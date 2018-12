El Larguero (07/12/2018): Repasamos la previa del derbi catalán y conocemos la última hora de la final de la Copa Libertadores

Voz 1786 00:00 son de media a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este siete de diciembre se ha arrancado la decimoquinta jornada de Liga en Primera División

Voz 1991 00:56 con un derbi madrileño el de Butarque donde se enfrentaban el Leganés el Getafe y que ha terminado con empate a uno es adelantar a los visitantes gol de Leandro Cabrera en los últimos minutos del primer tiempo Illana segunda unión nacía el empate definitivo de esta forma el en ese queda en decimosexta posición diecisiete puntos de momento no peligra seis puntos por encima del descenso mientras que el Getafe con veintiuno se mete en la sexta posición que da derecho a jugar la Europa League la próxima temporada para mañana otros cuatro partidos a las nueve menos cuarto el derbi catalán en Cornellà El Prat entre el Espanyol y el Barcelona donde la principal novedad no es que Ernesto Valverde Paul no podrá volver a contar con Luis Suárez tras superar ya sabéis esas molestias en la rodilla que le hizo perder perderse los tres últimos compromisos del conjunto catalán bueno pues ya está a disposición de Ernesto Valverde a la una de la tarde el Atlético de Madrid recibe en el Wanda Metropolitano al Alavés en los rojiblancos primer partido de Liga que ya se perdió el de Copa sin Diego Costa después de haber sido intervenido en Brasil como sustituto tiene pinta que va a cal y Nick Jiménez eso sí vuelve a la convocatoria vacía un poquito la enfermería el Cholo Simeone que puede contar con alguno de sus defensas a las cuatro menos cuarto par irá en Mestalla entre el Valencia y el Sevilla para las seis y media nos queda al partido del estado de la cerámica entre el Villarreal y el Celta de Vigo además estamos a menos de cuarenta y ocho horas para que se dispute el partido de vuelta a la final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu entre River Plate Boca Juniors los dos equipos ya están en la capital de España de hecho boca lo hace desde el miércoles River Plate llegó ayer las calles ya se empiezan a poblar de aficionados argentinos vistiendo las camisetas de sus respectivos equipos ya está ahora tenemos que decir y tocamos madera que que no ha registrado ni un solo incidente algo que evite demente esperamos que siga igual hasta el domingo de hecho en varios barras bravas no han podido entrar en nuestro país han sido deportados Argentina Maximiano Matt Saro durante los últimos años componente de la XII de boca y que al volver a su país bueno en cuando llegó a España le controlaron vieron que tenía antecedentes penales que era uno de los miembros activos de la barra de boca de los últimos años le dijeron en no no puedes pasar evidentemente en este hombre ha declarado cuando llegó a Argentina que que no que venía aquí de turismo que venía a ver pasar las vacaciones con la familia probablemente a echarle un vistazo a Islandia pero no una cola evidentemente uno de los dio más peligro esos de del fútbol argentino de los últimos años que justo coincida que viaje en estas fechas a Madrid pues no ha colado evidentemente está en su en su país que es donde tiene que estar este mismo viernes Christian Atleti componente durante muchos años de la barra brava de River también ha sido controlado en el aeropuerto devuelto a su país éste dijo que venía a ver el Belén de la Plaza Mayor aprobar el bocata de de calamares otro que no ha entrado como esperemos que siga pasando siguen viajando alguno Ellos que se ha ido a su casa ante toda esta situación parece que otros barras bravas en que tenían pensado viajar como el líder de la boca Rafael cero deseo y otro peso pesado como es Mauro Martín que estuvo muchos años al frente de la barra de en Navarra la doce la de Boca Juniors han dicho que o por lo menos la encomendada a su entorno que no tienen pensado viajar que viendo que está pasado todo esto que van a coger el vuelo para que al final en el control de pasaportes en el aeropuerto de de Madrid les van a devolver a a su país en pues han decidido que no van a viajar yo no me fío ni un pelo yo vamos eh creo que lo van a intentar hasta última hora y creo que esto es una medida de intentar desviar y que nos relajemos aquí como diciendo huy no no van a viajar en mí me me extraña me extraña mucho que estos dos tipos dos delincuentes que ponen el fútbol por encima de todas las cosas si llegan a delinquir por él no tengan pensado en intentar colarse en nuestro país en vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa en las últimas horas tenemos noticias al reto exacto al margen de todo esto no instantes vamos a contar la última hora de los dos equipos en lo meramente deportivo por cierto que hoy en SER Deportivos Madrid con nuestro compañero Pacojo hemos hablado con un mito del fútbol argentino como es César Luis Menotti que ha dicho esto sobre las circunstancias de jugar en Madrid

Voz 1 05:10 el partido se va a haber jugado el mismo día en que se va a jugar en el estadio de River como corresponde en un reglamento siempre hay tres o cuatro jugadores tan acostumbrado en apenas aparece en esta esto no quiere decir que eso no lo condene pero siempre ha pasado a gente que no está en su sano juicio y que tiene una piedra hará esto no es suficiente como para la faltarle el respeto a sesenta mil personas que hacía de las siete de la mañana que estaban en el estadio y te decían que si va a jugar a las cinco familias con niños niñas que desean a las cinco no a las siete no Alan nueve que los errores ha sido muy muy muy profundo las decisiones de tanto mando dentro de un estilo de vida no no no puedo entender no puedo entender que este partido que era queda honorífico a la historia del fútbol argentino y de pronto aparece esta bomba por cuatro personas que tiraron cuatro Peace era un micro me parece insólito agraviada ante irrespetuoso te que te partirse tenga que jugaran al en en España

