15.000 bombas nucleares

Voz 1 00:00 yo un seguimiento Yan Yan

Voz 2 00:08 Punto de Fuga Cadena SER

Voz 1 00:11 en eh

Voz 1667 00:12 hola todos muy buenos días les quiero hablar de unas cifras que hemos encontrado en el informe sí PRI que es un estudio que cada año analiza el comercio de armas mundial dice este informe que actualmente hay nueve países que poseen armas nucleares son estos EEUU Rusia Reino Unido Francia China India Pakistán Israel y Corea del Norte entre todos ellos entre los nueve tienen cerca de quince mil cabezas nucleares casi cuatro mil de ellas desplegadas con fuerzas operativas y otras dos mil en estado de alerta operativa alta es decir listas para entrar en acción son cifras aproximadas porque este estudio dice que se cree que China Corea del Norte India y Pakistán están ampliando sus arsenales nucleares a pesar de que está en vigor el tratado para la reducción de este tipo de armas hoy vamos a hablar con una de las centinelas que vela por el cumplimiento de este tratado por el fin de

Voz 3 01:21 de fuga en la Cadena Ser con Pablo Morán

Voz 1933 01:25 eh

Voz 1667 01:45 nuestra invitada trabaja en la Campaña Internacional por la abolición de las armas nucleares cuyo trabajo mereció el Nobel de la Paz el año pasado vamos a hablar con ella de los países que incumplen este tratado de las empresas que favorecen el comercio de estas armas

Voz 5 02:01 en animado

Voz 6 02:03 es un compromiso

Voz 1933 02:05 hay compañías como Lockheed Martin Boeing con igual muchas empresas americanas por supuesto están invirtiendo mucho compañías británicas también compañías francesas e bus por ejemplo y en ellas las armas nucleares es una parte mínima de su producción de su negocio hemos visto otras situaciones con armas nucleares en las que Siles les supone financiera ante una carga hay algo estigmatizadora abandonan les interesa ganar dinero

Voz 7 02:33 en el programa de hoy además hoy venimos con otros cuentos para salvar a la paz

Voz 1667 02:38 la acción albina fe buscar esos cuentos porque

Voz 8 02:41 pero la gente albina en muchos países de África de El África queda hacia el océano Índico Kenia Tanzania Malaui República Centroafricana Sudáfrica Mozambique consideran que los albinos no son personas creen que son espíritus y por esa razón son secuestrados mutilados sus órganos sirven para construir amuletos que dan una buena suerte y lo que queda de ellos se lo lleva a los traficantes de órganos para el mercado internacional

Voz 1667 03:09 a escuchar uno de esos cuentos los cuentos del conejo un proyecto de la editorial Libros de las malas compañías en apoyo a esa población que soporta el estigma de su apariencia en países como Mozambique los libros unos llevarán también a Palestina

Voz 9 03:23 sí es muy importante que los jóvenes conecten con las personas mayores y que les cuenten cómo era antes todo cuál ha sido el proceso podemos llegar a juntaran a un voluntario Cristiano con una persona mayor musulmana o una persona que nunca refugiado en contra que no vive en un campo de refugiados de ahí al final la la mezcla es

Voz 1667 03:42 espectacular voluntarios como este hablan con mayores de su historia de su vida para después plasmar la por escrito a través del proyecto tu historia de verdad importa que ahora aterriza en Oriente Próximo además nos adelantamos al Día Internacional de los Derechos Humanos del próximo lunes Manos Unidas lo va a dedicar al derecho a la alimentación ojo a las

Voz 10 04:02 tras tenemos ochocientos veinte millones de personas que pasan hambre que no cubre sus necesidades alimentarias y al mismo tiempo tenemos una producción de alimentos más que suficiente para alimentar a la población mundial con lo cual la aquí tenemos una paradoja donde el gran problema no es tanto la producción de alimentos sino la accesibilidad de los alimentos sobre todo por parte de la gente más pobre y vulnerable

Voz 1667 04:26 a charlar con Marco Gordillo uno de los mayores expertos de esta y otras son ejes para entender el desequilibrio que existe a nivel global en el acceso a la alimentación ya Mundo Express nos vamos a pesar por la marcha de las negociaciones de paz en Yemen en ti por el futuro de los inmigrantes en el Mediterráneo el Aquarius no va a volver a salir a la mar

Voz 11 04:45 la retirada del del Aquarius a atraer más mortalidad sólo en este año dos mil dieciocho más de dos mil personas han muerto mil trescientos de ellas en este ruta migratoria de del Mediterráneo central va a permitir que no haya testigos nuestra misión también es de de rescate de denuncia de esta situación iba también atraer que más y más personas sean devueltas a Libia no catorce mil este año

Voz 1667 05:10 todo esto y más desde ya porque este mundo también importa bienvenidos

Voz 13 05:52 sí

Voz 12 05:56 sí

Voz 7 06:28 de fuga Pablo Morán

Voz 1667 06:33 bueno We will be estamos preocupados por algunas noticias relacionadas con las armas nucleares pero lo primero es que estamos más seguros no que hace diez años por ejemplo

Voz 6 06:43 a no es exprime hija

Voz 1933 06:49 quién cómo muchas cuestiones ahora mismo está extremadamente polarizado tenemos en la mayoría de países del mundo haciendo grandes progresos para prohibir las armas nucleares y unirse a los tratados de ir prohibición eso nos hace más seguros pero luego tenemos a los países de las armas nucleares que se están oponiendo fuertemente a este tratado están modernizando las armas buena cuando cómo usarlas intentando desarrollar nuevos tipos de armas nucleares darme ex tenemos presidente Donald Trump que acaba de salir de tratado Info por ejemplo hace unas semanas y eso hace en particular a los europeos menos seguros así que el riesgo de Lucho de armas nucleares o de accidente en realidad está creciendo

