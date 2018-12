Jordi Marti: "El Barcelona necesita el peso de Coutinho todo el partido"

Voz 1 00:00 Larguero con Yago de Vega seguimos hablando de ese derbi de mañana a las nueve menos cuarto en Cornellà El Prat entre el Espanyol y el Barcelona ha comentado Jordi en en la rueda de prensa Valverde que ve a un Espanyol que quiere la pelota

Voz 1991 00:18 tú imagínate a un Espanyol tratando de quitarle la posesión al Barça

Voz 0985 00:21 yo creo que sí yo creo que Ruby va a ser fiel a su filosofía creo que su once va a ser el once de gala el once habitual para eso para intentar Le quitar el balón al Barcelona por eso Valverde en la misma rueda de prensa pues avenida pronosticar un partido que se puede romper un partido de ida y vuelta en un partido en el que habrá oportunidades para los dos equipos yo creo que esto también para el español pues es una buena noticia estábamos acostumbrados al español de Quique Sánchez Flores más resguardado atrás más para robar y salir en velocidad no digo que el de Ruby no lo puede hacer pero seguramente va a ser más ambicioso y sin embargo el Barça de Valverde pues también el español sabe que no es el Barça que impone su jerarquía que somete al adversario en campo contrario ya a partir de aquí Yago creo que veremos un gran espectáculo y un gran derbi el derbi siempre tiene vida propia y el español si consigue igualar si consigue igualar al Barcelona en intensidad Il el neutraliza intensidad a partir de aquí el pronóstico es muy incierto

Voz 1991 01:21 Marcos que lo va a intentar el Espanyol parece que sí que lo vaya a conseguir es otra historia no

Voz 2 01:26 sí sin duda que lo va a intentar sin duda que lo va a pelear porque entre otras razones esa es una de las señas de identidad que ha transmitido rubia a su a su equipo y ese unas señas de identidad que que tiene este este nuevo español también es cierto que al Barcelona la baja de Artur es una baja fundamental porque es el hombre que cose el el el el centro del campo ya son tres partidos consecutivos en los que está fuera por esas molestias musculares y eso obliga a jugar con Busquets con Rakitic y con Arturo Vidal y la presencia de aunque ahora vamos a ver quién se queda mañana fuera sí velé que ha jugado bien estos últimos partidos o Coutinho que que no ha tenido presencia ni yo tampoco influencia pero la ausencia de Artur Le Havre el hueco para Arturo Vidal y es una manera distinta de jugar en el Barcelona con menos control con más llegada con más intercambio de golpes como decía antes Jordi pero en el fondo vamos a ver si el Espanyol es capaz de quitarle el balón y a través de quitarle el balón hacer unas posesiones largas que eso también le hace muchísimo daño al al Barça

Voz 1991 02:27 el Barça perdona a decir algo

Voz 0985 02:29 que es verdad que todo apunta como dice Marcos aquí Arturo Vidal completará la medular del Barcelona con Busquets y con Rakitic m sería la tercera presencia consecutiva de Arturo Vidal en esa en esa medular eh yo creo yo yo creo que este partido estaría más indicado para leña un partido en el que probablemente se requiera creatividad llegue ese requiera pues a un más intención creo que a leña yo sería partidario de darle esa confianza o chaval y apostar por un centro del campo donde además de Busquets y Rakitic además novia tanto pegamento Nobile tanto cemento novia tanta pierna fuerte Easy algo más de creatividad con esta oportunidad que yo creo que sería muy positiva para leña en Cornellà pues mira ya galas de uno de los chao

Voz 1991 03:18 Ales que acaba de estrenar digamos contrato el primer equipo como es Alemania yo quería hablar de otra de otro jugador a personalizar como es den velé Marcos porque es un jugador que desde que pasó lo que pasó parece que ha espabilado y ahora mismo evidentemente con Messi al margen que está fuera de todo debate de cualquier tipo es el tío más en forma de los más en forma del Barça