Voz 1991 06:15 a mí lo que me parece insólito y sorprendente es que las últimas semanas después de todo lo que sucedió a quienes estamos os están mejor dicho echando las manos a la cabeza en Argentina como diciéndonos cómo cómo puede ser que nos quiten esta final nos han robado la final de la Libertadores nos han robado la el el fútbol o la fiesta la del fútbol argentino con este River Boca a mí me sorprende que toda esa gente que ahora levanta la voz porque el partido se vaya a jugar este domingo en el Santiago Bernabéu nos haya expresado igual de vehemente a la hora de condenar a estos indeseables que no son cuatro por desgracia que son bastantes más sólo hay que ver la las imágenes que se ven a unos cuantos más lo dice en Menotti esto siempre ha pasado los jugadores están acostumbrados yo alucina ya con este tipo de cosas siempre ha pasado como siempre ha pasado lo tenemos que dejar hay que siga pasando es que de ahí viene el error de todo esto si consideramos como habitual que apedrearon un autobús aunque sean cuatro imbéciles jamás se va a poder solucionar el problema los jugadores están acostumbrados tú crees que un deportista tiene que estar acostumbrado a sufrir este tipo de cosas porque haya pasado históricamente en los últimos años vergüenza a mí la normalidad que es el edad a que cuatro que no eran cuadro quedan bastantes más se dediquen apedrear un autobús digamos aquí no ha pasado nada que le faltaba al respeto a las familias que están esperando en en un en el recinto cuatro horas porque se va aplazando la hora del partido el jugador el jugador que estaba dentro del de del autobús y que tuvo que ser atendido sea esto no nos parece una vergüenza vamos yo alud fino y me me me explico muchas cosas de lo que pasa en Argentina cuando gente importante se indigna porque se lleven la final porque se lleven el partido Hinault muestran la misma indignación cuando han apedreado el autobús de unos deportistas que lo único que van es a un recinto a jugar un partido de fútbol si esto siempre ha pasado y los jugadores están acostumbrados vamos enviar y lo tienen que cambiar la gente importante la gente que crea opinión pero si lo consideramos como algo normal esto va a pasar siempre pero bueno este es un problema que tiene Argentina que tiene un problema Argentina no en su fútbol que lo tiene en la sociedad porque como hemos escuchado ahora mismo lo consideran como algo normal normal no tiene nada y lo único que deseo es que aquí en Madrid los que estamos aquí viviendo no tengamos que aguantar a ninguno de estos indeseables y que no vivan los ningún tipo de de percance en un hecho histórico que va a pasar en Madrid jamás en la historia había habido tantos policías tantas fuerzas de seguridad para un evento deportivo tiene que ser una evento organizado desde dudarlo aquí por un acto de violencia en su país yo no sé pero si esto Menotti lo considera como normal que los jugadores están acostumbrados es una puñetera vergüenza pero bueno cada uno que piense lo que cree conveniente de normal desde luego no tiene nada el choque en un instante conocemos la última ahora lo último que se ha dicho sobre sobre este partido en Segunda División ha disputado un encuentro Tenerife cero Extremadura cero y fuera del fútbol en la Euroliga de baloncesto partidos correspondientes a la undécima jornada el Real Madrid bueno hoy hemos tenido buena noticia porque han ganado los dos españoles el Real Madrid ha sufrido pero ha ganado fundamentalmente después de completar un grandísimo último cuarto donde ha remontado catorce puntos para acabar ganando D2 ochenta y dos ochenta y cuatro Baskonia que recibía al CSKA de Moscú ha ganado tres puntitos setenta y seis setenta y tres en balonmano malas noticias para nuestras guerreras que ha caído en el primer partido de la segunda fase del Europeo hemos caído contra Alemania el veintitrés veintinueve y esto significa que de forma matemática nos quedamos fuera de la lucha por las medallas esos signos quedan todavía dos partidos que vamos a tener que cumple dar de la forma más digna que que podamos Nos quedan partido contra Rumanía otro contra Noruega así que mucho ánimo a las guerreras que no han podido meterse en Europa en la pelea por las medallas las C cuarenta contado todo empezamos

Voz 2 10:52 cero

Voz 1786 11:23 la primera conexión la buscamos en Butarque donde en el derbi madrileño han empatado en Leganés y el Getafe pero que todavía por esa zona mixta está Óscar Egido con protagonista hola Ejido muy buenas

Voz 3 11:34 hola buenas noches fue finalmente empataba uno entre Leganés Si Getafe en el tercer derbi que juega entre los dos en la primera edición ha adelantado en Getafe en la primera mitad con un gol de Cabrera en un saque de falta directa que ha puesto Damián Suárez desde la derecha y que le ha colado aquellas por debajo de del antenas y en la segunda parte ha conseguido empatar en Leganés en un partido muy disputado el gol del empate delega ha sido de nuevo protagonista con el que está ahora mismo en la zona mixta del estado de que unió muy buenas

