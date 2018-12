Carrusel último tramo (08/12/2018): Repasamos el derbi catalán y la última hora antes de la final de la Copa Libertadores

Voz 0841 00:00 Carrusel deportivo Cadena SER venga son las once XXXI dice XXXI en Canarias señor Yago de Vega qué tal

Voz 0458 00:11 muy buenas olas la actuación de Messi como para decir que no

Voz 0841 00:13 no sé hay impresionantes y les hiciera algo

Voz 1991 00:17 además es que es de estos días en el que da igual lo que hagas que si Messi está como estaba inspirado el que te la va a liar hoy ha metido dos goles y una asistencia es la primera vez en en su carrera que mira que es difícil que vaya incluso consiguiendo retos pero Canales la primera vez en Liga que mete dos goles de falta es raro no con todos los números que tiene Messi pero es que va sorprendiendo Brando jornada jornada temporada temporada tiene pinta además que tiene cuerda para rato

Voz 0458 00:45 aún así una primera parte excelente ya sabes el resto vamos a ver en qué situación queda Javi Calleja que son supongo que después hablarás con con esa derrota ante ante el Celta la buena Victoria

Voz 1991 00:54 porque es muy duro que depende de Europa mucho depende de lo que pase en Europa y va a depender también el futuro de Javi Calleja pero desde luego este fin de semana complicado porque el golaveraje es muy negativo con respecto al Athletic de Bilbao el conjunto vasco lo tiene mucho peor pero si el Athletic gana el lunes su partido empataría puntos con el Villarreal que no estarían puestos de descenso pero estarían la puntuación de descenso que eso le iba a decir al Athletic al Villarreal inicia temporada que después de quince jornadas iban a estar uno en descenso y el otro rozando el

Voz 0841 01:22 que te vayas campeón yo Yurrebaso ya peleando podido cinturón

Voz 2 01:26 no campeón pero sí peleando por el título IV

Voz 1991 01:28 todos se han disputado y correspondientes a la decimoquinta jornada de Liga en Primera División el último en concluir este derbi catalán en Cornellá El Prat donde se han enfrentado el Espanyol y el Barcelona hay que ha concluido con victoria del conjunto Ernesto Valverde cero cuatro con goles de Luis Suárez de velé doblete de Leo Messi que como estábamos comentando ha hecho lo a le le ha dado la gana como le ha dado la gana y cuando le ha dado la Ana Ica completado un partido casi perfecto de hecho ha hecho historia con esos dos goles en un partido de liga algo que no había conseguido nunca el Barcelona se mantiene líder de Primera treinta y un puntos mientras que el español se queda con veintiuno en novena posición antes en Mestalla han empatado a uno el Valencia y el Sevilla se adelantaron los hispalenses con gol de Pablo Sarabia en el cincuenta y cinco en el último minuto ya en el tiempo de descuento de acabé hizo el empate definitivo resultado que deja más contento al Sevilla que se mantiene donde la clasificación con veintiocho puntos mientras que el Valencia se mantiene en puestos muy alejados de la cabeza es decimotercero con dieciocho a Díez precisamente de los equipos de arriba además en el Wanda Metropolitano le ha ganado al Atlético de Madrid tres cero al Alavés con gol en el primer tiempo de cal y Nick y también de Griezmann y Rodri en el segundo acto otra vez malas noticias para Simeone en forma de lesión porque esas retirado antes de tiempo y sufre un esguince de rodilla de grado dos eh Lucas Hernández por lo que se va a perder

Voz 0089 02:48 menos

Voz 1991 02:49 un mes de competición el Atlético se pone con dieciocho puntos perdón con veintiocho puntos en tercera posición los mismos puntos que tiene ahora mismo el Sevilla mientras que el Alavés se queda cuarto en puestos de Champions con veinticuatro parece mentira el Alavés después de quince jornadas está en puestos Champions

Voz 2 03:04 en el estadio la cerámica ha ganado el Celta

Voz 1991 03:06 digo al Villarreal cero tres Se puso conjunto gallego con goles de Bryce Méndez de yo Kus luz de Maxi Gómez y en el segundo tiempo dos goles de vaca le metieron emoción al partido aunque finalmente el conjunto amarillo no pudo remontar vaca que salió en el segundo tiempo yo me atrevo a decir que incluso fue mejor de su equipo golpe duro para el Villarreal que se mantiene la parte baja de la tabla lo que estábamos comentando incluso podría acabar el lunes en con la misma puntuación que el descenso hoy así el lo diré el conjunto gallego el Celta que se pone en veinte puntos a uno de los puestos europeos ha mejorado mucho el el Celta de Vigo en las últimas jornadas ya se va topando un poquito a los puestos de arriba para mañana otros cuatro partidos a las doce de la mañana Eibar Levante a las cuatro y cuarto Huesca Real Madrid sin Marcelo en la lista donde tiene pinta que en el once hacer de nuevo el lateral izquierdo Carvajal ya jugó en el partido de Copa y ahora lo podemos entender un poco más decíamos cómo es posible Carvajal esté jugando en ese partido en el lateral izquierdo pues la explicación es que era una probaturas e para el partido este fin de año Ana tiene pinta que viendo cómo fue en la Copa con las buenas sensaciones que dejó el Real Madrid cierto que fue contra un Segunda B pero las sensaciones fueron buenas parece que Carvajal va a repetir en ese lateral sustituyendo a Marcelo a las seis y media Real Sociedad Real Valladolid Ipar a las nueve menos cuarto nos queda el Betis Rayo Vallecano en Segunda división cinco resultados definitivos Deportivo La Coruña dos Numancia dos Nástic cero Granada uno Osasuna dos mil Llorca dos eh

Voz 2 04:41 faltan resultados porque tengo Mallorca uno Málaga dos en Mallorca no ha jugado veces evidentemente de Oviedo una mano pero hayedo uno espera voy diciendo que así el Osasuna dos Mallorca dos

