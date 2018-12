Jordi Martí: "Lo de Dembélé ha pasado a ser un asunto de club"

Voz 1 00:00 hola

Voz 2 00:10 Carrusel de

Voz 1284 00:11 abortivo de Nasser hasta ahora pero también Antonio buenas tal Manolo buenas no todo es nada

Voz 1375 00:21 eh oye sede sinceros vamos a hablar el cero uno del Madrid en Huesca pero antes quién ha visto el Betis Rayo mientras estaban jugando en alguien ha preferido del Betis Rayo antes que el River Boca yo sí

Voz 3 00:31 si estabas conmigo viéndolo mentiras no pero había dos geles creados además al ver que te has ido al Betis de más que si tú

Voz 1576 00:41 me he visto que ha sufrido mucho que Pau López ha vuelto a ser el mejor

Voz 1375 00:45 el raya he tenido la mejor eso en el partido sí pero jugando bien y ganando sí hombre el Betis entre jugada digna hacer pinza con Pablo Pinto ahora mismo es difícil es que no he visto al Betis hoy no ha estado más centrado en el en el Boca River si yo soy que tampoco ha sido un partido espectacular que sea una afición anormal que

Voz 4 01:00 para elegido el el River Boca

Voz 1375 01:02 el partido Liga coincidiendo con el River Boca nombre por la estacionalidad del partido de The River Boca Boca no hombre no sé no sé a quién tiene el River Boca en el Bernabéu porque a veces no habrá que ver si tal igual

Voz 1670 01:13 los de minutos la gente lo ha dejado eso sí porque madre

Voz 1375 01:15 me Salmo la emoción que la tenía bien

Voz 5 01:18 Inter conté el con sólo tres golazos

Voz 1670 01:22 tarde pero los primeros veinte minutos entre los nervios la tensión las imprecisiones parecían en de verdad un partido segunda B

Voz 1005 01:28 yo he visto el River Boca por una cuestión profesional de los reconozco no te queda más remedio crisis no me queda más remedio que poner el programa de mañana pero reconozco

Voz 5 02:30 eso sí que yo no lo he visto Gallego

Voz 0239 02:32 yo he estado de son

Voz 7 02:35 no podía hágolo yo no lo he visto la verdad empezó a verlo con mis hijos lo están viendo ya no hecho niños que has Yates llevaba diez minutos no me transmitía nada el partido

Voz 1375 02:45 ya he hecho

Voz 7 02:48 otras cosas y lo que sí creo es que la que se ha salido con su hijo con su objetivo ha sido la comen Ball porque todos hemos hecho más grande este partido me lo que realmente es lo hemos convertido en un espectáculo mundial de dos equipos que en España estarían de la mitad de la tabla para abajo aseguró gente interior de la mitad para abajo ya han elegido un escaparate fabulosos lo hemos hecho grandes el homo vendido le hemos puesto luz lo hemos puesto música Le hemos hecho anuncios Le hemos hecho vídeos Le Monde el palco también me parece que no es ni mucho menos para tanto

Voz 0985 03:23 yo siendo todo esto cierto cuando después en el día del partido lo escuchas por ejemplo a través de la Cadena Ser que creo que la retransmisión ha sido un éxito formidable sinceramente porque lo damos en color e lo damos en color a mí todo esto Amparo

Voz 1375 03:38 no que ha narrado en cuatro aquí

Voz 0985 03:40 en en cuatro en cuatro dimensiones e hizo entonces a Mike ni me va ni me viene un y me viene quién ganaba el partido ha satisfecho a la expectativa eh por la carga ambiental de la grada eh por la emoción del resultado luego porque es un fútbol al que no estamos tan acostumbrados a ver algo que es brutal que es el drama el drama que para cada uno de ellos suponían Werder y por lo tanto en esta expectativa de tantas emociones y tantos sentimientos a mí me pareció un gran espectáculo desde este punto de vista eh

Voz 1375 04:09 pues con los palos que a ese tipo de fútbol y Jordi

Voz 5 04:12 no pero aquí Ono

Voz 1375 04:14 muchas cosas que no sé lo que más lo que más se puede parecer a lo mejor eso

Voz 1501 04:17 Betis Sevilla les digo desde el punto de vista de la pasión no

Voz 1375 04:20 a un Betis Sevilla perder el derbi es que no te vale pero yo creo esto lo supera efectivamente ves la gente absolutamente metida subía va en ello mira que va a llegar Mario Torrejón que viene lo veo si están impresionante

Voz 1501 04:34 te yo creo que ha sido un éxito absoluto organización y aparte también de de los propios argentinos hasta aquí cada un ejemplo yo creo saber cómo se hace

Voz 5 04:42 pues faltaba la celebración pero hombre

Voz 1501 04:45 no sé que ha estado que ha estado muy bien yo entiendo que visto a lo mejor desde la tele pierde un poco de emoción pero allí en el campo

Voz 8 04:50 nada ha estado muy bien la prórroga

Voz 1501 04:53 épica y además yo creo que es difícil poner de acuerdo a tanta gente guapa entre comillas del fútbol de hablo del fútbol de gente de fútbol para que vaya a un mismo evento a la vez sea yo recuerdo la Copa de Europa de dos mil diez la Champions Inter Bayern de Munich en el Santiago Bernabéu que no suscitó ese no sé no no no atrajo tanto como este River Boca ahora en el terreno de juego y visto de la tele pues no quiero a nadie pues una iban Huesca pero de manual vamos con con respeto al igual que con a Huesca pero que no

Voz 1375 05:24 no te hemos entendido un un placer

Voz 5 05:26 bien lo que Huesca voy ha podido en Madrid y el levanta

Voz 1375 05:32 con cuatro cuatro que ya les hubiera gustado sí

Voz 5 05:35 yo yo te mando Utah la piel

Voz 1501 05:38 dicho Si Si Gago y mal Inter no juegan en el equipo como tiene que ser como tienen que estar bueno esto