Voz 4 12:01 buenas

Voz 3 12:02 su primer gol con el Club Deportivo Leganés Villa ha servido para conseguir un punto importante si estoy contento porque que Puyol el equipo de sacar un punto bueno lo más importante es que no hemos perdido y que seguimos por esa racha sin perder te vas con la sensación de que había ganado un punto con colas de Cádiz perdido porque el Leganés esas todo mejoró bueno en primera parte junto a Sito igualado en segunda creo que fuimos mejores que ellos pero al final nos aparta un te da cierto pero lo más importante es el trabajo que el equipo ha hecho yo creo que hemos hecho un trabajo espectacular es el camino que hay que seguir ha sido más que nada de eso de la falta de acierto porque yo no recuerdo que al Getafe hayan creado tantas ocasiones en un solo partido estuvimos bien nos encontramos en la verdad y trabajamos muchas cosas en el entrenamiento y salen durante un partido así que estamos contento y hay que seguir así porque la Liga ya sabéis son treinta y ocho jornada difiera mucho lo que al final del encuentro como estaba Elena El Vestuario bueno para un jugador lo echan siempre no es no estaban no está muy bien que digamos pero al final lo que puede pasar en el juego oí bueno y veremos a ver qué pasaba si en honor de cura tenía muchas gracias y enhorabuena mongol grasas Talgo pasa estaba en el Club Deportivo Leganés ha marcado ese gol el empate en la segunda parte su primer gol con el Club Deportivo Leganés han atacaron punto aunque como comentábamos con el Leganés

Voz 4 13:30 sobretodo en la segunda mitad haciendo música en Getafe tras derbi disputados en Primera dos empates y una victoria el año pasado no

Voz 1786 15:25 menos de los más igualados de los últimos años a pesar de que llegue en español con unas esas pequeñas dudas después de las tres derrotas de forma consecutiva en Liga buscamos la última hora del conjunto de Valverde Sandy Ovalle qué tal muy buenas

Voz 0981 15:39 buenas vuelve Luis Suárez no

Voz 8 15:41 pues sí ya tiene el alta médica recuperado de esas molestias en la rodilla que lleva arrastrando ya mucho tiempo ha hecho un tratamiento con células madre eh para para tratar la rodilla para tratar de recuperarse y lo ha conseguido hiel que no va a estar es Artur que sigue con molestias en el abductor se ha quedado fuera de la lista de convocados una lista para la que entran los chavales del filial Miranda Iñaki Peña que es portero del Barça que sigue con la enfermería llena están Arthur Un Sergi Roberto Rafinha Sergi Samper Malcolm que cayeron el último partido estará quince días de de baja decías que es un partido Se espera un derbi de los más igualados de de los últimos tiempos Ballmer

Voz 0981 16:23 de no lo ve mucho así porque dice que es un partido que sí

Voz 8 16:25 Juan mucho con el corazón ir poco con la cabeza por lo tanto importa poco la posición en la tabla y las dinámicas de ambos equipos pero sí que ha querido alabar el nuevo

Voz 0981 16:35 el estilo del español de rubia escucharle

Voz 0588 16:38 el año pasado quizá el Espanyol un equipo más eh más de contra más armado defensivamente este este año es un equipo que trata de ir a buscarte que trata de tener la pelota y que sigue manteniendo sus jugadores con gran velocidad arriba y te pueden coger una contra ahí te pueden matar pero al mismo tiempo pues es un equipo se lo quiere tener más la iniciativa

Voz 1991 17:01 es un equipo que ha evolucionado que ahora mismo pues digamos ha buscado otra forma de de jugar como decía Valverde con más intención de detener la pelota de controlar más los partidos veremos veremos si es capaz de hacerlo llevarlo a cabo ante un equipo como el Barcelona que evidentemente juega de la misma manera más Ovalle

Voz 8 17:19 será el primer derbi desde que Piqué mandó callar a la grada de Cornellá no sé no se ha hablado mucho del tema durante la semana aquí en Barcelona se ha calmado el ambiente y ha calmado al partido por lo tanto no sea ido calentando el ambiente como como el año anterior por ejemplo se han hecho y la foto típica los entrenadores tanto Rubi como Valverde a las dos del mediodía Ernesto Valverde ha hablado sobre eh el recibimiento que va a tener Piqué en Cornellà is sobre cómo se tienen que tratar estos asuntos lo que tenemos que tender siempre

Voz 0588 17:53 normalizar todo esto sobre todo que las relaciones entre clubes sean buenas la relación de jugadores pues bueno también creo que son buenas lo que pasa es que luego la rivalidad que existe en el campo ya sabemos nosotros no no tenemos amigos ellos tampoco el sabemos lo que significa para ellos ganarnos y lo que significa para nosotros ganarles a ellos esos va a estar siempre el campo lo cuando el partido pues darnos la mano felicitar al rival

Voz 1991 18:18 se consigue un resultado positivo chino creamos que nos felicitan y nada más vamos tengo clarísimo que Piqué tiene muy asumido que caramelos no le van a dar cuando llegue a Cornellá El Prat que el recibimiento va a ser eh como un contrario y como a un contrario con el que ha habido o ha sucedido cosas en los últimos partidos y que quiere ahí como una rivalidad punto que no tiene que ir más más lejos de todas maneras me da a mí que conociendo a Piqué amedrentar mucho no Nole no no no creo no bueno

