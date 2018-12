"La inmunoterapia está permitiendo curar el cáncer en niños que parecían incurables"

Voz 1730 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:58 tú en la dos de El Cazador de cerebros como está espera buenos días muy buenos días no esta aquí Javier Sampedro y asiduo visitante de Plasencia por motivos que suelen tener más que ver tener estómago que con el corazón estás en Plasencia no

Voz 0902 01:11 el si puedo decir señoras señores que ayer murió un cerdo aquí y ahora mismo está irreconocible

Voz 0874 01:18 ay ay ay ay cómo seguir después de esa afirmación es de un saludo a los que nos están escuchando que los Tigres eso de no oye cuando cuando hablamos de los seres humanos hacer referencia a sucesos del pasado también hablamos del futuro a personas que ya no están eh esto es una especie de súper poder que tenemos los Homo sapiens porque restos de mamíferos solamente se comunican sobre el presente hay dos investigadores españoles en la Universidad de san Andrews en Escocia que han descubierto que los orangutanes también hablan del pasado del pasado muy reciente en este caso

Voz 0902 01:56 porque

Voz 0874 01:57 es cuando ve en un tigre aunque ya explicaremos luego que consiste en este tigre

Voz 0902 02:02 cuando ven una madre orangután hay su cría esta en en un árbol un tigre o lo que creen que es un tigre pues no dicen nada claro la madre no dice nada porque sabe que no va con la cría escalando unas cuantas ramas para arriba cuando ella el Tigres ha ido cuando veo que el tiro ha salido entonces sí parece que le está instruyendo en fin todo esto tiene grandes elementos de interpretación no sabemos entender el lenguaje de los orangutanes también como esto pero por lo que piensan estos especialistas la madre entonces una vez que el peligro ha pasado parece está listo huyendo a la cría sobre qué era eso porque era un peligro hay además es un serían caso según la interpretación de los autores de en qué lo Laura está hablando sobre el pasado muy reciente César Pérez

Voz 1730 02:54 fíjate cada vez que vemos comportamiento animal en cautividad pero sobretodo también una naturaleza no vemos que es qué comportamientos más sofisticados que pensábamos que sólo eran propios de un cerebro muy sofisticado como el nuestro no o ellos también tienen un cerebro más sofisticada del que habíamos asumido hasta el momento o es que aprenden no al final

Voz 0902 03:19 también Pedro redondeando un poco no hay una sola cualidad cerebrales que no hunda sus raíces en el pasado evolutivo de la especie en algunas la hunden en nuestro pasados pero si mi Ascó homínido vivió de primates pero muchas otras lagunas pasamos mucho más remotos que que que de cuando los mamíferos no habíamos pasado del tamaño de una raza e incluso más atrás cuando porque compartimos ciertas cualidades sintácticas con las aves canolas hay hay ejemplos de inteligencia en cuervos Kaká tú has y este tipo de aves que son realmente espectaculares

Voz 0874 03:55 lo curioso de este experimento durante lo sugerías Javier es que podría revolucionar la biología animal pero se hizo de una manera poquito Putin no me científicos echó muy por encima una manta una alfombra hembra de tigre no se hizo pasar por Tigre sable al viernes empezará a tener memoria del pasado reciente pero listos tampoco por eso digo que de qué estaba hablando

Voz 0902 04:16 madre orangután otro porque lo mismo estaban comenta

Voz 0874 04:18 mira esto humano no en fin antes de seguir pero creo que tenía preparado un dato sorpresa sobre Inteligencia Artificial que te apetecía

Voz 1730 04:29 varios uno muy potente y varios también importantes que está estuve hablando con un experta en inteligencia artificial y me me contó varias cosas apasionantes primera Osán China está liderando algunos aspectos de la inteligencia artificial cito solo solo sólo dos uno es el reconocimiento facial e hicieron un experimento donde envié miraron porque hay varias startups que están trabajando en en en reconocimiento facial pero quién está utilizando más es la policía hicieron experimentos en un estadio de fútbol empezaron a poner varias cámaras agravar a los asistentes y encontraron a seis personas que estaban como en busca y captura o he tenían antecedentes que ya eran capaces de en una gran multitud de gente reconocer personas puntuales que tenían en su base de datos que esto es increíble cosa

