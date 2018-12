La Vida Moderna | River Plate 3 - Boca Juniors 1

Voz 2 00:00 venido

Voz 3 00:19 muy bien todo eh

Voz 4 00:28 para rabia pro

Voz 3 00:38 eh yo he clavado él o ella era alarde ser el otro día ya estuve cerca de la perfección pero yo creo que como presentación de programa increíble pero justo además sin citarlo lo justo

Voz 0470 00:49 si ha dicho lo que en realidad lo que siempre inicialmente comenzamos esta cabecera nueva de Greta Van Fleet come más corta sólo daba tiempo a hacer esto a decir es toda la vida moderna es hoy el lunes no sé que una para divulgar todo lo que mete normalmente se carga el programa es verdad es mejor ir a a los

Voz 3 01:05 ánimo claro Si no menos es más y además

Voz 0470 01:10 Jamal lo ha dicho con mucha energía y además aplican

Voz 5 01:12 menos es más para Swat ficticia

Voz 0470 01:15 tenemos que decir que hoy lo hemos comentado con el público que hoy Juan Ignacio viene con un sexy Juan Ignacio el pantalón ajustado enseñando a Nabokov directo al Cruise y pantalón de tachuelas de esta te hombre el posparto sí sí Sacchi papal y marcar al equipo el melenas PSOE que verdad que el marcan un poco eh Mini que pezón tiene el pezón pezón duro e por primera vez en cinco años viene con la camiseta por dentro del pantalón

Voz 5 01:43 sí por ahí me quedé más apretadas pero porque yo lo que

Voz 1194 01:46 previsto el otro día en una tienda en Malasaña digo la M

Voz 3 01:51 es una eh

Voz 1194 01:52 me me la pongo Si me la pongo así faja Haditha el efecto de rellenas más claro

Voz 0470 01:58 no no es que va realmente sexy e es una M claro una M para un tío de uno noventa y cien kilos pero la verdad es que es marcar

Voz 1194 02:06 la chica mira a comprarla de chicas que tiene todavía las manguitos como más recortadas pero ésa ya no me dejaba el ombligo fuera pero tampoco está mal pero al que ahora no pero en abril claro pero porque es que no la verdad que me la compro

Voz 3 02:21 Cara y otra cosa es a la te condena

Voz 1194 02:25 pero por qué este giro hacia sexy Juan Ignacio bueno y se me ocurrió que podía comprarme algo para renovarlo de petróleo a vale esto es para tu programa esto esto me gasto el dinero para vestuario para la resistencia

Voz 5 02:40 no pero me me hacía ilusión

Voz 1194 02:42 aprobarla hoy el avión

Voz 5 02:45 está bien pues de momento si controlado

Voz 1194 02:47 tengo tengo un botón un botón para para ponerme en plan competición

Voz 3 02:53 el eh con los coches deportivos tú llegas ahí ahora tengo que estamos ahí

Voz 0470 03:06 les iremos si hace falta una dosis poniéndole damos si te pones cara

Voz 5 03:10 eh cuando haga falta un acelerón

Voz 0470 03:13 hoy tenemos es que hay muchas cosas hoy antes de nada nos han enviado a lecturas entera que el enviado una caja con veinte kilos de fruta

Voz 5 03:19 la putas central esto

Voz 0470 03:21 Nos han envió una caja el miércoles por la tarde antes del pues eh y entonces una caja con veinte kilos de fruta que no sabemos de quién es y me dijeron en recepción el miércoles me llamaron miércoles catorce mejor no han dejado aquí a tu nombre una caja con fruta como para alimentar un pueblo entero pero claro yo está fueren no lo puede coger sabemos algo de esto qué ha pasado que está está bajo dice que está bajo estar podrido claro podíamos ir a buscarlo no tú puedes tú que entonces quién se queda al mando la producción porque fruta bueno pongamos en el descanso en el en el en el cambio de programa fruta podrida fruta dado no fruta normal que mandaron bien con lo que el paso del tiempo ha podrido eh bueno pero será un pequeño tener una una tutoría y ahora tengo una

