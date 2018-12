"Cuando se vaya Messi, nos vamos a quedar huérfanos de fútbol"

Voz 1991 00:00 hemos tiempo de sanedrín Jordi Martí qué tal muy buenas Marcos López qué tal Carlos Marañón buenas noches qué tal Jordi qué te ha parecido el partido más sencillo de lo esperado

Voz 0985 00:11 sobre todo porque Messi ha ofrecido un recital Luis Suárez lo ha dicho en la retransmisión a veces al rival sólo cabe esperar que Messi tenga un mal día Joy Messi no sólo ha tenido mal día sino que ha protagonizado un recital una exhibición quién la videoteca la tendremos que poner con algún distintivo especial Guinozzi han regalado jugadas que pasan a la historia como en el segundo cuando por dos veces ha sido capaz de levantarse incluso mirar a su izquierda para dar un pase muy preciso Aden vele para que marcara el cero dos pero es que la hemos visto con la misma pierna izquierda disparar a dos ángulos distintos de la misma portería ya estado rozando el hat trick por lo tanto hoy un adversario que se encuentra con esta versión de Messi como tú decías estimó dado por el tema del Balón de Oro por el tema de Pelé pues entonces yo creo que poco le queda hacer al adversario máxime si además el Barcelona hace una gran actuación colectiva sobre todo desde el punto de vista de la presión incluso con Messi funciona la presión por lo tanto el español ha sido atropellado por el Barça de Messi

Voz 1991 01:20 Marcos

Voz 1 01:21 es verdad que Messi todas las portadas y es verdad que que Messi es el que con todo el derecho del mundo tiene que ganarse esas portadas y ese reconocimiento pero a mi me parece que el Barça y lo ha dicho Messi lo acabamos de escuchar a Messi ha salido enchufadísimo entendía que el partido tenía mensaje mensaje más allá de los premios individuales y dos premios que al final como dice Alba o pueden ser una mentira o una verdad pero la primera media hora a mismo me pareció extraordinario Barcelona depresión de buen juego de entender lo que lo que demandaba el partido sobre todo porque el español yo creo que España va a salir desfigurado desde la pizarra es decir no era el español hilo puedo entenderle porque venía de tres derrotas consecutivas y es una lástima porque Rubi sigue haciendo un gran trabajo con este equipo pero claro cuando te enfrentas a Messi cuando te enfrentas a este Barça realmente casi

Voz 1424 02:11 sí veo casi utópico

Voz 1 02:13 qué puede poder poder meterle mano porque no ha habido opción de que el metida mano es decir los tres goles llevan la firma de de los tres delanteros el primero de Messi segundo de Belén para mí el segundo es increíble se cae dos veces se levanta dos veces encuentre detecta en Belén un pase extraordinario

Voz 1424 02:30 cómo rematar francés y a partir de aquí el Barça

Voz 1 02:32 ha liquidado el derbi en apenas cuarenta minutos

Voz 1991 02:34 para León cuando un tío como Messi está bien poco que hacer no

Voz 2 02:39 la verdad que sí tienen cuando me está también o cualquier rival pero todos los ojos yo yo he apreciado que el español que lo español quizá no sea equivocado pero sí que ha planteado partido fuera de las de las coordenadas que quede venían haciendo preocupar en la parte de la temporada buena sí que acogió a tres partidos mal y ahí yo creo que no ha sido fiel a una espiar que la posesión por poco más atrevido como Albacete a planteado partido cómo va bien siendo y dos años es un partido más pues a esperar ahí si haces eso claro la identidad del equipo Kiko más cómodo más de tener el balón al fútbol entonces la identidad de estos últimos años el español Arturo un español hebreo al español al límite del reglamento no entonces plantea un partido poquito a esperar pero no planteas digamos lo tienes la agresividad de otros años porque haya es otra yo creo que España ha perdido no hemos visto que fuese a buscar al Barça tampoco era un español una defensa luego es cierto que el primer gol para mí lo cambia todo y me estoy estoy mal jugó a tengo que decirlo como Perico y una jugada que la falta miedo mundo ahí pues a Messi y a partir de ahí sí que partidos claro porque el Barcelona ha sabido presionar somos español no ha estado bien ya son facilitar que se pierda la mujer ya le conocen todo aquí la presión la Harley el resto del equipo pues no estaba Arturo

Voz 1991 04:10 Jordi Hessel la mejor primera parte los primeros cuarenta y cinco minutos mejores de la era Valverde