Voz 0089 04:51 el Albacete dos Osasuna dos

Voz 0841 04:54 Mallorca uno Málaga dos Nástic cero Granada uno Deportivo dos Numancia dos llovido un Almería

Voz 2 04:59 vale quedaros con esos resultados que son los buenos los yo mezclado todos los resultados que se disputó un triangular secretos

Voz 1991 05:06 ha resultado de la segunda división mira decía Palacio no tenemos gazapos No tenemos muchos gazapos

Voz 1038 05:11 el día uno la especial el día uno pues nada que se vaya

Voz 1991 05:13 mando este que va a estar bien además mañana a las ocho y media de la tarde se disputan el Santiago Bernabéu la final de la Copa Libertadores ya sabéis entre River Plate y Boca Juniors yo creo que la mejor noticia porque lo deportivo no hay nada no hay ninguna novedad de hecho buenos River Plate ya ha pisado el Santiago Bernabéu que eso son las principales novedades creo que el resto lo que hay que valorar de forma positiva es que a pesar de que van llegando miles de aficionados argentinos en nuestro país tanto de River e como de boca Iván coincidiendo en las calles de Madrid a día de hoy a esta hora a las once y treinta y siete tenemos que yo creo que estar contentos de que no se ha producido ni un solo incidente y esperemos que durante el día de mañana que basar la jornada tensa donde realmente van a estar todos los aficionados que van a vivir este partido en en la capital de España que siga así que siga este clima de de tranquilidad de rivalidad deportiva que no haya ningún incidente y por supuesto después que no la líe ninguno de los que en este caso haya perdido el el título así que nos alegramos de que a día de hoy no haya habido ningún incidente con aficionados de River ni boca en en las calles de Madrid y esta tarde se ha celebrado el sorteo de la fase de grupos del Mundial femenino absoluto que el próximo verano se celebra en Francia la selección española está encuadrada en Grupo B junto a Alemania China Sudáfrica podríamos decir dificultad moderada alta teniendo en cuenta los rivales que le podían tocar a a los dejó hace Vila tenemos que decir que que que no nos ha ido muy bien la cosa para empezar a Alemania que ya es una de las potencias mundiales así que las once y treinta y ocho contado todos nos vamos a Cornellà El Prat donde nos pide paso Adriá Albets que está con protagonista Olaberria

Voz 2 06:46 qué tal muy buenas se qué tal muy buenos aquí está

Voz 0017 06:49 de hecho la Iván muy buenas muy buenas bueno gran victoria no sé si los mejores cuarenta y cinco minutos de toda la temporada

Voz 0839 06:57 bueno muchas gracias ante todo creo que no sé si se lo mejor a cuarenta pero seguramente un un parto muy muy completa y bueno trabajando muy bien creo que disfrutando todos los momentos en en esa primera parte en general también en todo el partido ahí al final creo que merecemos ganar también con cuatro goles

Voz 3 07:18 iban eh qué te parece el partido de Messi quinto en el Balón de Oro

Voz 0839 07:25 bueno todo eso ya creo que todos tenemos una una opinión poco diferente e tampoco no sabía que estas primas ves que mete dos faltas e en un mismo partido pero los dos como como lo ha hecho la verdad es impresionante eh ya sabemos cómo es Leo y quiénes leo lo que no no hace falta que demuestre nada solamente que siga así nosotros seguimos disfrutando ver Iván

Voz 4 07:48 había ganas sobre todo dejar la portería a cero lo dejaste es contra el Villarreal pero hoy además jugando muy bien dejando muy buena imagen

Voz 0839 07:56 bueno intentamos siempre la mejor manera posible cree teníamos ganas de disfrutar juntos en el campo sinceramente lo hicimos muy bien sabemos también lo difícil que es jugar aquí

Voz 5 08:07 no hay un la verdad un gran trabajo de todo el grupo

Voz 0839 08:10 supo por eso te digo merecimos ganar también con cuatro goles decir la verdad a los todo el tiempo en el campo ha sido pues la verdad es momento de disfrutar de estar cerca juntos no solamente atacando también defendiendo y eso que tuvimos era ahora muy fuerte y aquí también siete me temo que seguir

Voz 6 08:28 Iván al derbi ultra motiva

Voz 0839 08:31 es marcha aquí planteo ha explicado que baldía es escuela quiere decir creo que a los jugadores formados aquí que vamos aquí eh bastantes años te conocemos bueno a un derbi siempre es un derbi eso es claro eh pero bueno nosotros somos basta queremos hacer pues todos los todos eh partidos muy muy completo muy completos intentamos hacerlo de la mejor manera posible Bashir también importante para todos la gente eh bueno pues dormían buena imagen coger fuerza lo que queda ese año queremos hacerlo la verdad eh como hoy y creo que hoy ha sido un partido muy muy completo y queremos seguir también haciéndolo en doce que que bien

Voz 6 09:10 Iván a substituir coma trabas física menos uvas practica mentor

Voz 0839 09:13 cómo se encuentra físicamente pues muy bien muy contento muy muy fuerte deseando de que puede ser perdido otra vez al decir que ahora descansar Honorato eh me encanta el fútbol digo para él de cánceres viene a esas días Sir míster cuenta conmigo pues ahí estaré otra vez

Voz 7 09:30 tan el partido del Barça es sublime todos coinciden que ha sido el

Voz 1576 09:34 Oren mucho tiempo como explicamos una versión

Voz 7 09:37 en tan mejorada tan reconocible del Barça hoy

Voz 0839 09:40 no bueno al fútbol a veces no se explica tan fácil no e intentamos a eh mejora cada partido animas también ya bares perdido siempre con con algunas bajas somos cooperando poquito a poco y de ahí la verdad hay muchas ganas de de de esos partidos y hoy disfrutamos muchísimo oí todas las ganas que tenemos es porque estemos siempre la verdad muy muy grande yo eh eh pero no podemos estar votarán en común con un gran partido

