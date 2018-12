"Pablo Escobar no le llega a la suela de los zapatos a la reina Victoria"

Voz 0313 00:00 muchos muchos oyentes porque me lo dicen hay te lo cuenta o no Benjamin se incremente si es que cuando termine el acontece que no es poco siempre se quedan con ganas Gemma siguieron más quiero quiero más bueno pues sepan que hoy están de suerte porque saben que lo lunes dedicamos un ahora enterito a los libros a la literatura todo subgéneros Nieves Concostrina acaba de publicar pretérito imperfecto historias del mundo desde el año de la pera hasta ahora mismo en La Esfera de los Libros adivinan alguien hemos evitado la venta de libros pues hola Nieves otra vez hola Carles como salas qué tal muy contenta es feliz o bien extraña que pedazo libro que libre bueno gracias sí libra oye divertir recorre la historia desde el año de la pera que es un es un dato preciso hasta mil novecientos cuarenta y cuatro así que vamos a ver nosotros un pequeño repaso si te parece la primera historia de todas discurre en el contexto de la mitología griega que digo yo que con los códigos actuales del del de lo políticamente correcto esto no pasa es la censura ni loco porque padres que se lían con hijos hermanos que se enrolla madres que devoran a los vástagos osea eso ahí no se puede aguantar

Voz 0281 01:07 los ruidos porque dice que le cortan los cataplines a creo que es a uranio

Voz 1 01:12 suena ocho Jaro cuando los cataplines sale el mar sobre sus conocidos y científicamente que dice antes no había tele

Voz 0313 01:21 pero había adioses INI juntando las intrigas de Juego de Tronos Óscar se acercarán a todo lo que se cocía en el panteón griego

Voz 1626 01:27 claro vamos a ver no es que no soportará la la la censura ahora mismo todo aquello pero es lo tienes en la Biblia osea ahí tienes a Eva parece para que la humanidad continuará creciendo tuvo que liarse con su hijo si esto sea así esto es no tienen vuelta de hoja lo que pasa es que los guionistas se hicieron muchos líos en su momento aparte de copiar Se entre ellos no entonces claro pues llegaba un momento en que no salía no sabían cómo salir del enredo ahora que ya pensamos más las cosas nos preguntamos cómo es posible que eso de una corta los cataplines Saura no caen a tu título

Voz 0313 01:59 yo basa la UVI a la UE deja lo que dice

Voz 1 02:02 a los cataplines uranio ha cogido con el plutonio a los cataplines dura oye preguntas que surgen con la lectura de este prender

Voz 0313 02:12 doy imperfecto

Voz 1 02:13 eh por qué Cleopatra a amasó esa fama de mala que le ha acompañado hasta nuestros días vamos directamente porque era chica entre otras cosas primero

Voz 0313 02:24 detenido Otra Crónica digamos claro hombre los sentidos

Voz 1626 02:26 gentes a los señores tenían derecho a elegir pareja novia o mujer pues para sus alianzas de Estado pero si eso lo elegía una mujer en una una peeling directamente no y luego la la la propia de la propaganda que tuvo que tuvo Cleopatra en Roma por qué se fueron a por ella directamente pues fue siempre presentarla como si fuera una caravana a una prostituta siempre yo no si esa manía de siempre aparece con una teta fuera no se sabe

Voz 1 02:56 no pero Cleopatra en toda en todo el arte parece que no te te afuera y una unas pide la culebrillas como si fuera una lagartija pero sí el aspecto dos metros y pico

Voz 1626 03:06 que luego ya ha demostrado que no fue una tenían muchos sitios

Voz 1 03:09 ha venido mucha gente no pero está esto

Voz 1626 03:12 aún no es todo un invento fue una propaganda contra contra

Voz 0313 03:15 pero menos en Astérix donde destacan su nariz su hermosa Mary Sue que por cierto hablando de los romanos y del Imperio romano hoy los banquetes que describe Said a mí en fin pueden compararse con las estrellas Michelín de ahora pero muy apetecibles no me parece no en cambio lo que comía digamos el pueblo el el vulgo cuyo no está mal una dieta bastante sensato

Voz 1626 03:32 sí sí mucho más equilibrada además poner nombres que les gustaba lo a los rica les gustaba comer cosas exóticas los banquetes romanos y comía te de da lenguas de flamenco de flamenco

Voz 1 03:43 de lo que no de los que de eso te estoy tengo claro que tiene que ser una bomba creía que yo creía que tú perfiles