Voz 5 05:43 algo estaba Gago poco ya tenemos pero que no me extraña

Voz 4 05:47 porque tú vas habitualmente al Bernabéu oí en lo ambiental da ya me impresionó porque esto no se suele ver

Voz 5 05:54 he visto el animal así que he visto

Voz 1501 05:58 ah y al Bernabéu marcar uno dos y tres goles

Voz 5 06:00 no somos por cierto ha confirmado a confirma Fernando Gago

Voz 1375 06:04 que sea roto el tendón de Aquiles tengo setenta años tenía toda la dos veces antes yo y es la tercera vez que se rompe donde ha jugado cuanto abajo cuando ha jugado es no coge madre de mi pierdes Palma viene de aquí de pobre Fernando es terrible pero ya te digo que el nivel era

Voz 1501 06:23 es eso puede te he puesto el mensaje es porque sí

Voz 1375 06:26 ya van tres pases con muchas dificultades para para que no juega como tiene que estar esto pues nada vamos a hablar de Huesca Real Madrid pero fíjate que me está pidiendo paso José Antonio Duro ahí muchos aficionados de River que empiezan a llegar la noche va a ser muy larga en Madrid para los aficionados de River sobretodo para los de boca va a ser más corta pero no pide paso duro desde la Puerta del Sol Lola duro no

Voz 1269 06:43 sí bueno y e historia que llama mucho la atención o la Elena qué tal muy buenas muy buenas vamos a ver lo primero enhorabuena y lo segundo cuántos años tienes setenta y ocho setenta y ocho años has venido de Argentina a Madrid a ver el fútbol está créame en pero lo has visto en un bar ya bien mostrar en Irán

Voz 9 06:59 eh eh oportunidad pero quería estar este acá festejando de esta manera

Voz 1269 07:04 con setenta y ocho años que yo te veo fantástica estás aquí en medio en la celebración Exactamente feliz feliz siquiera oportunidades buscar River campeón y lo mejor de todo es que te has traído a quién

Voz 9 07:16 he traído a mi bisnieto a mi nieta haya mi hija muy bueno estamos todos felices felices he bueno hasta el tiempo pues un poquito de malo por supuesto sí entre la adrenalina es

Voz 1269 07:30 algo que sur Elena que te me llaman por delante a la cerveza que nos cae encima te a Pablo el técnico que está sufriendo con lo que la boca

Voz 10 07:40 que viva

Voz 1284 07:42 que hay queda eso Manu pues nada ahí está la abuela con setenta y ocho años la biznieta la nieta y la hija hombre la señora

Voz 5 07:50 y esto maneja ya tiene que estar claro vitalidad

Voz 1375 07:55 va a atraer a los cuatros no va a traer la plata plata y bueno he pues nada si hay alguna novedad nos pide paso desde el Bernabéu te sigue Antón Meana que se están el Sanedrín pero si hay alguna novedad no pedirá pasa por ahí también Palacio

Voz 11 08:08 sí aquí fracking

Voz 1375 08:11 esta Pedro Fullana está por ahí duro cualquier novedad que haya ojalá que siga la noche sin altercados enhorabuena repito a la ciudad de Madrid por haber organizado toda la seguridad en el estadio fuera en la ciudad por el ejemplo dado los argentinos que han venido aquí que han demostrado que hay cafres y hay muchos que no lo son en una semana dos barra brava allí que tienen amenazada la policía ya lo juez de parece que se manejan mejor que aquí donde saben que como te tren que leyéndola te te va ir peor

Voz 1501 08:33 dejar esto así en una semana es muy top hay que darle mucho mérito a la ciudad pues sí

Voz 1375 08:39 bueno lo dejamos la Libertadores cualquier novedad la contamos y hablamos de lo nuestro de lo doméstico empezando porque se Huesca cero Real Madrid uno que no se deja el cuerpo Romero porque el partido ha sido pues estamos hablando del Boca River juego Caribe pero lo de hoy sea dormida

Voz 4 08:55 en el AVE pues imagínate cómo Sergio Romero el Madrid me ha recordar el partido del Eibar

Voz 1375 08:59 muchos momento pero pero pero lo ha ganado con el gol de veinte hombre yo y poco más claro

Voz 0239 09:04 yo creo que no ha llegado a la falta de actitud del partido el Eibar de parece que el equipo ha salido más o menos bien plantado veces relajó el primer tanto de Gareth Bale golazo por cierto que vela puesto es una jugada Llorente que la forzosos hola además de Bale con el interior de la izquierda sin dejar caer ha sido espectacular pero a partir de ahí yo no sé porqué el equipo se ha desconectado y el Huesca con muy poquito ir un equipo encuesta que juega bien a la pelota que jugaban al fútbol pero que tienen en las dos áreas unos problemas evidentes pues para mí ha merecido empatar creo que lo único rescatarle aparte el resultado por parte del Real Madrid ha sido un par de buenas acciones ya en la segunda parte el trabajo incansable de Marcos Llorente en el centro del campo hilar dos tres manos maestras que dos de Courtois que han evitado para mí lo que hubiera sido no no voy tan allá como con lo que yo no creo que el Huesca ha merecido ganar pero me parece que que el empate seguramente hubiera sido lo más Rasul lo lo el resultado más justo en un partido en el que el Real Madrid ha vuelto a demostrar que con Solari quitándose partido Ipurua han vuelto los resultados pero que la hora en la orina del enfermo sigue saliendo muy oscuras porque futbolísticamente hablando este Real Madrid que deja muchas dudas te hace pensar que con esto el Real Madrid con esto el Real Madrid lo va a tener muy complicado para competir por toda la temporada

