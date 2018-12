Play Fútbol: Una zurda de campeonato (10/12/2018)

Voz 1 00:00 a retrasarlo Juanito pisa la paz

Voz 0301 00:25 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol los habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa Juan Fernando Quintero cambió el destino de la Copa Libertadores dos mil dieciocho entró desde el banquillo en el minuto cincuenta y ocho se echó a River Plate a las espaldas algo que no habían podido hacer hasta el momento ni el Piti Martínez ni exequias el palacios jugando una hora menos que la mayoría pudo igualmente de ser decisivo ganar su primera Copa Libertadores su camino hasta el día de hoy no ha sido fácil creció en las calles de Medellín sin su padre que desapareció cuando él tenía sólo dos años se encomendó al fútbol para salir adelante para no acabar delinquiendo como algunos de sus amigos y lo logró es la historia de un jugador hecho en la calle como cada vez queda menos Quintero tiene calidad a raudales pero también esa pillería esa picardía que no se entrena en las academias Ike sólo se aprenden las calles River tiene nuevo ídolo el nombre de Quintero a partir de ahora va a estar más cerca de los pasarela Fillon Francesco ligó Aimar esta Libertadores va a llevar grabado a fuego el nombre de un enorme estratega como es Marcelo Gallardo pero en la final de Madrid la vuelta de la Copa Libertadores lleva la firma de Juan Quintero

Voz 0301 02:00 nunca creí que va a utilizar una canción de aluma en Play Fútbol pero bueno es que la ocasionó lo demanda así Quintero que es nuestro protagonista de la portada del Play Fútbol de de esta semana es amigo íntimo de Malú Maison amigos de hecho porque coincidieron jugando a fútbol en categorías inferiores sí de ahí aparece una gran amistad Bono por cierto Malú más gran amante también del reggaetón supongo que también a raíz de de aquella amistad este es Quintero el que vais a escuchar a continuación Un Quintero muy jovencito tendría yo con apenas catorce años una una cosa así el entonces joven futbolista en Colombia goles

Voz 0301 02:48 mi fútbol es darle el balón a los delanteros y hacer que los compañeros toquen el el balón viene a decir a Quintero que insisto fue el protagonista de la final en el momento en el que entró Quintero cambió absolutamente el el partido parecía que tenía destino Boca Juniors esa Copa Libertadores cambio la la historia el futbolista colombiano estábamos buscando quién nos pudiera hablar de Quintero se utilizáis la red social Twitter is os mola el fútbol fútbol internacional en general seguro que ese guiso como Mino habréis leído alguna vez a Eduardo José Ustari arroba diez Kundera un mito en esto de Twitter para los que utilizamos habitualmente desde hace unos años que es el gran defensor que tiene Quintero en esta red social Kun Hola Eduardo José gustar It's como estabas muy buenas

Voz 8 03:39 hola qué tal ve uno como todo supongo que

Voz 0301 03:42 eh que tú encantado con lo que viste ayer por lo que te he ido leyendo en en Twitter y celebrando el desenlace de del partido porque fue sin duda la estrella del encuentro el colombiano eh

Voz 7 03:53 sí bastante feliz pues después de un par de años en los que Quintero prácticamente estuvo Ridao el fútbol que le llegue este momento hoy ya grabó su la historia no sólo de River no sólo se homérica señor esto todo el Mundial

Voz 0301 04:08 es curioso es totalmente cierto lo que les hace dos años viendo que las cosas no les salían como él pensaba que le tenían que que salir Quintero estuvo cerca de dejar el fútbol pensó incluso en dedicarse a la música lo que decíamos al al reggaeton en vez de de jugar a fútbol cool

Voz 7 04:27 sí que no sé si canto pues es cierto es que pensó en de cárcel reggaetón sí estuvo vinculado a la música pero también estuvo muy alejado del huevo duro un tiempo sin equipo entrenando con el Porto que el dueño en su pase pero sin sin sin jugar con periódicamente

Voz 0301 04:46 es cierto es cierto que lo que decíamos leyendo la final de ayer entre hay cambia el el partido el cambio dirías para situar a a Quintero pues no sé si cerca de de la banda derecha en una posición ahí un poco más intermedia pero en cualquier artículo de los que te he leído en Eldorado magacín también cuando has colaborado con los compañeros de de ecos hablas de de un Quintero que sí que puede ser media punta pero al que le gusta ir a la base de la jugada en ese sentido es un poco Valderrama es que se acercan al pivote para empezar la jugada desde abajo hoy ese también intercambio de posiciones entre Quintero y Fernández Nacho Fernández les dio yo creo a en lo táctico a River más allá de lo que hizo a nivel individual a Quintero creo que en lo táctico eso generó un cambio un vuelco en el partido que hasta el momento había sido no sé si dominado por boca pero como mínimo sí absolutamente igualado

Voz 7 05:41 la verdad es que el partido está siendo bastante competido oí yo creo que evoca dominaba porque estaba más cómodo irrigar no no no no ganaba podía avalar bueno no está jugando bien con entrar Quintero de vacaciones a cohesión como yo la llamo de enganche por derecha porque ya chistera un enganche clásico tirado recostado sobre la banda que ponen a hilar pases con una tela de araña en la que pues es un todo con el balón el pase aquí dos compañeros hizo que Rivière desde tocar tres veces para intentar llegar harto viseras cinco seis siete ocho veces antes

Voz 9 06:20 de plantarse una frontal

Voz 7 06:22 le dio al equipo leído Pradilla y sobre todo hizo algo que hasta ese momento ningún haya sido capaz de hacer paso paso Gonzales sus rayitos tensos que avanzaran en el que elimina jugadores de de Boca este con pases con la recepción de Nacho Fernández Pizzi Martín es que a espalda oso en el punto ciego de los medios centros evoca

Voz 0301 06:50 desde lo individual y desde lo táctico desde lo colectivo cambió el partido y es es una evidencia es un futbolista que no sé cómo explicarle a la gente que no es titular indiscutible ahora mismo en River y que no ha triunfado en Europa lo en River

