"El malestar es la clave del auge de la extrema derecha"

Voz 1113 01:43 en mil novecientos setenta y siete fuimos a votar ilusionados teníamos fe nuestros líderes en nuestros partidos políticos en dos mil dieciocho esa ilusión se quedó por el camino y lo hace en nuestros líderes está por los suelos que ha pasado es una buena pregunta para nuestros invitados uno de ellos me decía días atrás cantaba rebuscando en el armario textos sólidos colocas recuperarla de Lousiana en setenta y siete pecamos de optimismo en mil novecientos sesenta y cuatro se público en España Introducción a la política un clásico de Maurice Béjart en su libro El sociólogo francés advertía de la burocratización de los partidos idea la pérdida de sus ideales bueno pese a todos los necesitamos aunque nos decepciones sin partidos políticos no hay democracia

Voz 0874 02:59 a recoger esa ilusión el optimismo de esa reflexión de José Martí Gómez pero de momento vamos a empezar con el que ha pasado para que ahora justo cuarenta años después de aprobar ese texto constitucional que dejaba atrás la dictadura franquista tengamos un partido de extrema derecha por ejemplo en un Parlamento autónomo nada más y nada menos que con doce diputados en no sé si Cruchaga para encontrado ya en ese fondo de armario algún texto sólido para recuperar la ilusión Ander

Voz 0154 03:26 bueno es encontrar sus textos sólidos no es demasiado difícil lo Losail y los hay magníficos otra cosa es cuando uno abandona general del texto asoma un poco la cabeza la calle dice joe que hay aquí no está pasando o cuando bajas a pie de obra dice es la Madre de Dios esto no es lo que ya había pensado que era

Voz 0874 03:45 el ignorando reconoces lo que ves por la ventana antes Gurruchaga es uno de nuestros sabios habituales catedrático de Sociología en la Universidad del País Vasco decía la semana pasada un historiador de Yale Timothy Sneijder que la historia no se repite pero sí que alecciona escribía textualmente el lote la historia europea nos enseña es que las sociedades pueden resquebrajarse las democracias pueden caer la ética puede desplomarse y la gente corriente puede verse abocada a situaciones inimaginables es más necesario que nunca por lo tanto el análisis de un historiador esta mañana esa responsabilidad la tiene Xosé Manuel Núñez Seijas cómo estás José Manuel

Voz 2 04:19 hola buenos días muy ventas en en Galicia no

Voz 0874 04:22 Santiago de Compostela es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago ha dirigido y coordinado un libro que acaba de publicar Historia Mundial de España son más de cien historiadores que han escrito sobre ciento veinte ciento veintisiete episodios si momentos clave de la Historia de España para explicar cómo cambiaron el mundo como El Mundo influyó también en nosotros no sé si habría que añadir un apéndice ya con un capítulo con lo que están viviendo ahora esos eh

Voz 2 04:47 la verdad es que la historia en los últimos años cambia tan rápidamente incluso cada mes que si efectivamente el el dilema a la hora de poner un punto final es historia era con que acabar bien elegimos con el otoño caliente catalán de dos mil diecisiete pero obviamente si hiciésemos una reedición habría que añadir un capítulo más sobre el o bien la irrupción de Bosso ya digamos situando el episodio en la filosofía que inspira el libro quizá lo titular íbamos Gibraltar otra vez español

Voz 0874 05:19 eso encajaría muy bien en Andalucía en en Sevilla Nos espera ya yo Herrero cómo estás buenos días buenos días ya yo es es feminista es activistas antirracista de es es ecologista tienes un currículum que cualquiera de póquer pondrían muy nerviosos estás allí ahora celebrando los veinte años de Ecologistas en Acción

Voz 1681 05:38 sí sí hemos tenido aquí las a la Asamblea Confederal

Voz 0874 05:40 la Asamblea Confederal tú crees que es necesario que nunca la activismo es lo que tú ejerce el día a día para enfrentarnos hasta esta reacción política con la que nos hemos encontrado

Voz 1681 05:49 bueno creo que es importante y sobre todo creo que es importante en este momento realizar un análisis material completo creo que sin sin el planteamiento que se lleva haciendo desde hace cuarenta años desde el ecologismo social eh que centra también un poco en el agotamiento de los recursos materiales en este caso hablaremos después si tenemos ocasión de el del diésel y del petróleo es imposible entender lo que está pasando no es posible entender la emergencia de los partidos ultraderechistas y no sea analiza a fondo esa contracción de la economía que caen ha empezado y que se va a profundizar y que no está siendo suficientemente

