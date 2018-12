Carrusel Último tramo (09/12/2018): Análisis y protagonistas de la Libertadores y la jornada liguera

Voz 1 00:00 Carrusel deportivo de Nasser

Voz 0282 00:09 muy buenas olas Dani Garrido qué tal gozó de la final de la Libertadores si está habiendo mucho el partido al Betis

Voz 2 00:15 eh eh pero

Voz 3 00:17 que no ha sido un gran fútbol hasta muy emocionante hasta bonito medio grado fíjate se merecía ya los penaltis así un final muy épico de una final sudamericana que te podía haber acabado los penaltis ya verás me ha gustado

Voz 4 00:31 esta ha sido tan épico con nueve futbolistas Boca Juniors es buena

Voz 3 00:33 el primero se queda suicidio pero ella es para balonmano no les quedaba otra

Voz 0282 00:38 ha muerto con las botas puestas pues nada bueno

Voz 3 00:40 hago que estaba diciendo te Benjamín ya he dicho a mí que alguno puede correr si va cojo si va cojo

Voz 4 00:46 bueno pues diez minutos después se ha roto es que no podía correr de Javier

Voz 0282 00:49 hola qué tal muy buenas noches buenos dicho documento

Voz 4 00:52 así se lo ha dicho está corriendo mal Gago en esta condición es Paco restaba cojeando

Voz 3 00:57 en pinta que la rodilla otra vez a por ahí lo Pinto muy buena porque además retiradas

Voz 1670 01:02 Pío cuando volvía a jugar con Argentina seis N rompe hoy

Voz 3 01:06 en una final histórica pero hasta a Talavera estábamos ahí emocionados todas la tala quedan muy buena vamos a ir todos vibrando

Voz 0588 01:12 el Boca River si un espectáculo que viene a Rafa que narra Flex que es Dios es Dios yo quisiera en Argentina narrador como yo es la que me por el forro tribunal cruzó demasiado toda la carrera Perdomo no

Voz 3 01:24 no tienen dinero Flash aquí en el Bernabéu muy buenas la mano qué tal muy buenas bueno todavía te queda garganta después de la final más larga de la Libertadores y además con prórroga incluida han faltado los penaltis ya no queda casi nadie en el Bernabéu imagino no flaco

Voz 1157 01:38 dos de River se resisten a irse es sigue la vuelta de honor de los de River que ahora pasan justo por delante de la zona donde quedan algunos de los de boca ahí no ser recrean demasiado evidentemente pasan de puntillas pero en la zona del gol que ocupaba la afición de River Plate yo te diría que el ochenta por ciento la gente sigue ahí sentada como no queriendo seguir siguen disfrutando de este momento eterno para que nos acabemos del nunca después de ver a su equipo sufrir pero ser capaz de

Voz 0282 02:01 de montar el uno cero de Veneto la prórroga

Voz 1157 02:04 ganar la la cuarta Libertadores de su historia está más especial que nunca ganársela al eterno rival

Voz 3 02:08 sí señor Irán tenido los penaltis con un balón al palo dejaran que dejara los mandaba a los penaltis

Voz 1623 02:14 bueno está flaco todavía en la cabina de comentaristas ha narrado ese partido en Carrusel está por ahí Pedro Fullana justo en los exteriores del estadio donde imagino que la noticia sigue siendo la misma que durante todo el día sin incidentes Pedro Fullana también en el pues partido o la Pedro

Voz 5 02:31 hola mano muy buenas esa es la gran noticia a las nueve la mañana a la una del mediodía a las cinco la tarde a las ocho y media ya a esta hora de la noche sigue el buen ambiente evidentemente ahora mismo en la imagen desde hace ya prácticamente quince veinte estos son todos los aficionados de Boca que se marchan algunos con lágrimas en los ojos otros hablando simplemente no querían saber absolutamente nada de la entrega del trofeo dentro de unos minutos suponemos que ya comenzaban a aparecer los de River Plate de momento los que se marchan con esa derrota lo hacen con deportividad por decirlo de alguna manera sin incidentes los aledaños del estadio Santiago Bernabéu

Voz 1906 03:06 luego los vencedores que de aquí se van a marchar directamente

Voz 5 03:09 a la Puerta del Sol de Madrid donde van a celebrar ese título

Voz 3 03:13 los de boca no sé dónde estarán ahora mismo tenían previsto ir a la plaza de Colón si ganaban pero los de River van camino de la Puerta del Sol donde ya quedaron ayer sábado por la tarde haciendo la primera quedada donde ahora mismo están desfilando los que estaban en el Bernabéu y me imagino que algunos que no han visto el partido en el estadio

Voz 0282 03:30 que ya están por ahí en la puerta sólo hay un micrófono de la

Voz 1269 03:32 buenas está por ahí José Antonio Duro hola duro qué tal si lo han visto así lo han visto mano lo han visto lo por los bares de aquí del centro de Madrid hola manual Dani estaba cogiendo color me meto en el centro de la celebración son pocos pero muy ruidosos celebran la cuarta de Libertadores la cuarta Libertadores de arriba el play Jaaber busco protagonista por aquí si me deja donde yo he visto aquí en la esquina bueno haber Quintero ese hombre Golazo golazo bueno que se siente nada a perseguimos la siguiente paso es indiscutible esa sensación los bosteza vimos en las miradas

Voz 6 04:11 K

Voz 1269 04:14 me quitan el micrófono aquí se empieza a montar como decía antes Manu el quilombo sigue llegando gente siguen llegando aficionados del River Plate el grueso va a llegar de todos esos que a esta hora están saliendo del Santiago Bernabéu vienen aquí a Sol a las celebraciones de la cuarta Copa Libertadores