Voz 1667 07:32 acabada ocho citabas a Trump que es justo que Estados Unidos sea el árbitro de las armas nucleares en el mundo cuando ellos no están en el tratado internacional

Voz 6 07:46 creo que el resto

Voz 1933 07:47 del mundo tiene mucho poder para crear nuevas normas y estándares coaching EEUU Rusia y hemos visto que hay otras cuestiones de armas nucleares como las minas terrestres

Voz 6 07:58 en el May Day una este muchos

Voz 1933 08:00 es es prohibieron estas armas y eso hizo que Estados Unidos cambiara su posición a pesar de que no firmará el tratado así que creo que tenemos mucho más poderles es como la democracia en general la gente en el poder puede decidir sólo en la medida en que la mayoría sí lo permite si la mayoría dice no ya no aceptamos esto entonces todo cambia así que con este tratado realmente estamos intentando empujar a países nucleares como Estados Unidos a tomar medidas más progresivas

Voz 6 08:30 Juan es exactamente el trabajo de su campaña

Voz 1933 08:42 aquí estamos intentando crear conciencia pública hay presionar los Estados para que firmen el tratado de prohibición de armas nucleares tenemos de todo de activistas académicos campañas en redes sociales para educar a la gente y pedirle que exija a sus gobiernos que firmen este tratado

Voz 6 08:59 y la industria

Voz 1667 09:01 el importante en huy huy

Voz 6 09:04 sí trabajamos con muchos productores

Voz 1933 09:06 de armas nucleares compañías privadas que ganan dinero amenazando con masacrar a civiles hemos identificado a las empresas que producen armas nucleares sí hemos identificado que bancos y fondos de pensiones por ejemplo financian esto así que puedes consultar por ejemplo si tu banco coge tu dinero y se lo da a los productores de armas nucleares queremos poner presión financiera en estas compañías para que dejen de producir estas armas

Voz 6 09:32 hay hay que han así que todos podemos ver esa investigación

Voz 1933 09:42 sí totalmente y ahora Madrid hemos lanzado nuestro Cynthia PIL esta idea de que cuando el Gobierno no hace lo suficiente las ciudades son responsables sobre sus ciudadanos y estas armas están creadas para acabar con las ciudades ese su objetivo así que están dirigidas a ciudades como Madrid por ejemplo es un objetivo de las armas nucleares así que intentamos que hay alcaldes de todo el mundo adopten resoluciones apoyando el Tratado pidiendo a sus gobiernos que según han maltratado de cuáles son las compañías que participan en este negocio y Huff

Voz 6 10:16 por qué

Voz 5 10:18 animado

Voz 1933 10:21 hay compañías como lo Henri Martin Boeing o pone a muchas empresas americanas por supuesto están invirtiendo mucho compañías británicas también compañías francesas se Bush por ejemplo y en ellas las armas nucleares es una parte mínima de su producción de su negocio hemos visto situaciones con armas nucleares en las que les supone financieramente una carga hay algo estigmatizadora lo abandonan les interesa ganar dinero tenemos que convencerles de que fabricar armas nucleares no es un negocio no es una inversión a largo plazo porque estas armas serán eliminadas

Voz 1667 10:57 les Talk About tal hablemos dirán cuáles han sido las consecuencias de la ruptura del acuerdo internacional por parte de trampa

Voz 6 11:08 y hasta luego

Voz 1933 11:12 está realmente socavando la diplomacia socavando esta idea de negociar soluciones francamente es algo estúpido por parte de los Estados Unidos no está en los intereses de Estados Unidos salirse del Tratado estaba funcionando estaba previniendo a Irán de ser capaz de desarrollar armas nucleares y ahora estamos viendo que esos se está desmoronando junto con otros tratados como Live Local es muy preocupante

Voz 1667 11:36 es pero estaba irán cumpliendo con su parte

Voz 6 11:40 le acompañan hay ahí inspecciones entre la soberano tome quedan allí ellos sí sí está haciendo con el acuerdo hasta ahora la Agencia Internacional de Energía Atómica están inspeccionando y la Unión Europea

Voz 1933 11:54 hasta verificando incluso Rusia ha dicho que Irán se está quejando de la

Voz 1667 11:58 pero no nos Corea del Norte es el un mundo más seguro extras la negociación contra

Voz 6 12:07 negocio esencial la oro fino o

Voz 1933 12:12 no hemos visto resultados concluyentes de esa negociación todavía hubo mucho diálogo bandera y reuniones lujosas en Singapur pero no hemos visto ningún resultado concreto de esto

Voz 6 12:22 venid venid muchos Twitter sólo obedecen pero no Pedro pues eso

Voz 1933 12:28 exactamente así que obviamente estamos en una posición mejor ahora de la que teníamos a inicios de año cuando estaba amenazando con destruir Corea del Norte y Corea del Norte está va devolviendo amenazas similares esa era una situación extremadamente peligrosa pero estos dos líderes no se llevaron hasta ahí fueron luego volvieron no creo que se les deba dar más confianza en que encontrarán una solución la única solución al problema de Corea del Norte es que estos dos países renuncien a las armas nucleares y firmen el tratado de prohibición de las armas nucleares y España tiene que hacerlo también no podemos pedir más a cubrir te que a España España debe adherirse a este tratado también

Voz 1667 13:08 Pyongyang pero Corea del Norte no ha rechazado las armas nucleares

Voz 6 13:12 yo espero

Voz 14 13:14 Spanair manchadas de Nico

Voz 6 13:18 en realidad que el Gobierno de España

Voz 1933 13:19 ya en sus negociaciones ahora ha acordado que va a firmar este acuerdo así que ahora tenemos que acompañar al Gobierno español asegurarnos de que se comprometen totalmente con esto ID que rechazan las armas nucleares

Voz 6 13:31 yo he tenido que han suyo que otros países decir preocupan ya Aminatou