Voz 1626 03:54 estamos ricas

Voz 1 03:55 hay que ya habían no

Voz 1626 03:57 la cosa muy graciosa en los banquetes romanos eso me llamó mucho la atención y es que cuando tú invitas a alguien bueno primero Intel tenías que intentar que te invitan a a hacer

Voz 1 04:06 por tomar una pugna no arrimar Tea que te

Voz 1626 04:09 para pegarle un buen banquete porque lo importante eran las cenan y la comida en los desayunos Barcenas no y lo más grande que el anfitrión tenía derecho a dar tres clases de vino distinto muy bueno a los más amigos muy regular Cillo a lo menos iban pues un tetrabrik con gaseosa a los que les apetecía sí sí y además tenías que aceptarlo así no entonces pero ahora no sé

Voz 1 04:32 tú tú tú imagínate según pone de usted toma el reserva el crianza ya Time no Sabin

Voz 0281 04:39 de hecho hay un hay alguna lo hay uno de los episodios del libro que es el que cuenta sí bueno la historia de Diez negritos de Agatha Christie como está basada en una canción de tintes racistas como yo creo que ahí aprovecha Nieves cómo aprovechan muchos de estos episodios para meterse tu opinión sobre sobre los tiempos bendito sí malditos que vivimos y como la correción política ha hecho que ese título fuera cambiando por ejemplo en Estados Unidos donde mientras el Cúcuta hacia decían que no que Diez negritos no que se tenía que llamar con el último verso de la canción en la que estaba basada que es sólo quedó uno

Voz 1626 05:15 no quedó ninguno

Voz 1 05:17 ninguno sino quedó lo conté hasta hace poco al monte no cortes Bronte hace poco porque era porque fue un fue un

Voz 1626 05:26 la locura osea Agatha Christie saca el Diez negritos y a los americanos a los yanquis les parece ofensivo lo de Diez negritos de hecho además no se os habéis fijado pero en la película aparecen en no pudieron salir negritos salen inéditos invito yo recuerdo si sale el sí verlas y revisa es la película Diez negritos que aquí se llama atiende gritos pero hay

Voz 1 05:48 hay un un adorno

Voz 1626 05:50 dónde van desapareciendo los son los no son gritos son son unos benditos con taparrabos y plumas porque no se podía usarlo de Diez negritos hay un follón en la película porque ya no sabes por qué es que aparecen indio cuando la película se llama Diez negritos por qué la canción que aparece detrás de la puerta es la canción Diez negritos pero luego nadie se refiere a los negros sino a los indios es un follón

Voz 1 06:11 tampoco lo censure mente poderosa incesto pero sin embargo

Voz 1626 06:14 sin embargo está cargándose a los a los a los negros de Cúcuta están día sí día también pero les preocupaba que

Voz 1 06:22 luego la la política uno no les trataba hacer lonjas nos cuentan los ingleses han acabado llamando así también

Voz 0281 06:30 como con la título americano

Voz 1 06:33 y que en España también en Cataluña de uno en gallego San Mateo Negrillos pero en Euskadi ya que yo yo no uno que era ETA F ven lo dices a tú pues eso es tampoco y no queda ninguna fíjate te gusta se

Voz 0313 06:51 con toda la historia del del Brexit todo este follón otra de las historias de libros son muy interesantes toda luego nieve mete ahí su su cuñas humano su cuchara pero lo de la historia de de Inglaterra con el opio eso hay que saberlo también porque escribe Nieves que casi con toda seguridad el mayor narcotraficante de la historia no ha sido Colombia que podría no así dos Reino Unido así Berlín con él se va el opio cuenta

Voz 1626 07:14 Pablo Escobar no le llega a la suela de zapato la reina Victoria con todo su golpe de educación victoriana útil en Reino Unido utilizó la misma táctica que utilizo Pablo Escobar en Estados Unidos enganchar a Gales metió la cocaína por Miami Los enganchó a todos y a partir de ahí viejo que el negocio creciera eso mismo hizo Reino Unido con el opio en China Reino Unido tenía el monopolio de la producción el cultivo el almacenaje y la venta de opio tenía todas la exclusiva de India entonces por para presionar a India porque no perdón para presionar a China porque no sé no sea venía a unos acuerdos comerciales que que que exigía Reino Unido con China pues dijo pues te voy a enganchar a toda la población te voy a destrozar el país te voy a dejar a todos colgó perdidos ya veremos y negociar sonó así se remontaron las guerras del opio entonces lo del opio

Voz 1 08:04 primera en mil ochocientos cuarenta no se sabía muy bien nieve sí sí el comisario imperial le llevó a escribir una carta a la regla por favor no meta

