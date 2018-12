Televisión | 'The Marvelous Mrs. Maisel': la historia detrás de la comedia más premiada del año

Voz 1 00:00 sí

Voz 3 00:19 Pi

Voz 1457 00:24 abrimos nuestra sección de televisión que hoy mezcla previas españoles americanos series está con nosotros y con nosotros Pepa Blanes y también el Laura Laura Laura nuestra

Voz 4 00:36 la verdad es Romero no es Jose Manuel Romero hola que está con ellos estamos todos corrillo sí

Voz 5 00:45 vean así me gusta todos de Puente disfrutan

Voz 4 00:47 dos de el éxito ajeno que son los premios si vamos a que hagan dos géneros seamos

Voz 1463 00:52 de los es empecemos por los premios Feroz que son los premios que otorga la Asociación de Informadores Cinematográficos de España que preside

Voz 4 01:01 bueno no es nada es una presidencia dotaciones tú

Voz 1457 01:07 bueno vamos a hacer se separan además en cuatro categorías drama comedia en televisión

Voz 1463 01:14 bueno pues la favorita si atendemos al número de nominaciones es el reino el thriller sobre corrupción del PP de Rodrigo solo oyen

Voz 6 01:24 sí sí sí

Voz 7 01:28 en realidad no era es la pregunta que quería hacer usted dirá quién es usted

Voz 1457 01:36 pues es la película conseguido el Reino ha concedido diez nominaciones entre ellas mejor película ir donde compite contra todos lo saben la película de Hadi Carmen y Lola la de Arantxa Echevarría quien decantará de Carlos vermut Petra de Jaime Rosales iba viaje al cuarto en una madre de Celia Rico Pepa me da miedo preguntarle a Pepa a quién va a ganar

Voz 1463 01:58 no pues está complicado porque no no sé yo creo que quizá el Reino es la la película que para mí no es la que más me gusta estas nominadas pero sí que creo que a lo mejor es la película más de consenso para todos los nominados porque es un thriller correcto sobre la corrupción que es una cosa que gusta mucho a los periodistas quizá más que a la taquilla a juzgar por los resultados de de la película es oro golden y bueno pues tiene mejores interpretaciones bandas sonoras es quizás la más completa para pues para rasgar esa noche pero estos premios deberían ser incluso más comerciales sí

Voz 4 02:31 bueno porque yo taquilla bueno comparado con con el drama que hemos vivido este otoño pues nadie ha echado de aquí así no

Voz 1463 02:41 quizá también como película completa lo que yo que creo que les puede pesar Afar Hadi es que al final seamos muy españoles mucho españoles y pensemos que es un director iraní no es una película nuestra un gran error porque es una película muy muy muy española

Voz 1457 02:54 siempre ha pasado eso en en los premios se han quedado fuera de las candidaturas de los Feroz prevé figuras como Julie de Icíar Bollaín tu hijo de Miguel Ángel Vivas las distancias de Elena atrape que ganó en Málaga la ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián entre dos aguas de Isaki Lacuesta

Voz 8 03:12 que es una película magnífica que

Voz 1457 03:16 pues que es como más de autor y que bueno también esto define un poco que la asociación quizá no es de críticos morales y que es una una asociación más joven más diversa no lo sé si la verdad es que

Voz 1463 03:29 ha sido curioso porque generalmente los los premios más conservadores en cuanto a un tipo de cine más comercial lo más de de grandes producciones dentro de lo que es el cine español quizás no son los premios Forqué que son los premios de los productores y claro aquí sí que se ha colado Isaki Lacuesta con entre dos aguas que mucho se ha colado que mejoren Oli claro los productos que ha entrado a mejor película en la en los premios de la prensa que a priori es una película como más de prensa menos de Goya menos de academia menos de Industria quizá más de de crítica no ha entrado en los Feroz cosa curiosa tampoco ha entrado en los Forqué quién te cantará ha entrado en la prensa que aún he estado mucho esa visión esa mirada de su director bueno mi quizá me da pena por Isaki Lacuesta pero es verdad que tiene una Concha de Oro pero por tu hijo que es una película como muy poco valorada en me parece una película que dice que tiene mucho que enseñar a la sociedad española en estos momentos de

Voz 1457 04:22 el que vienen por el sur José Coronado es candidato a mejor actor está magnífico en comedia para los Feroz la favoritas campeones también esta tiempo después la vuelta de José Luis Cuerda al universo de Amanece que no es poco casi cuarenta del David Trueba mi hijo es súper López de Javier Ruiz Caldera inmerecida cofradía sea que bueno vamos a ver qué pasa con con estos premios yo sí que creo que José Coronado en entre los actores que se lo puede llevar