Voz 1933 13:39 Consol cualquier país nuclear es una gran preocupación tenemos nueve y creo que la diferencia con la guerra fría lo que hace este momento más peligrosa de la Guerra Fría es que no hay dos bloques es mucho más multipolar tenemos tensiones regionales en la península de Corea tenemos crisis emergentes entre China y Estados Unidos entre la OTAN y Rusia India y Pakistán en Israel en Oriente Medio tenemos todos estos contextos diferentes la seguridad está cambiando muy rápidamente y todas las decisiones en las que se basa la teoría de la distensión nuclear ya no existe ya no estamos en mil novecientos cuarenta estos dos mil dieciocho tenemos alta tecnología militar tenemos lideres mundiales hablando en Twitter sobre el uso de las armas es mucho más impredecible información que conseguimos mucho más con y rápida lo que significa que las armas nucleares se están convirtiendo en una gran responsabilidad

Voz 1667 14:32 ya hicimos tiene yo que da la impresión de que no hay una negociación multilateral aquí cada uno va por su lado de ahí Palop

Voz 6 14:39 la cinta no hubiese si en en National en que no es más totalmente creo que la

Voz 1933 14:53 la razón por la que vemos un incremento de líderes autoritarios del nacionalismo en esta actitud de macho de mismo son más grandes que las tuyas las armas nucleares están unidas a eso son fundamentalmente antidemocráticas ante inclusiva las negociaciones amenazando con matar masivamente a civiles como forma de protegerlos pero durante mucho tiempo países como España han sido capaces de decir nosotros no tenemos armas nucleares pero aún así participa de las actividades alrededor de las armas nucleares y ayudando a países como Reino Unido Francia EEUU y la OTAN a tener sus armas nucleares y creo que con el Gobierno que hay ahora tenemos señales positivas de que finalmente darán un paso adelante harán lo correcto y creo que deberíamos animarlo

Voz 1667 15:39 aún no se puede saber cuánto dinero se mueve en esta industria

Voz 6 15:45 a núcleo en una enorme cantidad de

Voz 1933 15:50 en enero las armas nucleares están incluyendo en programas de modernización lo que significa que se gastarán como un trillones de dólares estadounidenses en la próxima década en armas nucleares es una enorme cantidad de dinero podría destinarse a cosas que realmente en los proporcionan seguridad Paz sanidad educación seguridad para la gente

Voz 6 16:11 pero tres gracias por su trabajo Beatriz suerte es muy importante

Voz 1933 16:17 muchas gracias

Voz 15 16:24 Punto de Fuga

Voz 2 16:26 qué

Voz 1667 16:33 ya sabemos que quizás no sean horas pero escuchen este cuento

Voz 16 16:41 el Consejo y la serpiente eran amigos

Voz 7 16:44 día Conejo les dijo la serpiente hoy amigo vamos a hacer un juego para ver quién gana está bien y cómo es el juego vamos a mirarnos uno al otro sin cerrar los ojos quién cierra los ojos pierde de acuerdo juguemos

Voz 16 16:57 la serpiente y el conejo se pusieron el uno enfrente del otro y comenzaron a mirarse fijamente la serpiente cansada de tanto mirar y mirar se quitó la piel hice fue el conejo cómo veía la piel de la serpiente pensaba que la serpiente seguía ahí así que siguió mirando y mirando tanto Miró que se le pusieron los ojos rojos SL salieron de las órbitas es por eso por lo que el conejo tiene los ojos rojos y saltones y no lo cierra ni para dormir no vaya a ser que gane la serpiente Ana Cristina Herreros buenos días

Voz 17 17:36 es dónde te contaron este cuento que existe cuento me lo contaron en Maputo y me lo contó una niña albina que se llama Cristina Macaya tiene esta niña ha sido el detonante de todo el proyecto además porque vino hace diez años en Madrid a morir con dignidad

Voz 8 17:53 porque tenía un cáncer de piel y aquí la conoció Carmen More meneo y se convirtió en su madre aquí en España

Voz 18 18:03 pues sí como ella han conocido la realidad de los albinos en Mozambique y como nosotras conocimos también la realidad de los niños y las niñas y las personas con albinismo en Mozambique

Voz 1667 18:11 es decir tú fuiste a buscar además esos cuentos sí sí sí sí

Voz 8 18:16 voy a buscar esos cuentos porque los la gente al vida en muchos países de África de el África queda hacia el océano Índico Kenia Tanzania Malaui República Centroafricana Sudáfrica Mozambique consideran que no son personas creen que son espíritus por esa razón son secuestrados mutilados sus órganos sirven para construir amuletos que dan la buena suerte y lo que queda de ellos se lo llevan los traficantes de órganos para el mercado internacional así que creen que los albinos cuando mueren desaparecen ir verdad desaparecen porque no queda nada digas entonces ante esta realidad tan tremenda pues uno se pregunta qué puedo hacer yo yo soy editora y soy escritor y narradora por esa razón nocivos a Mozambique Daniel yo el año pasado yo vuelto este año también que hay escuchamos a la gente con albinismo y a las personas que lo rodean recogimos un montón de cuentos hemos publicado un libro con veintiocho cuentos contados por personas con albinismo en Mozambique este es uno de ellos es el primero el que abre el libro

Voz 1667 19:22 no podemos escuchar a esos niños albinos como relatan los cuentos

Voz 7 19:32 queremos para además es un gran tempestad

Voz 1667 19:43 os reunirse con ellos allí Ana ellos contaron cómo conviven con ese rechazo social no al que al que tú hacía referencia hace hace un momento cómo lo viven ellos