Voz 0313 08:14 hay más opio y no lo hizo ni puñetero caso

Voz 1626 08:16 dijo cómo es posible que en Inglaterra esté prohibido fumar opio introduciendo cambios saber de un cinismo de una hipocresía y la reina Victoria dijo

Voz 0281 08:28 a mí me gusta mucho como Nieves va va va buscando los pequeños detalles que hay detrás de las grandes historias me ha llamado la atención por ejemplo el que no Aman nace el reporterismo gráfico que habla del atentado a Alfonso XIII no la bomba metía en un ramo de flores de Mateo plural pero también contra estas cosas no cuenta que hizo ese día donde fue con quien se peleó que una pelea que tuvo la presenciaron Gómez de la Serna hay Pío Baroja y entonces después Pío Baroja cuando dijo Eva pero si este tío si este tío es el que he visto yo ayer peleándose en un bar pues quiso ir incluso al depósito de cadáveres a haberlo cuenta una cosa que me hace mucha gracia que es que esa nacimiento el reporterismo gráfico es la primera vez que el diario The en aquel caso publicó una foto del del momento no de la explosión de los caballos encapuchados y es que el que hizo la foto era el hijo de Mesonero Romanos uno de los grandes las grandes cronistas de estas esos detalles Le dan una perspectiva muy grande a estas historias no

Voz 1626 09:22 sí porque a mí me gusta la letra pequeñita de las de la de la historia no a mí me da mucha perspectiva también porque de la historia oficial así nos ha ido con la historia oficial entonces intento buscar yo no descubro nada nuevo por favor no está todo hay publicado no solo pero sólo intento fijarme en otros que que me que me da insisto no lo han contado y esto porque no se conoce y estoy eso me fijo mucho en eso

Voz 0281 09:45 el tono porque es ahora que dices la letra yo lo de que la letra con sangre Cuéntame ha espantado siempre pero si cambia sangre por risa entonces entra muy bien porque si te divierte si además yo creo que va en contra de esta crispación con la que ya de ahora Germán y Roberto sí

Voz 0313 10:01 Nieves no quiera se lo sabe si si ahora le comentó a cualquier oyente de La Ventana que Fernando el Católico sexual las diez de la Hoz buenos hubo una es muy ajetreado muy aquí hay pero las

Voz 1 10:13 no hubo como que si tuvo un conociéndolo Ramis Taba desatado estaba ahí estaba disparatada aun siendo el católico Catholic malo otro estaba disparatado porque es que necesitaba cuando a la tuvo ya no con su señora sino con la novias que iba persiguiendo porque iba detrás de las faldas por la corte

Voz 1626 10:32 cuando Isabel no no no lo tenía controlado pero en cuanto en cuanto Isabel casco Él se fue enseguida ese caso como con Jermaine Defoe pero como soporte es una marca de Patrick Herrmann lanzó ese caso con germana de fue el cincuenta ya dieciocho pues desatado pero además desatado porque necesitaban un crío porque él quería separar las coronas de Castilla no Mon entonces necesitaba con crió para dejarla en la Corona de Aragón dedicó bueno la viagra de la época era eran los cataplines es de una eran testículos de toro en celo machacados con cantar Irina que era

Voz 1 11:10 a ver

Voz 1626 11:13 dicho Fosforito bien lo decías

Voz 1 11:15 en alto pero yo estoy se lo tomamos otro o te vas o te lo otro pero eso no es que te tomaba y te ponía como una moto y se creían que no no no no era uso tópico no ya hablando hablando de vidas sexuales claro cuando uno escribe

Voz 0281 11:34 sobre la historia se arriesga a que algunas de las cosas que cuentas aparezca un descubrimiento una novedad y tengas que cambiarlo en otra tradición estaba pensado en la historia de de la duquesa de Alba no aquí en Madrid María del Pilar Teresa Cayetana Manuela Margarita y bla bla bla dice decimotercera duquesa de Alba porque dice que tiene veintiséis nombre y pasa de ponerlos todos en el libro pero cuando cuenta sus relaciones con Goya ahora mismo sacaba parece que debe descubrir que Goya efectivamente expulsamos sexual han unas cartas muy apasionadas tendrás que cambiar la próxima edición no bueno pues se va cambiando según se van descubriendo está vivo esto si no lo es tanto Marta M

Voz 1626 12:09 incluso en la pintura de la famosa Duquesa de Alba que estáis señalando con el dedo cuando en la leyenda del cuadro aparece abajo que pone sólo Goya dijeron a era que era sólo con él más lo mismo Goyas que le daba todo yo que sé no lo sé pero vamos siempre todo se puede revisar a cada paso se encuentran cosas nuevas lo importante es conocerlas divertirse con ellas