Voz 7 10:21 no es que esto no puede ser el Madrid al final de temporada porque hoy Isco y Asensio han vuelto a ser suplente yo yo creo en el Madrid es un equipo que está está convaleciente el entrenador decide ir poniendo la gente que que le da o que el intenta dar sí que no le falla se dar brío que el intenta dar pundonor que el intenta que que que que que lo que lo deja todo en el campo no tú por esa Lucas Vázquez la derecha ahí sabes que va a acompañar para atrás todas las veces que haga falta aunque eso no le quite peligro a gusto sabes pero yo yo creo que el equipo ha perdido una una brillantez ha perdido un ha perdido tanto que lo ver jugar y Ghana cero uno en Huesca Bale mete un gol Curto hace cuatro para del Madrid no hace nada más que eso nada más que eso Igueste este equipo que viene de ganar la Champions jugando dándole una paliza al al Liverpool y es que es es no sé

Voz 1005 11:19 eh

Voz 7 11:20 Solari cuánto va a aguantar con el pundonor con el orden porque claro se ha jugado con el Huesca ha jugado como el Rayo Vallecano se perdió con el Eibar en la Champions bueno pues se ha sacado ahí más o menos la cosa pero cuando llegue cuando cuando al Madrid le toque imaginemos en el sorteo de esta semana de Copa del Rey en en en enero dos partidos con el Barcelona imaginemos que le tocan que va ir con esto

Voz 1501 11:48 ya pero juega el gallego estés hablando de de enfermo que es verdad totalmente verdad que que el Madrid casi un constipado ya le dejaba en el hospital por eso precisamente necesitar las victorias que eso ya está llegando a al margen de eso yo creo que lo que necesita es precisamente eso el la garantía cuando pones el once titular cuando Solari hace su once titular ante una hora y media antes la garantía de que como mínimo con la intensidad que el de enfrente que habían estado infinitamente impreciso

Voz 4 12:12 desde el Madrid es verdad desde Benzema

Voz 1501 12:15 Ceballos Modric no no daba un control bien no no no controlaban bien el PRI la primera vez que paraba en el balón siempre les salía Mali llevan entró en picados todas las jugadas que intentaba orinar pero necesita casi la garantía de que elevan a a responde

Voz 5 12:27 lo han hecho muy importantes en este equipo

Voz 1501 12:30 de Solari por lo menos Lucas Vázquez Ceballos sorprendentemente por eso porque son de Lucas voces un extremo con cierta desparpajo y que que va arriba y tal pero lo que le busca más es para el trabajo Ceballos debería ser un bloguero y dar vueltas al balón y girar y tal le ponen trabajo hoy estoy muy impreciso pero por un trabajo que ni siquiera yo esperaba entonces yo creo que lo que busca Solari es eso arropar se bien con Guti Solari es no descolgarse del Barça exacto llegara

Voz 1375 12:55 y enero con Navidad decir mira vamos a sacar

Voz 1501 12:58 pero como sea así no hay brillo y te Granada

Voz 1375 13:00 en serio ya Isco porque no es también claro no los pongo voy a sacar

Voz 1501 13:03 eso como se y ahora mismo más más que de es intocable Bale

Voz 1375 13:05 a la otra banda le en los otros dos que acompañan y Benzema el Madrid no perdona

Voz 5 13:10 qué digo digo oye el Madrid bien cuando llega la primavera ya veremos

Voz 1670 13:16 espero que el problema es que no es un baches que uno es que es que de repente me abrigo ahora que hace frío hoy ITA es que va a acabar la primera vuelta el máximo líder el Madrid lleva

Voz 1906 13:24 cinco goles sí pero esto es cuarto en la Liga española es que

Voz 1670 13:27 Benzema lleva cinco goles Bale no marcas de septiembre que de repente a partir de enero van a empezar a meterte

Voz 5 13:32 te digo una cosa pero esta Liga cuarto en esta Liga estar disputando los digo una cosa si si es verdad esta corrida una cosa en el Madrid

Voz 1375 13:39 te ahora mismo tal y como lleva la temporada cuarto a cinco puntos

Voz 3 13:42 esa me parece es que eso casi es que es un milagro es que hoy está a un partido y medio una cosa es que una cosa es la temporada que lleva es un bache

Voz 1576 13:50 se ve pero donde del Real Madrid sumando de tres en tres o evidentemente lo futbolístico yo creo que todos vamos hasta ahora guardo porque que nada visto el partido del alcohol

Voz 1375 13:57 ha visto hombres se ha acabado que vamos a estar todos de acuerdo entonces lo hemos dicho todo marco que un Madrid no no no no no no no no

Voz 0842 14:04 es que cuando cuando el Barça juega mal Se dice

Voz 1375 14:07 pero eso no es justo pero vamos yo no marco no no pero tal

Voz 0842 14:10 pero a mí lo que me sorprende es que bueno es que el enfermo está de es que llevan en tres meses

Voz 3 14:15 no no yo no sale bien yo estoy si yo estoy contigo no es que estemos sigue en la UCI y el enfermo no ha dado ningún síntoma de mejoría lo decía no perdonan

Voz 1576 14:24 lo muy importan pero creo que hay un matiz muy importante Marcos y es que al final haciéndolo rematadamente mal como lo está haciendo el Real Madrid en muchos partidos incluso en la era Solari suma al final habrá un momento en el que tenga yo creo que los equipos que ahora están pagando Didier mal van a estar un poquito mejor iban a estar un poquito mejor

Voz 5 14:44 el coacción no tenerla muchas sí

Voz 0842 14:47 con un Barça que ha perdido tres que que ganó tres puntos de doce un Atlético de Madrid que empezó tan mal la temporada el Madrid mira donde está darle la vuelta

Voz 1576 14:56 sí perfecto pero está a dos puntos de uno y a cinco de otro creo yo

