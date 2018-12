Los tigres son los señores de la creación animal

Voz 1 00:00 el Santo Sandokán no tiene salvación dejan libertad a mi sobrino

Voz 2 00:06 sí

Voz 1 00:08 te prometo que salvará su vida esto es lo que hacemos es el me escuchan porque los mates estando usted con vosotros hay alguna esperanza no hay esperanza dispararon con riesgos de matarla a ella estar intentando acercarnos otra vez calles cubren hasta que vas a hacer ponerla fuera de peligro crees que no dispararan trataré de cubrirla

Voz 3 00:31 ah ah ah ah

Voz 4 00:38 ajá

Voz 5 01:11 los sí

Voz 0874 01:27 tenía que haber sido tu sintonía Jacinto Antón bueno bonito por favor que emocionante entonces tardes de sábado eran gente una cierta calor creo eh porque llevamos llevamos en la vida lo hagamos en la sangre esto ya no en negro lo llevan algunos incluso yo pero no tanto no era en color verde y ojos azules ahora me acuerdo si Madrid estaba loca por él claro cuando hay tantas chicas que forjaron su

Voz 0840 01:48 sus carpetas cuando con las fotos de bebí no

Voz 0874 01:51 se oye hablar de las novelas de Salgari es como para mucha gente mencionar recurrible no bueno es es

Voz 0840 01:57 pues la lectura primordial esas esas lecturas que nunca que nunca se olvidan es verdad que además la la senyera era bastante bastante buena había muchas películas también que se había Infante sobre sobre Sandokán pero él saliera era bastante buena ha salido a la perla del abogan no le Lady mariana ese ese amor imposible entre entre el pirata el Piratas y la hija de lord millón amigo amigo de James book del roja blanco de esa agua que son ingleses ella Lady Mariano de todas formas hay que recordar que era era hija de de padre inglés que era este este hombre este capitán de navío amigo de Innsbruck pero de Madrid italiana yo creo que eso le daba una un una perspectiva sobre sobre Sandokán un poco más más mediterránea más más más pasional

Voz 0874 02:43 oye pero nos fijáramos en el saldo de Salgari por el sobrenombre El Tigre de ACM se Tigre de Malasia porque El Tigre

Voz 0840 02:50 no hay avances sobre el sobrenombre que le habían dado era por pues su audacia su su coraje no era un hombre temido temido en toda en toda Indonesia y a sus a sus a sus Piratas piratas al reino de la isla de hacen y desde la cual lanzaba sus razias contra los contra los ingleses para vengar una una frente hay una venganza les con diálogos son sobre su pasado había sido un había sido un rey también un monarca Ivonne elevado en el Tigres a sus hombres llevaban los los los Tigres de de de los ingresos de este de este reino el también se os acordáis era famoso porque era así como Miguel esto era especialista en destripar osos pues usando canela especialista en matar matar tigres ya famosa escena y la la la serie producida muy bien el salto cuando el Tigre saltaba sobre saltaba por debajo del tigre con el Chris Puñal malayo que que es como un rayo no que es que se bajaba el vientre al al al tigre eso está en la novela de salga bien los tibios de la primera novela de de de Sandokán es

Voz 0874 03:58 Internet y faltaba tigres que además se debe a la serie de televisión avión Tigre que al final sabías lo que iba a ser de que sabía lo que iba a hacer secundando lo de gente que se va a pasar bueno miles y miles de personas la tarde del domingo Cantur rodeando esta sintonía es que era muy era lo hemos recuperado te dice

Voz 0840 04:11 las cosas como muy muy muy cálida es muy muy muy muy muy espectaculares me has pensado que nuestra sequía

Voz 0874 04:19 no hemos hablado ya de cocodrilos de serpientes de tiburones lleva llenas de leones de cotillas de todos los animales con los que tú te has encontrado tenemos casi completo el Vida y color

Voz 7 04:29 a Nicolas marcando marcando una una liberación una edad de Vida y color

