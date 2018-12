Mariano Closs: "Me da un poco de vergüenza que estemos aquí, sobre todo por el cómo nos pueden mirar"

Voz 1991 00:00 de esta final pero antes tenemos que hablar con Mariano Clos compañero de Radio Continental que ya está en Madrid porque va a narrar desde aquí para Radio Continental esta gran final de la Copa Libertadores Hola Mariano qué tal muy buenas hola qué tal cómo les va anoche al menos a menos de cuarenta y ocho horas de que se acabe la final más larga del mundo yo todavía no me creo que que que esto vaya aquí termina el domingo realmente porque ya puede pasar cualquier cosa esperemos que no

Voz 1 00:26 sí pero yo escuchaba atentamente lo que Guillermo decía si te la verdad que como cuando subí al avión ayer por la noche en Buenos Aires hablaba con algunos este simpatizante que que han viajado no resulta muy raro no tener que venir para aquí a disputar una una final de Copa teniendo en cuenta además que justo coincidió con que se entre dos equipos argentinos siempre esos equipos argentino nada menos que super clásico entonces este por eso dio coincido mucho con quisiera armó en cuanto a a mi amigo un de vergüenza que estemos que estemos aquí a ver a mí me primero como quiero sí que me encanta estar aquí en Madrid hecho eso como punto número uno de estaré decidió quiere a mitad de año con la final de la Champions para para Fox yo ahora viene por Fox para relatar con la televisión que va para toda Latinoamérica este y bueno pues está siendo mi programa en continental como es un rato lo que quiere hacer te Ivo y a estar dentro de poco como estuve los distintos enfrentamientos osea uno tiene la chance por suerte debería ir seguido para acá el tema eh que te da un poco de vergüenza él como uno puede mirar no es éste es el tema a mi a mi desde que desde que se supo que se iba el partido el estadio de River sin destino no te ya era ya eran un tanto chocante esa situación porque este sinceramente no no no no posible no es logico cuando momentos hablo de Qatar y en otro momento bueno Llanos afirmaba que confirmaban que iba a ser España este la verdad que poco tiene que ver es como que nosotros pidamos que la próxima final de la Champions o futura edición la juguemos en Sudamérica o isla pueden vuela pueda Wowereit no tiene nada que ver con nada más allá de lo que puede ser el disfrute todos a mí lo que me preocupa es que esta bendita imagen eh o maldita como la quieran llamar cuando ustedes seguramente por televisión vieron lo que fue la llega el micro de de boca The river y son cosas que la verdad que pasa en el fútbol argentino pudo argentino vive y simpatizantes visitantes

Voz 1991 02:27 pero además bueno que sí pasé que pase no lo podemos convertir en cotidiano es que esto no tiene que pasador

Voz 2 02:35 es que no no es que lame en una

Voz 1991 02:38 es que pero esto no es que yo no entiendo que mantenga es muchas veces el discurso de no es que esto pasa en Argentina pero como que esto pasa en Argentina es que lo que hay que hacer es que no pase lo que hay que hacer es le vamos yo es que no entiendo que se de tanta normal pero sabes qué pasa

Voz 1 02:54 saliva también cada cada día cada cada tarde te cada vez que suceden hechos como estos no sólo podemos llenar las horas de micrófono una y mil veces los míos escrito páginas el tema es que si la política argentina no se ponen de acuerdo cierto que mañana son punto de lo político lo de la barra te para favorecer y ayudar a una campaña política a una elección política de izar la justicia no trabaja como de trabajar es un disco rayado

Voz 1991 03:24 Pero Mariano no creo que sea un tema de política creo que es un tema de medios de comunicación que eso que es un tema de los clubes que muchos de ellos bajo el miedo y bajo presión no acaban con estas barras bravas como ha pasado con otros como independiente Javier Cantero que estuvo peleando contra las barras bravas de independiente exacto del Barça

Voz 1 03:42 con Javier Cantero bueno hay que seguir

Voz 1991 03:44 Javier Cantero lo que no hay que hacer es apretar el culo quedarse en casa hay dejará esta gentuza que haga lo que le da la canalla por va porque van generando España ya hay gente aquí en España en Madrid que tiene no voy a decir que van a ir atemorizados pero hay mucha gente que dice hoy a ver qué va a pasar o quiero decir que hay un poco como no se sabe muy bien no qué va a pasar si va a haber incidentes juegue el argentino es un dato sólo será un dato Mariano es la la vez en la historia que más policías ahí en Madrid para un evento deportivo