Voz 0985 04:15 de la lo de esta temporada seguro y sobretodo puesto que te decía a veces nos preguntamos bueno hoy que Barça veremos pues hoy ya sabemos que el Barça puede jugar así y que puede presionar de forma como colectiva como lo ha hecho y que puede amenazar por las dos bandas especialmente cuando Messi te está al frente del carro en no sé si decirte de la era Valverde pero por lo menos de esta temporada el mejor partido con toda seguridad Marcos

Voz 1424 04:44 para mí Messi para mí sí porque es verdad que el español como bien decía Carlos ha salido desfigurado ha salido

Voz 0985 04:50 Sanidad

Voz 1424 04:51 el oso venía dañado por todo lo que había vivido en las últimas semanas pero la autoridad y el Gobierno que ha tenido el Barcelona porque más allá de los tres goles el Barça ha hecho nueve remates Diego López ha hecho dos paradas a ver aquel cabezazo de de Rakitic aquella parada también ante el disparo de Luis Suárez el Barça estrellados balones en el poste es decir en cuarenta y cinco minutos una tormenta que se ha llevado por delante al Espanyol se llevaba por delante Ruby ha llevado por delante el ambiente de Cornellà que no sea llenado por lo tanto a partir de aquí yo creo que sí que es los primeros mejores cuarenta y cinco minutos de la temporada y en el fondo el Barça en esta Liga que ha ido transitando con un con un paso irregular le ha metido cinco al al Madrid en el Camp Nou y la metido cuatro al Espanyol en en Corea ya osea que son son resultados que son realmente muy poderoso sí que lanzan un mensaje de que quiere la Liga sí o sí

Voz 1991 05:44 alguno malicioso es decir al abatido este año nueve al conjunto blanco Marañón no lo he dicho no yo he dicho algún malicioso no he dicho yo es que tengo amigos muy cabrones Marcos lo digo por eso y y Marañón puede quedar tocado el Espanyol en qué punto está la temporada porque es cierto hoy pierdes contra el Barça bueno entra dentro de las posibilidades no pero es que ya son cuatro derrotas consecutivas en Liga evidentemente las cosas se han hecho muy bien hasta día de hoy porque el equipo está noveno con veintiún puntos rozando los puestos europeos pero está ahora mismo en una en un momento bajo

Voz 2 06:15 fíjate que desde el partido en Sevilla que hizo un gran partido que me contó puntual mereció mejor suerte fue un partido de tú a tú desde entonces pues el contra dígame en casa mal muy mal y hoy también mal si bien el Betis juega dos partidos seguidos en casa peligro íbamos al al metropolitano así que que que no es que que que vaya a venir lo aquellos que lo Aceh ya lo tiene encima no es por qué ha perdido un poco las esencias la a jugar contra campo jugar con tres puntas jugar con cuatro mil dos puntas arriba hoy Lajolo practicamente con punta mucho mediocampista pero ya más de contención estaba dando bandazos a eso se ha notado y la victoria en Copa alguien poco de tranquilidad pero falsa la verdad es que no es que peligre obviamente puntos el equipo está bien en la tabla está cómodamente pero sí que son una sensación eso entonces que eso que se está notando así que hay que volver Pirlo cambiar en jugar un poco más alegre ha perdido un poco de eso es lo que yo creo la sonrisa la perito

Voz 1991 07:19 Marañón ánimo un abrazo muy fuerte una Brandon muerte Dani

Voz 0458 07:23 no yo quiero decir una cosa de Messi evidentemente no seré como sé que no voy a ser ni lo voy a definir mejor y ser más original que que Marcos que Jordi que que Flaqué yo quiero compararlo con dos deportes mira ahora en una de las mil pantallas que tenemos aquí en el en el estudio va a comenzar un partido de la NBA entre los Rockets y los Dallas Mavericks de la NBA ese era una cuestión de gustos pero Le Bron a Kevin Durant Stephen Carr y a Harden a cabo y Leonard para unos uno será mejor que otro pero la diferencia entre primero segundo el tercero el cuarto pues es muy relativa en un deporte que domina España mira por ejemplo la las motos no el Mundial de Velocidad pues me para mí lo mejor es es Márquez pero un día le puede ganar Dovizioso otro ya le puede ganar Lorenzo otra le puede ganar Valentino Rossi son dos ejemplos además alternativa al mejor que Messi no hay nadie pero es que lo que es alucinante de todo esto es que está años luz del segundo grupo de jugadores que pueden ser pues lo mejor no se Cristiano quizá un poquito por encima de Griezmann y Mar Mbappé lo que tú quieras hacer pero a mí lo que me llama la atención es que la diferencia entre el Le Bron la entre Marc Márquez y Lorenzo Rossi pues es relativa o esa pequeña entre Messi y el segundo el tercero el cuarto el quinto hay un mundo sideral seas del color que seas y me da igual si un día el Mundial lo gana Alemania otro dialogan a Francia es si el Madrid gana la Champions y el otro no que da la buena fuma Messi es el mejor de aquí a Lima sí sé que con esto no es no no soy original pero es qué coño es que lo que ha hecho lo que decía Jordi antes en el segundo gol eso de regatear con esa palanca tres cuadros sólo se levanta no ha mirado no sabía dónde tenía que poner la bola Garry la puede meter desde doce metros la puede meterle Hebron y el otro en la moto no sé qué puede frenar

