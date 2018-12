Voz 1 00:00 sin él

Voz 0874 00:54 esta versión de sin el más clásico el espiritual negro norteamericano fue el primer gran éxito de nuestro pequeño mundo grupo de Foc Espanyol quizá el más relevante de las últimas décadas su líder y fundador Juan Alberto Artetxe nació en Palma de Mallorca pidió Madrid ha muerto Segovía los setenta y un años y esta mañana protagonizarán necrológica de El otro barrio con Luis Alegre cómo estás Luis buenos días

Voz 1326 01:16 qué tal Javier buenos días muchos oyentes

Voz 0874 01:18 menores de cincuenta años diría yo a los que Juan Alberto Arteche su grupo no les diera casi nada eh

Voz 1326 01:24 sí y con razón el impacto de nuestro pequeño mundo se concentró entre finales de los sesenta y primeros ochenta ya hace mucho tiempo que no se habla de este grupo no se escuchan sus canciones

Voz 0874 01:34 surge en la década de los sesenta como dices así que en plena fiebre de la música folk

Voz 1326 01:38 claro aquellos fueron los años en los que gente de la talla de Bot y la Seeger o Joan Baez habían popularizado el folk en todo el mundo Artetxe era descendiente de pintores y al principio pensó en dedicarse a la pintura y estudió arquitectura pero aunque que toda su vida como dedicación profesional venció su pasión por la música

Voz 0874 01:56 sí cuando se le ocurrió fundar nuestro pequeño mundo

Voz 1326 01:59 pues cuando aún no había cumplido los veinte años en mil novecientos sesenta y ocho con un grupo de compañeros de la Universidad Complutense de Madrid

Voz 0874 02:05 tienen algún grupo de referencia a ellos que les sirviera de inspiración

Voz 1326 02:08 si su referencia más clara era un grupo de folk norteamericano New triste mis tres

Voz 0874 02:49 tras época en que perdió tu yo no había nacido Luis o Juan Alberto Artetxe era el líder fundador también ideólogo tengan su pequeño mundo

Voz 1326 02:56 tocaba la guitarra y la mandolina y componía y cantaban si él fue el principal responsable del estilo del grupo que combinaba un folk de aire internacional con otro de raíces muy españolas su primer disco se tituló El folclore de nuestro pequeño mundo ya además de temas como sin hermano se podían escuchar otros como me casó mi madre adaptación de un romance tradicional castellano

Voz 6 03:18 en el caso sí

Voz 1326 03:54 durante esta sesenta y ocho años ocho si durante esta primera etapa fue muy importante la influencia en nuestro pequeño mundo de Joaquín Díaz un gran investigador difusor del folclore tradicional español que supervisó sus primeros trabajos

Voz 0874 04:08 es decir una cosa que la gente no entenderá estuvieron mucho éxito entonces

Voz 1326 04:12 sí ese éxito provocó la creación de otros grupos de folk como Nuevo Mester de Juglaría o Mocedades que luego derivaría hacia la canción ligera

Voz 1326 05:01 allí en el norte de África pero nunca viajaban en avión porque una de las cantantes Pilar Alonso Pablo sentía pánico a volar

Voz 0874 05:08 eso quiere decir que las canciones de nuestro pequeño mundo parecían alejadas del tonos de los cantautores antifranquistas de momento eh

Voz 1326 05:15 es un algunas críticas por esa aparente falta de compromiso en contra de la dictadura pero ellos participaron en muchos conciertos a favor de la libertad y Juan Alberto Arteche adoraba a los cantautores de la época esa admiración la concretaron en un disco de mil novecientos setenta y cinco cantar de la tierra mía donde personaron temas de figuras de la canción de autor como Joan Manuel Serrat o Pablo Guerrero del que adaptaron su clásico a cántaros

Voz 0915 06:07 la formación inicial del grupo mencionabas antes Luis

Voz 0874 06:10 mantuvo siempre no no que va hubo diversas entró

Voz 1326 06:12 ahora y salidas en el caso de Nacho Sáenz de Tejada por ejemplo salió hoy volvió a entrar en total por el grupo pasaron dieciocho personas a lo largo de los años