Voz 5 14:58 pero yo ya lo que te voy yo lo que te voy es que fútbol

Voz 1576 15:01 lamentamos estar de acuerdo marco este Real Madrid de que pedirle mucho más exigirle mucho más pobre que

Voz 5 15:05 el Athletic de Bilbao

Voz 1501 15:09 lo que hay que mucho más que seguro que hay que pedirle mucho no tengo ninguna duda no quiere decir que estén mucho peor que otros otros equipos

Voz 5 15:15 verdad es vista por ejemplo el cero cuatro de una manera brilla sobre todo con Messi brillante en el día de ayer pero que está lejos de jugar bien siquiera bien el Barça ayer no juega bien el Barça juega bien el Barça no te digo no es que estamos hablando ayer ideó pero te te digo que le quitas ahí bueno hoy contra Valencia el Madrid pero como no nos vale el día a día queremos a un a un análisis global pues te digo que en el análisis global es uno de los peores Barça que vistos los últimos quince años igual que el Madrid no está pues que a la valenciana mal perdona perdona Marcos Paulo pues no no muy breve uno de los peores Barça Clemente cinco al Madrid exacto por el por eso pues lo T5 es que es uno de los peores Barça en los últimos once por eso el tan mal tuvo en cada en cada Carrusel que te escucho fiel

Voz 1501 15:56 mente cada Carrusel hace una crítica que no

Voz 5 15:59 Cal habías hecho al Barça yo tengo críticas feroces al Barça como nunca te veinte pero aquí está muy mal no no pero ayer el Barça hace una exhibición contra el Español cuatro yo yo voy diciendo que ayer que ya

Voz 1501 16:10 jugó bien el Barça pero digo bien no regula no no jugó bien el Barça lo digo pero no digo que igual que jugó bien el Madrid Valencia y no me vale para de seis global lo saque análisis global el Madrid no está jugando bien no encuentra sitio y está incómodo federal pues se basa son ahora Julio paso posando

Voz 1670 16:24 a ir por salir de este laberinto si el Barça está jugando bien en los partidos más gordos y eso para mí es el diferencial a Javi en el día de Wembley con el Tottenham que ganó dos cuatro y americano

Voz 0842 16:37 del Inter al Sevilla al Madrid

Voz 1670 16:39 cinco eh ayer con el agua antes de ayer ya ayer con el Español los días gordos es cuando mejor está jugando que para mí es lo diferencial en esta situación en la que todos van fallando pero cuando es el día de verdad que se tienen que poner

Voz 1501 16:52 se ponen se relajan otros días y terminan Pinto

Voz 1670 16:54 dando por aquí por allá como el día Girona pero al final los días buenos está dando su mejor versión y eso es importante

Voz 1005 17:00 para mí lo único que ha cambiado Solari en el Real Madrid son los resultados el fútbol para mí sigue siendo lo mismo que no es no

Voz 0985 17:06 poco lo que bueno para Marbella todo mandón

Voz 5 17:09 ahí ahí mudé los ahí voy a mi razón Lopetegui perdía todos los días que para muchos de los estuvo encantado

Voz 1005 17:16 Antón es que llevo diez segundos hablando o sea que

Voz 5 17:19 sí pero es cierto que para muchos días

Voz 1005 17:21 sí yo entiendo que para muchos de vosotros es súper importante que en Madrid gane super importante para mí lo más importante que debería haber hecho Solaria es cambiar el fútbol del equipo y eso no lo ha conseguido Solari y lo que me lleva a pensar en lo que apuntaba Romero con esto el Real Madrid leerá para ganar en Huesca con todo el respeto hacia el Huesca pero no le da para e ir por Europa sólo sabéis los que habláis de los resultado Julio sean los que estáis defendiendo que equipos que el Huesca muy importante

Voz 5 17:49 todavía no lo puedo que es muy

Voz 1005 17:52 que este equipo gane no estáis analizando cómo está ganando yo creo que lo importante es cómo está ganando porque existe equipo ganara jugando mejor al fútbol que lo hacía con Lopetegui entonces en Madrid podía estar tranquilo

Voz 1906 18:04 mira Julve es que el Madrid juega igual de mal que jugaba con

Voz 1005 18:06 te digo lo último de las siete seis siete

Voz 1501 18:09 notas que tuvo Lopetegui antes de salir del equipo

Voz 0842 18:11 en cinco cinco fácil tuvo

Voz 1375 18:14 veinte ocasiones de gol cantadas pero tengo cantadas no ganó per il lo importante ahora mismo para el Real

Voz 1005 18:22 la cita de esta tranquilo ganar partidos como los de otro amigo no digo que que si tú crees que la afición del Madrid puede estar tranquilo puede pensar que este equipo es fiable yo ganando partidos

Voz 5 18:31 como los pero sobre estará más tranquilo

Voz 1576 18:33 dos menos caro por supuesto que está macrorregión

Voz 5 18:36 a ver pero tú no crees que es un espejismo

Voz 1005 18:38 no esto pero yo que cuando llega un equipo como Dios manda va a poner al Madrid en su sitio Si yo creo que el Madrid bueno así

Voz 1576 18:45 pero yo creo yo creo yo pero jugado yo creo que sí yo creo que sí y me apunta esa teoría pero mientras tanto si va sumando de tres en tres que yo creo que es de uno en uno no es fundamental porque al final cuando venga esa mejoría si llega veremos y no llega pero si llega a estar cerca de poder disputar los pero sí es verdad pero sí está como el año pasado el año pasado a quince puntos es imposible porque esa mejoría ya no te vas a eso yo veo yo veo igual de mal al ramo Mike lo había visto todos pero creo que al final esto es para ganar ganas y sumas de tres en tres estarán