Voz 0282 04:33 hay pues nada si alguien cubrirá la portal sola

Voz 3 04:36 da ahora mismo por ahí se encontrará con todos los aficionados de River que estarán celebrando el título y aunque todavía no lo quiero decir todavía no quiere decir

Voz 2 04:43 pero no era buena a Madrid enhorabuena

Voz 3 04:46 ciudad de Madrid por lo bien que ha ido todo porque teníamos todos mucho miedo al miedo pero si yo tenía miedo preocupación la policía Nos dijo el jueves en El Larguero y no me acuerdo ahora mismo que me perdone que el inspector jefe de la policía y el jefe de la Unión de sindicatos de la Policía hacer Nos dijo que estaban preocupados que había preocupación bueno al cine

Voz 5 05:09 tal

Voz 3 05:10 ni los ultras que han venido han sido los que la suelen liar allí evidentemente muchos se quedaron en Argentina y los que han intenta entrar los han devuelto para ya y luego pues enhorabuena por el despliegue policial por la seguridad que ha habido todo el fin de semana porque no ha pasado nada ni en el estadio ni antes ni parece que nos vamos a la hora de eso esto

Voz 4 05:26 es una celebración todos creo que la gente de Boca River Plate es que llegan a juntarse que seguro que esos porque creo que todavía no quiere decir lo del todo pero chapeau hasta hasta ahora José Mari

Voz 3 05:34 granito era el inspector de policía que entró

Voz 4 05:36 o el dijo el portavoz de la Unión Federal de Voigt bueno

Voz 0588 05:39 he está pendiente de esa celebrar

Voz 3 05:41 José Antonio Duro en la Puerta del Sol está Fullana en los exteriores del estadio y en seguida Antón Meana hijos Palacio en las tripas del Bernabéu con protagonista también por ahí está Lluís Flaquer le voy a preguntar ahora por el partido ha va a nuestros comentaristas Addis Gabilondo Axel Torres y Bruno Alemany pero antes acaba de terminar también el partido de Liga hace unos minutos

Voz 0588 06:01 que cerraba este domingo con otra

Voz 3 06:04 día del Betis que le ha ganado eh

Voz 0588 06:07 eh por dos goles a cero en un buen partido de los de Setién

Voz 3 06:10 oye vallecano

Voz 0588 06:12 hice pone séptimo con los mismos puntos que el sexto

Voz 0282 06:14 Javier nos lleva mala tarde no vallados

Voz 3 06:17 sí luego han al Betis contento debido a la Real eh

Voz 0282 06:23 está bien está bien efectivo y el Betis ha puesto en puestos europeos apostó What truculentos de la Champions por ahora se abre en el Sanedrín voy a ver quién es que tiene esta noche vamos a

Voz 3 06:34 que alguno igual igual igual alguno causa baja esta noche en gran Pau veo otra señora Barlow muebles segundo partido consecutivo mira mira déjame que está por ahí Fran Roquillos me parece que con un gran Pau que hay es verdad como dice Talavera que ha hecho dos o tres paradones espectaculares hola arranque

Voz 7 06:48 si hola Manuela Carrusel con protagonista agitando que lo es lleva ya cuatro jornadas el Betis manteniendo su puerta a cero cuatro triunfos Olympiakos Real Sociedad Racing de Santander en Copa y hoy ante el Rayo ya ha costado de pero pero el Betis ha sacado el partido se asoma a Europa sigue te saluda uno de los culpables en la parte que le toca Pau López

Voz 4 07:07 hombre uno de los grandes culpables hola portero buena noche qué tal buenas noches enhorabuena Pau muchas gracias os han costado cuando decía Ron que te ha tocado trabajar trabajar duro pero para eso estáis no parar

Voz 7 07:19 sí así un partido muy trabajado que a parte pues eh no hemos partido perdemos aparatos muy muy rápido que provocaban sus ataques con la gente de arriba que tienen gente muy rápida arriba y bueno creo que la segunda demostrado un poco mejor aún así bueno ellos están bien plantados costaba mucho generar bueno creo que la jugada del penalti pues marca mucho un partido que hace poner cara y bueno lo últimos minutos pues lo puedes contar mucho mejor

Voz 3 07:43 ha hay más cómodo si habéis cogido esa confianza que os hacía falta también ponernos por delito

Voz 0985 07:48 en el marcador e ir poquito a poco escalando posiciones no séptimos

Voz 3 07:52 empatado con el sexto ahora mismo

Voz 7 07:54 sí la verdad que contentos no pronta temporada me estoy un poco más irregulares y cuando tenemos la oportunidad de Sato arriba pues perdíamos y bueno hoy tenemos otra oportunidad para metiendo la zona arriba bueno creo que hemos sido un partido muy muy trabajado Un partido importante con poblaciones uno en la que estamos y bueno eh que feliz de de estos cuatro pólizas en casa que se está haciendo muy bien y bueno nos quedan tres partidos antes de Navidad que bueno creo que es momento para para estar metido para está concentrado hoy para sacar los máximos puntos y la recesión en Europa como como primera porque creo que eso nos va a dar mucho no

Voz 3 08:32 tú demostrando por qué estás ahí con Luis Enrique una y otra vez no porque siempre hablamos de no De Gea o percibo si vuelve Iker au sino Kepa y ahí está pavo a la chita callando haciendo un temporada Don semana tras semana

Voz 7 08:44 bueno estoy feliz no me cuando decidí venir al Betis pues sabía que era un paso adelante en mi carrera y la verdad que he ido de de menos a más creo que cada día me está dando mejor tiene una persona al lado como es John que bueno e hubiera estén con él

