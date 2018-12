Raúl Baena: "Estoy seguro de que dentro del vestuario salen con total confianza y los tres puntos se quedan en casa"

Voz 1 00:00 para hablar de este partido también Nos vamos a ir un pelín lejos de hecho vamos a pillar nuestro protagonista ahora mismo desayunando Raúl Baena qué tal buenas noches

Voz 2 00:09 hola buenas estás en Melbourne buenos días

Voz 3 00:13 es decir que tiene ahora mismo las diez trece minutos de la mañana sí correcto entre pillamos desayunando tranquilamente no

Voz 2 00:22 bueno he terminado de entrenar ahora

Voz 1991 00:24 has terminado entrenar ahora mismo y tienes tienes soy parte no por cierto

Voz 2 00:28 sí bueno me me equipo juega esta tarde lo que pasa yo tengo unas molestias ahí no voy a poder estar pero ha entrenar esta mañana

Voz 3 00:38 un poquito no es que se hace muy raro ya sabe Baena cómo va esto

Voz 1991 00:42 esto de hablar antes del partido como que se concentran y al mismo día del partido parece que os tenéis que ir a Australia para poder hacer este tipo de de cosas en fin qué tal te va por ahí

Voz 2 00:53 pues bien es verdad que muy contento oí viene esta presencia que de momento me está me está gustando mucho

Voz 1991 01:00 y cómo te surge la la opción ésta de marcharte a Australia porque aquí muy cerquita no pilla

Voz 2 01:05 no no bueno en nuestro segundo entrenadores es español sí bueno me me conocía de España ahí bueno surgió la posibilidad de salir por el poder tema económico de el límite salarial y demás entonces pues bueno pues se pusieron en contacto conmigo para ver si se podía dar esta posibilidad Hay al final pues

Voz 3 01:33 pues sí sí

Voz 2 01:36 este año aquí hoy

Voz 1991 01:39 cómo te lo vas a montar para ver el derbi el Espanyol Barça

Voz 2 01:43 pues a saber porque la hora ya sabes es muy diferente si tiene me pillan muy bien pero bueno normalmente pues creo que veré mejor me que

Voz 4 01:54 partido porque la hora

Voz 5 01:56 se va se complica

Voz 1991 01:59 al cuarto de la mañana igual que uno chorrito es aquí en España hay bien pero ayer

Voz 3 02:02 no no no su rito no para acompañar el el madrugón que hoy igual la segunda parte II claro a las siete menos cuarto

Voz 1991 02:14 son menos cuarto las ocho a las ocho se merece todas las ocho te puedes poner a ordenado

Voz 3 02:19 la sin problema cómo estás viendo a a tu se que español de la distancia

Voz 5 02:25 pues muy bien aparte de

Voz 2 02:28 se ver equipo suelto con confianza lo que están haciendo muy buen año en era verdad que es para felicitarlo para que todos los pericos pues pues disfruten este año porque están dejando todo oí y creo que están haciendo muy buen papel

Voz 1991 02:45 aquí en España evidentemente te relacionamos más con el Espanyol con el Rayo Vallecano que es donde más desarrollado tu carrera pero igual la gente no lo sabe pero te tienes un pasado barcelonista

Voz 3 02:56 sí estuve cinco años allí sí que no son pocos no

Voz 1991 02:59 este las categorías inferiores

Voz 3 03:02 el precisamente

Voz 2 03:03 sí a los dieciocho años porque cuando debía pasar de español sí sí tuve de más joven cinco años en en la cantera del Barcelona se

Voz 1991 03:15 te queda algo de sentimiento culé autoras perico

Voz 6 03:19 yo la verdad perdí

Voz 4 03:23 amigos que siguen en el Barcelona y les deseo lo mejor personalmente y demás pero lógicamente yo soy perico hoy

