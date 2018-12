Los Toros 09.12.2018

Voz 1 00:00 los Toros dirige

Voz 2 00:46 Manuel Molés desde

Voz 1395 00:50 saludos muy buenas noches no sé dónde estás pero poder estar en España escuchando SER más Radio Olé en México en la doble u en Colombia Caracol Radio Platinum promedio Quito lo cierto es que en alguno de los cuatro países posiblemente estés no posiblemente lo pasemos bien esta noche porque hay temas Si algunos de ellos muy atractivo nosotros menos agradables pero interesantes yo creo que todos María José Ruiz en la coordinación y esa técnica Gonzalo Bienvenida que a mi lado Gonzalo buenas noches

Voz 2 01:19 dado buenas noches no seis

Voz 1395 01:22 será ahí al frente de la técnica si quieres encontrar si tienes que ir a la delantera delantera sí señor en la calle Goya en Madrid contra ciento trece vídeos si conocerás a al mejor técnico en esta casa el que más se mueve y además que tiene ese puntito está ya bajo no hombre claro del Rincón en concreto bueno no bueno vamos a ver porque hay muchas cosas que comentarle se estamos aquí lo que estamos Juan José Padilla está en Méjico en en Calvi yo que es donde se va a cerrar se va a celebrar la corrida charra echarles muy especial en la que va a actuar el propio matador

Voz 2 01:57 claro eso sí con ella Joselito Adame

Voz 1395 02:00 que ha recibido una les

Voz 2 02:02 pero los testículos toreando en el campo

Voz 1395 02:06 bueno pues ése en todo eso será al principio pero luego tenemos se muchos personajes y algunos de ellos y muy interesantes y vamos a ver porque tenemos a nuestro primer invitado yo el primero vetados Helga García Garrido más conocido por Rafael Garrido o sea que es el director de uno de los más importantes agencias de de Turismo de de viajes o sea de Autralia y además está muy ligada a la plaza de toros de Las Ventas de Madrid Juan Verdeguer negocios conoce bien los mercados que decidió hacerse empresario como digo de la Monumental con un cincuenta y uno por ciento de la concesión de la plaza de toros de Las Ventas el otro cuarenta y nueve por ciento será de Simón Casas no y algo fundamental muy aficionado yo me imagino que esto ha sido una aventura personal no esperemos que dure mucho tiempo Rafael buenas noches

Voz 3 02:53 qué tal muy buenas noches bueno

Voz 1395 02:55 he visto enfadado con con lo de la y no me extraña la ministra no

Voz 4 03:01 la verdad es que me una pata de banco lo que ha metido

Voz 3 03:06 sí es un poco lo que decía no es sorprendente que una persona con esa responsabilidad no

Voz 5 03:11 el claro que este país pueda opiniones personales a la ligera no que además han encontrado un montón de gente que son los aficionados a los toros no que es que hay muchísima gente hispana desde mi punto de vista una cosa con ese cargo las opiniones pues ahí la tienen que guarda para ella misma

Voz 1395 03:27 además que es un espectáculo legal tanto este como el de la caza no ha ido a por los dos que llama la atención que a mí me daba mucho la atención no se teniendo nunca el público se permita dar opiniones contra el mismo los toros y contra la caza Gascan totalmente regular se hace más en las que trabajais vive muchísima muchísima gente la respuesta han sido muy fuertes entre ellas esa que acabo de leerse estudia me llama la atención que usted teniendo un cargo público se permita dar opiniones contra la fiesta de los toros y la caza hay otras menos menos caballeroso es más fuertes que las comentaremos dentro de un ratito yo creo que que todo el mundo lo conoce pero también porque forma parte de la plaza de toros de Las Ventas de Madrid experimento positivo

Voz 3 04:15 no me diga si yo creo Villán

Voz 5 04:19 he dicho muchas veces no que como experimento no para mí ya no no experimento ya me considero el experimento casi era al principio no tenía que venía era la unidad fuera pero yo me considero ahora ya una persona digamos dentro del mundo de los toros creo de una una experiencia muy positiva

Voz 3 04:33 muy muy interesante desde luego es así de seguido la parte efectiva

Voz 1395 04:37 que no me extraña porque todo aficionado de verdad y lo sienten así pero si si escuchamos a a tus socios Simón Casas bueno dice cosas muy claras no como que la fiesta es tocada por los anti droga evolución pero los riesgos de desaparición no está ahí es el riesgo está en la en la que la economía de producción del toreo es totalmente insostenible dice Simón

Voz 5 04:59 bueno es que tiene toda la razón simple lo queréis decir ya después de dos años dentro de la de la fiesta puedo decir clarísimamente que poner en valor lo tenemos dentro no si nosotros hacemos un espectáculo que no es sostenible económicamente te diría que no lo es en el noventa y cinco por ciento de las plazas de este país porque Madrid tampoco eso es lo que va a ser muy difícil que esto siga no yo fíjate hoy venía vengo del Bernabéu el Boca River

Voz 3 05:32 interesaba todo el rato porque la gente la gente apagado no sé si lo sabes Manolo Tena pagado doscientos euros de media por entrar a Ci muchas entradas a ochocientos euros

Voz 1395 05:42 yo me a ciento y pico mil o dos mil euros en el en el pueblo eh

Voz 5 05:48 por eso te digo pero a lo que me refiero con esto no no no es comparable por supuesto pero una de las principales cosas que tiene que hacer el mundo del toro es la liberalización de precios por qué no hay no no digo con esto que que la empresa que quiera cobrar más a la gente todo lo contrario pero si tú tienes libertad para organizar unas espectáculo oí eh tú puedes hacer un espectáculo de muchísima mayor calidad pues adecuar los precios según el espectáculo que tenga porque sino al final es muy muy complicado de verdad que no hay ninguna va en muy pocas plazas y muy pocas áreas donde todos los espectáculos que serán son sostenibles hicimos lo dice con toda su pasión pero con toda la razón sea tú no puedes hacer un espectáculo donde toreando entre figuras del toreo en Madrid y compras a a reventar con ganadería de primer nivel pierdes medio millón de euros

