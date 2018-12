A vivir Madrid | Bobsultorio literario del 9 de diciembre

Voz 1 00:00 no sé si le vino a la mente

Voz 2 00:10 Dati leídos como cada domingo haríamos consultoría literaria la idea es que Bob Pop haga frente a vuestros problemas practicando el Biblia terapia en lo intenta a menudo de una manera suave amable diplomática esta es la fórmula nos envía es

Voz 1751 00:22 estas notas de audio el seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis y las consultas de esta semana van unidas voy a estas fechas tan entrañables que son las navidades pero antes nos hemos quedado con Lucas porque te va a ayudar verdad este consultorio Lucas

Voz 3 00:39 antártico eh ha decidido venir aquí a hablar de su libro favorito él también va a hacer una recomendación Lucas porque cuéntanos querido es el que más te gusta aquí cómo se llama quería que lo escrito

Voz 4 00:54 eh mí el autor sí

Voz 3 00:57 que se llama Eric a Kimi porque te gusta el libro de los mitos griegos

Voz 4 01:01 por qué no la mucho que mi

Voz 5 01:07 cosas chulas

Voz 3 01:10 quiénes salen que que que emito salen en este libro Lucas

Voz 4 01:15 a mí que yo

Voz 3 01:17 prometer aquí te gusta mucho la parte en la que le comen los cigarrillos dos buitres es posible esto que cuando le castigan los dioses por robarle el fuego los hombres le ponen ahí en un monte Gadir yo buitres a ti esto te divierte mogollón EE Lucas es la radio sin me y con la cabeza al nadie se entera eso es así

Voz 7 01:37 y que más te gusta Medusa te gusta te piten

Voz 2 01:42 las pues si el niño aquí un domingo para la mañana Griego y te quedas como otro

Voz 3 01:49 en el libro es verdad que es precioso sitios ahora es fantasma

Voz 2 01:53 las de Montserrat no lo conocía lo estaba viendo con él yo también recomendaría que buenas a que hoy Lucas no recomienda este libro IT ayudará en este consultorio Bob así que Lucas vamos a hacer una cosa vamos a ir escuchando las consultas de los oyentes de acuerdo entonces bomba respondiendo si hay algo que no te gusta levantar la mano y dices directamente he que quiero intervenido a lo vocales tomando a Lucas un poder que no tiene ponemos sí sí lo tiene lo tiene la habilidad de Navidad no ayudarme pero tampoco hacerse fuerte insultó y tú hazme caso Lucas cuando quieras hablar me pides paso de acuerdo venga pues vamos con la primera consulta

Voz 8 02:31 hola qué tal cómo va estoy aquí la Gran Vía de Madrid y lo que menos me gusta de la Navidad el Primark llevo una hora y media y no me la quitó la cabeza para quitarme la cabeza que el libro me recomendarías hasta Navidad muchas gracias

Voz 3 02:45 ahí el pobre fíjate que entendí de me de cancioncilla calzoncillos repetitiva él primas digo pues tapara Atala calzoncillos Primark compra tema sino repitas a haber pobre hombre yo entiendo es grande días repetitivas son muy duras hay un libro que yo recomiendo encarecidamente en estos casos que publicó Group que se llama música de mierda y Wilson Vidal Lucas me mira con cara de has dicho mierda en la radio sí pero es que se llama así el libro Lucas no me regañan ir el libro está muy bien porque analiza un poco porque nos gusta la música mala por qué somos tan malos oyentes por qué no nos avergonzamos de que nos guste por ejemplo la literatura

Voz 5 03:24 o nos y Ramos

Voz 3 03:26 a en cultivar el gusto literario pero avaló musical no da igual choca Chendo un poco y a Canadá aguas bailando el despacito sin ningún tipo de ya está muy bien recomiendo el libro de este para el muchacho que no puede más con la música repetitiva música de mierda son The Black Box también les recomiendo un poema de Alejandra Pizarro ni que mira hoy que además se juega el la Copa Libertadores Boca River es un mundo muy bonito que se llama pido el silencio que empieza con una con una frase de Cervantes que es canta lastimada mía es un tema muy breve para que ni siquiera necesitó rever porque de lo corto que es es que ya me lo hago yo al revés

Voz 6 04:00 a mí mismo ir dice aunque Es tarde noche pues eran puesto me lo han puesto no soy yo purines que soy yo que tengo esta profundidad de voz

