A vivir Madrid | Banksy ¿génio o vándalo?

Voz 1751 00:13 la identidad de Banksy sigue siendo una incógnita Una de las teorías que se puede esconder detrás de uno de los componentes del grupo Massive Attack sabes que estamos escuchando hay quien dice que que que alguno de sus miembros es él es este artista se nos vamos a hasta Ifema el jueves se inauguró la que está haciendo la exposición de este puente de la Constitución en Madrid se preguntan genio o vándalo eso que se además les preguntan en a a los a la gente a los visitantes a la salida de esta exposición hasta allí hasta Ifema se ha marchado a nuestro compañero Carlos Hernández Carlos qué tal buenos días

Voz 0047 00:48 hola qué tal pues pues nada si eso es lo que se preguntan aquí en esta exposición Genio vándalo para mí es decir que tras verla creo que hay pocas dudas y creo que bueno que es un auténtico genio y creo que tras visitar esta exposición empaparse un poco más de el universo Basque pocas dudas van a quedar a todos los visitantes sobre esta absoluta genialidad de hecho SAS en poco o el propósito de esta obra mostrar una perspectiva a lo mejor un poco alejada de la que siempre hemos tenido artista callejero clandestino y reivindicar la obra de este artista como una de las más relevantes de la Internacional osea que yo creo que géneros

Voz 1751 01:21 luto lleno está lleno es ese pabellón ese espacio en Ifema donde se puede ver esta exposición

Voz 0047 01:28 sí sí ahora mismo está vamos en taquilla hay largas colas en taquilla y nos han dicho que está cerca de soldados en esta mañana que animamos a que la gente se acerque también

Voz 1751 01:36 vamos a explicar eh porque hay obras de coleccionistas privados no son lo que se exponen es en esta en esta muestra

Voz 0047 01:43 sí bueno hay que matizar que toda la gente que se acercó aquí hasta este espacio cinco punto uno de Ifema lo que va a poder ver es una exposición no autorizada del artista es decir que el artista no colaboran ella ni ha dado su punto buen tuvo visto su punto de vista bueno Hinault no ha colaborado cediendo sus obras pero lo que sí que hay son obras cedidas por por colección estás internacionales además de setenta serigrafías originales como ya te digo series numeradas firmadas por artista pero que son de coleccionistas privados y aparte también con quién estás bueno estoy con Rafa Jiménez que él es el bueno es el socio creador de Soldado que es la empresa que se ha encargado de traer esta esta exposición a España este parece voy a trasladar esta pregunta que en el año entrante

Voz 2 02:22 buenos y canterano Rafa eh genio o vándalo hola buenos días a todos pues yo creo que genio o lo que pasa es que también debo decir que tiene un punto gamberro Banksy que yo creo que lo hace también más atractivo interesante con lo cual no sé si real ante la pregunta que hacemos es unívoca que puedas responder una de las dos cosas yo creo que es un poco gamberra aunque realmente es un genio como artista Rafa qué tal buenos días buenos días cómo estás

Voz 1751 02:49 eh en esta exposición hay una serigrafía original de la serie niña con globo similar a la que se destruyó una acción sin precedentes fue en Sotheby's verdad

Voz 2 02:59 es correcto si es el final de la exposición de la obra es muy es muy evocadora hay muy bonita la verdad es muy agradable ver la ilustramos también con un vídeo donde se puede ver todo el escándalo que es el género que cubrió las noticias de medio mundo y todo el proceso ese de trituradora que que hubo realmente al final fue un happening no os si quieres una creación en vivo de una obra porque él ya Mola nueva obra Morir en la papelera Love is in the Bin con lo cual pasó de ser niña con Globo a Amor en la papelera ahí bueno nosotros tenemos niña con la papelera

Voz 1751 03:33 hay una reconstrucción del estudio de de este artista de Banksy como es