Voz 1395 06:37 es lógico además no obedece dice Simon gente ignora que el doscientos cuarenta mil euros que cobra el Madrid cualquiera de las grandes figuras del toreo suponen el cincuenta por ciento en uno solo el cincuenta por ciento del importe neto las taquillas de Las Ventas quedando por pagar a vosotros compañeros de ese día y además las que ya corría toros al ganadero el piso plaza y el resto de Castro generales y bueno mal yo supongo que habrá días que sí será negocio au sobrará dinero en taquilla no pero el espectáculo cuando sea de de lujo está pasado de de lógica acá económica no

Voz 5 07:15 efectivamente pero eso estamos tomando Manolón de Madrid aunque la primera plaza del mundo y que afortunadamente pues es una historia larga tienen muchas tardes para compensar algunas pérdidas no pero hay otras prioridades donde que esto no porque es un espectáculo que ya no es como el ICO no tiene la fuerza que tenía hace cuarenta años por lo tanto esto tiene que adecuarse Cúa es un espectáculo que tiene todavía mucho futuro por delante porque gracias a Dios hay un montón de aficionados de un montón de gente interesada pero es verdad

Voz 6 07:46 la la propia tauromaquia desde dentro

Voz 5 07:49 empresarios los toreros es aficionado a todo el mundo tiene que dar un cambio a esto porque sino de verdad no es no es ser alarmista es una realidad que será difícil de sostener ese ínfimo en lleva diciéndolo mucho tiempo con su pasión con ganas pero es que es verdad es que realmente no se sostiene de la manera que está All el coste

Voz 3 08:07 eh

Voz 1395 08:08 bueno yo no voy a discutir nunca lo que debemos ganar un torero no pero sí esto es como como dices Simón bueno es un tiró muy fuerte para las figuras muy importante y sin embargo y resulta que al no haber más ahí pero es que llegan con con el precio justo para poder pagar los gastos no que hay una diferencia tan brutal no entre la figura del toleró digamos respetable pero mediano no es tremendo no porque da la sensación de que el abismo no si lo hay que la mismos demasiados a Gerardo entre entre uno y otro Rafael no

Voz 5 08:41 absolutamente de acuerdo pero fíjate lo que yo respeto muchísimo por supuesto el el dinero que dan las figuras eran ganar una plaza realmente no no hay mucho que decir pero te dicho en la solución al crítico de la entrevista que con que hubiera liberalización de precios en una copia seguras en Madrid los únicos que ganan dinero esas cien son los reventa sí porque las entradas ilegales y la demanda de entradas existe en de asegura te paga mil euros por entradas que Valencia no lo no lo paran es oficial no cobrar de venta y ese es el problema que tiene la piel

Voz 1395 09:15 cómo se puede llegamos arreglar esto para que tenga equilibrio como como tiene que ser

Voz 5 09:20 pues porque lo que decíamos antes que las instituciones se impliquen que se les politice la fiesta que esto sea un espectáculo como otros muchos donde hay una persona una empresa un empresario

Voz 3 09:30 o un conjunto de empresarios que arriesgan

Voz 5 09:33 que se la juega y que ponen un espectáculo al a ese derecho a la gente y la gente le gusta

Voz 3 09:38 por lo que con lo que por un esto está

Voz 5 09:41 bueno pues hoy en día es lo que decíamos antes del partido de hoy ha habido gente que ha gastado fortunas porque lo vale porque es un partido único pues en Madrid hay muchísimos espectáculos únicos y lo sabemos todos hay muchos carteles donde la gente se donde hay demanda en las dos plazas por que en esos carteles el único que tenía que ganar en la reventa

Voz 1395 10:02 en por otra parte lo que nunca se cuenta es lo que supone el pago en ese caso al comer de Madrid porque el alquiler de Plaza no bueno

Voz 3 10:16 pero es que fíjate en esas reglas del juego la estamos jugador sabiendo cuáles eran que yo en ese sentido si me quejo ahora con muchas zonas para cada uno

Voz 4 10:26 esto antes no ojo pero con

Voz 5 10:28 en un pequeño matiz nosotros hemos pujado por una Place con un contrato que está alterado en su totalidad porque no podemos hacer espectáculos no taurinos entonces claro no es lo mismo no pero a allá de todo eso insisto que ahí no está el problema que el problema está en que la fiesta hoy en día está politizada está está está todo encorsetado

Voz 3 10:47 chao y eso es muy difícil en el siglo XXI

Voz 5 10:50 de verdad periodistas como tú Manolo que soy bandera en esto deberíais hacer te ya sé que lo hacéis pero deberían ser un grito de todo el mundo para decir esto tiene que cambiar porque si esto cambia de verdad a la fiesta quedan muchísimos años porque gracias a Dios si eso no el espectáculo de masas y un espectáculo que le gusta mucho

Voz 3 11:10 a la gente pero tiene que cambiar desde dentro

Voz 1395 11:12 sí porque puede durar muchos años si no le gusta a la gente como es se puede durar muy muy poquito no

Voz 3 11:18 eso sí sobre todo por el desequilibrio que hay en el zona

Voz 1395 11:21 mentalmente en los precios y en lo que lo que además es donde estaba no llevará la los políticos cuando aquí las plazas algunas figuras pero hay otro actor los personajes fundamentales que no son precisamente los los que más que una ganaderos

Voz 3 11:39 así es la verdad es que trabajaba

Voz 1395 11:42 o de querer una finca es mantenerlo son cuatro años cinco años el toro preparándolo eh

Voz 5 11:48 así es ir es parte fundamental de la esto es totalmente totalmente de acuerdo por eso digo que hay muchas desigualdades muchas cosas que que mejorar en la que está desde dentro obviamente tienen que participar también otros actores que

Voz 7 12:01 con a mí me políticos

Voz 5 12:03 además están dentro de la sociedad en los en los que verla entre todos podíamos que esto fuera mucho más sostenible Iker el espectáculo que siempre ha sido

Voz 1395 12:12 políticos van a cambiar este año bueno porque la pinta que tiene de todo esto es que van a cambiar y es un tema que habrá que hablar con

Voz 8 12:20 con con con claridad no voy

Voz 1395 12:22 a hablar con él decir mire esto tal y como está montado al final es malo para todos no