Voz 1 04:14 no si a mí me extraña que hay una historia que hayan países o ciudades que has abierto la puerta pero este pero haber logrado he visto que primero a una mirada casi como más o peor que en su momento lo hooligan porque da la sensación que si tenemos que ampliarla el dispositivo Nadal este eso no hoy cuando yo bajaba al aeropuerto también Bastad mucho policías custodiando a ver qué tipo de simpatizantes tanto de Rivero de boca de bajaban del avión o estarán bajando ahora de los aviones a ver podemos estar hablando repito mil horas de este tema yo creo que lo dirigente del fútbol son cuota parte de la responsabilidad

Voz 1991 04:53 por supuesto que porque hacen demagogia permanente

Voz 1 04:55 Clemente con su simpatizantes porque tiene que usar Lliure actos y discursos bueno siempre cuento que no tengo redes sociales pero sé que las redes sociales tanto de de Ángel y si como de donó frio ha vivido en estas últimas horas sobre todo el presidente de Boca te con la amenaza de Exit de querer este de la Conmebol apeló este partido a que no se cohete partido a Boca ganar los puntos el tuvo que retroceder en el discurso el proceder del puede después te con el correr de los días hacer lo mismo que Ribéry el dos mil quince ir a pelear este un partido un resultado una descalificación en el Tribunal de Disciplina de la Conmebol entonces yo digo Dime eso Tapie viven de alguna forma atados a lo que dicen los simpatizantes pero vuelvo al inicio también hay una cuestión política que es lo mismo si dichas lo mismo simpatizante queda pues también hacen campaña Polly

Voz 1991 05:45 Carbonero y eso porque políticos las barras bravas yo creo que no

Voz 1 05:50 lo que sí por supuesto los dirigentes solo no puede porque lo que te pasa amenazado corre con su familia yo distritos son cuota parte porque ellos también han engendrado vas a saber en qué momento hay dos tipos los tienen trabajando en muchos casos en los clubes o

Voz 1991 06:04 sueldo los sueldos se claro sí a sueldo tú hoy me tienes controlaba la afición Don para que no se no se vengan contra mí yo te consigo entraba este consigo desplazamientos tienes aquí un habita traigo para guardar todos los materiales otro

Voz 1 06:18 nosotros nosotros los barra nosotros los barras todo esto los sentimientos en los estadios de la cercanía no te como problema la tribuna Basquiat tranquilo pero siempre es una extorsión y una amenaza constante tuvo claro lo que tú dices lo que yo vivo permanentemente la Argentina lo tenemos claro el tema que no hay manera de comensal yo yo aspiro realmente estilo que así como renunció el ministro de Seguridad a las cuarenta y ocho horas esto sirva como para que de verdad se empieza a hacer algo importante el otro y la cancha de River yo tuve la cancha independiente Qorei demente boca por la radio de posterior a mi partido jugó River consignas esgrima la plata el fin de semana pasado

Voz 1991 06:58 es que Mariano da vamos segundo Mariano te tengo que cortar porque tengo que hacer un parón obligado en treinta segundos pero en cuanto termine seguimos charlando que me apetece seguir hablando contigo vale la Unai y seguimos

Voz 3 07:15 aún no tienes claro qué quieres estudiar vida

Voz 4 07:17 Jornadas de Orientación de la Universidad CEU San Pablo donde expertos en coaching y en Recursos Humanos de darán las claves para la decisión que marcará tu

Voz 3 07:24 catorce y quince de diciembre los campus de Moncloa en Montepríncipe apunta t punto com o en el noventa y uno quinientos catorce cero cuatro cero

Voz 4 07:32 tras tu futuro empieza ahora Universitat CEU San Pablo

Voz 5 07:35 taxistas toxicómanos la gente que ahora mismo está con nosotros doctoras

Voz 6 07:39 a su vez con dirigentes los viernes May Cervezas Alhambra a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias con Antonio Castelo resumirlo es como el club de la comedia pero que lo que era la gana hígado más cutre o My Lol siguen los también en nuestra aplicación móvil Cadena Ser punto com