Voz 1463 04:53 sí a mi me gusta mucho José Coronado también Javier Bardem que me parece que bueno es obvio no es que siempre que hace cualquier papel están todas las listas de premios pero quizá tiene el papel más y más simpático de toda su carrera una especialista en villanos de repente es un papel que dices bueno le premia haría las veces que es el mejor ir entre las actrices pues pues no sé quizá Bárbara Lennie no podría ser

Voz 1457 05:22 a mí yo voto por Lola Dueñas porque también en estos premios muchas veces se concederá a los al la hay como una especie de reparto Penélope Cruz

Voz 5 05:30 ha tenido menos exposición si a menos esposa

Voz 1457 05:33 acción Penélope Cruz es candidata por la película Defar Hadi Bárbara Lennie por Petra Lola Dueñas por viaje al cuarto en una madre Eva llora por quien te cantará y Alexandra Jiménez por las por las distancias se celebrará estos premios el diecinueve de enero en Bilbao y que quería

Voz 1463 05:49 ya habrá discurso de la presidenta y habrá disco

Voz 1457 05:52 cursó iba a la televisión

Voz 5 05:57 Nos ponemos gitanos porque las categorías de televisión la prensa ha votado principalmente a las cadenas privadas a las de cable que se llamaría no sólo una serie de las ocho nominadas es de televisión generalista Fariña junto a ella pues están en drama Elite de Netflix y gigantes el día de mañana y la peste de Movistar y luego en comedia que es la más nominada la gran triunfadora de Arde Madrid también está nominado vergüenza las dos de Movi Star Paquita Salas de Netflix así que la más nominada es la serie de Paco León a tirar

Voz 2 06:28 los hombre van lo que guión banda que ciertas cosas se hagan sólo dentro del matrimonio reservarlo era una cuestión de eficiencia tú solo entiende uno lo entiende y la señora la señora extranjera y qué pasa que Dios no está en el extranjero que yo sí bueno pues las dos actrices está ya era Castillo son candidatas y la verdad no sé

Voz 5 06:54 sí por cercanía de del estreno no la ahora en noviembre muy reciente con los premios también ha tenido una campaña de marketing brutal como yo no había visto que sinceramente lo cuidan mucho León

Voz 1463 07:05 sería muy ya sé que luego puedes entrar a valorar más defectos au bueno o si tiene un guión que falla otra lo cual pero la verdad es que es una se muy muy llamativa con diálogos como esto son maravillosos

Voz 5 07:17 lo Paquita Salas que ya se les dio el premio no el año pasado yo creo que Bardem Madrid comedia lo tiene ganador Ximo Inma Cuesta como mejor actriz pues posiblemente también y luego entre actores pues ahí la eterna lucha que yo creo que lleva casi todo el año entre Javier Rey por ese Sito Miñanco de Fariña y Oriol Pla por por El día de mañana justo Gil yo creo que son las dos interpretaciones más vistosas del año lo demás lo hemos visto ya un poco no Javier Gutiérrez ya ganó y los demás nominados

Voz 1457 07:42 bueno pues esto es con respecto a los Feroz pero el jueves conocimos las nominaciones de los Globos de Oro empezamos haciendo patria Antonio Banderas y Penélope Cruz candidatos en esta ocasión por el biopic de Picasso y el asesinato de Gianni Versace

Voz 4 08:03 distinguirse tantas

Voz 10 08:07 algún otro lado no

Voz 4 08:11 pues realmente Penélope Cruz es nuestra Meryl extendernos no nos cansamos de escuchar esto

Voz 1457 08:20 es que es igual que la propia Donatella nada maravilloso en los Globos de Oro también una de las novedades es que el cine latino buen que tiemble en otra vez porque Roma como cine es un poco bueno ataca de nuevo Cuarón confirma con consigue lo que podía conseguir no

Voz 1463 08:37 sí que son tres candidaturas porque bueno por una norma interna de la propia asociación una película que va a película extranjera no podría estar en mejor drama entonces bueno pues la verdad es que creo que esto marca también un poco las nominaciones de en general porque ha dejado entonces ha conseguido guión dirección película extranjera pero claro todos imaginábamos como es la favorita de todos los premios previos pues claro ahora los Globos de Oro no dejan claro una clara favorita en ese sentido es quizá la película con más candidaturas podría ser la favorita en comedia que es el vicio del poder vais con con seis nominaciones no