Voz 3 04:11 voy a volver a empezar porque me estaba dando una buena estoy dando un consultorio bueno en la vida Lucas que el pobre me mira con cara de cuándo va a acabar este infierno voy a leer Alejandra pisar ni un poema precioso titulado pido el silencio venga

Voz 6 04:26 que es tarde es noche Iturbe puedes

Voz 3 04:30 canta como si no pasara nada nada

Voz 9 04:33 pasa

Voz 10 04:35 ahora bien pues

Voz 2 04:38 no estamos llevando la contraria muchísimo vengo a ver ya sabes que yo soy muy sensible no yo de A bueno este este te va a gustar esta consulta porque es muy bonita ahora nos gusta Lucas los jóvenes vuelan una mujer se queda sola en casa voz y las Navidades me gustaban mucho ahora no me gustan tanto porque los jóvenes vuela ya no familiar que era un libro me recomiendas

Voz 3 05:07 a mí me ha conmovido esta consulta ya sabía me pareció muy bonita pues amiga te has recomendado a un libro muy bonito y es un libro no muy conocido es un cuento breve bueno un cuento pues no breve Un cuento de Truman Capote que seamos un recuerdo navideño y es un cuento donde Capote mezcla experiencia personal con ficción en el que habla de de estos de estos encuentros en Nueva Orleans en Navidad IV esos personajes maravillosos que es capote niño que siempre estoy un poco en en en el límite de el de la outsider que da con otro personaje parecido a él una señora también un poco estrafalaria y con la que acaba cocinando galletas de Navidad y es uno de mis cuentos favoritos que recomiendo muchísimo a esta mujer que echa de menos a los jóvenes que han volado creo que merece la pena quedarse en casa ideales este cuento este recuerdo navideño de Capote

Voz 11 06:04 sí

Voz 2 06:06 a esta estampa navideña

Voz 6 06:09 incluso hay amigo Bob en qué se parecen la familia a la mafia me querrá decir en qué se diferencia nadie te pregunto yo siempre me positiva se parecen todo esto es el poder absoluto

Voz 12 06:22 eh la Chun que

Voz 3 06:25 la Renzi las venga

Voz 13 06:27 las las familias viene luego

Voz 6 06:30 además las familias bien de toda la vida la respetable esas son como la mafia claro luego el resto pues son esas familias modernas que son Dadá de Chichén bien bueno lo más difícil de la Navidad

Voz 14 06:41 las esto por por esta consulta no vale

Voz 7 06:44 eh lo más complicado del

Voz 6 06:46 de estos días de estas fechas es evitar cenar con quién no te gusta o cuando encima es de la familia o a la familia la familia la cosa se complica

Voz 2 06:57 eh esclavo a mí lo que gusta en Navidad es que parece que todo es en familia no sino te juntas con la familia parece que no es Navidad

Voz 7 07:04 qué libro me recomiendas

Voz 3 07:06 pues mira yo soy muy partidario de las familias que no inventamos muy sí mira yo por ejemplo estoy con mi sobrino postizo que es Lucas que la Unión conmigo que no es mi familia de sangre pero es mi familia y entonces yo también he pasado Navidades con Lucas y hemos hecho Familia

Voz 2 07:22 yo me preguntara a Lucas que cómo os conocisteis vosotros Lucas de que conoces tú a Roberto

Voz 7 07:29 y es para ti como la familia o no un poco pero tampoco

Voz 2 07:38 a ver qué te gusta hacer con él por ejemplo cuando cuando ésta

Voz 4 07:41 es que claro que que GM a que como coma

Voz 6 07:49 con poco gorros quedando como el típico señor que va de vez en cuando ahorro a la Casa Lucas cuenta más cosas que hagamos que no sea sólo comer hiciera tu casa cuenta que jugamos a cosas por ejemplo yo

Voz 7 08:03 se Lucas es juntos si jugamos alegó que bueno yo soy buenísimo Lego Lucas no tanto

Voz 4 08:15 era como si me da a saber lo que montado de Leo

Voz 3 08:22 pronto tú solo

Voz 7 08:24 o con ayuda cuenta la verdad la radio que lo sepa todo Madrid

Voz 4 08:29 él es un camión de Lego e irme en paz y entonces pero los muñecos de lo que está por el camión aunque ello