Voz 7 08:00 en particular buenas algo

Voz 8 08:04 los pimientos de Padrón pero dos veces el tamaño con la piel muy basta en crudos un sitio caro y algo sucio serconsumidor con Jesús esto hasta qué punto es fiable viable en el ochenta y ocho por ciento de las reclamaciones extrajudiciales no han llegado a nada de creen que la gente abusa que hace comentarios

Voz 9 08:24 aquí lo que acusan con alguna comentario en que hay otras vías realmente pues en comentarios que son realmente real

Voz 10 08:33 en SER Consumidor todos los domingos a las seis de la mañana en la Cadena Ser cuando quieras en Cadena Ser punto com puede seguir con la aplicación de la SER y estar al

Voz 11 08:44 día de nuestras publicaciones Ubú

Voz 12 08:51 leyó Juan Sebastian va bien las escucho en la Cadena SER y me pregunto cuál de las dos cosas se más hermosa la Cadena Ser

Voz 13 09:04 hola la música verla la

Voz 14 09:10 no hay respuesta es la música la música de Bach y más que la que además que la Cadena SER

Voz 1991 09:15 vaya pues pero pero acto seguido después

Voz 14 09:17 camas eh a I vale vale y luego la Cadena Ser

Voz 13 09:22 Justo después de va

Voz 1991 09:30 el Larguero con Yago o pega un hay seis seguimos en El Larguero estamos hablando de este River Boca apasionante del domingo estábamos charlando en nuestro compañero Mariano Clos de Radio Continental Mariano perdona te había quitado la palabra

Voz 1 09:45 no no no hay ningún problema y no te Tete Tete que que gruta argumentaba ahí cerrarla diciendo que por lo menos el otro y al estadio de River este los simpatizante en el estadio entero apuntando logran Vito supongo apuntando ahora el sector de la barra cuando ingreso no siempre sobre la ahora cuando va a empezar el partido empezaron a cantar en contra de ellos cosa que no ciudadano textos yo digo pienso es la mejor respuesta que tiene donó

Voz 1991 10:09 corrió a futuro para pienso

Voz 1 10:12 bueno señores acá tengo que hacer algo acompañado seguramente de de desde el Gobierno nacional de gobierno a Sudán para poder Si bueno City públicos sea no lo quiere ya no pudo estar en contra de mi socios bueno es un es una forma ojalá que el argentino empiece

Voz 1991 10:26 ojalá yo te digo una cosa viéndolo desde la distancia creo que la mayor forma de hacer daño al aficionado al argentino al fútbol que es tan apasionado y lo sigue dando no es en el bolsillo no es en en la forma económica porque yo he leído hasta casos de gente que ofrecía su carro para conseguir un billete un billete Llum y una entrada para venir a a ver el partido esa gente que incluso a Ripoll pecado su casa para poder financiar un viaje sabes cómo se le digamos fastidia le meten veré da al aficionado argentino apasionado que llega hasta a ser tan radical quitándoles el fútbol si les quitas eso que más Amman es cuando reaccionan Icex y la vuelve a liar me la vuelven a quitar porque el resto parece igual sí sí sí pagan justos por pecadores y estoy de acuerdo

Voz 1 11:16 sí pidió además te voy a contar cómo es el tema yo también a muchas veces reflexiona cómo lo estás haciendo pero también propio compañero de mesa hete aún más allá de a sentir lo que uno dice en el sentido también te cuentan mira la alabar no importará barra el importe del estacionamiento y cortar el puesto de la bebida y el puesto de la de la de las de las hamburguesas el estacionamiento el super de ese partido número suplente pues a mí me hay un ejemplo hay ejemplo que pasa en un club importante ha pasado que de un barra que hoy está detenido en la Argentina que a cada poquito me lo me lo contó técnico e incluso ha jugado aquí en España y me dijo Si fueron a lo sabía por dos técnicos uno me lo termina de confirmar que es uno de Josip pedir si te te daban una cajita así simple cajita M diseminada esto es así porque tiene que dar cincuenta mil dólares es una sola cincuenta mil dólares siete con eso olvídate nosotros hemos apoyar con bonos a tener y así se fue haciendo con distintos técnicos este técnico que tuvo mucho tiempo aquí este y la verdad que que que no lo hizo no duró mucho este duró lo que lo que el paso de los tres puntos ganados de lo podían estirar y que lamentablemente se tuvo que ir osea es así eso no les interesa han sido Lole tocas la parte del IVA la parte te no les interesa yo vi es que parece a su trabajo es un negocio