Voz 2 03:33 voy con el español siempre

Voz 3 03:35 ninguna duda no dudó ni un segundo oye esto de

Voz 1991 03:41 llevar once años sin ganarle al Barça tú crees que pasa factura

Voz 2 03:46 pues no lo sé no creo que no creo que dentro del vestuario pero eso ya era de hecho bueno yo recuerdo que cuando hemos estado no donde están jugando allí de más avivar pocas que hemos sido el equipo que más punto le había quitado el Barcelona Las estadísticas también son muy poco según como se mire y ahí vamos estoy seguro que dentro del vestuario nadie piensa estoy iban a salir con con total confianza de ahí que los tres puntos se quedan requieren en casa

Voz 1991 04:18 tú que estuviese de dos mil nueve a dos mil trece es decir cuatro temporadas en el Espanyol como es este derbi frente al Barça

Voz 3 04:24 sí

Voz 2 04:25 bueno pues es un partido especial tenga el todo el mundo sabemos la pues bueno la rivalidad que hay equipo de de la misma ciudad Hay bueno siempre un derbi es especial

Voz 1991 04:41 oye coincidía la masía con alguno de los jugadores que esté actualmente en en el Barça lo digo porque igual los Piqué Busquets y Messi te pillan un poquito más mayores ellos tienen un par de años más que tú pero con algún otro coincidir

Voz 2 04:54 sí bueno con busqué en sí que sí que jugamos juntos y si con Jordi Alba

Voz 5 05:01 también cuando se sí

Voz 1991 05:05 a la aventura está por Australia esto es un punto y aparte O'Toole tu ideas volver a España quiero decir una aventura que está muy bien no quiero decir conoces otra cultura otro país otra forma de vida pero tienes ganas de volver a España

Voz 2 05:23 a ver yo estoy el año que viene tengo contrato con el Granada

Voz 3 05:26 sí sí eso sí Pío

Voz 2 05:28 sí se en principio vuelvo a la verdad en el fútbol y poco a cuenta puedes hacer así que ahora mismo estoy viviendo el presente estoy disfrutando de esta experiencia

Voz 4 05:43 y el año que viene puede Dios

Voz 2 05:45 ya pero no me no me quiero plantearme al final cuando te planteas algo no sale así que día a día intentar disfrutar de fútbol hacer las cosas bien y la temporada que viene pues

Voz 3 05:59 pero el día a día que te has encontrado allí que nivel de fútbol tiene

Voz 1991 06:02 en en Australia

Voz 2 06:04 bueno me ha sorprendido para bien porque en un principio cuando te hablan y además siempre te hablan de que a un nivel más bajo y demás pero bueno yo también he venido aquí al es el mejor equipo de Australia el equipo que más títulos tiene vigente campeón la verdad que estoy muy agusto en el equipo pero que hay

Voz 5 06:28 un nivel bueno voy

Voz 2 06:31 la verdad que disfrutando de veces jugo también es un poco distinto igual es un poco

Voz 5 06:37 más

Voz 2 06:38 a ver a lo mejor el de España es más parecido al inglés pero viendo adaptado bien a mí me contó

Voz 1991 06:47 ha sido haber algún partido de fútbol australiano

Voz 3 06:49 no no no todavía no hay sí que son buenas castaña

Voz 4 06:54 ahí es la he visto algo por la tele y si se dan buenas opciones

Voz 6 06:57 el lo diga eh

Voz 1991 07:01 allí están todo el día pasando fútbol australiano es rugby que les mola mucho

Voz 3 07:05 es bueno críquet también que también le dan del críquet si el fútbol

Voz 1991 07:11 más o menos en que en el ranking donde estaría en qué puesto estaría como deporte más importante en Australia

Voz 2 07:17 yo creo que es el tercero cuarto

Voz 3 07:22 primero cuál sería el fútbol australiano cricket críquet no creo que estará no rugby luego fútbol por ejemplo