Voz 8 19:53 pues imagínate en mucha gente con albinismo cree también que son espíritus es tremendo normalmente cuando nace una persona con albinismo en un hogar es frecuente que el padre de una familia con lo cual las mujeres que no tienen acceso al trabajo y tampoco el dinero se quedan sin recursos con lo cual viven una situación de pobreza extrema además tienen cáncer de piel porque ellos no vinculan el sol con los las heridas que les salen en la piel creen que comer pescado y por esa razón contra en cáncer de piel Además hay una bonita creencias que dice que si violas a una albina te curas de sida con lo cual hay más de cáncer tienen sida entonces es tiene una realidad increíbles y además en esos países mataron al vino no está igual de penalizado que matar a una persona porque no son considerados personas entonces hemos querido publicar sus cuentos para hacerlos visibles para contar quiénes son y cómo viven para poco forzar también a los gobiernos a tomar medidas sobre el asunto ya protegerlos y por otro lado también para mostrar que son humanos porque lo que nos caracteriza como seres humanos es la risa la capacidad de de reír porque las líneas no se ríen y otra cosa es que nos caracteriza como seres humanos es la capacidad de fabular eso que llamamos literatura entonces queremos mostrar a través de su literatura oral como las de todos los pueblos de África porque en África hay más de dos mil lenguas sin ningunas escribe a literatura de África Sobral oral queremos mostrar que son seres humanos porque cuentan cuentos

Voz 1667 21:25 me sorprende que en un entorno tan absolutamente hostil sean capaces de sobrevivir en todos los sentidos los críos en la escuela la gente más adulta intentando encontrar un trabajo eso no tiene que ser nada fácil

Voz 8 21:37 no no está en absoluto porque además mucha gente Mozambique cree que la albinismo es contagioso y por esa razón pues son expulsados de los colegios tienen muy mala visión porque no tienen melanina tampoco en los ojos por esa razón la abandonos con el es bastante frecuente de los niños que pueden ir al colegio además no entonces aparte de la exclusión la pobreza el cáncer tienen una esperanza de vida muy muy inferior a la de las personas sin albinismo Mozambique creo que la esperanza media de vida en una albinos son treinta años es una tragedia lo que vive la gente estas personas en África en estos países

Voz 1667 22:16 a escasas posibilidades de futuro yo sé que hay un proyecto ligado al edición de estos cuentos de la mano del editorial Libros de las malas compañías y con ilustraciones de Daniel Tornero oral Dani al que de referencia hace un momento tiene que ver con máquinas de coser cuenta aún cuéntame eso

Voz 8 22:33 bueno en malas compañías y una colección de más sería negra si no publicamos casi no cuentos de negros y como somos desobedientes de caprichosas pues los primeros sí que fueron muy negros que son los yo las de Senegal de la casa más tenemos un proyecto allí estamos alfabetizada no a las mujeres la Biblioteca los lo suyo en un pueblito de la Casamance luego estuvimos en el Sahara y allí tenemos un proyecto con las mujeres saharauis ahora normalmente publicamos y con el dinero que conseguimos de la venta del libro nos vinculamos son proyecto que tiene que ver con la cultura desarrolle en otros países pero en este caso era tan urgente intervenir queremos esperar a tener el libro y hemos empezado ya es que el año pasado una de las últimas personas que Daniel Tornero yo escuchamos usan hachas Bubble perdió ambas orejas en su lucha contra el cáncer y además tiene sida le preguntamos Susana que necesitas dignos dijo sentir que le importan y entonces yo pensé pues lo mismo que la la gente mayor de mi barrio de Chamberí incluidos los centros de mayores y ahí ayudadas por todo el personal que maravillosos pusimos un cartel para recoger máquinas de coser y hemos recogido más de setenta máquinas de coser gracias África Directo están ya en en Mozambique y hemos montado un lugar de producción de cosas están consiguiendo manteles cosen mandil es cosa de todo Barack coser libros también van a hacer de tela y el proyecto se llama una máquina para coser la esperanza entonces es una historia súper bonita el otro día lo presentamos en el Centro Cultural Galileo vinieron las mayores que nos han donado sus máquinas hicimos una conferencia por Skype con sus ensemble y le contamos que ahí había estábamos demostramos que estábamos un montón de mujeres Reunidas y que a partir de ahora nunca más va a estar sola

Voz 1667 24:26 los tres son pide además que en la que podemos escuchar algunas de esas mujeres que han donado esas máquinas de coser

Voz 19 24:32 bueno es fama que nada de mi padre que era más Trota pues todo empezó a trabajar a los once años que acompañan a lo largo de muchos años de Sylvina y otras está trabajando Anca buscando trabajo donde no encontraba a pues debe tolerar

Voz 20 24:57 era mi peso en una máquina eléctrica yo supongo que tendrán electricidad

Voz 21 25:04 en la compramos cuando era

Voz 1667 25:06 en casado saga señalaba ayer hacer

Voz 21 25:09 esa durante cuarenta y dos años para todos los enseres de que a seguir haciendo de los chicos

Voz 19 25:16 al ser una marcha mal le creía muchísima alegría de que está allí desde que lados de que les sirva para para trabajar para salir adelante para vivir

Voz 20 25:28 me encontré a mí la emoción que me produzca o sea es estoy pensando en las mujeres en la utilice les sea rentable saca trabajo con la máquina de produce satisfacción no que mi máquinas pues insiste

Voz 1667 25:43 hombre la emoción que Ana que a partir de ahora que nuevos destinos a la vista este proyecto tan interesante ligado con la editorial en malas compañías

Voz 8 25:53 pues mira en junio estuve en Paraguay escuchando a los afrodescendientes paraguayos porque en África la gente quiere no quiere olvidar quiere recordar pero en América los afrodescendientes quieren olvidar de donde llegaron porque son los vinculados a la esclavitud estamos escuchándolos estamos significando su procedencia y su origen y dándoles voz entonces ese es un proyecto que tenemos hay de América de afrodescendientes en América pero también estamos queriendo llegar a Camerún la situación está un poco difícil ahora que están al borde de una guerra civil porque hay una gente que se llaman los bata los bata vivían en un bosque son pigmeo son gente bajita y tampoco son considerados humanos fíjate entonces vivían en un bosque que su país vendió a China para hacer papel hay los han echado de su tierra para que no den problemas los a alcoholizado sea muy en la línea de lo que ha sucedido y está sucediendo todavía con las los originó las poblaciones originarias de América del Norte que los han alcoholizado y así no dan problemas entonces despojados de su tierra alcoholizado tienen muchísimos problemas mentales están haciendo niños con muchos problemas mentales de hecho hay un hay un proyecto del Ramón y Cajal de salud mental con los mata de Camerún y queremos ir allí a escucharles y a darles voz y a ver qué nos cuentan ya ampliar esta colección