Voz 3 12:27 absolutamente andaluz

Voz 5 12:29 es un toque de atención súper serio con independencia de las ideas políticas que cada uno súper se unió a la gente no porque ha habido un partido político que ha sido el que ha salido ya he dicho yo defiendo la fiesta de la casa y la gente eso ha tenido muchísimo que ver estoy absolutamente seguro en el resultado de la votación Andalucía mira como también ha relacionado el Partido Popular de la mano de Casado que es verdad que siempre ha defendido la fiesta diciembre su partido ha velado pero nunca se había puesto tan de cara como es apostar ahora públicamente no y espero que lo hagan los demás partidos la la gente no se puede poner de lado en la Tauromaquia porque indicios una de la lo pagan las selecciones porque hay un montón de millones en taurinos si hay que tener respeto a lo que le gusta la gente

Voz 1395 13:12 lo del bombo te gustó no

Voz 5 13:14 sí Romo yo creo que si no es otro que ha sido algo muy interesante algo novedoso esa plaza uno de los dos años que lleva con mayor acierto H un montón de cosas novedosas no está al bombo es que a la Corea culturas estará en Corea el naciones ha habido un montón de cosas que se han hecho algunas ha salido mejor tasa ha salido peor pero hombre lo que no se nos puede achacar y en eso Simone está a la bandera de la creatividad es no es tanto rato pensando en hacer cosas nuevas

Voz 1395 13:42 la ministra de Cultura en cultura fíjate José Guirao has dicho que pese a no ser Taurino respetar las tradiciones arraigadas y la Tauromaquia lo es por tanto por ahí medio nos hemos salvado ahora Teresa Ribera es la verdad yo es que tengo una sensación muy extraña no porque es administra de transición ecológica en principio una cosa así un poquito complicada no de repente sí que me gustan los ánimo Tales vivos no soy partidaria ni de los toros Ny de la ni de la caza no la verdad es que que que luego te quedas pensando dice bueno ahí realmente Si sí ex ministra todo eso a quién le está a quién le está dando la píldora

Voz 4 14:24 más acomete a Losa la a la eh yo creo que el estado de la píldora

Voz 5 14:30 el pan más que es que son tres de la

Voz 1395 14:33 no no pesa se ha reunido con ellos eh

Voz 3 14:35 bueno pues conmigo digo pero es que es algo que no ha estado

Voz 1395 14:37 junto a sacaron un un voto de algún escaño en por un escaño especial otro matan son capaces de matar eh

Voz 9 14:49 es increíble cómo está esto hermano lo tiene que hacer un comentario

Voz 5 14:53 ese tipo a parar a una gente que efectivamente pequeños que son tres observar afortunadamente no

Voz 1395 14:59 es que muy muy terrible no que que que nombren a alguien con poder oí te día vais a mí es que no me gustan los animalitos muertos en vivos vía pues no compra pescado único para nada no o vete a saber dónde dónde estamos cuando de que va o o se quiere sumar el voto animalista no que han estado en contacto y para sacar un escaño más en Andalucía o tenga que votar no bueno y los no hemos hablado la otra parte en bienes de fútbol estás en los toros inauguraría no para de moverse en ese ese es otro otro mundo no

Voz 5 15:35 bueno sí la verdad que el sector turístico este año ha tenido un año bastante bueno no oí y nosotros en particular también es un mundo afortunadamente para este país súper importante tanto en el emisor en la gente que sale fuera como en el receptivo la gente que viene a España que a excepción de Barcelona que es evidente porque ha caído en cuanto al receptivo del resto del país va fortuna gente muy bien cosas como las de hoy demuestran que este país es un país acostumbrado a organizar grandísimos eventos como hacemos en la plaza de toros no organizamos en San Isidro el treinta y cuatro eventos seguido el evento intentar mil personas diarias sin ningún tipo de incidencia

Voz 3 16:14 todo fenómeno organizado yo soy yo soy madre y España dio creo cada una muestra de organizar un evento como de altísimo riesgo como le como el de la hoy como le como era el de hoy sin ninguna incidencia

Voz 5 16:27 ha organizado no eso yo creo que es déjame

Voz 3 16:29 no hubo lugar a todos ten con bienvenido aquí no le voy a negar aunque

Voz 1395 16:32 no buenas noches Rafael

Voz 2 16:35 hola Pablo hablabas de de ese contrato que que que no se puede explotar la plaza de Las Ventas en su totalidad por no poder celebrar conciertos Se sabe algo de vamos eventos no taurinos quiero decir ese saber algo de las obras a la empresa tenéis algún tipo de comunicación por parte de la Comunidad de Madrid

Voz 3 16:54 esto pues mira lamentablemente no González esto lleva haciendo desde verano que viene el lobo que viene el lobo en junio tenéis noticias lo volverá en julio después en septiembre después

Voz 5 17:07 estamos me dicen vino tenemos pero fíjate que creo que ni ellos tienen es decir con en ello la tienes es tan complicado dar ese paso que con las elecciones de por medio en mayo yo creo que

Voz 3 17:17 no sabe nada hasta las elecciones nosotros ya es un riesgo es un es bueno alto

Voz 1395 17:23 depende de quién gane yo ya se sabe ya ya ya sé ya sé de uno llama no no es es muy buena aficionado Adolfo ojalá no

Voz 4 17:33 bueno pues efectivamente un mira cualquiera ojalá a Suárez sí que puede ser

Voz 1395 17:40 además ha afirmado el mundo no me

Voz 4 17:42 a mi pueblo según toro de de su suegro

Voz 1395 17:45 más grande más malo que el demonio echamos uno de Matilla es decir todo enamorado todo el pueblo a todo el pueblo pueblo esa Costolo al día siguiente sea todo un caballero Rafael un abrazo muy fuerte y ojalá que bueno que que tengamos un año bueno no yo no se plantearía si hay que cambiarlo en algo o sea distinto más corto se decía no más

Voz 5 18:10 bueno ahora mismo está está Simón trabajando sin parar dándole vueltas a todas las posibles combinaciones y cosas en San Isidro pero fíjate Si yo tuviera que el que pedirán