Voz 2 03:39 sí porque además ha generado goles ha generado desequilibrios generado capacidad de sorprender capacidad de revolucionar vamos al al último cuarto de hora que hizo en en en el Wanda Metropolitano donde donde fue decisivo más allá del gol por por lo que generó desde desde la banda derecha estaba jugando en un rol distinto porque porque no estaba Luis Suárez pero vuelve Luis Suárez Luis Suárez volverá al eje del ataque del del Barcelona con Messi la derecha y la gran duda es saber si destinada de nuevo Aden bleu al flanco izquierdo de ataque del Barcelona au seguirá apostando por Coutinho que es la apuesta más estable y a la que ha venido recurriendo en los últimos partidos siempre Valverde pero para mí el regate el desequilibrio la profundidad a la velocidad de de velé es fundamental en este tipo de partidos donde pequeñas acciones pequeños detalles te pueden cambiar todo el paisaje

Voz 1991 04:31 a ver si lo que necesitaba Jordi era un rapapolvo

Voz 0985 04:34 sí bueno no lo sé a veces da la sensación de que está un poco en su mundo Yago eh yo no sé si leyeran con total nitidez con total claridad el carrusel de amonestaciones públicas que recibió por parte de sus compañeros su entrenador ya algún ejecutivo

Voz 1991 04:51 yo creo que ha habido momento Jordi en el que le han dicho Adele no lean y escuchen más alzó Forcadell ya no no lo vas a asimilar más sea quiero decir ya tanto de ha llegado tan caído palos de todas partes aunque el Barça digan que no pero yo creo que de hecho el momento ya olvida osea olvídate oye muy bien ha reaccionado bien por lo menos no

Voz 0985 05:10 esta es la gran noticia oye ellas haya enterado no haya entrado el caso es que el chaval ha dado un paso al frente y en los últimos partidos hemos visto hunden vele más maduros la van a atizar la Godiño no yo ahora el duelo de Copa Davis la yo también yo es lo que sí tenemos claro es que Valverde prefiere Coutinho y por lo tanto yo me tú te me tuviera que jugar ahora un duro me lo jugaría a favor porque bueno es una forma de decirle agregó ya esperábamos creo que estamos en una nueva en el chaval un par de euros vale me los jugaría a favor de que estará Cotino porque Valverde prefiere a Cotino de hecho Artur se instaló en el once del Barcelona y le dio como decía Marcos más solidez con equipo al culto pero hasta ese momento había jugado Coutinho una medular y ahora Cotino okupas oposición avanzar yo creo que Valverde pero Cotino creo que veremos algo a Coutinho

Voz 1991 06:00 no creo que sea antes ha cambiado echó el cambio de los quinientos euros de la entrada por la sanción de tres mil pesetas no tenemos dentro ese ese virus ya no se nos va Marcos

Voz 2 06:08 no es evidente lo que pasa es que el Barça necesita de Coutinho necesita más más allá de de ese desequilibrio de esa capacidad para construir un disparo potente desde fuera del área que es una de sus grandes virtudes el Barça necesita que Coutinho tenga peso real en el juego del equipo que tenga influencia que no todo que lo tenga que generar Messi no tenga que genera Suárez en el en el remate final Messi lo generan en el centro del campo ayudando y asociándose con Busquet con Rakitic con alto Hidalgo aliñada en el caso de que jugara leña pero lo que necesita el Barcelona es que un jugador de la dimensión que es Coutinho eso tenga influencia real en el partido más allá de de momentos episódico que está muy bien porque al final se acaba metiendo un gol te acaba haciendo un partido pero hay momentos en que Coutinho no marca goles y el equipo lo necesita para darle estabilidad para encontrar el equilibrio que pueda romper un momento que va a ser para mí muy importante que es el inicio del partido de España estoy convencido al Espanyol va a aprender de la lección que tuvo contra el Girona salió de manera extraordinaria que parezca mentira en el minuto seis iba perdiendo cero dos pero empezó el partido en los dos primeros minutos que dieron al no cruzaba el centro del campo y luego en en dos acciones del del conjunto de Eusebio recibió dos goles y creo que ese es un mensaje que ha aprendido bien Rubi y todos sus jugadores