Voz 0874 04:34 nos faltaba el Tigre no que que que que tiene el Tigre

Voz 0840 04:36 bueno El Tigre de mirada el animal icónico número uno está consiguió el animal icónico número uno por delante justo del elefante y León curiosamente León es el rey de la selva pero no tiene no tiene la la la la mitología la lo legendario al que tiene que tiene el el tigre porque le han básicamente un animal social es un animal que vive en manada en cambio en el Tigres un animal solitario entonces te te reproduce muy bien el personaje de del héroe el héroe solitario villanos solitario también el asesino solitario también si quieres el el hecho de que pertenezca a un mundo que es el de la jungla que es un mundo espeso es un mundo escondidos mundo secreto misterioso lo diferencia del León que viven también la sabana no terreno amplio y es más fácil de verlo mucha gente ha visto leones y un tigre en directo quiero decir tigres muy poca gente lo sea visto porque son es un animal muy elusivo y muy muy muy complicado y muy difícil de ver

Voz 0874 05:34 vamos a escuchar a un tigre y a la persona encargada de domar Mabel estar no sesión de entrenamiento con uno de sus tigres quién era molestar

Voz 0840 05:56 madre nieve una de las grandísimas domadores que han que han existido es curioso porque la doma de tigres han excedido digamos grandes grandes mujeres habido muchas mujeres que han tomado cuando animado tigres y leones también y felinos en en general siempre se piensa en el en el arquetipo del hombre de domador con la pistola y látigo perdiendo muchas mujeres que han sido muy buenas domada como como tomadora Mabel estará es es leyenda pura el del mundo del circo ella vivió bastantes años en una acción a finales del siglo XIX vivió hasta mil novecientos sesenta y ocho y bueno empezó como caballista en en en un circo y danza harina y cuando tuvo un percance un domador de tigres que supone ningún percance grave fue que lo mataron los Tigres pues se le preguntó en el dueño del ciclo de que bueno me atrevería estuvo hijo bueno pues voy a intentarlo metió latía en en en el en la jaula con con unos tigres que habían matado su domador anterior incluso los a maestro y fue capaz de montar un número con con tigres que se hizo famosísimo tenía dieciocho tigres en en centro de la de la jaula el la dificultad del Tigres con un animal que es mala social un tigre debe otro el gran naturaleza o ha sido una hembra o lo matas y es un rival no cambió los viajes tienen una vida es más fácil meterlos ponerlos juntos porque están más acostumbrados al sí a la vida la vida social no ya pues se metía y con lo con con los tigres no tuvo tuvo muchos muchos accidentes o percances como dices me percances como digo yo de de hecho le faltaban grandes trozos de carne músculo que le habían arrancado los los no se limite daban a arañar la digamos a morderle de arrancaban trozos enteros de de de carne cualquiera que haya visto a a Cristo desnudos sabe que estoy hablando

Voz 0874 07:45 se cuenta que antes lo visto una imagen que me apetezca mucho la verdad a Mabel Start uno llega hasta entrevistarle antes otras cosas porque murió en el sesenta yo pero sí que entrevista está Williams tomador que triunfó a finales del siglo pasado para hablarnos de este de Williams poca cosa

Voz 0840 08:00 de de de Mabel estar que es muy interesante ella ellas sacamos suicidado pobre buenas una sobredosis de barbitúricos diciendo que a mayor para para trabajar con tigres y la despidieron de una especie de parque en el que te en el que trabajaba decía que un mundo sin tigres servidas en tigres no valía la pena el profesor pero se suicido recordad es que tenía un uno un tigre favorito llamaba Raja con el que tenía una relación muy especial de dormía con él pudo incluso cuando estaba casada compartía en el lecho matrimonial

Voz 0874 08:31 pero qué me estás contando si marido siempre pedía

Voz 0840 08:33 que por favor que se pusieran el otro lado de la cama del peligre

Voz 0874 08:36 ya lo el medio dormía dormía con con con ella

Voz 0840 08:38 sí tenía una relación con con ella bastante bastante intensas incluso las bragas a la cuenta de sí sí sí lo más fuertemente Mabel estar es que en el número que montaba con este gran tigre Raja que Machu esplendoroso un un tigre de Bengala fabuloso como que la atacaba ese ponía de espaldas mira al público y entonces el Tigres iba acercando por detrás y al final se tiraba encima por la espalda todo el mundo gritaba la gente tapaba los ojos de los niños porque pensaban que la iba a matar pero no lo lo que hacía era la espalda bueno lo que hacía era intentar copular con ella forfaits es eso es una cosa espectacular te te explicaré esto es bastante escabroso ella vestida al principio de nido pero finalmente se se se indumentaria blanca porque el el Tigre acabado acumulando sobre ella tenía una una relación las consideraba como su hembra