Voz 1667 27:23 que que que que se va a convertir en una paleta internacional de de Cultura en riesgo de pérdida también no un poco que es también lo que lo que entendáis que no se pierda toda esa cultura también que nace de pueblos un poco en una situación muy muy complicada Ana Cristina Herreros muchísimas gracias por acercarte a la radio por compartir esta propuesta tan interesante con nuestros oyentes

Voz 17 27:44 pues muchísimas gracias a vosotros porque la radio siempre ha sido el lugar de los cuentos y un lugar donde se escucha la voz de la gente no lo tuvimos

Voz 22 27:59 Punto de fuga Pablo Morán

Voz 23 28:04 el Papa

Voz 1667 28:50 los libros siguen siendo nuestra guía en los próximos minutos esta vez libros que recogen la memoria de los mayores escuchen esta historia de

Voz 6 28:57 Irene Dorta un joven mayor

Voz 1280 29:00 la Historia de una vida y un poco de tiempo

Voz 6 29:03 es todo lo que necesitas

Voz 1280 29:05 tal proyecto tu historia de verdad importa el proyecto los libros de historia verdad importa

Voz 26 29:09 esta es la tercera edición ya a Manuela la calle director

Voz 1280 29:12 la de la iniciativa si lo que hacemos es poner en contacto

Voz 26 29:14 a jóvenes voluntarios que actúan como narradores con personas mayores que son los protagonistas que viven pues han sus residencias en domicilios lo que hacen estos jóvenes narradores cada semana para entrevistarle desgranar toda la historia de su vida que los los voluntarios jóvenes hacen es escribir un libro que narra todas estas experiencias

Voz 1280 29:33 la ideas inició en España hay este año por primera vez traspasa fronteras el lugar elegido Palestina parecerse a Bynum cumple tus setenta años tremendo donde las personas que peor lo han pasado sólo las personas mayores de Otaola es fundador de Jude fue una ONG que trabaja en ese país

Voz 9 29:48 en la necesidad de integración de a Palestina intencionada o no intencionadamente está fragmentada en muchos casos es muy importante que las jóvenes conecten con las personas mayores y que les cuenten cómo era antes todo cuál ha sido el proceso podemos llegar a juntar a un voluntario Cristiano una persona mayor musulmana o una persona que yo nunca he refugiado en contra que no vive en campos refugiados y ahí al final la la mezcla es esperar

Voz 1280 30:12 a cada voluntarios en las cine a una persona mayor a la que no conoce pero con el tiempo se crea una unión entre ellos tan beneficiosa como irrompible

Voz 26 30:20 en el vínculo que se que se crea en en las parejas es increíble porque son personas que trabajan durante varios meses y que cuando termine el proyecto pues son casi un abuelo y un nieto no que han compartido momentos muy personales de la vida el Protágoras

Voz 1280 30:34 halaga Brick tiene veintitrés años y es una voluntaria que escribe uno de los cuatro libros que se editarán en Palestina

Voz 6 30:42 tenemos la gran oportunidad de estar escribiendo un libro sobre un hombre mayor que este es un refugiado iba en un campo de refugiados cada semana tenemos reuniones y hablamos sobre su vida compartimos me cuenta todo sobre su vida de otra mal

Voz 1280 30:57 será todo esto sería olvidado nadie sabría jamás la Historia

Voz 1933 31:00 subida porque nunca tuvo redes sociales es muy

Voz 1280 31:03 bueno hablar con ellos cada redactoras una labor de documentación que les permite entender el contexto del protagonista

Voz 26 31:09 hagamos una pauta a los narradores para que tengan entre quince y dieciocho mil palabras con lo cual el el protagonista recibe el manuscrito con la historia de su vida que es verdaderamente un libro no deja de ser mucho trabajo y un esfuerzo grande para los narradores porque son personas que algunos han escrito antes y otros no entonces hacer una labor muy grande de investigación de documentación

Voz 1280 31:30 además los libros incluyen fotografías de la época y un epílogo muy especial

Voz 26 31:34 después se empieza también un proceso totalmente artesanal de corrección edición maquetación de los manuscritos Scania en todas las imágenes tratan las imágenes antiguas para que para que estén aptas para su publicación también incluyen un epílogo al final donde los narradores vuelcan su experiencia pues que ha sido esa experiencia para ellos que les ha aportado eh que invariablemente la verdad es que estos estos Epílogo son son de las partes más bonitas del libro porque refleja todos esos meses de trabas

Voz 27 32:04 el conjunto del del narrador protagonista

Voz 1280 32:06 estos Stop permiten conocer la historia a través de trocitos de vida una experiencia muy enriquecedora para los jóvenes y que para la juventud

Voz 9 32:14 que un componente es una juventud muy castigada una juventud que ha vivido la violencia del conflicto que se le ha aplazado su futuro donde todo está a la espera de una solución del conflicto que el tiempo pasa y que no no hay solución no pero a la vez de una juventud con con ganas vivir con fuerza creatividad con muchísima alegría pero debe ser un un un programa muy bonito conocerse no

Voz 1280 32:42 de que la historia que muchas veces se perder también que ven los libros historias de debido un proyecto que se debe utilizar como un arma más de guerra o más bien como una herramienta para la paz