Voz 1194 04:05 me mandan regalos que se que se diluyen

Voz 0470 04:08 claro para hacerme para hacerme ver a lo largo de la vida

Voz 3 04:11 está claro que no te quedas viendo esa esa ópera

Voz 0470 04:17 vamos a ver en la semana pasada llevamos a Vicente del Bosque senos quedaron varias preguntarle le dijimos que íbamos a volver a llamarle dijo que vale entonces eh tenemos por supuesto la primera fue una cosa así casual pero haremos y todo creo estoy muy orgulloso porque es muy bonita básica pero con una música que a mí me me retrotrae a lo que Vicente del Bosque eh Coca Cola

Voz 5 04:38 delante

Voz 6 04:40 hombre

Voz 5 04:42 así que

Voz 6 04:45 al hablar

Voz 1194 04:46 don Vicente

Voz 3 04:49 sí

Voz 7 04:55 el estilo eh tengan señala

Voz 0470 04:59 Del Bosque paseando por Salamanca con esta música está hablando pasan a manos atrás si yo haré campaña no

Voz 8 05:08 en

Voz 7 05:11 vale

Voz 0470 05:13 tenemos tenemos apuntaba varias cosas que tenemos que afrontar el otro día que no pero no había no hay otra vez el otro día apuntamos que tenemos que decirle que no diga poca broma que nos diga hola soy Vicente Del Bosque quiso muchas cosas que no diga hola soy vidente

Voz 5 05:28 Del Bosque explica lo dicho a cámara lenta del box

Voz 3 05:30 pero pueden o no

Voz 0470 05:33 me dijo el otro día que él sabía la historia de que don Vicente lo que tiene

Voz 5 05:36 el público se lo dijo a uno del público verdad

Voz 0470 05:39 que se comentaba en los setenta que gastaba pollos bueno que fue Makelele entre el primer

Voz 3 05:43 quienes sí

Voz 0470 05:44 pero eso eso no se lo preguntamos eso eso hay que preguntárselo si de pronto le vemos muy cachondo está bien si le vemos en Chile vemos que de pronto dice uno que van a entrar un bar

Voz 5 05:54 Sevilla cuarenta grados

Voz 0470 05:56 este en ese plan de preguntamos lo cual no es bueno el no es muy muy de ese círculo sino hay que contarlo de la anécdota eso lo que llamaban cámara venta a Vicente del Bosque porque era la la anécdota tuya de primer jugador yo tengo memoria de una televisión eso es eso que cómo va del colesterol que no diga poca broma

Voz 5 06:16 guante que al final lo bien porque luego lo tengo apunta lo pero luego cuando sabemos que está al otro lado teléfonos para maravillosos

Voz 0470 06:22 enorme en orden de menos a más primero que no tira hola Vicente del Bosque eso no eso lo último porque es pedirle algo lo primero en lo de tu anécdota para para para para que relaje nuestro teléfono Noales así

Voz 3 06:34 escucha la conversación igual en El Vestuario pero entre Iniesta Xavi Casillas a ver cómo se lo decía el primero

Voz 0470 06:47 la nota que muy cariñoso y es bonito joder me cosas

Voz 5 06:50 sí sí sí eso es lo primero luego que como que sí

Voz 0470 06:52 ya que el otro hijo preocupa porque no me Acacio Tobía el bigote como una campaña de amor

Voz 5 06:56 cómo lleva lo digo como lleva el bigote luego

Voz 0470 06:59 lo que como está de que qué tal el día en Salamanca que como está de colesterol y entonces ya que no diga poca broma y que no tiene o no soy Vicente del Bosque

Voz 5 07:10 esta tú déjame déjame un boli de los tuyos muchos de los míos e de que quieren mucho eh es verdad

Voz 0470 07:16 la anécdota lo apunto aquí

Voz 9 07:22 en plena arbitral con con centro busca su móvil no porque no

Voz 0470 07:37 que no puede OCU coge el deseo lo cojo lo que es

Voz 5 07:47 madre mía que siempre lo mismo satisfacción yo no me esperaba menos ha hablado con él ya te encanta quiero esta misma mañana

Voz 0470 07:58 no no pero momento no otra vez a ver si va a pensar que pasaba algo a quién esta llamando a orales a Domiciano otra vez darle el gesto del bigote con el dedo

Voz 3 08:06 a ver si ese equívoco alley está llamando a Luis Aragonés claro si el usuario no

Voz 0470 08:14 llama otra vez al espero que lo último que sabíamos que que cuando cuando habías hablado con él