Voz 0874 06:21 el último disco cuál fue

Voz 1326 06:22 su último disco de mil novecientos ochenta y dos se tituló Buscando a Moby Dick en el debutó con diecisiete años Olga Román una de las voces más bellas de la música española extraordinaria cantautora y ahora también profesora en Valencia escuchamos a Olga en una de las canciones de ese disco el romance de Don Boys con letra de Lorca música de Nacho Sáenz de Tejada

Voz 12 06:44 han dado aviso maña Anita fría a tierra de Moro bossa busca dará todas Ayora no dando en la Fuente Fría qué haces ahí queda de Ci U

Voz 1326 07:05 nuestro pequeño mundo actuó en los mítines del PSOE durante la campaña del ochenta y dos que llevó a Felipe González a La Moncloa y al año siguiente Se disolvió después de un concierto de despedida en la Universidad Complutense el mismo lugar donde nacieron

Voz 0874 07:17 desde entonces a que se dedico Juan Alberto Arteche

Voz 1326 07:20 se mantuvo muy activo creó un sello editorial música sin fin produjo discos hizo exposiciones de su pintura colaboró con grupos como Aguaviva o acompañó a gente de la talla de Liceo Parra Pablo Guerrero o Luis Pastor mítico cantautor escritor por cierto del libro que fue de los cantautores y al que ahora escuchamos con Bebe en aguas abril

Voz 13 07:40 no sé de qué con qué tal

Voz 0874 08:20 la suerte esta mañana de que nos acompañen bueno pues primero una de las voces más bellas de la música española que eso Olga Román a quién escuchábamos antes cómo estás buenos días

Voz 1637 08:28 buenos días Javier qué tal en Radio Valencia dijo

Voz 0874 08:30 eso a mí esa persona a la que Luis se refería como el mítico cantautor mítico Luis Pastor como estás Luis buenos días quita hola lo que entonces mucho vosotros además no sí claro me antes se Luis que te duele ver marchar a tanta gente últimamente no la nuestra

Voz 0915 08:49 cómo se le a mi sesenta y seis que que supongo que la vida nos coloca ya en esa línea donde todo lo que la noticia muchas veces tienen que ver con la muerte no es verdad que los compañeros que se dedican a la a la creatividad a la que son artista y que han creado una obra nunca llegan a morir del todo

Voz 0874 09:10 hay contarme cómo entró en Juan Alberto Arteche vida

Voz 1637 09:13 bueno pues yo habéis puesto sin Arman yo recuerdo pues tendría yo a lo mejor ocho nueve años cuando ellos eran famosos con ese tema recuerdo perfectamente a Juan Alberto en televisión cantando y tocando la mandolina que yo creo que era la imagen de nuestro pequeño mundo no porque tenían una presencia muy carismática

Voz 0915 09:32 y luego yo entré hace

Voz 1637 09:35 a parte de la música profesional por una carambola de estas de El novio de una amiga de una hermana que conocía era que salía con el baterista bueno pues me llamaron yo empecé a cantar con ellos y para mí fue determinante el formar parte nuestro pequeño mundo fue un poco como Mi bienvenida al mundo de la música no profesional fue una experiencia bellísima viajando escenarios todo era nuevo para mí eso detonó hoy y fue determinante para que yo decidiré dedicarme a la música profesionalmente años después

Voz 0874 10:06 Luis pues mis primeros recuerdos del año

Voz 0915 10:08 de hecho yo tenía dieciséis años la cafetería de la Colonia Sandy de Vallecas tenía una maquinita de de tocadiscos donde echábamos un duro ya hay oíamos constantemente muchos sábados y muchos domingos de Washington irme en este que le cambiamos la letra con nuestro e inglés no Vallecano idea ya acabábamos diciendo sin en Men veinte Bami ranchos

Voz 15 10:30 hombre yo fuera contarle que rima era no pero la verdad es que me es el momento

Voz 0915 10:37 también donde yo ya empiezo a cantar y a tocar la guitarra y aprender canciones para cantar

Voz 0874 10:43 para mí es un referente en ese momento a escuchar esa música había una línea de Luis en la que se separaban poco a los cantantes que estabais quizá más comprometidos políticamente que arriesgaba con con