Voz 2 33:05 Punto de Fuga

Voz 1667 33:10 Marco Gordillo ex coordinador de campañas de Manos Unidas buenos días Marco hola muy buenos días el próximo lunes diez de diciembre Día Internacional de los Derechos Humanos y Manos Unidas quiere focalizar esta jornada en un derecho del que hay avances a cortos pasos no que es el derecho a la alimentación si efectivamente en nos encontramos con una realidad que la verdad es paradójica hay también un poco

Voz 10 33:37 sí

Voz 8 33:38 éticamente indignante no yo es que

Voz 10 33:41 según el último informe de la FAO tenemos ochocientos veinte millones de personas que pasan hambre que no cubre sus necesidades alimentarias y al mismo tiempo tenemos una producción de alimentos más que suficiente para alimentar a la población mundial con lo cual la aquí tenemos una paradoja donde el gran problema no es tanto la pro fusión de alimentos sino la accesibilidad de los alimentos sobre todo por parte de la gente más pobre y vulnerable no

Voz 1667 34:07 Manos Unidas está llevando a cabo una serie de encuentros en África lo va a hacer en Asia también con con sus socios locales he para analizar las causas que impiden la el desarrollo de este derecho plenamente cuáles son las principales dificultades los principales obstáculos que os transmiten estos socios locales Marco que explican la la falta de garantías no de este derecho de la alimentación en el mundo en el caso de nuestros socios africanos porque cada región

Voz 10 34:38 en tiene sus particularidades y en el caso africano es muy recurrente toda la cuestión de la falta de acceso a las alimentos pues la cuestión de los precios los precios se pongan en el mercado internacional y África en los últimos decenios ha devenido en una serie de países básicamente importadores de alimentos con lo cual son grandemente dependientes de los mercados internacionales y esta es una de las primeras causas que lo señalaban como un problema para poder alimentar a la a la población Luo comentaban en el mundo más agrícola propiamente va agropecuario una serie de problemas que tienen que ver fundamentalmente con el acceso a la tierra África es tristemente famosa por la cuestión de la acaparamiento de tierras

Voz 28 35:21 el acceso a crédito

Voz 10 35:23 dos

Voz 28 35:24 y el acceso a insumos

Voz 10 35:27 las semillas etcétera etcétera no junto con una tercera cuestión que nos planteaban como muy relevante que son los impactos del cambio climático que está teniendo en el África subsahariana no muy vinculado específicamente a la cuestión y el problema del acceso al agua no

Voz 22 35:44 luego un cuarto grupo de de

Voz 10 35:46 problemas en esta línea más vinculados con la gobernanza de los países no en muchos de ellos las ser países permanentemente en conflicto dificulta trabajar todas las cuestiones de la alimentación y junto con eso en muchos de estos países a pesar de contar con un Estado de derecho el formal luego en la práctica hay una serie de dificultades para garantizar el derecho a la alimentación que pasan entre otras cosas por el no reconocimiento del papel activo que tiene la sociedad civil africana para conseguir este derecho

Voz 1667 36:20 hay hay un concepto que engloba todos estos factores que que no has explicado que es el de la seguridad alimentaria y es decir la capacidad de los países a producir sus propios alimentos muchos de los países que ahora mismo tienen altísimos índices de de de inseguridad de de de seguridad alimentaria antes si eran capaces de de producción

Voz 10 36:40 los propios alimentos que ha pasado ayer cuando eso tiene que ver muy claramente con el sistema de producción de alimentos mundial que se ha implantado en las últimas décadas fundamentalmente a partir de la revolución verde a finales de los años sesenta es un sistema de producción altamente eficaz con maquinaria y tecnología apunta grandes infraestructuras gran desinversión SCT Asetra que ha generado una agricultura más bien extensiva Ike a su a pesar de que eso ha llevado a producir más alimentos al mismo tiempo ha generado una gran concentración de los medios de producción hay unos cuantos Estados y unas cuantas empresas qué tienen en sus manos realmente el control de toda la cadena de producción de distribución de comercialización de los alimentos no todo ello ha generado finalmente un mercado global donde muchos países han dejado de invertir en sus propias infraestructuras para producir se han convertido en grandes dependientes de los mercados globales

Voz 1667 37:41 es decir que la producción de alimentos ahora mismo está más al servicio del negocio que de la propia alimentación

Voz 10 37:46 donde la población Marco con lo que nos cuentas claro precisamente lo que nosotros planteamos como denuncia es que los alimentos pese a tener más alimentos de los necesarios para alimentar a la población mundial si tenemos ochocientos millones de personas que pasan hambre eso tiene que ver con él de haber convertido los alimentos fundamentalmente en en un producto comercial no que está sujeto a la Bolsa de Chicago que está sujeto a la especulación etc etcétera donde desde el derecho a la alimentación comer no es ni un privilegio de las personas ricas ni es una caridad que las hemos a las personas pobres es un derecho no cuando convertimos los alimentos en mercancía lo que hacemos es quitar sustancialmente a los alimentos su gran propiedad que de alimentar a las personas

Voz 1667 38:31 cómo se puede revertir esta situación Marcos complicada no porque son estamos hablando de una industria muy potente que que que no sé hasta qué punto deja margen no de actuación para para revertir esta situación

Voz 10 38:45 si realmente el problema es bastante complicado pero

Voz 1667 38:48 una buena parte no

Voz 10 38:50 ilusión global evidentemente pero de lo que podemos considerar una respuesta para los socios con los que nosotros trabajamos que fundamentalmente están a su vez involucrados con personas pobres con campesinos etcétera no es la posibilidad de revitalizar la producción local y los mercados locales eso pasa por trabajar con enfoque Sagra ecológicos el lo cual supone no tener una gran dependencia ni de las semillas ni de los insumos etcétera etcétera y además eso puede generar al menos tanto mercados locales incentivar la economía en ese sentido cómo garantizar la producción de alimentos para comer no muchos de nuestros socios Se vende en la disyuntiva de tener que cultivar y además lo distinguen así cultivos para vender porque es con lo que sacan algo de dinero para sus necesidades y de los cultivos de alimentos no se ven y necesariamente envuelto su involucrados en el tener que cosechar y cultivar productos para los mercados globales