Voz 8 18:48 Piqué dijo que en el Bernabéu era música celestial para sus oídos

Voz 1991 18:52 es Cornellá El Prat ser algo

Voz 8 18:55 o algo parecido porque siempre horaria las declaraciones que hace Tesis después de los partir el año pasado es verdad que esta vez no ha abierto la boca ya te digo en Barcelona de este derbi no no viene muy caliente porque entre otras cosas porque no no hemos tenido tiempo de hablar mucho de él pero no no llega caldeado de como en años anteriores entran como tiene que llegar

Voz 1991 19:17 es contención con clima de de derbi como tiene que ser SER con rivalidad deportiva no tiene porque llegar caliente no pasa nada no hay por qué llevarse mal ni tener que llegar a insultos ni cosas que hemos visto en los últimos años que que evidentemente no nos gusta en las cosas son como son algo más Sandy pues que es

Voz 8 19:34 siete puntos separan a ambos equipos en la clasificación y como decías Yago en lo futbolístico parece que va a ser el derbi más igual

Voz 1991 19:40 en los últimos días Ovalle un abrazo un abrazo Elena de Diego qué tal muy buenas Olalla o buenas noches cómo está el Espanyol dijo con esa sensación de que lo puede hacer daño al Barça

Voz 0268 19:51 pues si quieren reescribir la historia han dicho hoy convertirse en la primera plantilla que es capaz de ganar al Barça en un partido de Liga en Cornellà El Prat aunque el partido no les llega en el mejor momento de la temporada porque como apuntabas antes los de Rubi han encadenado tres derrotas consecutivas en Liga aún no tenemos lista de convocados en el Español el equipo se entrena mañana por la mañana por última vez tras la sesión la conoceremos pero

Voz 0962 20:15 volverá a Granero que descansó en Copa entre

Voz 0268 20:17 eran los hasta ahora lesionados Sergio García y Naldo veremos si juega Mario Hermoso porque según los compañeros de l'Esport hoy en el entreno el defensa sea lesionado el tobillo duda veremos también como Cornellà El Prat recibe a Gerard Pique ahora hablabais con Santi hoy Ruby ha hecho un llamamiento a la calma por parte de los suyos ida el propio Piqué

Voz 9 20:37 desde aquí nuestro talante va a ser puramente deportivo esperemos que él también lo tenga es lo único que pedimos pero nuestro talante va a ser deportivo de máxima competitividad obviamente vamos a plantear un partido intenso pero siempre desde la deportividad y estoy convencido que desde parte de del otro lado también va a ser así

Voz 0268 20:57 rubia ha admitido que están en deuda con su afición que les deben una victoria después de perder contra el Girona sea como sea el español espera

Voz 4 21:05 mejor entrada de la temporada en el estadio

Voz 0268 21:07 quiere mérito la cosa Yago porque las entradas van desde los cien euros la más barata a quinientos la más cara

Voz 1991 21:13 arrea quinientos euros

Voz 0268 21:15 sí esa es la entrada más cara es la de la zona de tribuna pero la más barata cien euros

Voz 1991 21:21 eh en quinientos euros para ir a ver un partido munición euros como dice Marta la la más barata y vamos a rascado la Peña el el bolsillo para ir al al partido pero que

Voz 4 21:33 y aún así se esperan treinta mil personas eh no no

Voz 1991 21:35 que está vamos está fantástico yo me alegro me alegro que la economía de este país vaya bien por lo menos que haya pasta para para este tipo de cosas gracias Elena hasta mañana a vosotros abrimos tiempo de sanedrín Jordi Martí qué tal muy buenas Marcos López qué tal hola qué tal buenas noches les quinientos pavos una entrada eh Jordi

Voz 0985 21:54 sí a mí me me parece que son entradas muy caro ochenta y tres mil pelas eh de aquí

Voz 1991 22:01 entre cien y crecimiento

Voz 0985 22:02 los euros mono me parece que es muy caro pero yo creo que el la venta de entradas hasta esta noche habían sido cinco seis mil entradas si tú esto lo sumas Un a los socios que tiene el español que andará por veintidós veintitrés lleva como tú decías a una capacidad de unos treinta mil esto hará que el que el que el estadio tenga una buena presencia pero no se llenará entre otras cosas es muy difícil que se llene hasta la bandera podemos decir así con estas entradas con un precio tan elevado

Voz 1991 22:32 desde luego que preferimos el ganar un poco más de de enero tener un estadio no no lleno del todo para meter presión y animar al al equipo o intentar rascar algo de dinero y que dejar en un segundo plano lo deportivos porque es así Marcos tú cómo lo ves

Voz 0981 22:46 bueno me parecen precios fuera de mercado no pero es difícil llena estadios cada vez es más difícil allí así y así es casi imposible decidir si es casi imposible eh el estadio de Cornellà El Prat es una maravilla arquitectónicamente hablando paga la gente es fantástico porque desde cualquier sitio lo ves de maravilla lo ves de cine conecta rápidamente con el equipo para para lo que es el el universo perico yo entiendo que sino se llena de estadio y siendo la hora que es fiesta practicamente porque esto hemos en medio de un puente y eso permite a la gente a acudir a al al partido entonces el español también se tendría que plantear esa política de precios porque si no es capaz de llena el estadio con la visita del Barcelona cuando vas allanar y y con el Girona ser se registró la mejor entrada hay un ambiente fantástico y esperamos que también se repita lo mismo con el mismo ambiente deportivo con el mismo ambiente de presión e intensidad pero más allá de eso espero que la gente del español como es habitual en su gran mayoría ese comporte de manera deportiva como también pedía su propio entrenador Rubi

