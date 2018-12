La magia de la radio: pedida de matrimonio en 'A Vivir' y con James Rhodes como testigo

Voz 1 00:00 bueno la última Rubén una de las cosas que más nos une a Pilar y a mí es la Cadena SER como desde jóvenes no sea educado para ver qué concebir la Reyal una forma semejante la escuchamos siempre en este mundo turbio Ipod verdadero cuando conoces a una oyente de la SER sabes que al menos compartes con ella o con él unos valores comunes lo que hoy por hoy no es poco Carlas Ángels espeta el Javier no han moldeado día a día aquí vamos a hablar del amor que esto tema favorito está Rubén por aquí está Rubén sí club puedes ver ahí Mateo hombre de de haber esto es radio así que tengo que describir tu atuendo

Voz 2 00:50 cuenta que cuenta ahí puesto

Voz 1 00:54 son playeras rojo sangre talento

Voz 3 00:58 pantalón verde verde verde

Voz 1 01:01 camiseta con un Arce es bueno es es Rudolph no su nariz roja

Voz 3 01:08 Rubén

Voz 1 01:09 básicamente nos cuentas que te has encontrado la moda a través de la radio

Voz 1126 01:13 eh bueno encontrado el amor a través de la radio la radio los sí sí también

Voz 1 01:20 de sociales hasta aquí las aquí más fastidiado todo el romanticismo que habíamos

Voz 1126 01:27 no descubres esa sino que lo que has leído no que que compartes valores con con las personas sin ir más lejos esta mañana mientras estábamos en la cola esperando miras a los ojos de la gente que está ahí fuera índices no sé por qué pero tengo la sensación de que somos muy parecidos en los que estamos aquí fuera no ir no me ocurre muy a menudo no me ocurre muy a menudo que que me encuentre de repente tan a gusto y entre desconocidos no es como que hubiera una química extraña no

Voz 1 02:04 hombre yo yo una cosa te voy a decir yo creo que votantes de Vox aquí muy feliz a vosotros la radio también es un vínculo de unión por el sestoesto comentáis lo que escucha comenta es lo que es

Voz 1126 02:23 sí además es que nos pasamos horas hablando acerca de si compartimos podcast no les sobre todo tienes que escuchar este programa fíjate vete directamente al minuto siete o quince mira lo que dice aquí que te has fija dado en en cómo ha utilizado que bien y la el argumento de repente estamos cuatro horas hablando de las que no llega a diez minutos siguientes pero cómo es posible no cómo cómo se pueden producir tantísimas conversaciones como puede unir un un estímulo sonoro tanto a dos personas eh

Voz 1 02:58 también se sabes que quería también convertir a esta reunión que como tú dices es casi familiar porque sabes que estás esta gente pues los charros escucha esto le gusta hacer lo que hace esto es seguramente tiene una rutina muy parecida a la tuya por lo menos los sábados por la mañana los domingos por la mañana no pretende como homenaje a la radio en cierta medida yo sé que tú has tenido con tu pareja pero no si está ahí sentada que habíamos pensado que sería una buena idea que a lo mejor lo dedicáramos una canción si es que tiene algo que decirle que decirle

Voz 1126 03:28 hombre tengo muchísimas cosas que decirle siempre sí pero vamos a soy aprovechando que estamos aquí me gustaría decirle a no sé

Voz 4 03:37 no ya que me brinda esta oportunidad pues por qué no

Voz 1126 03:40 no

Voz 1 03:41 cómo se llama tu chica se llama Pilar Pilar te pido perdón de antemano

Voz 4 03:47 de puedes describir su atuendo está prefiero no hacerlo gracias

Voz 5 04:05 no entiende que diga cómo habíais hablado de cómo nos unía la RAE

Voz 6 04:11 yo sé de las cosas que al principio le decía yo que a él le ponían muy celoso decía es que eres muy bueno él escribe

Voz 1126 04:20 muy buen estilo

Voz 6 04:23 yo les decía es eres tan bueno tan bueno casi tan bueno como fino y Javier

Voz 4 04:35 eh

Voz 1 04:37 estás haciendo lo que puede para que nos digan lo que quiere es que se quiere es extender la conversación para que no derive en lo que todo el mundo anticipa que va a pasar

Voz 7 04:53 Nos ponemos un poco de música Jens

Voz 4 05:01 esta pieza que va a tocar sería llama dedicación

Voz 3 05:04 tengo ampliar Sherman acción entonces es para marea naranja

Voz 8 05:13 muy bien

Voz 1 05:15 el momento el monto

Voz 1126 05:23 bueno como soy escritor tengo muy mala memoria Pilar amor se que no te gusta nada que te ponga en situaciones embarazosas de modo que me gustaría decirte que puede responder a la pregunta que voy a hacer para a continuación sin ninguna clase de compromiso pero me temo que no va a ser posible porque sospecho que ya conoces el fondo de la cuestión que quiero plantearte Pilar amor mío tú me conoces mejor que nadie sabes que no necesito gurús ni libros de autoayuda para ser feliz porque mi felicidad se sustenta sobre tres pilares el primer pilar es disponer de una información veraz que me permita optimizar la gestión de mi libertad de forma que pueda tomar las mejores decisiones posibles haciendo uso de ella para esto cuento con la ayuda inestimable

Voz 4 06:21 de Pepa de cargas de Ángels de Iñaki

Voz 1126 06:26 de todos nuestros amigos queridos amigos de la Cadena Ser el segundo pilar sobre el que descansa mi felicidad es el arte dame una palanca hay un punto de apoyo ir mover el mundo dicen que dijo Arquímedes dame una hoja en blanco y un lápiz crearía un mundo ideal para ti te digo yo y sabes que es así dame una hoja en blanco y un lápiz diseñará un jardín de las delicias para Ci me dice esto si hay algo que nos define como humanos esas el arte nuestra increíble capacidad para la creación si existe una figura que puede ganarnos que puede salvarnos ese es el gran Círculo de Bellas Artes y el tercer pilar eres tú Pilar hemos de mi vida la persona que más feliz me hace en este mundo la que despierta mi deseo la que espolea mi curiosidad la que me insta constantemente a darme a mí mismo y hacer un poquito mejor a cada paso Mi gemela que me eliges todos los días y al lado de quién deseo pasar el resto de mi existencia por todas estas razones porque no se me ocurre un marco más adecuado para de para dedicarte y declarar Mi amor porque siendo tan fan de los pocas en general de la Cadena Ser en particular sé que conservará es el de hoy con especial ilusión quiero tener al mundo por testigo al prometer T que te respetaré que te cuida haré que te honrar haré hasta el fin de mis días incluso si no responde afirmativamente a la siguiente pregunta

Voz 2 08:18 a ah

Voz 7 08:23 Pilar Gallego Pere quieres casarte conmigo

Voz 1 08:59 no ahora

Voz 3 09:04 pero tan tan bajo

Voz 1 09:08 bueno yo era para ellos os podéis entrar porque supongo que es un momento muy emocionante para vosotros vas a tocar si han tardado las amantes es una de las piezas más bonitas que vais a escuchar

Voz 3 09:23 la canción de amor al máximo entonces para estudios mi pareja adaptar horita

Voz 9 09:36 sí sí eh eh

Voz 12 10:37 ah

Voz 13 10:55 no

Voz 14 10:59 sí

Voz 12 11:03 no

Voz 15 11:07 y no