Voz 0874 06:28 claro que está provocando más desigualdad que es donde siempre acabamos cuando hablamos de esto verdad la la pregunta más difícil quizás le va a tocar al escritor Antonio Orejudo porque le vamos a preguntar porque esos cuatrocientos mil andaluces de todo tipo urbanos rurales sin estudios con estudios con profesiones liberales han votado a la extrema derecha a estas en Almería Antonio buenos días hola

Voz 3 06:49 los días no esta semana que ahora no estoy en mucho tiempo

Voz 0874 06:52 en en Almería no si vivido veinte años tú tienes un un relato particular y andaluz sobre lo que está ocurriendo no es un relato andaluz y tampoco es un rato muy original

Voz 4 07:03 al y efectivamente

Voz 3 07:07 es una provincia alejada aislada desatendida en cierto modo esto produce malestar yo creo que esa es la palabra clave para explicar un poco el auge de la extrema derecha no el el malestar

Voz 0874 07:24 a mí me gustaría empezar a plantear a los cuatro empieza tú si quieres Ander es es que parte de lo que ha pasado tiene que ver poco con el desencanto de los viejos partidos con los partidos políticos convencionales no ya con el bipartidismo sino con las fórmulas que siempre han gobernado país no hay hay una desconfianza hacia ellos sencillamente y eso ha hecho que la gente se quede en casa sí pero

Voz 0154 07:46 yo creo que eso es verdad pero no solamente yo creo que en el fondo

Voz 5 07:51 están emergiendo de tendencia

Voz 0154 07:54 la sociales están emergiendo nuevos problemas que hasta el momento los partidos del sistema tradicional están demostrando una gran incapacidad para poderlos para poderlos canalizar no en Andalucía lo que ha ocurrido al final es que todos los pronósticos que existieron en parte se han cumplido lo que pasa que se han cumplido muy radicalizados en una nota dirección no Partido Socialista se decía que iba que iba a perder votos y efectivamente los ha perdido pero ha perdido más de lo que todos los estudios estaban diciendo que iba a que iba a perder no la abstención y va a incrementarse pero se ha incrementado más de lo previsto que el Partido Popular iba también a perder votos estaba diciendo pero ha perdido más de lo que se esperaba que Ciudadanos va iba a subir votos se ha producido efectivamente pero ha subido menos de lo que ellos esperaban

Voz 6 08:43 lo único donde donde

Voz 0154 08:46 donde ese rompe ese box donde ambos todos los estudios previos estaba diciendo que iba a subir pero resulta que sube bastante más de lo esperado no inmediatamente todo el mundo comenzamos a preguntarnos como si de un nuevo tiempo se tratase por qué ocurre esto con Bosso probablemente lo que nos estamos encontrando es que que Vox ha sido capaz de alguna forma de escaparse entre el aparato a escaparse de lo que era un poco en el muro de contención que les suponía el Partido Popular y ha ido ganando una gran autonomía yo creo que que el problema que aparece detrás de Vox es que hay una interpelación directa la a la a la modernidad hace española a esta idea de España abierta liberal esta España tolerante esta España que con con sus más y con sus menos había sido capaz di desarrollando conjunto de libertad de civiles etc etc detrás de pues no podemos olvidar que hay también todo una política cultural que habla abiertamente de valores enfrentados insisto a la modernidad probablemente algo parecido al

Voz 0874 09:53 lo que los norteamericanos no ha a analizar muy bien no

Voz 0154 09:56 el problema de de las guerras culturales lo yo creo que éste sí que es un asunto de primer nivel porque España es un país donde le cuesta mucho hacer esto de pedagogía seria de de cuáles son nuestros valores fundamentales Icon ellos salir convencer al decir que la inmigración es un problema si decidimos que es un problema pero que no tendría porque es un ningún problema ya sí con mucha va a muchos de los asuntos que toda esta semana pasada se han puesto encima de la mesa

Voz 2 10:27 yo comparto en buena medida el análisis de Ander también considero que hay que ver el ascenso de Vox en el contexto más amplio es decir lo raro era lo que estaba ocurriendo hasta ahora que en España todo el con al contrario de la gran mayoría de los países de Europa no hubiese consolidado o no estuviese apareciendo un fenómeno semejante a la Liga de Salvini al Frente Nacional Alternativa para Alemania tantos otros partidos no las encuestas nos decían que había un