Voz 1991 23:52 creo que no se vea bien de a poner plato de jamón de que eso botella de Carson huelga Wenger en el descanso es uno de ellos

Voz 0981 24:00 para mí los estadios que reúne mayor ambiente en el en el fútbol español te diría que te traslada un poco lo que es el ambiente del fútbol inglés porque arquitectónicamente el estadio está construido de una manera realmente espectacular

Voz 0985 24:13 Jordi decías no que con relacionó fútbol inglés sí que hay una pequeña diferencia que es normalmente en Inglaterra en hay siempre representación de la hinchada arribado desde hace ya muchos años no sé qué pasará mañana pero desde hace ya muchos años desde el lanzamiento de bengalas puesto lo recordarás no

Voz 1991 24:29 sí también en Montjuïc por parte de radical

Voz 0985 24:32 desde el Barcelona contra la hinchada blanquiazul Barça hay español Espanyol Barça no intercambian paquetes de entradas para sus hinchadas cuando se desplazan a campo contrario justamente porque tanto Barça como español parece que están más cómodos sin tener que sin tener presencia de seguidores rivales en sus estadios para evitar los incidentes muy tristes que a veces hemos tenido que ver

Voz 1991 24:59 no no se aquí también tenemos imbécil eso ya que no es que sólo haya problemas en Santina a lo mejor aquí en menor medida pero aquí también tenemos estúpidos lo hemos visto poco a poco el creo que vamos sacando los del del mundo del fútbol creo que hay equipos que están trabajando muy bien hay otros que todavía tienen que hacerlo mucho mejor pero por ejemplo los Ultra Sur como tal han dejado de existir por lo menos ya no vemos la las pancartas que siga habiendo reductos por supuesto que intentar acabar con ellos de hecho algunas informaciones que se han ido filtrando hablan que aquí en Madrid hinchas radicales del Frente Atlético se iban a juntar con gente de River que de bocas iban a juntar también con los de Ultra Sur del del Real Madrid es decir que aquí también tenemos trabajo con con los estúpidos que te hemos aquí y que qué pena que un derbi no se pueda vivir con público por un rival en la grada y darle un poquito de normalidad queremos que se llegue pronto a eso porque habremos acabado con con esta gentuza que lo único que hace es ensuciar el fútbol hablemos de fútbol que partido esperas Jordi

Voz 0985 26:00 pues un partido ya lo decías tú un derbi igualado porque el español de rugby es un español que quiere ser protagonista que quiere discutir al Barça del balón el Barça realmente a pesar de que anda líder en el campeonato y se ha clasificado en su grupo para la Champions es un Barça que a veces no preguntamos qué Barça veremos no si veremos el Barça fiable que vimos contra el Real Madrid o contra el Tottenham o lo vimos en Milán o veremos a un Barça vulnerable como lo hemos visto en tantos partidos de Liga donde no ha habido tranquilo pan partido tranquilo para Barcelona por lo tanto a partir de que veremos este español de rugby más valiente más ambicioso que adelanta líneas y luego hay una cosa que yo creo es interesante vienen de perder el español viene de perder tres partidos yo creo sinceramente que esta es la mejor situación a ver si me entiende la mejor situación para atacar un partido contra el Barça porque realmente ganará a Barcelona pues dejaría atrás el sinsabor las malas sensaciones especialmente del partido que el español perdió en Getafe marcó

Voz 0981 27:00 sí sobre todo porque esos tres partidos han desvirtuado un poco la mirada sobre el gran trabajo el fantástico trabajo que está haciendo ruido de español prácticamente el mismo equipo te diría que es peor equipo que se le fue Gerard Moreno y tuvo que invertir diez mil de euros en fichar a Borja Iglesias que está dando un rendimiento maravilloso está siendo un delantero extraordinario para el Espanyol esas tres derrotas contra el Sevilla que era en aquel momento estaba asomándose al liderato de la Liga luego en casa contra el Girona y quizás la que le ha hecho daño de verdad es la de la del Getafe han han con Andes figurado esa mirada es realmente espectacular que había proyectado el equipo de Rubi pero es el momento tiene ahora la posibilidad como el propio Ruby le ha dicho a sus jugadores tenéis la opción de ser la primera plantilla en la historia de español capaz de ganar al Barcelona en un partido de Liga en su casa es el momento adecuado para que de España Paul que es un equipo que quiere jugar bien a fútbol un equipo que quiere tener el balón sea un equipo intenso es un equipo que que de presionar le puede hacer daño a un Barça un Barça que fuera de casa está sufriendo muchísimo empató en Mestalla uno a uno ganó prácticamente sobre la campana en Vallecas con aquel dos tres empató en el Wanda uno uno también contra Atlético de Madrid es decir fuera de casa el Barcelona ganó sufriendo también en en Pucela al Valladolid con cero uno y aquel gol anulado por el bar en el último suspiro para el Valladolid eso está indicando que el Barcelona fuera de casa está sufriendo muchísimo este partido como bien decía Valverde es una prueba de fuego

Voz 1991 28:26 Barcelona para ver si es capaz de superar todos

Voz 0981 28:29 si los problemas que ha vivido fuera del Camp Nou

Voz 1991 28:31 cantáis dos minutitos que tengo que hacer un alto obligado en el Camino quiero seguir charlando con vosotros las once y cincuenta y ocho seguimos