Voz 3 09:01 me gusta mucho cómo estamos rozando me encuentro

Voz 7 09:04 bien físicamente me ayudó mucho en mejorar cosas y bueno también con los cómo juega el equipo al final hace que bueno por el portero que que fueran tengo los pies pues se ve un poco más no pero bueno ahora que que feliz y contento y con con ganas de seguir mejorando aunque muy fuertes para mejorar queda mucho queda mucho hay de Manu visitar su casa eh porque la próxima guerra dije allí con él

Voz 3 09:24 tiene que formalista que viene te apetece no

Voz 7 09:26 sí bueno al final voy a a casa un estado ahí

Voz 8 09:30 durante

Voz 7 09:31 hace muchos años y bueno para que será un partido especial porque bueno tengo cariño aprecio de la gente de ahí tengo amigos en el club los trabajadores tengo amigos en el equipo bueno evidentemente que será un partido especial para mí bueno a ver si si podemos a los tres puntos

Voz 3 09:48 oye ya John lo conocía antes au las conoció allí al preparador de

Voz 7 09:51 no no no la conocía lo conocí aquí cuando cuando llegue pregunta un poco por por quién había cuando decidió firmar por por el Betis bueno te puede decir no que los plenos entrenamientos fue un poco más complicado porque bueno tiene una forma trabajar diferente que me pilla mucho bueno sopesa que tuvimos algún rifirrafe que entonces me tiran encara pero pero aquí muy bien que una persona muy trabajadora como mucho sabes mucha verdad que me está dando muchísimo sentido no

Voz 3 10:22 calientas no que alguna vez te calientas y te lo tienen que Adán

Voz 7 10:26 bueno yo les decir que no haces una persona muy muy peculiar diferente a las a las demás igual que es muy agradable puede trabajar con él no

Voz 3 10:35 oye la última a la vez que jugaba instaba jugándose el River Boca que te parece estamos hoy todos pendientes de River Boca de un partido de Liga que en este caso era el vuestro no sé si te has entrado como ha que hoy llenan cannabis

Voz 7 10:44 sí hemos visto al final los la prórroga democrático en el en el vestuario de partido bueno voy a ver un partido si al final han sucio mucho la imagen lo que pasó en en Argentina bueno un partido así como unos son dos equipos tan emblemáticas en Argentina con todo esto que que tienen pues que que sea un partido bonito de fútbol al final así ha sido no

Voz 3 11:06 las con alguno no

Voz 7 11:08 la verdad que no tenía mucha entidad porque yo diría que no lo Celso más de de rozaría la vista por eso porque dando gritos ahí cuando vengo

Voz 3 11:19 bueno pues nada portero a seguir la racha de paradones de buenas dotaciones de victorias que siga la racha muchas gracias un abrazo Pau pues nada Rocky se va contento el portero Pau que ha hecho otro gran partido irse contento el Betis y la afición no que está ya acariciando

Voz 7 11:33 la escena europea y que hoy han bautizado al hombre que ha hecho el segundo gol ya le llaman por aquí me Sydney

Voz 3 11:40 oye así un golazo euh como se ha atrevido regatea toda la oposición extremo medio central

Voz 7 11:44 bueno esto parecía la Maestranza ese ya pañuelos el campo del Betis cuando hecho el segundo gol de la tranquilidad de los veintidós puntos que asoman al Betis al objetivo sí

Voz 3 11:53 el brazo arranque otro fuerte adiós adiós me sí

Voz 0282 11:56 detrás está la de Messina y deja bien si esta vez me recuerda a no han tenido cosa ha tenido mejores Ron quiero pero me está bien acordáis al central gamas salía desde ahí desde atrás llegaba hasta arriba la pierna tenía yo creo que si no hombre no

Voz 4 12:14 parecido pero es un jugador que lo hace muchas veces esos Asín y su cuenta cuando juega muchas veces

Voz 9 12:19 breve se atreve buscar aparece la muestra la aventureros y es un jugador que suma sumo la verdad que bastantes

Voz 3 12:24 ante Ortega se ha ido contento también Setién imagino no que el otro día dijo siempre si vamos a ganar la Copa

Voz 0301 12:29 hay la Europa League y ganamos la Liga no te creas malo no no te creas buenas noches enteras pero sí noto queda que ha salido contento porque estar en ese sino

Voz 0692 12:37 a cortita y al pie no se complica mucho la vida de la foto del partido que te ha hecho pavo a su excelente porque partido el Rayo estado hasta metido en el juego y creo que la relevancia de la jugada del penalti así lo ha cambiado el signo definitivamente por cierto me va vamos a escuchar a Michel técnico del Rayo porque aporta una visión creo que es poco errónea de la de la situación cómo se produce pero esto ha dicho el técnico del Rayo con respecto a la jugada clave del encuentro la jugada Éluard pues al final

Voz 0800 13:04 bueno son decisiones arbitrales que realmente cuando el árbitro va a haberlo ya es que él decida pero bueno son jugadas fortuitas que muchas veces yo creo que la aplicación real de la dentro el momento de de la acciones va más lejos ha aminorado porque hay muchas acciones en el partido que hay contactos no se no se revisa algo que

Voz 0301 13:35 es decir Iturralde hola revisa porque hay un error claro y manifiesto de del árbitro de que no aprecia bien la jugada y pasa estas fiestas no no no he entendido bienes eh

Voz 0588 13:46 momento el antiguo un piano a ver

Voz 0301 13:48 es el es el argumento que te van a dar todo los entrenadores los jugadores yo cuando el por medio ya que no hay otra jugada ya esta jugada claro

Voz 0282 13:55 has visto estorbar pero bueno

Voz 10 13:57 ah muy bien

Voz 0301 14:00 te vamos a escuchar lo que ha dicho el técnico del Betis obviamente

