Las hinchadas de River y Boca toman Madrid

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Madrid Puri Beltrán

Voz 2 00:16 la venta

Voz 1 00:21 a diez mil kilómetros de su país

Voz 1751 00:23 a esta hora a las doce y cinco dos aficiones en Madrid separadas por dos kilómetros y medio de distancia esa es la imagen previa al partido de la Copa Libertadores cuando quedan poco más de ocho horas para que empiece en nuestro país

Voz 3 00:40 que si suenan

Voz 1751 00:43 del Boca Juniors en Castellana ahí está Aurora Santos en una fan zone abierto Aurora a las no era mañana qué tal muy buenos días

Voz 0159 00:49 buenos días Puri qué tal pues sí Nuevos Ministerios se ha teñido de azul y amarillo lleno de cientos de aficionados del River del Boca perdón que ya se han acercado para ir celebrando la previa del partido porque ellos lo viven así como una auténtica fiesta me han dicho que están ansiosos por entrar más que nerviosos por el resultado porque están convencidos de que van a ganar aunque no se han atrevido muchos de ellos supersticiosos a darme un resultado concreto no sé si se puede escuchar pero de fondo y cánticos ahora mismo de de los de estos aficionados también estamos viendo pues muchas camisetas banderas gorras y abrigos con los colores del Boca Juniors de estos aficionados que me han dicho vienen dispuestos a cumplir un sueño Puri

Voz 1751 01:31 gracias Aurora ese azul y amarillo que tiñe esa esa fans del Boca Juniors en la Castellana a esta hora a las doce y seis minutos los aficionados del River ya han tomado como punto de partida a Cuzco para subir hasta Plaza de Castilla donde está la del River que a qué altura está exactamente Carlos Hernández qué tal y cual es la imagen hasta ahora buenos días

Voz 4 01:57 hola muy buenas pues sé que estoy aquí en la de el River Plate en la Castellana como decías a la altura de Plaza de Castilla donde se ha instalado un gigantesco escenario con los colores de el equipo porteño donde pues se empiezan a congregarse los miles de aficionados argentinos que se han acercado hasta aquí hasta Madrid parte de ellos están comentando que están ya en el hotel Eurostar es el hotel de concentración de del equipo de River Plate para dar ese último aliente lo que ellos llaman el banderazo ese último aliento a su equipo antes de partir hacia el estadio Santiago Bernabéu non se celebrará esa final de de de la Copa Libertadores estoy Puri si te parece con Gastón que él ha venido directamente desde Argentina me comentaban por aquí que muchos de ellos vienen a ver el partido más importante de sus vidas Gastón es es el partido más importante de tu vida sí sí

Voz 5 02:38 ninguna duda venimos con la Copa Libertadores ganarla Hay

Voz 4 02:43 sí ya paritario el entrar en la River Cuéntame cómo ha sido ese viaje desde Argentina desde Buenos Aires que me has contado que habéis hecho varias escalas hasta llegar hasta aquí hasta Madrid

Voz 5 02:51 bueno sí tuvimos casé bueno conocíamos vuelo así que tengo que hacer escala en Santiago de Chile y bueno de ahí a Madrid ya por fin aquí ocho horas apenas para que empieza latido al nerviosismo como serbio asimismo hasta ahora sí sí mucha entidad es más para mover al Atlético bueno ya has desencaste que para esta noche he tres Saúl tres a una empresa una

Voz 4 03:14 nos pueden pueden regalar alguno de los cánticos que están se está encantando allí Carlos puedes regalar alguno de esos cánticos del que va sacando esta noche

Voz 6 03:22 tú y yo siempre lo he dado a mí

Voz 4 03:31 bueno pues este es el accidente hasta ahora aquí en la plaza Castellà Joy creo que soy un poquito más de River a partir de hoy ambientazo aquí en en Castellana para vivir este partidazo hasta veo algunos van a necesitar un psicoanalista para digerir estado Carlos Hernández gracias compañero le ese esa fans

Voz 1751 03:47 del River Plate este partido e tiene una repercusión clara en Suramérica también con alto voltaje simbólico esta mañana Nos llegaba al teléfono el programa este mensaje de un oyente aficionado al River

Voz 7 03:57 mi nombre es miembro de la filial de River de Madrid estamos terminando de ajustar detalles para el banderazo reunidos aquí en la casa de un compañero de El Pilar con los bombos las fundí será casi todo el cotillón para el banderazo de las doce en en el hotel héroe vive sobre todo para los que miramos Argentina esté diez Un día especial históricos e ojalá todo termine en paz y sobre todo con una victoria de River de manos fuerte abrazo a todos soy uno más de ustedes porque lo escucho todo este fin de todos los fines de semana pero en este me van a perdonar que estoy muy liado

Voz 1751 04:42 claro adiós Fabio más que justificado ese ese partido siguiendo al River estará Antón Meana nuestro compañero Antón qué tal buenos días