Voz 5 08:21 a que matiza ya es decir

Voz 0470 08:24 ha colgado que ha colgado rechazar eh

Voz 5 08:27 ha rechazado ya daba rechazar llamadas sí sí sí sí sí bueno fue bonita nuestra relación

Voz 0470 08:32 corta cuando cuando lo hemos hablado con el a ver esta mañana el viernes viernes vale y el viernes que te dijo hasta ahora la una desde el viernes pero

Voz 5 08:44 una mayoría los acuerdas puesto que don Vicente este estará ahora pues qué sé yo bueno

Voz 0470 08:57 qué hacemos por el monte

Voz 5 09:00 la gente no la una y media no vamos todos a la Plaza Mayor de Salamanca daba vueltas a los chicos para hablar las chicas para otro para cruzarlo las miradas

Voz 3 09:13 Nicky

Voz 0470 09:15 eso es una putada porque todo el comienzo programas se cimentó sobre la llamada Vicente vemos yo tengo monólogo para mañana pero cada vez que hacerlo ahora caro pues ya

Voz 1194 09:23 hay que tener una cámara oculta en la Plaza Mayor de Salamanca enfocando a subir a su estatua que no está allí al que no está allí

Voz 0470 09:31 pero no voy a poner una cámara estatal como cinegética para ver si valen Vicente la él entenderle a ver su estatua en el hueco del medallón de Franco vale me parece moneda esta vez llamándole Duran vamos a votar el programa llamándole sí sí sí lo coge mete le pase lo que pase aunque esté Ignacio muriendo tu metas a Vicente

Voz 5 09:55 y ahí joder poder ya nos quedamos con la

Voz 0470 09:59 vamos a seguir intentándolo contar algo

Voz 5 10:02 el programa ha vuelto porque esto está muy guay porque era ella

Voz 0470 10:05 la Vicente del Bosque iba a decir poca broma claro

Voz 5 10:08 y de repente que bajones que el error también de haber anticipado la sección de lo que iba a toda esta gente sacra una expectativa y la gente que nos está escuchando el piano

Voz 0470 10:18 podíamos llamar para empezar el programa con algo guay algún familiar

Voz 3 10:22 un familiar de Del Bosque nuestro no de Del Bosque

Voz 0470 10:31 alguien nuestro tenis algún familiar así cachondo para llamar la edad

Voz 5 10:37 no sé es que ahora mismo

Voz 0470 10:38 había pensado no impone por empezar por lo general de fútbol de mi hijo que nueces Del Bosque pero tenemos otros entrenadores hablar de de categoría el equipo de mi hijo del Móstoles de categoría benjamín quieres hablar

Voz 3 10:56 eso esta es la oportunidad de tu vida es sustituir a Vicente del Bosque

Voz 0470 11:10 igual la lata un abrazo muy potente

Voz 3 11:12 sí

Voz 0470 11:13 un abrazo de padre abrazo palmadas Sergio eres el eres el entrenador de fútbol del Hijo de Dios

Voz 3 11:19 el hijo de delante José al por el caso es que es muy muy leyeron el cabrón

Voz 0470 11:27 que son alevines

Voz 5 11:30 estamos hablando de fútbol

Voz 0470 11:32 eh no vamos a hablar aquí de el a nivel de fútbol a nivel futbolístico de El hijo de Ignatius quiero hablar de Ignatius como padre de guiño de ver como central pero bueno está ahí Lucía que también entrenadora conmigo estábamos cuando hoy

Voz 1194 11:49 modificar entrada de tu las regañando y con razón

Voz 3 11:52 de pero papá se chocó Mi pie eso después de haberle levantado metros

Voz 0470 12:01 vale pero eso vale guay va un niño que juega al fútbol bien queremos saber cómo llega a Juan Ignacio a los partidos a los

Voz 3 12:07 el comportamiento del comportamiento al Parlamento el padre

Voz 0470 12:10 de los que se mete con los entrenadores o es es solidario luego muchos yo siempre voy a vídeo venga equipo está

Voz 3 12:16 ahora vas y se ponen para

Voz 0470 12:19 Luis en una barrera en una falta con mucha claro que hace que encima va de incógnito como es bueno

Voz 3 12:25 igual yo este pasado fin este puente porque tenemos un torneo que yo lo escuché en un pueblo que nadie sabía que existía cual Serranillos del Valle a las ocho de la mañana era la citación los niños dormido jugando el partido de fútbol los padres