Voz 0692 14:03 hay cosas que dice que que tiene también mucha lógica porque dicen creo que no hemos merecido tampoco ganar que el partido estaba igualado ya ha rematado con su estado de ánimo

Voz 1804 14:12 yo no estoy seguro que hayamos merecido la victoria yo creo que el rival que hemos tenido enfrente lo ha hecho francamente bien Nos ha comprometido muchísimo con el balón no hemos podido apretarle es todo lo bien que nos hubiera gustado aparenta la elaboradas por algo será seguramente

Voz 0800 14:30 no lo puedo explicar pues no

Voz 0301 14:34 pues eso te pregunta pero por qué está tan serio algo será por algo será que no lo contaba ya lo contaron día

Voz 4 14:40 bueno está para que te décadas otra vez aquí en sí sí sí no no quedarán achuchón grueso tronco con vosotros una a la otra

Voz 3 14:48 un abrazo Santi Ortega hasta luego adiós Rocky ya aunque éste tiene usted así adiós bueno no sé si valor aunque Gloria eh creo que pediría hasta el punto que digo yo que ese triste así enhorabuena los béticos que están contentos con el equipo séptimo empatado con el sexto también están contentos los aficionados el Real Valladolid que hoy al logrado un importante triunfo después de cinco jornadas sin ganar Dani Garrido ante el Cafés como yo que si no yo sospechoso pero habrá otro como él como estaba benjamín benjamín enormes un día fíjate apostó entre el Valladolid y el pero creo que la alegría no es completa en Valladolid José Ignacio Torradijo hola muy buenas

Voz 1623 15:27 hola Álvaro uno uno dos tres puntos muy importantes para el equipo de Sergio González tres puntos importantes en un buen partido merecida victoria

Voz 11 15:37 sí sí bueno la ha trabajado hay que decirlo le ha dado la cara así un rival durísimo para el Valladolid la primera parte me da la sensación de que ha fraguado sólo el éxito no con ese gol de Toni con un orden defensivo tremendo recuperando poco las sensaciones de ese los primeros partidos de Liga que le habían llevado pues prácticamente estar en puestos europeos es lo que quería avisar no después del partido con el Leganés volver a ser ese equipo serio atrás que no dejará espacios y que aprovechara su momento y es lo que ha ocurrido lo ha aprovechado Tony

Voz 12 16:04 después en la segunda parte nada más comenzar

Voz 11 16:07 segunda mitad Antoñito ante una mala salida de Moyá ha hecho el cero dos parecía que estaba todo encarrilado pero una gran reacción de la Real que ha empezado a meter gente arriba detenía Janus hay que tenía Mikel Oyarzabal que tenía Willian José que ha sacado autista

Voz 1576 16:20 bueno era mucha pegada así

Voz 11 16:23 su que acorta la distancia así lo último minuto el sido de sufrimiento para el conjunto de Sergio pero bueno al final ha mantenido el resultado y suma tres puntos que le meten en mitad tabla les hacen sacar trece al Huesca diez al Rayo ocurre el Atleti bien y estar más cerca de Europa que otra cosa pero bueno pies en el suelo y sabedores de que pues al final quizás se acabe sufriendo pero de momento son veinte puntos y un Valladolid que por lo menos recupera un poco ese

Voz 0749 16:45 es algo serio que que puede darnos

Voz 11 16:48 esto cualquiera algún dato humano el Vallejo ha perdido fuera en Sevilla uno cero y sin merecerlo en el Bernabéu sin merecerlo lo demás han sido tres victorias y tres empates

Voz 3 16:56 encajando muy poquitos goles jugando bien y hoy volviendo a ser un equipo desde el trabajo desde la humildad y haciendo muy muy bien las cosas si sacando un resultado importantísimo en en Anoeta que ha tenido la ha estado buscando hasta el final pero hay noticia que tiene que ver también con el Real Valladolid y que no se adelanta a esta hora de la noche Tornadijo Torna

Voz 11 17:14 sí lo que podemos avanzar a esta hora de la noche es que Fernando Calero estaría decidido a aceptar la oferta que tiene del Borussia Dortmund hay dos equipos que siguen e insistentemente a Calero uno es el Sevilla y el otro es el Borussia Dortmund el Sevilla no acaba de dar el paso tampoco ha entrado directamente en una negociación con el Valladolid pero el Dortmund podría haber llegado a un acuerdo esto todo lo que podemos avanzar con el jugador en la cláusula rescisión de Calero es de once millones de euros pero Calero ha llegado a un acuerdo eh hay una especie de pacto con con el Real Valladolid ya que si se marcha en el mercado invernal

Voz 0749 17:53 si no pagaría la cláusula es decir Remi

Voz 11 17:55 iría al club que le fiche para negociar por encima de la cláusula de esos once millones para no perjudicar al club dejando un poco colgado ahora el mercado invernal Quique si se va en verano evidentemente el creo que lo quiera pues pagaría esa cláusula de once millones por lo tanto lo que falta saber Calero se pude ir en enero y se va ir en verano pero todo lo que podemos avanzar a esta hora de la noche es que la decisión del futbolista sería la de aceptar jugarse

Voz 0282 18:19 ante el Borussia Dortmund que es el equipo que más interés ha puesto encima

Voz 3 18:22 lo que no quieres hacerle un roto al Valladolid lo dice oye si me voy le dirá al Dortmund si me voy ahora tienes que dejar por lo menos un marinero encajar

