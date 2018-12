ALL ABOUT RHODES: EN EL CÍRCULO (08/12/18)

Voz 1 00:00 en

Voz 0874 04:25 ya estás pidiendo perdón como buen inglés así no tenías que empezar con Rachmaninov no está puta Obama

Voz 10 04:33 más de ayudarla mira ya me acaba de dar una idea debería

Voz 0874 04:37 a hacer una encuesta para empezar a ver cuánta gente quiere que os es tacos o que nos está

Voz 11 04:40 por favor un debate que está ahí saco pues poco más frágiles

Voz 10 04:44 España

Voz 0874 04:46 así que espacio despacio

Voz 10 04:49 voy a hablar un poquito en español pero necesito la plaza muy

Voz 0874 04:54 ya está por qué está defendiendo pero ahora te quieres me voy si nada bueno te has apuntado bueno vamos a contar dónde estamos estamos en la sala Beckett el Círculo de Bellas Artes es un sitio maravilloso

Voz 10 05:13 pero claro

Voz 0874 05:17 esto es para los chavales que hay por ahí es ese humor de ese nivel han podido disfrutar muchas gracias James para todos los públicos a la Sala de Columnas Círculo de Bellas Artes en Madrid haciendo una cosa que hace un año Hamás pensaríamos que podíamos hacer porque cuando empezamos a hacer esta sección tuyo yo iba diciendo por ahí que hablaríamos de música clásica en inglés todos los sábados con un tipo que está un poco Payá no no me deja hacer estas bromas en el oro yo y la gente decía esto no puede funcionar a la gente no les gusta la música clásica actitud todavía todavía hoy pensabas que está salir estar vacía

Voz 10 05:57 sí que de verdad todo el mundo la y te lo juro no sea es decir un taco

Voz 0874 06:07 va como Merkabas con un taco

Voz 10 06:09 no cuándo va a quitar no habla con la espada pro

Voz 0874 06:17 pero si ya lo han dicho todos

Voz 10 06:19 no creo es importante el diez de la mañana hay que es aquí era mejor esto

Voz 0874 06:28 sorprende has visto que hay un montón de niños eh sí sí sí está muy bonito verdad tenían una cosa que va a ser prácticamente música va a haber más cosas además de música pero fundamentalmente música y ver que hay gente ahí sentada en el suelo mira como te miran para la chica qué tal a ver si han tenido el chiste Cacho antes no era muy gracioso

Voz 10 06:50 claro

Voz 0874 06:52 el caso es que por alguna razón a la gente le gusta escucharte le gusta escuchar cómo está adaptar a España le gusta pensar que tiene que haber alguna vez algo que no te guste de España

Voz 11 07:03 es ves que habéis visto cómo lo mirado no poniéndolos sarta Nate él no he visto en esta pregunta te van a hacer

Voz 0874 07:10 digo porque en la última parte de esta obra que vamos a pasar juntos vamos a dejar que la gente más despacio por fue cuando está sabes que pasa es que ingleses escuchando estos sólo hay uno entonces si hablo despacio se hace un poco aburrido

Voz 11 07:26 normalmente lo entonces total que la segunda parte de este está comer

Voz 0874 07:33 acción que dejaremos que la gente te haga preguntas sí o qué

Voz 10 07:38 esa es mi parte favorita

Voz 0874 07:41 cualquiera era quieres que tú responderás lo que te dé la gana poco esto concreto vale

Voz 11 07:47 claramente pero déjame que te pregunte una cosa

Voz 0874 07:49 también tengo que decir a la gente que seamos amigos y que preparemos esto esta sección que hacemos en la radio lleva mucho trabajo porque la grabamos en inglés luego hay que producirla para que pueda sonar como suena IBI para que sea una sección llevadero

Voz 10 08:04 no tiene nada lo desmiento

Voz 0874 08:08 y sin embargo tú tú has ofrecido algo que a mí me parece un gesto muy noble que es intentar hacerlo en español cosa que sé que te que te cuesta mucho pero para que la gente entienda el nivel de compromiso tú te has apuntado una academia de español en las últimas dos semanas sólo para esto

Voz 10 08:26 sí sí te dar han coherente horas en nueve nueve nueve diez a un curso intensivo