Voz 3 18:20 no sé nada este año que no llevaba tiene que ser una buena salud

Voz 4 18:25 Jon Villanueva tanto como llovió

Voz 5 18:29 que ha llovido de treinta y cuatro tardes veinticinco se ha sido la primavera o al menos más lluvioso de Erandio de sentimiento

Voz 3 18:36 en cambio en la SER

Voz 1395 18:38 era otoño no ha habido ningún día

Voz 3 18:40 todo el mundo Rias Baixas magníficos efectivamente

Voz 1395 18:44 un abrazo muy fuerte empresario luego bueno pues esto hay que seguir no porque la gente del toro ha sentido dolida por lo que ha dicho Teresa habla la ministra no me gusta hablar con con tres ganaderos importantes sí yo no te seis Victorino Martín que además se vale hasta las seis de la mañana tenemos servido avino Vitorino buenas noches

Voz 4 19:05 qué tal buenas noches no que sepan la verdad Núñez Cuvillo

Voz 1395 19:11 las seis de la mañana a quiero te levantas tú mañana Vitorino

Voz 9 19:14 yo me despertaría es ahora porque es que es muy ruina ya tuvo yo del año pasado

Voz 4 19:20 ya te acostumbras y esas verdad cada a las seis de la

Voz 1395 19:23 mañana sólo salido no

Voz 7 19:26 no ahora está haciendo

Voz 1395 19:30 a partir de Saura no me aquí no que te has llevado el disgusto de todos los días con los políticos no que no sienta nada bien todo esto porque porque parece que otomana no y que además no jueguen a solamente con los intereses de de un ganadero o de o de un pescador sino ya cuando los intereses de de un país no

Voz 7 19:51 sí y además no cumplen con su generación porque el problema el tema político como desde muchos puntos de vista la verdad es que nosotros de de la Fundación vemos a todos lo somos partidarios de de ningún partido político pero lo que sí que vemos es que todo lo que ha subido Vox en Andalucía ha sido por defecto de los demás partidos que no ha apoyado a una de algo que está protegido por la tauromaquia y que además es parte fundamental de nuestra cultura de la vida de muchas personas

Voz 1395 20:28 aguanta segundo solo

Voz 10 20:30 en Mesón Serranito podrá disfrutar de la esencia de la tauromaquia en todos los rincones de sus mesones donde la buena comida se unen con las mejores tertulias síganos en Facebook en Mesón Serranito

Voz 1395 20:57 pero es muy raro ganadero sí que hubo una ministro diga eso no quita que no el que le buscaron salen vivos que no les gusta nada ni la caza ni ni las corridas de toros y que además sea ministra de transición ecológica entonces dónde vamos

Voz 7 21:15 lo que tienen que una cosa pero sobre todo es mucho más duro pues el acto vamos los actos las acciones que están haciendo los políticos a lo largo de muchos años porque no discrimina como segunda espectáculo

Voz 5 21:29 nosotros

Voz 7 21:30 un aparecemos en las televisiones públicas que pagamos todos no aparece el toro en los Presupuestos Generales del Estado más que para el Premio Nacional de Tauromaquia y este año a la función no han dado una pequeña ayuda para poner la Wikipedia pues

Voz 3 21:49 información taurina vuelven

Voz 1395 21:50 estamos hablando de de cuando en cuando

Voz 3 21:53 esta mil euros pero

Voz 7 21:55 ha habido que contratar a gente que bueno que al final pero bueno por lo menos algo han apoyado pero su desconocimiento de países su desconocimiento del patrimonio de este país su desconocimiento es abrumadora

Voz 3 22:10 no es que como

Voz 7 22:13 es un amigo mío es que para todo te examinan

Voz 3 22:16 el barrendero tienes que pasa días aprecio

Voz 1395 22:19 Deportivo tenderá una obligación primordial que es a buscar votos no irá bueno pues en esto de los toros es la cuenta está hecha de cuatro mil cinco mil o cinco mil ciento dos personas que van a los toros en este país esa esa gente se tratase no no te va a votar esta claro

Voz 7 22:38 no yo no es buscar votos ocasión la función de un político que está ejerciendo es servir al pueblo

Voz 4 22:44 no habrá están buscando pero otros ahora que la ante un haciendo doctor G veinte

Voz 1395 22:47 entre sus posturas

Voz 7 22:50 el carro o todos de yo qué sé yo

Voz 3 22:52 se lo más pomo pero se ha equivocado

Voz 7 22:55 por qué no se dan cuenta

Voz 5 22:57 hay mucha gente en este país

Voz 7 23:00 qué siente que vive los toros Itziar hasta ahora

Voz 3 23:02 ya se ha votado Azaila P

Voz 4 23:05 es con Portugal tiene no

Voz 3 23:07 bueno yo no yo si hasta ahora la gente ha votado por su ideología política yo creo que eso ha cambiado y la gente está para

Voz 7 23:15 por su forma de vida y pues sus gustos por lo que forma parte de su día a día

Voz 1395 23:21 la sensación que que tenemos es que estamos en el aire no que que no sabes nunca lo qué va a pasar porque ahora de repente bueno un haré conocía en este caso a la transición ecológica no pero de aquí para adelante que puede suceder porque la verdad es que tenéis apoyos y de de de de los políticos pocos no

Voz 7 23:46 sí ya lo he dicho aunque pero yo creo que la cosa cambiaba yo creo que el toque de atención de Andalucía ha sido darle el toque de atención Andalucía ha dicho que hay un una parte importante de este país

Voz 3 23:57 qué rural que hay una parte muy importante de éste

Voz 7 24:00 país que les gustan los toros y que hay una parte de este país que le gusta la caza y que eso se va a reflejar hasta ahora no pero se está empezando a reflejar a la hora de emitir los votos lo repito hasta ahora yo creo que la gente ha votado mucho pues su ideología pero en estas elecciones andaluzas Lazo también ha votado por lo que es su forma de vida y eso creo que ellos también lo han captado pero sobre todo sobre todo lo tengo que creer la ley y los relatos Domecq esta prótesis protegida pobre pero sobre todo aunque no estuviera protegida por ley es parte esencial y fundamental de la cultura de este país y es que además hay otra cosa que hay un fenómeno que se llama en un malísimo que viene vamos a Jo que el mucho es muy grave porque no solamente va contra la casa no solamente va a apuntar toro claro circo es que ya están presentado una proposición de ley en el Parlamento andaluz en el que un grupo político llega a decir que incluso prohibir en el futuro en la utilización de productos de origen animal