Voz 7 07:07 y es pacíficamente pues cosas cuando Quintero llega a principio de año llegué en un estado físico e pues poco por fuera el nivel competitivo que se necesita para jugar en River Plate Gallardo tienen que introducirlo muy de a poco llevarlo poco a poco hasta junio el físico óptimo español que tenía Quintero en cuatro cinco años y en pues eso Palacio uno de los grandes medios de Gallardo el saberlo llevar no presionarles asimismo él ha creado un River en el que sobre todo en los partidos grandes en los partidos contra rivales de tú a tú y que lo que hace es jugar Alan analizar mucho mucho balón es dividir pelotas ganar segunda y tercera jugadas aprovechando pues de mayor mayor nivel físico eso es un mayor nivel técnico de de esos así fue contra Racing contra independiente eso yo existe contra Boca en los partidos

Voz 10 08:11 todo esto este año ahí

Voz 7 08:13 espero que pues tiene un físico más menú y todo que no no va tanto el choque que no sé si no ganase una estranguladas y omega es un elemento un poco extraño que Gallardo ha preferido usarlo en ese partido grandes como como revulsivo en caso de que su equipo el no pudiese dominar el partido a través de su discurso inicial que es la sede de jugó en juego mucho más dividido menos control y muchas más transiciones y hay juego vertiginoso más que el control que ofrece Quintero como cerebro Wiki

Voz 0301 08:49 quintero crece futbolísticamente en Colombia empieza en Envigado Le firma el Pescara que es donde empieza a progresar a destacar realmente le ficha por cuatro coma cinco millones el el Porto luego se va al rehén pendiente de Medellín y y ahora River Plate es un jugador que creció en Envigado creció con con eso de del fútbol de la calle seguramente Eduardo que que no se puede aprender en las academias que o lo aprende en la calle ese genio oí esa picardía que José tiene o no se tiene prácticamente

Voz 7 09:23 yo creo que la palabra que define a Quintero aunque aclara que pues tendemos a usar demasiado en este caso en encaja perfectamente Quintero es gente es creatividad antes ese ese enfado y mente rápida para jugar inventarse lo que incluso muchas veces en la patrones carrera sus compañeros no el cáncer se quiere que puede ser la jugada que bueno parte es una chica que ha ganado es saber interpretar que eso que pueden anticipar sus compañeros jugar también para ellos para lo que ellos pueden este realizas sí bueno creo creo no estoy seguro ahora que lo menciona que ya River ISO

Voz 11 10:05 eso efectiva la opción es oficial Jabal Andrés

Voz 7 10:08 en opinión de los derechos y bueno Quintero pues al principio decías que que tenía catorce años en esa es a su

Voz 11 10:18 en Galicia si no no lo he dicho orientativa mente no no sabía que tenía

Voz 7 10:24 que por qué Quintero de hecho ya debuta como profesional a los catorce años catorce años ya debutó como profesional en dos mil nueve y eso es antes de que dicte de Utah

Voz 12 10:35 de Utah como como profesional en India

Voz 7 10:37 dado

Voz 0301 10:38 la rápida para terminar la primera leves volviendo a Europa

Voz 7 10:41 yo diría que que sí que es subjetivo es jugar en los mejores equipos del mundo de hecho en parten de de su desierto de Suu que es además extradeportivos por llamarla de alguna forma tuvo que todo el tiempo parado el hecho de que en Europa los equipos estaban bastante reacios a a ficharle equipos del primer mundo futbolístico veo en las cinco primeras ligas por lo que aconteció en Reynés más que todos en la que tenía eran de EEUU de Brasil y de PC ligas por fuera de de circuito y Quintero se rehusaba a ir a jugar así equipos y prefirió devolverse al Porto está viendo que no tenía el equipo a luchar a ser pretemporada por eso no pues los olímpicos de hace dos años intentar volverá a ese puesto que cuando fichó por el el Porto tenía

Voz 12 11:40 y y que las lesiones

Voz 7 11:43 es un poco de mala suerte problemas personales de él pues poco a poco los fueron separando de destino que parecía pues el camino del héroe de cuando cuando surgió el genio creativo se América James amigo de James que qué pues que que a ocupar ese puesto que genera ya dejaron el Porto seguir es historia

Voz 0301 12:07 para acabar este dos mil diecinueve hay Copa de América Brasil dos mil diecinueve está por definir todavía que Colombia veremos pero que Quintero esperas en este torneo

Voz 7 12:18 bueno como tú lo Quintero raramente escriturar en Colombia durante el Mundial por Allison de pijama y que hagan al puesto realmente aunque ninguno tiene entrenador todavía estamos eh

Voz 0301 12:32 por eso decía que está por definir absolutamente sí

Voz 7 12:36 el uno uno espera que el equipo de para estos tres años de Copa América eliminatoria sin Mundial de Qatar esa comandado Si si el reo de James y Quintero jugando juntos en el medio campo y por el resto de nombres acomodarse a lo que mejor ellos puedan hacer porque además son dos jugadores que han jugado muy muy muy poco tiempo juntos en Colombia y cada vez quedan hecho ante una química espléndida pero no es el caso de los italianos Del Piero Totti que jugaban en la misma posición y tocaba uno el otro a pero se han entendido perfectamente uno es el cierre de otro desde la derecha va siendo pues un poco espejo soy yo repartiéndose funciones y roles jugando muy bien juntos ya quedó demostrado

Voz 0301 13:21 en el último Mundial que son dos jugadores absolutamente compatibles Kun te felicitamos por la parte que te toca ahí nada queríamos charlar contigo un poquito en esta portada de Play Fútbol de Quintero del jugador que fue protagonista en el la noche de ayer en el Bernabéu un abrazo a Eduardo hasta la próxima semana como siempre Bruno Quinteros nuestra portada enseguida iremos contra la sorpresa del colombiano pero José Palacio qué tal muy buenas hola qué tal muy buena Bruno notaste del partido lo primero sí lo disfrutamos

