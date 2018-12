Encuestas, plátanos y elecciones andaluas

Voz 0470 00:00 las preguntas de Broncano

Voz 2 00:17 estás tú nueva etapa yo quiero presentarme no tiene un objetivo radiofónico en la persona más graves eres claro ya ahora sí que lo cartuchos porque ya está vendida ya no tiene más buenas y poder reducir todo a una letra llegando poquito primitivo esta al final sí

Voz 0470 00:44 pero que ninguno podía observar reduciendo pero bueno me gusta lo que sí te digo estoy hoy a nivel estoy muy precario en muchas cosas que es el primero iba un poco tarde y entonces me de llegar hasta la radio en sí le he dicho a Alá y que bajase corriendo porque no me daba tiempo a llegar y estamos en el Palacio a la prensa lo estamos como doscientos metros más abajo y además me me he abierto me he puesto va a comer un plátano pensando que me daba tiempo a comer me lo antes y no me ha dado tiempo como lo antes esto estoy con el micro una mano y un plátano en la otra

Voz 0874 01:11 vale ten cuidado con lo que acercas cuando preguntes pero por otra parte de su primera victoria

Voz 0470 01:16 te parece radiofónico que me lo siga comiendo

Voz 0874 01:18 me disgusta es un nuevo experimento ya sabes que me gusta pues cruzar fronteras radiofónica sigue adelante

Voz 0470 01:24 luego también perdona ya lo último que tuvo mucha movida Javi perdona nada Un chaval un disco según suya ha hecho Broncano toma entonces tengo aquí un disco un CD pero no no es un chaval como con pinta de esa Jimi Hendrix en blanco vale entonces tengo un cd promocional en la otra mano no sé si decir el nombre del grupo el chaval eh

Voz 0874 01:43 no sé tú pero está mal

Voz 0470 01:45 parecía un rockero de verdad que venga venga

Voz 0874 01:48 dale al chaval y a grupos además

Voz 0470 01:51 con lo cual el disco es que me da es que cuando dárselos y tal

Voz 0874 01:54 la Dani que se lo pasa los cuarenta Cassini

Voz 0874 02:02 hay hay muchas dificultades hombre llevamos una buena conexión de momento porque van cero fotos pero últimamente hay muchas dificultades e sabes que hemos salido creo que en el diario As algo así diciendo quién porque la gente está pidiendo a los viandantes de la Gran Vía que por favor que no te interrumpa cuando estás trabajando

Voz 0470 02:17 el ejemplo hay unos chavales que están aquí al lado pero está siendo muy educados y y está a observando fotones nada

Voz 0874 02:24 para eso es lo que hay que hacer entonces claro si la gente quiere que esta sección prospere lo que tiene que hacer déjate trabajar juntos

Voz 0874 02:39 no micrófono en la mano que intuye que algo estarás diciendo por ese micrófonos en una cosa que sentido común

Voz 0470 02:44 pero igual está calando de pasar cuatro muchachas y me saludó muy educadamente

Voz 0874 02:47 está ahí está igual está escuchando igual están hasta luego hasta

Voz 2 02:51 oye tú has visto lo que ha pasado en Andalucía en tu tierra

Voz 0874 02:53 que habéis hecho una antología por Dios

Voz 0470 02:55 oye pero yo me entiendo de esos resultados eh me mis padres mi muy estaba en una mesa electoral era la jefa de mesa el aire obscenas no me digas si emite lo que pasa es que en mi pueblo en mi pueblo no pasa el tiempo en mi pueblo ha ganado el PSOE con sesenta poniendo los votos como desde mil novecientos setenta y ocho se hortera

Voz 0874 03:13 tu pueblo es feliz feliz esta fetén fetén buena pues ha ganado Vox varios escaños como ya sabes pero sobre todo han perdido las encuestas entonces queríamos indagar un poco sobre esto en la que

Voz 0470 03:23 que han perdido las encuentra vale sí sí que decían que no iban a sacar nada Nabai las chaquetas

Voz 0874 03:27 exacto y la banda banda de las mayorías de tal dedicado en todo yo quería preguntaros un poco la gente si la gente realmente presta atención a las encuestas os y los medios de comunicación no las podíamos ahorrar que nos cuestan un dinero eh

Voz 0470 03:37 los estás haciendo un ataque directo al CIS si vale

Voz 0874 03:40 es correcto

Voz 0470 03:42 bueno a dos señores la pregunta gracioso

Voz 0874 03:45 de la Vega hola

Voz 0470 03:47 hola qué tal voy a preguntar para de cosas no somos de aquí me no

Voz 0874 03:50 igual igual queme

Voz 0470 03:52 Málaga perfecto pero pensarlo quienes ucranianos Ana Ana se nota en la cara no pero como no lo tienes para la gente de la estamos en directo en la SER tiene su perfil muy mediterráneos a porque soy de la pone el sol bigote español clásico

Voz 3 04:07 es verdad como tú la barbilla verdad

Voz 0470 04:09 no no no eres es puro ibérico muy bien no preguntando por las encuestas que se hacen entonces la selecciones que luego nunca funcionan en si tú te hacía cuando es una encuesta de voto electoral si te fijas de esto porque en Andalucía que habrán votado tu allí no me han fallado

Voz 3 04:23 han fallado totalmente para que B

Voz 0470 04:25 donde gusto

Voz 3 04:26 yo no me he alegrado porque ya estábamos Partito llevamos cuarenta años

Voz 2 04:33 al PSOE en su momento y ahora

Voz 0470 04:35 que habla nunca el PSOE nunca lo llevas porque claro ahí a ver si va a ser menos cuatro décadas votando en contra PSOE y hasta hoy no ha conseguido que efectivamente estaba muy cabreado estar de fiesta ahora ahora totalmente votado en la primera selecciones en el cuando fue setenta y ocho creo tú ya votas te ya haré votar sí estaba que el Madrid esté aquí a Adolfo al en ese lugar a UCD UCD efectivamente y luego hay tu tu voto dentro lo que puedas contar otra pareja evolucionando hacia la derecha hacia la izquierda

Voz 3 05:07 a dónde aquí o allí allí siempre han estado

Voz 0470 05:10 es que siempre ha sido tu moto tu voto a mi voto siempre ha ido a derecha siempre siempre ha ido más a derechas a las selecciones yo me voy si salido a los que iban a caballo por la llanura si efectivamente