Voz 0231 04:51 qué tal cómo estás buenos días has escuchado no es

Voz 1751 04:54 es lo que te enfrentas en las próximas horas Antón

Voz 0231 04:57 no no llevamos unos olas tremendas e ayer por la noche fue precioso el momento en la Puerta del Sol lo contábamos en directo en Carrusel Deportivo muchísimo gente de estos oyentes de A vivir que viven en Madrid muchos que viajaban de Argentina que van a estar muy nerviosos todo el día y se nota muchísimo en la expedición de River su presidente lleva nervioso desde el día que aterrice Annan en Madrid los jugadores de Gallardo también que ha trabajado siempre en la Ciudad Deportiva de Valdebebas un poco enfrentados a la organización a Kobe bolis por ese motivo en hemos escuchado en rueda de prensa al entrenador Gallardo tiene más o menos claro el once van a jugar con el mismo equipo que jugó en La Bombonera el partido de ida es decir con defensa de cinco con Martínez cuarta con Maidana y con Pino la como centrales y arriba Prato el goleador que va a tener justo detrás a Piti Martínez ya Palacios que es el jugador que está a punto de fichar por el Real Madrid en cuanto acabe la Libertadores pero sí River el millonario el equipo entre comillas las de la zona más poderosa de Buenos Aires que tienen menos copas Libertadores que evoca seis contra tres pero que sabe perfectamente que si gana esta noche en el Bernabéu podrá estar riéndose deportivamente hablando de boca prácticamente el resto de su vida

Voz 1751 06:06 Ana cómo se entrena la voz para hacer frente a un partido como éste

Voz 0231 06:09 bueno pues seguir cuidar la bastante hay que dormir mucho la noche previa casi como si fuéramos cantantes y luego sobre todo que no sabemos cuánto dura el partido si va a haber prórroga si va a haber penaltis si va a haber esperemos que no e incidentes festejo hasta altas horas de la noche los que seguimos a River tendríamos que estar cerca de la Puerta del Sol hasta altas horas de la madrugada así que nada entre Flaqué que va a narrar Fujian hace también jovencito Palacios somos muchos para contarle en la SER Hoy la gran final de las finales del super clásico argentino aquí en Madrid

Voz 1751 06:39 todo en Carrusel Deportivo aquel la radio Antón Meana compañero mucha fuerza gracias

Voz 0231 06:44 el gracias un abrazo enorme

Voz 1751 06:48 pase lo que pase mañana a media Argentina amanecerá llorando después de perder en un estadio el Bernabéu que no ha visto bueno ha visto casi todo dice Jorge Valdano con cierta nostalgia en El País dice el fútbol era hasta ahora la ópera de los pobres pero le ha sido arrebatada por el por los ricos no que transforman los rituales el caso es que todos tenemos la vista puesta en el estadio en el Bernabéu cómo está el estadio a ocho horas de que empiece el partido desde las inmediaciones nos escucha Pedro Fullana qué tal compañero buenos días

Voz 9 07:20 hola qué tal buenos días de momento el estadio tranquilo parsimonioso engalanado para una gran final para una gran ocasión aquí no juega hoy el Real Madrid no juega ningún equipo español en la gran final de Sudamérica la gran final de la Copa Libertadores la gran final de Argentina y por ende uno de los grandes clásicos del fútbol mundial de momento como te digo el estadio engalanado a primera de la mañana con las calles cortadas desde las nueve prácticamente el Paseo de la Castellana desde esa hora abarrotado de ciclistas de transeúntes de gente en definitiva madrileños que han decidido hoy caminar por una de las grandes arterias de la ciudad completamente vacía a esta hora de la mañana y donde en cada uno de los extremos uno en la Plaza de Castilla donde están ubicadas esa zona de River Plate escuchábamos a los aficionados en la parte de la plaza de San Juan de la Cruz los de boca de momento la mayoría en la calle los de River Plate y aquí cerquita

Voz 10 08:14 algunas de las mangas muchos ahora mismo fuegos artificiales en una de las zonas más cercanas del estadio y una de las charangas todos ellos de River Plate que contrasta la imagen ahora mismo tranquila del Santiago Bernabéu con esta fiesta que sigue en las calles aledañas Iker suena así en una de las grandes calles de Madrid como es el base la castellano

Voz 1751 08:41 doce y trece minutos de la Castellana en directo que nos ofrecía a nuestro compañero Pedro Fullana recordemos que este partido fue suspendido que para muchos jugarlo eh bueno fuera de Argentina ya de por sí es una derrota desde la una hasta las doce de la noche prohibido aparcar a todo tipo de vehículos incluidos ciclomotores bicis en casi todo el perímetro del estadio Santiago Bernabéu y en estas horas previas al partido como decimos tranquilidad en aficiones en Madrid y con un dispositivo de seguridad el más grande de la historia en Madrid con cuántos efectivos Alfonso Ojea qué tal compañero buenos días