Voz 0915 10:55 esa línea no tiene nada que ver con el aprendizaje de cada uno de nosotros es decir que es que más allá de del cantante que yo era hay que soy que es que me hizo ser aquella realidad política yo venía de ser un niño de copla decantar a Joselito sea nosotros crecimos de alguna manera escuchando lo que podíamos escuchar por la radio ilimitadamente porque no teníamos ni tocadiscos en casa ni en casi televisión en aquel tiempo no entonces es verdad que que uno era una esponja también que que que estaba con las antenas abiertas a empaparse de cuál de cualquier tipo de música que llegase de pronto ese ritmo ya esa canción pues pues para el folk que ya escuchábamos a a Joan Baez y que ya escuchábamos a bocina Seeger estábamos buscando referentes mundiales de los que aprender desde Violeta Parra Daniel siete creo que hay una unión en esos años de cantautores comprometidos o no pero que que de alguna manera muchos de ellos reivindican su propia raíz el mismo Pablo Guerrero toda su primera etapa tiene que ver con la música popular extremeña no IS encuentro con con con nuestro pequeño mundo y con lo que él ellos rescatan del folclore mundial yo creo que para gente como yo es como como yo en ese momento era muy atractivos

Voz 1637 12:15 Heredia indicativo también y reivindicativo el rescatar toda la música popular todo trabajo que hizo Joaquín Díaz y todo trabajo que hizo nuestro pequeño mundo no que yo creo que tenía un toque de modernidad que quizá otros grupos más de fue el culo

Voz 0915 12:28 en tenían no

Voz 0874 12:52 nos acompaña también esta mañana un cantautor al que no se acaban nunca la edad dorada afortunadamente para todos iba a cincuenta y tres años de carrera y Víctor Manuel acaba de publicar su último disco que es casi nada están su sitio Peter cómo estás buenos días

Voz 18 13:05 hola Javier buenos días trenza este mucho a Juan Alberto Arteche mucho no mucho lo que pasa es que si coincidía mucho con él en un estudio que tenía un compañero en viene el mundo Juan Ignacio Cuadrado hay por la zona de Boadilla y grabamos discos

Voz 0874 13:20 a Víctor cuál crees que es su gran aportación a la música española

Voz 18 13:24 yo creo que fueron un aire fresco no porque realmente tanto las aplicaciones que hicieron que el folclore español como el la importación de género americano tenía un punto de frescura y ellos eran muy muy bellos esto verlos tan Pablo Lozano están bueno encantando también por supuesto no

Voz 1326 13:45 vosotros los tres que estáis aquí habéis vivido la época dorada de los cantautores de los setenta Olga Román llegó al final de esa etapa dorada yo no sé cuándo vais a los cantautores de ahora sin encontráis alguna diferencia esencial entre los cantautores de entonces y los de ahora pese a que las Españas no tengan mucho que ver

Voz 0874 14:06 eso te iba a decir los de ahora no pueden ir a la cárcel porque sí

Voz 0915 14:09 depende de raperos que va de verdad eso de que no van a la cárcel vamos a dejar de Víctor sí sí la verdad es que eh

Voz 18 14:18 me gusta mucho porque la gente intuye yo como falta de compromiso la gente era yo creo que no lo que hay un montón de gente haciendo música que no asomaba la cabecita en la radio ni puedo ni por asomo no lo que recurrir la diferencia con nosotros es que había complicidades en los medios estuve irritado es un disco alguien que residía en incluso una radio fueron un aire ya acogerlo y ahora eso es físicamente posible como todos sabemos no entonces esa complicidad ha dejado de existir indie por tanto que no es que no escuche un cantautores que Jorge Drexler que es que digamos que no que no ataca frontalmente a nadie pero es imposible en la radio acaba de las tres grandes

Voz 1637 14:59 bueno yo creo que también son momentos diferentes no antes había no sé era muy obvio el el el el el el quién estaba enfrente no el enemigo precio de alguna manera yo creo que a veces tampoco es fácil el necesariamente escribir canciones que tengan un contenido político no yo alguna vez escribe canciones sobre algo que estaba pasando y soy un desastre sembrado mucha mejor escribir canciones más relacionadas con con las emociones con la vida con lo cotidiano no