Voz 2 07:30 que se llama pero bueno nuestro equipo por ejemplo tiene cerca de treinta mil socia es decir que sí que a pesar de que haya otros deportes que que son más llamativos para la gente de aquí Dama es decir si el fútbol también también los sigue también de lo que hacen es que no coincide en las temporada por ejemplo nosotros con el fútbol australiano y empieza el fútbol entonces como que

Voz 3 08:00 no se pueden se pueden seguir

Voz 2 08:02 Irán voz deportes no

Voz 3 08:04 con facilidad y que te has ido a a surfear allí a las playas que tienen no

Voz 4 08:10 aún no he visto alguna playa de SUR oí y me he dado alguna vuelta pero su esperar no

Voz 1991 08:16 no te animas va más serio está bien porque en cualquier momento te parece un tiburón sin problema

Voz 4 08:20 sí yo me han dicho que hay alguna zona peligrosa pero tampoco es como se dice que hay que te aparecen serpientes así tiburones por ahí tampoco es así

Voz 1991 08:30 Zapatero con un canguro

Voz 3 08:33 o sea sin problema

Voz 2 08:36 canguro más fácil canguro sigamos paces dedos

Voz 4 08:39 parece muy majo muy simpático

Voz 1991 08:41 me dicen que tenga cuidado que te sueltan uno viaje que no veas eh

Voz 4 08:45 ha habido alguna peleguillo bolas si no se ven por ahí que enseñan en la peli daba pero lo normal es que es que estén tranquilos

Voz 3 09:00 a ver si aparece en los papeles aquí en España Baena salía aliñado con un canguro un australiano sólo falta ya te lo digo que el inglés cómo lo llevas

Voz 4 09:17 bueno pues vine con un nivel muy muy mal oí y ahora pues bueno voy teniendo cosita el campo así que

Voz 2 09:24 eh

Voz 4 09:25 me me entiendo bien porque es bueno es fácil

Voz 2 09:29 pero sí que fuera bueno hay muchas cosas que no te pille alguna palabra ahí por el contexto y demás apoya con pocos pero pero me está costando un poquito pero bueno

Voz 5 09:39 no aprendiendo aprendiendo

Voz 1991 09:42 oye que tenemos aquí es la la Cadena SER no contigo que tú conoces bastante bien no entrar al Roberto con el que jugaste en el Rayo

Voz 3 09:53 sí sí Trashorras pero lo hemos fichado que sepa como comentarista si para el torneo de medio se que está jugando con nosotros le cuesta encuesta a seguirnos el quinto si hay decirle venga Roberto venga o que está que te tienes que poner un poquito a tono pero el chaval lo va intentando eh

Voz 4 10:15 también había hecho lo vivo Instagram es verdad que me hice pero no no me acordaba a muy bien muy bien

Voz 3 10:21 a Picasso Baena Trashorras No somos nadie nos ayudó

Voz 2 10:30 un abrazo de mi parte claro que sí

Voz 3 10:34 bueno tú eres feliz por allí en Australia no

Voz 2 10:36 sí estoy muy agusto y ya te digo viviendo esta experiencia intentando pues disfrutar del fútbol y eso puede talón lo mejor posible

Voz 1991 10:46 pues nada eso es lo importante hombre uno esté donde esté lo primero que tiene que está descontento feliz y luego ya se llegan éxito deportivo pues bienvenido sea pero lo importante es estar bien allá donde estés buena Raúl Baena que pues te seguimos de alguna forma la distancia aunque te ha sido en los horarios aquí de vuestro futuro no lo pasaré pueblito complicados pero pero bueno hacemos lo que podemos para estar en contacto y seguir lo que vas haciendo por ahí vale

Voz 3 11:10 muy bien muy bien Raúl Baena mil gracias que vaya todo fenomenal un abrazo muy fuerte a gracias a ustedes

Voz 1 11:18 a las doce y veinticuatro hemos estado en Melbourne con Raúl Baena ex canterano del Barça de allí se fue al Espanyol donde estuvo cuatro tempo