Voz 5 19:17 acelerados objetivo ahora jugaba

Voz 7 19:19 ante el colista de la Primera división que hagan un partido que hagan un partido ha metido diez once goles en lo que va de es que era el colista es que no no era un equipo de mitad de la tabla pero es un equipo casi prácticamente desahuciado ya que todo el mundo le da por por haber defendido el Madrid ha metido un gol en el minuto ocho y cuando eso puede suponer la tranquilidad para tener la pelota dominar el tiempo de juego lo que hacía otra veces incluso con Lopetegui no ha hecho nada si es que no ha hecho nada

Voz 0985 19:50 es que hoy tala ese sumar de tres en tres aunque tuvo aludes o y ha sido un accidente o y lo más razonable hubiera sido un empate uno esto uno la segunda los últimos cinco minutos con el Madrid entero debajo del larguero sufriendo

Voz 1501 20:05 bueno lo más razonable es que al Barça le he caído en Vallecas y no cayó así la vida se ganó hoy punto

Voz 5 20:10 bueno pues yo lo voy a decir que esto no eso José M razonable razonada

Voz 0985 20:12 no de vamos a ver yo soy la quema

Voz 1005 20:15 lo haces aquí estamos

Voz 0985 20:17 cuando de un Huesca que se ha instalado en el campo del Real Madrid por cierto a todos los compañeros que piden que salga del once inicial no se porque la amenaza más clara que tiene el Real Madrid por lo menos Oyón en Huesca el señor Weigle

Voz 5 20:32 pero yo que ayer el Balón de Oro por eso

Voz 0985 20:35 esos pero tengo moros a las pocas amenazas de gol que hoy ha tenido el Real Madrid incluso el gol

Voz 1375 20:41 ha sido el señor perdona Talavera aunque no he dicho nada que ha algo Balón de Oro

Voz 0239 20:46 no hay el Barça quería extraditar a Belén y al final ahí quiero decir que esto en sí sí vamos a tener que valorar la importancia que tiene Gareth Bale por el partido que ha hecho hoy en Huesca yo creo que nos estamos equivocando ahora en un equipo que tiene tanto problema de cara al gol pues eso es cien por ciento o no jugó Vinicius tampoco y no pasa nada a Lopetegui le quería colgar del palo mayor de la plaza del pueblo cargas que no salía Vinicius hoy un día calentado

Voz 1501 21:10 está jugando a lo mismo

Voz 5 21:13 sí porque junto con lo que está jugando con lo que los resultados los resultados que Solaris tuviera perdiendo pues seguramente que sabe sacarían más defectos al final los resultados lo tapan todo no estamos descubriendo nada los resultados tapan mucho

Voz 1375 21:28 dos de los defectos y es eh recuerdo

Voz 5 21:30 pero en vista o en la segunditos no

Voz 0239 21:33 acuerdo que hoy los cambios en el Real Madrid con Marco Asensio que decía gallego que por cierto para mí ha salido con una actitud lamentable total lo bien que ha salido

Voz 7 21:41 otra todo lo bien que ha salido a grito que es un paso

Voz 0239 21:44 no digo precisamente a Gareth Bale ya ha tenido cuatro cinco acciones de futbolistas de es el futbolista Commodore seguramente de más calidad a la plantilla creo que la actitud que ha tenido Marco Asensio es una actitud inapropiada para ser eh no haya titular sino para ser suplente del Real Madrid ha salido quince o veinte minutos saludo a pasearse por el terreno de juego lo los minutos hora veinte más difíciles pero cuando tú eres un aspirante a cracks tienes que salir de otra manera con tienes que salir con otro colocó con otro porte a un a un campo como como como con buscaba ese momento partido meter la pierna dura correr ayudará al equipo a Acebes ha sido un cero a la izquierda instaban varias que decimos nuestro de Asensio lo que va de temporada pero recuerdo que el primer cambio del Real Madrid sino Valverde sal primer que al dentro

Voz 5 22:27 ante de ellos dos y claro que sí

Voz 0239 22:30 parecía gallego eh que Solari se ve Olimpo apretado y lo hizo entre la calidad y gente que sepa que se va a dejar el alma en el campo en los minutos que juegue pues seguramente prefiere la gente que eso vaya a dejar el alma sí pero pero pero bueno contra de la calidad de un segundo un segundo

Voz 1375 22:46 Pino la seguimos rápidamente

Voz 13 22:51 sí

Voz 5 26:05 la una menos XXV estamos en el Sanedrín

Voz 1284 26:08 eh hasta la una y media tenemos todavía para para una hora así que vamos a hablar lo menos que a un ratito más del Madrid hablaremos del

Voz 1375 26:14 esa y el resto de actualidad pero dejadme que me está por ahí duro no sé si se va llenando la Puerta del Sol con aficionados de River va más esa celebración

Voz 4 26:22 con qué promete que va a ser larga voladura de nuevo

Voz 1269 26:26 sí por aquí mano si no más gente sí que es verdad que hay cierta calma un par de grupos un poco más animados de River Plate yo estoy pero equipo con Paula hola hola qué tal hola buenas noches lo vamos a decir así muy en bajito Paula tu equipo eres de verdad que provoca pero estoy ver si Lenny estoy acá por la fiesta aquí lo estás aquí por la fiesta Antiqua de We Care vacaciones nada

Voz 1375 26:50 los menos con cosa pero ahora mismo lo mismo te datos

Voz 1269 26:54 bueno si no pasa nada por roscas puede al hablar bajito si bien sobre todo porque estamos rodeados aquí de millonarios

Voz 2 27:02 es muy buena

Voz 1269 27:06 ahí también hay aficionados de Boca lo hemos visto pasar abrigos por aquí de momento Manu es también para destacar sin ningún tipo de problema lo dicho banco