Voz 0902 05:23 a ver esta tarde lo que hacen en la Cámara

Voz 1730 05:25 bueno es que pensé pensemos hasta dónde puede llegar eso no te madrugones también etcétera después Jean aplicaciones un poco más sociales más más bueno a esta sería importante por temas de seguridad pero en temas de salud están diseñando cómo miles de cabinas de salud cabinas de salud para poner en la zona rural donde a la falta de médicos evidentemente capacitados la población rural puede ir allí y les hacen una serie de te es una serie de tal incluso responden una serie de preguntas no como un primer diagnóstico en zonas donde no hay médico los cerca todo pasaba consulta a lo mejor vídeo también no bueno es que el Milán

Voz 5 06:07 el distancia aquellos bueno no iba a hablar de eso pero también me me mira

Voz 1730 06:09 habló de de de Luque y también hay todo el tema de

Voz 0874 06:12 chat Bosch en salud osea cuando hay mucha gente que tiene preguntas sobre aspectos de la salud no hace falta en realidad que haya un médico muchas aseguradoras médicas y tú lo sabes en estas entidades privadas que el el la primera barrera de contención digamos que ofrecen ese esa es la asistencia videoconferencia para evitar que tú pides una consulta claro claro claro pero incluso un chat voz un elemento de inteligencia artificial que descarte

Voz 1730 06:37 de alguna manera al algunos temas que no mira esto ya te puedo yo te puedo orientar yo que soy una máquina porque es muy claro sino hombre pues pasado médico podría hacer un primer Phil filtro de inteligencia artificial eso sí sobrepasa el diagnóstico que se lleve la culpa pero pero podría haber denuncias también me hablaban no pero ahora viene lo lo espectacular porque en uno de los ejemplos que ha hablado más de éxito de la inteligencia artificial en salud es la retinopatía diabética es decir hacer fotos de el fondo de la retina para ver si hay un principio de una enfermedad que se llama retinopatía diabética se ha visto ya que la máquina lo hace mejor que los médicos es capaz de detectar con más antelación que que este esta persona va a sufrir el retinopatía diabética eh dos cosas sobre esto una la FDA la agencia del medicamento estadounidense ya ha aprobado hace pocos meses una máquina para que haga esto porque esto lo que estaba diciendo yo era ciencia era investigación Se publica pero haría hay una máquina aprobada para que en consulta el diagnóstico lo haga esta máquina en lugar de médico pero esto es lo que más me sorprendió y a los investigadores se pusieron al aprobar una cosa sería incapaz de saber si es hombre o mujer a través de las fotos del fondo del ojo de una persona has cuantos oftalmólogos o médico serían capaces de hacer esto cuento ninguno ninguno tú ves la foto de de la retina de alguien no puedes distinguir si es hombre o mujer pero les pasaron miles y miles de imágenes a los Software telegenia artificial de l'Any diciéndoles cuál era tal y ellos aprendí cuál era hombre era mujer y aprendieron a reconocer es decir tú ahora mismo le pones a ese Software de inteligencia artificial una foto del fondo de retina de una persona con el noventa y siete por ciento de acierto te dice si es hombre mujer oye pero como lo sabes ver cómo está bien bien como lo sabe de lo que se mueve nadie sabe eso no es que yo pregunté claro yo no nos podría explicar cómo

Voz 0902 08:49 cómo se ha llegado a esa conclusión

Voz 1730 08:51 es que posiblemente ni ella lo sepa ella va haciendo su Software todo esto lo de lo del Black Box Machine Learning es decir no ella lleva es cómo cómo aprenden a jugar al ajedrez cómo aprenden ese ellos van haciendo pruebas van encontrando factores que al final les dicen una combinación X de historias que esa es un fondo de hombre eso es un fondo de mujer pero es imposible saber cómo lo averiguado eso me me me me merecía

Voz 0874 09:24 desde de de aprender pero no son capaces de enseñar pues es muy curioso

Voz 1730 09:28 claro claro claro es que ese ese misterio que deben estar viendo en el fondo de la retina de un ojo para indicarle que es de hombre pues de mujer y algo hay porque es que en el noventa y siete por ciento de de ocasiones aciertan es meterse en ese mundo