Voz 11 08:34 pero no no no no no no no quiero hacer caso

Voz 10 08:48 aquí es mío que es muy importante pero a mí no sólo come las croquetas pero habla Iriome también pero tengo cuarenta y tres años Si data en un idioma idioma pero es común Obama una nueva es muy desistir a mucho más difícil que aprenden angustiada

Voz 0874 09:17 cuánta gente hay en tu clase haces si pequeño club y quién es el que peor hablar

Voz 10 09:24 de qué países ha dado del gala no a Japón Japón Chopin

Voz 11 09:33 muy sean en Japón en estas desgracias la palabra a primeros del Estado que me dice japones que Japón que es que estaba estornuda

Voz 0874 09:51 y tú crees tú crees que se te Dati peor que a los demás aprender español no tú tú crees que es la peor que a los demás

Voz 10 10:02 si no no no es es es la misma para actores a Herrera que dar caña a las sobre la doble coño muchas cosas en la esa expresión en eso soy muy chulo que bueno ocho

Voz 11 10:26 pues no me nada te lo juro nosotros no notara hombre

Voz 10 10:36 la extraño para mí es un idioma muy musicado con lo ritmo y con sabor es muy romántico mucho más

Voz 0874 10:49 de hecho la gente sabe porque asumo que los que están aquí suelen escuchar el programa que nosotros hemos hecho un esfuerzo por ser tú diciendo Mario ha hemos ido enseñando palabras ese es muy gracioso porque las donde no debe usarlas esto esto pasa siempre no ha venido a la radio al grito de soy muy tiquismiquis no pegaba nada decir eso cuando centrado la radio pero es igual estar en que usa las palabras vamos a hacer una cosa James aquí hay no sé si cuatrocientas personas oyentes personas creo pero hemos recibido en Fuente

Voz 11 11:21 a mí me muera de hecho gracias

Voz 0874 11:25 pero había miles y miles de peticiones de gente que quería estar aquí de hecho no te lo contado pero vamos a hacer esto todos los sábados

Voz 11 11:33 sí porque no

Voz 0874 11:34 lo hicimos una cosa cuando yo cuando yo dije que podíamos hacer esto en directo no no anticipe que se me podía ir de las manos como se nos ha ido no y que tal la gente querría venir y que y que tanta gente no enviaría el mensaje es tan maravillosos como los que nos han enviado de hecho yo dije que la gente podía escribir un poco la razón por la que quería venir aquí estoy aquí una serie de de correos que quiero repasar contigo More fondo hablar si se lo voy a hacer lo lo lo que no voy a hacer es sacar a la gente que los adscrito porque pobrecillo es pobre sillas sobre todo Cecilia pues muy sencillo James es una inspiración para mi trabajo pero la forma en la que veo la vida está bien no me has dicho me en tierras mentirosa manchas si alguien quiere tapar los oídos a los chavales esto va a ir a peor esto

Voz 12 12:30 estoy ahora abierto

Voz 0874 12:31 eh Elena quiero ir para saber porqué mi marido me ignora media hora cada sábado Celia dice Mis hijos y yo escuchamos cada fin de semana la vivir acurrucado en la cama pero si no es invitéis a verlos en directo nos vamos a levantar además quiero que escuchen a otra música que no sea la de Operación Triunfo

Voz 11 12:55 haga a Sport no

Voz 0874 13:00 me encanta y Marta quiero ir a veros a la radio el día ocho de diciembre y sobre todo a James que es el puto amo

Voz 11 13:06 has visto lo bien pero es consiguiendo que la Audiencia hable como habla

Voz 0874 13:11 Ubaldo dice porque era vivir forma parte de nuestros fines de semana James ya es parte de nuestra familia déjeme que me para que un segundo tú esperabas que la radio fuera lo que es en España

Voz 10 13:21 nunca no verdad a primera hacer una entrevista contigo hace dos años cree que perder yo creo que sí manejada me dice Hoeness en entrevista a encamine aeropuerto coño en serio ha escuchado Horario emitiendo ancho entonces después de la entrevista Mi Ferreres ni estricta explota en la ciudad de Melilla no les

Voz 11 13:58 yo tampoco lo entiendo la verdad lo entiendo nada aquí

Voz 0874 14:01 esas son cosas que pasan a esa es la la

Voz 10 14:04 con su trabajo a más que las considera todos los conciertos más que han mi libro