Voz 1576 27:14 viendo más aficionado mucha gente que viene del satén

Voz 1284 27:17 de parece muy tranquilitos no no se escucha mucho jaleo tampoco no no sea una celebración aquella tranquila hasta tranquila no sorprende el ambiente buena racha grito hay mucha gente buena racha pero

Voz 1375 27:27 bueno tranquilidad pues nada hasta luego duro donde se supone que tenían que estar los de boca me imagino que no hay ni el tato Héctor González hola

Voz 23 27:34 ni el tato mano reina la calma en esta altura del Paseo de la Castellana de Madrid el tráfico como cualquier domingo a esta hora de la noche tranquilidad absoluta lo que sí hemos visto pues es el reguero de algunos seguidores de boca cabizbajos pero sin armar ningún tipo de incidente así que la tranquilidad es absoluta a esta hora de la noche en la plaza

Voz 1375 27:54 con la de Víctor pues ahí está en la plaza de Colón con tranquilidad absoluta no hay Navy Stop derrotado completamente este eh porque estorba convoca no es bueno voy a pedir la palabra gallego estábamos hablando de de Isco idea Asensio dos suplentes yo vi haciendo méritos Asensio para seguir siéndolo

Voz 7 28:10 yo yo estaba diciendo Romero que residen en Madrid pues está jugando Llorente Valverde Lucas Vázquez primer cambio ha sido el de volver verdes pero yo yo yo me yo me preguntaba hoy viendo el partido pero cuando lleguen los octavos de final de la Champions en Madrid tenga que jugar con el Bayern de Munich en cuartos el país en Jermaine

Voz 0919 28:30 vosotros habéis a Isco y Asensio suplentes para salir a jugar veinte minutos si eso sucede es que algo está funcionando mal porque Solari tiene que arreglar muchas cosas pero también está en que estos jugadores que no nos olvidemos

Voz 7 28:47 han formado parte de la plantilla que ha ganado tres Champions Ike Ike que eran jugadores importantes Isco no te quiero ni contar que ahora están para jugar quince minutos el entrenador también este es su trabajo no es poner a Valverde que que están sacando las cosas como pueden sacarlas pero cuando llegue el momento grande va a seguir siendo así entonces me me da a mí que Solari no ha hecho bien su trabajo

Voz 1005 29:13 sí yo estoy de acuerdo con con Gallego yo creo que la primera obligación de Solari es recuperar a Isco y Asensio que tiene que contar también con la colaboración de Isco y Asensio cuidado evidentemente hay que exigir

Voz 7 29:23 es también está en alto no pero

Voz 1005 29:26 no se puede permitir tener a dos futbolistas de la categoría de Asensio para quince minutos en Huesca o veinte minuto

Voz 5 29:32 el trabajo eso lo haré gana yo creo que no está claro que ganar y luego

Voz 1005 29:39 los a no engañar a la afición no no no

Voz 5 29:42 de alguna pero yo le estoy diciendo lo hacía en el Real Madrid que hoy tiene que jugar un aprendiz más importantes no

Voz 3 29:47 pero espérate de estar diciendo que es más importante jugar bien al fútbol y que es más importante recupera a futbolistas que sumar de tres en tres engañando al Real Madrid

Voz 1005 29:56 con estas victorias del Real Madrid pero también con este juego del Real Madrid la pregunta es para que le da al Real Madrid

Voz 5 30:03 bueno ya veremos no sé si eso era cierto

Voz 1005 30:06 siendo extrapolando sea vosotros penséis que con este juego el Real Madrid puede hacer algo importante en Europa puede disputar la vida

Voz 1670 30:13 yo creo que lo que quiere lo quiere decir pulió es que en una situación normal cuando te venga el Barça en Liga el City

Voz 5 30:21 con este varios forma tan blancas va

Voz 1670 30:23 qué es más difícil

Voz 5 30:26 con ellos

Voz 1576 30:29 juntos ICO Lucas Vázquez totalmente te levanta el partido por ejemplo en París el año pasado

Voz 1375 30:34 vamos a una situación normal pues claro que no es que el Madrid no está en una situación normal el Madrid se llevan desangrando desde que empezó la temporada se fue Cristiano Ronaldo eh llegó Lopetegui de la manera que llegó se ha ido de la manera que sea ido no llegamos buenos resulta ha llegado Solari para mí lo estación sí pero por una cosa porque está ganando claro que es lo único tú vosotros que dígale al al al aficionado del Real Madrid le preocupa algo que su equipo hobbits y no le ha preocupado ni cuando han ganado

Voz 5 30:58 veces tienes que con tanto para no tiene Kirkuk cojonudo partidazo y yo digo

Voz 1375 31:03 que Solari lo que tiene que hacer ahora es sumar tres tres tres tres cuando llegue marzo ya veremos si juega Isco titular sea recuperaba Asensio si bien el Bayern de Munich y ahora el error de Solari sería ir dejándose puntos por el camino pero ojo claro que jugaba mal porque eso lo sabemos todos

Voz 5 31:19 de que ha jugado bien el Madrid muy barato está muy barato el éxito dio lo que es lo que yo quiero

Voz 1375 31:25 y yo creo que no hay ningún madridista que no estoy oyendo que si preguntamos quién quiere que el Madrid ha jugado bien yo creo que ninguno va a decir yo

Voz 5 31:31 es lo más madridista lo sabe pero ahí

Voz 1375 31:34 la lista lo que le preocupa es que su equipo gane que no se descuelgue del Barça que está a cinco puntos que con el con el inicio de temporada que han tenido están vivos eso si es con Lucas Vázquez ICO Marcos Llorente que por cierto está jugando los dos de pelotas

Voz 0239 31:46 pues yo creo que los dos super injusto con on Lucas Vázquez sea totalmente esta vez esto

