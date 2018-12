Roberto Moldavsky, el humorista que acompaña a Boca: "Todos los clubes llevan psicólogos pero nadie lleva humoristas, ojalá sea el principio de una nueva moda"

Voz 1991 00:00 hola Roberto qué tal buenas noches

Voz 1266 00:02 cómo está la mío El Larguero cómo anda todo bien

Voz 1991 00:05 primero te agradezco que estéis a aún hay diecisiete minutos ya de la noche en el en El Larguero qué tal el viaje bien

Voz 1266 00:13 el viaje fantástico para mí es como lo que se hizo en Argentina como el sueño del PIVE que que viajar con los jugadores de de de tu equipo y el fútbol acceso que que que te devuelve a la infancia no porque se comporta como un chico que ver a sus ídolos y bueno cuando la gente del club Boca me invitó a sumarme al avión primero Le dije lo pienso al segundo lo pensé con ustedes y y promete muchísimo pero viaje muy tranquilo es que alguien me dijo Beni con nosotros tenemos que hacernos reír esa me conocían porque yo ya había actuado en un festejo un vi campeonato que tuvo Argentina y bueno soy socio soy hincha o CAI aquí estoy ya sea realmente hecho me había ofrecido para para así se daba el caso de que querían bajar un poco las tensiones hiciera hace mucho con los jugadores y fue muy bueno ahí ocho igual no no te muy tranquilos con una que que que que que por lo por lo tanto pudieron disfrutar mucho echó pasamos un gran momento quizá todos los clubes se van psicólogo gente de marketing o lo que sea a nadie se humorista bueno ojalá sea el principio de una nueva moda

Voz 1991 01:36 no no igual Roberto lo poner de moda a partir de ahora todos los equipos para las concentraciones para amenizar llevaron cómico alguien que les que les alegre y sobre todo que les haga más amenas no está tan tantas horas de de concentración muchas veces hora hora muertas que en vez de estar delante de de la consola de turno pues oye que que estén ahí disfrutando de de un buen so ayer tú estuviste con ellos cuarenta minutos no de So

Voz 1 01:59 sí así es aproximadamente y que se puede con tardes eso porque querrían ver River salió fijo

Voz 1266 02:09 no pero no hablamos mira yo en principio soy hincha de Boca y no soy

Voz 1991 02:13 antinazi como su

Voz 1266 02:16 a ver a veces mi compañero de boca me me me se quejan porque algunos jugadores Shriver de de cuando yo era chico ha eso que que me gusta o cuando patear la pelota lo mencionada pero por supuesto que quiero que gane boca lo tengo bien claro su partido importantísimo etcétera Hay pero no es que tampoco justamente hemos llegado a Madrid por un montón de gente que quedó planteado esto como una guerra y la verdad es que eso tengo muchas ganas de bazar los recibe les esa división enfrentamiento

Voz 1 02:51 si te repito tengo muchas ganas

Voz 1266 02:54 que gane boca sueño con ese momento de alegría pero no estoy esperando eso para poder agredir a la gente arriba no solamente para festejar y eso es muy difícil entender

Voz 1991 03:08 de todas maneras creo que el humor bien entendido tampoco hay que considerarlo como una agresión sino que simplemente una mofa dentro del marco de la rivalidad deportiva de ahí pues ahí hay una hay una línea que marca la falta de respeto con él como decimos aquí el vacile el meterte un poquito con el rival quiero decir que siendo sano no pasa nada no que que en el humor muchas veces Roberto y tú lo sabes es una delgada línea que muchas veces

Voz 1 03:33 hay que tener mucho cuidado para no sobrepasar de lo que

Voz 1991 03:36 es el ser soez al ser gracioso

Voz 1266 03:39 claro el humor es un gran atajo y un gran refugio para tratar muchos tema complicado no el humor ácido hacia Osasuna tablas relación ustedes no me ven a mí pero físicamente a mí me salvó la vida el humor porque no ha sido muy desgraciado

Voz 1 03:54 de la naturaleza y nosotros trabajamos trabajamos en radio Tres dijo Martín

Voz 1266 04:04 de la fantasía es un lugar bárbaro es una oportunidad la oportunidad si Cho pueden eso sí la colectividad judía yo voy a la sinagoga no a rezar voy al libro de

Voz 1 04:14 qué directamente

Voz 1266 04:18 mi hija una oportunidad de parte de una gira con el programa de radio el conductor de nuestro probamos muy conocido en Argentina llama Fernando Grau una persona del aeropuerto vino moldava que él me señala si así está asentado la cara de la decepción o sea si había una forma decidir la decepción era hija a cara mirándome diciendo

Voz 2 04:44 al filo como puede Jemima inacción han de tan mal

Voz 1 04:49 vayas donde hay una França que decimos aquí en la radio

Voz 1991 04:52 si la voz del locutor de enamora no te pases por la emisora

Voz 3 04:57 a Juan

Voz 1 04:59 sí porque es otra vez el aplicado muchos ven

Voz 1266 05:04 si te enamoran hago el humorista humorista mejor que tengan baladí

Voz 2 05:10 cuál sería el que en este caso

Voz 1991 05:14 oye cuéntanos un poco en ese plantel de boca quién haya así de este rollo que te siga el rollo hoy entre contando anécdotas chistes y bromas quienes lo que más te parte juega ahí

Voz 1266 05:24 claro yo yo soy yo porque la verdad es que muy poco dejó hablar el fue una hasta el sube para mí y no dejó que nadie intervenga te quiero quiero que se cobrarlos yo no ya sólo quiero socios da después estoy yo te ayude en este Nano es un plantel te digo me sorprendió porque de pronto aparecer vivo lo dice la atención y todo se reía mucho hay tipos muy risueños como te ves el jugador uruguayo que está en boca más que muchos que se reían mucho más Pablo Pérez ha hecho una broma porque muchacho les sacan tarjeta amarilla casi es sabido que siempre les sacan y yo les digo que a veces llegó tarde a la cancha porque mi plateas muy alta y me lleva tiempo subir me pierdo su tarjeta amarilla dependía si se podía esperar hasta los veinticinco minutos que eso sea estoy sentado

Voz 1 06:26 va a ver sí

Voz 1266 06:29 voy a darlo pero tienen muy buen humor y el este de hecho es la segunda lectores un evento con ellos tienen buen humor tienen son respetuosos si los ven muy bien sea el show diciendo yo no estoy nervioso por el partido yo estoy desesperado ya ya nervioso estaba antes ahora en estado lesión ya eso estoy muy tranquilo muy bien por lo tanto para humor necesario que el público que te toque de buen humor sino es muy difícil y hay hay varios que son muy divertido pero sí era era muy gracioso no me los cordobeses lo que son de la provincia de Córdoba son conocidos en Argentina tener muy buen humor Farina es uno de densas bueno la verdad que fue muy fue un gran momento yo creo que para yo también

Voz 1991 07:22 Roberto con las que enhorabuena por mantener este buen humor que seguro que ayuda sobre todo que que vivamos una final bonita sin ningún tipo de incidente Solovieva de fútbol en Ad agradezco que has estado esta noche en El Larguero Roberto un abrazo muy fuerte

Voz 1266 07:36 no eso es un orgullo para mí te digo bueno como decimos sabes desde entre amigos que siempre nos encontremos en pie

Voz 1991 07:43 sí señor aquí decimos lo vemos en los bares

Voz 1266 07:48 las bueno veo que tenemos la misma línea intelectual cultural