Voz 0915 15:26 creo que que que hoy día ya no ya no estamos como es tuvimos en aquellos años donde el sello cantautor por porque si tenía que ser gente que que tuviera capacidad de de dar mítines charlas y tan no habrá que creo que que lo importante es la creatividad y la belleza y la capacidad de cada creador fuera de los grandes medios de hacerse un nombre de hacerse un hueco y de hacerse un público no es que esto es una realidad nueva también en este siglo XXI

Voz 1326 15:56 de todos modos Luis creo que has dado en el clavo cuando has hablado los raperos porque yo creo que ellos sí que recogen el espíritu airado de los clásicos cantautores

Voz 0915 16:07 pues bueno airado o a veces y a mi a veces los raperos el insulto por el insulto no me gusta quiero decir que nosotros nunca hicimos eso

Voz 0874 16:16 sí

Voz 0915 16:17 nosotros posiblemente éramos capaces de generar la protesta a través de la poesía pero desde el análisis político no desde el insulto

Voz 0874 16:26 esto que escuchamos es digo España que es una canción de Víctor Manuel muy comprometida implicada con la España de hoy es poco Víctor que a medida que dejas de ser tan joven como eres siempre te cuesta más ser revolucionario no sé si esto lo notas también a tu alrededor que es un poco de menos que en una época tan convulsa políticamente haya más compromiso por parte de quienes empiezan a ser famosos ahora

Voz 18 16:48 seguramente es que tampoco hay demanda social lo sea aquí o la demanda social los sitios la gente que compone va por otro no yo siento que que si hay gente escribiendo canciones porque me las envían porque recibo música de ellos hay yo lo que pasa es que entiendo que ellos no tienen ninguna salida comercialmente ni casi habitualmente que sí que no es la el agujero se ha estrechado muchísimo Ivonne ya no te digo aparecer en televisión en esos completamente utópico que es bueno en un momento en general difícil para la música nueva que nos vamos a engañar muy complicado todo

Voz 0874 17:27 por cierto mañana lunes se celebra en Madrid un gran concierto homenaje a una estrella de la canción de autor otro gran cantautor Luis Eduardo Aute que es muy delicado desde el infarto que sufrió hace un par de años viendo concierto previo a participar algunos de vosotros toda una antología de de la canción de las últimas décadas tú sabes ya lo he Luis dos o tres segundos de ternura solo solo con la banda

Voz 0915 17:50 la primera parte sólo lo colaban no hablaremos

Voz 0874 17:53 desvelado lo que había que desvelar no

Voz 0915 17:55 si no hay misterio uno cuando se enfrenta a una canción suya de alguna manera intenta acercar latino a tu manera de expresar y decantaría a estar

Voz 0874 18:05 a nivel de concepto armónico no es lo que he intentado yo hacer con ese tenemos respetando por supuesto lo que es la canción Sabina a Silvio Rodríguez Serrato Jorge Drexler Ana Belén y tú Vito también no

Voz 18 18:17 sí yo también yo voy a cantar sin tu latido

Voz 1637 18:22 yo voy a venir unos quince entonces se encuentran rumana acompañó a Luis Eduardo Aute su si es es es una de mis canciones favoritas siento la tiene tiene estribillo maravilloso yo lamentablemente no era poder estar mañana en Madrid pero mi corazón estará ahí apoyando a que es maravillosa artista una bellísima persona

Voz 0874 18:40 pues mira vamos a cerrar este encuentro viste dialogó con esa canción de sin tu latido la presión que tú hiciste con Luis Eduardo Aute Olga Román Víctor Manuel Luis Pastor los agradezco mucho este testimonio sobre la canción de autor sobre ese patriarca de la música folk en España que fue Juan Alberto Juan Alberto Arteche fundador de nuestro pequeño mundo que ha muerto en Segovia a los setenta y un años gracias a los tres un abrazo fuerte

Voz 0915 19:02 has y yo quise las hijas y a sus familias

Voz 16 19:06 un abrazo es que aquí se desmarcaron la luego es un abrazo azules

Voz 13 19:14 las noches que sí aunque todo ya nos que les eh creo que hay con la mía tres veces damos tirarme