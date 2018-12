El Tano Pasman, emocionadísimo: "Ustedes no saben lo que es para nosotros los hinchas de River, me han dado la alegría más grande de todas"

Voz 3

01:37

después de dieciocho años después que que salimos deberá Libertadores entre de seis Stosic esto es yo a usted no sabe lo que para nosotros lo sillas libres que no se da miedo que se ha hecho no es una final cualquiera es una final que uno sabían y le vamos a sufrir is it bueno sufrió mucho no se jugó bien en el primer tiempo pero River tiene uno una huevo grande como una casa un equipo con una pero si hay vida tremenda y tenemos un técnico que es peor se viene viene creo que más que Guardiola mirándome en Vigo a los españoles el muñecos más que Guardiola yo creo sé unos sufre no