Voz 5 10:55 un porcentaje

Voz 2 10:57 G de población que podría potencialmente votar a un partido así que lo que ocurría era que por un lado teníamos al Partido Popular en apogeo que copaba todo el espacio desde el centro de la extrema derecha Ike ha por otro lado la inmigración digamos no había no sabía todavía convertido en un problema por parte de determinados medios agentes de opinión etcétera no bien a la descomposición del mapa político que habíamos heredado el sistema político de mil novecientos setenta y ocho su creciente fragmentación ha contribuido a ello pero yo creo que usted que verlo también y como una expresión española de un malestar que recorre Europa no es una suerte de hastío con la democracia liberal por parte de sectores que identifican crisis de los partidos o falta de legitimidad de algunas actuaciones de los partidos políticos con a defectos en la democracia liberal el que aspiran a una suerte de autocracia una suerte de democracia autoritaria tiene que ver con los miedos de la Sociedad Europea de amplios sectores la sociedad europea frente a lo que identifica como amenazas como pueden ser la inmigración nuestra europea el miedo ante las incertidumbres que genera el futuro que han sido obviamente muy acentuadas por la Gran Depresión económica y finalmente el hecho de que ha por un lado Europa está en decadencia dentro del mundo es decir Europa antes dominaba producía inspiraba después ya sólo producía inspiraba después ya son inspiraba ahora ya no sabemos ni siquiera si inspira no ir a por otro lado con la cierta desilusión que ha provocado en amplios sectores de población el modo en que se gestionó la Unión Europea el proyecto europeo pues entrará una cierta crisis no sabemos si de inmadurez o de crecimiento no

Voz 0874 12:41 el comentábamos esta mañana con varios corresponsales en varias capitales del mundo forman parte donde es en una especie de desencanto global que tiene que ver con el desafecto de los nuevos líderes políticos con el sufrimiento de la calle y con esa desigualdad yo no sé si tú personalmente además te sientes ofendida cuando esa extrema derecha se refiere a partidos como Podemos como extrema izquierda o izquierda radical

Voz 5 13:04 sí bueno yo creo que sí

Voz 1681 13:07 que efectivamente sea tenemos con ir de forma complementaria con lo que se ha planteado anteriormente es que en este auge de la extrema derecha en muchos lugares del mundo con esos mensajes que se han comentado y esa guerra cultural tenemos que situar en otro lado yo creo que está hacer una valoración autocrítica e el fracaso digamos de las izquierdas y de la socialdemocracia es para resolver los problemas estructurales que tenemos hoy no sabía dar como tres tres elementos que parecen que están desconectados pero no lo están Brufau presidente de Repsol hacía unas declaraciones hace aproximadamente dos semanas en donde anunciaba las desinversiones de Repsol en todo el negocio del petróleo porque decía él queda petróleo de alta calidad para dos o tres años ya no es rentable no en la en los Estados Unidos de Donald Trump que supuestamente se iba a defender todo el negoció interior y toda la cierta autarquía de Estados Unidos General Motors anuncia que cierra cinco plantas dentro de Estados Unidos y que quince mil trabajadores llevan a la calle lo mismo ha hecho for todas las petroleras están de invirtiendo el lo que nos viene por delante como aquí hemos visto con con todas las a los amagos de cierre de de Alcoa de la planta de Alcoa de Coruña las refinerías están amenazadas se han anunciado subidas importantes de los precios de la electricidad es decir el pico del petróleo que la Agencia Internacional de la Energía anunció que había alcanzado en dos mil seis ha venido con el pico del diésel por eso las subidas a las tasas del diésel en Francia y toda la reivindicación de los chalecos amarillos que ven cómo el tema se está resolviendo digamos esa contracción de la economía por una vía extremadamente injusta todo ese planteamiento que viene siendo anunciado desde hace ya décadas ha sido ignorado por la derecha por la izquierda la derecha tiene un plan para asumirlo es decir todo el poder económico ya se está acomodando para esa contracción de la economía con criterios obviamente capitalistas es decir de fomento de la desigualdad ibérico de blindaje de algunos privilegios

Voz 0874 15:08 Nos han hecho siempre claro yo que han hecho siempre

Voz 1681 15:11 pero las izquierdas no han asumido el problema es decir las Izquierda siguen prometiendo que van a generar políticas que reviertan las desigualdades sociales pero siguen supeditando la redistribución de la riqueza a la previa acumulación de los dos años damos de quienes ostentan el poder económico claro las izquierdas en todo el mundo se han quedado sin posibilidad de hacer políticas de redistribución porque no hay crecimiento económico global y mantenido por tanto se genera una tremenda desafección es decir y problemas graves de vivienda hay problemas graves de pobreza energética de desempleo estructural de trabajadores y trabajadoras pobres no la izquierda no está siendo capaz de hacer discursos progres en muchos casos pero no le mete mano a los problemas estructurales eso es lo que Nancy Frazer ha llamado eh que dice lo que se refiere Nancy Frazer cuando dice que las izquierdas están haciendo prácticas de neoliberalismo progresista es decir tienen discursos progres con algunas cosas pero no resuelve los problemas estructurales y por tanto se genera una tremenda desafección que le abre una ventana inmensa a la irrupción de la ultraderecha que tiene por cierto aquí en el Estado español discursos con respecto a la inmigración las