Voz 11 18:29 el acuerdo verbal entre Carlos Suárez y Fernando Calero que veremos a ver si se concreta ahora en el mercado invernal o directamente el Dortmund aguanta hasta verano pagando la cláusula quisieran jugar pero lo que parece claro es que el Sevilla no va a llegar el Arsenal está siguiendo también al jugador dato que podemos absolutamente confirmar pero el que ha puesto toda la carne en el asador para llevar una es el

Voz 0588 18:53 pues nada lo quieran llevar tantos porque está haciendo un temporada y el dilema de Carlos Suárez también es decir o lo pierdo ahora por

Voz 2 19:00 no sé cuánto igual les saca dieciocho veinte al Dortmund

Voz 0588 19:05 dieciséis o que en verano vengan y me pagan la cláusula que son once

Voz 13 19:08 exacto por eso yo creo que en este aspecto hay que destacar

Voz 11 19:11 eh la buena voluntad al jugador de en caso de marcharse por lo menos querer ayudar al club que le ha purga general

Voz 3 19:16 escaparate y que que le hace saltar que no gitana Calero

Voz 4 19:20 bueno al final lo hemos obligó abrigo temporada empezó bien suele comentado Keane Carrusel deportivo que turista joven que es canterano al final si está jugando bien está bien yo creo que es un jugador que sí que sí para pasar es que estaba clarísimo no se sabía dónde pero al final lo que queda vamos a ver qué pasa con el hasta luego Torra un abrazo

Voz 1501 19:39 a la Real le Roberto

Voz 3 19:41 trabajo lo intentaron hasta el final pero se quedaron en la orilla

Voz 11 19:44 sí

Voz 13 19:44 sí la verdad es que no hicieron mal partido especialmente la segunda parte pero tú no puedes pensar en

Voz 0749 19:50 ganar un partido cuando regalas dos goles

Voz 13 19:52 que ha regalado y la Real Sociedad mucho centro mucha llegada pero remate hoy por lo menos cero para el equipo de Garitano

Voz 4 19:59 un abrazo Ramajo hasta luego bueno pues a estos dos partidos

Voz 3 20:03 la victoria del Betis ante el Rayo ya la victoria del Pucela en Anoeta hay que sumarle el Eibar cuatro Levante cuatro vaya locura partido esta mañana ocho goles bonitos con el empate Mayoral en el minuto noventa y uno el del unos a cuadros de Leiva y la reacción del equipo esos cuatro cuatro empataron ahí en el noventa y uno con el gol de Borja Mayoral Además el Huesca cero Real Madrid uno que abría la tarde y que ahora del que ahora hablaremos tranquilamente

Voz 0588 20:25 de en el en el sanedrín con Isco y Asensio de nuevo suplentes e Isco salió en el minuto sesenta y seis Asensio en el setenta y seis

Voz 3 20:35 sólo el gol de Bale en el minuto ocho es el la los tres puntos en Madrid

Voz 0588 20:39 que ha jugado un partido bastante ramplón

Voz 3 20:42 ante partido lo justo un gol tres puntos lo mejor que podía haber pasado al Real Madrid pero no ha sido un gran partido pero sí una importante victoria también para los blancos va a seguir ahí en la pelea después de la victoria del Barça ayer por cierto no luego no lo ampliará así que

Voz 0588 20:56 lo digo pero ha llegado hoy otra vez ya lo hemos contado durante la tarde otra vez tarde al entrenamiento

Voz 3 21:04 le después el partido dos casi dos horas tarde

Voz 0588 21:07 casi dos horas tarde de Pelé que luego entrenamos solitario otra vez sí otra vez otra vez hombre que dos horas con una mira tiene

Voz 3 21:15 Corral de una broma ya no tiene el alta

Voz 4 21:18 era con un jefe suyo de respeto a los cinco minutos y la dos horas

Voz 0301 21:21 cuando empecé a trabajar y empieza así llegabas cinco minutos tarde llegas a las nueve y cinco

Voz 3 21:26 no en el arbitraje no iría a otros países no dimito

Voz 0301 21:28 consigue llegados me bastaron para

Voz 0282 21:31 pero ya sacaba os decía no es que me dormí donó

Voz 0301 21:33 que me dormido y me acoge y me dice no mira lo que eres eres

Voz 0282 21:36 vago porque si tan dormido bienes dos horas

Voz 0301 21:38 de estás dormido y que creo cinco minutos tarde

Voz 4 21:41 tumbaba así que dormían exactamente no es un vago es dormir dos horas

Voz 3 21:45 tarde de melé bueno pues todo eso en la portada de este tipo que me va a llevar hasta la una y media además en Segunda lo más destacado el Alcorcón cero Reus uno Cádiz uno Rayo Majadahonda cero el Sporting cero luego cuatro Las Palmas dos Zaragoza cero Córdoba cero en la ACB el Barça sigue líder y luego repasar nos alguna cosa más en la agenda ocho para las doce estalle por ahí con la banda Romero Gallego Pulido Jordi Marcos Torrejón Meana Talavera Pablo Pinto Garrido Iturralde estamos todos eh Fawcett seguimos

Voz 1623 24:48 quedan cinco bonitos para llegar a las doce una menos en ganarías cuatro menos en Argentina donde está Pablo difundir que es compañero de Radio Continental para que nos cuente ahora mismo como está Buenos Aires aquí sabemos que están de fiesta primero el sol todavía en el Bernabéu lo que evoca derrotados pero Buenos Aires hola Pablo muy buena