Voz 0874 09:32 pero noches como eran bueno eso sí que no se sabe

Voz 0840 09:34 porque ella escribió una biografía suya pero pasó por alto algunos algunos aspectos de sabemos que que que tenían una una cierta relación erótica con el con el tigre lo cual no le impidió allá casarse cuatro veces

Voz 0874 09:48 espero que no con cuatro tigres porque estás contando no

Voz 0840 09:51 con cuatro hombres que lógicamente algunos fueron abandonando la eh

Voz 0874 09:55 bueno pues Willian vos claro si habrá pasado a la historia es empecé a Nigeria después de lo que

Voz 0840 09:59 bueno un es un un domador bastante conocido que trabaja sobre todo en en Estados Unidos en Las Vegas en los números famoso estos con con tigres Illa lo interesante que es holandés pero pero está nacionalizado estadounidense yo lo conocí que estuvo aquí en en la Monumental en el Circo Mundial con con su número de tigres con tenía quince Tigres pero lo lo particulares quedan tigres blancos que es un un tipo de de mutación del tigre de Bengala no son albinos pero pero pero son una mutación que lo hace de que Keller pelaje sea blanco tienen las rayas negras como muy pálidas encima del del del blanco y los ojos azules es un un animal extraordinario muy muy muy muy extraño pero que se conocen en la India desde prácticamente el siglo XVI porque sabemos que en que el emperador mongol acabar cazó uno Joane en esa época existen incluso en en en libertad e lo que pasa es que el el el grupo más importante tigres blancos que que se conoce pues están en en cautividad siguen un programa de de desarrollo y de cría en cautividad

Voz 0874 11:05 del estado de Washington hay una pareja se entonces

Voz 0840 11:07 que el stock genético son sólo sesenta y ocho tigres que hay blancos en Estados Unidos más cuarenta de de tigres de Bengala que tienen genes para de de de blancura también hizo aunque son muy valiosos porque tienen un interés como como animales espectaculares es muy grande

Voz 0874 11:24 entramos por tanto en el terreno de los devoradores de hombres

Voz 0932 11:27 el ganado doméstico es una presa fácil y sabrosa para los Tigres una vez que han visto lo sencillo que es conseguirla los Tigres vuelven una y otra vez a por más los dueños de las reses son a su vez gentes humildes cuya subsistencia depende en gran medida del ganado de forma que salen en defensa de sus animales provocando el enfrentamiento entre el hombre y el Tigre es en ese momento cuando los Tigres pueden descubrir que hay otra presa más numerosa y vulnerable que el ganado una presa que acaba por convertirle en devoradores de hombres

Voz 8 12:02 es realmente cuando

Voz 0874 12:05 con tal de National Geographic estamos hablando

Voz 8 12:07 pero no es de historia del pasado de luego se calcula que anualmente

Voz 0874 12:10 este ahora mismo mueren más de cincuenta personas en la India devoradas por los Tigres densos solamente no Valls exacto en el en el conjunto de la India y bastante más gente quién conoció bien a estos animales fue un Corvette que es un aventurero de comienzos del siglo XX en la editorial Ediciones del Viento acaba de publicar La sabiduría de la jungla que es uno de los libros escritos por Corvette traductora de la obra y el responsable de la editorial es Eduardo Riestra que está en Radio Coruña cómo estás Eduardo buenos días

Voz 9 12:35 hola pues estoy muy bien muy buena días Eduardo

Voz 10 12:38 qué tal buenas Pinto encantado de veinte

Voz 0874 12:41 alguna cosa que añadir sobre lo que he dicho Jacinto o especialmente sobre Mabel start que nos hemos quedado con contratos por contarlo