Voz 13 14:16 muy carrera de la verdad es

Voz 10 14:25 es no más Tibor Quito y poeta ese porque ahí porque un terrario a llana de las políticos las noticias las transportes por treinta minutos cara semana hablar hecho las cosas ir

Voz 13 14:46 es algo completamente diferente porque yo soy muy eso

Voz 0874 14:51 te lo agradezco mucho James es creo que seguiremos haciéndolo que nos dejen pero es verdad que dos millones no tiene ningún sentido pero en fin esas otras Patricia me gustaría acudir al programa el próximo sábado con mi pareja es que esta me interesa con mi pareja y Wouter ex Nos encanta el programa adaptado a la sección de Wouter es también un guiri en Madrid también está aprendiendo español buena estas imaginando lo que voy a hacer tía quiere así que Wouter se ha visto muy reflejado en James y de hecho llevan aproximadamente el mismo tiempo en España Walter está por aquí G una beca debió de marcharse veis algún Walter por aquí Wouter decir yo creo que Wouter está en el análisis de Jimena quiero quiero ir a veros porque de pequeña hoy a los poetas y solía ir al cole y mi radio portátil durante muchas temporadas se llamaba cariñosamente Iñaki porque mi hijo de diez años se está contagiando de mi amor por la radio sobre todo con todo por la radio que es una sección que en La Ventana por las tardes era vivir por las mañanas la radio es es increíble dice Vanessa A vivir que son dos días forma parte de nuestras mañanas de fin de semana y mientras desayunamos Nos encanta escucharlo disfrutar de las secciones del programa comentar las hablar sobre los temas que trata hice reírnos indignar en fin hay tantas cosas tantas cosas de las que la gente habla tantas a mira este Cristina les escribo porque mi querida madre me está comentando muy emocionada que el pianista ese que me gusta y que tú lees sus libros Banega el día ocho ese poder de público y claro me lo dice mi madre tengo que aquí hay algún niño que está aprendiendo a tocar el piano

Voz 10 16:46 si alguno quiere decir una clase llena escoge to You Can Lluch y son muchos han te llamas Catalina Catalina encantada que tienes

Voz 0874 17:15 mi Egaña Icon las días Aste de los pelos

Voz 11 17:21 qué tal y ahora me dedico

Voz 10 17:25 cuando empieza a tocar el piano Catalina

Voz 0874 17:30 con ocho años porque te obligó a tu madre tu padre porque tú querido que yo quería porque querían tocarle piano si lo que mola es tocar la guitarra eléctrica

Voz 11 17:38 ah no

Voz 0874 17:42 de pequeña me gustaba instrumento ese instrumento tenía un piano en casa no pero me compraron un piano de juguete que me gustaba mucho pues aquí

Voz 10 17:50 además una tabarra de narices de decían alguna vez niña Catalina

Voz 0874 17:57 no si no me has podido

Voz 11 17:59 mira que lo intentó pero quieres eres toca

Voz 10 18:02 para nosotros

Voz 0874 18:03 sí sí la canción de progres Müller

Voz 11 18:11 daré vengo de la canción que puedes decirlo en inglés era bueno

Voz 15 18:23 sí sí no

Voz 16 18:28 y a que

Voz 15 18:34 eh

Voz 2 18:41 me no

Voz 18 18:59 y es que

Voz 15 19:11 ah

Voz 16 19:18 ah ojo

Voz 19 19:31 en mi vida

Voz 20 19:45 ahora rompe el piano Latessio Calima te das cuenta de concierto

Voz 0874 19:52 con este primer concierto con tanto público no ya lo hace sabiendo no títeres en el Auditorio Nacional dando conciertos da mayor Catalina pero algo me tendrás que contar tú qué quiere ser de mayor pianista otra cosa si piden pianista osea que aspira a dar conciertos

Voz 1459 20:13 sí con orquesta o tú sola

Voz 0874 20:16 todos nosotros

Voz 11 20:21 son dos cosas

Voz 10 20:22 la Sala Primera

Voz 0874 20:25 eh

Voz 13 20:26 te lo mejor es muy extraditar y muy emocionado

Voz 10 20:30 todas las cosas no puedo sí

Voz 0874 20:34 cosas que no te pueden enseñar sí que llevas dentro que es musicalidad emoción