Voz 5 31:53 de pelotas lo saben pelotón lo Llorente ideas

Voz 0239 31:55 Sensio de Valverde estamos hablando de un futbolista Lucas Vázquez que no ha sido titular en las últimas Jorge en las últimas temporadas de manera indiscutible por lo que tenía el Real Madrid arriba

Voz 1670 32:05 pero que nos Romero no son los que te tienen que ganar la Champions

Voz 0239 32:08 quisiéramos que has dicho no porte quedó cojonudo el partidazo no tú que te que te llena la boca con lo que tienes a la derecha a la izquierda de decir que el Atlético de Madrid ya le iba bien y ahora lo que vale

Voz 5 32:21 no no no no no no another como Apple

Voz 0239 32:24 en el Madrid pero tampoco me vale como jugó ayer el Atlético de Madrid vimos a componente mal estoy en tiene que valer siempre alerte nunca

Voz 1670 32:32 hombre el Atlético de Madrid justo ayer no termina ahí

Voz 5 32:34 no la hora sacando bajo palos

Voz 0239 32:37 no termina pidiendo la hora pero si hubiera venido en el AVE yo me hubiera dormido también porque el partido fue aburrido fue entonces no pero

Voz 1375 32:45 no seguir al Barça

Voz 0239 32:48 si jugando mal soy que Google ha jugado el Madrid

Voz 5 32:51 pero pero es que aparte que no que que sólo justifica que haya que

Voz 1375 32:54 el Madrid jugó casi toda la temporada pero que ahora mismo con el Madrid como está alma y lo que te piden es no me falle en la liga de las

Voz 1284 33:01 vamos a Navidad luego en Navidad vienen dos semanas de luego en enero en febrero vuelve la Champions y a mediados de febrero veremos cómo están

Voz 5 33:07 mano mirada y tiene

Voz 0239 33:10 en la semifinal del Mundialito

Voz 12 33:14 sí hombre más si y por lo que

Voz 0239 33:16 hemos visto hoy o por lo que estén comentando y de lo que se ha visto en el estadio Santiago Bernabéu tiene un título asequible

Voz 5 33:23 sí en el calendario el magnífico no pero claro está que similar sobre Romero la clasificación del año pasado a estas alturas todo peor estaba bastante claro bastante peor yo creo que hay con con el constipado que tiene con a arropando se con Lucas y con Ceballos y con quien quieras con todo eso yo creo que el Madrid va estar peleando por la Liga que ahora mismo es importantísimo para el club para los aficionados

Voz 1375 33:45 del Barça pero me Ana que no te pones a Solari

Voz 1906 33:48 antiguo Solari le pongo un siete no le pones un once no no elevó con once

Voz 1269 33:55 porque siete creo que el Madrid de los siete uno ocho

Voz 1375 33:57 que no sea ya acostumbrada a perder

Voz 1269 34:00 claro no era noticia que el Madrid perdiera y ahora por

Voz 1375 34:03 lo menos no pierde

Voz 1269 34:04 sí a base de victorias empezará a jugar mejor Itzik estoy con Gallego en que es fundamental recuperar a Isco Asensio creo que lo de Isco es muy muy difícil muy difícil se lesionó pasa creo que es menos difícil porque creo que si Marco Asensio está bien con Solari va a jugar el pleno Marco Asensio no está bien es lo que piensa el entrenador que pasa sensible pasa él él está cabreado porque si no hoy in no sé si es que no está centrado si es que no acepta su rol Isabel poco arriba mentalmente Asensio oí está eso pues llamado tonto llámalo como quieras pero el cuerpo técnico del Madrid B mucho más recuperable Asensio que a Isco yo creo que el carácter de Isco choca frontalmente con la forma de ser de Solari yo creo que es muy difícil que eso pueda cicatrizar a corto plazo

Voz 1906 34:52 aquel día el Madrid jugar a fútbol no

Voz 1375 34:55 claro y el Barça mira ayer no pero bueno pero ahora estoy preguntando el Madrid salvo todos por lo visto no hace falta ya no

Voz 5 35:02 no no no es que me den todo como lo son brotes verdes por lo visto no claro

Voz 0842 35:06 es que me da la sensación de que el Madrid como bien decía Antonio el el Atleti en en Carrusel lo contaba el Huesca esta semana el Athletic de Bilbao que está en una posición muy débil también ganó con con absoluta facilidad yo lo que veo que el nivel de exigencia hacia un equipo como el Madrid a nivel futbolístico co eh a nivel futbolístico parece que vale cualquier cosa

Voz 12 35:29 y sí que Rodríguez muy buenas que tangana muy buenas pensé que llegamos tarde pero no llegado

Voz 5 35:35 tú homenaje Belén

Voz 1375 35:40 en tu casa ha sido cinco segundos de hoy ha llegado tarde casi dos horas o es una broma no no

Voz 4 35:46 a lo largo del base adrede no ya

Voz 1906 35:48 hecho de hecho casi te diría que es son casi dos horas desde que había empezado el entrenamiento porque ha llegado casi casi a la una del mediodía el entrenamiento tenía que empezar había empezado a las once

Voz 0985 35:59 bueno pronto

Voz 1906 36:00 Denver que ha pedido disculpas John El Vestuario ahora sí ahora no cuanto

Voz 1375 36:05 lo que sí va pidiendo disculpas sí bueno unas cuantas lo que pasa

Voz 1906 36:08 es que al menos en esta People entre comillas al menos se ha presentado es decir que no antes

Voz 5 36:13 pero bueno pero adecuadamente medio yo ya va a mejor

Voz 1906 36:21 no le ha pedido disculpas ha dicho que se ha despistado oí ya ha salido a entrenar de hecho fíjate que en las imágenes que distribuido el club hay un vídeo donde se ve a den velé corriendo en solitario con un preparador físico esto duele en el en el club te diría que casi casi ya no saben qué hacer porque si os fijáis después de que prácticamente todo el mundo Le Le le diera toques públicos Adén velé ya hacía unos días que se había cerrado filas en torno al futbolista francés