Voz 0874 05:23 ver

Voz 0470 05:23 han enarbolado la bandera anti no de bandera o cabrones efectiva trucos feos el truco no Banderita bueno hay que decir que utilizarlo bueno esto

Voz 3 05:34 ahí ahí entre eso no déjalo ahí cómo está

Voz 4 05:37 este que peceras una pregunta merece sus que

Voz 3 05:39 de ahí la tiran piedra o te llaman facha seguida sólo fachada

Voz 0470 05:43 está aprendiendo Javier del Pino sí sí que periodistas desde el estudio que te quiere hacer una pregunta Javier

Voz 0874 05:47 como se ha acusado a la gente del de las encuesta de no estar en la calle de no escuchar la voz de la gente en vamos a ver si has acertado de pleno porque has pillado malagueño interpondrán cuesta es si él cree que primero si él se veía venir lo de Vox y segundo si el cree como votante de derechas que se debería pactar con Vox y que deberían formar parte del Gobierno andaluz

Voz 0470 06:07 eh eh me hace preguntas perdona porque me he puesto a comer plátano y ahora de la la pregunta

Voz 0874 06:11 de verdad

Voz 0470 06:12 sí que tenía hambre en pregunta Javier del Pino que sí que es periodista que si como las encuestas fallaron con lo de Vox si tú viste viste venir lo de Vox segundo como votante de bosque más sin que me ha insinuado si cree que deberían pactar con el conciudadano con el PP en fin aquí me pregunta prevista no

Voz 3 06:28 la sonda derecha no extrema unos vos plantas en el PP desde leche se ciudadanos dentro si no yo creo que debían devota debían de unirse todos quitarlo efectivamente que hemos votado ya para que quiten la izquierda no ha pero que pasa alguno lo han votado año veremos claro

Voz 2 06:50 Javier está respondía a la pregunta está respondida yo creo que deberías expedir ir Elena de ser de Ratzinger te deseo lo mejor venga mucha gracia muy son muy vendía que de la Nueva Andalucía muchas gracias oye muy bien eh

Voz 0874 07:09 me parece fantástico no nos es una mala racha y ha sido claro donde pueden es el ojo pones la bala

Voz 0470 07:13 no y además fíjate que como nos hemos cambiado de sitio hoy por aquí hay menos gente también entiendo menos interrupciones

Voz 0874 07:18 sí sí a lo mejor podríamos haber hecho esto hace cuatro años no lo dejaron pasar a otra zona

Voz 0470 07:22 porque una un que Milla mucho más discretas no en lado otro lado con lo cual también disimulo más no nos

Voz 0874 07:27 no está todo muy bien bueno pues a ver si pilla pilla más o menos el mismo Target que tú crees que puede tener una opinión al respecto pero a ver si lo así pieza alguien izquierdas es difícil no demográficos claro cómo se encuentra alguien de izquierdas en la Gran Vía no se cumplió hoy llevan zurrón

Voz 0470 07:46 no yo te voy a decir mi mi técnica pero esta señora es claramente no tiene que bueno es que no no te no te vez de pelar porque es una cosa que me sale del corazón acusa no son datos cuantitativos sino

Voz 0874 07:57 tiene que ver mi atuendo quizá no

Voz 0470 07:59 la actitud si te tú amplitud de paso la gente de derechas tiene un tranco más largo saque decía anda con más vale e con más zancada para que me tira el plátano

Voz 0874 08:12 innecesario innecesario

Voz 5 08:16 la perdón hola te puedo hacer una pregunta clave con prisa por tanto de la Izquierda muy rápido el no soy votante ningún partido porque no me representan ninguno vale

Voz 2 08:31 sí sí si alguien que tenga que ver pero sigue queriendo de izquierdas si es posible que vaya ojo tengo yo siento muy muy clásico de izquierda aseos a especialmente si me fíjate

Voz 0470 08:45 no vale vamos a ver no hola te puedo preguntar un par de cosas claro cómo estás muy bien o bastante bien tuvieran fenómeno yo lo habéis tú pero alguien me está grabando para la radio es para no no no lo siento no que no quiero grabaciones cuatro y el micro el portal audiovisual pues vale pues no no grave tal vez porque si no lo piensa

Voz 0874 09:06 sólo vale

Voz 0470 09:07 estamos haciendo una una entrevista sobre encuestas queríamos estado buscando un sesgo ideológico entonces me ha pedido que intentase encontrar algún votante de izquierdas es tu caso

Voz 2 09:17 bueno la verdad es que la policía

Voz 3 09:19 ya no me interesa en absoluto bueno pierdas

Voz 0470 09:21 también está por lo tanto también Iker porque muy clásico de la izquierda no me interesa la política

Voz 3 09:26 no no la verdad es que no nos queda ni derecha no tengo ningún tipo de diálogo hasta ahora los los políticos miran solamente para ellos todos son iguales todos incluso superficial donde no siempre es así Beitia

Voz 0470 09:39 las ya por eso sí ya sé que el alemán en el caminar Iker no galón de pana no no en absoluto chaquetilla de montaña camisa a cuadros las clásico no no en su parte norte Alfonso Guerra en el ochenta y dos en absoluto pero no no Meloneras pantalón de pana gotita

Voz 3 09:56 a lo que tú quieras pero el PSOE ha sido una un desperdicio de la humanidad como acabamos va a ser de izquierdas vaya vaya giro sí sí yo le voté la primera vez que bueno sinvergüenza desgraciado que esa faltada falta ver pues no sé porque es que el recorrido nuestros todos lo personal pobre Felipe movida sus comidas para mi fue un sinvergüenza porque para mí osea yo estaba la PSV

Voz 0470 10:26 en la PSV en la PSV la la empresa esta eléctrica no leyes tenía

Voz 3 10:30 no hay que son la PSOE hubiera una una empresa de construcción

Voz 0470 10:34 el vale pero es la PSV del PSV Eindhoven fútbol

Voz 3 10:38 no no no no ves S V era una empresa de construcción holandesa no no no no era la creó el la verdad es la creó el PSOE se ah vale vale pues me he confundido

Voz 0470 10:49 si valen pues ya está atravesó que pasa bueno mañana quiero saludar oficial

Voz 3 10:52 lo que sí quiero es que no grave

Voz 0470 10:56 no no no me ha me mira quién está agravando Daniel mire mira mira no te está grabando robando una muchachas simplemente que