Voz 4 25:03 para la ciudad

Voz 3 25:05 eh

Voz 7 25:06 qué IS IS estos partidos que dicen que son antimperialista etcétera etcétera etcétera la están haciendo poetisa juego pues a todo ese imperialismo porque si por algo se ha caracterizado siempre los buenos políticos y sobre todo la gente de izquierdas es porque han protegido las consta hombre ellos gracias a que cada país de cada zona sentido a mí me aquella tremenda y lo que pasa en Portugal

Voz 3 25:34 también también

Voz 1395 25:37 ha defendido el campo y lo rural en en esos países no pues aquí aquí lamentablemente va al contrario bueno pues ya está despierto o sea que te vas a trabajar ya dentro de momento no

Voz 9 25:46 hoy me he reactivado el River

Voz 1395 25:51 tanto ella misma poquito lo

Voz 9 25:54 y eso me ha venido muy bien si usted que

Voz 1395 25:57 un abrazo muy fuerte Vitorino un abrazo Manolo me voy a que me voy a esa compañeros tuyos Ricardo Gallardo y Álvaro Núñez del Cuvillo quiere saludar a Ricardo

Voz 3 26:05 sí cómo no pues no te voy ahí Ricardo

Voz 9 26:09 el problema no es buenas noches Ricardo qué tal estás Torino nombre Victorino un abrazo muy bien aquí estamos que ya no él me alegro

Voz 1395 26:21 Ricardo Beit Twitter se levanta se pone a trabajar admite

Voz 9 26:27 yo lo he lo yo duermo un poco con iba cuatro y medio mañana

Voz 1395 26:35 me digas

Voz 9 26:36 y eso pues alguno

Voz 1395 26:40 Victoria no a las seis a las cuatro aguantó momentito aguanta

Voz 11 26:49 exacto no

Voz 1395 27:28 no digo Ricardo que cómo sienta no que una ministra del partido diga un disparate como el que ha contado no que debe saber de sobra como ministra de la transición ecológica hay que quiere acabar con los toros está legal declarado patrimonio cultural

Voz 3 27:46 siempre muy mala

Voz 12 27:47 es como si te robaron parte de lo que uno lo que uno no defiende y lo que uno está convencido de que haya una cosa que no hay que la pero una cosa que me querían tener decano entrásemos en esta disyuntiva que al final saliésemos tachado de cómo la afición del toro la afición de de la casa de cualquier cosa así sea tacha porque una cosa

Voz 1395 28:15 no esta fiesta ha sido mal viene todo lo contrario que de derechas de verdad

Voz 3 28:20 si no lo entienden el vamos

Voz 1395 28:22 para explicarnos comunista sacaron a alguien Valencia a hombros ahí la gente al pueblo para para pueblo y además los fachas no sol saque que iba al sol

Voz 4 28:37 a la sombra ya ya donde haga falta no

Voz 12 28:42 pero que no estamos siendo muy maltratado llama la políticas que muy oportunista la política siempre siempre siempre está haciendo siendo lo que realmente cree que le viene bien que que que muchas veces se equivoca como se pueden equivocado ahora mismo entre jaleo cualquier barbaridad no pero la política oportunista muy oportunista habrá hay que estar eh ha sido no sea fotos con torero e interesa en y

Voz 9 29:08 Sitti yo no vienen a uno a Annan lleváramos

Voz 12 29:14 seis

Voz 3 29:15 dos sí

Voz 12 29:17 es una foto y además

Voz 9 29:18 somos somos la política una cosa muy peligroso todo ese tremendo no porque el toro

Voz 1395 29:25 tampoco el guardián de la dehesa ibérica de tú de todo no

Voz 12 29:30 eh mira yo la cuando compró la finca donde está la ganadería de Fuente Ymbro y lo único que había allí era un hombre en Artà nunca allí nadie de con una piara de de cabra treinta cuarenta vacas eso es lo que constituía que aquí lloró Montserrat y aquellos la muy intentaba lo intentamos que vivan una de familia bien diría el vivan como ya está en Torres nada más beneficiado de del mundo de la tabla como yo también llama a Kaká en todo el mundo no es que se así

Voz 9 30:11 tú

Voz 12 30:13 ya de otro de de animales con la muerte de yo unos cuatro cinco días y metido en el campo ideal los toros como lo tenemos oí la sanidad que se pone cómo se cuidarlos claro eh escucha autóctonas de esos Ray pamplinas

Voz 1395 30:28 Islam hombre esta es una ganadería que de momento y lógicamente pues se vendrán con normalidad no pero hay muchas veces la ganadería con mes el otro trabajo que tenéis tú tienes una fábrica de muebles y no entonces seguro que que muchas veces las ganaderías se come la otra parte Maki

Voz 12 30:48 eso la hombre hay quién puede tiene la suerte encima de EB económicamente en esa eso pero él no veintinueve con un noventa por ciento de lo que tenemos

Voz 4 31:00 que si pasión el pueblo sí

Voz 12 31:02 así lo que eso no te introduce ICO como lo hicimos en como lo pueden ser muy como disfrutado y escucha caen Tardà esas Sierra de repito que no debutaría que aunque ya sin ya que encasillar la cierta esta como que como una cosa señaló

Voz 4 31:21 sí la verdad tampoco le debemos nada ningún partido eh y un horror lo que aquí en ningún partido a a bueno a comprar a pagar doce pienso bajar ponernos más más económico quería el toro no el evento el toro

Voz 1395 31:38 el guardián de la dehesa de este país no y que que bueno y que y que supuso cría ahí su cuidado ya compone quinientas mil hectáreas no de un tesoro ecológico que es lo que tenía que preocupa la actividad ecológica que porque además no saltos y me en otros muchísimos animales no que que viven o que van de paso se conserva gracias a eso no cree que la de esas algo pero lo lo más ecológico del mundo no sí no