Voz 9 12:48 queréis que sabía que era una vida sentimental tan intensa

Voz 0874 12:53 presentándose a Eduardo Jacinto

Voz 0840 12:56 bueno Eduardo es el responsable de publicar en España a libros interesantísimos de de Corvette aquí en Ediciones del Viento está publicando algunos hijos extraordinario sobre aventura sobre viajes eso cometeríamos Uno de los nuestros no quería que diría Conrad no

Voz 9 13:13 a mí India es uno de los libros con los que

Voz 0874 13:16 arrancó tu editorial no si efectivamente no

Voz 9 13:18 este año cumplimos quince de de de existencia doscientos cincuenta títulos en el catálogo pero lo iniciamos en el año dos mil tres en la Feria del Libro de Madrid además con tres títulos que publicamos juntos no para para bueno presentar un libro sino un proyecto editorial entre esos tres libros estaba bien india Gene Corvette que presentó curiosamente lógicamente Fernando Savater que es por el que yo creo que Jacinto Antón los contó en algún en un artículo hace muchos años descubrió allí en Corvette

Voz 0840 13:49 sí inmediatamente de que había más gente que conocía que la gente que compartían en el mundo de los Tigres lo de Fernando y su infancia recuperada vamos es ese libro iniciático de todos es que no se demostró que no estábamos locos en nuestros sienten por las aventuras los

Voz 0874 14:06 que no suene absolutamente nos dio nos dio como licencia no carta de existencia a mucha gente eso

Voz 0840 14:14 nunca hablar antes agradeceremos suficientemente Fernando

Voz 0874 14:16 en esa lista un poco de ese agujero en el que estabais los tigres que quién era este coronel nacido en la India porque le da un militar por dedicarse a matar tigres

Voz 9 14:24 bueno este Corvette a militares que era el hijo de un director de oficina de Correos de una pequeña ciudad del norte de la India de de las laderas de los Himalaya es que se llaman Nine y tal que está dos mil metros de altura y que no es la India que más se conoce es salí India espiritual de pobreza de Calcuta tal no esto es una India esta zona es una zona más bien rica con mucha bueno pues mucha vegetación con mucha caja con mucho de todo y de hecho era donde iban a veranear los altos cargos de la del RACC hilos marajás etcétera etcétera no era bueno pues La Toja que teníamos una limpia

Voz 0840 15:06 el treinta y uno en inglés un británico en la India pero que no siempre pensamos a los británicos en la India como lanceros de Bengala o altos funcionarios el él era un hombre bastante bastante humilde era una familia con muchos hijos que el padre murió murió siendo muy jóvenes jóvenes ellos tenían que sobrevivir un poco como podían y eran eran eran indios porque

Voz 0874 15:31 claro el había nacido en la en la India su padre ya había hace dieciséis horas con

Voz 0840 15:37 el día era muy diferente de la de los dominadores

Voz 0874 15:40 el del RACE no era era gente que con

Voz 0840 15:42 sigan muy de las tradiciones y estaban empapados de las tradiciones y las compartían en muchos muchos sentidos por ejemplo Corvette pensaba que nunca podría matar podía matar un tigre una fiera sino ante una serpiente tiene una serie de de supersticiones personales y luego tenían conocimiento de la del del medio natural que que solamente lo lo tiene la gente que vive allí sea era iba no no no hay que pensar en el Europeo típico con el con el con el termos de té sino ir la Kot sino en una persona que hay realmente compartían muchísimas de lo de los conocimientos las creencias e India

Voz 0874 16:17 los en fin llegado en la colonia no a cada cada héroe tiene su Némesis la Tigresa de champán Whats tigresa que

Voz 11 16:26 sabíamos que esto así porque claro

Voz 9 16:32 a este este pasaje que habéis puesto pues no no es realmente así o sea los comedores de hombre son animales en general debilitados heridos viejos etcétera no un tigre normalmente se dedica a cazar venados no pero pero