Voz 10 20:38 también te parece ser el novio no no no

Voz 0874 20:44 Dios

Voz 21 20:45 la habíamos entendido otra cosa todos pero no pasa nada el de puede ser Catalina gracias hasta luego

Voz 11 21:01 se voy a leer novios no solamente un par de cosas más voy a leer una de ellas es como enaltezcan

Voz 10 21:09 María otra actividad me me toma una Poyato que podía de que voy a joyas polla

Voz 21 21:23 es que no sé cómo salir de agua

Voz 11 21:27 quiere ser un toque claro pero me di cuenta para ella yo creo que podíamos seguir pues Rachmaninov te parece

Voz 0874 21:35 Patricia dice hasta hace poco más de dos años nunca había escuchado la radio era una incondicional de la televisión para ayudarme de casa se dio la casualidad de que la antena de la televisión estaba estropeada aunque parezca mentira Mi casero tardó más de un mes en arreglarme solamente podíamos ver la tuerca

Voz 11 21:51 saludos a Juan Carlos desde

Voz 0874 21:54 no tengo nada en contra de ese programa pero bueno si lo ves mucho rato te parece que es el de un mundo puesta apocalíptico entonces para entretener y cambiar un poco el discurso empecé a escuchar la radio algunas veces ser una tras otra emisora hasta algún día escuché a vivir fue el primer programa de radio que me enganché y cuando hace poco me enteré de que ese pianista inglés cuyo nombre de cuyo nombre no me acuerdo va a estar con vosotros quise venir vamos a pasarlo mal la penúltima La Ser me da oxígeno comparada con otras cadenas Javier es de una gran felicidad tal tal tal tal pero además el programa con un músico inglés que no recuerdo como se llama pero lo que pasa con tu nombre dice negro escucha coches te te va a gustar es ese músico esta mujer es digamos que no estaba segura de que tendríamos lo que decía dice es ese músico con una pareja argentina que dice que le gusta España estuvo algo

Voz 21 22:44 era otro

Voz 0874 22:45 perdón por no saber el nombre Kevin que haya gente como vosotros sita pues la última Rubén una de las cosas que más nos une a Pilar y a mí es la Cadena SER como desde jóvenes no sea educado para ver concebir la realidad de una forma semejante la escuchamos siempre en este mundo turbio Ipod verdadero cuando conoces a una oyente de la SER sabes que al menos compartes con ella o con él unos valores comunes lo que hoy por hoy no es poco Carlas Ángels Pepa el Javier no han moldeado día a día a que íbamos a hablar del amor que es tu tema favorito está Rubén por aquí esta Rubén sí clubes puedes venir momento Rubén Vega a mí me aquel hombre después de haber esto es radio así que tengo que describir tu atuendo

Voz 21 23:40 cuenta eh

Voz 0874 23:43 son playeras rojo sangre talento pantalón verde verde verde y una camiseta con un Arce bueno es es Rudolph no contó su nariz roja

Voz 22 23:57 Rubén

Voz 0874 23:59 básicamente nos cuentas que te has encontrado la amor a través de la radio

Voz 22 24:03 bueno he encontrado el amor a través de la radio la radio los sí sí y también las redes

Voz 0874 24:10 sociales hasta aquí las Sagi más fastidiado todo el romanticismo que habíamos

Voz 22 24:17 lo descubres es lo que lo que has leído no que que compartes valores con con las personas sin ir más lejos esta mañana mientras estábamos en la cola esperando miras a los ojos de la gente que está ahí fuera así dices no sé por qué pero tengo la sensación de que somos muy parecidos a los que estamos aquí fuera no ir no me ocurre muy a menudo no me ocurre muy a menudo que que me encuentre de repente tan a gusto y entre desconocidos no es como que hubiera una química extraña no

Voz 0874 24:54 hombre yo yo una cosa te voy a decir yo creo que votantes de Vox aquí muy feliz vosotros la radio también es un vínculo de unión porque comentáis lo que escucháis comenta es lo que ve

Voz 22 25:12 sí además es que nos pasamos horas hablando acerca de si compartimos podcast no es sobre todo tienes que escuchar este programa fíjate vete directamente al minuto siete o quince mira lo que dice aquí que te has fija dado en en cómo ha utilizado que bien y la el argumento de repente estamos cuatro horas hablando de las que no llega a diez minutos pero cómo es posible cómo cómo se pueden producir tantísimas conversaciones como puede unir un un estímulo sonoro tanto a dos personas

