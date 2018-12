Superar un cáncer y estudiar Bachillerato, doble reto

Voz 1 00:00 vale

Voz 2 00:09 estás mamá le da Larios voy ahora que Kallio

Voz 3 00:16 sí bueno no sé muy bien a ver es que otros años no he podido servicios hay química ha empezado este año en primero de Bachillerato entonces ya es más complicado cuando a las tres años nunca he parado de estudiar

Voz 2 00:36 nosotros estamos aquí para para echarle

Voz 4 00:39 es una mano para dar apoyo a los

Voz 2 00:41 de tercero cuarto y Bachillerato y ahora estábamos con un ejercicio de de electro estática aquí dándole un poquito a a las fuerzas pero nada parece no mida la verdad es que me ha gustado mucho hombre laSexta es maravillosa pero

Voz 5 00:56 verdad que la octava la sensación que da ya primero del empieza siendo adolescente tienen una sala especial para ellos creo que hay más intimidad que la de abajo y hay muchísima más luz y eso es fundamental yo para pesos se es algo curioso no sé si es porque está todo blanco en vez de amarillo tiene que ser por algo que es bueno en adolescente prefiere venir a nota

Voz 6 01:20 no es lo mismo hacer unos actividades para niños pequeños que para este ente ya lleva momento que dices bueno ya no me apetece ir a cero una unidad no

Voz 5 01:35 hasta para hacer un cine porque la pantalla es enorme lo dije yo y como tiene en sofás que hasta niños que van con bueno estas niños la mayoría de adolescentes tienen algún tipo de secuela muchos se como motor pues son como la colchonetas que que las que no hay ya son todos iguales te quiere decir que no es la silla de ruedas para todos se pueden estar un buen rato no tener que está en una silla de ruedas son levantarte o lo que fuera

Voz 2 01:59 y luego no lo de lo que te encantaba una Navidad nada es lo más importante que sólo para ellos no podemos entrar ni Profés Mi padre es para ellos sí sí sí es para ellos para que tengan su espacio ya amigos a ver si han venido casi todos los días que han podido

Voz 3 02:18 tras ya no que él él es guitarra y la verdad es que no

Voz 2 02:22 han ayudado mucho bueno pues te dejó la fiesta de la otra profe de Secundaria es una de letras

Voz 7 02:33 no obstante no lo digas que no es sacar a ver vamos a ver aquí por favor ir a mi me gusta es matemática el sombrero

Voz 3 02:41 no quiero ser un cirujano de Pediatría oncóloga perdía tribal