Voz 3 11:02 ya en la política que es que los políticos tienen que

Voz 0470 11:05 Mar pararla para el para el pueblo para el pueblo siempre siempre sale mete igualmente a disfrutarlo habló

Voz 0874 11:12 siete siete atravesado este momento pero

Voz 0470 11:16 pero momento que te graban vosotros también el papel pero es estaba Dani es porque grabando está muchachas numerosos me han puesto ahí como para provocar para prorrogar pero es que una foto como dices que queríamos pero es que estamos haciendo aquí de protagonistas un documental no el documental dices simples que va el no es votado estoy en directo en la Rambla parece sería el micro pero porque te dejan la Antena tres porque te dejan como que por qué me dejas porque te dejas me tú quién eres tú por tanto Leandro yo estaba periféricas hacemos ese tío vale pues pues es que tengo que seguir haciendo vistas en el vale vale

Voz 0874 11:57 la sube sube déjalo cargaba en salir venga es uno de sus bellas venga estará

Voz 6 12:06 Aena no tener

Voz 0874 12:26 desde Radio Córdoba nos acompaña Sarah pasadas que es investigadora sobre métodos aquí hay técnica de encuestas y participación política en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas como está Sara buenos días

Voz 1840 12:40 buenos días Javier está pidiendo pero en Sociología pues sí

Voz 0874 12:43 la Pública de Navarra que barbaridad tienes un currículum impactante eh bueno gracia

Voz 0470 12:48 tanta que pasa que las encuestas se equivocan

Voz 0874 12:51 es que antes os que no han sabido evolucionar

Voz 1840 12:53 ah bueno yo primero de todo quería decir que a David Broncano tenemos que contratarlo para para para para hacer encuesta eh que ha acogido una muestra muy representativa

Voz 0874 13:03 muy significativa verdad ellos sí sí era un espejo de la realidad social española

Voz 1840 13:07 bueno de hecho en en en la lesione andaluza la ganadora en realidad fue la abstención con cuarenta y uno coma tres por ciento que la mayor que se recuerda solamente por por detrás de la de mil novecientos noventa que tuvieron cuarenta y cinco por ciento no acogido dos de tres abstencionista que algo que a la encuesta se le da mal Osalan cuesta tenemos muchos problemas para para encontrar a los abstencionistas así es que queremos a la vida en nuestro equipo

Voz 0874 13:32 no pero te tienen mucho valor esto que acabas de decir problema no saber qué va a votar la gente sino saber si la gente va a votar no esto esto parece que es imposible pero por qué porque es una decisión de última hora del votante

Voz 1840 13:43 en general cuando se pregunta la gente tiene problemas para reconocer que no va a ir a votar no el votar es algo que se ve como un deber cívico es algo que se debe como un deber que tenemos que hacer todo lo que cuando nos preguntan si íbamos a votar pues tendemos a decir que sí que efectivamente vamos a votar cuando a lo mejor luego día de la elección pues nos quedamos en en casa no que ese es uno de los problemas en cuesta los Blair

Voz 0874 14:07 pregunta que se les hace a los encuestados es a qué partido va a votar usted se le debería preguntarle primero va a votar usted está pensando si votar o no

Voz 1840 14:15 se pregunta se pregunta se pregunta si

Voz 0874 14:17 la gente que digamos que tienda es decir en público que si va a votar y luego en privado se queda en casa

Voz 0386 14:23 el seis uno de los problemas que

Voz 1840 14:25 tenemos efectivamente que no salen mucho menos abstencionistas de los que luego luego en realidad ahí

Voz 0874 14:31 las encuestas supongo que funcionan mejor en contextos de estabilidad y no en entornos cambiantes como estamos ahora no lo que pasa es que ya las encuestas tendrán que adaptarse a este es nuevos entornos porque están aquí para quedarse

Voz 1840 14:43 pues sí lo cierto es que las encuestas han venido funcionando muy bien históricamente sobre todo funcionó muy bien cuando ahí contextos poema o menos estable el cambios L legado un poquito peor cuesta más trabajo pero es que ahora mismo lo que nos pasa que estamos viviendo a las encuestas que hagan algo que es muy difícil no solamente estamos pidiéndole que hagan algo tan difícil como es en este contexto averiguar qué es lo que va a ser la gente sino que además lo estamos haciendo tenemos en realidad una mano atada a la espalda qué tiene que ver con el hecho de la prohibición de publicar resultado electoral en lo último cinco días antes de la elección porque lo cierto es que como has comentado antes hay mucha gente que la decisión de si iba a votar o no a votar incluso la decisión de quién va a gota dar la toma en un momento muy cercanos a la lección

Voz 0874 15:36 tú crees entonces que si se permitiera hace una encuesta un par de días antes sería más fácil saber quién va a ganar quién va a perder qué movimientos Bader

Voz 1840 15:44 bueno de hecho en el caso concreto de la elecciones andaluza ha habido una encuesta que la Vega tres que estuvo en cuestión hasta el último día hizo públicos los resultados la misma noche electoral practicamente dio en el clavo con todos los resultado osea que si se demuestra que si encuestas hasta el último día las encuestas no fallan tanto

Voz 0874 16:05 como como parece bueno hay argumentos en contra e en Estados Unidos están permitidas las encuestas a pie de urna está permitido publicarlas también por lo que por los datos que iban avanzando en las últimas presidenciales todavía se decía que ganaría Hillary Clinton y mira dónde estamos

Voz 1840 16:20 bueno pero en realidad no fallaron tanto la en la encuesta en

Voz 7 16:25 esas encuestas no fallaron tanto los pero no para tanto pero porque era un empate

Voz 1840 16:30 que era un empate un empate técnico en realidad al final trampa sacó la cabeza en el último en el último momento era era un poco difícil de las encuestas pudieron adivinar este este esto porque estaban muy poquita distancia o sea que en realidad el fallo de la encuesta con Trump no fue tal fallo