Voz 7 16:23 es eso lo que llama la ideología del género no tan lejanos a los que tiene Ciudadanos no tan lejanos a los que tiene el Partido Popular de fronteras difusos algunas veces Antonio que intenta no sé es un ejercicio un poco complicado aunque tú como escritor quizá lo hagas mejor que nadie es meterte en la mente de Sandra personas

Voz 0874 16:40 qué ha votado no en en en las elecciones del domingo pasado no se fíjate lo que ha pasado en Almería en elegido una zona que se ha enriquecido con el trabajo de los inmigrantes y ahora resulta que claramente no los quieren o en las urnas está diciendo que no los quiere has intentado poner ten en esa cabeza pensante en el momento de votar intentar entender porqué votaron no

Voz 3 16:59 sí claro yo creo que todos hemos hecho un poco ese ejercicio no para tratar de comprender qué es lo que ha sucedido ya yo ha explicado muy bien las causas de la desafección y el malestar e insisto en que yo creo que esta es la palabra un poco clave ha sido capaz de descomponer las causas de ese malestar social y ha elaborado un programa que en realidad no es una ni siquiera es una narración siquiera tiene una forma de narración no es una serie de puntos es una serie de mí vidas concretas no una especie como de surtido de bombones que ofrece a cada sector social una solución para sus Malek para su para sus diferentes malestares no todo ello con con brocha gorda porque no tenemos que olvidar tampoco

Voz 4 17:43 si el elector medio español

Voz 3 17:46 pues no es alguien que analice programas electorales sea muy amigo de los análisis y sofisticados y en profundidad no eh programa que ofrecía Vox será un programa muy atractivo porque podía titularse esto lo arreglo yo en dos patadas que es algo que entiende todo el mundo de una manera inmediata al que no llega a fin de mes al que está asfixiado por una hipoteca al que está en el paro y no recibe ninguna ayuda social boxeo ofrece un culpable con cara cuerpo es el inmigrante el inmigrante pobre no es el sistema capitalista no es la corrupción es el inmigrante pobre pobre que se beneficia del sistema deja al margen a los españoles al votante que ha vivido como una afrenta a el proceso catalán le ofrece el orgullo la el orgullo de ser español la reconquista recordemos ese spot publicitario de líder de Vox cabalgando por por por los campos andaluces no esta idea de recuperar ceder es reconquistar el orgullo español ha calado especialmente entre los votantes más jóvenes que no tienen esa relación conflictiva que tenemos los de mi generación con banderas dos como unidad de España efectivamente y bandera española no a los veinte a los integristas religiosos Vox les ha ofrecido la derogación de esas leyes que tanto les molesta en la ley de la Albo la ley del aborto la derogación del matrimonio homosexual todo el asunto de la ideología de género a los varones porque tampoco tenemos que olvidar que buena parte de los votantes son varones a los varones que se sienten agredidos por la revolución feminista que estamos viviendo estos días le ofrece también una solución para solucionar su malestar no la de la derogación de la ley de Violencia de género reafirman su virilidad exactamente la derogación creo que también hablaba de la de la de las asociaciones feministas radicales subvencionadas decían ellos no sobre todas estas razones sobrevuelan también dos una que habíais apuntado antes que es el hartazgo de la política tradicional el hartazgo de la casta es curioso cómo sean aprobó dado sin mencionar la palabra del discurso de podemos ir algo sobre lo que yo creo que se hace poco impacto poco hincapié en que ese la sensación de liberación lingüística que provoca Vox no tenemos que olvidar que Vox significa precisamente eso no en voz en latín no in es curioso cómo muchos de los votantes y cuando les preguntan porque han votado a Bono a Vox dicen bueno porque Vox dice las cosas claras no porque dicen los que todos pensamos Si no nos atrevemos a decir en público vox creo que esto lo dijo algún dirigente del partido dice lo que los españoles expresan en sus Whatsapp pero no son capaces de decir en público no hay una sensación de que hay cosas que no se pueden decir sobre inmigración sobre feminismo sobre el Estado de las autonomías y el hecho de que aparezca un líder que es capaz de decir eso provoca en buena parte del electorado una sensación de liberación de una represión no esto y me parece que contribuye también a explica en cierta manera estas estas razones el éxito de un partido no sé si de esto la derecha pero no parece lo parece desde luego y en en en sectores sociales tan transversales no