Voz 8 10:06 puede el resultado con con ese cuatro ciudades el partido ante el derbi de los más plácidos no se si en cuanto al juego también hemos visto otros años es un español quizás más más más duro hoy ha ido todo bastante plácido unos siete no quiero puedo con el resultado que hago en el terreno de juego

Voz 0839 10:22 bueno yo creo que a lo mejor tampoco es es mucho mucho mucho por ellos a lo mejor más como lo hicimos nosotros no creo que no dejamos en ningún momento entrar al partido ellos querían apretar ser agresivos pero modismos muy bien el balón la posesión ha sido muy muy va muy concreta ir a ir abordar lo hicimos muy difícil para ellos por eso creo que es más bien parido completos poda por nuestra parte

Voz 0017 10:49 igual que hoy ha habido varios jugadores que han hecho una gran actuación especialmente ha destacado Leo Messi pero tú por ejemplo ha ayudado mucho sobre todo la presión para recuperar arriba hasta qué punto te sientes responsable de esta de esta victoria consiguió pasar contra el español

Voz 0839 11:02 bueno muchas gracias lo que intento es ayudar a mis compañeros hacerlo que que la gente de arriba pues pueden disfrutar más disfrutan cuando tenemos el balón icono tienen espacios no Coté de ahí la verdad me encuentro muy bien muy contento muy fuerte lo hicimos muy bien yo también he disfrutado muchísimo ir así la verdad da gusto estar con da muy jóvenes al campo

Voz 0017 11:24 que iban a ser bueno pues las palabras de Ivan Rakitic en esta zona

Voz 1038 11:28 Vista de Cornellà gracias Adrian se hubiese protagonista vuelve

Voz 1991 11:31 digamos esa zona mixta Lluís Flaquer qué tal muy buenas

Voz 0852 11:34 hola qué tal muy buenas partido demasiado

Voz 1991 11:36 cómodo no para el Barça desde muy temprano

Voz 1157 11:39 bueno la verdad es que es esperaban derbi más disputado en cuanto al resultado pero imagino que ni el Espanyol de incluso la gente del Barça se esperaba una versión tan buena del equipo de Valverde que se ha puesto muy serio liderado por un Messi que ha tenido una exhibición estratosférica sobre todo en la primera mitad y a partir de ahí pues el Barça como decíais al principio ordenador quizá la mejor versión de lo que llevamos de Liga no justo a tiempo para para dar un paso importante al frente de la Liga para lanzar un mensaje a los perseguidores un partido más sin recibir goles que eso es importante sobre todo con la sensación de que Messi se pone a este nivel pues el Barça es poco menos que imparable

Voz 2 12:10 puesto a cortar el césped hasta ahora o que si siete

Voz 0841 12:13 traición que tenemos en los Larguero es nocturnos sólo está estadios aprovecharse ese ese para para ir cortando el césped

Voz 2 12:19 Carlo prepara Alito para los siguientes partidos aquí colaborar en todos claro pues esas son las máquinas esta de aire para ir tirando toda la

Voz 0841 12:26 el Cortázar pueda acoger series Anita Amalia están ni tan mal que nos escucha demasiado es aclaración ese del cambio sería bastante peor

Voz 2 12:32 el alcalde lo que llevan ahí las pistolas esas galácticas con el aire iban llevando todos los restos que ha dejado que el público es está bien Leo Messi sin lugar a dudas la aquí el protagonista del

Voz 1991 12:44 del partido no sé porque a mí me da que esa quinta posición del Balón de Oro la motiva un pelín

Voz 1157 12:50 si él dice que no pero Messi no no vive ajeno al mundo de mucho menos evidentemente en la semana en que le han relegado a la quinta posición en que seguro que le han llegado las palabras de Pelé rajado de él y de su capacidad técnica diciendo que sólo tiene una pierna y que no cabecea etcétera pues todo eso a Messi le llega Messi pues se encarga del poniendo las cosas en su sitio evidentemente Messi está infravalorado en esta votación del Balón de Oro yo creo que sí que algo de Pique ha tenido a pesar de que el decía que no que no necesita reivindicarse pero creo que sí que Messi venía hoy influido por todo lo que ha pasado esta semana con el con el Balón de Oro de todo lo que se está hablando los

Voz 2 13:23 de también segundo porque nos pide paso nuevo Adriá Albets desde esa zona amistad al área

Voz 0017 13:28 sí vamos a escuchar a Jordi Alba dio casi ninguna ocasión

Voz 0977 13:31 con eh bueno e ofensivamente hemos creado muchísimo peligro hemos podido hacer más de los cuatro goles que metido en un partido muy completo que todo el equipo hoy bueno me intenta ser línea no es fácil pero hoy en un del me un campo complicado la gente aprieta

Voz 0749 13:48 yo Ximo ellos también hubiéramos

Voz 0977 13:50 es un resultado muy bueno muy y muy justos

Voz 3 13:53 perdí Messi una asistencia dos goles de falta directa un palo el otro día no sorprendía casi todos no quinto en el Balón de Oro que te parece a ti

Voz 0977 14:01 bueno una mentira eh yo creo que ya lo he dicho muchas veces es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia luego pues bueno hay muchas campañas e de club de bueno de prensa Hay y al final pues bueno respetable no todo lo que se haga porque todo el mundo sabe que Leo es el mejor jugador del mundo pero con mucha diferencia

Voz 0017 14:22 qué dijo Pelé el otro día sobre Leo Messi que solo tenía una pierna un regate y que no remataba de cabeza con la cambio de opinión hoy no