Voz 2 03:38 bueno sí hemos explicado el proceso a ver si es un artista que fundamentalmente interviene la calle entonces el interviene en la calle con una plantilla que se dice en inglés y que es muy conocido para que la policía no pueda básicamente pillarle rápidamente ni los propietarios de los sitios que interviene ese esa misma plantilla es la que utiliza él en su propio estudio para reproducir masivamente en serigrafías y en series limitadas en otro puedes soportes agravado eso o lo que sea entonces esas obras a las que tenemos ahí intentamos ilustrar el estudio de Banksy también el proceso de creación de una de Henan Prince que es como se dice en inglés y que es lo que lo que tenemos aquí pero que no es una no es una imagen que hemos impreso en una impresora láser aquí es simplemente una obra impresa por el propio artista numerada serbio hacia

Voz 1751 04:29 Rafa todo el mundo se pregunta por esa autoría de de este de este artista e incluso en esta inauguración de esta exposición el propio comisario Alexander no hay que Villa Se refería esto quién puede ser él y hablaba así de la autoría vamos a escucharlo

Voz 0690 04:44 yo estoy ahí sí es una pregunta muy interesante porque normalmente no recibimos Saban si como él podría ser ella lo que creo es que por supuesto tiene un equipo existe forma de que una sola persona haya creado toda esa obra pero él es el líder heló ella es el líder puede ser una chica o un chico no lo sé

Voz 1751 05:03 bueno Rafa por todo lo que habéis trabajado eh bueno pues hasta llegar a esta exposición estas de acuerdo es decir con esta con estas teorías puede ser incluso una chica pueden ser varios como sea

Voz 2 05:13 un grupo de personas evidentemente sí sí absolutamente no sabemos quiénes forma parte del del mito de la artista como digo aparte de su sencillez que yo a todas las edades y a todas las culturas esa esa esa denuncia ese mensaje de protestas obreras las paradojas y contradicciones del del sistema nuestro eh consumismo la política a la guerra pero yo pienso que que forma parte de ese mito el no saber qué va a suceder

Voz 1751 05:40 en la siguiente de Banksy que no sabemos ni

Voz 2 05:43 quiere así es ella él o un grupo de gente

Voz 1751 05:45 cómo es posible que en pleno siglo XXI con estos Geo la localizador es con la tecnología de la que disponemos sea imposible que se haya localizado a este artista agua este grupo de artistas como es posible

Voz 2 05:56 pues realmente es una pregunta buenísima que no me he planteado el mundo GPS con Banksy pero seguro que que la próxima que nos que nos prepara va a ser incluso tan sorprendente como la de esa visión más con lo cual quizá por ahí encontramos alguna pista

Voz 1751 06:11 el futuro ya sabes lo que se dice Rafa no conozcas a tus ídolos que pueden decepción arte

Voz 2 06:15 bueno yo pienso lo mismo creo que lo mejor es no saber mucho más de del de quiénes sino de lo que se a mi me parece que es una una exposición que pone muy bien en contexto la artista para que te posiciones realmente veas la belleza del trabajo de los de los artistas callejeros son piezas muy muy muy bonitas muy evocadoras y que y que tienen tras un grandísimo contenido social

Voz 1751 06:39 Rafa desde esa exposición en Ifema que como decimos es la exposición de este puente en Madrid este puente de la Constitución hasta cuándo estará

Voz 2 06:47 viene para que bueno algo no vamos a estar hasta el diez de marzo en principio a ver si va cosa va bien y tenemos que que extenderla así podemos clave hay en la agenda de la exposición todavía está algo libre que de momento pues la verdad es que tiene previsto una gira mundial entre pero bueno ya sabes como empresarios también pues nos gustaría que fuese bien

Voz 1751 07:10 además esta esta muestra ya la han visto en otros en otras ciudades del mundo en Moscú en San Petersburgo quinientas mil personas en Madrid este fin de semana que viene para quedarse para largo Rafa de empresas All Out organizadores gracias por habernos atendido un beso muy grande un placer gracias gracias y Carlos Hernández es también gracias compañero nos marchamos con la música de Pablo Alborán que estará hoy en el Bicing Center