Voz 0874 25:48 también se sabes que quería también convertir a esta reunión que como tú dices es casi familiar porque sabes que estás esta gente los charros escucha esto le gusta hacer lo que hace esto seguramente tiene una rutina muy parecida a la tuya por lo menos los sábados por la mañana los domingos por la mañana no pretende como homenaje a la radio en cierta medida yo sé que tú has tenido con tu pareja pero no si está ahí sentada y habíamos pensado que sería una buena idea que a lo mejor la dedicáramos una canción es que tiene algo que decirle que decirle

Voz 22 26:17 hombre tengo muchísimas cosas que decirle siempre pero vamos soy aprovechando que estamos aquí me gustaría decirle a no sé no ya que me brinda esta oportunidad pues porque no no

Voz 0874 26:30 cómo se llama tu chica se llama Pilar Pilar te pido perdón de antemano

Voz 11 26:36 en describir su atuendo también quiero hacerlo gracias

Voz 23 26:55 no entiende que digan como habíais ha hablado de cómo nos unía la radio

Voz 24 27:01 si las cosas que al principio le decía yo que a él le ponían muy celoso decía es que eres muy bueno él escribe

Voz 1459 27:09 es muy buen escribiendo es es escritor

Voz 24 27:13 yo les decía es tienes tan bueno tan bueno casi tan bueno como un fino y Javier

Voz 11 27:26 eh

Voz 0874 27:27 estás haciendo lo que puede es para que nos digan lo que quiere es que va a extender la conversación para que no derive en lo que todo el mundo anticipa que va a pasar

Voz 11 27:43 Nos ponemos un poco de música Jens esta pieza que va a tocar se llama dedicación de de que sí

Voz 10 27:54 tengo ampliase Schumann llama Derek hacían entonces media naranja

Voz 11 28:03 muy bien muy bien momento

Voz 22 28:12 bueno como soy escritor y tengo muy mala memoria Pilar amor se que no te gusta nada que te ponga en situaciones embarazosas de modo que me gustaría decirte que puedes responder a la pregunta que voy a hacer para a continuación sin ninguna clase de compromiso pero me temo que no va a ser posible porque sospecho que ya conoces el fondo de la cuestión que quiero plantearte Pilar la Marmion tú me conoces mejor que nadie sabe es que no necesito gurús libros de autoayuda para ser feliz porque mi felicidad se sustenta sobre tres pilares el primer pilar es disponer de una información veraz que me permita optimizar la gestión de mi libertad de forma que pueda tomar las mejores decisiones posibles haciendo uso de ella para esto cuento con la ayuda inestimable

Voz 11 29:11 de Pepa de cartas de Ángels de Iñaki

Voz 22 29:15 de todas nuestros amigos queridos amigos de la Cadena Ser el segundo pilar sobre el que descansa mi felicidad es el arte dame una palanca hay un punto de apoyo a mover el mundo dicen que dijo Arquímedes dame una hoja en blanco y un lápiz crear es un mundo ideal para ti te digo yo sabes que es así dame una hoja en blanco y un lápiz diseñar en un jardín de las delicias para Ci me dices tú cierta Si hay algo que nos define como humanos esas es el arte Nuestra increíble capacidad para la creación si existe una figura que puede ganarnos que puede salvarnos ese es el gran círculo de Bellas Artes y el tercer pilar eres tú Pilar el amor de mi vida la persona que más feliz me hace en este mundo la que despierta mi deseo la que espolea mi curiosidad la que me insta constantemente a retirarme a mí mismo y hacer un poquito mejor a cada paso Mi gemela que me eliges todos los días y al lado de quién deseo pasar el resto de mi existencia por todas estas razones porque no se me ocurre un marco más adecuado para de para dedicarte y declarar te Mi amor porque siendo tan fan de los pocas en general de la Cadena Ser en particular sé que conservará es el de hoy con especial ilusión quiero tener al mundo por testigo al prometer T que te respetaré que te cuida haré que te honra haré hasta el fin de mis días incluso si no responde afirmativamente a la siguiente pregón