Voz 3 09:06 armar Márquez a última hora lo puede hacer Dovizioso

Voz 0458 09:09 hacer luego ganará el mejor que Cacho Messi

Voz 3 09:11 el dolor no lo puede hacer ni Dios es que

Voz 0985 09:14 no lo puede hacer nadie nadie lo puede hacer luego hay una cosa que es que desde que le vimos deslumbrar en un Gamper eh si en estas todas las temporadas que iba jugando en el primer equipo eh cada año es mejor es que también hay que poner en valor que esto es un esfuerzo sostenido en el tiempo insisto siendo cada año mejor y quizá podríamos decir que ahora mismo se encuentra en el cénit de su carrera deportiva o por lo menos en su mejor versión de los distintos Macy's que hemos visto yo creo que esto el sostener tu rendimiento durante tanto tiempo diciendo cada año mejor es algo que todavía hace más grande

Voz 1991 09:50 es que yo a día de hoy veo a uno en tanto a Cristiano Ronaldo como a Leo Messi que creo que a Cristiano que darle el valor que tiene de haberle ganado cinco Balones de Oro en la era Leo Messi siendo el mejor jugador que que hayamos visto vayamos saber bueno nosotros en vida seguro ya te lo digo pero quiero decir que les meto dentro del mismo paquete digamos por encima para mí también Leo Messi pero que el físico que tienen y cómo se cuidan yo es que les veo jugando con XXXVI treinta y siete años este nivel sin lugar a dudas y es lo siguiente que iba a decir y ojalá porque cuando sino vayan estos dos Nos vamos a sentir huérfanos de fútbol que no podía imaginar Marc

Voz 1424 10:26 Nos por supuesto por supuesto mejor no pensarlo mejor disfrutarlo mejor saborearlo yo creo que incluso hasta para la gente español es verdad que le duele mucho porque han sido dos golazos y además es un tipo tan generoso que mete uno no en la portería de Cornellà y otro en la portería del Prat vamos arriba Márquez es un tipo tan generoso que mete uno en la primera parte y otro en la segunda es un tipo tan generoso que hace dos remates de cabeza uno al palo en la primera parte y otro en la segunda que que Salva Diego López dicho esto

Voz 1991 10:53 no en de oro valor para los de quinientos euros el valor de oro

Voz 1424 10:57 es exactamente no querría cerrar al menos por mi parte sin hacer una referencia Valverde porque Valverde hoy a tomar una decisión que no es fácil pero es que que era una decisión justa que era sentar a Coutinho el fichaje más caro de la historia poner a Denver de titular

Voz 1991 11:13 el fichaje más caro de la historia del Barcelona digo que sí

Voz 1424 11:16 esta porque de lo estaba mereciendo con su rendimiento durante todos estos últimos partidos porque Coutinho también es estaba mereciendo los últimos veinte veinticinco minutos que apareció Coutinho lo comentábamos en Carrusel con fracking ya el primer balón que coge Coutinho latitud la carrera y el Barça lleva ganando cero cuatro sino si no me equivoco y eso eso abra viendo un entrenador que toma decisiones que al menos son justas para el sentido del grupo

Voz 1991 11:41 lo quería también destacar la figura de de melé hoy ha vuelto a marcar desde todo el mismo bidón y Jordi es otro tío sea quiero decir por lo menos sale ven más centrado el rendimiento deportivo ha mejorado igual ha venido bien este pequeño rapapolvo gran rapapolvo pero desde luego el el chaval por lo menos ha reaccionado bien es lo que se pedía no reacción si dicen que él está un

Voz 0985 12:07 que a veces este tipo de críticas estaciones a él no leyeran aves como si viviera en un mundo que no está tan próxima o lo que dicen sus compañeros en los medios o no sólo sus compañeros su entrenador e incluso directivo los o ejecutivos del club pero de alguna forma u otra le ha llegado y sobre todo el día en que fue claramente señalado no fue ni convocado fue directamente a la grada por lo tanto hay que celebrar que velé