Voz 1457 09:13 dónde

Voz 11 09:17 yo hoy eres mi vicepresidente

Voz 8 09:19 decía George Bush dijo a Dick Cheney antes de bueno porque me pedía que fuera que trabajara con él irá recordamos que Dick Cheney fue junto a Rumsfeld

Voz 1457 09:34 de aquella la primera guerra Irak en la que había petróleo mercenarios armados de han en montar una

Voz 1463 09:40 hay un chiringuito si se montaron en un chiringuito y ahora le hacen un biopic el director Adam Mc Kay que bueno fue el director de la gran apuesta también uno de los míticos del Saturday Night Life eh protagoniza Christian Bale que ha dejado

Voz 1457 09:53 tras su intenso ha dejado bueno sí porque aquí está gordo es lo que a mí me ha parecido en esta no le digo digo que está a bordo Moby Dick Cheney como dicen y lo que le pasa a Christian Bale es que como siempre ha hecho estas cosas raras con su cuerpo no sé yo qué será de su salud

Voz 4 10:08 no sólo encanta Hollywood pero es verdad

Voz 5 10:11 con Óscar la salud estará esta tarde más

Voz 4 10:14 que me parece de esto se Globos de Oro que el los

Voz 1457 10:18 los oyentes no han visto muchos de muchas de las películas porque cinco candidaturas si consigue la

Voz 1463 10:24 favorita de Giorgos timos una comedia bueno comedia drama de época ambientada en una sala basada en la historia de una reina María de Inglaterra con dos de sus sirvientes au criadas de corte pegándose a pegándose literal por sus favores sexuales Si políticos básicamente

Voz 1457 10:45 luego de Green buque es una una también una comedia con Viggo Mortensen haciendo del chófer de un pianista negro en el sur en los años sesenta osea una película sobre sobre la América sobre el problema racial americano ya han nacido una estrella con cinco candidaturas y otra característica que hemos visto es las películas afroamericanas no sí

Voz 1463 11:07 eh la verdad es que sí que hay mucho Black Power porque está infiltrado en el caucus clan Spike Lee como director nominado estaba Black Panzers que fue Pepín Azón en la taquilla en verano cuando se estrenó en la propia Green Book también tiene un perfil de destacar pues todo todas esas diferencias raciales en Estados Unidos el blues débil Street que bueno pues también está basada en hechos reales la dirige Barry Jenkins que cómo recordamos pues le quitó el Oscar a la la dan asco

Voz 4 11:35 mala eres lo ganó no no literal lo quito porque lo tenían claro

Voz 5 11:40 puedes después del mito la la película que quizá homenajeando a las mujeres a Roma

Voz 1457 11:45 completamente totalmente porque viendo las nóminas

Voz 5 11:48 acciones de hoy sin ser yo experto en cine ni haber visto

Voz 4 11:50 sí sí sí vamos a promover pero digo que Roma

Voz 5 11:55 al final es el homenaje a las mujeres en el año después de un mito

Voz 1463 11:57 sí porque la favoritas es un poco retorcida en cuanto

Voz 1457 12:01 va

Voz 1463 12:02 las mujeres hombre lo que a mí me parece interesante

Voz 1457 12:04 si es que lo estos Globos de Oro reflejan que en el son las comedias las en la en la vía de hacer política la vía de de enfrentarse al republicanismo brutal de de Trump y en ese sentido no pues hay un es un poco como que Hollywood dice no nos vamos a seguir poniendo intensos porque es que son ya no funciona osea Meryl Streep no está Spielberg no está bueno escribió no tenía películas pero sí líneas Bud claro si es un poco como los grandes que se ponían muy solemnes ya no están

Voz 12 12:33 y en ese sentido pues ese es interés

Voz 1457 12:36 ante y luego más ligero no como todo más ligero esta Bradley Cooper también como mejor actor Brahimi Mali como Freddie Mercury en fin una

Voz 1463 12:46 ya hay una cierta levedad si hay una cierta levedad y luego también hay películas que no acaban de ser Ny favoritas Nino favoritas creo que es el primer año en el que no sabemos por dónde nos van a salir bien

Voz 1457 13:00 porque eso es emocionante en actrices Emily Blunt que vuelve a ser Mary Poppins que es durísimo lo de Mary Poppins porque hemos visto la película es un spoiler pero es que no salen Julie Andrews está viva podía salir ya salido en agua quiero

Voz 1463 13:17 mejor no le han pagado lo ha salido con más nombre que hayan pagado