Voz 3 32:12 pero vamos todo

Voz 12 32:15 terreno ellas en ella todo el cuidado que hay que tanto día o no lo haya hecho cogiendo trayéndomelo toda la hamaca en el campo porque hay que con el con la boca otro

Voz 7 32:28 Tirant dulce leyendo

Voz 12 32:30 neto ayer que quieren saber lo que la sanidad de esto

Voz 1395 32:35 porque no hay un una invitación a la a la ministra para que vaya a ver esto Alcampo

Voz 4 32:40 qué es lo que tiene que hacer si una persona que pero sé que tenéis que hacer es Vitorino mandarle buena tú mandar otra

Voz 9 32:47 si hay una persona que no me gustaría que Pissarro Fuente Ymbro nunca se mueva

Voz 1395 32:54 es la verdad que que en principio no es la animal ni les gusta la corrida por la pero pero yo creo que si es falta de conocimiento esto vendría bien no lo sé no lo sé porque tú

Voz 12 33:09 el conocimiento porque mucho con muy poco conocimiento que se tenga no se puede si una cosa tan intencionada el momento captado no

Voz 3 33:16 sí

Voz 9 33:18 porque otra cosa lo otro pues ahora

Voz 4 33:24 trata de que las grandes multinacionales no sólo de comer también igual

Voz 5 33:31 pues nuestro peso tener eso como que den

Voz 1395 33:34 campo lo que estamos la capital a pastillas todo al revés que un abrazo muy fuerte dos a solo

Voz 2 33:42 el un año que viene en esa amor

Voz 4 33:45 sí ojos bueno si se lo ha ganado eh

Voz 12 33:47 si Dios quiere

Voz 1395 33:49 qué tres novilladas materias corría casi no sufre Madrid que yo lo he visto agarrarse ahí al poste de del burladero como

Voz 9 33:59 porque es un momento que solamente por Serra cobra sólo paso también lo pasó muy bien no cuando salimos como el hacer

Voz 1395 34:07 vaya a otro compañero tuyo y así termino con los tres ganaderos con Victorino Martín que se levantaba a las seis ya no se ve dormí se está viendo el fútbol con Ricardo Gallardo que duermen dos horas al día yo espero que sí

Voz 4 34:19 con cuatro cuatro

Voz 1395 34:22 ya ya Álvaro Núñez del Cuvillo se va a las seis y cuarto camino de Portugal no sé dónde Álvaro buenas noches

Voz 6 34:28 Chema no lo dejamos pero no dormirse ningún ganadero yo si solo dormí me encanta no me di cuenta de que te has pedido

Voz 3 34:37 ya lo decía dónde vas a Portugal caso finca no yo mito decirle si bien de trabajo no pero voy a darle la nueva ganadería brava

Voz 6 34:47 bueno marcha lento pero pero bueno de dedica a seleccionar organizar

Voz 12 34:54 sí

Voz 6 34:55 unas al día que detrás de una vida hay muchísima luz como él la plaza pero ante que acaba de Finca organización Vaquero

Voz 3 35:04 es una historia larga no también bonita en que estamos

Voz 1395 35:08 tres ya

Voz 3 35:10 no tengo era dos mil veintiuno por ahí empezar el día toro no

Voz 1395 35:18 el mismo encaste no

Voz 13 35:20 sí sí sí sí sí mismo

Voz 3 35:22 sí leí la misma o mayor ilusión no

Voz 6 35:25 no proyecto esto que se inicien así me coge joven pues lo lo estoy viviendo con con una inmensa ilusión y con muchas ganas ya que está un poco más Aaron no porque en el momento de empezar alguna avería invertir dinero mucho dinero

Voz 3 35:40 además de trabajo aquí

Voz 6 35:42 viendo como está el patio pues a que está un poco pero bueno pero yo tengo confianza en mí la tauromaquia no lo creo que

Voz 3 35:52 vamos a tirar el paradero del golpe de ánimo vetada

Voz 1395 35:54 ministra que

Voz 6 35:56 en fin estaba acostumbrado desgraciadamente no

Voz 4 35:59 hasta aquí en Teología por todos los lados de cuando en

Voz 1395 36:03 cuando

Voz 6 36:04 que al final el

Voz 14 36:06 el atentado no es con toda la Tauromaquia contra la libertad no sabe nada raro

Voz 6 36:10 o sea que que se nos ataque y que no se no respete no yo creo que lo que escuchando a Ricardo de Victorino yo creo que lo que ha pasado en Andalucía tiene una parte negativa pero ya estábamos estamos el foco de la política no

Voz 3 36:24 porque por lo que se identifican

Voz 6 36:26 con España porque un un signo de identidad de nuestra nación

Voz 13 36:32 sí tenemos un enemigo

Voz 6 36:34 amigos de El País pues pues quieren ser enemiga de la Tauromaquia no pero la parte positiva es que hasta ahora no había en el voto taurino no existía esa es la realidad como bien District la gente votaba podrido yo que vivo aquí en el campo no yo he visto aquí un montón de gente que ha votado a partidos que no siempre en la ideología pero como defensa de la casa

Voz 3 36:58 lo que se hizo de él

Voz 15 37:00 venga sin embrago siempre es eh

Voz 6 37:03 bueno pero es que esos votos han puesto en la calle han partido que lleva cuarenta años gobernando día eh eh yo creo que eso bueno desgraciadamente lo único que respetan los políticos déjalo fotos

Voz 1395 37:13 lo único que les importa y lo único que les vale y lo único que les mantiene y lo único que que hace que que sea rentable es su papel dijo rentable también en lo laboral no aparte de de de lo político pero que que son los que más daño les hace tal y como está ahora no que es un mercado persa el tema de de de los votos que lógicamente lo que están buscando no están buscando por todos los partidos es alcanzar al mayor número posible de de votantes de áreas diferentes no que están como repartiéndose los ministerios según qué qué personas

Voz 3 37:51 según qué trabajo tiene no pero Manolo que estaba

Voz 6 37:54 hablando que hay un hay un millón de personas que tiene un permiso de armas para cazar y aficionado a los toros cuando menos ahí