Voz 1038 13:48 los sufrimos pero sobre todo lo vivimos en un buen ambiente en un gran ambiente de fútbol de dos aficiones que fueron sólo para disfrutar de sus equipos una semana que la otra pero lo mejor es que fuimos a un evento ya un espectáculo de fútbol Innova otra

Voz 0301 14:04 luego escucharemos esa entrevista que le hizo FLA aquí a Quintero pero en el apartado de los perdedores que dijo boca después de la derrota mira ayer cuando estábamos hacía

Voz 1038 14:13 no Guardía ya en tiempo del tramo final de Carrusel deportivo prácticamente a la una de la mañana estamos a la espera estamos a la espera de si salían a jugadores de Boca Nos decían que Boca Juniors cenaba en el Santiago Bernabéu si tiene un buen restaurante que de hecho fue donde hicieron la cena de directivas donde estuvieron Angelina y donó frío también Alejandro Domínguez la Conmebol porque tenían que el rápido tenían que marcharse para el aeropuerto no se iban muy a gusto y muy contento los hombres de Guillermo Barros de que Lotto y digamos que no salió casi nadie a dar la cara sí que lo hizo el técnico en la conferencia de prensa posterior al partido que estaba muy orgulloso de los suyos pero el tono de apenado y hundido por no darle o por no llevar la la Copa Libertadores al barrio evoca se escuchaba así en Suzuka

Voz 13 15:02 ya es difícil hablaba la gente hoy que no no hemos logrado la Copa la verdad es que no no tengo triste esa por no ganar la Copa dársena la gente Oca L único lo Vigo problema no llevar la copa a Boca

Voz 0301 15:22 estaba abatido Bruno más que ves más que el contenido es cómo lo dice es es tremendo escuchada es que el otro estaba casi a punto de llorar es muy llama bastante la atención impacta

Voz 1038 15:34 que luego te podemos hablar de que tiene parte de responsabilidad no creo que estuviera muy acertado los cambios no sólo porque yo sea un amante máximo de Darío Benedetto sino que yo creo que ese cambio también acude un poquito al equipo le hizo meterse para atrás y fueron los mejores momentos de River Plate junto con la la salida de de Juan Fernando Quintero claro IU también pues ya sabe que toda esta final pues ha venido envuelta con ese entorno raro porque saliera de América de Sudamérica la final de la Copa Libertadores y también por esas palabras que han tenido mucho recorrido Bruno la entrevista que hizo Pacojó con César Menotti sí sí

Voz 0301 16:12 claro ahí en SER Deportivos en las que

Voz 1038 16:15 hombre yo te digo en parte estaba estaba con Menotti otra parte no es verdad que en eso de la utilización del fútbol que se lo lleva todo el negocio que sólo miran ahora mismo algunas organizaciones a eso como fue la Conmebol ese día del partido pues en esa partes estaba de acuerdo yo creo que nadie puede estar de acuerdo también en otras palabras también esa misma entrevista de Menotti en la que decía que por cuatro piedras no se tenía que suspender el partido ayer en la conferencia de prensa posterior a esa conquista de River de la Libertadores también Guillermo Barros es que Lotto hizo referencia a las palabras de César Luis Menotti

Voz 13 16:49 en cuanto no sería bueno que quiera con Le lo eso Sudamérica tome una medida no con respecto quién ya no era Copa o o alguna sanción a River Boca no puede ser que eso se lo que es el otro día en muchos países durante todos estos días ingieren Peres normalmente tiene una piedra cuando bajo el micro de visitante no no no es normal

Voz 0301 17:10 pues ahí cien por cien de acuerdo con un es que Lotto Ia aunque sea por una vez muy en desacuerdo con Menotti normalizar cosas como lanzar piedras a un autobús pues es que en la sociedad no vaya hacia adelante nadie has Palacios hasta ahora

Voz 1038 17:23 un abrazo Bruno en el gran protagonista del en

Voz 0301 17:25 encuentro de la final Quintero estuvo en el micrófono de la SER con la que esto es lo que le dijo Quintero Flaqué

Voz 1157 17:32 aquí estamos con Juan Quintero el hombre que ha marcado el gol que ponía en ventaja a River qué tal muy buenas bueno que que que siente un jugador de River Plate acaba de marcar el gol que le ha dado prácticamente luego llegó el tercero pero tuvo el fue importante que mete a River en la historia

Voz 14 17:45 bueno todos son importantes son diferentes momentos del campo pero estoy muy contento por lo que hice

Voz 15 17:50 eh fue un momento especial ahí nada es algo muy contento disfrutando

Voz 14 17:56 el triunfo además vayan a la escuadra espectacular Si bueno bonito gol para nosotros la ventaja no sirvió

Voz 15 18:02 yo iba bueno e ahorita que disfrutar volvió repito que ya pasó hay bueno

Voz 14 18:10 así fue justos merecedores de un partido muy difícil y que felicitar a mis compañeros pues supone para Rivera haber ganado hasta final a Boca Juniors algo especial eso va a caer en la historia la que nadie no la va a quitar esquíes con todo respeto que lo digo pero marcamos diferencia en el campo

Voz 1157 18:26 Juan Quintero protagonista marcó el dos a uno un auténtico golazo que puso en ventaja a River uno de los hombres clave de la final a partir de su entrada en el segundo tiempo en las filas de River

Voz 0301 18:36 pues las declaraciones de Quintero a Lluís Flaqué hace unas horas enseguida en unos minutos le vamos a poner emoción a este Play Fútbol escuchando lo mejor los mejores momentos de ese River tres boca uno de la noche de ayer en la voz de Lluís Flaqué que ya está escuchando Play pudo ya están sintonía del programa que Flaqué y muy buenas hola qué tal muy buenas aquí felicidades

Voz 11 19:00 lo primero de todo felicidades por los goles pero felicidades porque es tu cumple hoy me parece eh sí sí