Voz 0282 25:08 hola muy buenas noches

Voz 11 25:10 a pesar del novio sobre la ciudad de Buenos Aires es increíble que la gente se concentrando en la plaza de la República el obelisco la confluencia tal vez de las dos avenida más importante que tiene en República Argentina tanta gente como nueve de julio la gente de Rivera que se congregaban alrededor de un poco más tranquilo la yo ya sé que vengan más de pasito ya poco pero se ve muchísimas familias muchísima seguridad para que Nacho idea Saint cinco cuadras suele redonda está cortado el tránsito se espera una afluencia de gente increíble para ese muy tarde aquí en la República Argentina recién está noche asiento parece mentira lo sale por atrás de de una como para festejar a ponerse de acuerdo con esta River campeón que acaba

Voz 13 26:00 tres tú lo más increíble de toda la historia

Voz 11 26:03 en Buenos Aires esto comienza a teñirse de blanco y rojo la fiesta promete hacer larga

Voz 3 26:09 gracias Pablo un abrazo está a pesar del diluvio que está cayendo ahora mismo en Buenos Aires desde miles de kilómetros de distancia celebrando la hinchada de River allí en la capital argentina

Voz 0588 26:18 el triunfo en la Libertadores eh

Voz 3 26:21 con mucha seguridad sin incidentes lo mismo que por aquí Pedro Fullana Exteriores del Bernabéu sigue todo tranquilo

Voz 5 26:27 sí soy tranquilo han salido pero los de boca ahora estaban saliendo

Voz 24 26:31 los aficionados de River Plate como te decía antes

Voz 5 26:34 ha sido una fiesta durante todo el día esa es la gran noticia por encima de lo deportivo había mucho miedo y al final ha sido una gran final desde las nueve de la mañana que comenzaba los cánticos en las fan Zone y hemos escuchado este mediodía a cuatro hermanos uno de River tres de boca su madre mía de boca el padre de River luego dos amigos íntimos uno de cada equipo que encima además los hijas eran de del equipo contrario y ahora tengo aquí a Jonathan o la Sonata muy buenas bueno con la camiseta de de boca tengo a Mariela con la camiseta de arriero o la Manila muy buenas hay que tal como están los dos han pareja se marchan de la mano entiendo que no hay pelea

Voz 24 27:13 no no no fue una final dura hay algo que hay nada voy contento porque eso fue lo una se pierde aquí pero estoy viendo Mariela que no estás muy no no voy mucho énfasis en tu en tu

Voz 5 27:27 celebración no sé si es porel si testar cortando porque luego en casa quite lo siento mucho

Voz 0282 27:31 ha entrenado bien vamos

Voz 5 27:34 hay un poco de pelea porque se quiere marchar a la Puerta del Sol

Voz 3 27:36 claro quién está diciendo Jonathan que no haga

Voz 24 27:39 exactamente a qué vamos yo le dejamos o no si es aquel que sabe no gozaba tú tú tú no lo acompañas yo no vio juntos veo que ha comido un poco la celebración no

Voz 8 27:55 a la River pero bueno lo eh

Voz 25 27:58 que te deja muy bien y no hubo ningún problema ningún antecedente ni nada por el estilo la verdad que todo muy calmado

Voz 24 28:04 cómo se festejar un clásico de esta alta estatura bueno Marie era lo veo un poco hundido lo vas a tener que soy un poco el ánimo eh

Voz 5 28:10 al éxodo en la eliminó hoy a puerta esto

Voz 0282 28:13 Dalí ahí efectuó un poquito gracias al

Voz 5 28:15 dos At y bueno pues se son dos aficionadas uno de boca ella de River son pareja lleva nueve años viviendo juntos lo han vivido en la intimidad ahora en ese camino que se lleva hacia casa ella tratando de empujarle a ver si puede ir a la Puerta del Sol a celebrarlo en los tiene muchas ganas pero es un poco lo que resume este día de fiesta Manu los dos han llegado muy ilusionados se va el ahora algo más triste por el resultado

Voz 1501 28:43 pero no pasa nada no pasa nada si te amigos lo superarán sobre todos los Boca

Voz 3 28:48 eh están todavía los jugadores de River en el estadio eh no se mueve nadie creo que bastante de la hinchada River sigue dentro también en el Bernabéu y Antón Meana mucha gente muchísima Gabi mercado buenas no

Voz 26 28:59 yo bueno pues bueno que te simplemente siendo uno de Reed

Voz 3 29:01 el ganando esto sí que es verdad que disfrutando mucho mucho gracias para toda la gente de repercute

Voz 0282 29:07 la radio en la Argentina River no tenga duda

Voz 1534 29:11 al mercado defensa del Sevilla muchas gracias no tenía muchas ganas hablar de verse que no le gusta que sepa que están aquí pero bueno este créeme Manu es mercado jugador del Sevilla que está en la grada celebrando la victoria de su equipo son mucho lo que quedan todavía aquí dentro del Bernabéu ya se retira River poco a poco para el túnel de vestuarios en breve con aquí en las entrañas del Bernabéu escucharemos algún protagonista de The River Plate visto a muchos eh

Voz 3 29:37 además de mercado hemos visto a Messi a Jordi Alba al Cholo Simeone James estaba hay del Atlético había también Bari estaba Griezmann Correa Filipe Luis Oblak Oblak el hemos visto hay con Florentino encima Florentina no se ponga nervioso nadie por favor estaba diván

Voz 1501 29:54 a un montón de gente que quería el partidazo de la Libertadores nos vamos al Sanedrín Prato dejó Belgrado una pregunta a Bruno

Voz 3 30:01 Axel y a Aritz Gabilondo eh hola muy buenas qué tal

Voz 0282 30:05 buenas noches Bruno qué tal hola qué tal está

Voz 3 30:07 Aris también han estado comentando con Dani en Carrusel el la final Olatz

