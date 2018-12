El Tano Pasman, el aficionado más loco de River, llora en Carrusel con la victoria de River en la Libertadores

me da mucha yo estoy no puedo más antes yo ibamos a plena de pero la verdad que he oído algún segundo tiempo

sí solicitó el me sirve Cano me tomé una pastilla de entretiempo como sí

Voz 4

01:19

leve subida se deportivamente se liga más feliz de mi vida sin duda sin una purga este es el día más feliz de mi vida como hincha de River me han dado la librería más grande de toda más grande que cuando ganamos después de dieciocho años después que que salimos de 3D seis esto es a usted no saben lo que para nosotros lo sillas divirtiéndose dar miedo que se ha hecho no es una final cualquiera es una final que uno salida le vamos a sufrir igual bueno sufrió mucho no se jugó bien en el primer tiempo pero Riba entiendo no uno huevo grande como una casa diese un equipo con una personalidad tremenda ni tenemos griego que es se viene viene qué es lo que más que Guardiola Millán se lo digo a los españoles el muñecos más que Guardiola yo qué sé unos sufre no años estoy pulmón bueno menos estable