Voz 0874 16:48 hola Javier me oye sabes que llevamos mucho tiempo íbamos que cuántos años lleva la radio en marcha ya ya pero es que yo no me digo a mí a nivel casi del siglo XIX casi pero es posible que entiende mi problemática que yo hablo estoy hablando y no me oigo por los cascos los cacos tampoco te Yao ya que tengo que hacer alguien botón pero es pero si tú presentas un programa tiene ya lo sabía pero es que fíjate pidiendo venir ateo el jefe técnico de aquí de verdad me da hasta pena Sara perdona eh fíjate paradita como estaba en Radio Córdoba pereza ahora sí que te ahora no no no hay que suben adiós subir pero pero pero si tú trabajas aquí ahora ahora sí te digo dímelo del bolo a ver a David culpa una última cosa que a ver qué me cosas muy el Tossa de Teo uno de los mejores técnicos de Europa una de las cosas muy espantosa que me han hecho caso

Voz 0470 17:41 el volumen y me ha dado y me ha dado palmadas en la espalda

Voz 7 17:44 Becerro a chaval

Voz 0874 17:46 tira tira perdona a ver Sara David Davis

Voz 7 17:50 hola David cómo sale pero no sé de qué de la radio de escuchar a vale vale vale visto alguna

Voz 0874 17:57 la investigadora del CSIC esta doctora en Sociología de sabes lo que ha dicho Sara cuando presentado y cuando la saludado es que teníamos que contratar tenía que contratante Atleti el CIS porque de tres encuestas que has hecho dos eran abstenciones

Voz 0470 18:10 es la realidad iba mete efectivamente ha sido una representación que yo hago una aproximación al periodismo digamos que desde fuera yo una por una aproximación tangencial interna que al final siempre da resultados

Voz 0874 18:22 es una buena cosa te voy a decir sal además como todo el mundo sabe David de su nombre buscando trabajo porque no tiene trabajo suficientes para llenar

Voz 0470 18:28 si no tendré algún hueco Sara en alguna investigación que queráis porque me vendría muy bien la verdad luego me manda que currículum

Voz 0874 18:34 bueno creo que tiene cuatro minutillos los viernes que sí sí sí yo tengo mucho respeto alta si estás vestido de rojo yo también

Voz 0470 18:41 eh si hoy vengo a totalmente el que Lucas Lux socialista dotar pantalón vaquero camisa a cuadros clásica de franela

Voz 0874 18:47 bueno bueno haber Sara dice que el problema no está en las encuestas el problema es que no les dejan hacer encuestas en los últimos días la gente realmente decide el buena gente

Voz 0470 18:55 Le calienta la manos al final

Voz 9 18:57 esto parece no Sara hay un tren

Voz 0386 19:01 por ciento de persona que deciden

Voz 1840 19:03 van a votar no van a votar y a quién van a votar en las últimas dos semanas y un diez por ciento de las persona lo deciden el mismo día

Voz 0386 19:10 Elecciones es decir que se están tomando las decisiones

Voz 0470 19:14 en pudiendo mundial de camino al colegio

Voz 1840 19:16 o en el colegio mismos admirando las papeletas

Voz 0470 19:19 pero pero como como que como queriendo influir en el último segundo de la ideología pero llega a la mesa a la gente que ocupa no veintí moto un voto por Ricky no poniendo las manos encima las papeletas ya te transmiten una web de cómo te cae la gente que está

Voz 0874 19:32 mesa electoral claro oye te voy a hacer una pregunta Sara sabes qué pasa en la radio la ironía funciona muy mal vale en esto lo sabe todo el mundo de este primer aniversario la que hemos liado nosotros por falta por falta de comprensión de exacto exacto entonces yo yo te voy a hacer una pregunta que va cargada de ironía pero va a costar mucho entender la vale

Voz 10 19:50 hablamos decís a qué huele en la cocina del CIS como dice es que hay mucha ironía porque es que es a que se cocinan la veta

Voz 0874 20:01 aquí huele a qué huele huele a no ser una pregunta que parecía con similares

Voz 0470 20:05 tengo pero en realidad es una crítica al propio sistema sí sí pero

Voz 0874 20:08 para Bercy manipulación

Voz 1840 20:10 pero no para mí huele más a ciencia que ha manipulación y de hecho creo que se está haciendo mucho

Voz 0874 20:17 se está haciendo mucha mucha sangre con él

Voz 1840 20:20 lo que merecidas tal

Voz 0874 20:22 cortado la broma ahí

Voz 7 20:25 esta sala cortado acortó

Voz 0874 20:28 bueno cuando decís en serio

Voz 0386 20:31 sí yo defiendo el trabajo de sí sin ninguna duda

Voz 0874 20:34 no crees nunca que ningún gobierno de todos los que han pasado por Moncloa ha dicho oye un poco esto porque si damos la imagen de que para ganar un partido la gente luego más a ese partido

Voz 1840 20:44 bueno yo lo que creo es que el CIS hace una labor muy importante más allá de las encuestas electorales ofrece información que no podríamos tener de otra manera sobre la sociedad española ofrece también información muy buena sobre las actitudes política y también sobre intención de voto de la población española sí que es cierto que pienso que sería mucho mejor si el CIS fuera un organismo público pero independiente del Gobierno eso sería interesante

Voz 0470 21:10 ahora mismo como es

Voz 0386 21:12 mismo depende de ayer

Voz 1840 21:14 día de presidentes

Voz 0874 21:17 hay oye una curiosidad cuando hacéis encuestas ya alguien no dice la verdad te ha vergüenzas más de votar a determinados partidos au el nivel de vergüenza digamos es es el mismo quiero decir a ver si me explico es más fácil que un votante del PSOE no reconozca que va a votar al PSOE en Andalucía porque ya son cuarenta y tal o que un votante de Vox no quiere reconocer en público que es votante de Vox ahora digo eh tú tú tú sabes que sea poco espeso

Voz 0470 21:49 tú mismo sabes que la primera valoración que ha hecho de la pregunta no había podido cogerla si si a mí me han sorprendido porque llevo siete años a tu lado y contexto por una deja aviesa embarrado

Voz 0874 21:57 el domingo hasta ahora ya es decir preocupada no pero lo has Tàrrega

Voz 0470 21:59 a mediados gracias gracias Sara de respuesta sí bueno a mí más que decir

Voz 1840 22:03 que las personas mienten pero yo no creo que lo entrevistado mientan a la encuesta no sí que pues a veces y no tan cómodo con la respuesta pues el acá hayan y luego también lo que pasa mucho con las personas que cambiamos de opinión no decía lo que vamos a hacer una cosa y luego hacemos sale muy voluble hacemos otro somos muy Bollywood Bull Boluda L y cada vez más pero no pero escucha yo pero