Voz 12 31:07 a ah

Voz 11 31:13 Pilar Gallego Pérez

Voz 22 31:16 quieres casarte conmigo

Voz 11 31:48 no van

Voz 10 31:54 perdón tenga eh

Voz 11 31:59 y ahora para ellos

Voz 0874 32:01 no os podéis entrar porque supongo que es un momento muy emocionante para vosotros

Voz 10 32:05 vas a tocar si hacían ahora las dos amantes

Voz 0874 32:09 es una de las piezas más bonitas que vais a escuchar

Voz 10 32:12 creo es el canción de amor al máximo entonces mi pareja Dorita

Voz 7 32:27 sí sí

Voz 15 32:42 sí

Voz 3 32:49 eh

Voz 26 32:57 eh

Voz 27 33:45 no

Voz 28 33:51 eh

Voz 29 33:53 no

Voz 26 34:35 me

Voz 2 34:53 no

Voz 11 36:08 la nunca pensabas que terminaría de pianista una boda eh gracias

Voz 0874 36:17 Rubén Pilar se ha sido un texto muy bonito además vinculado a todos los conceptos que defiende este programa que tienen que ver con con el valor de la cultura el valor de la buena información así que os deseamos lo mejor desde luego conservar el podcast porque creo que lo merece en Jens va pasando el tiempo ya sabes que en la radio a la gente le encanta escuchar anuncios de medias para las varices y recopilaciones rancheras ese tipo de cosas entonces tenemos que ir avanzando ya habíamos prometido que habría preguntas de la gente vamos adelante paredes

Voz 10 36:48 pues tú sí tenemos a alguien

Voz 0874 36:50 en un micrófono y alguien dispuesto a preguntarle a James por sus peores hábitos en algún sitio aquí hay una pregunta mira este chaval quería tocar el piano quería hacer una pregunta si hace falta se quiere casar con quién sea contra

Voz 31 37:09 bueno un placer James gracias igualmente bueno que tenía dos preguntas una que cuál es tu compositor favorito

Voz 10 37:16 ah a

Voz 0874 37:18 has visto el brazo lo que lleva tatuado

Voz 10 37:20 sí pero también va a pedir lastra a cocinar

Voz 31 37:33 yo también tocó el piano la verdad es que me gustaría llegar tanto

Voz 1459 37:36 no no es que es increíble cómo tocas

Voz 0874 37:40 gracias muchas que el chaval quiere seguir es muy amable no bueno

Voz 31 37:52 que me ha gustado mucho si pudieses luego tocar alguna y Chopin

Voz 0874 37:57 haría muy feliz está pidiendo amigos ellos no hace expandido en el Diario a otra pregunta

Voz 10 38:12 antes de nada daros las gracias y felicitarlos por esto era otra cosa por favor queremos a Manuel Burque no le eche es el sábado

Voz 0874 38:26 en total son cinco minutos del domingo que que eso es lo que piensa eso de la media no sea que

Voz 32 38:36 otra cosa muy en serio esta pregunta verán gran silbado no soy capaz de hacer una pregunta tan buena eh que que empieza tocaría a Teresa a la presión a la Theresa May para que no se fuese de la Unión Europea pues si quieres que se vaya qué pieza le tocaría para que ese fuera una vez

Voz 10 38:55 en este

Voz 11 38:58 sí

Voz 10 39:01 sí han descartado que Pardo a Toyota han entonces en Twitter ahora sí que me venía Beatles con idea

Voz 11 39:21 pero pueden saber más genero como decía yo soy muy mala hace mucho tiempo

Voz 21 39:34 otra pregunta por favor gente que ya que la demanda

Voz 10 39:38 esta está pequeñas aquí en pequeños si con cajas coma mil

Voz 33 39:46 porque sea España eso

Voz 10 39:51 porque vienen están porque aquí por mil tono es mejor que debes ha sido muchos años a Londres muy claro es muy sucio es mi paro Cross oí Axel eléctrico que es horrible han y hace un año a a que gana aquí es contrario a la cima a la gente en el comida a la contención no existen otras veces te lo juro no las cosas pequeñas islas cosos grandes ni es ni Oca es mi país favorito en el mundo donde sí a quieras desde que el tía que tengo en mis manos un pasaporte español será de las más o quién de vida juro me encanta