Voz 1991 07:30 vale eleva a pasar factura y lo va a poder la presiona a Gerard Piqué no lloré

Voz 0985 07:35 no yo de Gerard Piqué sí que me gustaría decir una cosa en normalmente de Men Cornellà El tiene que escuchar un cántico que es horrible Chagoyen habla de lo del hijo

Voz 1991 07:47 eso es de mala persona vamos

Voz 0985 07:50 porque reúne lo peor de todo eh machismo chileno fobia racismo es un canto real un cántico realmente repugnante Isabel a veces se suelen entonar de forma cobrado e por al Alba saqueo varado ocho horno Yago para bochorno

Voz 1 08:06 donde no toca cantar y otros se dejan llevar ya

Voz 1991 08:09 muchas veces sin saber lo que sin pararse a pensar lo que están cantando o sea que tiene una gran oportunidad Cornellá El Prat que si hay algún Team que se pone a cantar ese tipo de cosas el pitar leía decirle oye esto no macho

Voz 0985 08:21 el encierro de por lo menos en este partido hemos tenido foto porque los señores Valverde y Rubí los señores Valverde Rubi pues han hecho lo que toca es hacer una foto cosa que sus predecesores los Luis Enrique y Quique Sánchez Flores fueron incapaces de hacerse esa voto eh

Voz 1991 08:39 bueno ya sabes son unos a Benestar y otros no saben estar en el sitio en el que al que llegan Marcos el tema de Piqué ya sabemos que no le pesa este tipo de partidos y esperemos que no se son cántico muy feo de verdad

Voz 2 08:52 no es saber cuándo sí sobre todo esperamos que la afición se comporte y que está de altura de lo que representa que es a que son club potente y poderoso como el español que Piqué proyecte su imagen sólo a nivel futbolístico y a nivel deportivo porque en el fondo el mensaje que han trasladado y los dos entrenadores dos personas sensatas dos personas que saben estar Rubio Valverde Valverde Rubi es un mensaje de deportividad e incluso a hablar de la he dicho si España gana no pasa nada se felicita hay y Nos vemos en el camino viceversa porque Rudy si algo se ha distinguido en este periodo como entrenador del Espanyol es por por estar a la altura de lo que un entrenador de este club como se español o de otro o de o del Barcelona tienen que estar para mí es un es una gran noticia porque como bien decía Jordi hace hace muy poco tiempo esa fotografía era imposible porque había dos centrado es que pueden ser grandísimos entrenadores por supuesto que lo son pero que no sabían estar a la altura de lo que representaba el cargo creo creo y espero que la afición del Espanyol y creo y espero que que el propio Piqué estén a la altura cada uno de lo que representan porque es un derbi es una cita maravillosa dos clubs de la misma ciudad en un partido de Primera División en un estadio extraordinario no sabemos si se va a llevar tiene pinta de que no pero que todos podamos disfrutar de un gran espectáculo de fútbol simplemente de fútbol

Voz 1991 10:13 además bastantes preocupaciones tiene ya a Piqué que ha llamado Hacienda la puerta con lo cual vamos a ver pues si es así es la noticias que a la Fiscalía ha metido una querella Shakira por supuesto delito fiscal donde habría defraudado catorce coma cinco millones de euros con lo cual ahora mismo me parece a mí que tienen problemas más importantes en esa casa que que el tener que aguantar algo gane en Cornellà El Prat que esperemos que no pase por supuesto que una cosa no quita la otra no sé si os queda algo más que comentar

Voz 0985 10:42 no hombre que disfrutemos todos del espectáculo se oye de un partido igualado de un partido abierto de dos equipos ambiciosos ya disfrutar del fútbol que es un derbi es un precioso planos

Voz 2 10:53 es sobre todo que que el público que vaya que evidentemente Kraksi en su cien por cien va a ser un público perico que disfrute que apoya a su equipo y que vamos a ver el fútbol donde donde acaba colocando a cada uno porque insisto el esas tres derrotas antes figuraba la mirada sobre un equipo que estaba haciendo y que para mí sigue haciendo una temporada realmente muy pero que muy buena como es el español de Rudy