Voz 5 12:42 un torneo torneo un torneo que se jugó

Voz 0470 12:45 Serranillos del Valle está más allá de Fuenlabrada a tomar por culo a la izquierda

Voz 3 12:50 tú no vea el panorama que allí a las ocho de la mañana en un descampado de repente mi el campo una tienda con los altavoces a todo meter de voluble poniendo reggaetón el torneo se llamaba aquí te con el ticket Soccer Revolution Soccer revolución en Serranillos del Valle María flipado

Voz 0470 13:10 eh Premio Premio flipado mil dieciocho en el último minuto

Voz 3 13:13 hasta Robinho del Valle quedamos segundos de grupo de obra

Voz 0470 13:16 bueno quedamos quedarnos con nosotros

Voz 3 13:19 que te implicas el también olímpica convino en taxi

Voz 5 13:21 tampoco

Voz 3 13:23 la verdad es el único madre mayor hasta sí dime tú como si se hubiera llegado a ese sí claro quién no tiene medio de comunicado tiene

Voz 0470 13:29 carné conducir y a esa hora los autobuses verdes pasan cada dos horas es que es imposible que vale ser el baño el primer equipo sea el primer de pecado vamos con un Labrada lo sabíamos

Voz 3 13:39 el campo de Sergio los padres mirábamos hiló Javier lo jugamos bien desde las gradas de aquel era una puta tragedia los padres de arriba mucha visión de pájaro viendo cómo tóxicos no pueden salir de su propia durante veinte minutos faltaba tirarlo por la gente

Voz 0470 14:07 pues nosotros Lucía yo en plan Ignatius se pero hacer sordo así que no sé es una buena charla que los dos siguientes partidos arrasaron a lo digital el Fuenlabrada en Fuenlabrada hizo presión en todo el campo el Móstoles no consiguió salir de Suárez

Voz 1194 14:23 paso reprochó dramático como usted

Voz 5 14:27 Boca River el Boca River

Voz 0470 14:29 pues bien muy bueno sería muy bueno nosotros muchas gracias por sustituir a Vicente del Bosque no

Voz 3 14:36 era vital para motivar porque mi hijo se dice

Voz 0470 14:41 exactamente os triste tu hijo del torneo eh cómo salir poco triste

Voz 1194 14:45 a mi hijo salió hecho polvo cosiendo papá no puede ser dice soy el único que está enfadado

Voz 3 14:51 se se enfadada porque sabía que sus compañeros después de no clasificarse esto

Voz 5 14:56 estaban divirtiéndose depende

Voz 3 14:58 me dio una charla me el amigos papá

Voz 0470 15:01 además

Voz 3 15:03 en y

Voz 0470 15:05 a su padre

Voz 3 15:09 pero es implica lo sino ganarlo

Voz 1194 15:13 o es decir no había exigente consigo mismo

Voz 5 15:15 se Serge antes del te puedes decirnos

Voz 1194 15:18 Thomàs es verdad yo la

Voz 0470 15:20 eso es eso es que buena idea tío porque porque así todo damos un poco el partido

Voz 5 15:25 menos

Voz 3 15:28 eso es lo que a los niños

Voz 0470 15:36 vale tienes que decir Sergio por favor como entrenador como Sin pues esto una arenga a jugadores

Voz 5 15:40 poca broma primero hola soy Vicente del Bosque

Voz 0470 15:43 poca broma pero con intensidad poca broma enfadado

Voz 5 15:45 los fueras al equipo del hijo Ignacio como si hubiéramos perdido con el Fuenlabrada dos partidos pero sí por favor

Voz 0470 15:53 me tienen cable tiene que hable claro para

Voz 5 15:57 cuando quieras

Voz 0470 15:58 hola soy Vicente del Bosque poca broma

Voz 10 16:02 hasta ahora se lanzó hace

Voz 1194 16:42 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque vida moderna

Voz 7 16:57 hola buenas noches le atiende lector

Voz 0470 17:22 pero ojo que en cada fondo cuando ve la gente empezaba como siempre asaltar tan a fondo sale una bandera quiere mandar doña Ana sacar una bandera de la extinta República fue poder pasear la bandera tiene una bandera de que de Colombia Colombia padre lo fue un aplauso para trago porque han unido