Voz 20 40:57 gracias luego te pagamos lo que hemos acordado por la pregunta

Voz 0874 41:05 la última yo creo porque hay que tocar un poquito de baja

Voz 1459 41:09 hola buenos días bueno justamente feliz de estar aquí con una ilusión tremenda James lo primero agradecerte a esa generosidad que has tenido de es poner lo más íntimo que tiene una persona que son sus miserias no sé si eso lo lo entiendes y si no te lo traduce Javier

Voz 10 41:34 no sé si lo no compren

Voz 1459 41:35 en el súper generoso el abrirse porque no

Voz 34 41:38 normalmente cuando nos pasa algo tan dura

Voz 1459 41:41 luego como las cosas que tú has pasado hay mucha gente que se retrae y creo que has ayudado mucho y segundo que es Javier no sé si es que has descubierto talentos no sé si es que tienes un don especial pero

Voz 35 41:56 lo traer te traer te a la radio oí

Voz 1459 42:00 a permitirnos a los oyentes tener ese rato de música ID charla que no se entrevista a mí me parece fantástico así es que gracias Javier protocolarias

Voz 10 42:18 quiero decir una cosa dos minutos a sorpresas lo que tenemos

Voz 0874 42:23 sí es muy importante

Voz 10 42:26 al nueve de la protección de infancia es a esta estadística en inglés porque es muy importante yo que han entonces escúchame a seis de los fin la sexy o el siete por ciento de los niños que son de sufren abusos sexuales a alza haces me informan de ese abuso un adulto festín alta de Haro dan cancha peligros en los quince centros de esos adultos luego van a la policía con esa información and of the Seas se Narros Bridge de ese quince por ciento el setenta por ciento nunca llegar a juicio iba a Juan Mélenchon hay un millón de niños lo de que están siendo acusados sepan de fans de setecientos mil informan de ese abuso al iguanas Andrés feliz hizo los ciento cincuenta mil Se lo cuentan a la policía Nestlé no más venga con cerca de novecientos mil niños no pasa nada encajaron Meis en certeza es increíble no me resulta increíble que en este país tan maravilloso pueda pasar una cosa así su hija si Ciudadanos Ahmed tenemos dos millones de oyentes escuchándonos anda el señor lo encontrarás en una ley que va a llegar al Congreso en febrero da ex bobo Endo voz fíjate qué comer

Voz 0874 44:02 tira a España en el país número uno del mundo en

Voz 10 44:05 en a la infancia que la lisa ya estaba hacer pipí empezó con el Partido Popular andan a Sánchez que enseña después Pedro Sánchez ha seguido con ella a nuevo Lago antes de que en suplico quiere decir es que suplica suplica Paco ha cazado a volver a Pablo Iglesias por supuesto para Sánchez fue es lo que den el apoyo completo y absoluto a esta ley en su paso por la Aneca Sean Penn Human echar olían a no y convertirlo en una cuestión humanitaria en una cuestión política es bueno

Voz 20 44:56 la vio en los minutos en poco tiempo avanza el tenemos que coordinar

Voz 0874 45:00 así que vamos a terminar donde hemos empezado que es con música entonces los tenemos una debilidad los dos seguramente mucho de usted es que es baja a los que están aquí enormes gracias por venir pero no solamente por venir siendo por estar ahí al otro lado de la radio cuando este señor yo charlamos pensando quedarnos oye nadie éticas de Ferrari Le ahora disfruten de baja su de James gracias

Voz 10 45:22 bueno pues ya toca siempre me cuesta toca con una pieza muy tranquilos bastante dicho ranking entonces a un poco más alto que existen en casa que suba el volumen encierran las hojas

Voz 11 45:37 con los ojos ojos que hagan lo que quieran clases bueno bueno bueno

Voz 30 45:59 eh

Voz 17 46:08 y

Voz 37 46:10 sí eh

Voz 17 46:34 sí

Voz 7 46:36 sí

Voz 17 46:38 a ver

Voz 14 46:44 en

Voz 17 47:13 eh

Voz 7 47:17 y

Voz 30 47:18 no no sí

Voz 17 47:37 eh los dos

Voz 39 48:03 eh

Voz 17 48:31 eh

Voz 15 48:40 sí

Voz 41 48:46 sí

Voz 3 48:50 sí

Voz 29 48:58 no no no

Voz 7 49:12 a mí me da da da

Voz 42 49:23 eh

Voz 30 49:33 sí

Voz 7 49:42 eh