El test de Antoni Daimiel en Carrusel: esta vez con VOX como único tema

Voz 1 00:00 Antoni Daimiel responde pero lo que nadie se atreve a responder

Voz 2 00:07 miedo

Voz 1104 00:08 no hay que meterle amateur lo a ver hola hola hola qué probando para tener ahí pase pase se me oye la pos la primera preguntar si que tu avión de vuelta de Estados Unidos se quiere sin gasolina a mitad del vuelo con posibilidad de llegar bien mal o la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz de lo primero lo primero el avión si con posibilidades llegar dejas la posibilidad muy bien el aire no claro nunca mejor dicho donde iría más a gusto a ver un River Boca entre barras bravas son mitin de Vox pero lo ponen muy difícil esta es la segunda

Voz 3 01:07 qué vamos a ir con los

Voz 1104 01:10 de boca se tambalea la y Miguel atenciones encaja abusaba qué jugador de la NBA crees que podría ser votante de Vox

Voz 4 01:24 bueno es un vivo eh

Voz 1104 01:26 me llamado Spencer Jos

Voz 0200 01:29 sea W E S jugado varios años en la NBA recientemente y forma parte del del Tea Party Asociación del rifle FT del tirador no

Voz 1104 01:40 sí raza blanca tirados no no no creo no creo quién ganaría en una carrera Sergio Ramos montando a Yucatán no Santiago Abascal montando a reconquistar el depende quién vaya detrás ni delante no no quiero quiero aumentar erales y no quiero ampliar el asunto porque otra semana te vuelves a quedarse en canguro que también es mala suerte de a quién prefieres de canguro Ésta no lo entendió muy allá pero ya me lo explica o Dani al novio de la concursante de Operación Triunfo Pablo el novio de María o a las bases de Vox gente joven decirme algo de de este Pablo pues bueno no me digas nada para no no no

Voz 5 02:31 espera espera que la pregunta está también formulada que pone Si no conoce al novio si la otra opción es Raikkonen que salió piruleta después de recibir el premio en la fórmula

Voz 1104 02:40 con Raikkonen Raikkonen otra vez por segunda semana consecutiva el canguro de Dani y que la pasada dijo también Raikkonen a palos suele escribir prepárate para el tramo final estás tambaleado tampoco era bueno bien pero estás ahí

Voz 6 02:52 bueno claro bajaban

Voz 1269 02:55 por mi tiene dudas encajado te quedan te quedan cinco Comienza la segunda parte Carlos ha empezado ya la segunda mitad en el estudio de la cerámica con un cambio para el equipo que va perdiendo en el Villarreal Xavi hacía Se marchó Manu Trigueros que era el único que repetía de Le Cam Nou de eso el mismo once que ya salió en Barcelona entra más pólvora entre el hombre gol al hombre que le metió cuatro al Almería la Copa del Rey entró toco cambio bueno más preguntas Patten

Voz 1104 03:19 cómo le explicaría salen velé que es vox con marionetas eh no con empieza por Marie también por Marie Le Pen mira cuando supongo que se supongo que sabe quién es pues si no sería como lo explica eres Emelec quiénes Jean Marie Le Pen y quiénes ahora a su hija si fuera elitista ahí te encarga hacen un anuncia para los diccionarios Vox la colas de los escenarios Bossi es es es que está muy complicada cuál sería el slogan esta te la puedes pensar no si fuera encargase una noticia para nacionales Bosch cuál sería el slogan hay

Voz 0200 03:57 quite explicamos las cosas de verdad

Voz 1104 03:59 aquí te explicamos las nuevas de verdad mira aquí había uno que decía la letra con sangre entra pero no eso os escucha porque caso te queda bloqueado Andoni bueno se te ofrece se te ofrece dos puntos que el Atlético haga el triplete el Valladolid se metan Champions Washington gane el anillo las tres cosas juntas e las tres juntos si osea el Atlético ande el triplete pero además el Valladolid se mete la Champions igual ciento has el anillo hija fue el año pero Vox preside los próximos cuatro años