Voz 0902 09:43 sí se podrían hacer experimentos con

Voz 1730 09:46 la propia máquina que hemos creado nosotros

Voz 0902 09:48 cuando la imagen de la retina de mujer y lo de hambre quitas una célula poner aquí

Voz 0874 09:54 mira ésta que empieza a fallar la máquina Ésta es la próxima de ugetista ciertos cierto donde sea

Voz 0902 09:59 bueno para ver para que valía ha visto el genetista que llevas

Voz 0874 10:01 te iba a decir que hablar un día de esto nuevas tecnologías que ayuden a los diagnósticos pre consulta digamos se me ocurre lo recuerdo que esta semana ya se ha puesto ha actualizado el software de los relojes de poco para que para conocer electrocardiogramas constantemente ya he visto que han salido los primeros informes de gente que ha detectado anomalías en en la en funcionamiento de su corazón al médico de Emery con la confirmado que de es es increíble cómo cómo se avanza seis avanza antes incluso de llegar al médico pero sí sí sí

Voz 1730 10:30 nosotros en el cazador de cerebros entrevistamos a un a un especialista en Stamford que lleva como seis siete está investigando seis detectores índices que detectó en un vuelo que iba a tener un principio de no sé qué problema no me acuerdo ahora pero también afectó de manera previa gracias a estos sensores que tiene en su cuerpo

Voz 0874 10:48 bueno la investigación médica lleva su tiempo y es mucho más del que nos gustaría pero hay científicos que trabajan casi a contrarreloj para que los nuevos avances lleguen lo antes posible a los enfermos que lo necesitan hoy nos acompaña Antonio Pérez Martínez que es pediatra oncólogo el investigador y ex jefe de la Unidad de Investigación Terapias Avanzadas en cáncer infantil en el Hospital de La Paz que tal Antonio cómo está

Voz 6 11:08 muy bien buenos días gracias por venir

Voz 0874 11:10 aquí hablamos muchísimo del cáncer lógicamente hablamos mucho de los estudios de cómo se hacen cuando tarda en llegar la gente pregunta mucho por los plazos por los experimentos para cuando ese medicamento para cuando esa nueva terapia no claro en el caso del cáncer en adultos el envejecimiento forma parte de ese proceso en muchas ocasiones en el caso del cáncer con los niños una excelente juego cuestión el cáncer niños así crecimiento es el fenómeno

Voz 6 11:36 puesto al envejecimiento al al al lo que ocurre en adultos y es el crecimiento que es intrínseco a a la edad pediátrica no es una es una es una enfermedad son múltiples enfermedades raras que en este momento tratamos de dilucidar mire cuáles son los mecanismos las bases Fisher patológicas genética serio patogénicos de él de él y que aún desconocemos no solamente desconocemos por eso que está comentando no de todavía no ha entrado en inteligencia artificial todavía no ha entrado una un un un un sabe a poner en una base de datos todas las las cuestiones de forma conjunta porque te tener en cuenta que estamos hablando de una de muchas muchas es muy poco prevalentes en nuestro país son mil casos todos los años aproximadamente en el mundo son doscientos mil casos todo el todos los años y eso no es más que un cero coma cinco por ciento de todos los carteles que ocurre en otros países en adultos de eso limita mucho el conocimiento aunque es una paradoja porque a pesar de conocer menos lo que conocemos en los adultos los índices de curación son mucho mayores no claro quién tiene algo que ver yo creo que por por el niño no el el niño una capacidad enorme de regeneración la capacidad en sus tejidos de de de de renovarse ante un insulto tan agresivo como en la quimioterapia cosa que en el adulto el tejido estaba en las células está mucho más eh tiene menos capacidad de renovarse y por lo tanto torera mucho peor las altas dosis que utilizamos el niño no yo creo que esa ha sido algo pero estamos en el momento de inflexión absoluto del tratamiento donde con nuevas técnicas diagnósticas genética la la la la la es la intervención secuencia sobre toda la inmunoterapia que no está abriendo el campo de que realmente podemos empezar a curar enfermedades con las propias células con el propio sistema inmune que tenemos dentro no y que de alguna forma es el que está en la primera línea