Voz 1005 30:10 hola qué tal muy buenas Bruno

Voz 3 30:13 eh justo campeón River creo

Voz 0301 30:15 al final sí aunque no es podemos y ha venido perfectamente a a los penaltis pero creo que en más minutos de la final ha tenido más peligro ha sido más valiente ha tenido más fútbol Henry verde lo que ha mostrado boca sobre todo haciendo compendio de la en lo que fue la ida y la vuelta le doy mucho mérito a la reacción de Boca Juniors sobre todo a raíz del segundo gol de River hoy el de Quintero ha sacado la garra la fuerza lo que ha sido boca en toda su historia ya estaba puntito de de empatar el partido pero bueno al final ha caído ese tres a uno definitivo del Pitti Martínez pero

Voz 0282 30:47 lo que viendo iba a decir ciento ochenta minutos

Voz 0301 30:49 pero no porque hemos tenido prórroga bien viéndolos doscientos diez minutos me parece que Rivera ha sido mejor

Voz 3 30:54 sí eso que ellos sólo por delante en ese último gol en la en toda la final digo Axel

Voz 13 31:01 es difícil es difícil determinar si si es justo no es justo porque la primera parte del partido de ida River fue mejor la segunda parte

Voz 3 31:10 partido de ida Boca fue mejor la primera

Voz 13 31:13 arte hoy Boc ha sido mejor la segunda parte hoy River ha sido mejor en la prórroga que es lo que lo desequilibra River ha sido mejor por la expulsión por las

Voz 0282 31:22 si al final contra nueve no

Voz 4 31:25 ya claro llana si al final llega al partido entregar

Voz 13 31:28 sí yo creo que ha sido muy parejo hasta que sea roto Ike fuera Parejo yo creo entraban todos los planes

Voz 3 31:33 sí son dos equipos de un nivel muy similar

Voz 13 31:36 al final el talento individual de Quinteros Si si hay que marcar un nombre que realmente ha hecho la diferencia el colombiano lo ha ganado y quizás sea el detalle que ha decantado la final a favor de Rivas

Voz 3 31:48 decía Pablo bueno decís todos no nos entiende que no sea titular porque calidad tiene pero

Voz 13 31:52 eh

Voz 1670 31:53 le falta la regularidad lo vimos el mejor ejemplo fue el Mundial de Colombia donde fue capaz de lo mejor y luego desaparecer cuando más falta hacía a su selección yo creo que también ha sido clave el cambio Benedetto que además de meter el gol de Boca perdió presencia ahí arriba y el equipo de les que Loto y al final le han echado mucho en falta banda remontado River ya no tenían esa referencia arriba

Voz 0588 32:13 un golazo por cierto al ser sí sí el golazo

Voz 13 32:16 el pase es van maravilloso que la definición

Voz 0588 32:18 sí creo que comentaban Ariz

Voz 13 32:21 en en la transmisión que estaba Benedetto físicamente le le costaba aguantar tanto

Voz 0282 32:26 porque salir de una lesión

Voz 13 32:28 desde luego tiene que ser eso porque por por nivel por rendimiento en la final por rendimiento en las dos últimas rondas estaba siendo el jugador decisivo de de boca hay Ávila no ha aportado absolutamente nada a mí me ha extrañado que no haya entrado Tévez antes creo que requería amenazar con un símbolo como Tévez ya no sólo por lo que representa lo que es sino también por sus condiciones cuando estaba boca muy atrás el único jugador capaz de hacer una jugada él solo muy separado del resto del bloque era Carlos Tévez y a mí me ha decepcionado un poquito verlo tan al final cuando ya tenía

Voz 0588 33:04 con el partido perdido e Aris justo campeón para ti River también

Voz 0692 33:09 sí para mí si para mí ha habido dos detalles que han marcado este partido alguno ha sido esa entrada de Quintero que en una situación difícil para River porque iba por detrás en el marcador con el tiempo a premiando le ha conseguido eh hace lo que más que es lo que mejor sabe hacer este equipo que es jugar al fútbol poner en activación a sus futbolistas de más calidad caso de Piti Martínez caso de Ezequiel palacios de del propio Quintero y luego el otro hecho clave ha sido la expulsión de barrios yo creo que boca con once jugadores en la prórroga hubiera podido aguantar hasta los penaltis es verdad que le le falta fútbol no tiene tanta calidad como River Press un equipo corajudo y lo hemos visto en esos últimos instantes en los que incluso con nueve ha podido empatar

Voz 3 33:52 la previa decíais casi todos lo mismo está por ahí Gustavo López

Voz 0749 33:55 hola qué tal hola qué tal

Voz 3 33:58 como decíais tiene mejor equipo River pero Boca no se va a rendir hasta el último minuto que estaban con nueve cojo los sea lesionado Gago el portero arriba sea más épico un apoyos

Voz 0749 34:05 el final ahí sí jugó la heroica evoca y esa fue la sensación que transmitió en los últimos minutos no a veinte Hay la emoción que tú el partido eso

Voz 0282 34:15 pero el pueblito fue importantes un desgaste físico

Voz 0749 34:18 hablé con muchísima intensidad con muchísimas trabas bastante impreciso fue el partido en relación a lo que habíamos visto en el primer encuentro en La Bombonera

Voz 0588 34:26 pero la realidad es que River

Voz 0749 34:29 intención que tuvo creo que fue mejor equipo que fue mejor porque quien tiene interpreto lo que necesitaba el partido quiera duelos individuales intercambiar posiciones mover siendo una zona intermedia boca no encontró soluciones a esos problemas Le presentado a Quinteros boca jugó a lo que nos tiene acostumbrado a encontrar con facilidad el gol pero en la creatividad River siempre fue superior

