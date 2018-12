¿Qué está pasando en el mundo?

Voz 1 00:00 sí a mí me llama

Voz 0874 02:12 cuando pues ha pasado exactamente lo que comentábamos que podía pasar el domingo pasado eh si recuerdas cuando hablábamos de cómo la extrema derecha iba a empezar a llegar a nuestros parlamentos por decirlo de alguna manera las elecciones autonómicas andaluzas han abierto la puerta a Vox esa formación política que quiere hacer España grande otra vez como dice en su eslogan que sobra decir que se parece mucho al de Donald Trump no estoy muchos pensábamos que éramos inmunes al fenómeno populista da la impresión de que lo que ha pasado es que como a todo en la Historia contemporánea nuestro país hemos llegado tarde pero hemos llegado

Voz 1791 02:44 sí bueno existía la extrema derecha en España lo pues estaba integrada dentro del Partido Popular y botaba dentro el Partido Popular y lo que ha sucedido es que bueno quizás a Catalunya ha desatado ese nacionalismo español extremo sea desgajado sabe que estos estaban ya aquí lo que y la sorpresa ha sido los doce escaños no no lo previa nadie luego no lo preveía el CSI perdón el CIS que últimamente no da una in Easy condición ahora ahí

Voz 0874 03:12 pero veremos qué va a pasar en las próximas elecciones el CSI tampoco seguramente lo Villar no tampoco se colgó hace unos días hablábamos de ese auge de la extrema derecha ante la xenofobia no solamente en España en todo el mundo crisis de partidos políticos tradicionales eso vamos a hablar de hecho a partir de las nueve tú crees que eso son esas formaciones mainstream por decirlo de alguna manera no encuentra en las recetas que deberían encontrarse

Voz 1791 03:35 no la izquierda es evidente que no la socialdemocracia que ha sido fundamental en el la creación del Estado bienestar y la Unión Europea con proto las recetas liberales tras la revolución conservadora de Reagan Taser Isaac difuminado la izquierda aquí menos podemos no termina de conectar con la gente está enredada en sus cosas más en eslóganes que en ideas y la derecha democrática lo cacheo ha sido para para Puerto ejerce de el discurso xenófobo de la extrema derecha es gran parte ese discurso con lo cual es lo que le está pasando un poco en Francia lo con con Macron que que bueno un líder sin sin sin partidos ha encontrado que le derrota un movimiento sin líderes no es

Voz 0874 04:15 compleja estamos aplicando que yo creo que

Voz 1791 04:17 a recetas muy de de asesores de imagen mito

Voz 0874 04:20 de Munich que queríamos saber si si estamos en un momento histórico de una envergadura comparable al de la caída del muro de Berlín porque algunos signos así nos lo hacen anticipar no como puede el mundo afrontar estos nuevos desafíos políticos las barreras que protegen nuestras democracias son lo suficientemente fuertes como para ejercer como de muro de contención contra estos populismos queremos hacer una radiografía de la situación con tres personas a las que admiramos mucho que sumar Bassets corresponsal de El País en París cómo estás buenos días

Voz 6 04:48 hola buenos días muy bien gracias en

Voz 0874 04:50 Moscú está más mal Genetics corresponsal del periódico mar cómo estás ya tenemos también a Mónica García Prieto en Shanghai periodista freelance y colaboradora siempre que puede de este programa Habla Mónica cómo estás

Voz 7 05:01 hola buenos días gallego dejando empezar

Voz 0874 05:04 por París porque de Jean Marie Le Pen fue de los primeros en felicitar por Twitter a a los amigos de Vox decía el textualmente Marc por ese triunfo electoral tú crees que paralelismos directos entre entre el Frente Nacional de Le Pen

Voz 6 05:17 sí son hay paralelismos hay paralelismos a la ideología de derecha radical lo extrema derecha en el mensaje populista son partidos más o menos aliados sino aliados amigos que tienen desde hace tiempo contacto oí tengo tendido del Frente Nacional francés pues es un referente no sólo para BOC sino para otros partidos de esta ahondar ideológica en en Europa el Frente Nacional en cierta manera les el precursor de todo esto desde los años ochenta en el que vio eh la escena política francesa con Jean Marie Le Pen ha sido un partido muy fuerte en Francia no hay que olvidar que en las últimas elecciones presidenciales en el dos mil diecisiete tuvo diez millones de votantes que no es poco