Voz 3 17:42 escucharon los tambores de guerra pero que hay que sacarlo

Voz 5 17:47 ha sido muy bonito porque casarte de la performance los golpes y tal ya el público otra sí

Voz 0470 17:52 y además como vea muy hábilmente porque vea que es una maestra de la porra mercado siempre vea ha ido haciendo cambio de plano siguió habiendo la bandera de Colombia y la de erróneo como dos antiguas referentes del programa como comunicándose entre sí

Voz 5 18:06 el juego es que me he emocionado

Voz 3 18:10 te pongas hacía falta recordarlo de Colón voy a contar de Colombia no estoy nervioso e intelectuales a la madera hermana

Voz 0470 18:38 Colombia precedente de gente que está esperando este momento de hace un año más de un año ya eh

Voz 5 18:44 pues no lo voy a contar

Voz 12 18:47 no no no no no

Voz 0470 18:50 no no no no no no no no no

Voz 5 18:53 es más es más es más está al revés

Voz 3 18:55 a cuento vosotros sí

Voz 5 18:58 sois colombianos con Colombia no filos

Voz 3 19:03 escuchando el chaval

Voz 5 19:08 no hay una amarilla ahora sí la verdad nos la requisa

Voz 0470 19:13 que pone en la boca abajo

Voz 5 19:15 eh mira voy a contar lo de Colombia para

Voz 0470 19:18 no no yo no podemos con nosotros y sí sí sí

Voz 5 19:20 voy a aprovechar este momento para despejar ya esa incógnita es aguda esa especie de leyenda absurda

Voz 0470 19:26 bueno Atwood que crea

Voz 5 19:28 he ido a un poco eh lo de Colombia vamos a decirlo ya estamos en Navidad eh David han pasado casi

Voz 0470 19:35 vamos a ver qué os para la gente que nos recuerdan a mi pico mira es que fue tú muy tatuar a Colombia coincido con lo de Cataluña si eso es hace un año y un par de meses entonces yo venía de Colombia ese día con una sección más o menos prepara cosas que te pasan colombiana había basado en el viaje de Colombia

Voz 5 19:50 si de repente Puigdemont se le va la flauta declara la independencia que yo organiza el referéndum y eso con lo cual los programas de ese día fueron especiales de lo de calor

Voz 0470 20:01 ya fue solapado por la actualidad nacional

Voz 5 20:04 pero la puta verdad de ese día ya llega al momento de reconocer Dios es que yo veía

Voz 0470 20:11 Nos ha vuelto a meter siete goles

Voz 5 20:14 hago lo que te lo fue

Voz 3 20:20 cuando te llamo

Voz 5 20:22 la puta verdad de ese día es que le tengo que dar las gracias a porque yo te dije que traía una sección preparada de lo de Colombia era totalmente mentira en Colombia no me pasó absolutamente nada reseñable no pasó nada llegué actúe hice mi trabajo a Turismo de puta madre

Voz 3 20:41 es más manteniendo el puto Surface la gilipollez díganme si esto no es tener un don civil de la nada de la nada vivir del aire que como llevo dieciséis años en esto grande con esta el puerto aplauso para sí sí pero fíjate que la cuán cuántos puede haber llegado

Voz 0470 21:15 así nos has engañado a nosotros también ya no engaña

Voz 5 21:18 apaños no pero si sumamos los minutos que en un año y tres meses hemos hecho con esta mierda igual que la gente hasta te lo gritan los teatros de Torrado y por la calle voy por la calle el taxista o de Colombia

Voz 3 21:31 no es nada

Voz 5 21:33 es portador saca este trozo de vídeo Alex empezar la silla porque muchas gracias por el adorno pero vamos es que me lo pasé de puta madre un país muy majo

Voz 0470 21:44 esto me lleva esto entronca voy a viajar

Voz 5 21:48 la película

Voz 0470 21:51 esto me lleva a pensar que lo que les quite también hace un par de meses de que tenían la mejor sección de la historia no son verdad

Voz 3 21:58 no es que ahora que todas las es el farol también yo

Voz 5 22:01 no sé qué hará esto es como el cuento del pastor y el lobo pero esa sección lo que pasa es que es una sección que ya no depende de mí depende de Vicente del Bosque de otros factores que escapan al control pero esa sección va a llegar iba a ser la mejor sino la mejor de cable no