Voz 3 34:49 se acabó la final más larga y creo que ha respondido a la expectativa que había eh a la expectación que había por todo no por lo por lo mediático por los fíjate en la que se había liado lo que ha en Madrid y luego al final el partido largo emocionante tenso hasta el final no se ha decidido con ese tercer gol que ya les ha rematado así una final espectacular

Voz 1670 35:06 menos en calidad que también desesperada que no la tuviera

Voz 3 35:09 es pues ya lo sabíamos en el resto ha respondido sí

Voz 0692 35:12 así que hasta le ha venido bien que haya sido en Madrid el desenlace porque tenía

Voz 0282 35:15 el foco mediático mucho mayor si no suelen

Voz 0692 35:18 España sino en todo el mundo estoy convencido y la gente ha podido ver que efectivamente falta talento quizá pero en cuanto emoción en cuanto a Pasión también es un fútbol muy atractivo

Voz 0749 35:28 Gustavo decías tú no que es el primer tiempo situó yo creo que tuvo claridad

Voz 13 35:32 sí las tuvo calidad

Voz 0749 35:34 aquí fue emocionante no vimos su partido tan cerrado vimos un partido mucho más abierto con alternativas para los dos River fue mejor en el primer tiempo boca mejoró en el segundo con la entrada de Benedet pues fue el primer tiempo fue mejor creo que vimos cuatro goles de muy buena factura y aparte de eso con alternativas el segundo si esperábamos esto no había margen de error sabíamos que el valor doble del partido de ida aquí no vale para nada eso lo hacía más atractivo en él pero pero condicionaba el segundo por eso vimos está encerrado todo tan fraccionado tan impreciso por parte de los equipos y cuando

Voz 11 36:07 dentro uno que Quintero que tiene precio

Voz 0749 36:09 Johnny tenía ganas

Voz 0588 36:11 agradar yo me sentía cómodo en el partido fue muy superior el árbitro qué te ha parecido porque te estaba imaginando en el campo

Voz 3 36:18 tú crees que son te agarran al árbitro del brazo se acerque a ese están habituados a otra

Voz 0301 36:24 pues tenemos otra manera no tenemos que cambiar nuestra mentalidad y ponernos en la mentalidad sudamericana ha sacado el partido acabó bien el están criticando bastante y sí para mí es penalti también

Voz 24 36:35 claro

Voz 8 36:35 coincidimos también penalti de pero bueno he

Voz 0301 36:38 lo importante es que acabó el partido y nadie se acuerda del árbitro en una final como ésta con todo lo que conlleva es lo mejor que le ha podido pasar al árbitro pero es mucho mejor árbitro cuña de lo que de lo que ha demostrado hoy

Voz 3 36:49 a unas cuantas tarjetas unas cuantas pero yo estoy

Voz 0301 36:52 yo creo que él quería no ser el protagonista por eso aguantado mucho las tarjetas al principio a esa ains has sabido llevar ya no podía luego aguantar la segunda de jugador de Boca de barrios ya te digo es muchísimo mejorar todo lo que ha demostrado pero bueno ha sacado la final que lo importante en este tipo de partidos

Voz 3 37:07 nada chavales me quedo por ahí pendientes con Antón Meana y con todo el equipo y con fracking el estadio Santiago Bernabéu y ahora estoy con José Antonio Duro hoy estamos ahora también una zona de de Exteriores del estadio hoy en la celebración de River que están en la Puerta del Sol llegando poquito a poco aunque como los dice Antón Meana la mayoría están todavía en el Bernabéu y ahí no se mueve casi nadie

Voz 27 37:25 aquí ninguno o casi ninguno de los jugadores todavía una

Voz 3 37:28 abrazó Gustavo Axel Bruno hoy lo haría algo bueno gran parte de este carrusel sea dedicado a este River Boca pero tenemos que hablar también de nuestra jornada

Voz 0588 37:38 por supuesto de lo que ha hecho el Real Madrid del partidazo ayer de Messi

Voz 3 37:42 el Atleti eh de un montón de cosas más

Voz 0588 37:44 está por ahí a todos saluda a toda la banda

Voz 2 37:47 hola Antonio Romero buenas ahora lo está por ahí Gallego

Voz 3 37:51 la noche esta Julio Pulido la Julio qué tal buenas noches Juan Antón Meana está ahí en el Bernabéu Mario Torrejón está a punto de llegar Antonio Antón si aquí este Carreño buenas Pablo Pintos y aquí sigo aquí Talavera aquí estamos en Barcelona Jordi Martí hola hola muy buenas está por ahí Marcos López también hola Marcos hola qué tal muy buenas noches a todos quiero que no me queda nadie iba a estar cruzando Antonio Romero pausa ya al Sanedrín

Voz 14 38:20 oye los premios llevan ruedas y que yo sepa no tienen hasta mil kilos de carga de verdad dices cosas muy raras conducir el nuevo Opel Combo cargo nombrada furgoneta Internacional del año dos mil diecinueve es conducir un premio viene a tu concesionario Opel disfruta la desde doce mil cien euros financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S A U hasta el treinta y uno de diciembre consulta condiciones en Opel punto es

Voz 15 40:05 el Deportivo que hasta era buena hora factores nada

Voz 3 40:15 eh oye sede sinceros vamos a hablar el cero uno del Madrid en Huesca pero antes quién ha visto el Betis Rayo mientras estaban jugando el alguien ha preferido el Betis Rayo antes que el River Boca yo sí

Voz 0588 40:25 si tú estás conmigo viéndolo mentir no pero

Voz 0282 40:29 habían los hoteles

Voz 0588 40:31 a ver si te has sido te has ido a ver al Betis de Setién más que tú sí sí

Voz 26 40:35 tú