Voz 0874 06:04 y también de tensión entre Rusia y Ucrania que ha aumentado después del tiroteo contra una flotilla militar ucraniana con veintitrés marineros ucranianos detenidos por Moscú en el estrecho de Kerch esto pasó hace solamente unos días después de ese incidente el presidente no declaró el estado de guerra en esa zona del planeta que estamos también ante una nueva guerra fría quizá entre entre Rusia y el resto del mundo casi

Voz 8 06:26 bueno yo creo que ya hace tiempo que lo vivimos desde hace ya un par de años o tres del desde el dos mil catorce y dos mil catorce es una cosa que sí que está claro es que es una narración muy diferente a la ciudad el siglo XX en esa guerra ideológica Rusia no es el campeón de una de una de una ideología radicalmente diferentes y el resto de Europa las social más capitalista considerado en los países nacen unas sin más como varios equilibrios dentro del mundo sub veinte suites y luego es una es un es una sociedad además es una grafía en el cual el principal enemigo el lobo es un bloque contárnoslo sino que es la web porque la UE ofrece a los países de el ex del bloque soviético incluso la propia Rusia un modelo de modelo unas reglas de juego que les apartan del sistema del modelo de Estado controlados por mafias que existen instrumentos encuesta pasen por su equipo soviético

Voz 0874 07:22 en en esa zona en la que estás tú Mónica ha ocurrido también algo en los últimos días que es ese detención ocurrió en Canadá pero lógicamente os afecta allí el pasado jueves la vicepresidente posible heredera de la multinacional china Hawai que añade más tensión a una relación que es difícil entre Estados Unidos y en China especialmente después de la última reunión del G20 hay una lucha por el control del desarrollo tecnológico global que va más allá de lo político no Mónica

Voz 7 07:48 yo creo que sí son una una lucha que se está extendiendo por parte de China evidentemente el de China dejado todo haciendo dejó hace tiempo ahora es una gran potencia tecnológica y está extendiendo en todo el mundo no solamente la la tecnología en dos teléfonos son los ordenadores incluso en los coches inteligentes hace poco una denuncia acerca de cómo los coches llenos están retransmitiendo la localización de GPS las la retransmiten en las tandas grabando ya están pues pues porque estos digamos de los Gobierno no entonces pues esa lucha está ahí hasta intentando extender su tecnología cinco G por todo el mundo y Estados Unidos lo sigue siendo con muy malos ojos EEUU sigue perdiendo es muy mal respecto al poder económico de China no pero esto ya es imparable entonces esta detención de el primero en primer lugar es desde el punto de vista negar es complicado de de comprenderlas y esas once está poniendo dado que si estás en principio tenía una persona por un delito que había cumplido que habría cumplido siquiera podría cometidos hubiera estado en Estados Unidos que su hubiera sido ciudadana norteamericanas una ciudadana china que ha sido eran Canadá unas sanciones que puesto Estados Unidos entonces no pone China con lo cual digamos que legalmente está bastante cogido por los pelos todo esto ir pues claro todo el mundo lo que como pasó esta guerra comercial que por cierto es evidente de una moratoria el pasado uno de diciembre noventa días no con lo cual tras una vez más dicen una cosa y hace otra lo cual es algo que lleva bastante más China

Voz 1791 09:16 Marc un aparece como el hombre milagro para frenar a Le Pen igual que apareció Chirac que era el quizás un producto sistema un político casi cocinado toda a toda prisa con muy poca experiencia parece que el milagro Macron se iba desinflando no

Voz 6 09:36 bueno yo creo que más que de desinflarse AMS está pegando un batacazo espectacular no es un Messi en un año y medio ha pasado eso como dices y de ser una una esperanza que realmente un político hay que decir con un gran talento y con ideas que podrían tener un valor importante en esta Europa de auge de populismo nacionalismos el recordemos que ganó las elecciones después de la victoria hubo una serie no de una secuencia que fue el Brexit a la victoria de Trump podía

Voz 9 10:05 la Sala Tercera de aquí ya que el avance eh

Voz 6 10:09 lista populista extremista con la victoria de Marie Le Pen en Francia frenó esta evitó está el el y los franceses que le votaron por supuesto no aplicó su programa de reformas y ahora de repente de manera inesperada Hay se ha encontrado con este movimiento de los llamados chalecos amarillos que en tres semanas ha puesto su presidencia patas arriba y ha creado una situación de de Inter timbre de descontrol en el gobierno de la sensación de que no de que no no controla hay que ha perdido la capacidad de llevar la iniciativa y de responder a esta crisis que que realmente le le le debilita hay debilita la posición del bando Si hablamos de bandos del bando