Voz 1457 13:20 claro que que Mary Poppins le haga esto a Mary Poppins también es candidata Glenn Close que yo creo que sustituya a Meryl Streep

Voz 4 13:28 totalmente Lady Gaga Nicole

Voz 1463 13:31 Kidman que hay estrellas no digas que no hay estrellas no hay estrellas lo que pasa es que si no hay estrellas yo creo que sí sí que las hay luego en Secundaria está Emma Stone Amy Adams ser yo creo que lo que pasa es que son salvo Lady Gaga son las estrellas de siempre

Voz 5 13:46 lo que quizás eso sí que había nombres por ejemplo ha pasado toda la época de esas estrellas del año que estaba Brad Pitt Leonardo Di Caprio y está

Voz 1463 13:53 ah por eso vamos a hablar de televisión porque

Voz 1457 13:56 Giulia Rovers no está en cine pero están televisión

Voz 13 13:59 ah y

Voz 14 14:05 no

Voz 1457 14:07 perdona José que ha puesto esta música tan bajo

Voz 5 14:10 más estaba en un momento bueno porque Giulia robó esa estaba porque Ham Coming en su serie de un drama de media hora porque esto también está cambiando

Voz 1457 14:17 para ver en el metro sí sí sí está nominado

Voz 5 14:20 como mejor drama junto a in Body Count también tenemos a la última temporada sexta la despedida de The American está también Posse que es esta serio sobre los transexuales Nueva York de los ochenta y bueno pues muy curioso porque se iban a despedir de The American bueno no sé si la premiarán todo lo demás es nuevo ya no existe ningún gol que estaba llamada a ser la sucesora de Juego de Tronos tampoco existe el cuento de la criada ha pasado todo el boom es como pues una todo muy líquido que diría Pepa

Voz 1457 14:50 no existe en comedia nuestra maravillosa Mrs me dicen

Voz 5 15:05 íbamos a aprovechar que es la favorita que está nominada aunque tiene ahí al método Comín sigue que a mí me gusta bastante para irnos a los últimos años de los cincuenta Nueva York también a París en esta temporada con una mujer que la verdad nos tiene ganados de Mervyn Le de la maravillosa señora aquí en en España que vuelve ya se puede ver en Amazon Prime Video la la segunda temporada tras ganar como decías pues todos los premios de del año arrasó el año pasado los Globo de Oro y también en los hechos

Voz 1457 15:32 yo creía

Voz 15 15:36 qué le gusta gustan los retos tú me entiendes a vais a seguir juntos siempre estáis gira una gran esposa eran inmerecida preparaba noches especiales desfile de hijos Jun y hoy ya si la niña se parece cada día más a sus errores el pedazo de pero no era como para no

Voz 5 16:00 bueno detrás de de esta comedia deslenguado como veis y disfrutó una aguda esta emisión paladino la creadora de Las chicas Gilmore y su marido Rachel Brosnan interpreta a una joven ama de casa con dos hijos que está todo el día pendiente de ser la mujer la hija y la madre perfecta hasta que se da cuenta de que bueno en su gran talento como monologuista en la primera temporada vemos un poco su proceso de liberación como mujer y sus dotes para la comedia y ahora en esta segunda entrega que que ya sabes que es difícil siempre mantener el nivel pues yo creo que lo sube según está con mucho estilo narrativo y estético y crece no sólo a través de su protagonista sino también a través de los secundarios que experimentan pues su liberación por ejemplo la madre Ruth

Voz 2 16:41 más

Voz 5 16:43 hay mucha buena que le dice techado de menos mamá hice yo me he echado de menos ya es una declaración de intenciones de de los nadie vuelve a París a reencontrarse su madre Nos vamos a contar más porque cada segundo cada plano cada diálogo cada interpretación de esta serie es delicioso

Voz 1463 17:05 dice Mitch Maese la Quique no se siente capaz de tener su propio apartamento que de lo único de lo que se siente preparado ahora mismo es en dirigirse a esos pringados de Navarra que parecen de antes de un anuncio de un potenciador de virilidad están ahí esperando a que la carne es jueves por la noche y lo mejor de su velada es la posibilidad de ver fracasar a una tía la verdad es que me