Voz 10 19:05 Clarín Tomás van pasando los años van cargando ya

Voz 1610 19:08 la la la actriz haya empieza a ser elevada pero bueno muchísimas gracias día áreas ya lo visita

Voz 0301 19:12 no está mal como regalo narrar un River Boca como el de ayer además con la emoción que tuvo el tramo final

Voz 1610 19:19 pues sí la verdad es que fue un regalazo además inesperado porque uno puede vislumbrar lo que puede llegar a narrar comprando profesional y evidentemente no entra en ningún tipo de yo el poder dar un River Boca Boca River iberos que sea una final de Libertadores así que fue un regalazo porque además al fútbol no es que estemos acostumbrado en Europa a los que seguimos Barça Madrid etc pero pero evidentemente la emoción que tuvo el partido ayer y como se decidió en la prórroga pues bueno hacer gol afinada aquel punto de pico que siempre tienen la finales no

Voz 0301 19:48 bueno tú has estado en finales de Mundiales finales de Champions pero en Europa es verdad que el fútbol se vive de una manera diferente yo no sé si con la cantidad de partidos que ha narrado en la cantidad de estadios que has estado Si el ambiente de ayer a pesar de que no eran Argentina eso le quita seguramente pues algo de color le quita seguro bastante color Tobias vivido algo similar en cuanto ambiente

Voz 1610 20:11 para evidentemente cuando greenes alargar finales como decías tú de Champions mundiales en que las siquiera ese sesenta ni cubren medio aforo los estadios se suele vivir un ambiente bastante espectacular pero ayer sí que tenía todo como un tono más especial no quizá un poco desnaturalizado por la que tú comentas de en Buenos Aires que es donde se dio jugar en la final no hubiera ido como tenía que haber ido pero la verdad es que bueno me llevo como recuerdo también el lo que se vivió en la grada del Bernabéu no el el dramatismo con el que afrontó la final por parte de dos aficiones que son rivales Illa deportividad con la que encajaron un Nos y otros el resultado final no este tipo de finales cuando te enfrentas opción friend dos grandes rivales como River Boca Boca River que saber ganar pero también hay que saber perder así que elección de los que estuvieron ayer el ambiente del Bernabéu fue tal que pese a Lizaga como digo proveerá Buenos Aires pero fue otro de los puntos fuertes y álgidos de esta gran final y ojalá sirva para que en Argentina las cosas vuelvan al cauce de la de la normalidad

Voz 0301 21:06 los que habéis escuchado en los últimos dos Mundiales en Carrusel habéis escuchado a Lluís Flaquer cantar los goles de la selección de Argentina ha ido narrando Flaqué a Argentina en los últimos dos Mundiales no se FLA aquí hasta qué punto te han influido narradores argentinos en la gente que no lo sepa tú narra este un gol de Messi el gol de Messi famoso a Getafe con aquel mítico poquita cósmica la emulando que el gol narrado histórico de Víctor Hugo Morales que le marcó Maradona a Inglaterra en el en el ochenta y seis supo es que son narra muy bien y eso son maestros y supongo que por la manera de narrar que que tienes que tan influido bastando es la sensación que tengo yo al menos Flagey

Voz 1610 21:49 sí dos no sé qué cuantificar el grado de de influencia pero vamos siempre sin hoy siempre fui desde muy pequeñito muy fan de de las narraciones que que hace muchos años de quizá con más cuenta gotas desde Argentina pese a partir de que sobre todo en televisión también se empezó a hacer el la Liga argentina con las redes sociales pues accede a Internet accederá narraciones de cómo se hacía pues siempre me me gustó o no el el el no no el lenguaje el vocabulario la el el ritual que tiene Nadal ha de marcar un gol y de cantarlo la originalidad bueno pues sí sí estoy convencido de que de que evidentemente los ya quimera influir de aprendido mucho de ellos pero pero de los argentinos pues también porque insisto es hoy un fan absoluto

Voz 7 22:31 de cómo se cantan los goles

Voz 1610 22:33 el fútbol argentino tanto los de la selección como los partidos de clubes así que estoy encantado de haber recibido esa

Voz 0301 22:40 pues vamos a escuchar ahora disfrutar de esa influencia con los goles de ese River tres evoca uno en la voz de FLA aquí Flaqué muchas gracias un abrazo y acaba de pasar buen día un abrasada

Voz 1610 22:51 muchísimas gracias Luna jugaban la final

Voz 0301 22:54 los equipos de Buenos Aires la final se jugaba en Madrid pero finalmente la final de la Libertadores tuvo acento colombiano tuvo más sabor a café que Amate

Voz 17 23:19 y viva

Voz 1 24:02 no el tiro más serviles exacto River creo que aquí entero creo que le pueda cambiar algo sí en total tras para que las situaciones bien vale pero de primeras para jurar este hemos hablado el chaparrón vaya ya a busca y encuentra aquí aquí queda sí que entero se puso a la espalda River Plate qué se siente que pudo River está opinando ya sabes lo que exista Quintero metí Rivera la Historia que aplauden los héroes de tu club ya plan del Boston verlo pasaré a pillado aplauden Francesco del Bernabéu quintero acaba de entrar en la historia de River poniendo a diez minutos del final del afilado River Plate ganándole la esos partido pero ahora mismo Hervelle para River Plate el Bernabéu estuvo luchar hasta que da pie visionaria River Plate dos yo soltero lleva absoluta se el Piti que quedar Schuster hecho el del P

Voz 19 28:24 con

Voz 1 28:33 heroicidades quería evitar que estaba escrito su embestida esta noche el portero despojando la defensa subiendo el riesgo pero el previo acuerdo si se conseguía eso sí el castigo ella era definitivo la caza Shriver para la contada lanzaron para el Piti que pudo ser Piti Martínez para llevar el balón hasta a Rodolfo is ellas ya definitivamente para River Plate el pasa por cada Gloria eterna la final de la aspira de sacaba con el triunfo de River Plate sobre Boca Juniors celebran los millonarios quién sabe eternamente porque el recuerdo de esta final Baser suyos y para siempre dos de boca fiesta millonaria de Cheney se va a vivir acaba de coronar en la final más larga de la Libertadores River Plate como campeón de Sudamérica por cuarta vez en su historia pero estas de las que dejan huella Ésta será ganó al rival al River