Voz 0977 14:31 bueno no hubiera muy bien si dice eso de de Leo al final es es bueno muy un jugador muy completo repito jugador el mejor jugador del mundo con mucha diferencia tiene todo igual no respetar todas opiniones pero parece mentira que después bueno mucho muchos jugadores que han hecho muchas cosas buenas para el fútbol pues cuando lo dejan pues que se dediquen a rajar de los de los jugadores

Voz 4 14:56 te seguimos viene a nivel personal muy bien no sé si tenemos novedades de tu renovación Si ha habido pasos adelante esto estás tranquilo

Voz 0977 15:04 sí repito muy tranquilo eh bueno eso ya lo dejó en manos de mis representantes pero pero bueno no repito mi intención siempre ha sido quedarme aquí es la de quedarme aquí y bueno esto no se trata de de mí sólo no totalmente

Voz 0749 15:20 nube de las dos partes que ya está pero bueno

Voz 0977 15:22 en sinceramente estoy estoy muy tranquilo y centrado en en seguir pues eh luchando por mi club que es el Barcelona intentará darlo todo como siempre hago Jonathan

Voz 0017 15:32 Amado que decías que no sabía si te llamarían si no

Voz 0977 15:35 no a mí no me han llamado al final bueno se reúnen representantes y tampoco quiero saber nada porque sería de centrarme en en en tonterías al final pues que tampoco sé lo que piensa al club pero sí que es verdad que se han puesto ya en contacto con representantes pero tampoco quiero saber nada de ellos que no quería saber nada respeto a a ese tema porque no había otra cosa que centrarme hoy bastante bien estoy para para hacer

Voz 0017 16:00 es un museo es bueno pues las baladas de Jordi Alba que siempre habla claro hoy aquí en esta zona mixta

Voz 1991 16:05 de Cornellà gracias Albets por completar Elena de Diego qué tal muy buenas

Voz 9 16:09 hola buenas noches han dicho los técnicos pues Ernesto Valverde elogiado y mucho a Leo Messi ha reconocido que el argentino consigue dejarle sin palabras jornada tras jornada que se acaban las ideas para hablar de él y a Valverde como a la mayoría les sorprende que Messi sea el quinto mejor jugador en la clasificación del Balón de Oro

Voz 0839 16:27 yo lo que tiene tantos primas individuales tanto reconocimiento

Voz 2 16:30 sobre bueno

Voz 0588 16:31 pero cualquier caso damos no sé no no puedo responder por por él es llamativo que en los premios para el mejor jugador del mundo de la temporada de lo que se no esté eso sí que es llamativo que puedo decir es que hay momento ya no se quiere decir de Messi me preguntaron dos veces me preguntan antes de preguntan ahora qué voy a decir es que parece cojonudo que ese con nosotros abriendo faltas

Voz 9 16:56 no ha desvelado Valverde si contra el todo a jugar o descansar a Leo Messi ha asegurado que la victoria de hoy haciendo talante de su tranquilidad no garantiza nada que aún queda mucha Liga y Ruby lo hemos visto abatido y triste hoy aquí en rueda de prensa por no haber podido plantar cara a este Barça ni haber generado sensación de peligro ha reconocido que quizá estas han ofrecido poca resistencia yeso ha ocasionado que no tuvieran tranquilos con la pelota que les sorprende en partidos como éste no sólo el nivel técnico sino también el nivel físico de de los jugadores del Barça ha hecho autocrítica Rúber diciendo que sinceramente esperaba que pudieran haber hecho algo más sus jugadores que ellos habían planteado otro partido pero que hoy no les ha salido nada

Voz 1991 17:40 eh en Elena hemos oído cánticos contra Piqué en en el día de hoy pues sean cántico

Voz 0839 17:45 no sé Yago si algunos no así no han sido mayoritarias como sucedió en otros derbis pero ser escuchado

Voz 9 17:52 cánticos contra Piqué contra su hijo contra su pareja afortunadamente parte de la grada del española silbado a la grada de animación a la grada a Canito que era de donde procedían esos cánticos que como digo no han sido mayoritarios

Voz 1991 18:04 le ha preguntado Albets al propio Piqué precisamente sobre esto

Voz 0017 18:07 un partido muy completo pero desgraciadamente otra vez los insultos hacia tu persona va hacia tu pareja siempre lo mismo no

Voz 0977 18:15 no bueno yo creo que han sido cuatro energúmenos a la creo que la ficción es aportado español y nada creo que ese Derby bueno poco descafeinado porque el resultado ha sido muy amplio pero pero bueno en líneas generales disfrutado eh

Voz 1991 18:31 yo creo que hemos hecho gran partido eh creo que es lo mejor que puede hacer Gerard Piqué en no entrar al trapo de este tipo de cosas que poco a poco creo que nos tenemos que quitar bueno poco a poco no ya ahora mismo sin tener que esperar más ni a corto plazo a largo ahora mismo hay que acabar con este tipo de de cosas que sobran que sobran que no vienen a cuento en el mundo del fútbol que sabemos que son cuatro cafres que lo único que hacen es ensuciar un partido y que entre el resto les tienen que decir oye no que no queremos a nuestro lado aquí porque no nos representa is it yo creo que es el momento de de acabar con todo esto hemos visto lo que ha pasado con el partido de la Libertadores aquí tenemos lo nuestro evidentemente igual no al mismo nivel pero también tenemos lo nuestro también tenemos que pelear contra contra ello algo más Elena sin apuntes

Voz 9 19:13 debería hacer que es el décimo año en que Barça y Espanyol los intercambian entradas hoy los aficionados del Barça por vía de a través del Fútbol Club Barcelona no podían conseguir entradas para para este partido y lo mismo pasa cuando el partidos en el Camp Nou los aficionados del Espanyol no pueden conseguir entradas para para el Camp Nou a no ser que vayan a taquillas y lo hagan de manera anónima