Voz 1991 31:46 el larguero con Yago de Vega seguimos hablando de ese derbi de mañana a las nueve menos cuarto en Cornellà El Prat en el Espanyol y el Barcelona ha comentado Jordi en en la rueda de prensa Valverde que ve a un Espanyol que quiere la pelota eh imaginas a un español tratando de quitarle la posesión al Barça

Voz 0985 32:03 yo creo que sí yo creo que Ruby va a ser fiel a su filosofía creo que su once va a ser el once de gala el once habitual para eso para intentar Le quitar el balón al Barcelona por eso Valverde en la misma rueda de prensa pues avenida pronosticar un partido que se puede romper un partido de ida y vuelta en un partido en el que habrá oportunidades para los dos equipos yo creo que esto también para el español pues es una buena noticia estábamos acostumbrados al español de Quique Sánchez Flores más resguardado atrás más para robar y salir en velocidad no digo que el de Ruby no lo puede hacer pero seguramente va a ser más ambicioso y sin embargo el Barça de Valverde pues también el español sabe que no sea el Barça que impone

Voz 1991 32:43 jerarquía que somete al adversario en campo contra

Voz 0985 32:45 Mario ya a partir de aquí Yago creo que veremos un gran espectáculo y un gran derbi el derbi siempre tiene vida propia al español si consigue igualar si consigue igualar al Barcelona en intensidad ilegal neutraliza intensidad a partir de aquí el pronóstico es muy incierto

Voz 1991 33:03 a Marcos que lo va a intentar el Espanyol es más dice que sí que lo vaya a conseguir es otra historia no

Voz 0981 33:08 sí sin duda que lo va a intentar sin duda que lo va a pelear porque entre otras razones esa es una de las señas de identidad que ha transmitido rubia a su a su equipo y ese unas señas de identidad que que tiene este este nuevo español también es cierto que al Barcelona la baja de Artur es una baja fundamental porque es el hombre que cose el el centro del campo ya son tres partidos consecutivos en los que está fuera por esas molestias musculares y eso obliga a jugar con Busquets con Rakitic y con Arturo Vidal y la presencia de aunque ahora vamos a ver quién se queda mañana fuera sí de velé que ha jugado bien estos últimos partidos o Coutinho que que no ha tenido presencia ni ni ha tenido tampoco influencia pero la ausencia de Artur le hable el hueco para Arturo Vidal es una manera distinta de jugar en el Barcelona con menos control con más llegada con más intercambio de golpes como decía habían antes Jordi pero en el fondo vamos a ver si el Espanyol capaz de quitarle el balón iba a través de quitarle el balón hacer unas posesiones largas que eso también le hace muchísimo daño al al Barça en el

Voz 1991 34:10 Barça perdona Jordi es decir algo nos queda

Voz 0985 34:12 verdad que todo apunta como dice Marcos que Arturo Vidal completará la medular del Barcelona con Busquets y con Rakitic sería la tercera presencia consecutiva de Arturo Vidal en esa en esa medular eh yo creo yo yo creo que este partido estaría más indicado para aliñar un partido en el que probablemente sea requiera creatividad hice ese requiera pues un más intención

Voz 1991 34:39 yo creo que Alinha yo sería partidario

Voz 0985 34:41 de darle esa confianza o chaval y apostar por un centro del campo donde además de Busquets y Rakitic además no hubiera tanto pegamento Nobile tanto cemento

Voz 1991 34:51 no hubiera tanta pierna fuerte y si algo más

Voz 0985 34:53 creatividad con esta oportunidad que yo creo que sería muy positiva para leña

Voz 1991 34:58 mella pues mira ya que al hasta uno de los chavales que acaba de a estrenar digamos contrato del primer equipo como es Alemania yo quería hablar de de otra de otro jugador a personalizar como es de melé Marcos porque es un jugador que desde que pasó lo que pasó parece que ha espabilado y ahora mismo evidentemente con Messi al margen que está fuera de todo debate de cualquier tipo es el tío más en forma de los más en forma del Barça

Voz 0981 35:22 sí porque además ha generado goles ha generado desequilibrios generado capacidad de sorprender capacidad de revolucionar vamos al al último cuarto de hora que hizo en en en el Wanda Metropolitano donde donde fue decisivo más allá del gol por por lo que generó desde desde la banda derecha y estaba cuando en un rol distinto porque porque no estaba Luis Suárez pero vuelve Luis Suárez Luis Suárez volverá al eje del ataque del del Barcelona con Messi la derecha y la gran duda es saber si destinada de nuevo a le al flanco izquierdo de ataque del Barcelona au seguirá apostando por Coutinho que es la apuesta más estable que ha venido recurriendo en los últimos partidos siempre Valverde pero para mí el regate el desequilibrio la profundidad a la velocidad de deben velé es fundamental en este tipo de partidos donde pequeñas acciones pequeños detalles te pueden cambiar todo el paisaje

Voz 1991 36:14 sí lo que necesitaba Jordi era un rapapolvo

Voz 0985 36:17 sí bueno no lo sé a veces da la sensación de que está un poco en su mundo Yago eh yo no sé si leyeran con total nitidez con total claridad el carrusel de amonestaciones públicas que recibió por parte de sus compañeros su entrenador ya algún ejecutivo