Voz 0874 22:24 porque cambian que políticamente la gente de izquierdas exigen más responsabilidades a sus gobernantes que los de derechas quiero decir en las últimas elecciones de un votante de Rajoy a pesar de que tenía a medio Gobierno del banquillo decía yo a votar pues sí que pasa mientras que pues mira nosotros hemos sido los los de izquierdas van echando sus líderes no se van quedando en casa

Voz 0470 22:44 sí señor sí señor del chándal estaba contentísimo es que no lo descrito entero para el Señor de Málaga lo tanto de Vox iba en chándal con americana por encima

Voz 0874 22:51 pues eso también es Alonso desde la página

Voz 4 22:53 ese puesto lo debería contar solamente

Voz 0874 22:56 hola buenos ahora quieres añadir algo más algo que no te hayamos preguntado y que sea relevante para esta cuestión

Voz 0470 23:01 pues no relevantes porque a veces quiero decir que la radio sino un espejo de la vida o sea no no no hay que centrarse sólo en el tema

Voz 4 23:06 la principal vamos a la subsector

Voz 0874 23:09 en en en esta sección que es que el entrevistado saber cosas de entrevista asimismo una pregunta que efectivamente cree que en nuestra inoperancia

Voz 0470 23:16 podríamos empezar lo oye verdad Sara algo que quieras tú decías

Voz 0874 23:19 pero algo que te falta porque quieres preguntarte si yo

Voz 1840 23:21 yo venía casi como contra ideas que quería dejar muy

Voz 7 23:24 es lo que queráis pero ella siempre no

Voz 0874 23:28 entonces hacerlas pero Sara en qué tres cosas crees que deberíamos fijarnos

Voz 4 23:33 me alegra que me haga esa pregunta

Voz 0470 23:35 que yo me tengo que ir os voy a decir que la comida sana la puede resumir rap y hay que hacerla hemos rápidos que tres ideas son muchas

Voz 1840 23:41 es verdad sí muy rápido el la encuesta sirven la encuesta notan información muy útil dos está bueno han fallado habían fallado mucho menos hubiera sido posible publicar y hacer encuestas lo cinco días antes de las elecciones internas pero la la prohibición esta el embargo la encuesta es problemático solamente no para la calidad no solamente para la calidad de la encuesta sino también para la democracia porque los andaluces cuando nos despertamos el domingo nos despertamos pensando que no iba a cambiar nada que lo que estaban juego como mucho era si sus nadie va a pactar conciudadano o iba a paz a pactar con Adelante Andalucía no sabía es que el apocalipsis estaba a la vuelta de las que si hubiéramos tenido esa información habría salido el mismo resultado bueno es una pregunta que no puedo responder porque con

Voz 0470 24:27 pero no tiene esta forma defienden las encuestas como una forma de darle dramatismo si si España fuese una serie de ficción la encuesta le da un giro en Cliff Anger final que está muy guay porque parece que vaya todo bien y luego vino

Voz 0187 24:37 ya

Voz 1840 24:38 la encuesta esa información es una fuente de información más lo que no entiendo porqué se prohibe esa fuente de información que no se prohíbe en otras como los tertuliano como él

Voz 7 24:45 la niña hoy que no me encanta a dejar aquí vaya a puerta abierta en el último Pen

Voz 0874 24:53 sabes de verdad que muchísimo tener buen cierre buen giro Sara pasadas investigadora sobre metodología técnica en encuestas y participación política en el CSIC doctora sociología bueno voy a parar porque de un currículum que

Voz 0470 25:06 estoy viendo aquí el párrafo pero sí de las personas más formadas que han venido aquí precisamente en Siena sobre todo tiene más tiene más títulos que uno de los últimos envites drama que fue el Rey del cachorro es verdad sí bueno que también

Voz 0874 25:17 qué va como una notita es si el yo te lo hago es ahora gracias a eso pero porque has venido con una radial que España porque tengo que es que tengo que

Voz 0470 25:26 que resolver la parte de saber a donde no llega Carmena llegó ayer

Voz 0874 25:31 sí sí al pie de la Cruz efectivamente falta por no

Voz 13 26:16 cómo estás Ángela en buenos días buenos días aquí te ríes gratis no daban agua eh

Voz 0187 26:23 aquí en una tele me dijeron que tenía que reírme un poco para gustaba mucho mi risa de la vivir claro el río no no Tele es avisos sólo de la vivir total además esa risa se paga como a cobrarla hay que hacerlo con Manuel porque ya como estado Ángela que esto yo me de David

Voz 4 26:45 porque ella no me hace bullying yo creo que es una cosa que tú tampoco te digo tú tú lo impulsa pero ella es un poco inmune a exigirle a lo que es es porque me cabe la vida yo creo que no lo haría bulimia nadie problemas de peso a lo mejor es bueno cuando cuando no estamos en directo y cortamos se con todo el mundo sabe es lo que pasó ayer en el Círculo de Bellas Artes esto cuenta esto cuanto antes te acuerdas recuerdas que siempre le hemos algunos mensajes que nos llegan pues a lo mejor están si os escucho desde aquí Australia seis los dos que ha habido fantástico me encanta reportaje tanto tal Burque tampoco me gustan los mejores acaban siempre con una referencia que Burque no nos gusta ese un puñado de ayer estábamos en directo el programa en el Círculo ya había mucha gente y la gente hacía preguntas irán pregunta sobre música clásica algunas otras sobre la vida de James Brown escucha está

Voz 0874 27:33 en cuenta que hizo antes de nada daros las gracias y felicitarlos por por todo esto es otra cosa por favor queremos al que no es ahí término escúchame

Voz 4 27:49 en total son cinco minutos ahí está esto es lo que yo quería pero con lo bien que había quedado la gente pide pide que exige porque para cinco minutos claro lo peor es en qué momento pensó que me podían echar y en cualquier momento lo puede pensar o sea que tengo que hacer para que me respeten bebiendo yo sólo quería decir que me tengo que tener un programa de máxima audiencia tengo que estar nominado a un Oscar a siete seguirían metiéndose hubiera es un Ondas Consol tienes medio me falta otra media no hablamos hoy Ángela

