Escucha las noticias de las 18:00 (08/12/2018)

buenas tardes las detenciones preventivas que a media tarde llegaban al millar no han servido para evitar la quema de coches el vandalismo contra el mobiliario urbano y locales privados el impresionante despliegue policial y las cargas de gases lacrimógenos no amedrenta a los miles de chalecos que siguen decididos a desafiar al Estado ni las llamadas a la calma de sindicatos y diversas organizaciones ni la congelación de precios de la energía o concesiones fiscales anunciados por el Gobierno parecen suficientes el cincuenta y nueve por ciento de los franceses según el sondeo Ifop considera que el movimiento de protesta debe seguir la Francia invisible que se siente despreciada por sus élites y representantes políticos se está revelando

dos mil dieciocho va a cerrar con setenta mil desahucios en España es el peor dato de la historia según ha informado hoy en Valencia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca aseguran que Partido Popular y Ciudadanos están bloqueando la Ley de Vivienda y que el Gobierno de Pedro Sánchez no está haciendo nada para evitarlo amplia Eli García

el conjunto de los poderes políticos Poderes Judiciales e poderes represivos del Estado se han puesto a disposición ya la protección reiterada de la banca en contra de las personas por lo tanto tenemos que cambiar esa situación de qué se está permitiendo que sea acaparen vivienda e por parte de los fondo buitre mientras que no se mueve un dedo para que exista un parque público de vivienda en España

en Cataluña doscientas personas han cortado hoy la AP siete a la altura de Tarragona para reivindicar la libertad de los presos independentistas mientras en Bruselas Put the money Quim Torra han presentado su Consell de la República uno de sus objetivos dicen es que la Unión Europea a España Barcelona Sergi López

el exconseller Antoni Comín asegura que una de las primeras cosas que hará el Consell per la República es intentar suspender los derechos de España

Voz 1895

02:39

una de las iniciativas del Consell será una iniciativa ciudadana europea dice Comín para activar el artículo siete en el caso del Estado español España como dicen cada vez más políticos europeos dice Comín no cumple los requisitos para formar parte de la Unión en esta presentación del Consell per la República que presidiera Carles Puigdemont el ex presidente de la Generalitat ha pedido la unión del independentismo para poder culminar con éxito dice la instauración de la República catalana