Voz 1375 36:50 no está claro si con declaraciones que

Voz 1906 36:53 intentaban pues eh que él notara cierto cariño que que que la gente pues viera también que el Vestuario lo arropaba de alguna manera la última sin ir más lejos ayer recordar lo que dijo Leo Messi después del partido y claro hoy vuelve a llegar dos horas tarde al al entrenamiento den velé pues la verdad es que vamos a ver qué castigo le cae mañana habla Valverde en la última vez lo dejó fuera de la lista de convocados peros que ya esto ya eh

Voz 5 37:18 los partidos interno

Voz 1906 37:20 seguramente que seguramente el código interno pues el el la cena que se van a pagar los jugadores con las multas que paga pues será en el restaurante de Barcelona y es que esto ya es un código disciplinario es que el club

Voz 5 37:33 seguramente se reunirá para valorar nos lo tomamos a broma pero es una pena

Voz 4 37:37 pero claro lo que hace ya unas semanas

Voz 1906 37:41 en la dirección deportiva se reunió con el representante de ten velé para pedirle que que que ayudar al jugador en este en este aspecto el reproche le llegaron a pedir incluso que viniera a vivir a Barcelona al representante él les dijo que no pero Blair prometió que estaría más encima del del futbolista allí y la verdad es que no

Voz 5 38:00 pues ahí al que no le de Calais

Voz 1005 38:02 un aparato de estos un Alexa de estos que Denver L dice oye despierta a las siete de aparatos de te despiertas eso sí

Voz 3 38:11 que ahora ya no hay ni despertador tiene que ser al hecha con una descarga eléctrica tú

Voz 1005 38:16 el aparato él te despierta

Voz 3 38:18 pero la Play aparte vais al detalle

Voz 1501 38:21 aquí punto arriba abajo ha hecho no

Voz 5 38:23 no pasa nada porque luego dentro de Trejo te voy a marcar otro claro gol hicimos todo no pero yo creo que sí que pasa yo creo que sí que pasaba algo pasa si que pasa porque esto

Voz 0985 38:33 ya ya es un tema de club esto ya supera a la deportiva y por eso digo entonces aquí ya lo que nos damos cuenta de este que por sí mismo den velé este asunto no lo va a enderezar mejor que es el había puesto había superado a Coutinho le gana al duelo Coutinho encadena partidos bueno

Voz 5 38:50 cuando vi res jugando bien recibe la bendición de mes

Voz 0985 38:53 si hace las paces pero

Voz 0239 38:55 pero no pero no pero no pero solo G I puede haber gente poca porque luego lo cogen desde el principio pero puede haber gente que te coja desde que que haya encendido ahora la radio y ganó este este asunto en velé ya no lo puede levantar el asuntos que se queda dormido para que la gente lo tengo aquí me tienes

Voz 0985 39:12 lo que sí es una enfermedad que tengo dudas

Voz 5 39:15 a es pierde la pelota Hong perdón ir a cenar es cuna porque esto es

Voz 1576 39:21 play colocó con los amigos no se levanta

Voz 0985 39:24 cuidado con este asunto lo que digo es que por sí mismo

Voz 1906 39:27 hablar se habla mucho les va a interesar Isabella mucho de la perdona a de la Play y es verdad que juega pero salir también ha salido eh fiesta

Voz 5 39:34 por problemas ermitaño

Voz 1906 39:36 se queda en casa eh que también sale fiesta por lo tanto justo

Voz 1375 39:39 que no entra ya pero

Voz 0985 39:40 la apela no sólo a dirección deportiva sino al club al más alto nivel algo habrá que hacer las multas no sé si iban a expedición

Voz 5 39:47 qué haces con voz sepultada por ejemplo

Voz 1906 39:52 de empleo y sueldo no la pobreza sí

Voz 5 39:55 bueno porque saben que está

Voz 0239 39:56 porque luego de humor y como se quieran apuntar el tanto firmado exhibido por ciento cuarenta millones de euros y que pero cuidado que muy bueno en el campo no interesa hacer lo que tú dices que es lo que debería yo creo que digo humilde punto de vista puntero que ha llegado tarde las veces que ha llegado tarde si ese arreglo el club que esa ruidoso compañeros taparle con dos bólidos yo creo que no le hace ningún bien al fútbol

Voz 1670 40:17 no Pablo menos mal que siguen quedando periodistas porque si llega a ser por el departamento con el que hacen del Barça habéis visto el vídeo han distribuido el vídeo del entrenamiento el Barça entrenamiento previo a partido de Champions un plan de tres tiros corriendo por un lado un planita sólo corriendo por otro tremendo un plan hito de tres calentando otro plano corriendo lo han mezclado todo la banda junto para ver si colaba

Voz 3 40:37 es decir casi Cándido

Voz 4 40:41 es decir igual igual igual querían vender que al acabar el entrenamiento de embeleso no sólo en solitario para trabajar todavía más no te iba a decir que el problema de de de de melé

Voz 1906 40:50 aparte de que es el porque obviamente el futbolista es el principal responsable de sus actos es que el Barça no tiene complicidad en su entorno porque sus amigos son casi peores que los que viven de él no no no no lo están haciendo entender que que así iba a tirar por la borda su carrera no tiene la complicidad de sus padres porque bueno están separados sus padres su madre vino a vivir a Barcelona al principio pero luego se marchó ya vuelve a estar en el Francia Ícaro así es difícil entrar en el mundo de den velé pues claro que alguien pues ayuden lo intentaron con el representante y por lo que parece tan

Voz 0985 41:21 poco estoc hecho Antonio de una niñera el Barça ya le puso por decirlo así una cierta vigilancia