Voz 0874 21:30 decía Martí comenzar comienzo que necesitamos más que nunca los partidos para salvar esta democracia ayer hablábamos con muchos corresponsales de la necesidad de nuevos líderes la gente nueva generación de de liderazgo pero quién mejor lo puede representar es gente como Macron y al poco tiempo descubrimos que Macron no sabe lo que a la gente de la calle Le cuesta un litro de gasoil por ejemplo se encuentra completamente desubicado cuando esa gente toma las calles ellos quería pregunta también a los cuatro si creéis que nuestros partidos están dando la talla que tienen que dar una situación como esta

Voz 2 22:03 no

Voz 0154 22:03 parece no es decir que precisamente uno de los dedos que señala una parte sustancial de estas situaciones la incapacidad de el sistema de partidos tradicional de enfrentarse con con tu conjunto de problemas

Voz 5 22:18 Iggy en gran parte para una de

Voz 0154 22:22 sustancial de la ciudadanía la políticas ha convertido en sí mismo en un problema la política tal como la producen tal como se gesta desde las grandes instituciones tal y como la canalizan todos estos grandes partidos no es como si los partidos hubiesen olvidado que que bueno que hay un hay una búsqueda de una cierta autenticidad también entre comillas la palabra porque tiene sus sus su aquel no pero que se busca una mayor simplificación final de yo creo que por ejemplo el gran éxito de tiene que ver con esto como decía hace un momento Antonio Orejudo no tiene que ver realmente con la simplificación de algo con la con la promesa de que no os preocupéis porque yo soy capaz de enfrentar los de enfrentarme con ese tipo de situaciones porque sé perfectamente quién es la víctima sé perfectamente quién es el culpable o diseñaron las víctimas yo señal lo lo el culpable claro que ocurre que esto exime de ningún otro tipo de responsabilidad porque esto no lleva a tener que analizar bonos Las razones de tipo estructural que están detrás de este tipo de fenómenos no tienen tampoco que enfrentar situaciones de de un bueno de paradojas ingentes por ejemplo cómo vamos a solucionar el problema demográfico en España sin aceptar realmente inmigrantes etcétera etcétera del desde hoy se abre un abanico de situaciones la única opción que tiene mucho es que hasta ahora el sistema de partidos adicional no ha sido capaz de enfrentar esta situación insisto no solamente en España estamos viendo que con con Macron lo hemos visto en en Alemania lo hemos visto la península escandinava habría que entrar a analizar el caso sueco por ejemplo o el caso del crecimiento de extrema derecha en países como Finlandia etcétera no decir o las el el modelo que en este momento ponen en marcha los propios daneses no que que siempre nos ha parecido un poco el sueño dorado de todo buen demócrata uno decíamos miremos hacia pocas escandinava que de ellas vendrán soluciones no en estos momentos cuando uno mira pues realmente lente aún un de

Voz 0874 24:24 los vientos que traen son muy muy congelados si José Manuel si yo estoy

Voz 2 24:29 de acuerdo con lo que ha firmado un bous sería por decirlo de alguna manera el partido de los cuñados es decir parecen los chistes de cuñados de esto lo solucionó Joan dos patadas pues haciendo esto esto esto y esto porque la política de los políticos no la entienden no ha obviamente una suerte de Nacional cuñada que reúne a una serie de elementos que están presentes en el discurso de la gran mayoría de los partidos de derecha radical europeos es decir esa crítica la modernidad hay incertidumbre hacia el inmigración o convertir la inmigración algún problema la crítica al sistema de partidos a es la casta que no entendería la necesidad desde el hombre de la calle y que además en el caso español esto tiene componente muy particular que es la defensa de la unidad de España hay digamos a la cuestión de Cataluña que se ha convertido en uno de los grandes esloras no es decir a capaz de movilizar incluso a gente alejada de la política yo creo que lo que varían son las dosis de cada ingrediente pero el cóctel en esencia es parecido naturalmente como combatirlo apuntaba Ander que en algunos países nórdicos por ejemplo será dado entrada estos partidos en el Parlamento con la ido o no sólo en el Parlamento sin las coaliciones de gobierno con la idea de bien los cordones sanitarios sólo valen para acentuar la sensación de victimismo de las bases de estos partidos y de sus líderes que recurren a formas alternativas de comunicación obviamente destruyen los canales de participación política habituales los les dan otra dimensión como puede ser el Whatsapp que lo hemos visto en la campaña de Trump en la campaña de Bolsonaro por ejemplo en en Brasil como pueden ser las redes sociales etcétera A o bien adoptamos una parte de su