Voz 0089 09:37 buenos días pues con cuatro mil efectivos entre policías nacionales policías municipales agentes de movilidad efectivos técnicos en definitiva del Samur de las emergencias también Cruz Roja baste solamente un ejemplo Purito se han tenido que traer mil trescientos ochenta agentes de la unido e Unidad de intervención policial de los antidisturbios de comunidades limítrofes a la madrileña para incorporarlos en este dispositivo dispositivo que no es que se haya activado esta noche lleva activado en materia de inteligencia e información desde el pasado martes en las fronteras españolas principalmente en Barajas y buena prueba de ello Puri pues ha sido la devolución inmediata de dos de los principales jefes de las barracas uno del Boca Juniors a su ciudad de salida que era Buenos Aires no han estado en España

Voz 1751 10:24 un poquito más de veinticuatro horas cada

Voz 0089 10:26 aún en todo caso siempre en la zona de tránsito del aeropuerto de Barajas lo más un fuerte en cuanto a despliegue de materia de seguridad por así decir cuando toda todo ese músculo policial Cebé ponga en marcha será a partir de las tres y media de la tarde cuando ya no se pueda vender alcohol en esas dos Fan zone ahora mismo no estaban comentando nuestros compañeros y ambas aficiones procedan a ingresar dentro del estadio Santiago Bernabéu lo van a hacer por separado por puertas evidentemente distinta van a estar en el en el en el Santiago Bernabéu por así decirlo una enfrente de la otra detrás de cada de cada portería hilo que pretende también este dispositivo policial es que estén muy poquito tiempo sin hacer nada sin disfrutar del fútbol en las gradas del estadio Santiago Bernabéu para impedir en cualquier conato de violencia hasta el momento no tenemos notificación de ningún tipo de incidencias en materia de seguridad no ha habido detenidos no ha habido cargas policiales está yendo todo tal y como nos comentaba en nuestros nuestros compañeros pues en una por ahora una fiesta absoluta del fútbol a la espera de lo que suceda pues dentro de ella ocho horas casi no

Voz 1751 11:37 queremos el pensando que así sea no que que por encima de todo este la deportividad Alfonso una de las cosas de las que seas el coste El coste económico no que similar al de una final de Champions seiscientos cincuenta mil euros la pregunta que se hace mucha gente hoy es es rentable para Madrid

Voz 0089 11:54 bueno todos sabemos que esos seiscientos cincuenta mil euros que va a pagar la Conmebol simplemente sería en cuanto a las dietas hiciéramos en las dietas y los gastos que llegue que conlleva tener a estos policías en Madrid durante cuatro jornadas evidentemente el coste es muy superior de mereces deberíamos de hablar con el Real Madrid también con con el con con todos los son mariscadores para ir sumando cifras es cierto e la asociación empresarial madrileña cree que habrá un retorno de unos cuarenta y dos cuarenta y tres millones de euros en el dinero que se van a dejar que va a dejar esta esta final pero bien apuntas y yo sé por dónde vas tú también sabes por dónde voy a ir yo es que esto está en las redes y nuestros oyentes saben las redes sociales con quién paga esto quién a esta fiesta sobre todo teniendo en cuenta que no es la primera vez ni va a ser la última en la que los dispositivos por el fútbol bueno pues tienen un coste muy alto lo tienen todos los fines de semana y más en Madrid que lleva nada más y nada menos que cuatro equipos en en primera división y todos los fines de semana tenemos encuentros en la capital o en sus alrededores si hay que hacer dispositivos policiales especiales quién paga eso se paga vía impuestos y claro hay un clamor si se quiere de todos aquellos que no son fanáticos del fútbol que tiene sus dudar de que tengan que estar abonando en definitiva una actividad de dos entidades privadas que estamos pagando la todos

Voz 1751 13:12 Alfonso Ojea compañero muchísimas gracias a vosotros estaremos muy

Voz 0089 13:17 pendientes de lo que suceda pero como digo tranquilidad absoluta está siendo y esperemos que así siga siéndolo una gran fiesta que es lo que todos deseamos

Voz 1751 13:26 un beso Alfonso cuida de un beso fuerte hasta luego Silvia Pisani corresponsal de La Nación en Madrid estos días hemos leído sus crónicas hablando el impacto económico precisamente del partido como Madrid se prepara para la Copa Libertadores hoy a partir de las ocho y media a pocas horas de que comience ese partido hemos estado siguiéndola a través de la nación estas día Silvia Pisani compañera qué tal buenos días