Voz 0187 28:21 hoy de hígado

Voz 4 28:22 hombre es porque hay espérate a ti te gusta el hígado no no no me banda comerlo un yo creo que era una vez al año se decía bueno una vez al mes hubo si no se igual a que todas las cosas rancias Javier pero bueno yo todas las cosas riña en cuanto a mí no me gustan y los riñones de los entre sí a las fruta descartada si no me gusta tampoco amigos pólvora en ese entonces por encima eso sí pero que tiene razón pues broma hombre son bastante fíjate hay líneas rojas que no puedes cruzar habíamos olvidado que era lo otro te gustaba

Voz 8 28:55 la cosa rancia polvorones luego dicen que no

Voz 4 28:58 es bombones rellenos de licor esos te gusta que juega el precipicio no jugaba con Javier tapan joder mazapán pero si te parece rancios poco

Voz 0874 29:09 pero

Voz 4 29:09 pero es que lo está buscando a mi amigo nada a ver si es que te voy a decir total son cinco minutos no me extraña que te den tanto en Twitter saca casi tantas oscura que te dan eh pero por qué tenías que sacar el látigo y Ángela que son los siguientes

Voz 0187 29:28 el hígado es una una víscera de gran tamaño de color rojo oscuro situado situado en el lado derecho de nuestro cuerpo que luego hay dudamos saber en qué lado está Ike su función principal es la secreción de bilis que se encarga de la de la digestión de las grasas

Voz 4 29:43 de qué animales nos los comemos pues

Voz 0187 29:45 es normalmente haber depende de lo que vayamos a hacer con el hígado porque si vamos a hacer por ejemplo un un un fue Grace pues entonces sería de ganso de boca de Pato pero sí lo vamos a hacer por ejemplo a la plancha o en Cebolledo entonces suele ser

Voz 4 29:59 vamos a ver levantado diciendo que ligados el que limpia el cuerpo por ahí pasa no todo es como una esponja de baño y nos lo comemos claro y encima es bueno para la salud de compra son los guarro que tiene de composiciones muy bueno lo puedes tomar mira el de cordero

Voz 0187 30:14 es un poco más suave que el de vaca y según va creciendo el animal pues el sabor es más fuerte saque de animales jóvenes más suave que de animales

Voz 4 30:22 porque está más día vamos porque está exacto con jóvenes todo el alcohol todas las drogas el alcohol

Voz 0187 30:31 finalmente mejor peor

Voz 0874 30:33 normal pues mira a niveles

Voz 0187 30:36 calorías tienen pocas calorías un bueno ciento sesenta y cinco kilocalorías tiene muchas proteínas y si lo comparamos con la carne tiene más agua pero tiene un cinco por ciento menos de grasa que la carne estamos dando de carne de ternera pero tiene más colesterol

Voz 4 30:50 eso es lo que yo quería oir los entresijos en general tienen más colesterol

Voz 8 30:53 eh

Voz 4 30:54 a mí me lo prohibe más colesterol pero lo miraban una entresijos una víscera claro pero no es una entre sí dijo no sé no se bueno no sé si algún gallego porque sabe todo de comida saben todos los entresijos son de Madrid yo creo no hay Galicia también no vamos a ver si los kiwis si eso es verdad es verdad

Voz 0187 31:19 que os decía que que es muy rica en hierro ligados muy votasen en vitaminas del grupo B como puede tener todo eso

Voz 4 31:26 sí ha servido para limpiar el aire se ha ido quedando así tú lo recomiendo no no no no a mí no me gusta entonces no podrá pero por favor pero perdona que te diga tu recomiendas muchas cosas que no te gusta claro muy bien bien era un día para que lo vale vale un te voy a traer para ver si ese embutido es embutido no es un plato que te come con patatas embutido para les recomiendo por la cantidad de grasa que tiene España

Voz 0187 32:00 armas y recomendó es Carles Puyol decir cierto Martino no tiene tiene más colesterol que la carne claro

Voz 4 32:06 no menos graso

Voz 0187 32:07 pero por ciento dando por ciento menos de grasa

Voz 4 32:09 sea el tema es que lo dice todo el mundo día ligado bueno yo creo que mucha gente lo importante que es como lo odiamos el nuestro no lo sabíamos pero hay que decir que en cambio el papel bien que me gusta a

Voz 0187 32:22 es que diferencian entre el foie gras y el patio que son cosas

Voz 4 32:25 esto un concepto muy y esto es lo dejamos para otros dos días me encantaría tenemos parte detrás

Voz 0874 32:32 hoy nos acompaña en el estudio Pepe Morán que es propietario de restaurante del arriba ubicado en la calle Cochabamba número trece cómo estás Pepe buenos días muy bien

Voz 8 32:40 te puedo decir que tienes un nombre de famoso Pepe Morán parece como un cantante flamenco o algo así me temo carismático carismático muy bien muy bien si canto nada bien

Voz 13 32:52 soy muy malo en eso

Voz 14 32:53 nadie ligado así así lo cocinar no he ligado yo les estaba oyendo lo que lo de rancio que todo se puede ponen rancio antes el polvorón que liado eh

Voz 4 33:05 pues me lo está diciendo Pepe Morán yo no lo

Voz 14 33:09 se define rancio precisamente es un es una parte de de muy jugosa Isaza adecuadamente el punto está muy bien ligado de ternera que nosotros es el que hacemos en De la Riva se hacen Cebolledo con mucha cebolla que se caracteriza que la jugó muchísimo he traído un poquito que luego lo probarán para mí es una prueba probar como todos y toman mucho pues bueno tiene colesterol efectivamente pero tiene mucho hierro a los niños lo recomendaba mucho de pequeño a mí me encanta he traído un poquito en Cebolla hoy otro en Panamá con un filete crudo en abstracto un poquito para que lo programa fíjate que no

Voz 4 33:43 no me he acordado haría

Voz 14 33:45 pero el collado se ve perfectamente casi

Voz 4 33:49 cómo sería que lo hacemos ya no es que no me gusta hablar mal voy a todo lo que más te da a voy a mi me gusta pero me mata el hígado como la heroína pasando esos sabores

Voz 0874 34:02 que lo has probado antes y sabes lo que te vas a encontrar o no creo que a la gente le guste sino lo aprobado nunca no

Voz 14 34:07 efectivamente yo creo que el que no puedes engañar con el legado el que no aprobado de ligado y le das un niño les das un filete empanada denomina es ternera cómetelo Se da cuenta al momento de la texturas total

Voz 4 34:19 de distinta igual lo tienes que probar tú no Javier me lo tengo que probar porque porque no te gusta lo prueba