Voz 0470 22:18 dimite la mejor que se ha hecho quien cinco años para mí sí

Voz 3 22:21 desde luego indignación desde luego

Voz 5 22:26 dos Curra la base por mi parte porque me está costando la vida pero quiero hacerlo y lo voy a hacer crisis ibais a cuando pase hoy todos los que sería más acertado

Voz 0470 22:42 todo como lo de Colombia no adelante

Voz 5 22:44 pero ya está lo de Colombia explotar hemos vivido un año y tres meses con esa mierda él pero no sale antes de Navidad mejor yo creo que no vale

Voz 0470 22:53 entonces creo que podemos empezar el programa no no sé pero es que no se ha presentado

Voz 5 22:55 así se presenta creo que no todo esto va fuera

Voz 0470 23:00 vale pues esto de la vida moderna programa programa eso ya les está haciendo lo llama el programa cincuenta y siete está siendo me llamaran Don Vicente otra vez Piqué no lo coge llamar llama algún familiar suyo mujer alguien a la Federación llama alguien a Salamanca al Ayuntamiento que te Lopetegui Lopetegui te paso el número

Voz 3 23:24 entre alternativa hombre que Lopetegui ex colega

Voz 0470 23:40 pero también la Joaquín los invitados a veces nos invitó a su restaurante tiene eso invito a ir

Voz 5 23:46 no no pagó caro eh

Voz 0470 23:51 lo vamos a hacer un poquito antes de empezar que no se prestaba usted Verdasco y llevamos cuanto minuto ya sabes esto es un desastre programa hoy veinticuatro no se presentaba para vamos a organizarnos soy yo ya dejaría para mañana parece es que no hay nada que decir en cinco minutos en una sección muy breve no sea yo presento hace promoción de lo de Zaragoza en este fin de semana que no se vayan eh ya aquí sacaba programa tú tienes algo guay tenía algo preparado guay bastante guays elaborado elabora bastante

Voz 3 24:23 ahora que no da tiempo viven esto humedad al no

Voz 0470 24:26 pero el puedes hacer dos cosas en dos minutos cada uno por supuesto esto en la vida moderna

Voz 3 24:32 que estaba yo puedo anticipar verás la gente si le gusta

Voz 0470 24:37 tenía mañana se puede guardar el miércoles exacto para toda la vida moderna programa número cincuenta de la quinta temporada estos la puta ser todo es la radio más escuchada de España Éste es el programa galardonado con un premio Ondas

Voz 5 24:47 el programa de Radio Nacional en dos mil dieciocho a ver si te no

Voz 3 24:50 me lo dejan un contento con lo que está a mi lado mi colaboradores está perdiendo pie un aplauso para Ignacio quela un año y el que ven conjunta

Voz 0470 25:13 el el micro de la SER con la parte superior de las diseña Colombia

Voz 5 25:16 el azul de la SER lo es que no no yo

Voz 0470 25:18 eso quiere vendrá colombiana era a tercios los colores pero no es cómoda claro ahí no hay como mitad mitad y luego veinticinco por ciento cada uno no mitad amarillo veinticinco por ciento al azul vecino

Voz 5 25:28 pues algo así que es barata de los chin

Voz 0470 25:31 es así

Voz 5 25:32 muy bien muy bien con la promoción Koke rápidas la promoción estamos el viernes en Zaragoza vale no se va a llenar pero

Voz 0470 25:41 el líder igual el milagro de Navidad hay que asumirlo ya hay que asumirlo ya tiene no digamos no no digamos nada para que la gente fantasea con cuánto queda en sitio muy grande ya veremos también

Voz 5 25:52 va bien lo que os va tanta gente va hombre

Voz 0470 25:55 a ver mucha gente pero lo sabía yo que actuaba en Sarajevo

Voz 5 26:00 mucha gente no que supongo que ese día habrá mucha mucha mucho jolgorio de cena de empresa no ya

Voz 0470 26:06 puede pasar puede pasar que sea la primera actuación que hagamos sitio muy grande la primera hasta el tiempo que no está lleno del todo con lo cual claro no sabemos cómo va a reaccionar Ignatius en una circunstancia porque está acostumbrado a un apoyo popular muy fuerte un apartar

Voz 5 26:22 vamos a ser Podemos en Andalucía creando una pensábamos que lo íbamos a bueno y al final pues mira igual ese día actúan Arévalo Bertín que sería Vox si no sé si se ha entendido