Voz 1730 13:28 sí

Voz 6 13:29 que está abolida que está abortada Hay que es el que tenemos que empezar a a regenerar con muchísimos menos efectos secundarios donde estamos en este momento porque

Voz 1730 13:37 que yo desconozco el el en profundidad este aspecto imagino quizás es más genético del cáncer en niños o no no tiene por qué no me ha gustado lo que lo que has comentado porque de alguna forma el concepto de de que si un niño o un adolescente ya tiene cáncer a una edad tan temprana dices bueno sí quizás se cura pero la mejor volver a tener otro y es que ya está predispuesto es una a una vida difícil lo que acabas de comentar es que dices no nos mira por el propio ser el que ésta no

Voz 0874 14:08 en un momento vital muy bueno se curan bastante

Voz 6 14:11 el sábado ante el conocimiento que tenemos ahora del cáncer infantil porque el el la definición que has hecho es decir un uno una enfermedad que que que conocemos en adultos la base jurídica tan importante el deterioro que tienen tan importante la célula por por el por el insulto externo que provocado un daño en el DNA y que de alguna forma eso predispone en el lo niños en cambio esto no ocurre no entonces podríamos pensar que ya vienen que con ello no bueno pues hasta hace poquito hasta hace un par de años el grupo desde Downing Jos donde yo estuve en en en San yute el público New England que que uno de cada diez niños que tenían cáncer venían con ese sello ya de fábrica no acabo de predisposición genética a tener cáncer en edad pediátrica eso a día de hoy es una técnica que podemos empezar a inculcar ya los niños cuando nacen en la cita del de en el talón cuando ya hay podemos ver que niños van a tener que el riesgo a a uno sabemos el valor predictivo positivo que puede tener esa prueba pero sí sí sabemos que uno de cada diez cánceres que cesar hoy en edad pediátrica Mining ya con una señal desde el nacimiento eso es fundamental eso es crítico

Voz 7 15:12 los nueve Antonio porque uno de cada diez bueno pues

Voz 6 15:15 bueno eso que puede parecer no que es poco no pero para nosotros es mucho porque hasta hace dos años hablábamos del azar hablamos de que no sabíamos no ya si empezamos a voy fíjate lo importante que es esto que ese primer caso de de cáncer en edad pediátrica que éste uno de cada diez que hablamos puede ser el primer caso o el caso de una familia que luego esa mamá o papá o ese adulto joven va a tener cáncer no decirse antes cuando hablamos de Play predisposición a cáncer hablamos de que tenía que haber pues eh familiares de primer grado no de de forma ascendente de si tiene que ser el Papa luego

Voz 7 15:51 mano luego el niño no pero ahora estamos dando

Voz 6 15:53 a cuenta de que el niño puede ser el primer caso de esta asociación familiar y que realmente cuando tengo una presentación muy anómala que son o cáncer muy agresivo señora pediátrica o en edades muy extremas o cánceres de adultos en edad pediátrica o lo contrario cánceres pediátricos en edad adulta esas situaciones tiene una base genética que cuando profundizar en ella podemos encontrar cuestiones y respuestas que hasta hace me habló de dos o tres años no hacíamos

Voz 1730 16:19 no es el niño que exhibe

Voz 0902 16:22 para indicar que ocurre algo en la familia

Voz 6 16:24 es exactamente ése es el es el no es el como es el primer caso el que es el caso de una y eso está cambiando un poco la la forma de hecho en la paz en estos momentos tenemos un programa de que hayamos Cani que lo que tratamos es de caracterizar de forma muy muy avanzada con las nuevas técnicas de secuenciación tratamos de identificar este estas alteraciones que vienen ya no en línea somática sino línea germinal y que y que son verdaderamente lo que predispone no solamente el el cáncer en los niños la familia sino cómo va a responder al tratamiento como se va de recuperar el riesgo de que sigan teniendo en el futuro nuevos Gal motos no

Voz 0902 17:05 a qué te refieres a que es mutaciones que ocurren o no lo ocurrido en generaciones anteriores sino en la línea germinal es decir a las células quedan hace del padre