Voz 1667 39:48 por ahí territorio para hacer eso porque tú mismo lo no decías el fenómeno del acaparamiento de tierras que ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión aquí en Punto de Fuga claro para para desarrollar estas alternativas que trasplantes falta tierra territorio oí no sé hasta qué punto lo eh

Voz 10 40:02 sí bueno la pequeña agricultura familiar ya estamos hablando de propiedades de dos hectáreas sonó más no tienen una gran capacidad de generar alimentos y es muy eficiente no voy a dar un dato que sacó un informe de la FAO hace hace algunos años comentaba que en China hay doscientos millones de pequeñas propiedades que en conjunto suponen el diez por ciento de todo el territorio a nivel global de tierra disponible para cultivar alimentos bueno pues aquí se produce más de menos que el veinte por ciento de los alimentos del mundo no esto quiere decir que los espacios

Voz 1667 40:39 pequeños la pequeña agricultura familiar realmente tiene

Voz 10 40:42 un gran potencial para producir alimentos por otro lado las grandes extensiones que se dedican a la producción extensiva industrial agropecuaria no toda ella se dedica a para para satisfacer las necesidades alimentarias buena parte de la producción va a su ves a la producción agropecuaria se es grano para para la producción de carne y además de los agro combustibles etcétera etcétera

Voz 1667 41:06 la inmigración de la población a las ciudades es un fenómeno que que se está produciendo ahora mismo eso puede jugar a favor o en contra de este de esta meta de garantizar el derecho a la alimentación porque al fin y al cabo se están abandonando las zonas rurales están abandonando esas tierras

Voz 10 41:22 bueno aunque globalmente tenemos una tendencia efectivamente de ir hacia las ciudades se calcula que en el dos mil cincuenta el ochenta por ciento de la población mundial vivirá en las ciudades lo cierto es que cuando miramos con lupa a las personas más pobres del mundo eh que actualmente se calcula en unos mil doscientos millones de personas bueno de ellas el ochenta y cinco por ciento vive en zonas rurales no vive en las ciudades viven en zonas rurales lo cual significa entre otras cosas que dependen de la salud de los de los ecosistemas para sobrevivir es decir que son muy vulnerables a la cuestión ambiental entonces si queremos dar respuesta a la situación del hambre de las personas más pobres del planeta tenemos que situarnos en el ámbito rural no en el urbano

Voz 1667 42:04 Marco Gordillo tiene coordinador de campañas de

Voz 10 42:07 Manos Unidas muchísimas gracias por acompañarnos este sábado muchísimas gracias a vosotros

Voz 0861 42:11 el Mundo Express comenzamos hoy con un pequeñísimo rayo de esperanza que no llega desde Yemen la comunidad internacional está muy pendiente de las conversaciones de paz para poner fin de una vez por todas a la violencia atroz que están sufriendo los civiles en este país una guerra mortífera que ha derivado en la peor crisis humanitaria del mundo según Naciones Unidas de momento estas negociaciones de paz se está celebrando en Suecia pero hay que ser muy prudentes vamos a conocer más detalles desde Beirut con holandés

Voz 29 42:41 las partes prefieren no hablar de negociaciones de paz sino de consultas un gesto significativo que busca rebajar las expectativas sobre los resultados de esta cumbre entre la delegación gubernamental Yemen Itaipú la de los rebeldes cutis pero como aseguraba el enviado especial de la ONU Martti Griffith sube lo nuevo fue como después de dos años y medio sino un proceso político formal la reunión de las dos delegaciones aquí es ya un hito importante el objetivo del encuentro es pues restablecer los lazos de confianza y poner las bases para futuras conversaciones pero sobre la mesa hay temas espinosos como un alto el fuego para el puerto de Judea ida por allí entra en el ochenta por ciento de los ministros al país sufre actualmente una ofensiva gubernamental o la reapertura del aeropuerto de la capital bajo manos rebeldes también el pago de los salarios a los funcionarios públicos una gran parte de los trabajadores en el país y que muchos casos no

Voz 30 43:30 desde hace un año y medio una entrada de dinero muchas familias que contribuiría a aliviar una hambruna que según aseguraba ayer el Programa Mundial de Alimentos podría afectar ya a veinte de sus veintiocho millones de habitantes

Voz 0861 43:42 gracias Oriol ojalá ese proceso de paz se consolide pero esta semana tenemos la cara y la cruz la cruces la mala la malísima noticia que nos ha hecho llegar Médicos Sin Fronteras esta organización ha decidido poner fin a la misión del Aquarius dedicado como sabéis al salvamento de refugiados en el Mediterráneo Médicos Sin Fronteras da este paso después de la campaña dos ataques que han sufrido por parte del Gobierno ultra de Italia amparado dicen por los Estados de la Unión Europea el presidente de esta ONG David Noguera es la verdad muy muy sincero la retirada de su buque traerá más dolor

Voz 11 44:18 la retirada del Aquarius atraer más mortalidad sólo en este año dos mil dieciocho más de dos mil personas han muerto mil trescientos de ellas en este ruta migratoria de del Mediterráneo central va a permitir que no haya testigos nuestra misión también es de rescate iré denuncia de esta situación iba también atraer que más y más personas sean devueltas a Libia no catorce mil este año lo cual es una absoluta contradicción con lo que Europa se comprometió en el dos mil quince con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que las personas rescatadas en ningún caso serían devueltas aliviar porque no se considera que es un país seguro la Unión Europea de dice que su política migratoria es una políticas de éxito nosotros no estamos en absoluto de acuerdo creemos que es un éxito en términos de secularización de cierre de fronteras vulnerando derechos fundamentales como el derecho de refugio es un éxito evitando que barcos rescatar personas lo cual vulnera derechos fundamentales como la ley del mar lo que va a hacer es unificar situaciones de sufrimiento de violencia como por ejemplo a que la que en Libia donde sabemos que las condiciones de detención arbitraria ahí lo que los sufrimientos que padecen la población encerrada en este laberinto pues no son en absoluto certámenes