Voz 8 34:24 lo probará Javier no te digo nada más

Voz 4 34:27 pero una vez que lo pruebas tú sabes que pasa es que si yo probó rompemos una tradición nos encontramos ante la inexistencia Broncano que estaba dispuesto a abrir las líneas del periodo hay un código

Voz 0874 34:38 ético en este programa Si yo probó la comida se considera patrocinio

Voz 4 34:42 está la recordaremos la precisamente trae como es algo que te gusta claro

Voz 0874 34:47 entonces mi pregunta es cuándo en tu restaurante alguien pide hígado se puede deducir que tienen más de sesenta años por ejemplo

Voz 14 34:54 no hay gente joven que no también pero sabe lo que está pidiendo eh la texturas más pastosa nos la carne sabe que sabe que está pidiendo una cosa que es diferente que no no lo come todo el mundo hay platos este los caracoles los riñones los eso en las que ha días de Toro que no son platos que en una mesa de cinco los pues pone para picar es porque no todo en la mesa de nuevo no va a haber quórum no pero nosotros vendemos muchísimo esto

Voz 4 35:22 el porcentaje de votantes de Vox al que a los que les gusta el hígado será mayor que el resto de partidos

Voz 8 35:28 o sea que si puede ser un buen experimento sociológico yo creo que tienes razón yo estoy para eso porque si no es en absoluto bueno pero hay que tirar de prejuicios y David pero mezclar política hay gastronomía no me parece no no pero que no tienen muchos votantes de Vox no yo tengo yo tengo

Voz 14 35:45 pienso que no es precisamente

Voz 8 35:47 el hígado una cosa que le puede gustar uno uno de Izquierdo uno de derecha les gustará

Voz 14 35:51 a gente de todos los de todas las tendencias pienso

Voz 4 35:54 pero se podrían hacer estudios yo lo dejo ahí

Voz 8 35:57 a veces se podría ser la fruta escarcha el hígado todo lo pues

Voz 4 36:00 denomidel igual es de ultraizquierda me estoy compitiendo hay que romper el prejuicio con ciencia minó la sección a bien podéis hablar en vez de dejar esta situación violenta estuve yo ahora te voy a decir que muy bien todo lo que me estoy sintiendo culpable por lo tanto no no no no no pasa nada

Voz 14 36:20 yo no no es que vayas ofendía ni mucho

Voz 8 36:22 bueno que pienso que gota ante de voz que te guste elija elevados es una gilipollez porque puede ser un tío de de de de derecha de izquierda y extranjero gusta y yo no creo que tú qué correlación tú que la gamba ni a ti te gusta el que Vox el liga ligado Liga el hígado me gusta Ibooks me gusta más que lo que te gusta Nati a vale probablemente de Dusko esto lo veía venir vale vale vale lo que vale yo también ella también lo veía haberlo visto venir claro pero si no lo has visto no lo ha visto venir

Voz 4 36:55 te has metido en un jardín cree necesario no bueno pero da

Voz 8 36:57 también momentos de radio sabes lo que pasa es que he venido en bici

Voz 14 37:00 Letta y entonces claro los ciclistas es es muy de izquierdas somos es es no parece pero

Voz 4 37:05 sea va en bici como

Voz 9 37:07 el amor

Voz 8 37:10 los animales y simpatías convocado hay además

Voz 14 37:13 los animales y estoy a favor de los derechos de las

Voz 8 37:16 es verdad eso sí

Voz 14 37:17 y luego no simpatiza con los que tú simpatiza me parece

Voz 8 37:21 cuál con lo cual bueno no me parece que no con los de Borno no no con los de Vox no que no me parece que que también voy en bici bueno lo de la mía no

Voz 4 37:34 no es que venía en taxi yo visto una muy

Voz 8 37:38 bonitas que he aparcado al lado de la mía hay ahí está tú tienes una bici comprada tuya hombre claro porque la del Ayuntamiento de eso te parece como comunismo casi no me parece usarla no me parece bien para la gente que quiere empezar

Voz 14 37:52 qué tal pero cuando una cosa yo llevo montando en bici

Voz 8 37:54 veinte años cuando una cosa no tiene que estuviese de moda o te gusta tanto tienes tu bici no las todos los qué tal si te gusta las mujeres te casas no los toros te gusta te gustan los hombres también la que más te gustan bien claro los toros los toros me encantan se ha gustado mucho sí pero no decías que no que los animales también

Voz 0874 38:13 y qué tiene que ver hombre tiene que ver

Voz 8 38:16 me estén ganas de marcha Pepe Morán estoy aquí el ambiente está muy de algo quiere decir entonces que un cazador

Voz 14 38:24 qué va a cazar no les gustan los animales quiere

Voz 8 38:26 ver eres cazador también avala eso no

Voz 14 38:29 nunca no me da un poco

Voz 8 38:31 pero pero entiendo que hay gente que casi le usted los animales y es un perro heterodoxo a operado

Voz 4 38:39 hola porque tiene muchos matices no eso lo estamos viendo

Voz 8 38:42 no está ayudaría mucho entender lo hacía es verdad bueno es

Voz 4 38:46 bueno lo voy a probar ITA te prometo que sin prejuicios vale te lo prometo eh yo voy a decir si está bueno está bueno si no

Voz 8 38:55 yo partía de la base de que lo haría si no no

Voz 4 38:57 al principio pero ahora te lo estoy prometiendo yo estoy poniendo sobre la mesa mi honor

Voz 8 39:01 promesa no requiere ayuda eh

Voz 4 39:04 cuál cuál te gusta los dos tienes que tú si quieres que pruebe el de cebolla

Voz 8 39:07 pruebo yo yo creo que lo he traído venga de esto va por el me kilómetros

Voz 4 39:14 por el medio ambiente lo hago eh Vox eso es por los tres oyentes que tienes de Vox voy a ver cuál te cual primero para que no se estropeen sabores

Voz 8 39:25 yo creo que en el casco que tiene pinchado en este primer día pincho cebolla había que esto me va a dar dolor de barro

Voz 4 39:32 pero lo voy a hacer ti tienes que coger un poquito

Voz 8 39:35 este bollo aunque luego tengamos que hablar de perfil venga cortante

Voz 4 39:38 esto es así eso es ya he pinchado los hoteles no está liando goteando pero portavoz me voy voy