Voz 0301 29:59 no cerramos el bloque Libertadores sin preguntarle a los que nos van a analizar también nuestros contertulios de hoy Aritz Gabilondo y Fermín Suárez su opinión sobre el partido hola qué tal muy buenas

Voz 21 30:11 hola qué tal muy buena aunque sea en una reflexión concreta

Voz 0301 30:13 tiendas de lo vivido ayer en el Bernabéu

Voz 21 30:16 todo con con la pasión que consiguieron contagiar los los dos equipos y los hinchas argentinas argentinos aún fútbol culturalmente quizá más brillante que el sudamericano pero más frío y en ese sentido hemos vivido aquí en Madrid unos días de verdadera de verdad de Hero corazón hacia el fútbol por parte de los hinchas de Boca River luego en el campo yo creo que ganó el que más fútbol tiene que es River Plate no sin sufrir porque incluso con nueve pudo ganar

Voz 1038 30:48 bueno lo que comentaba ayer en Carrusel

Voz 21 30:50 dice que es no sé si la culminación o la guinda perfecta lo que está haciendo Marcelo Gallardo que ha ganado la mitad de las copas Libertadores que tiene un club tremendo e histórico comer River Plate creo que merece ponerle en el lugar en el que corresponde que para mí es el mejor técnico que ha pasado por por la historia de rival

Voz 0301 31:08 es verdad Fermín que estamos hablando desde el fútbol europeo con cierto aire de superioridad porque sobre todo lo técnicamente y no se puede negar el el primer tiempo sobre ti

Voz 22 31:19 eso fue bastante flojo

Voz 0301 31:22 no no digno seguramente de una final de la Libertadores luego es verdad que el que el partido mejoró pero es que hay que decir que tú le quitas ahora mismo a la Champions dos jugadores sudamericanos que da una competición peor que la Europa League hay que decirlo así de claro se habla desde Europa un cierto punto de superioridad sobre el fútbol sudamericano que que no ha lugar John Fermín totalmente eso me entraba

Voz 6 31:46 bueno es sumaría otro otro factor que es el el hecho de de una final tan trascendente a nivel histórico a nivel emocional que puede atenazar perfectamente a los a los protagonistas lo raro era el partido de ida donde dimos dos equipos que se avanzaban a tumba abierta a ganar con un fútbol enérgico con un fútbol atrevido y eso no era lo lo normal en una en una final de hecho aquí en Europa las finales tampoco suelen ser demasiado atrevidas pero estoy de acuerdo con

Voz 10 32:11 con Ariz River fue el que desplegó

Voz 6 32:13 mejor juego sobre todo yo creo que es activa vemos la mejor versión a raíz del gol del Pipa Benedetto porque eso le obliga al al muñeco a retocar a matizar el el el dibujo a dar entrada a Quintero que acaba siendo el el envío aquí veremos si Quintero puede tener nuevamente las puertas abiertas Europa porque es un jugador que realmente tiene un pie de será que que es increíble permitió también activará a un equipo que estaba algo dormido con el pico con Nacho Fernández que yo creo que hizo muy buena segunda parte fuegos capaces de meter esos pases en procesión por dentro de dañar al rival y creo que al final river fue el que más lo quiso

Voz 0301 32:48 pues vamos a cerrar de con esto el capítulo de la Libertadores la final más larga de mundo seguro íbamos ya con la Champions que se cierra con la sexta jornada esta semana en la fase de grupos de la Champions es verdad que parte parte importante del hay que decirlo así de claro de de la emoción eh nos la han quitado ya en la Champions porque hay la gran cantidad de grupos que están ya absolutamente decididos casi con la primera en la segunda plaza ya sin sin cuestionarse pero tenemos algún partido sobre todo es el Liverpool Nápoles marcado en rojo subrayado con el los favoritos los que tengáis for favorito porque yo tiro de de ida y luego no pasa Arik vaya partidazos el Liverpool Nápoles la cantidad de opciones diferentes que hay con el triple empate ahí sobrevolando en en ese grupo de de Liverpool Nápoles del París Saint Germain un grupo igualadísimo que se va a decidir en la última jornada y en ese partido en Anfield

Voz 21 34:05 sí era el grupo más igualado lo veníamos comentando oí el que se va a definir más tarde no de todos y con un subcampeón de Europa como es actualmente el Liverpool contra las cuerdas tiene que ganarle al Nápoles no es fácil evidentemente yo doy por clasificada Sde G lo dije en la anterior jornada que si conseguía ganar ese partido frente al Liverpool me parecía casi imposible que luego fallara en Belgrado isla Liverpool y Nápoles es obvio que era el grupa más complicado así ha quedado claro creo que es un quince de dieciocho clasificados ya no dieciocho pues tienen que ser dieciséis trece de dieciséis clasificados ya para la última jornada a esta casi prácticamente todo decidido para esta última fecha pero bueno queda eso Ikeda también saber si el Bayern puede defender en Amsterdam ser el primero de su

Voz 0301 34:56 ahondando en el Liverpool Nápoles es un auténtico partidazo es verdad Fermín que que llegan al el Liverpool seguramente no en a en lo anímico en el mejor momento de la temporada la acaba de arrebatar el liderato al Manchester City en la Premier League en la que todo el mundo daba por hecho que el City se iba a pasear y que iba a ganar el título en en febrero pues bueno está de momento el el Liverpool líder ahora mismo como en ese grupo C es Nápoles nueve puntos y ocho Liverpool seis el Liverpool juega contra el Nápoles en Anfield como decíamos el PSC tiene que visitar de Estrella Roja que de momento en casa no ha no ha perdido en lo normal es lo que decía es que que al final gane en Belgrado y luego es el Liverpool Nápoles es que puede pasar absolutamente cualquier cosa porque precisamente creo que es contra los rivales grandes