Voz 0840 16:48 bueno a veces es bueno tiene que consumir un un tigre adulto que consumir doscientos dos mil el pico de kilos de carne al año mil entonces claro lo consume lo que encuentra sí sí tiene que comer ranas comer ranas hasta que consigue la la cantidad proteínas necesarias ir es verdad que normalmente son son animales que presentar alguna deficiencia que que han tenido algún ejemplo heridas de Puerto spin muchas veces que Dani inválidos porque han atacado con PIN que hay muchos en India se les clavan en las zarpas o en la boca y luego no no pueden matar a los grandes las grandes presas que son que son lo habitual lo habitual suyo y entonces van a por los humanos que has comer con lo que lo lo que haga falta pero también es verdad que hay algunos que son desarrollan el el gusto por la carne humana se cree que a veces es Tigresa es devoradores de devoradores de hombres que pasan a sus cachorros a sus crías el gusto por la carne humana las alimentan con carne humana y entonces ese produce eso parece eso que decíamos para que estemos hablando de un mundo cuando estamos pensando que que quedan tres mil doscientos en en en en en el en libertad en la India que estamos todos luchando bueno pensando que no tiene que desaparecer el Tigre que hay que hacer lo que sea por preservarlo a veces nos olvidamos de que el Tigre también se puede convertir en una alimaña que la gente que vive hay cerca de de de de donde de donde hay quieres pues pues pues en la presencial de un depredador que históricamente se ha cebado no seres humanos

Voz 9 18:14 pero bueno esto tanto es así que estos días en la prensa venía que el Congreso de la India había autorizado la la la caza de un tigre comedor de hombres esto son que bueno esto es historia también de Patterson en con el tren con los con los leones con los segura de sí sí sí

Voz 0874 18:30 sé ahí ahí

Voz 9 18:33 durante animales como debe ese hombre tigres leopardos también como vemos aquí con Concorde no y como hemos en en en África con los peleones hay una hay un pasaje este último libro que publicó porque yo publiqué primero mi India en dos mil tres

Voz 0840 18:47 es un presiones que tradujo

Voz 9 18:49 pero el que presentó Fernado Savater yo previamente el año pasado o hace dos años había traducido Un cuento pequeñitos que si queréis hablamos del que no tiene nada que ver de cinco Orbyt que es estricto

Voz 0840 19:00 cada sobre sobre la la casa en el largo

Voz 10 19:03 que ni en Kenia así

Voz 9 19:05 si finalmente pues se tradujo y publiqué ahora Jungle lo que lo tradujo como la sabiduría de la jungla aquí cuenta un pasaje que un tigre se cruza una noche con un elefante entonces en ese plan de te aportas tú me aparto yo se enfrentan están toda la noche toda la noche peleándose hasta que al final el elefante muere no y entonces bueno imaginaros una en los rugidos y los tiros seguidos y las gritos y los ruidos de caer de de una pelea de colosos durante horas durante horas Almería atemorizado a todo el mundo encerrado en casa en las aldeas fueron a ver qué pasa al día siguiente encontraron al al elefante destrozado y al tigre me parece que también muerto

Voz 0874 19:45 los dos los dos pero fue una cosa de titanes avisa apuntado un no punto de vista sin el que no podría quedar completa esta historia escucha

Voz 12 19:54 fue en Potch chuletón todos mis libros escritos para niños o para adultos y todos mis artículos dicen lo mismo tratan de restablecer esta conexión que yo creo que los humanos tienen naturalmente con el resto de los animales de la creación pero cuando nosotros empezamos a perder eso es cuando nos metemos en el caos en el que estamos con polución deforestación un mundo superpoblado y el cambio climático global

Voz 0874 20:21 a comer y naturalista que también escribió un libro sobre los Tigres el embrujo del tigre y para escribirlo se fue hasta el Golfo de Bengala ese territorio de lo que estábamos hablando tú tuviste la oportunidad entrevista también a esta mujer que haciendo