Voz 2 19:33 gracias Elena esta mañana abrimos tiempo de sanedrín Jordi Martí qué tal muy buenas buena Marcos López qué tal

Voz 1991 19:40 Carlos Marañón buenas noches qué tal Jordi qué te ha parecido el partido más sencillo de lo esperado

Voz 1157 19:47 sobre todo porque Messi ha ofrecido un recital ir Luis Suárez lo ha dicho en la retransmisión a veces al rival sólo cabe esperar que Messi tenga un mal día Messi no sólo ha tenido mal día sino que ha protagonizado un recital una exhibición quién la videoteca la tendremos que poner con algún distintivo especial y nos ha regalado jugadas que pasan a la historia como en el segundo cuando por dos veces ha sido capaz de levantarse incluso mirar a su izquierda para dar un pase muy preciso Adén vele para que marcara el cero dos pero es que la hemos visto con la misma pierna izquierda disparar a dos ángulos distintos de la misma portería ya estado rozando el hat trick por lo tanto hoy un adversario que se encuentra con esta versión de Messi como tú decías estímulo dado por el tema del Balón de Oro por el tema de Pelé pues entonces yo creo que poco le queda hacer al adversario máxime si además el Barcelona hace una gran actuación colectiva sobre todo desde el punto de vista de la presión incluso con Messi funciona la presión por lo tanto el español ha sido atropellado por el Barça de Messi marcó

Voz 10 20:57 es verdad que Messi todas las portadas y es verdad que que Messi es el que con todo el derecho del mundo tiene que ganarse esas portadas y ese reconocimiento pero a mi me parece que el Barça lo ha dicho Messi lo acabamos de escuchan a Messi ha salido enchufadísimo entendía que el partido tenía un mensaje mensaje más allá de los premios individuales y de los premios que al final como dice Alba o pueden ser una mentira o una verdad pero la primera media hora más pareció extraordinario Barcelona depresión de buen juego de entender lo que lo que demandaba el partido sobre todo porque el español yo creo que España va a salir desfigurado desde la pizarra es decir no era el español hilo puede entenderle porque venía de tres derrotas consecutivas y es una lástima porque Rubi sigue haciendo un gran trabajo con este equipo pero claro cuando te enfrentas a Messi cuando te enfrentas a este Barça realmente casi imposible o casi utópico que puede poder poder meterle mano porque no ha habido opción de que el mentir a mano es decir

Voz 1424 21:54 los tres goles llevan la firma de de los tres delanteros

Voz 10 21:57 primero de Messi segundo de velé es increíble se cae dos veces Se levanta dos veces encuentre ETA de Belén un pase extraordinario fundó como rematar francés y a partir de aquí el Barça ha liquidado el derbi en apenas cuarenta minutos

Voz 1991 22:10 Marañón cuando un tío como Messi está bien poco que hacer no

Voz 11 22:15 la verdad que sí que cuando Messi está también o cualquier rival de todas formas yo yo he apreciado que al español que lo español quizá no sea equivocado pero sí que ha planteado partido fuera de las de las coordenadas que que lo venían haciendo en la parte de la temporada buena sí que acudió a tres partidos Buades ahí yo creo que no ha sido fiel a una estudiar que la posesión y poco más atrevido poco me planteo partido como habían siendo y han venido siendo estos dos años un partido más pues más áspera

Voz 1991 22:52 si haces eso

Voz 11 22:54 la del equipo en la identidad al equipo más cómodo más de tener el balón jugar al fútbol entonces la identidad de estos últimos años el español de un español en hebreo al español al límite del reglamento no entonces plantea un partido poquito a esperar pero no planteas digamos lo tienes la agresividad de otros años porque ya ya es otra yo creo que español ha perdido no hemos visto español que fuese a buscar al Barça tampoco era un español una defensa luego es cierto que el primer gol para mí no cambia todo es cierto además Tinajo a tengo que decirlo como Perico y una jugada que la falta mi mundo ideal

Voz 12 23:30 gas pues a ver si quilla

Voz 11 23:32 sí que el partido es claro que el Barcelona ha sabido presionan son algún español ha estado bien ya evitar que se pierdan no ver ya me conocen todo encima que iba a presionarle y el resto del equipo pues no estado Arturo

Voz 1991 23:46 Jordi Hessel la mejor primera parte los primeros cuarenta y cinco minutos mejores de la era Valverde

Voz 1157 23:51 de la era Valverde no lo sé de esta temporada seguro y sobretodo puesto que te decía a veces nos preguntamos bueno hoy que Barça veremos pues hoy ya sabemos que el Barça puede jugar así y que puede presionar de forma como colectiva como lo ha hecho y que puede amenazar por las dos bandas especialmente cuando Messi está frente a frente del carro en no sé si decirte la era Valverde pero por lo menos de esta temporada el mejor partido con toda seguridad Marcos

Voz 1424 24:20 para Messi para mí porque es verdad que el español como bien decía Carlos ha salido desfigurado ha salido sanidad temeroso venía dañado por todo lo que había vivido en las últimas semanas pero la autoridad del Gobierno que ha tenido el Barcelona porque más allá de los tres goles el Barça hecho nueve remates Diego López ha hecho dos paradas ver aquel cabezazo de de Rakitic aquella parada también ante el disparo de Luis Suárez el Barça estrellados por eso el poste es decir en cuarenta y cinco minutos ha sido una tormenta que se ha llevado por delante al Espanyol por delante Rubio ha llevado por delante

Voz 2 24:51 bien te de Cornellà que no ha llenado

Voz 1424 24:54 por lo tanto a partir de aquí yo creo que sí que es los primeros mejores cuarenta y cinco minutos de la temporada en el fondo el Barça en esta Liga que ha ido transitando con con un paso irregular le ha metido cinco al al Madrid en el Camp Nou y la metido cuatro al Espanyol en en Cornell ya osea que son son resultados que son realmente muy poderoso sí que lanzan un mensaje de que quiere la Liga sí o sí