Voz 9 10:52 literal está internacionalista

Voz 1791 10:56 Mónica en una conversación que tuvimos hace tiempo me decía es que comentamos que Putin es el más listo de la del grupo tú me decías tú Javier Espinosa me decía que si es mucho más listo pero nadie lo sabe

Voz 7 11:09 sí efectivamente lo Putin es el más listo sí ha sido más callado ha estado pero bueno tampoco hay que perder de vista a Xi Jinping al líder chino me pareció una inteligencia extrema un gran jugador de póquer esquina pues no no es una cuestión de ideología China penas está por supuesto no interviene directamente en todos es decir este tipo de movimientos que están surgiendo en Estados Unidos es ajeno incluso a nivel informativo apenas se refuerzan este tipo de movimientos que es indiferente este asistiendo como testigo privilegiado está encontrando una oportunidad China están contando la oportunidad de extender sus pues lazos económicos sus lazos políticos geoestratégicos por todo el mundo cada vez que una democracias desate Elisa de cierta manera se legitima el régimen chino entonces Páez para yo creo para China cursos está frotando las manos de todo este proceso de degeneración democrática lo que está ocurriendo el mundo occidental no

Voz 0874 12:01 marque Moscú las a decir bueno

Voz 8 12:04 es decir un poco que Putin es un gran digamos que es astuto en el regate en corto pero como estrategia yo creo que está demostrando que no está consiguiendo muchas cosas porque si verdaderamente el en la selección norteamericanos para conseguir un presidente norteamericano pues cambie la política exterior Intel admitió las sanciones que estos impusieron a raíz de primer pues está cogiendo todo lo contrario más bien entonces mucho puedo decir que estima que eso tú tienes un como irían Les British Rapid Share pero los resultados pues resultados en concreto pocos la sanción siguen ahí no los stands no sólo estar ahí sino que se están están incrementando y además y además cada día hay en Pozo estaba Stage en el G está se está gestando en Rusia un poso de incertidumbre ir Lecter está claro por ejemplo que entre los propios rusos la euforia cosa es posterior a la a la a la lesión de Crimea sabes y dos y cada vez más la gente está más y es más consciente de que bueno de que precio a pagar el Estado incrementar la edad de jubilación a unos precios que hoy tiene pagar por la aventurerismo bélico gente

Voz 0874 13:11 pero que en el no hace muchos que El País que la Francia de Macron y la Francia de mayo del sesenta y ocho guardan algunas similitudes lo que pasa es que la frustración de las clases más bajas en aquel mayo del sesenta y ocho tuvo unas consecuencias políticas diferentes a las que tiene ahora ahora desemboca en ese populismo tú crees que esa frustración está aquí para para quedarse ahí puede provocar cuando lo que algunos incluso durante la crisis llevaban la refundación del capitalismo

Voz 9 13:38 yo creo que hay una sustracción eh

Voz 6 13:40 importante en Francia ya llevas con una particularidad francesa que creo que hay un problema de representación en Francia el Frente Nacional es un gran ejemplo Frente Nacional como decía tuvo diez millones de votos en las últimas elecciones presidenciales ha sido en las últimas series de elecciones de hace tres o cuatro años el primero el segundo el tercer partido siempre en todas las elecciones pues bien el central tiene seis diputados debido al sistema electoral francés que sólo tiene seis diputados a millones de franceses que están representado sólo por seis diputados un país un partido anecdótico en la Asamblea Nacional de treinta seis mil alcaldes que hay en Francia tiene catorce el Frente Nacional entonces el hecho de que un partido les guste a uno su ideología no tenga tanto apoyo ahí sea seguramente el segundo partido de Francia y en cambio no esté representado en las instituciones yo creo que esto crea una distorsión que se canaliza por ejemplo pues en el movimiento de los chalecos amarillos

Voz 0874 14:39 de Marc y os voy a preguntar para terminar desde Rusia desde Shanghai y poco más personal hasta qué punto pensáis que vosotros en esos lugares en los que estáis estáis viviendo un un momento trascendental de la historia contemporánea

Voz 8 14:53 pues yo pienso que es osadas decidáis el la el surgimiento rusa como actor global