Voz 11 35:45 con los que hemos visto la la mejor Wert

Voz 0301 35:47 o del Nápoles esta temporada eh

Voz 6 35:50 coincido coincido aunque aunque el Liverpool tiene que afrontar este partido como como una final hice me extraña bastante ver que que el Liverpool no no acceda a la a la siguiente ronda aun así me sabe mal por por carro porque porque está haciendo a este Nápoles jugar de la misma forma que a sus predecesores vemos un sistema colectivo asociativo con una propuesta bastante atractiva en Liverpool es cierto está intratable en la Premier a diferencia de la Champions donde el recorrido del del Liverpool está haciendo algo más más irregular de hecho la última jornada ante ante el PSC no me gusto la versión del Liverpool dio una versión bastante timorata de los de los de Klopp lejos de esa voracidad de esa de esa ambición que tenían en en otras ediciones y que se veía un fútbol muchísimos vertical y más y más ambicioso que no que no vimos aun así me extrañaría ver que el Liverpool no sacará al partido ante el Nápoles básicamente porque a nivel colectivo yo creo que que a partir de la presión

Voz 10 36:51 son capaces de desmontar a cualquier otro grupo

Voz 6 36:53 después tienen muchos más efectivos arriba para determinar

Voz 21 36:56 salir airoso de Anfil en un partido si es muy complicado para cualquiera que no sólo para el Nápoles pero un Liverpool que se está jugando la clasificación en su campo con lo que aprieta Anfil y tal y me parece complicado que no pueda resolver es un equipo como siempre decimos con los ingleses y en concreto el Liverpool que cambia mucho de cuando juega fuera de casa cuando lo hacen casas fue un equipo endeble pero en casa me parece un gran equipo entonces ahí va a tener muchas opciones de poder clasificarse

Voz 0301 37:25 hay que decir también que llega Salah después de marcar un hat trick que no empezó bien la temporada Fermín pero que poco a poco va cogiendo sensaciones se llevó el el balón e necesita el Liverpool no no es el único eh porque me parece injusto señala sólo en este inicio de de temporada del Liverpool que se ha complicado la vida en la Champions con esa derrota en Belgrado con la derrota también contra contra el París Saint Germaine pero muy importante para para los de Jurgen Klopp llegar con el que fue la estrella de la temporada pasada de del equipo de de Anfil en el mejor momento

Voz 6 37:59 qué es lo difícil era mantener el nivel atronador que estaba teniendo el tridente que que era fuera de lo de lo normal era un tridente supersónico con Mané firmado hizo sobre todo Salah a una altura decisiva la temporada pasada una altura decisiva parecida a la de la de Messi porque

Voz 10 38:14 al mente lo que habíamos era un jugador fuera de

Voz 6 38:16 de órbita y evidentemente todo ese soufflé ha ido moderándose suavizando se y aún así el Liverpool Sakhir y también está está bien el fondo armario de Liverpool ha mejorado mucho hito Amigó también Van Dyke

Voz 11 38:29 lo que realmente coincido está haciendo

Voz 6 38:31 los centrales más decisivos más imponentes del panorama mundial

Voz 21 38:34 no yo casi diría que es una buena noticia que el Liverpool este donde está sin un gran sala sin un gran Mané sin un gran firmó sino porque el año pasado la dependencia era enorme era casi exclusiva lo que pudieran hacer estos jugadores cuando les llegaba la pelota sin embargo sin tener la mejor versión de sus estrellas es líder de la Premier está prácticamente una victoria en casa que no es una locura de clasificarse para octavos de la Champions

Voz 0301 38:59 el Napoles ganó cuatro cero su partido viene también eh Carlo Ancelotti y de hacer rotaciones en el último partido contra el foro sin One para que estén en las cuentas más o menos claras mañana lo explicaremos cada resultado lo que conlleva en Carrusel pero bueno para que a la gente le quede claro Si gana el Nápoles en Anfil aussie empata pasan seguro pase lo que pase tanto el Nápoles como él ese Saint Germaine Si el París Saint Germaine empata gana el Liverpool habría triple empate en el triple empate pasa seguro el Liverpool dependería del resultado en Anfil ver si pasa el PSC o pasa el Nápoles que eso es el galimatías es es tremendo y el parecen Jermaine evidentemente ganando si se combina con que el Nápoles no gana además el PSC pasaría como primero de grupo que puede llegar a ser importante también para el conjunto de de Thomas

Voz 11 39:52 gel podría ser la bonita eh la cual estaría muy vienesa

Voz 6 39:56 la de que la estrella le rascó un empate a veces Jay que al final por ese esa combinación de eso

Voz 0301 40:02 una guía vienes a verme en Carrusel eh ahí con la calculadora

Voz 11 40:06 sufriendo cosas de sí mismo

Voz 21 40:08 sí es verdad es curioso en esta última jornada Si gana el Liverpool está clasificado sigan al Nápoles también y siga en el presente tamén

Voz 0301 40:15 en el segundo punto de atención lo citaba Aritz en la primera intervención es ese Ajax Bayern de Múnich están los dos clasificados al final lo que hay en juego no es un gran fracaso para ninguno de los dos al final Seth segundo en el grupo sería un gran fracaso pero Si gana el Ajax que juega en casa Arik va a ser primero de grupo yo creo que dejaría bastante a las claras que el nivel de mejoría que lo hemos visto al conjunto de Amsterdam en los últimos meses primero desde la dirección deportiva yo creo reforzándose en muy bien también desde la cantera gente como The League de John creciendo mucho yo creo que sería casi la la digna de del pastel de lo que hemos visto en el Ajax en los últimos meses

Voz 21 40:55 sí sí no parece una locura tampoco Ono el partido de la primera vuelta en el Allianz el Ajax