Voz 1991 25:19 alguno malicioso es decir a la metido este año nueve al conjunto blanco Marañón no lo he dicho no no yo he dicho algún malicioso no he dicho yo es que tengo amigos muy cabrones de Marcos lo digo por eso a Marañón eh puede quedar tocado el Espanyol en qué punto está la temporada porque es cierto hoy pierdes contra el Barça bueno entra dentro de las posibilidades no pero es que ya son cuatro derrotas consecutivas en Liga evidentemente las cosas se han hecho muy bien hasta día de hoy porque el equipo está noveno con veintiún puntos rozando los puestos europeos pero está ahora mismo en una en un momento bajo

Voz 11 25:51 fíjate que desde el partido en Sevilla que hizo un gran partido que mereció puntuar mereció mejor suerte fue un partido de tú a tú y desde entonces pues contra el dígame en casa mal muy mal y hoy también si bien el Betis juega dos partidos seguidos en casa peligro íbamos al al metropolitano así que que que no es que que que vaya a venir lo antes que lo aquí ya lo tiene encima no es por qué ha perdido un poco las esencias la esencia a jugar contra medio campo jugar con tres puntas con cuatro y dos puntas arriba hoy Lajolo practicamente con

Voz 12 26:25 cuentan mucho mediocampista pero ya más de contención

Voz 11 26:28 le estaba dando bandazos y eso se ha notado y la victoria en Copa alguien poco de tranquilidad pero falsa de la verdad es que no es que peligre obviamente puntos el equipo está bien en la tabla está cómodamente pero sí que son unas y fatigoso entonces que eso que se está notando así que hay que volver Pirlo cambiar y pensar en jugar un poco más alegre ha perdido un poco eso es lo que yo creo la sonrisa la perito

Voz 1991 26:55 Marañón ánimo un abrazo muy fuerte una Brandon muerte a todo Dani

Voz 0458 26:59 no yo quiero decir una cosa evidentemente no seré como sé que no voy a ser definir mejor y ser más original que que Marcos que Jordi que que flacos

Voz 1424 27:07 sí

Voz 0458 27:08 yo quiero compararlo con dos deportes mira ahora en una de las mil pantallas que tenemos aquí en el en el estudio va a comenzar un partido la NBA entre los Rockets y los Dallas Mavericks en la NBA ése era una cuestión de gustos pero Le Bron a Kevin Durant Stephen Carr y a Harden acabo y Leonard para unos uno será mejor que otro pero la diferencia entre primero segundo el tercero el cuarto pues es muy relativa en un deporte que domina España mira por ejemplo la las motos el Mundial de Velocidad pues me para mí lo mejor es es Márquez pero un día le puede ganar Dovizioso otro ya le puede ganar Lorenzo otra le puede ganar Valentino Rossi son dos ejemplos es lo más alternativa al mejor que Messi no hay nadie pero es que lo que es alucinante de todo esto es que está años luz del segundo grupo de jugadores que pueden ser pues lo mejor no se Cristiano quizá un poquito por encima de Griezmann y Mar Mbappé lo que tú quieras hacer pero a mí lo que me llama la atención es que la diferencia entre el Le Bron la entre Marc Márquez y Lorenzo Rossi pues es relativa o esa pequeña entre Messi y el segundo el tercero el cuarto el quinto hay un mundo sideral seas del color que seas me da igual si un día el Mundial lo gana Alemania otro dialogan a Francia es si el Madrid gana la Champions y el otro no sea que da la buena fuma Messi es el mejor de aquí a Lima si usted que con esto no es no no soy original pero es que coño es que lo que ha hecho lo que decía Jordi antes en el segundo gol eso de regatear con esa palanca tres cuatro tío sacar sólo se levanta no mí

Voz 0841 28:35 lo sabía dónde tenía que poner la bola de Garry la puede meter desde doce metros y la puede meter Lebrón y el otro el de la moto y no sé qué

Voz 0089 28:41 puede frenar Marc Márquez a última hora lo puede hacer Dovizioso lo puede hacer lo ganará el mejor es que lo Cacho meses dolor no lo puedo

Voz 0852 28:48 a Dios es que no lo puede hacer nadie nadie

Voz 1157 28:51 va a hacer luego hay una cosa que es que desde que le vimos deslumbrar en un Ganper eh si en estas todas las temporadas que iba jugando en el primer equipo eh cada año es mejor es que también hay que poner en valor que esto es un esfuerzo sostenido en el tiempo insisto siendo cada año mejor quizá podríamos decir que ahora mismo se encuentra en el cénit de su carrera deportiva o por lo menos en su mejor versión de los distintos Messi es que hemos visto yo creo que esto el sostener tu rendimiento durante tanto tiempo diciendo cada año mejor es algo que todavía hace más grande

Voz 1991 29:26 es que yo a día de hoy veo a uno en tanto a Cristiano Ronaldo como a Leo Messi que creo que a Cristiano que darle el valor que tiene de haberle ganado cinco Balones de Oro en la era Leo Messi siendo el mejor jugador que que hayamos visto vayamos saber bueno nosotros en vida seguro ya te lo digo pero quiero decir que le meto dentro del mismo paquete digamos por encima para mí también Leo Messi pero que con el físico que tiene y cómo se cuidan yo es que les veo jugando con veintiséis treinta y siete años a este nivel

Voz 1576 29:53 hola sin lugar a dudas es lo siguiente

Voz 1991 29:56 es decir yo ojalá porque cuando sino vayan estos dos Nos vamos a sentir huérfanos de fútbol que no podía imaginar Marc

Voz 2 30:03 por supuesto por supuesto mejor no pensarlo mejor disfrutarlo mejor saborearlo yo creo que incluso hasta para la gente español es verdad que le duele mucho