Voz 10 14:59 es un es un es

Voz 8 15:02 hechos histórico importantísimo yo creo que además hunde sus raíces clarisimamente el no mediación que surgió El País debido a la la derrota en la guerra Phil Jackson y lo espiritual del régimen como sistema de Putin como el filósofo las dudas de que es Lex Underwood Girls son gente bueno pues que ha propugnado una rehabilitación parcial necesitados Stalin son gente que en sus perfiles Se habla de los favorable alguno hasta unos dirigentes nazis sí ahí llega incluso a decir que el inglés te pueden ruso que todo acogió exigieran Rusia tendría que ser internada en nuestros el en crematorios entonces bueno pues vivir este momento es un momento un interés muy interesantes periodísticamente hablando aunque bastante inquietante desde aquí no SAS vemos eh hay cosas que por ejemplo que que están fuera Alcácer nosotros el la ley estar sobre la propongo sexual que se aprobó así una de un llamamiento a la sociedad para que desarrolle sus instintos homófobos valía más que está basada simplemente es un mensaje lo que tienen pues lo que quiso decir a su a su a su pueblos ustedes no son ustedes los europeos vosotros no participase los valores de tolerancia decir Evening de Estado de derecho a que participara Europa no entonces la víctima propiciatoria han sido los hacer su sexuales también un poco mujeres no pues esas leyes pero por ejemplo sabemos que hay asesinatos se llave provincia de gays que no son quién es no sendos encono porque no existen dato entonces es un momento un Inter muy interesante pero bastante inquietante no iba se dirime también incluso te diré quién a veces un poco me es el tratamiento que se que se que renuncie Putin desde fuera de estas fronteras esa especie de jaleo que a él para haber sido disfrutó desgranan pues la persona que sea capaz de enfrentarse estas amigos según Hirsch ciertas voces de intelectuales que tampoco porque dices verdaderamente estas gente pues una cuesta mil evocada au

Voz 11 17:07 el desde lo que creo que está pasando

Voz 8 17:10 en Rusia que es una regresión brutal de las hacia un pasado que además que siquiera tiene que ver con el que se béticas Comas que tiene que ver con pues

Voz 10 17:19 ah y con unos valores por eso de la ultra derecha

Voz 7 17:26 es el paso Sanjay estamos viendo un momento definitivo para mí la historia no de cómo el cambio de eje realmente es EEUU el poder económico y el liderazgo mundial el liderazgo político de Estados Unidos mí está en declive yo creo que China no solamente es que vaya a recuperar este papel digamos dentro emplazo muy corto de tiempo es que ya lo está haciendo haciendo medidas de la Ruta de la Seda que es un proyecto ese plan Marshall de hundir millón Condé de dólares de ser invertidos en infraestructuras en todo el mundo y que ha permitido que una llegue a la en de América Latina está Sudáfrica pasando por Mongolia por el sureste asiático o por Oriente Próximo está en todos sitios no somos conscientes porque tiene otro estilo no es que estamos en ésas no advierte lo que está haciendo no es no es arrogante lo hace de hecho como dijo Deng Xiaoping que fue el promotor de toda este proceso de reformas económicos que nadie se entere de lo que estamos dos grandes bancos poco a poco estamos en pleno sistemas como digo económico y geoestratégico está cambiando más sus planes también creo que las los sistemas democráticos y no democráticos puntos muy pronto se miraba en el espejo de China estamos liquidados por doscientos millones de cámaras que bajase cuatrocientas millones de Kamal en el año dos mil veinte y esas cámaras permiten que el gracias al ser menos espacial ya está haciendo exportadas a todo el mundo terminen que se localice a cualquier ciudadano en cualquier chico me temo que esta tecnología ya está haciendo hacia el mundo y al final pues ahora muchos gobiernos que opte incluso voluntariamente por ella para controlar el a los ciudadanos por desgracia me temo que puede ser también lo que ya de China que los ciudadanos prefieren renunciar a sus libertades en pues oscuridad

Voz 0874 19:09 Bassets corresponsal de El País en París mar marineras ex corresponsal del periódico en Moscú Mónica García Prieto ex periodista freelance colaborador de este programa es tan Shanghai Marc o a los dos Maxi a Mónica muchos abrazos muchísimas gracias como siempre

Voz 1791 19:24 eh

Voz 0874 19:42 bueno pues este es el estado del mundo por cierto el sonido era todo lo bueno que hemos conseguido que sea siempre que hablamos con Monica las conexiones telefónicas son muy malas con con el Shanghai lo hemos montado por Skype de fondo pero yo creo que esa entendido bien da un poco de ganas de una cueva o algo así no