Voz 5 26:11 tú del programa de

Voz 2 26:14 ya por ejemplo en cuestiones como las relativas a la inmigración de los partidos de derecha radical intentando desactivar los cosa que ha hecho ha intentado hacer por ejemplo la CDU la CSU en el caso bávaro ya estamos viendo el resultado que les están dando es decir el votante al final siempre prisa quiere el original a la copia la solución no es fácil a probablemente una acentuación del latín Liberación Democrática una regeneración de los contra el propio sistema de partidos que aunque no sean reducir esa casta algunas veces sí que reproducen comportamientos de tal y por lo tanto una severa autocrítica ahora tengamos en cuenta que como en Europa barbado ya casi todo quizás no podemos beneficiados los beneficios de los que llegan tarde es decir España llegado tarde a la ola de crecimiento de los partidos de derecha radical puede beneficiarse hasta cierto punto de las experiencias de otros países no que es frentista es la lectura positiva que se podría extraer

Voz 0874 27:09 ya ya

Voz 1681 27:10 sí bueno yo yo creo que un problema importante que tienen los partidos políticos diría yo en este caso los que apuestan por días diez horas para todas las personas tienen que ver con la ausencia de organización es decir fueron algunos de los partidos por ejemplo cómo podemos surgieron planteando que que que nacían desde las bases pero por ejemplo la dinámica digamos auto organizativa de los círculos ha sido prácticamente desmantelada en todo el Estado no existe es decir que para mí el tema de la Organización de de base es una es un es un tema básico que me parece que hay que explorar pero además es que creo que en ese en ese como se planteaba el principio algunos de mis compañeros planteaban en ese me mismo en este dispositivo digamos de guerras culturales que hay en este momento incluso algunos de los propios relatos que está haciendo la ultraderecha creo que no están sufíes siendo suficientemente disputados no por ejemplo hay el relato sobre la patria y sobre esa identidad nacional ese sentido de pertenencia e ignorando por ejemplo que en buena medida las políticas del Partido Popular y en parte lo que plantea Ciudadanos que ha derivado en una transferencia importante también para Vox pasan por él desmantelamiento la venta la destrucción de todo nuestro territorio es decir desde el último Arroyo hasta el último territorio fértil del Terri de del de nuestro Estado que puede de alguna manera proporcionar cierta autonomía es vendido es destruido es decir es una noción de patria verdaderamente de Territorial izada desconectada digamos el propio del propio territorio no al igual que por ejemplo hablamos de esa independencia de ese nacionalismo orgulloso sin que las mayorías sociales seamos conscientes de que en un ochenta por ciento dependemos de energía que viene del exterior fundamentalmente de América Latina y África el setenta y cinco por ciento de los minerales que se necesitaría el doble del territorio de España para producir los alimentos que comemos teniendo en cuenta que ahora mismo nuestro campo nuestro medio rural está siendo despoblado y dejado a la a la pura especulación no si nos centramos en temas por ejemplo cómo resolver los problemas cotidianos de la gente de vivienda la de buscado nos encontramos con propuestas políticas que por un lado defienden la eliminación de los impuestos a las clases más favorecidas por otro lado prometen que van a proteger a todos los desfavorecidos que tengan Carmen identidad español osea eso no se sostiene materialmente por ningún sitio no o por ejemplo con el tema de los migrantes es decir toda esa generación de lo que para mí es son mecanismos de lucha entre pobres que como decía Antonio muy bien apuntan a un culpable que materialmente tampoco sus se sostiene el tema de culpa pero además teniendo en cuenta que por ejemplo en elegido donde ha salido Vox con esa mayoría tan grande son las mismas personas que votan a Vox dueños de metros y metros y metros cuadrados de invernadero las que contratan personas antes es decir entre otros dos claro ya hubo disturbios en los años noventa se hubieran querido de remediarlo y les molestará tanto la migración hubieran podido estar contratando personas españolas desde hace décadas y no lo han hecho no

Voz 0979 30:20 por último el tema de las mujeres

Voz 1681 30:22 que tiene un planteamiento tú lo decías Javier de esa reafirmación debilidad no es decir que cuando a una persona será echado de su trabajo tiene un trabajo precario no tiene ningún tipo de perspectiva alentadora sobre su futuro y me he hecho mucho menos sobre el de sus hijos e hijas de alguna manera alguien le promete que va a seguir teniendo poder en un espacio en el de su casa y en el de la mujer con la que está casado no es decir siempre hay un espacio en donde te puedes reafirmar teniendo poder sobre otra persona y eso es lo que está planteando Vox lo que está planteando Vox y plantean general la ultraderecha insisto también el Partido Popular y algunos discursos de Ciudadanos es que hay vidas que va es más que otras las vidas de los hombres valen más que las vidas de las mujeres el orden natural lo que persigue es que las mujeres estén dentro de sus casas sosteniendo la vida cotidiana en un sistema que sin embargo la ataca al servicio de estas otras personas que siguen manteniendo esa esfera de poder no todo eso es lo que tenemos hay sometida