Voz 0470 26:35 mañana de desea un trompo allí ya que la única en otorgarle

Voz 3 26:44 vivo por pensar cosa agua para que la gente hay De la Vega ver que no se va a llenar pero tenemos

Voz 5 26:51 comodines que no se va a llenar pero vamos a estar ahí iba hoy vamos a darlo todo como si estuviese lleno o incluso más más más más

Voz 0470 26:59 si no está yendo lo daremos más claro que si estamos el

Voz 5 27:01 el viernes en Zaragoza el sábado el no

Voz 3 27:05 es el puto árbol gigante de Logroño de las luces ha puesto la puesto pero ojo es

Voz 5 27:13 que se inaugura osea la iluminación sin que previsiblemente recordemos dará el árbol de Logroño se inaugura el quince nosotros vamos a nosotros vamos a ver qué dicen los apellidos gente Logroño nos podemos inaugura y por supuesto por supuesto que cuenta en el Ayuntamiento no dejamos muchos amigos pero si quieren que lo inauguró bueno lo miramos lo podemos mirar un paseíto por allí seguro si se algo caerá justo hasta aquí la promoción

Voz 0470 27:39 he aquí la sanción de hasta aquí muchísimas gracias

Voz 5 27:41 hasta siempre

Voz 7 27:45 los cuatro copas

Voz 0470 28:03 lo ha pasado mal hasta que

Voz 5 28:05 estamos su pasado mal todo me constan igual que

Voz 0470 28:08 otra días muy nada de lo que puede hoy me consta que tenía comida

Voz 5 28:12 sí tengo a la mañana entonces

Voz 0470 28:14 te por pura coyuntura del programa como salía o lo de Del Bosque ha venido atentado pero soy salía notado tiempo hacerlo pero yo hoy me consta que tenía movida

Voz 5 28:22 que bueno hoy es una holgada nada para mañana

Voz 0470 28:25 eso de funciones pero bueno programa que está siendo extraño

Voz 1194 28:28 pero es bonito porque estamos como hipotéticamente hablando de lo que hubiera sucedido si no hubiera seis no hubiera sido nada estable entonces el tenía algo que tenía algo en cambio no sólo ha

Voz 0470 28:39 lo que lo tuyo no se puede resumir hay que hacer eso Pedro Smith

Voz 1194 28:42 no voy a explicar un poco lo que tenía y a ver si ustedes llevan llevan muchas notas y antigua hasta libro la libre a mí me fijado tengo manuales vivió una televisión de cómo crear una cita de cómo crear una comedia para televisión Forqué por qué lo que he estado preparando es especulando yo también lo que sería una posible serie de la vida moderna la sit com del avión moderna

Voz 5 29:05 pero he estado Zulia elaborando los perfiles nuestros

Voz 1194 29:07 el personaje como personaje escribiendo posibles tramas que eso sean en esos episodios todo desemboque en situaciones de divertida X pues al loro nazi excepto cómo prepara una hace llama en el mundo la Biblia

Voz 0470 29:25 momento déjame un momento divertido vieron ha puesto en mayúsculas trabajo

Voz 3 29:35 la ida consecuencia

Voz 0470 29:43 para la gente que el ente escuchando en Radio hay un escrito a ordenador con bastante cosas muy pequeño además divertidas Buendía rotulador divertida con

Voz 1194 29:50 me gusta mucho al epíteto además fíjate hay un libro de televisión que se titula el director de los ocho personajes de la comedia ya este libro dice que hay como ocho arquetipos ir ahí no sale realmente no da para más hay ocho arquetipos de personajes que que se de se desenvuelven en la comedia y la casualidad que tres de ellos se los ajustan a cada uno de los otros tres como un guante es con las características igual sino pues antes sólo son simplemente Annecy anticipo tú serías el arquetipo de el lógico inteligente yo sería a falta

Voz 3 30:23 no yo estoy ahí me pareció razonable volar

Voz 1194 30:30 yo sería el arquetipo del niño y que que sería el arquetipo del materialistas

Voz 3 30:36 entonces yo he tirado de ahí especulado con posible tramas desarrolló

Voz 1194 30:41 personaje spin off que ya hay spin off de la serie esto ya hay pensado lo que sería la cabecera de la cabecera hay un spin off de Koke Peinado que la serie esa peinado ya eso que está loco que está esquizofrénico rehace llama O'Neal que has visto es actor porno porno y tiene un desdoblamiento