Voz 15 38:02 cinco millones seis es decir si no

Voz 6 38:06 la lucha de votantes descomunal entonces cuando le falta el respeto tendrás prohibirlo esos quedan te va a afectar eso seguro que no como bien dice Victorino ya la gente defiende defiende su modo de vida no sea me encanta Motta con lo que es sí yo lo visto ni yo conozco muchísima gente que ha votado a a Vox que son gente de izquierda pero muchísima gente muchísima gente mucha gente de el de la casa muchas caballo mucha entre la luz de la carrera de galgos sistemática a los toros ya lo que venden en definen su territorio no

Voz 1395 38:43 no en mi vida al PSOE al menos una vez a cabreado no irá ahora pero el lo piense dices una cosa que te dices me gustan los animales vivos no comparto la muerte del toro de Los peces de no se qué de los pájaros de bueno

Voz 4 38:59 muy bien pero a su amigo una comida pero no no no no

Voz 1395 39:03 oye iba a usted y además que usted como ex ministro me puede hacer un día y y bueno poner final a todo esto no muy inferior birlo oí y hacerle daño índice no lo entiendes no no lo puedes entender yo creo

Voz 6 39:16 que está jugando está jugando con fuego sí sí sí no no es crucial pero yo creo también creo que esa parte de la sociedad ahora ya toma la determinación de una idea especialmente muchas veces te respeta a lo que a lo que se levantan se levantan con todo político no pasan Andalucía yo estoy convencido que sin el voto del mundo rural no se hubiera producido cambios esa producción Andalucía fíjate por donde después de cuarenta años

Voz 1395 39:46 esta ha sido la gente trabajadora eh

Voz 6 39:48 sí sí sí no no te doy se sabe yo conozco de yo conozco gente de asfixia no pero pero pero de pero muchos de de bastante Cerdán pero que da profunda quita mucho voto al Partido Socialista votó a Podemos y esos votos no son de Vox ni de nadie esos votos son de ellos no que quieren defender su territorio su cultura sus aficiones y que lo dejen en paz punto de no se meta conmigo todos los días

Voz 1395 40:14 tampoco en el mundo del toro porque son entre de entre cinco millones era adelante de aficionados Gonzalo hay muchísima gente de campo muchísima gente de con unas con unas raíces muy claras también con un pensamiento muy clarividente lo que no se trabajar y vivir tranquilos que no lo que no les complican la vida que no les Siegel sumó su capacidad de de de mantenerse en su trabajo la mentalmente en el campo no porque de alguna forma también todo es todo esto Álvaro ataca algo tan fundamental como su campo en el fondo

Voz 4 40:51 claro pero es que usted el trabajador del campo

Voz 6 40:55 totalmente el que conoce deberá no conozco ningún ecologista que un hombre de ninguno todos los ecologistas son gente de ciudad yo tengo un hijo que que un gallinero cuenta una historia porque sonriente sin quiero dinero diese metió el problema tocáis todas las gallinas se comió un

Voz 16 41:12 si el resto de mató no

Voz 6 41:15 entonces es que el el el de ciudad que quieren una noción de los animales constituirán sentimiento humano y no es así el mundo en el mundo de los animales en el campo duro en no tiene que ver con la con con la noción que tiene y cómo te hablas tú cuando hablan de los animales otorgándole derecho de de los sujeto de las personas de los individuos me parece una verdadera aberración desconocimiento total y el nombre de campo preciosa y entonces ecologista común ya no que no nos entera de nada no hay que Iyad quiere defenderse tardes no

Voz 1395 41:48 pues yo creo que que los explicado fenomenalmente bien es un tema importante y además han estado con mucha sensatez y Gonzalo los tres lo y además explicando algo fundamental no la gente tampoco está feliz están tocando o lo que es su trabajo lo que

Voz 2 42:03 es normal decida su forma de vida que además ejemplar

Voz 1395 42:06 la forma de vida porque gracias a ellos comemos vivimos mil cosas no encima no les vas a decir que que es un bárbaro sí sí porque porque cuando toca no matar el cerdo es una canallada porque me gustaría ver a cerdito toda la vida jugando con eso estamos hablando de de de dos mundos que te mundo enloquecido no porque el mundo real a veces da la sensación de que algunos políticos no lo entienden

Voz 6 42:35 la correción política es otra de las cosas que la gente estatal nariz ella no yo creo que el tema de la corrección de no poder hablar claro es un tema que que el que el hombre en el hombre la

Voz 5 42:45 allí en la nariz no

Voz 6 42:48 yo creo que eso soy notando en las próximas elecciones yo creo que para alguien del mundo del toro porque la voz del mundo el campo no la había defendido nadie ya se van a preocupar de defender la Manolo

Voz 1395 42:58 no preocupa a nadie hace daño a nadie es un espectáculo y bueno que que es positivo no hay además psicológico y Manila yo mandaría toda esa gente a a una una de esa para que vieran no solamente se beneficia el toro eh la cantidad de animal que se durante de una de esa la cantidad animales

Voz 6 43:17 la gente mira hay una cosa que nos hablan no sólo nunca no que le la erosión la tierras de labor pues nueve están en lució nada hicieron hasta montón de tierra la tierra de de esa no se mueve de tierras y Sagarra muchísimo la planta los árboles la agarran y la erosión es ínfima cambió toda la erosión que produce en la Tierra son cosa que ahora que a EFE los mismos que nos atacan solo que defienden la ecología esta señora que detrás ecológica la primera caída de serlo no

Voz 1395 43:47 pero no se ha enterado cómo es esto

Voz 6 43:49 no enteraban era Álvaro seguiremos comentando

Voz 1395 43:51 yo creo que este es un tema que a partir de este momento habrá que ir quizá dándolo contándolo yo creo que los espectadores les interesa porque son grandes virtudes que tiene el mundo del toro y que habrá que ponerlas en conocimiento hacemos una pausa