Voz 1991 12:43 sí claro sí sí absolutamente yo esto eso no se pierde en fin

Voz 1 12:48 qué tal se llevan al descenso porque pierden el club pierda un poderío económico importante de plata

Voz 1991 12:56 Mariano sería un debate en el que podríamos estar hablando durante horas ahora vive allí podríamos tener diferentes sí por supuesto no tengo ninguna duda vamos a coincidir

Voz 1 13:06 ya que nosotros no tenemos una solución una tienen que dar o no tiene para hacerlo

Voz 1991 13:11 a ver si un poquito entre todos también incluso hasta desde desde la distancia desde aquí el poder denunciar este tipo de cosas y el el la cogiendo esta final de alguna forma que también nos toca a los que vivimos aquí pues oye vamos a ver si damos Eloy tiene una gran yo creo que suele así yo

Voz 1 13:28 yo creo que esto qué pasó en Buenos Aires La otra vez la última vez así la calle arriba tiene que debiera servir como como un argumento al día siguiente según partido no sé una semana según partidos a partir Tucumán Atlético Tucumán que es un clásico que volvió hacer porque San Martín de Tucumán a primera era una provincia que también hay mucho fútbol igual de todos los equipos son un clásico de siempre y la verdad es que no pasó nada que si yo uno uno uno uno este pero además la jurisdicción son distintas de la Argentina las reglas en en la provincia Buenos Aires no sólo que la capital federal te las contra pensiones no son la misma te en una provincia tampoco es muy loco el zulo el arquetipo muy loco el fútbol argentino por eso lo digo que a mí me avergüenza que que que que tengamos que estar que que usted que que están afuera piense esto está mal de la cabeza total lo tiene que estar

Voz 1991 14:18 a ese país para ver un partido de fútbol no yo no llegamos a ver qué es lo que quisiéramos resiste es lo que quisiéramos residente sí no no no pensamos que soy bichos raros que quede muy claro eh además yo tengo muchísimo cariño la comunidad Argentina que te haya aquí en España tengo muchos amigos argentinos y la verdad es que sales consiguieron alguna de alguna forma hermanos el tenemos muchas cosas en común y no creo que por una panda de cerebrales que les a los que se les ha dado más poder del que deberían tener se generalice con todos porque sería ridículo y absurdo Serveis

Voz 1 14:50 pasa sabe es cierto es cierto que no podemos generalizar y uno siempre cae en la generalización Podemos esté señalar una sociedad entera cuando son quince veinte cincuenta ahora este también hay una cierta complicidad el otro se dio este hay una complicidad que a mí me asusta que la que que que tú los es un rato que el periodismo hay periodismo que uno sabe que es partidario si alguno siga en la campaña al Real Madrid

Voz 1991 15:16 no hay hay una buena campaña te te

Voz 1 15:18 no Madrid en Barcelona ocurrirá ocurre lo mismo te hay perdió partidario en River en boca lo que a mí me me sorprende que el periodismo imparcial y que tanto por televisión o radio secreto va bajan un mensaje también en porque tienen hasta en su a dentro en su dentro tiene una parte de simpatizante todavía este viaje en una línea porque había una línea el otro día en la Argentina durante diez días que por suerte como detuvieron a uno de los agresores este y se identificó como simpatizante de River y socio de Rivero a mí me haría periodística que decía no este no estar cómo no detuvieron a nadie tenemos que tener cuidado porque por ahí fue infiltrado estaban más pensando aquello que tienen este yo creo que esa esa esa opinión fue dirección nada

Voz 1991 16:08 había que tienen estos días

Voz 1 16:10 ya ha habido una dirigencia yo sé que ha pasado habían columna ante un mensaje de texto y todos a ni siquiera son inteligentes en cambiar la palabra así decían lo mismo no un Canary ponía otro obispo direccionaba el el mismo mensaje entonces no se puede manejar tampoco me dedicó a ella cero al público