Voz 1424 30:09 pero porque han sido dos golazos y además

Voz 2 30:12 tipo tan generoso que mete uno en la portería de Cornellà y otro en la portería del Prat Barcelona arriba Marc es un tipo tan generoso que mete uno en la primera parte y otro en la segunda un tipo tan generoso que hace dos remates de cabeza uno al palo en la primera parte y otro en la segunda que que Salva Diego López dicho esto partido no daban valor para los

Voz 1991 30:31 quinientos euros el valor decía

Voz 1424 30:34 te no querría cerrar al menos por mi parte sin hacer una referencia Valverde porque Valverde hoy a tomar una decisión que no es fácil pero es que que era una decisión justa que era sentar a Coutinho el fichaje más caro de la historia poner de titular el segundo fichaje más caro de la historia del Barcelona y digo que es justa porque de embeleso lo estaba mereciendo con su rendimiento durante todos estos últimos partidos porque Coutinho también es estaba mereciendo los últimos veinte veinticinco minutos que apareció Coutinho lo comentábamos en Carrusel con aquí ya el primer balón que coge Coutinho

Voz 1038 31:06 la actitud la carrera y el Barça lleva ganando

Voz 1424 31:08 cero cuatro sino si no me equivoco y eso eso abra bien de un entrenador que toma decisiones que al menos son justas para el sentido del grupo

Voz 1991 31:17 en lo quería también destacar la figura de de melé hoy ha vuelto a marcar desde todo el mismo bidón y Jordi es otro tío sea quiero decir por lo menos sale ven más centrado el rendimiento deportivo ha mejorado igual ha venido bien este pequeño rapapolvo gran rapapolvo pero desde luego el el chaval por lo menos ha reaccionado bien qué es lo que se pedía no reacción

Voz 1157 31:39 sí dicen que él está en

Voz 1991 31:42 un que a veces este tipo de

Voz 1157 31:44 Picasso de estaciones a él no leyeran aves como si viviera en un mundo que no está tan próxima o lo que dicen sus compañeros en los medios o no sólo sus compañeros su entrenador e incluso directivo o ejecutivos del club pero de alguna forma a otra le ha llegado y sobre todo el día en que fue claramente señalado no fue ni convocado fue directamente a la grada por lo tanto hay que celebrar que velé

Voz 1991 32:05 ese día ese día ya notó algo no claro

Voz 1157 32:08 por igual está pasando algo aquí dices da a la grada exactamente no sé lo que ha dicho este narró a la prensa al otro pero que hay que nombrarlo lo algo falla por lo tanto lo ha hecho muy bien en corregir ha hecho muy viene dar ese paso al frente estamos viendo un DVD más maduro que sabe elegir mejor en las jugadas que tiene más criterio hiló a todo esto se añade su talento su profundidad su velocidad yo hoy lo hemos visto incluso también ser destacado por el propio Messi final del partido por lo tanto el éxito de recuperar a va a le tienes razón que hay que ponerlo en el haber entre otros dos señor Valverde Marcos

Voz 1424 32:46 bueno y con debería funcionado ahora Valverde lo busca y lo que desea es que funcione también con Coutinho eso y eso es muy importante porque el Barça ha hecho una inversión tremenda en este jugador necesita este jugador más allá de los goles e insisto esa justicia que está demostrando Valverde va a ser muy importante para el desarrollo de la temporada porque

Voz 1991 33:06 hoy como decía Messi todo el equipo ha salido

Voz 1424 33:09 no faltó el equipo ha salido conectado consciente de que necesitaba ganar este partido necesitaba dar un mensaje potente necesitaba sobre todo demostrar de qué

Voz 0017 33:17 que esa esa irregularidad que tiene en la Liga

Voz 1424 33:20 la pueden ir resolviendo con el paso del tiempo por cierto

Voz 1157 33:23 a una pequeña cosa que esto sí que criticábamos a Barcelona ser vulnerable atrás que le llegaban un montón de veces también tiene razón Valverde que en los últimos tres partidos tanto contra al ético como contra el Villarreal y Español donde ha quedado a cero el Barça también está corrigiendo Yago esto que era una asignatura pendiente y una pesadilla el Barça hoy de nuevo ha concedido muy poco lo que habla muy bien también de esa concentración del equipo a la hora también de aplicarse en defensa

Voz 1991 33:51 bueno pues el derbi más igualado de los últimos años ha acabado con cero cuatro con exhibición de de Leo Messi desde luego no es lo que tenían en mente los aficionados del Espanyol que esperaban hoy probablemente a su equipo dando un poco más la cara y peleando un poco más los tres puntos al Barcelona Jordi Marcos me dejo algo

Voz 1157 34:10 el hombre que ha fallado a la expectativa de un derbi igualado y la expectativa que teníamos sobre la entrada que esto es un asunto que el español también se tendría que hacer mirar el pinchazo que dio a sus hola

Voz 1991 34:22 sí soy muy fácil Jordi Comas que eso es lo tiene que hacer mira entradas entre cien y quinientos euros

Voz 1157 34:28 por eso en plenas vacaciones de Navidad

Voz 1991 34:30 todo lo que conlleva estamos locos que por eso estoy

Voz 1157 34:33 haciendo que se lo tendrá que hacer mirar yo otra cosa que se tienen que hacer mirar es que Barça y Espanyol como ha explicado Elena de Diego a lo largo de la retransmisión sabes que no intercambian paquetes de entradas eh esto a mi me parece que también es una anomalía que se debería corregir por cierto felicitar a todos sector de la afición del español como también pasó en el Camp Nou cuando los energúmenos insulten el resto ya no sólo están silencio sino que heló reprocha