Voz 5 31:04 aquí se hace como que a lo que nunca vio venir Spinoza Spinoza exacto porno y una de las suyas es que salía con la hija de Pantoja sería en la posada verdad La Biblia la vender la moto es tu vida Estepa vender

Voz 3 31:23 a ustedes si esto no puede tener su desarrollo perfecto perfecto

Voz 1194 31:28 eh y que todo desemboque en situaciones de consecuencias

Voz 3 31:33 Liberty

Voz 5 31:38 quiero Zico resultados y esto

Voz 0470 31:40 no lo vas a poner en más profundidad claro esto eh

Voz 5 31:43 encima pero mañana lo contaré en detalle muy bien bueno fue pues también porque el programa de hoy ha sido como

Voz 0470 31:49 ha sido todo un tráiler en lo que va a pasar

Voz 3 31:52 además todo la llamada de si todo

Voz 1194 31:55 ella hoy ha sido de anticipar la crisis

Voz 3 31:59 sus yo ha sido un programa

Voz 0470 32:02 ha habido también pasado porque es de Colombia lo que no ha habido es presente no es un programa alejado el lunes

Voz 5 32:08 totalmente el presente no sudar

Voz 0470 32:11 diez todo o futuro pasado no queremos nada del momento para programa El curioso eh

Voz 3 32:16 joe que es lógico te veo en lo inteligente te veo

Voz 0470 32:23 eh yo creo que con esto podemos Paremos la canción al podemos vamos a ver tenemos dos opciones oponer ya a la canción acabar el programa o dentro de que ha muy caótico poner la canción la música que siempre estoy que es sabes que tenemos

Voz 1194 32:33 que te describe el lógico inteligente describir perfecto responsable sensato y con sentido común sabe ser paciente hasta cierto punto irónico pero con buena intención

Voz 3 32:43 el Barça lo que como lo cómodo y madres y eso lo ponen en Tauro la descripción

Voz 0470 32:50 aquí canción tenemos sales para anticipar la también pero como no vivimos en el presente hoy no sería bonito

Voz 5 32:55 en un último intento de hablar con mi último intento a lo mejor el intento desesperado de salvar un poco extraña verdad reparando te pongo

Voz 0470 33:07 Alex Koke y no suena sino sueños así cuelga o lo que sea por la música directamente y no pasó al asilo cogerán Jocs a esta hora de igual puesto al comiendo

Voz 5 33:18 enfada eh pero gente de Salamanca que no atiende el teléfono

Voz 0470 33:21 a don Vicente no son comida japonesa tiene que comer Vicente Vico

Voz 5 34:54 River Plate tres Boca Juniors uno La vida moderna si es que no vamos a sacar con esa sensación de bajón absoluto

Voz 0470 35:10 ha sido uno de los programas de la historia sin duda de la vida moderna aunque qué haces si me gustaría dar una última noticia un poema

Voz 5 35:18 y ya para rematar los era dar una última noticia antes de parir unos con una con algo bueno una sensación de coño no ha sido todo en balde que es abierto su móviles teniendo el calendario que es la noticia que porque abre el calendario momento abre fotos eh habíamos decía apaga el móvil no habíamos dejado en una de las promociones que hicimos que febrero todavía no podíamos decir dónde íbamos a ir porque implicaba gira internacional momento donde es un gesto de dones

Voz 3 35:51 efectivamente a Bélgica

Voz 5 35:53 tras anunciar el sobre vamos a lo de febrero que es un bolo que sólo le interesa al forro de David que no se puede lo que los fritos ni Nacho ni yo no lo es no se ponen yo qué Jordi yo a hacer este bolo pero en febrero

Voz 0470 36:10 en febrero no el ocho de febrero

Voz 13 36:13 la vida moderna traspasa fronteras de la vida moderna con jet lag labia moderna

Voz 5 36:18 Nando

Voz 7 36:29 no roba ir a esquiar

Voz 3 36:31 Ignatius va ir a las Caldas allí a darse mi yo no ponemos al día siguiente a primera hora yo me voy a volver con cuatro cartones de Lucky

Voz 0470 36:43 ha sido una planta que que en la puta

Voz 10 36:48 un aplauso para el bandera Andorra un aplauso para cualquier un aplauso para venir mañana