Simeone es el entrenador más inteligente

Voz 1991

00:02

de el entrenador más astuto inteligente y listo que que he visto yo desde que médico esto del periodismo porque sabe perfectamente lo que decir para que sus jugadores hinchan el pecho Isabel lo que tiene que decir en cada momento para que los de sin Chen quiero decir en este momento en el que el Atlético de Madrid está pasando canutas y con muchas bajas viendo que están sacando los resultados con solvencia como hoy sabe exactamente lo que decir en rueda de prensa para de alguna forma decirles e os agradecemos lo que estáis haciendo porque sabemos por todo lo que estáis pasando sabemos que las dificultades son enormes los grandes lo estáis haciendo de diez y luego cuando las cosas van bien cuando eh a lo mejor alguno pueda echar las campanas al vuelo es el primero que sabe quitarle aquí la euforia el que la la la botella de champán no se descorche salga todo por fuera es el tío más listo a la hora de gestionar un banquillo es que no tengo duda sabe e impide perfectamente lo que tiene que decir en cada momento y en cada situación hoy otro de los detalles es la dicho a cal y Nick ven aquí vas a celebrar conmigo el gol te voy a dar el abrazo del año ibas a ver que tienes mi mi mi mi apoyo eh estoy detrás de ti confío en ti y ahora no tenemos a Diego Costa te necesitamos y creo que también ha sido muy significativo ese abrazo que es una de las imágenes del partido