Voz 1991 34:57 cosa que nos alegra mucho que sacaban ya esteta estas tonterías de los cafres y los cabestros que se acercan al mundo del fútbol o que aprovechan el mundo del del fútbol para volcar sus frustraciones personales porque esta gente no sólo lo vuelca en el fútbol sino es gente que no conviven social hacen su propia vida normal es gente violenta gente violenta en su en su vida normal y por desgracia lo tenemos que sufrir el resto de personas en el en el mundo del fútbol en FIL que sacaba un derbi más si he dicho en fila en vez de en fin que saca de soy un filón hoy para el día uno

Voz 1157 35:31 el gana sale a uno no hombre sí si me invita a acudir a la cita ya a tradición

Voz 1991 35:36 te tiene pase de por vida por más pelo

Voz 1157 35:38 la que me hagas por más la pelota que me hagas no te libras de mis votos a favor suscriptor es tienes que conviene no

Voz 2 35:44 hay mejores no te preocupes ya cosas mejores este año está

Voz 1991 35:46 hemos intentando tener un invitado especial para para que elija él solo solo te voy a dar un dato a ver viven Italia y le vamos a pedir que elija el mejor gazapo del año yo creo que como no está mal no hombre dos

Voz 1157 36:01 hoy es lo que tiene que no Balón de Oro se lo merecen tiene criterio y autoridad suficiente

Voz 2 36:08 Jordi Marcos una grada los dos hasta luego hasta luego las doce y siete minutos

Voz 1991 36:14 bueno

Voz 14 36:14 las noches en el sorteo del Euro Jack de ayer

Voz 6 36:17 la combinación ganadora ha sido

Voz 8 36:20 cuatro dieciséis veintiuno treinta y un cuarenta y dos soles cuatro seis

Voz 6 36:28 pero tu vendedor de la ONCE también en puntos de venta autorizados buen son te punto es recuerda los viernes hay botes millonarios en la ONCE Mueve tu ilusión

Voz 1991 37:35 el del partido de Cornellà El Prat al partido de Mestalla era otro partido de la jornada se enfrentaban dos equipos con la verdad trayectorias muy diferentes mucho más necesitado el equipo de Marcelino y cuando parecía que el triunfo se iba a llevar el conjunto hispalense porque ha llegado hasta el minuto noventa y tres que uno ha aparecido el Valencia para él

Voz 2 37:56 empatar el encuentro rescatar que era un punto que sabe a poco pero tal y como se había impuesto a la cosa me parece a mí que muy mal tampoco sabe Pedro Morata qué tal muy buenas hola buenas noches Yago sábado un puntito

Voz 1991 38:07 el en el descuento pero habido pito nos vamos que no ha sido el partido que esperaban en Mestalla eh

Voz 0841 38:16 sí hombre es normal por que claro estamos en la jornada quince ya

Voz 16 38:21 aquí el la el la

Voz 1716 38:23 gerencial de partido ganados partidos empatado Si partidos perdidos pues extra es tremendo no el Valencia lleva tres partidos ganados en todo lo que va de competición nueve empatados con el de hoy hay tres partidos perdidos entonces el Valencia en este instante está mucho más cerca de los puestos de descenso que de arriba si mañana el Real Madrid gana su partido en frente al Huesca pues se va a poner la Champions a ocho puntos aunque si el Real Madrid perdiera que es cosa vamos esa pues el Valencia realmente con este punto habría recortado la distancia que tenía antes de empezar la jornada con el Alavés después de la derrota del del Alavés la habría recortado de siete puntos a seis que es lo que hay en este en este instante pero la gente ya Yago pues muestra hartazgo porque el equipo no gana porque el equipo empata empata y sobre todo porque que no mete goles que en este momento el Valencia tiene los mismos goles a favor que tiene el colista por ejemplo yo creo que la noticia hoy aparte de que el Valencia sigue sin ganar es que en otras condiciones el Mestalla y el valencianismo sino fuera por el respeto que se ha ganado con su trabajo Marcelino la temporada pasada hoy ya en Mestalla aparte de aparecer los pañuelos aparte de por un sector del público que está enfadada porque no le dejan acertijos de animación y tal que es la que Urbanor con el presidente Anil Murphy que se ha llevado la peor parte con con él

Voz 0852 39:44 clásico cántico de Murci vete ya sino

Voz 1716 39:47 pues por el trabajo de Marcelino la temporada pasada ya en estas alturas y conforme conocemos a Mestalla pues probablemente se habría cantado lo del Marcelino vete ya hay estaría sentenciado pero eso no ha sucedido todavía el problema para el Valencia que sigue alejándose de la de la cuarta plaza que es un objetivo primordial para el Valencia y en este instante pues el Sevilla mantiene para mí es un resultado muy bueno para el Sevilla los diez puntos de ventaja que tenía con el Valencia después

Voz 2 40:15 jugar en Mestalla encima no se consigue la victoria

Voz 1991 40:17 y además una lesión Gabriel Paulista no

Voz 1716 40:20 sí eh a perro flaco todo son pulgas se han tenido que retirar durante durante el partido es un futbolista que que habitualmente suele tener problema físico que tiene la rodilla fastidiada pero entre el ISI Garay pues la verdad es que se pierden bastante bastante en para bastantes partidos la entrada no obstante de de Diack había sido providencial porque el chaval ha entrado como un tren de mercancías en el minuto noventa y tres en un centro desde desde el saque de falta de de Daniel Wass Ia al final el remate de cabeza de debía que había hecho salvarlo mueble en una noche que ese sí va a torcer ya prácticamente hacia hacia tragedia porque la gente ya estaba harta pitaba contra cualquier cosa había unos unos plásticos que había dado el Valencia para hacer un un tifo al comienzo del partido y las letras eterno que estaban en blanco han servido para que la gente al final termine pues sacando el pañuelo pero que al pañuelo era el plástico en

Voz 2 41:19 en blanco y es que el aficionado no acaba ahí