Voz 0301 41:01 jugó mejor diría yo que el que el Bayern no

Voz 21 41:03 yo no sé si fracaso pero decepción en el caso del Bayern sí sería grande además no pasar como primero de grupo en este en este grupo en el que era tan favorito no el Ajax es cierto que lleva tiempo sacando jugadores jóvenes que que poquito a poco va mejorando ya fue subcampeón de la Europa League hace un par de años y sigue instalado en la Champions que es algo que le faltaba también temporada tras temporada pero creo que la grandeza que ha tenido el Bayern el equipo que tiene le obligan a ser primero de grupo para ello tiene que mínimo empatar en Amsterdam el otro día comente la el Bayern en la tele no hizo un buen partido frente al Nuremberg pero por lo menos sacó la victoria y consiguió dos goles Lewandowski que debe ser también esa buena noticia con la que visitara al Ajax

Voz 0301 41:49 Fermín cómo lo ves es que es cierto que que siempre

Voz 6 41:51 pero evidentemente te da te da un plus pero teniendo en cuenta cómo están la confección de los grupos Si viendo precedentes de la temporada pasada en qué equipos se quedaron segundos avanzaron muchas muchas rondas lo tenemos el caso del del Madrid sí que es cierto que bueno en el en el I puedes evitar perfectamente al Manchester City a la Juve que son que son primeros pero realmente en el grupo C da igual quién meta los dos primeros son dos cocos brutales en el grupo B por ejemplo da igual quién te toque porque los dos son rivales aparentemente asequibles yo creo que igualmente ese contexto de no necesidad de la Ajax unido a que es un grupo totalmente revitalizante estimulante y efervescente yo creo que hacen de de la Ajax un elemento a tener en cuenta e incluso a ganar al al Bayern lo vimos en el partido de ida como muchísimas fases del del juego el Ajax fue mucho más hegemónico no sólo la tenencia de balón

Voz 10 42:42 sino también a la hora de amenazar de tener ocasiones

Voz 6 42:45 yo veo perfectamente capaz de meterle mano al Bayern de darle incluso un repaso porque no ven

Voz 10 42:50 esa ese Bayern tan fiable por mucho que esa ya

Voz 6 42:52 mejorado en el en el tiempo y un Ajax que eso ha perdido ante el PSV en toda la temporada que lleva una trayectoria casi inmaculada

Voz 1038 42:58 sí con un día operando gente también el Bayern el otro día ya buena llevan un par

Voz 21 43:02 partidos Thiago y coman hicimos

Voz 0301 43:04 de medio centro es la clave en exacto

Voz 21 43:07 al final es gente que que le da frescura al equipo si sigue aquí nadie cae en la monotonía de los Rubén Ribéry que sigue son grandes jugadores pero al final queda todo muy caduco en el Bayern y sin embargo pues coman y abrir está muy bien por ejemplo Thiago Alcantara son futbolistas que que le dan esa chispa que necesita el valle

Voz 0301 43:25 a mí la recuperación de cómo me parece absolutamente capital clave en la posible mejoría del Bayern esta temporada lo bueno de ese partido además es que el Ajax no tiene nada que perder esa tiene que ir casi a tumba abierta de intentar ganarle al Bayern al menos en los últimos minutos seguro que que ser así en el grupo A el Atlético de Madrid y el Dortmund están clasificados que da a ver quién es primero y quién segundo en el grupo B el Barça ya es seguro primero de grupo iban a jugar al Tottenham e Inter la segunda plaza sólo quiero un resultados hago mojados a Aritz quién crees que pasa en ese grupo además del Barça

Voz 21 43:59 pues yo creo el Tottenham y tú Fermín pues ya

Voz 6 44:01 creo que el Inter porque es que no veo al Barça que por mucho que haga rotaciones y haga debutar a jugadores como como a la niña a la competición europea caiga al Barça no cae o no pierde en fase de grupo

Voz 10 44:11 pos desde dos mil nueve en casa

Voz 0301 44:13 tenemos que pasan en el grupo C ya lo hemos repasado es el grupo de Liverpool y Nápoles grupo de el Oporto ya ese primer hoy el Schalke ya es segundo en el grupo es el que hemos repasado de Valle di Ajax en el grupo F hará lo repasaremos con Axel Torres es el grupo en el que el City ya se ha clasificado pueden pasar o Olympique de Lyon o bien el Shakhtar Donetsk en el grupo G el Real Madrid ya es primero de grupo y la Roma ya es segunda de grupo y en el grupo H queda por definir quién es primero y quién segundo Si Juve o Manchester a ver United aunque lo tiene todo de cara a la la Juve con una victoria depende de sí mismo para estar en la la siguiente fase como primero de grupo de ese grupo H de la Champions League repaso hecho sobre todo poniendo el acento en ese Liverpool Nápoles en ese grupo C que va a ser apasionante que se va a definir mañana martes en la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions League como siempre un placer Fermín un abrazo hasta luego

Voz 6 45:05 un abrazo chicos no amigo Annie saludos

Voz 0301 45:07 todo

no te guste

Voz 25 45:23 no te guste

Voz 0301 45:25 claro

Voz 22 45:28 hay otro partido que

Voz 0301 45:30 esta especialmente emocionante lo que sea especialmente emocionante en esta última jornada laSexta de la fase de grupos de la Champions League y es el que va a enfrentar al Shakhtar contra el Olympique de Lyon en el mismo grupo que él Manchester City Si gana el Shakhtar que digan los de Ucrania el empate le vale el Olympique de Lyon pero ojo porque si llegara a ganar el Olympique de Lyon Manchester City podría llegar a sufrir es verdad que con un empate tienen suficiente los de Guardiola para acabar siendo primeros bueno hay mucho que comentar sobre ese partido uno de los partidos más emocionantes porque hay en juego una plaza directa para la siguiente fase para los octavos de final de la Champions Axel Torres qué tal muy buenas qué tal muy buenas lo primero es lo primero enhorabuena por ese Castellón cero Sabadell uno victoria en Castalia no no no inesperada también tengo que decir al menos desde mil personas