Voz 5 17:25 a veces primeros monólogos en esta segunda temporada no diremos mal

Voz 4 17:28 vale que los comentarios del programa

Voz 1457 17:31 sí la verdad es que madre mía pasan los años pero no pasan los machos bueno estamos entregados a esta serie ir nuestra compañera nuestra súper Laura Martínez se ha ido a Milán para que vea que tampoco somos todas explotador Asquerusa entrevistar a sus creadores y a sus protagonistas Laura cuéntanos sí estuvieron ahí contando durante un par de días eh estuve hablando con con los pro Thaçi también con con los creadores y empezamos por Michelle Man paladines en bueno hablaste con ella eso es eso es Hable con ella y con Daniel paladino estuvimos ahí

Voz 5 18:05 AVE es que mis Sherman paladino Yola advertía ahora digo es un hay que con esta especial digo porque es es muy curiosa no ha sabido crearse su sello empezó con un haciendo guiones Le costó mucho firmar el primer guión luego vendrían como decíamos Las chicas Gilmore con las que se sorprendió a sí misma ya todo el mundo y ahora combina pues comedia números musicales y esa mala leche amable y la verdad es que le viene de familia porque su padre era comediante luego guionista y su madre participaba en en musicales de Broadway

Voz 1457 18:31 eso es no reconocía iniciarán paladino como el inspiró su padre para crear esta historia

Voz 16 18:36 bueno My fado puesto que a Boeing bueno Mittal era un comediantes

Voz 1463 18:44 porque crecí con mi padre y muchos otros hombres judíos Calvo sentados en nuestro patio mientras fumaban cigarrillos se hacían reír entre ellos hablando del brindis Village de KAS kitsch o del turismo yo vivía en el Valle de San Fernando que era como treinta sombras de Bates fue maravilloso muy divertido para mí era como un recreo lleno de intelectuales y artistas fue en ese periodo de tiempo porque su apogeo fue en los años cincuenta y sesenta al igual que la ropa y los coches y pensé que era un lugar maravilloso para hacer un show solo sentido visual los ciento papa también pensé que coger a una mujer ponerla en nuestra situación a alguien que acaba de entrar en el mundo de la comedia pero no tienen idea de cómo va a funcionar eso sería un paseo divertido en lo que a mí respecta no creo que yo esté reflejada en la serie pero mi padre definitivamente fue una inspiración

Voz 1457 19:29 bueno comentaba Daniel paladino al final con total convencimiento que si alguna cosa era Amy era y More sin ninguna

Voz 5 19:36 bueno para este matrimonio la verdad es que la comedia es todo ella es la jefa la voz cantante ambos trabajaron en Rosario pero con Las chicas Gilmore Segovia un poco no con con el éxito que tuvo le pidió a él que la ayudara especialmente con la producción informan pues un tándem irresistible con un magnetismo y una personalidad apabullante quién no los conozca que los busque en Google porque deberá ella siempre con su sombrero oí sus dejes au lo semi el el discurso que dio

Voz 1457 20:00 que cada día es de un color son cómicos en realidad son muy cómicos vamos a ellos parecen una pareja cómica total un dúo cómico íbamos que es que su vida es es la comedia y les está gustando esto de experimentar con la libertad de las plataformas digitales en este caso Amazon para probarse a sí mismos también aquí

Voz 1463 20:18 Maiza la comedia es la forma en la que pago mis sombreros no tengo otras habilidades no tengo otra forma de vivir literalmente ningún otra cosa que puedo hacer bueno Se cocinar pollo pero no creo que pudiera tan sólo tener un restaurante de pollo la comedia para nosotros es él sí lo es todo es la forma en la que siempre nos hemos abierto camino estamos tratando de ampliar nuestra plataforma y estamos tratando de abrir lo que estamos haciendo estamos tratando de darle más sentido visual al trabajo de la comedia que hemos hecho en el pasado y tratar de hacerlo más grande y mejor antes de caer muertos

Voz 1457 20:52 la verdad es que en España son momentos duros Chavela para el humor pero como que que que le preguntó si bueno por eso mismo le le preguntamos por los límites de del humor si mirando a los años cincuenta a los de la serie es mejor o peor al respecto de estos son de los que se mojan

Voz 1463 21:14 yo creo que ahora incluso más estamos entrando en una fase realmente extraño en América donde todo el mundo es castigado por cada mala broma que hace todos están tratando de averiguar dónde está la línea porque es el tiempo en el que estamos tratando de dar las mismas oportunidades a todo el mundo y de corregir errores de asegurarnos de que los discursos de odio sean castigados porque están creciendo mucho y a todos les parece muy difícil localizar el límite y saber cómo se supone que deben tratarse los unos a los otros pero la comedia ha sido siempre la narradora de la verdad la forma de arte que va al lugar al que se supone que no debes ir si escuchamos ahora lo que Lenny Bruce decía en los años cincuenta suena igual de impactante mi única preocupación es que si haces una mala broma debería ser sólo una broma si no quieres escuchar la comedia de alguien no tienes por qué escucharla hay algo ahora que están tratando de reprimir todo el mundo tiene que disculparse por cada broma mala es agotador la comedia es presionar y explorar hasta dónde puedes llegar si eso se pierde por miedo creo que todas la sociedad Se va a haber muy perjudicada