Voz 0840 20:35 sí es una es una especie de Ciencias Naturales una bióloga que ha escrito el libro sensacionales ahora está muy de vamos es novedad el embrujo del tigre este libro del que hablas que se fue a asunto van al Golfo de Bengala estudiar estos tigres que que son los peores en cuanto en cuanto a convertirse en devoradores de hombres pero también ha escrito un libro maravilloso sobre el pulpo demostrando dándonos que el pulpo realmente puede ser un gran animal de compañía sabes porque son inteligentísimo y muy muy sensibles pero con respecto a los a los Tigres ella estuvo bastante tiempo en esta zona hablando con la con la la gente que entra en un gran parque natural pero en la gente la va a buscar comida a pescar los tigres son capaces de nadar ir hasta las barcas de los pescadores y matar a los pescadores ella conoció a mucha gente que se había comido a una mano a un primo o un tío un tigre en en en en esa en esa zona curiosamente han desarrollado una relación con los tigres que no es solamente negativa sin incluso tienen uno una serie de divinidades relacionados con el con el con el Tigre en forma de tigre el Linden una especie de de devoción al al tigre al que ven no solamente como un enemigo sino también como una especie de espíritu de la selva como como una una divinidad de la selva densa una relación muy curiosa libros maravilloso sí

Voz 0874 22:01 te dio en aquella visto una razón podría explicar porque esto es tigres atacan a las personas

Voz 0840 22:05 se dice que cuando hablábamos de porque un tigre se vuelve vuelve a devorador de hombres pues explicaba que claro al Golfo de Bengala llegan a parte de los cadáveres que es arrojan al río de manera ceremonial sabemos que los los los cadáveres en la India los queman y los los los ponen en el río no en el Ganges en el río Ganges no mucha gente humilde no no no tiene el dinero suficiente para para comprar suficiente leña para quemar los cadáveres entonces muchos cadáveres llegan solamente parcialmente carbonizados parcialmente quemados al al delta en el que están los Tigres pues se encuentran de repente con una cantidad de de de restos de restos de carne alimentan se han llegado a cebar hace barcos

Voz 0874 22:47 se acostumbras acostumbran al

Voz 0840 22:50 hay incluso en Rangún poco decía que claro avala que la carne incluso ya cocinada porque están parcialmente de son nuestros parcialmente parcial

Voz 0874 22:58 sí es humor negro quemados y bueno

Voz 0840 23:01 ella te tiene una un un lado muy espiritual y un lado muy conservacionista porque es sobre todo destaca que los tigres hay que hay que preservarlos son forman parte de de bueno pero que es más maravilloso de la naturaleza no pero que este no hay que olvidar este aspecto de que la gente que está obligada a convivir con ellos pues pues a veces lo pasé muy mal

Voz 0874 23:22 hemos hablado hasta ahora Tigres se tremendamente perversos a lo largo de estos minutos no podemos olvidarnos del del peor de ellos

Voz 11 23:30 los ojos y contaría más atractiva

Voz 13 23:36 por AQMI

Voz 14 23:42 se acabó mi pasión su core doble el poeta

Voz 0874 23:50 Eduardo judía Weiss terminase de Cannes

Voz 9 23:55 yo soy un vamos apasionado por los que más me gusta es que leídos Mi vida es que me encanta

Voz 0840 24:03 cabo un poco la zona de

Voz 9 24:06 sí sí efectivamente

Voz 0840 24:10 Chela sería a presidir CAM es una es una pena que la película no haya divulgado como un villano Un poco de estar por casa y con esta voz Centeno pero es realmente Candel DEC de Kipling es una poderosísima es el ser verdadero monarca de la monarca de la selva tenemos nuestro corazoncito con mira con Malú con con con Aquila y con los con los lobos pero realmente que es el es el gran maestro de la función el gran personaje de la función del que depende todo no

Voz 0874 24:41 las dos Riestra es responsable de Ediciones del Viento y traductor de la sabiduría de la jungla de Kim con lo que tú haces Eduardo Gómez gracias adiós adiós a yo sé que tú querías que acabaremos con tú lo que quieres es que me como alto

Voz 0840 24:52 sí pero lo hemos conseguido evitarlo pues déjame déjame acabar con una frase de Sandokán eh a ver siendo deseáis ser mía le dice a la perla del WAN yo le debo la reina de estos mares la reina de Malasia a una palabra vuestra trescientos hombres más feroces que los Tigres que no temen ni al plomo Niall acero surgirán eh invadirán los estados de Borneo para ofrecernos un toro