Voz 4 04:39 de la nación

Voz 0200 04:42 sí sí la no siente el Gobierno sí presidente de Santiago Abascal quién fuera sin respondo que no porque no quiero celebrar todos esos títulos fuera de mi país

Voz 1104 04:59 claro es detenida ceniza vale si a través de una bola de cristal te ves a ti mismo dentro de cinco años votando a Vox que crees que habría pasado en tu vida para llegar ahí

Voz 0200 05:14 de bueno lo que hubiera pasado es que me está tratando un supuesto psiquiatra que no acabó la carrera

Voz 1104 05:26 toda la semana son monográficos hoy hoy apunta con voz porque son cosas que pueden velé actuará la semana que viene que podría ser ya llame

Voz 6 05:34 la cosa curiosa mezcla no él

Voz 1104 05:38 se sirve alguna cara de mosqueo tampoco procede lo que estoy muy bien Gemma es así a todo no terminó no queda una vale pero es que la mejor por eso Rando venga vamos con extraer revele porque por favor prepárate para un remate amable sí la verdad es que se diarias

Voz 7 06:02 si te enteras de que el inquilino del el inquilino perdón de togas al que no cobras

Voz 1104 06:08 ha votado a Vox

Voz 6 06:12 nada no lo cambiaría nada tu igual cuánto tiempo lleva yo echaba es más unos años unos años unos cuantos años

Voz 1104 06:24 terminar seguramente porque no yo perdí la cuenta yo no la llevo y el me imagino

Voz 0200 06:30 era curioso de es el tema que más han sufrido todos si sufrido sufrido no porque a ver el que yo piense una cosa sobre este asunto sobre este partido no quiere decir que sea totalmente legítimo oí por Almería ya me lo que pero no no y le sobrevive claro claro y que ha habido gente que los ha votado yo yo yo libremente su derecho caro hoy yo yo sí que me he molestado en leer el programa de de Vox te has molestado sí sí sí sí exacto estaba inutilizado

Voz 6 07:05 pues nada que partidos tenemos este sábado domingo lo tengo

Voz 0200 07:08 a las doce de la noche hoy

Voz 1104 07:10 hoy también un Dallas Houston sí

Voz 0200 07:13 en sí yo lo veo sí sí sí doce de la noche hora española mañana tengo Detroit Nueva Orleans en Mirotic y Calderón un buen partido a las nueve días sabéis oye es mola los dos el de hoy chulo eh sí sí hoy es un partidazo porque además se Houston está en semicrisis Dallas pese a que ha perdió el último partido pero va para arriba monodosis ahí contra Hardenne es malo por lo posterior hace poquito Alonso no es noticia Chris Paul o al pope Harden sí sí Piñol Face no sé si incluso las caras oye quería pedirle un favor a Juan Ochoa siempre si me puede gestionarse a ver si se puede gestionar un abono pero no para ocupar localidad del Cádiz Club de Fútbol para mi hijo Darek por supuesto sabes o no dicho eh bueno porque en realidad a hacerle el Cádiz es algo completamente amable no es ponerle en contra de nadie no yo creo que ya la rivalidad con el Jerez no debe estar muy de capa caída no muy voy a un equipo amable para todo el mundo no le condicionó aficionado en practicamente buen punto de partida selección del Cádiz aquí podríamos hacer socio Antoni de momento sí luego ya el bueno yo si vas andando o no pagando luego ya que se separe si se quiere hacer elija Vox sí

Voz 7 08:29 que me puedes conseguir un un piso hay en Zahara de los Atunes para con seis siete habitaciones a dar empaque veamos los demás

Voz 0200 08:36 no tengo noticias ponen contra su madre decirme cuánto lo quiere

Voz 6 08:40 un abrazo