Voz 2 08:48 a qué bueno buscar muy bien esperemos que voz no se lo cargue cuando llegue acá oye oye oye el respeto a había carga pero yo me carga alguna vez algo tuyo Lucas di la verdad

Voz 13 08:58 a eso una broma es una broma

Voz 3 09:00 estáis dando a mañana

Voz 2 09:03 eh además de las consultas tenerse

Voz 3 09:05 yo no le he dicho ningún libro a este que me el de la familia a que nadie teniendo no no olvida la hablado a la Asamblea

Voz 2 09:11 has inventamos si les recomendó un libro que me parecen maravilla

Voz 3 09:13 yo sobre familias que inventamos que se llama Canciones de amor a quemarropa es de Nicolas Butler hilo publicó Libros del Asteroide unos libro lo que más me ha emocionado a los últimos años me ha conmovido profundamente y me ha reconciliado con la posibilidad de inventar los nuestros propios vínculos con la gente la aquí queremos bueno bonito hoy las demostrado aquí con Lucas me lo bien que está aportando Lucas que sólo me está llamando gorro

Voz 2 09:39 delante de todo el punto pero por lo demás estoy pecado bueno además de las consultas y los oyentes cada semana voz practica la vi la terapia con los protagonistas de la semana en Madrid empezamos por ella por la alcaldesa

Voz 15 09:53 bueno me gusta mucho hacer dulces en concreto magdalenas

Voz 2 09:56 yo aporto las orejas se les invito a tomarme es vaga Elena

Voz 16 09:59 el Ibex free

Voz 17 10:07 en junio de hierro en guante de seda

Voz 2 10:11 eh qué es lo que está haciendo Carmena el pasado domingo mientras Bob Vox irrumpía en el Parlamento andaluz no se abría una cuenta de de Instagram la mente salía haciendo Madalena la señora que estoy perdiendo sería oye Le puedo pedirá Lucas Lucas tú podrías leer la receta de las magdalenas que publicó en su cuenta no verdad

Voz 4 10:34 he leer no sabe si no

Voz 2 10:37 hemos las cosas todavía bueno pues es pequeño claro no no es que son cinco años esos sí ha explicado en infantil ya ya lo sé ya lo está

Voz 3 10:43 yo no tiene edad para iraquí que tú lo hagas trabajar no

Voz 2 10:46 no no queremos hacerle trabajar no queremos decir que estábamos hablando de la receta de Carmena no del de esas magdalenas que quien quiera lo puede consultar en esta en esta cuenta de tweet en esta cuenta de Instagram que ha abierto la la alcaldesa en esta sección lo que realmente nos ha interesado de la cuenta de Instagram es la foto en la que aparece usando el transporte publico Carmena leyendo en el metro

Voz 3 11:08 eso es que emitimos tienen mucha gracia de hecho me la mandase tú le has visto estatuto de Carmena donde dije has visto lo que está yendo estuve echando un vistazo amplía la foto está leyendo un libro que se llama The Strange voy voy a hablar en inglés eh preparado si probados en casa de estrecha al que míos LAE lo la estrella a las allá química de vida hay ley que autores al Isaacs pues estaba investigando sólo estriba de hecho este libro está disponible para en la universidad sudafricana para descargar tu leerlo en inglés online son las memorias de un abogado sudafricano del apartheid donde cuenta un poco cómo fue todo el proceso de reconciliación como fue como juez cómo vivió el todo proceso reconciliación en la Sudáfrica post apartheid como además de tratar asuntos como la no discriminación LGT Bay mezclado con la lucha de los negros en Sudáfrica después del apartheid da ejemplos de algunos casos que él ha juzgado tiene pinta de ser un libro muy interesante yo lo digo con las páginas y tiene muy buena pinta y claro Carmena era jueza con lo cual se ve que les siguen interesando los testimonios de ex compañeros

Voz 2 12:18 el domingo pasado con todo lo que estaba pasando ese terremoto en Andalucía en el Parlamento andaluz esas elecciones y Carmena decide subir esa foto de ella haciendo magdalenas de ella también en el en el metro días posteriores no sé cómo calma no

Voz 3 12:32 yo el domingo pasado en las pero con mucha

Voz 2 12:36 doce y cuarenta y cuatro enseguida recibimos a Carolina Durante muy bien

Voz 18 12:50 a vivir que son dos días Madrid