Voz 26 46:20 bueno gracias a ver fácil no era eh no era porque creo que el Castellón sólo había perdido un partido

Voz 0301 46:26 esto sí casa perdió en el minuto noventa

Voz 26 46:28 tres noventa y cuatro osea que no estaba ganando fácil en en Castalia pese a la posición en la clasificación del del Castellón a mí me da bastante respeto el partido es un campo en el que meten nueve mil personas el el equipo local en Segunda B puede y debe marcar la diferencia y desde luego es un ambiente mucho más hostil del que te sueles encontrar en en otros lugares no pero bueno e celebro por supuesto resultado y te doy las gracias por por la felicitación

Voz 0301 46:56 hay hay que ser caballeros lo primero es lo primero vamos con el partido de de la Champions que nos ocupa vas a comentar en Movistar Plus ese partidazo entre Shakhtar de Olympic de Lyon partidazo porque son dos equipos interesantes Axel a mí sobre todo me lo parecen el equipo francés pero también por hay en juego al final el León tiene siete puntos el Shakhtar cinco los cuentas son clarísimas y ganan los locales Si gana el equipo de Ucrania se mete en la siguiente fase de hecho es casi norma y lo ha hecho prácticamente cada temporada en las que ha participado en la Champions en los últimos años lo de meterse en la siguiente fase en en los octavos pero bueno en Vic de Lyon ha dejado yo creo en momentos muy importantes en la actual edición de la Champions en partidos sobre todo contra el Manchester City contra el que no ha perdido al final un partido que tiene muchos alicientes eh

Voz 26 47:42 sí un factor psicológico importante a favor del Shakhtar Donetsk y es que estaba eliminado el Shakhtar el Lyon estaba clasificado de manera matemática durante muchos minutos del segundo tiempo en esa quinta jornada el Lyon le estaba ganando al Manchester City pero sobre todo el Shakhtar estaba empatando en el Can todo el Hoffenheim hasta que no marcó el Shakhtar en el descuento en el campo el Hoffenheim incluso ya con el dos a dos en ese partido entre el guión y Manchester City estaba fuera completamente fuera el equipo de de Ucrania sin ninguna posibilidad esta última jornada ese gol lo cambia todo ese gol del Shakhtar en Alemania le permite ya no sólo estar vivo sino depender de sí mismo jugársela en una final como local ante su rival directo hoy por lo tanto cuando se llega a esta situación cuando los dos que llegan a esta situación son un equipo que ya había dentro de un equipo que ya se veía fuera desde luego el que ya se veía fuera disfruta de tener otra oportunidad el que ya se veía dentro lamenta tener que estar será jugando cuando probablemente ya dibujaba un horizonte mucho más placentero por lo tanto por todo ello también por la localiza yo creo y estoy de acuerdo en que el Lyon no ha hecho mejor hasta ahora en esta Champions pero yo creo que se modifica el favoritismo y probablemente se decanta hacia hacia el Shakhtar

Voz 0301 49:01 yo reconozco Axel que me sorprendió la la victoria de del Olympique de Lyon contra el Manchester City en Manchester en esa primera jornada pero no sé si decirte que me sorprende más lo irregular que está siendo el Lyon al que yo considero un muy buen equipo con cosas por mejorar evidentemente como como todos pero casi me sorprende más lo irregular que está el Lyon en Liga francesa que que el hecho de que le haga partido a al equipo de Guardiola

Voz 26 49:28 sí es verdad que ese día el Manchester City estuvo muy mal eh quizá ha sido el único día en el que ha estado muy mal porque incluso este fin de semana en Premier perdió ante el Chelsea pero no tuvo ese nivel de imprecisión tan alarmante que tuvo ante el Lyon es muy extraño ver aún Manchester City a cualquier equipo de Guardiola con tantas pérdidas en la salida como ese día así que evidentemente no hubo algo de mérito en cómo lo planteó Lyon en en cómo provocó probablemente esas pérdidas pero también un nivel de acierto o desacierto en este caso poco común en el Manchester City eso le le jugó a favor indudablemente al al al Lyon pero pero bueno más allá de eso es es verdad que es es un equipo de buen nivel con individualidades arriba a aquel Le deberían convertir en el segundo equipo de Francia creo que por plantilla debería ser el segundo equipo de Francia con un centro del campo interesantísimo y en general un rendimiento regular los últimos tiempos que le ha permitido clasificarse para la Champions League de manera continua llegar a unas semifinales de Europa League hace un par de años o sea que un equipo que probablemente partía como no sé si favorito para ser segundo yo creo el Shakhtar también estaba en esa pelea hay de entrada el grupo era muy parejo cuando se sorteó entre los que no eran el Manchester City yo creo que todos teníamos claro que el City eran el mejor del grupo pero que iba a ser muy difícil que se marcaran diferencias entre los otros tres Ike de hecho para el City incluso no serían cómodos los partidos fuera de casa porque todo serán rivales que le podían complicar lejos de Inglaterra al final el partido que perdió lo perdió en Inglaterra pero esa era la visión que teníamos cuando se sorteo y luego la irregularidad que tiene el lío en en en Liga en Liga no la voy a valorar tanto porque realmente no he podido seguir tantísimo todos los partidos del Lyon cada fin de semana pero en Champions creo que también es producto de equipos que convierten los partidos equipos en este grupo especialmente el Hoffenheim que convierte los partidos en intercambios de golpes el descontrol absoluto en en ida hay vuelta constante yeso hace que los partidos sean una tómbola y en este grupo lo han sido empates a muchos goles alternativas remontadas no es sencillo cuando tienes adversarios que exponen tanto que ese van arriba con tanto eh es que haya un cierto control no yo creo que esto al Lyon le ha dificultado imponerse al al al Hoffenheim menos partidos ante el equipo alemán le ha dificultado también sacar más puntos ante los que en teoría debían ser sus adversarios directos