Voz 1457 22:11 pues te brillante no lo de la comedia es tal

Voz 4 22:13 narradora de verdad llevan en la sangre no lo lleva

Voz 5 22:16 sí bueno las él estaba escrita antes de la irrupción de del de este año de la lucha feminista en Hollywood pero es interesante cómo cambia un poco la mirada del espectador sobre la serie después de este movimiento de su éxito en lo en los Globos de Oro que la hizo bastante más conocida les sirvió para ganar otra mirada y otras lecturas muy muy interesantes

Voz 1457 22:35 sí bueno ella dice que realmente no influyó pero Daniel paladino sí que tenía una opinión al respecto el tema

Voz 5 22:43 yo creo que siempre va a ser relevante y creo que desafortunadamente habrá una versión del mito en veinte o treinta años lleva más tiempo del que todos queremos lograr cambios duraderos el movimiento mitad realmente golpeó después de hacer el episodio piloto y cuando empezamos a hablar de la serie la gente pensaba que lo habíamos hecho por el mi tú pero estábamos un año por delante cuando lo la creamos así que simplemente fue algo que pasó a la vez que la primera temporada

Voz 1457 23:05 bueno también has hablado con sus creadores y que realmente es curioso no porque son las estrellas estrellas hostales de de la de la serie Laura ha hablado también con su protagonista con Rachel Brosnan que es una auténtica sorpresa no una maravillosa se llama bueno está arrasando con pues con todas las sí sí eso es además es jovencísima claro en la en la serie estaba muy maquillada pero en próxima todavía parece más joven es muy interesante porque además como hablamos del mito estamos en los años cincuenta casi sesenta y ella practica un feminismo inconsciente diríamos esto nos decía sobre lo que significa la comedia para su personaje

Voz 1463 23:44 para mí es una salida una manera de emplear su propia voz y tomar el control sobre la vida ser el centro de su propia historia ya hacerse preguntas sobre el mundo que la rodea eso es una de mis cosas favoritas que ya no entiende mucho de su sexo ella empieza con una pregunta una de mis escenas favoritas es en el tercer episodio de la primera temporada cuando dice porque se da por hecho que las mujeres tienen que ser males porque se supone que deben hacer la cena ella se pregunta por qué tenemos que finger que lo sentimos cuando no lo sentimos o porque tenemos que hacer como que no estamos enfadadas cuando realmente estamos enfadadas esto es como una terapia para ella porque tiene más preguntas que respuestas

Voz 1457 24:20 es muy muy interesante esta perspectiva de un primer feminismo sin darse cuenta le preguntábamos también a Marín Hinkel que interpreta a la madre de la protagonista sobre las distintas formas de vivir el feminismo según cada generación

Voz 17 24:33 exponen que ha sido el Expo

Voz 1463 24:35 Nietzsche está explorando el feminismo de una manera muy distinta a la de Roche porque Ross es una mujer más mayor y ha pasado muchos muchos años sintiendo tratando de sentirse muy orgullosa de sus propias decisiones así que parte de ella está creciendo en una dirección y parte de ella todavía se aferra a aquello en lo que cree así que sí creo que es una especie de feminismo porque ya no va a parar su crecimiento a su mediana edad pero se pondrá por encima del hombre en este caso su marido y a París pero también Se da la vuelta y vuelve

Voz 1457 25:03 pues la verdad es que ha sido un auténtico placer estar respuestas inteligentes muy muy bien porque si no no

Voz 5 25:11 como La Ser y en ningún momento porque es una comedia no es pretencioso Prieto AM aprovecharía ser feminista estaba creada ante pero es un personaje que llama la atención porque es como liberador en los últimos de los cincuenta y con la mirada actual se vuelve muy interesante porque ya no lo hace ya consciente de que estaba siendo liberador muy Inter

Voz 1457 25:27 de lo del feminismo inconsciente que que nosotros totalmente practicamos en la en las que

Voz 12 25:33 somos todos todas feministas inconscientes todo esto