Voz 0874 31:25 es al poder del hombre ahí hay un peligro también ayer lo comentábamos si ocurre por ejemplo con Trump en Estados Unidos y es que los votantes son muy disciplinados ir y yo creo que votan con más intensidad a Trump cuanto más escuchan la corrección política de los Demócratas de la Izquierda más progresista corremos a pesar de que si los llamamos mucho partido de cuñados partido de whatsapp de gente que no piensa Antonio que que se atrinchera en todavía más en su manera de pensar

Voz 3 31:53 es posible que si todo todo esto la victoria de Trump en Estados Unidos la aparición de Vox con tanta fuerza en las elecciones andaluzas tiene algo de rebelión de la gente contra las élites no sí hay hay algo de de de tensión incluso entre centro entendido por centros grandes ciudades grandes ciudades Madrid y Barcelona sobre todo irá periferia o ciudades medianas eh yo sí creo que existe una sensación de que el votante de Vox Second quiere de alguna manera reivindicar atrincherarse en una serie de principios que ahora mismo están considerados como como prohibidos no esa esa esa reivindicación de la caza de los toros hablábamos antes de lo de lo de ser español si hay es como tú dices Javier una una sensación de que de que las elites están intentando imponer una especie como de agenda o de vocabulario de manera de expresión y que ellos no no admiten yo creo que la única manera de combatir que la aparición de un de un partido como Vox que incurre como estamos viendo en tantas contradicciones y narrativas lo casi como escritor es intentando que no el cuerpo electoral que los electores que los ciudadanos recuperen otra vez la capacidad de analizar y de y de

Voz 4 33:39 the City analizar la

Voz 3 33:41 las narrativas de los de los de los partidos políticos de las de los programas electorales porque los que estamos en esta mesa no somos más inteligentes que el resto de los ciudadanos quizá tenemos un poquito más de costumbre a la hora de hacer comentario de texto porque no es otra cosa lo que hay que hacer comentario de texto este proceso

Voz 0874 34:00 literatura que eres claro no pero es que

Voz 3 34:02 es que al final se reduce un poco eso no a la lectura de un texto que es el programa político y a la a la a tratar de diseccionar lo mostrando a la gente como ese discurso es imposible de realizarse porque porque está edificado sobre una contradicción en sus propios términos no necesitamos a los inmigrantes pero no queremos que nuestras calles se llenen de inmigrantes no esa es la más básica pero como esa podíamos encontrar muchísimos más eso no es nada más que el análisis de un texto de un programa político la puesta en evidencia de que hay una contradicción pero más allá de esto que es poco de un poco retórico yo creo que va en contra de este discurso de desaparición del Estado lo que

Voz 4 34:48 eh

Voz 3 34:49 lo que los partidos no de izquierda sino incluso los de la derecha moderada tendrían que hacer es a la la construcción de un Estado todavía más fuerte y más visible es decir si al votante de Vox mal que siente malestar porque no llega a final de mes porque no tiene un consultorio cerca porque sus escuelas están mal dotadas porque tiene que los niños tienen que viajar de un pueblo pequeñito a un lugar más grande para ir al colegio lo que tenemos que darles es una presencia mayor del Estado que el colegio este ahí que tenga mejores dotaciones que la sanidad tenga condiciones mejores de las que tiene que los parados en que se quedan sin trabajo no se encuentren desamparados no tengan esa sensación expresada por muchos votantes de Vox de que a los moros lo dan todo y a mi no me dan nada no pago mis impuestos pero los recursos del Estado se lo llevan los inmigrantes ya los españoles no les dan nada eso es una sensación real ese malestar es una sensación real podemos cerrar los ojos tratar de combatirla y el modo en el que yo creo que ese combate eso no es con una desaparición del Estado sino precisamente con todo lo contrario con una aparición y una visibilizar acción del Estado de sus allí

Voz 0874 36:01 las hay otras cuestiones que también es tenemos que plantear quiénes trabajamos en medios convencionales y es en qué medida hemos colaborado lo que de estos partidos bien ignorando su existencia o bien dándoles un formato de espectáculo que nos hemos beneficiado en términos de audiencia también tenemos que esa esa pregunta que es un poco de ética profesional hasta qué punto tenemos que cubrir lo que hacen si eso contribuye a diseminar un poco su mensaje esta noche salvados habla de Vox yo no sé si a pesar de Vox o haciéndole un favor a Vox Jordi Évole está para Jordi buenos días