Voz 18 44:07 desde Sevilla en mesones del Serranito llevamos treinta y cinco años celebrando la Navidad ir disfrutando en todos nuestros mesones de nuestra clientela gastronomía así mismo queremos felicitar en estas fechas tan entrañables pone a su disposición nuestras espléndidas instalaciones olvide a visitarnos si viene a nuestra ciudad a abrimos el veinticinco de diciembre el uno de enero mesones del Serranito donde la buena comida se une con las mejores tertulias

Voz 1395 44:38 bueno pues ya tenemos a una posible ya hecha y tenemos a Paco pendiente pero antes me han dicho que tenía pendiente

Voz 2 44:48 no si contar un poco cómo va la jornada americana hoy estamos muy pensado desde lo que ocurre cada jornada el festejo de la Plaza México en La México se están lidiando toros de Santa Bárbara Antonio Ferrera ha dado una vuelta al ruedo en el primer toro Gerónimo eh abreviado con el segundo muy complicado y ahora está Juan Pablo Sánchez fin analizando la faena una faena que que a ti ha sido bastante eco en los tendidos no y luego en Colombia Manolo que esta semana hemos conocido la triste noticia que luego mantenemos con Guillermo de de que Medellín no va a dar toros en dos mil diecinueve Se está celebrando una corrida en Villa Pinzón una una plaza de la Provincia una corrida de todos los de César Rincón de las ventas de Espíritu Santo en la que Uceda Leal ha cortado tres orejas día corta toreado junto Luis Miguel Castrillón David Martínez que han resultado ovacionado

Voz 4 45:44 sí a Sevilla buenas noches hola Manolo qué tal bueno todo el mundo a nombró

Voz 1395 45:47 Sevilla y Andalucía no es el tema de me pillas Bertran que yo que que que hay una respuesta de de gente del campo y de gente de la de ese gente del toro que es tan incómodo no con concierto de acusaciones a y de la ni malísimo malentendido no sí sí al mundo el toro si la gente lo ves la gente porque han hablado tanto Victorino como Ricardo Gallardo como no han hablado exquisitamente no con educación y con respeto a todo pero ahí caigo como como como como un dolor no de

Voz 4 46:19 de que no les han entendido si además además Manolo te doy un dato porque estaba escuchando las últimas palabras de Álvaro Núñez del Cuvillo

Voz 0697 46:27 si el pasado lunes el día después de las elecciones convocó una rueda de prensa el número uno de la bicha de el partido Vox que ha irrumpido con con esos doce parlamentario después de esta última de lesiones Francisco Serrano en número uno de la lista por Sevilla me comentaba la compañera de informativos de nuestra relación que fue a cubrir esa rueda de prensa Mercedes Díaz que lo primero que dijo ese nombre es Francisco Serrano cuando se sentó allí o de las primeras cosas que veo es que los cazadores van a poder ir a casa ídolos Taurino van a podría haber toro

Voz 1395 46:59 pero el fondo libertad porque claro yo no lo otros no sea lo que sea pero pero déjeme tranquilo claro

Voz 0697 47:09 la cuestión es que han metido la cuestión taurina en el debate político que ya echaba pero únicamente para atacarla ahora se hubiese

Voz 1395 47:17 que es un invento de Franco eh a lo loco

Voz 0697 47:19 en el debate político también para defenderla no y ahí vemos

Voz 4 47:22 sí pues la reacción del propio Guillermo Celis

Voz 0697 47:25 para el presidente de la comunidad extremeña a las palabras de la ministra Teresa Ribera delibera

Voz 4 47:31 ha dado la la plena seis

Voz 0697 47:33 eso con la clase con los que Fernández Vara pues ha dicho que que la Escuela Taurina Extremadura es lo más importante de España yo creo que fueron del debate político pero por fin para que también se defienda la cuestión taurina

Voz 1395 47:45 pero lo más importante de España porque tiene una finca se dedicadas al mundo del toro porque ahí hay una ecología fantástica a favor de de mantenimiento de de de las tierras de la gentes del trabajo de mil cosas no y todo eso como aquí estado callado todo el mundo y parecía que no pasaba nada al final hay que contarlo hay mucha gente que está fastidiada con que traten con esto no aunque dijo

Voz 0697 48:07 pues yo ya lo comentaba mola la semana pasada no creo que lo comentaba que ante esta cuestión

Voz 16 48:12 pues casi todo el mundo se ha puesto de perfil

Voz 0697 48:15 y ahora parece que ha llegado el momento de no ponerse de perfil afrontar en la cuestión la cuestión pero con las

Voz 3 48:22 Zidane que es la cuestión requiere

Voz 1395 48:24 yo creo que que es momento de poner las cosas en su sitio y eso es fundamental Paco un abrazo muy fuerte

Voz 3 48:30 venga Manolo un abrazo bueno tenemos

Voz 1395 48:32 es consciente en de que matador de toros ya de ha estado en Ecuador en Río Bamba dio en Río Bamba no si ponemos una cosita

Voz 2 48:46 venga

Voz 19 48:46 había pasado ya

Voz 1395 48:49 los nazis

Voz 19 48:55 la seña cine muy desarmado de los Christa a la hora de la Alhambra en los CRA

Voz 2 49:07 bien no

Voz 20 49:09 en esta lugar

Voz 19 49:12 pero ni así

Voz 4 49:20 oye te buenas noches buenas noches qué tal estás todavía América va a estar aquí a no ya estoy por aquí yo estoy por aquí ya estás por aquí bien contento

Voz 1395 49:28 por no sí la verdad es que muy bien por Ecuador

Voz 16 49:30 pues muy contento y bueno ha salido todo bien el entrenamiento está dando sus frutos no

Voz 1395 49:36 a partir de ahora aguantamos entrenamientos au todavía no vamos a dar una vuelta por ahí

Voz 16 49:42 bueno la verdad que me gustaría no volver volver a América la verdad que bueno es que he tenido muy buenas sensaciones y me gustaría volver no la verdad que ojalá pueda hay oportunidad de devolver a Méjico de de de poder puerto de alguna corrida más cruzar el charco la verdad que que me encantaría porque me he encontrado muy agusto y me encuentro bien y bueno me también Irene me gustaría que la que la afición pues Mexicanos las John americano en general pues te conozca no