Voz 1991 36:34 creo que ha habido momentos Jordi en el que le han dicho Adele no lean y escuchen más alzó ya no lo vas a asimilar más quiero decir ya tanto de ha llegado tan caído palos de todas partes aunque en el Barça digan que no pero yo creo que de hecho el momento ya olvida osea olvídate oye muy bien ha reaccionado bien por lo menos no

Voz 0985 36:52 esta es la gran noticia oye ellas haya enterado no haya entrado el caso es que el chaval ha dado un paso al frente y en los últimos partidos hemos visto hunden vele más maduro ojalá Amal

Voz 1991 37:01 atizar la Coutinho yo

Voz 0985 37:03 no lo Xavi yo también yo lo de Cotino MD lo que sí tenemos claro es que Valverde prefiere Coutinho y por lo tanto si yo me Tuc Tuc MEC tuviera que jugar ahora un duro me lo jugaría a favor porque bueno una forma de decirle adiós

Voz 1991 37:18 ya pero creo que estamos

Voz 0985 37:21 jugaron pierde un par de euros me los jugaría a favor de que estará Cotino porque Valverde prefiere a Cotino de hecho Arthur se instaló en el once del Barcelona y le dio como decía Marcos más solidez un equipo al culto pero hasta ese momento había jugado Coutinho una médula y ahora Cotino okupas pues de avanzar yo creo que va a haber de Pedro Coutinho y creo que veremos a abocó a Coutinho

Voz 1991 37:43 no te preocupes antes ha cambiado echó el cambio de los quinientos euros de la entrada por las ocho mil pesetas lo tenemos dentro ese ese virus ya no se notaba Marcos

Voz 0981 37:51 no es evidente lo que pasa es que el Barça necesita de Coutinho necesita más más allá de de ese desequilibrio de esa capacidad para construir un disparo potente desde fuera del área que es una de sus grandes virtudes el Barça necesita que Coutinho tenga peso real en el juego del equipo que tenga influencia que no todo lo tenga que generar Messi tengo que genera Suárez en el en el remate final Messi lo generan en el centro del campo ayudando y asociándose con Busquet con Rakitic con Arturo Hidalgo en el caso de que jugar al año pero lo que necesita el Barcelona es que un jugador de la dimensión que es Coutinho eso tenga influencia real en el partido más allá de de momentos episódico que está muy bien porque al final se acaba metiendo un gol te acaba haciendo un partido pero hay momentos en que Coutinho no marca goles y el equipo lo necesita para darle estabilidad para encontrar el equilibrio que pueda romper un momento que va a ser para mí muy importante que es el inicio del partido de español estoy convencido de español va a aprender de la lección que tuvo contra el Girona salió de manera extraordinaria aunque parezca mentira y en el minuto seis iba perdiendo cero dos pero empezó el partido en los dos primeros minutos que dieron al no cruzaba el centro del campo y luego en en dos acciones el del conjunto de Eusebio recibió dos goles y creo que ese es un mensaje que ha aprendido bien Rubi y todos sus jugadores

Voz 1991 39:13 vale va a pasar factura eleva poderla presiona a Gerard Piqué no lloré

Voz 0985 39:18 no yo te Gerard Piqué sí que me gustaría decir una cosa y y normalmente en Cornellà El tiene que escuchar un cántico que es horrible una buena la de lo del hijo

Voz 1991 39:29 eso es de mala persona vamos

Voz 0985 39:33 porque reúne lo peor de todo eh machismo fobia racismo es un canto real un cántico realmente repugnante Abel a veces se suelen entonar de forma cobrado e informan ambas saqueo horno Yago para bochorno

Voz 1991 39:50 a otros se dejan llevar muchas veces sin saber lo que sin pararse a pensar lo que están cantando o sea que tienen una gran oportunidad Cornellá El Prat que si hay algún Team que se pone a cantar ese tipo de cosas el pitar leía decirle oye esto no macho efectivamente

Voz 0985 40:05 por lo menos en este partido hemos tenido foto porque los señores

Voz 1991 40:09 Valverde y Ruby los señores volver

Voz 0985 40:11 de Rubi pues han hecho lo que toca es hacerse una foto cosa que sus predecesores los Luis Enrique Quique Sánchez Flores fueron incapaces de hacerse esa voto eh

Voz 1991 40:22 bueno ya sabes son unos saben estar y otros no saben estar en el sitio en el que al que llegan Marcos el tema de Piqué ya sabemos que no le pesa este tipo de partidos esperemos que no se son cántico muy feo de verdad

Voz 0981 40:35 no saber cuándo sí sobre todo esperamos que la afición se comporte y que está de altura de lo que representa que es a que son club potente y poderoso como el Espanyol que proyecte su imagen sólo a nivel futbolístico y a nivel deportivo porque en el fondo el mensaje que han trasladado y los dos entrenadores dos personas sensatas dos personas que saben estar Rubio Valverde Valverde Ruby es un mensaje de deportividad e incluso Valverde la he dicho si España gana no pasa nada se felicita hay Nos vemos en el Camp Nou viceversa porque Rudy Si algo se ha distinguido en este periodo como entrenador del españoles por por estar a la altura de lo que un entrenador de este club como sabe español o de otro o de o del Barcelona tienen que estar para mí es un es una gran noticia porque como bien decía Jordi hace hace muy poco tiempo esa fotografía era imposible porque había dos entrenadores que pueden ser grandísimos entrenadores por supuesto que lo son pero que no sabían estar a la altura de lo que representaba el cargo creo y creo y espero que la afición del Espanyol y creo y espero que que el propio Piqué tener altura cada uno de lo que representa porque es un derbi es una cita maravillosa dos Cruz de la misma ciudad en un partido de Primera División en un estadio extraordinario no sabemos si se va a llegar tiene pinta de que no pero que todos podamos disfrutar de un gran espectáculo de fútbol simplemente