Voz 0979 36:34 a ver cómo estás os habéis planteado este grande

Voz 0874 36:37 Gemma no hablar de ello es hacerles el juego

Voz 0979 36:39 claro desde el primer momento que salió hoy se puso el tema encima de la mesa se debatió mucho internamente en el equipo porque esto bueno lo lo pensamos justo la última semana antes de las elecciones la última semana de campaña ir dijimos de intentar hacer un seguimiento de sus mítines eso ya provocó muchas discusiones en en el equipo en esta especie de ABC régimen asambleario que que hay en los programas de televisión y de radio hicieron un poco una metáfora también de de lo que pasa fuera de Vox y dentro de Vox no yo creo que Vox no hubiesen tenido ninguna duda de de hacerlo en cambio nosotros no nos perdíamos en debates que no sé si eran tampoco muy interesantes

Voz 0874 37:22 así contado contrastes que te hayan llamado especialmente la atención dentro del partido

Voz 0979 37:26 sí he encontrado un público muy transversal donde no sólo hay gente nostálgica del franquismo sino que hay chavales jóvenes que igual del franquismo no han sentido ni hablar y lo que han escuchado tampoco les ha parecido tan malo porque ha explicado ha explicado así hay para mí el el no se uno de lo de las cosas que a mí me llamó mucho la atención yo no iba a los mítines porque nosotros estábamos vetados los estábamos vetados en los mítines entonces yo iba enseguida reconocían que el equipo de Salvados sí pero he visto mucho material en bruto de de esos mítines y ahí en el último mitin en Sevilla un momento en el que el que se encarga de animar la previa al mitin de les pide a la a los asistentes queréis canta queréis cantar la gente contesta que sí ha ido que les pone para cantar es el novio de la muerte hilo cantan a coro de una manera

Voz 3 38:22 ah bueno

Voz 0979 38:23 claro a mí me horroriza pero habrá gente que verá las imágenes y se emociona incluso pero es que después del novio de la muerte

Voz 0874 38:30 pincharon a Rosalía que es transversal

Voz 0979 38:33 claro entonces yo creo que que ahí una mente pensante ahí detrás que que tiene una idea clara de lo que quieren es en ese no sé si los compañeros no sé si era ande o Antonio que hablaba de la Caja de bombón sí sí tú eliges el el que quieres yo también lo compraría con una coctelera esto ha sido un cóctel cada uno se se coge a al al ingrediente que más le gusta si te gusta la inmigración el discurso antiinmigración ese sí es el discurso independentista de ese sí es el discurso anti feminista ese entonces cada uno pone el peso en el ingrediente que más le conviene ir no que han tenido la habilidad de brocha gorda de tocar en esa tecla esto es detectado

Voz 0874 39:16 ya esa manera de pensar que es inamovibles

Voz 0979 39:18 el el votante que votamos ya ha votado poco

Voz 0874 39:21 a este ya va a ser muy difícil convencerle para que salga

Voz 0979 39:23 no eso no lo tengo tan claro yo creo que lo votante de Vox es o sea tiene claro porque ha votado a vos cuando no sé tú has preguntado ahora no cuando lo vamos el voto de los cuñados y esto yo creo que les hacemos un favor porque eso todavía Le Le cohesiona más ese voto entonces la manera de llegar a a ellos de una manera crítica y que no lo vean como un ataque no sé bien bien cuál es pero lo que sí que con pruebas es que se fía más de de un whatsapp que de un editorial de Gabilondo o de un programa de la Sexta y eso es así entonces cómo combatir eso pues no tengo ni idea nosotros a la hora de de de hacer el programa lo que hemos optado es casi por hacer un programa desde Suu desde su ángulo sea desde su punto de vista hemos puesto un espejo IES espejo igual que lo vea pues sí ha votado a Vox tirar me reafirmo todavía más o igual del que cogió él sólo un ingrediente que era el que más le interesaba cuando vea el discurso anti feminista o el discurso El discurso antiinmigración igual no se siente tan cómodo y no sé es es a mí me me de verdad me me ha traído muchos dolores de cabeza de este programa porque no sabía cómo afrontar

Voz 0874 40:38 me imagino que has emite esta noche

Voz 0979 40:40 a las nueve y veinticinco años

Voz 0874 40:42 veinticinco Salvados en La Sexta Jordi un abrazo gracias otro para vosotros gracias a vosotros gracias por este diálogo no hacía falta para entender un poco lo que pasa la presencia de un historiador un sociólogo una activista o una activista y un y un escritor han sido Xosé Manuel Núñez se hechas Ander Gurrutxaga ya yo Herrero y Antonio Orejudo un abrazo a todos

