenta al PSD ante el Montpellier que es uno de los perseguidores en la liga francesa continúa el partido en el Juventus Stadium están en el minuto dieciocho y medio cero

Voz 0919 21:08 pero entre la Juve y el Inter en el gran partido del fue el internacional está un vistazo también a la jornada de Segunda División que destacamos Paco Hernández pues la jornada cayó

Voz 17 21:18 que empieza en menos de diez minutos con el Tenerife Extremadura con la vuelta de Rodri al que era su estadio pero en el banquillo del Extremadura en esta ocasión una jornada que podría terminar con hasta cuatro líderes diferentes el propio Alcorcón que es el actual líder el Deportivo de la Coruña que se mide al Numancia el Granada que visitan al o el Albacete que va a recibir este fin de semana a Osasuna ya atención quema

Voz 0919 21:37 llana se celebra el sorteo de la primera fase del próximo Mundial de Fútbol Femenino que se disputa en Francia próximo mes de junio al que la selección española llega en su mejor momento de la Historia como es el sorteo en que bombo va a estar el equipo español Laura Díez

Voz 24 21:55 pues va a estar en el bombo dos evita por lo tanto a grandes selecciones como Japón Brasil Holanda Suecia con las que comparte el bombo también estará Noruega Estados Unidos es la principal amenaza que busca revalidar el título y estará en el bombo uno mañana se sabrán los seis grupos de cuatro selecciones que compondrán este Mundial de Francia recordemos segunda cita mundialista de la selección femenina de fútbol

Voz 0919 22:14 hemos ganado el Mundial sub diecisiete y repito llegamos a este Mundial absoluto con el mejor equipo que ha tenido el fútbol femenino español en su historia vamos al Baloncesto Euroliga en Vitoria está jugando

Voz 1179 22:27 el Baskonia con el cese

Voz 0919 22:30 K

Voz 1179 22:34 David Fernández vaya tapón gallego que él acaba de poner el imanes dio para el Chacho Sergio Rodríguez en su reaparición a las canchas está muy igualado el partido le está plantando cara Quirós vez Baskonia igualando a puntos ya la intensidad que le propone el conjunto ruso liderado por el dominio bajo los aros de que lleva ocho puntos eso sí el equipo ruso liderado por el jugador Otello Hunter están mantenemos en el partido ahora mismo ocho minutos treinta segundos para llegar al descanso Quirós vez Baskonia XXIII CSKA de Moscú veintiséis

Voz 4 23:05 antes de este partido ha terminado el del Real Madrid en Turquía Marta casado buenas tardes Gallego muy bueno una remontada impresionante hay que ver lo están viendo la redacción Yago de Vega ahí Toni pegando unos gritos que remonta el Madrid remontó el Madrid

Voz 19 23:18 remontó remontado en una victoria más que sufría

Voz 1509 23:20 da del Real Madrid frente a un Anadolu Efes que ha mandado durante gran parte de los cuarenta minutos que ha durado el partido se llegaron a marchar a quince puntos y al final han tenido los turcos incluso bola para ganar el partido pero se acabó la racha de tres derrotas consecutivas de los de Pablo Laso ochenta y dos a ochenta y cuatro se han impuesto en Estambul con un imperial gusta Bayón gallego veinte puntos once rebotes treinta y cuatro de valoración el mexicano que ha sido el mejor sin ningún tipo de dudas en la novena victoria en once partidos en la Euroliga de los de Pablo Laso

Voz 0919 23:48 tremenda la victoria del Real Madrid y también hay que echar un vistazo a la NBA porque esta pasada madrugada Héctor González buenas tardes

Voz 1415 23:57 qué tal Gallego muy buenas hay que destacar la victoria de

Voz 0919 24:00 equipo de Kiki de Ricky Rubio ante quién

Voz 1415 24:02 te Houston Rockets que está firmando un arranque de temporada bastante malo el que fuera el mejor equipo de la temporada pasada en la fase regular está con más derrotas que victorias después de veinticuatro partidos anoche cayeron ciento ocho noventa y uno en Salt Lake City ante los Utah Jazz de Ricky Rubio con trece puntos y seis asistencias para el base catalán en un encuentro donde se produjo una imagen muy curiosa se produjo la expulsión Vida de la historia de la NBA el pívot de los Utah Jazz Rudy Gober compañero de Ricky le pitaron dos faltas personales lo sabe el entrenador decidido cambiarlo de camino al banquillo decidió darle un golpe a una botella de agua que estaba sobre la mesa anotación que la mandó al tercer afinidad exactamente dos minutos cuarenta y siete segundos duró Rudy Gober en el campo además Portland ganó ciento ocho ochenta y seis a Phoenix y cuarta victoria seguida de Boston esta vez en casa ciento veintidós cien contra los Knicks cometidos puntos de Irving veintiuno de Yale en Brown para esta noche duelo de Hernangómez a la una Charlotte contra Denver Billy contra Juancho ojo porque los Nuggets son los oro tendentes líderes de la dura y exigente Conferencia Oeste donde Juancho está saliendo además esta temporada también hay otro choque entre españoles en este caso a las dos Pellicano Grizzlies Mirotic frente a Marc Gasol además buen partido el que juegan los Pistons de Calderón ante Philadelphia cuartos contra terceros en el Este y los líderes de esa conferencia de menores de la NBA los Toronto Raptors de vaca juegan a domicilio contra Brooklyn grafias Héctor iba

Voz 0919 25:22 hemos a terminar con la mala noticia de la tarde que es la derrota de la selección española de balonmano las chicas que están en el Europeo de Francia han perdido veintitrés veintinueve con Alemania Diego González no tenemos opción de medalla como ha sido buenas tardes

Voz 1576 25:37 hola qué tal Gallego si efectivamente se esfuma ese sueño de las medallas en este Europeo con ese resultado derrota ante Alemania aclara al descanso el nueve diecisiete ya dejó finiquitado el partido no se cometieron los mismos errores que contra Hungría los desajustes en defensa se trasladaron al ataque y el equipo se disolvió Carmen Martín eso sí en la segunda parte con sus siete goles tiró del equipo hasta llegar a tener el balón España para ponerse a tres goles a falta de cinco minutos pero ese lanzamiento se fue al poste y en la acción siguiente Carmen Martín fue expulsada así que se lo puso más fácil Alemania toca ahora tratar de quedar lo más arriba posible la quinta plaza también se complica con este resultado se ponen muy difícil el martes contra Rumanía el miércoles para cerrar contra el gasto europeo escucha Ana Martínez la laterales

Voz 25 26:24 bueno la verdad es que es una pena una lástima el partido

Voz 1 26:27 todo eran dos puntos una de las las balas que quedaban y bueno

Voz 25 26:31 eh sólo hay que pensar ya en que quedan dos partidos Rumanía contra Noruega

Voz 22 26:35 si hay que salir hacia adelante y llevan

Voz 1 26:38 a los cuatro puntos llevárnoslo a tope de estas alemán más reforzadas S

Voz 0919 26:41 claro que sí ánimo para las chicas que nos han dado muchas alegrías todo dejamos el partido de Baskonia ante el CSKA Kevin

Voz 1179 26:55 es con la amenaza de que el conjunto ruso quiere marcharse en el marcador ha pegado un acelerón veremos traspone respondes siete minutos por llegar al descanso el pez Baskonia Veintisiete CSKA de Moscú XXXII

Voz 0919 27:06 aquí lo dejamos a las once y media El Larguero con Yago de Vega todo el fin de semana Carrusel volvemos el lunes salvo gallego gracias por escucharnos adiós