Voz 9 39:56 el suspense

Voz 8 39:59 sabes qué pasa que a mí me gusta mucho el hígado andar ya no puedo decir que no me gusta me gusta me gusta mucho estar

Voz 4 40:13 ignoro por qué me estás mirando estaba bien

Voz 8 40:16 de puntos está muy bien

Voz 4 40:18 el está muy bien en general de punto de sal está todo muy bien

Voz 14 40:23 le de haber que repite

Voz 8 40:25 todavía no bueno que esto es de derechas serio

Voz 4 40:29 lo podría defender pero necesitarían cuestas

Voz 8 40:33 me ha venido a echar las angulas la langosta yo creo que es verdad y ahora mismo se sostiene en los mercados gracias a a la gente popular y a la gente que ha venido de fuera las casquería si no fuera por la gente

Voz 14 40:49 de de de bajo poder adquisitivo no podrían ahora mismo subsistir

Voz 4 40:54 pero también pueden ser de derechas los de bajada de bajo poder

Voz 8 40:57 sí claro claro

Voz 4 41:00 no no lo digo porque a mí me gustan muchas cosas derecha por ejemplo y en taxi me gusta mucho pero que existen eh mira lo que te contaba vine en el taxi y el taxista decía que le daba se llamaba Rafael que les daba vergüenza ponerla cuando si surgen clientes vaya hombre ahí en la clandestinidad estás a vivir está en la clandestinidad a ver qué hago patria hombre lo recomendamos Manolo no yo recomiendo sí

Voz 8 41:27 bueno yo puedo llamarle el hígado de Pepe Morán sí he ligado comiendo ligado de Pepe Moral

Voz 14 41:34 bueno no no el mío personal

Voz 8 41:37 ah sí el de la además tal es la madre del famoso toro que se mata es la madre del toro o el o el toro

Voz 14 41:45 que sabes que con la casquería hay una cosa que tiene gracia si tengo un minuto

Voz 0470 41:49 sí

Voz 14 41:49 que normalmente no sabemos si es chico chica lo que estamos pisando el hígado no sabemos si es ternera ternero los sesos no sabemos si son de Cordero Cordero

Voz 8 41:57 no se sabe solamente se sabe con un producto que es colas

Voz 14 42:00 que a días con los con los huevos

Voz 8 42:04 nada más con lo demás nunca ahora hablamos incluso uno macho y otro hombre que no lo sé no lo sabemos pues a ver

Voz 4 42:12 oye está menos digo tu Pepe m entonces yo estaba bueno supongo que significa eso le quería preguntar a Pepe qué tal tu hígado el tuyo persona más bien perfecto porque engullidas me cuido mucho

Voz 14 42:24 me cuido mucho en el sentido de hago deporte como de todo pero lo cojo la bici iba

Voz 8 42:29 jo igual con la el colesterol se te iba a decir y todo

Voz 4 42:32 pues a poder estás bien no físicamente gracias Pepe Morán pero arriba haciendo un nosotros vamos a lo que vamos a ir acabando a tomar algo e os lo digo

Voz 0874 42:44 el propietario del restaurante de la Riba en la calle Cochabamba en número trece es si queréis teléfono

Voz 4 42:50 es una amistad aquí no chivo

Voz 0386 42:52 que me voy a acercar

Voz 8 42:55 esta orando pondremos servida a España no no no yo lo ponemos lo ponemos el Viva España si hay banderas como en el restaurante y banderas hay una bandera de España bien constitucional

Voz 4 43:13 creo que definirlo ya eh

Voz 7 43:15 catalogado como ha llegado

Voz 8 43:19 me me me me ponen está no

Voz 0874 43:22 oye Pepe que gracias hay republicana en las enhorabuena por la deportividad

Voz 4 43:29 sí vamos a dar un abrazo para que lo tenga eh vamos allá voy a darle un abrazo frascos venga aquí venga lo que yo para darnos la verdad

Voz 0874 43:39 yo tengo la izquierda hacer esfuerzo venga están la abrazo ha sabido

Voz 16 43:45 qué pasa

Voz 2 44:35 eh

Voz 4 44:36 qué tal dejándome ahí tirados en el me encanta en el ring

Voz 0874 44:39 te juro que me mi mi mi instinto radiofónico me estaba obligando a marcharme del estudio dejarte completamente desnudo pero por negar la evidencia histórica de la tensión y a ver cómo salía así qué tal no nos ha hecho bien bien no

Voz 8 44:53 bien pero porque Pepe era amigable

Voz 4 44:55 muy amigables podría haberse supuesto hostil pero es que yo creo que la gente puede ser amigable a pesar de su ideología que si digo no pero ahí está también ha sido amigable lo que contaba

Voz 0874 45:05 lo contaba antes Jordi acuerdo el programa no que en un mitin de Vox primero ponía en el que al lo de la Legión

Voz 4 45:12 el Madrid también te llamaría lo velas Legión y luego Rosalía entonces es que son transversales claro nunca se sabes oye que no tiene sección tíos ya mira María crecerá estos cinco minutos que me das pasan volando total para cinco minutos ni siquiera tiempo para eso mal que no estoy mirando Twitter no lo voy a mirar esto me va a que un consejo que dime dime consejos de Twitter un rato lo estoy dejando eh pero dejarlo pero déjalo eh no no soy si no de verdad que de verdad tan tampoco lo ha dejado como tú que pudiste un tuit te fuiste

Voz 0874 45:41 aquí tampoco lo mires mucho no no no lo es porque ahí es que

Voz 4 45:44 por alguna razón te digo lo que he hecho a ver antes lo tenían la pantalla principal del móvil lo el pasado a la tercera se lo había expuesto como uno de los cuatro programas claros en plan lado de Instagram el correo Whatsapp y además mire tienes un montón

Voz 0874 45:56 o notificaciones sino Amina mira

Voz 4 45:59 os máis tengo le pero Tío cinco mil novecientos mes pero pero pero esto es porque me da pereza abrirlas esto les pasa mucha gente Lincoln mil novecientos nueve serio entre ellos alguna tú pero David que tú trabajas tú trabajas en serio yo trabajo mucho Javier ya ya sabes que si hasta la semana que viene adiós Javier es por este momento que me ha regalado eh Pepe saludarte pero ahora voy hará Boys nos tomamos unos unos pinitos de Jerez

