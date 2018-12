Yago de Vega: "No podemos hacer de la violencia algo normal"

a mí lo que me parece insólito y sorprendente es que las últimas semanas después de todo lo que sucedió a quienes estamos os están mejor dicho echando las manos a la cabeza en Argentina como diciéndonos cómo cómo puede ser que nos quiten esta final nos han robado la final de la Libertadores nos han robado la el el fútbol o la fiesta del fútbol argentino con este River Boca a mí me sorprende que toda esa gente que ahora levanta la voz porque el partido se vaya jugar este domingo en el Santiago Bernabéu no haya expresado igual de vehemente a la hora de condenar a estos indeseables que no son cuatro por desgracia que son bastantes más sólo hay que ver la las imágenes que se ven a unos cuantos más

Voz 1991

00:41

Menotti en esto siempre ha pasado los jugadores están acostumbrados yo alucina alucina con este tipo de cosas siempre ha pasado como siempre ha pasado lo tenemos que dejar hay que siga pasando es que de ahí viene el error de todo esto si consideramos como habitual que apedrearon un autobús aunque sean cuatro imbéciles jamás va a poder solucionar el problema los jugadores están acostumbrados tú crees que un deportista tiene que estar acostumbrado a sufrir este tipo de cosas porque haya pasado históricamente en los últimos años venza a mí la normalidad que es el edad a que cuatro que no eran cuadro que eran bastantes más se dediquen apedrear un autobús digamos aquí no ha pasado nada que le faltaba al respeto a las familias que están esperando en en un en el recinto cuatro horas porque se va aplazando la hora del partido el jugador el jugador que estaba dentro del de del autobús y que tuvo que ser atendido sea esto no nos parece una vergüenza vamos yo alud fino y me me me explico muchas cosas de lo que pasa en Argentina cuando gente importante se indigna porque se lleven la final porque se lleven el partido Hinault muestran la misma indignación cuando han apedreado el autobús de unos deportistas que lo único que van a un recinto a jugar un partido de fútbol si esto siempre ha pasado y los jugadores están acostumbrados vamos enviar y lo tienen que cambiar la gente importante la gente que crea opinión pero si lo consideramos como algo normal esto va a pasar siempre pero bueno este es un problema que tiene Argentina que tiene un problema Argentina no en su fútbol que lo tiene en la sociedad porque como hemos escuchado ahora mismo lo consideran como algo normal esto de normal no tiene nada lo único que deseo es que aquí en Madrid los que estamos aquí viviendo no tengamos que aguantara ninguno de estos indeseables y que no vivamos ningún tipo de de percance en un hecho histórico que va a pasar en Madrid jamás en la historia había habido tantos policías tantas fuerzas de seguridad para un evento deportivo tiene que ser un evento organizado desde aquí por un acto de violencia en su país yo no sé si esto Menotti lo considera como normal que los jugadores están acostumbrados es una puñetera vergüenza pero bueno cada uno que piense lo que cree conveniente de normal desde luego no tiene nada