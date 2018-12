Gol de Gareth Bale (Huesca 0 - 1 Real Madrid)

Voz 1

00:00

muy buena maniobra de Marcos Llorente para habilitar el carril del diez la Pedro Zamora la segundo palo pudiera el remate de Gareth Bale remata belga e estamos go go go go todos los pros y tirando de cálida con esa pierna izquierda que enseña de vez en cuando pero que cuando logren soñar cuando logra conectar se convierte en un jugador absolutamente determinante en el firmamento mundial y por tanto también para el Real madre la jugada fantástica jugando fácil iniciando Marcos Llorente la apertura manda derecho para Odriozola Odriozola que tuvo tiempo para llegar que tuvo tiempo para levantar la cabeza que tuvo tiempo para pensar y para ponerla en el segundo palo yo a partir de ahí que todo lo hizo el galés esperando con paciencia que la pelota llovido del cielo le cayera en esa pierna izquierda que armó de manera espectacular y creo que con el interior ir sin dejarla caer conecta un remate cruzado imposible para Jovanovic que adelanta al Real Madrid en el marcador marca el madre la puso Odriozola la remató como si fuera fácil Gareth Bale Huesca cero Real Madrid uno en el ocho de la primer en El Alcoraz