Voz 6 17:17 eso línea germinal hay aproximadamente un diez por ciento ahora de mutaciones se línea germinal que si bien no es el evento como diríamos suficiente pero si es necesario tenerlo para que en un segundo evento un segundo Heene que a los niños está muy relacionado con infracciones son muy relacionado como les salir del sistema inmune sobre una base donde ya existe ese ese Pax cinco ese ese ese esa líneas germinales alteración aparece aparece el cáncer

Voz 0874 17:45 pues esto es investigar pies experimentales los en en pacientes no sé si casi como último recurso en algunos casos también me gustaría que me hablara un poco de esas terapias

Voz 6 17:55 pues bien os comentaba eso que tenemos a dos grandes retos en cáncer Infantino no es el diagnóstico que ya usado a una unas pinceladas pero yo como médico médico investigador como pediatra lo que lo que me preocupa es el el tratamiento obviamente y efectivamente a y recientemente también en La Paz hemos abierto una unidad al la unidad Chris y de Terapias Avanzadas en el hospital La Paz que lo que tratamos es de los niños que el tratamiento convencional ha fracasado que que viene a ser veinte o veinticinco por ciento de los casos es decir son niños que recaen a su enfermedad que el tratamiento con quimioterapia con la radio con la cirugía es insuficiente esos niños tratamos de de profundizar en ese sistema inmunológico para ver qué está ocurriendo para ver por qué toleran esa célula no son capaces de eliminarla y tratamos de darle la vuelta no para eso hemos creado una unidad de Terapias Avanzadas donde utilizamos células como medicamentos y bueno con todos los profesores regulatorio dentro de la agencia en en contextos de ensayos clínicos estamos su utilizando bueno esta palabra tan de moda ahora que son los oscars receptores Santi génica se quimérico es que está revolucionando el mundo la medición en este momento que es utilizar he proteínas velado Bin diseñar receptores a través de vectores virales que introducimos en en en efecto hora del sistema inmune de esa forma potenciamos hasta tal punto que enfermedades que que eran irrecuperables con con con quimioterapia empieza a responder a terapia celular esto está cambiando de una forma revolucionaria la manera de de de

Voz 1730 19:28 el alcance y funciona me refiero que hay niños que igual están en un hospital de Valladolid hito de Gerona donde sea que el médico que les está tratando dice a los padres no no es que no yo yo ya no puedo hacer nada más entren en un programa experimental de los vuestros imagino que algunos no pero algunos sí que se recupera

Voz 6 19:48 fíjate si empieza a funcionar esto es la punta de lanza que tanto la FDA como la MA acaba de aprobar ya para uso clínico dos karts comerciales de dos empresas farmacéuticas diferentes para leucemia aguda la informática hace diecinueve efectivamente están pacientes eran incurables empiezan a ser claves no solamente en esta enfermedad pero luego abierto abierto el abanico para entrar en otras enfermedades

Voz 0874 20:15 comer recordar que de esto sucede en un hospital público en España donde la inversión en investigación sanitaria es muy bajas son menos de seis euros por persona al año y solamente uno de sus seis euros se destina a investigar tratamientos contra el cáncer me pregunta Antonio cuantas cuántas caras de niños te llevas cada noche a tu casa o cuántas cara de niños ves cada vez que el le eso lo investiga una nueva terapia bueno

Voz 6 20:41 tengo que te mucha mucha lo lo pasamos mal sea verdaderamente es una situación que no genera mucho desgaste profesional y luego eso es un poco lo que planteaba no lo estamos en un hospital público con muy poquita financiación gracias a mi me gustaría resaltar muy mucho otro cambio de paradigma importante en nuestro país que es que gracias a fundaciones no como con la accesibilidad como por ejemplo tiene Cris Contra el Cáncer nos está permitiendo incorporar estos programas de primer nivel de pues de Estados Unidos de Joyce doctoral podrá hacerlo en nuestro país y poder dar esperanza al menos a a muchos niños no estamos empezando a tener nuestros propios cara a académicos nuestras propias células que nosotros éramos con medicamentos para ellos y esto en el contexto de la medicina pública tal y como está sería imposible poder realizarlo sino es por la ayuda de de fundaciones como Cris Contra el Cáncer claramente es un es un cambio de paradigma absoluto y que son muchos niños muchas caras muchas familias porque él ni en el niño aunque es poco prevalente es toda la familia que en quince afecta de de esta enfermedad tan Sara