Voz 1991 12:29 ese día ese día ya notó algo no

Voz 0985 12:32 da igual está pasando algo aquí dice eso es da a la grada exactamente no sé lo que ha dicho este en la rueda de prensa al otro pero que no pero en local algo por lo tanto lo ha hecho muy bien en corregir ha hecho muy viene dar ese paso al frente estamos viendo un DVD más maduro que sabe elegir mejor en las jugadas que tiene más criterio hiló a todo esto se añade su talento su profundidad su velocidad lo hemos visto incluso también ser destacado por el propio Messi al final del partido por lo tanto el éxito de recuperaba a temible tienes razón que hay que ponerlo en el haber entre otros dos señor Valverde Marcos

Voz 1424 13:10 bueno y con pelea funcionado ahora Valverde lo busca y lo que desea es que funcione también con Coutinho eso eso es muy importante porque el Barça ha hecho una inversión tremenda en este jugador necesita este jugador más allá de los goles e insisto esa justicia que está demostrando Valverde va a ser muy importante para el desarrollo de la temporada porque hoy como decía Messi todo el equipo ha salido enchufado todo el equipo ha salido conectado consciente de que necesitaba ganar este partido necesitaba dar un mensaje potente necesitaba sobre todo demostrar de qué que esa esa irregularidad que tenían en la Liga la pueden ir resolviendo con el paso del tiempo

Voz 0985 13:46 pero una pequeña cosa que esto sí que de criticábamos a Barcelona será vulnerable atrás que le llegaban un montón de veces también tiene razón Valverde que en los últimos tres partidos tanto contra Atlético como contra el Villarreal y Español donde la portería quedado cero el Barça también está corrigiendo Yago esto que era una asignatura pendiente y una pesadilla el Barça hoy nuevo ha coincidido muy poco lo que habla muy bien también de esa concentración del equipo a la hora también de aplicarse en defensa

Voz 1991 14:15 bueno pues el derbi más igualado de los últimos años ha acabado con cero cuatro con exhibición de de Leo Messi desde luego no es lo que tenían en mente los aficionados del Espanyol que esperaban hoy probablemente a su equipo dando un poco más la cara peleando un poco más los tres puntos al Barcelona Jordi Marcos me dejó algo

Voz 0985 14:34 hombre que ha fallado a la expectativa de un derbi igualado y la expectativa que teníamos sobre la entrada que esto es un asunto que el español también se tendría que hacer mirar el pinchazo que dio a sus hola

Voz 1991 14:46 es muy fácil Jordi como es que tiene que hacer mirar

Voz 0985 14:49 las entradas entre cien y quiniela

Voz 1991 14:51 dos euros por eso en plenas vacaciones de navidad con todo lo que conlleva estamos locos no

Voz 0985 14:56 por eso te estoy diciendo que se lo tendría que hacer mirar yo otra cosa que se tienen que hacer mirar es que Barça y Espanyol como ha explicado Elena de Diego a lo largo de la retransmisión sabes que no intercambian paquetes de entradas eh esto a mi me parece que también es una anomalía que se debería corregir por cierto felicitar a todos sector de la afición del Espanyol como también pasó en el Camp Nou cuando los energúmenos insulten el resto ya no sólo están silencio sino que heló reprocha

Voz 1991 15:21 cosa que nos alegra mucho que sacaban ya esteta estas tonterías de los cafres y los cabestros que se acercan al mundo del fútbol o que aprovechan el mundo del fútbol para volcar sus frustraciones personales porque esta gente no no sólo lo vuelca en el fútbol sino es gente que no conviven sociedad en su propia vida normal es gente violenta gente violenta en su en su vida normal y por desgracia lo tenemos que sufrir el resto de persona más en el en el mundo del fútbol en FIL que sacaba un derbi más si he dicho enfila en vez de en fin que saca soy un filón hoy para el día uno

Voz 0985 15:55 ahora sale a uno no hombre sí si me invita a acudir a la cita ya tradición usted tiene pase de morbilidad por más pelota que me hagas por más la pelota que me hagas no te libras de mis votos a favor sic es que conviene no las hay mejores no te bromea

Voz 1991 16:10 este año estamos intentando tener un invitado especial para para que elija él solo solo te voy a dar un dato a ver vive en Italia y le vamos a pedir que elija el mejor gazapo del año yo creo que como cuando está mal no hombre dos si es un Balón de Oro se lo merece

Voz 0985 16:28 tiene criterio y autoridad suficiente