Voz 12 13:59 hola buenos días y muy buenos días por él

Voz 1751 14:01 cómo está el ánimo a pocas horas dura

Voz 12 14:04 no estás bien llevamos días trabajando con esto ha sido impresionante la sorpresa lo que ha cambiado el escenario un partido muy importante que se iba a jugar en Buenos Aires no pudo ser por estas razones inexplicables que ya hemos analizado una yo otra vez bueno la sorpresa en Madrid esta invasión de ACCEM chinos por estos días para ver este partido que muchos aunque puesta a veces transmitirlo lo tilda de histórico

Voz 1751 14:37 cuéntanos un poco eh porque ha habido polémica o al menos así lo contasen tus crónicas por el nombre la Copa Libertadores que eran poco paradójica no

Voz 12 14:45 sí ha habido mucho eso incluso algunos historiadores hablaron de la Copa Libertadores que es como la hacha para Europa ella Libertadores para América lo se llama hace obviamente alusión a la figura de la independencia de América Latina iguanas era paradójico por así decirlo que cinco siglos después se jugara siglos después se jugara en este territorio de la metrópoli nada que buscarle una vuelta a eso hubo mucho comentario creo que estuvo muy bien el discurso de quienes intentaron explicar que en realidad para estos exacto sí se está viendo se está viendo en la en la acogida que que dio Madrid a esto que en realidad de historia y la realidad muestra que hay un espacio hispanoamericano más grande que hace que hoy en día muchos de los argentinos que están aquí se sientan en casa y los españoles que van a Buenos Aires Argentina les pasa lo mismo

Voz 1751 15:50 tu eh describe en una de tus crónicas en el diario La Nación el aeropuerto fuiste a cubrir esa información la llegada de bueno pues de algunos aficionados no y sobre todo destacas en esa crónica Silvia deportividad entre las aficiones

Voz 12 16:06 sí es increíble como acero otro el marco la experiencia de salir de tener que buscarse la vida para llegar a Madrid y de alguna manera hermano a las hinchadas en una situación inesperada y eso hace que se hicieran amigos algo que en Buenos Aires no hubiese podido ocurrir digamos salvo que a derribar tratando de llegar a Madrid con la economía difícil aquí en Argentina es una lectura compartida ya esto es lo que al llegar al territorio inesperado y desconocido para muchos era la primera vez que pisaban Madrid pues bueno terminan como haciéndose amigos eso que esto está haciendo no hay mucha pero mucha deportividad esperemos que Silas

Voz 1751 16:56 Jorge Valdano decía en el país en un artículo que escrito que los jugadores bueno pues tienen un compromiso con la dignidad y los hinchas la obligación de defender con orgullo en paz en la pasión que les une

Voz 12 17:07 así es que estuve viendo en estos días es este clima esperemos que no se rompan esperemos que sigan con esa serenidad yo lo que el en muchas ganas de fiesta de celebrar hay también mucho agradecimiento finalmente y después de toda la polémica a Madrid por la cogía así que esperemos que todo transcurra habían eso eso es una copa a la fiesta de eso se trata

Voz 1751 17:36 Silvia Pisani y no sé si tienes entrada para para ver ese partido esta esta tarde a partir de las ocho y media

Voz 12 17:43 por su puesto Puri ahí voy a estar en el palco de periodistas todos los colegas obviamente dando una visión diferente luego el mapa por el costado sociológico no soy una experta en fútbol pero sí analizó el fenómeno lógicamente sí que a los españoles les cuesta entender un poco esto de la pasión de los albicelestes

Voz 1751 18:03 claro esta es lo que a mi me gustaría que nos explicaras Silvia en España también somos muy aficionados en materia futbolística en el fútbol pero que significa el fútbol para un argentino

Voz 12 18:16 no tiene explicación si a una pasión inexplicable estado hablando con gente que se siente ninguneado para adecuar el pasaje y la estancia en cuota con su tarjeta de crédito todo el año que viene todo el dos mil diecinueve va a estar pagando las cuotas de esta tarjeta de crédito no te quiero pensar no quiero pensar la rabia que me va a dar cien su equipo pierde porque va a estar todo el año para

Voz 1751 18:44 o sea endeudados hasta las cejas todo por la pasión del fútbol lo que pasa Silvia que la pasión no es violencia no y eso cuesta mucho de de analizar de entender sobre todo

Voz 12 18:54 son dos fenómenos diferentes aunque desgraciadamente por culpa de pocos iré a quienes los amparan que eso es lo más serio tienes amparan a los violentos a veces no se separados una cosa la Fiesta la de la locura el corazón de acá tal agarra Ponce todos los sinónimos que tú quieras otra cosa es un fenómeno que en su momento España también tuvo que lo supo erradicar de Argentina todavía no que es la violencia en el fútbol Tienda Argentina está asociada Jean para de alguna manera por el poder institucional ya estos programas

Voz 1751 19:37 Silvia Pisani corresponsal de La Nación en Madrid gracias compañera mucha suerte esta noche