Voz 0861 45:34 el Mediterráneo que se sigue tragando vidas y aquí en España continúa el tapón de solicitantes de asilo hay más de sesenta y ocho mil expedientes acumulados las ONGs que trabajan con los solicitantes de asilo en España denuncian que el sistema de acogida está absolutamente colapsado el Gobierno en cambio lo niega cigalas castellano

Voz 1620 45:55 el Gobierno confía en que la incorporación de doscientos treinta mil nuevos funcionarios de la Oficina de Asilo reduzca los plazos para responder a las peticiones algo que están incumpliendo lo reconoce Carmen López la directora general de Política Interior responsable de esta oficina que este año formalizado la petición de protección de más de cincuenta y un mil personas y que acumula otros sesenta y ocho mil expediente de dos mil trece sin resolver sin embargo López niega frente a las críticas de las ONG que pueda hablarse de colapso les rectángulo de colapso

Voz 31 46:20 porque incluso sin incorporar todos los interinos de la oferta de empleo extraordinaria hice incorporar todas las modificaciones la está funcionando eso sí obviamente no al ritmo que se debiera porque si los recursos son menores obviamente que que la entrada que hay es difícil que vayamos al día eso hagamos conscientes que como bien comentó a la situación lamentable en el sentido de que hay mucho menos recursos de que son necesarios con la entrada

Voz 1620 46:49 López reconoce al hacer que el retraso en la respuesta a estas peticiones que se demora de media casi nueve meses causa perjuicios estas personas

Voz 0861 46:56 gracias Nico conviene recordar que la cifra de centroamericanos que están pidiendo asilo en España no tiene precedentes casi dos mil salvadoreños han pedido protección casi el doble que el año pasado también se ha duplicado la llegada de nicaragüenses ese país Nicaragua por cierto según han denunciado varios observadores internacionales está sufriendo un golpe de Estado a cámara lenta la espiral de tensión está generando un clima de crispación preocupante nuestra compañera Victoria García hablado con varias organizaciones que están tratando de apaciguar ese clima asociaciones que sobre todo están tratando de defender los derechos de las mujeres

Voz 1460 47:35 en Nicaragua ese vive una importante crisis social de derechos humanos desde que en abril se desatara en las protestas por una reforma del sistema de la Seguridad Social que sacó a la calle a miles de estudiantes reprimidos por el ejército violentamente que dejó varias víctimas mortales en una espiral de violencia que no se ha calmado y que incluye heridos presos y exiliados en todo este maremágnum una asociación el movimiento María Elena cuadra viene trabajando por la concordia por la defensa de los derechos de las mujeres Marta Sandino es abogada y colaboradora de este movimiento

Voz 32 48:08 ni uno de nuestro principales ejes de trabajo en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres entonces también se incrementa la demanda tema de violencia de género tampoco se detiene y ahí también estamos atendiendo continuamos asesorando a las mujeres e incrementan las cifras de denuncia por violencia de género por demandas laborales

Voz 1933 48:30 el movimiento de mujeres trabajadoras y desempleo

Voz 1460 48:32 las María Elena cuadra fundada en mayo del noventa y cuatro es una organización que promueve la incorporación y la participación plena hay en condiciones de igualdad de las mujeres en la sociedad nicaragüense para esto impulsa programas de formación ya acción comunitaria que buscan erradicar la discriminación y la violencia hacia las mujeres y la desigualdad económica en un país donde se ha retrocedido en los derechos de las mujeres en los últimos años con la presidencia de Daniel Ortega siguen defendiendo la salida de la crisis por la vía democrática y del diálogo defendiendo los derechos de las mujeres aunque reconocen que el hecho de que en Nicaragua ya los salarios más bajos de Centro América no ayuda mucho

Voz 33 49:11 muchos de ellos se sí reubicar On en Nicaragua porque es la mano de obra más barata todo Centroamérica el promedio de salarios son ciento setenta dólares mensuales que equivale más o menos a ciento cuarenta euros mensuales

Voz 1933 49:25 Oxfam Intermón el movimiento María Elena

Voz 1460 49:28 podrá comparten la preocupación por las constantes violaciones a derechos humanos que ocurren actualmente en Nicaragua sus efectos sobre la población más vulnerable tira necesidad

Voz 1667 49:38 de encontrar una salida pacífica las

Voz 0861 49:43 y terminamos hoy con una campaña con la que se han recogido más de ciento treinta mil firmas para intentar algo muy interesante piden al Ministerio de Hacienda que el IVA recaudado de los alimentos que los ciudadanos donados a los bancos de alimentos Serra invierta para donar más alimentos María Manjavacas

Voz 1444 50:02 el creador de la petición en Change punto org entiende que si el ciudadano paga de su bolsillo el IVA de los alimentos Hacienda lo justo es que el equivalente a ese IVA sea invertido por Hacienda para donar más alimentos y haciendo los cálculos esto supondría atender las necesidades básicas de otras veinte mil personas

Voz 13 50:23 Afonso dos mil

Voz 1667 50:43 pues cerramos este sábado pero ya sabéis que seguimos el resto de la semana en Cadena Ser punto com Facebook en Twitter somos arroba Punto de fuga y también en el podcast de nuestra web para que escuchemos el programa cuando donde queráis compartirlo también si queréis en vuestra redes sociales nos escuchamos el próximo sábado adiós feliz semana

Voz 34 51:23 el chico advierte que si suena la vi