Voz 1991 41:56 además bastantes preocupaciones tiene ya Piqué que ha llamado Hacienda la puerta con lo cual vamos a ver que eso es así es la noticia es que a la Fiscalía ha metido una querella Shakira por supuesto delito fiscal donde habría defraudado catorce coma cinco millones de euros con lo cual ahora mismo me parece a mí que tienen problemas más importantes en esa casa que que el tener que aguantar algo en en Cornellà El Prat que esperemos que no pase por supuesto que una cosa no quita la otra pues nada no sé si os queda algo más que que comentar

Voz 0985 42:25 no hombre que disfrutemos todos del espectáculo se oye de un partido igualado de un partido abierto de dos equipos ambiciosos ya disfrutar del fútbol que es un derbi y es precioso

Voz 0981 42:36 pero sobre todo que que el público que vaya que evidentemente Kraksi en su cien por cien va un público perico que disfrute que apoya a su equipo y que vamos a ver el fútbol donde donde acaba colocando a cada uno porque insisto el esas tres derrotas antes figura la mirada sobre un equipo que estaba haciendo y que para mí sigue haciendo una temporada realmente muy pero que muy buena como es el Espanyol de Rudy

Voz 1991 43:00 pues ojalá disfrutemos de un gran partido a las nueve menos cuarto en Cornellà El Prat es el derbi catalán entre el Espanyol y el Barcelona Jordi Marcos mañana lo comentamos un abrazo eso para hablar de este partido también Nos vamos a ir un pelín lejos de hecho vamos a pillar nuestro protagonista no como desayunando Raúl Baena qué tal buenas noches es

Voz 17 43:19 hola buenas estás en Melbourne buenos días

Voz 1991 43:23 es decir que tiene ahora mismo las diez trece minutos de la mañana sí correcta te pillamos desayunando tranquilamente no

Voz 17 43:32 bueno determinado de entrenar a horas

Voz 1991 43:34 has terminado entrenar ahora mismo tienes tienes su parte yo por cierto

Voz 17 43:38 sí bueno me me equipo juega esta tarde lo que pasé yo tengo unas molestias ahí no voy a poder estar pero luego entrenar hasta mañana

Voz 1991 43:48 un poquito no es muy raro ya sabe Baena cómo va esto esto de hablar antes del partido como que se desconcentra en Hilla al mismo día del partido parece que os tenéis que ir a Australia para poder hacer este tipo de en fin qué tal te va por ahí

Voz 17 44:03 pues bien es verdad que muy contento oí viene esta presencia que de momento me está me está gustando mucho

Voz 1991 44:10 y cómo te surge la la opción ésta de marcharte a Australia porque aquí muy cerquita no pilla

Voz 17 44:15 no no bueno esto segundo entrenadores es español así bueno me me conocía puede de España ahí bueno surgió la posibilidad de salir por el tema económico de Granado el límite salarial y demás entonces pues bueno pues se pusieron en contacto conmigo para ver si se podía dar esta posibilidad hay y al final pues

Voz 1991 44:43 lo puede sí

Voz 17 44:46 este año aquí

Voz 1991 44:48 hoy o como te lo vas a montar para ver el el derbi el Espanyol Barça

Voz 17 44:53 pues a saber porque la hora ya sabes es muy diferente si tiene me pilla muy bien pero bueno normalmente pues creo que veré mejor sume que quedan el partido porque la hora

Voz 18 45:06 se me hace complica

Voz 1991 45:09 es cuarto de la mañana de igual Cuno Chus ritos aquí en España hay bien pero allí no

Voz 19 45:12 la extraña nada no no echo rito no para acompañar el el madrugón

Voz 1991 45:17 también hoy

Voz 0171 45:19 igual la segunda parte segunda bueno claro

Voz 1991 45:23 menos cuartel de las ocho menos cuarto las ocho a las ocho se a las ocho ya las ocho te puedes poner

Voz 19 45:28 sí sí bueno sin problema de cómo estás viendo a a tus ex del español de la lista

Voz 1991 45:34 ya

Voz 17 45:35 pues muy bien parte de saber equipo suelto con confianza lo que están haciendo muy buen año en mí la verdad que es para felicitarlo para que todos los pericos puedo disfruten este año porque están dejando todo oí yo creo que están haciendo muy buen papel

Voz 1991 45:55 aquí en España evidentemente relacionamos más con el Espanyol con el Rayo Vallecano que es donde más desarrollado tu carrera pero igual la gente no lo sabe pero tienes un pasado barcelonista

Voz 17 46:06 sí estuve cinco años allí sé que no

Voz 1991 46:08 son pocos no consiste en las categorías inferiores del Espanyol precisamente

Voz 17 46:13 sí a los dieciocho años porque cuando ya pasa de español sí sí tuve de más joven cinco años en en la cantera del Barcelona

Voz 1991 46:25 te queda algo de sentimiento culé autoras perico

Voz 14 46:29 yo la verdad hace pélvico

Voz 20 46:33 tengo amigos de amigos que no