Voz 0313 12:30 no de las historias de este libro de Nieves Concostrina está dedicado a un fenómeno muy muy particular que es el tráfico de reliquias e los negocios fue uno de los negocios más boyantes va ya por la Edad Media no de Constantinopla por ejemplo madre del emperador Constantino dice es que abro comillas pillo un vicio con esto de la arqueología bélica de Nieves que quería preguntarte cuál es porque ahí tiene que haber un ranking cuál es la lista la clasificación de las reliquias más impactante

Voz 1 12:58 tres singulares y tú les el ranking tú la has preguntado si no ya ya lo sé pero me gustaría que lo cuenta pues en lo más lo más es más alto es todo muy extraño

Voz 1626 13:10 todo lo de las reliquias es absolutamente estrafalario porque son todas falsas todas absolutamente todas y además lo digo porque es verdad pero el premio llegó a ocho de Jesucristo osea no nos salen las cuentas

Voz 0281 13:25 ni de ocho ni de ninguno y además bueno igual es aquello de la multiplicación de los penes y los paz

Voz 1 13:29 los o las mutaciones que provocan uranio y el plutonio pero lo más absurdo es el debate que se produjo en la iglesia

Voz 1626 13:41 por qué dijeron si de verdad existe el precio que pasó con la resurrección claro es el único elemento orgánico de Jesucristo que quedó en la tierra o resucitó con él se unió a Jesucristo no se unió mira solucionaron el tema muy fácil lo robaron todos dijeron los precaución y ahí se acabó y se hicieron después

Voz 0313 13:59 reliquias incluso del Espíritu Santo un huevo

Voz 1626 14:02 el hay un buen bueno no no hay porque también se que se han retirado ya estaba en el cerebro

Voz 1 14:07 lo de San Pedro Toledo mudo no está mal

Voz 1626 14:10 esto no esto en la catedral de Murcia aguardan también

Voz 1 14:13 cornudo San José por cuanto lo que los de la barba digo dicen que en Nápoles guardan lágrimas de Maradona de cuando va la gente se escandaliza budista tan lejos no no pero eso es seguramente una lágrima de Maradona seguramente igual de falso nombre en Roma tienen el Pana

Voz 1626 14:28 Daniel cargaditos adicto el Niño Jesús también sea yo que ese es que es todo tal tal locura que

Voz 1 14:35 bueno qué bueno espero por eso cuentas que pone siempre Dios

Voz 1626 14:38 siempre siempre yo no quiero que nadie se ofenda ya hay tantos dioses que no quiero yo que nadie pueda decir que éste lo ponen mayúscula yo al mío no pues yo puesto todos en minúscula

Voz 1 14:48 montón por qué hay tantos cada uno

Voz 1626 14:50 en el derecho tenerles Suri cada uno tiene derecho a creer en el suyo y cada uno tiene derecho a decir que todo son mentiras porque aquí derechos son los de todo

Voz 0281 14:57 hoy Alberti contaba que intentó reconciliar en Argentina a Juan Ramón Jiménez con la Serna estaban distanciado bueno Juan Ramón Jiménez era republicano Gómez de la Serna sabía que bueno vamos a Gómez de la Serna es el oye voy cuando estaba subiendo después de mucho negociar esta viendo por la escalera salió Juan Ramón le dijo mira Dios Se lo han quitado ya todo en esta vida menos la mayúscula tus en las quitado o le pones la mayúscula Dios no se volvieron a ver nunca más

Voz 1 15:27 pues mira fíjate tú lo de quitarle una de adiós te puede costar yo los Juan Ramón Jiménez no te recibe en casa ya te lo digo vale

Voz 0313 15:34 pues sí

Voz 1 15:35 hoy Juan Gaspar Ramón Jiménez no fue el que cambió la J

Voz 1626 15:38 que pues un sí

Voz 1 15:40 es que él pensaba que dio será El Cairo ya estable entonces él ponía todo con J porque quería no

Voz 0281 15:45 eso es no tuvieron más sustancia de la que tengo yo decías

Voz 0313 15:48 sí oye Nieves luego seguimos hablando y te quedas a votar en el concurso Relatos se pero lo tuyo con Fernando VII que hay hay oyentes que lo pregunten además problemas en la dedicatoria del libro acabas diciendo ya almas tuerto de Fernando VII por dar tanto juego que es verdad tienes mucho que agradecerle de eso es una querencia que eso queda arranca desde cuándo es una querencia desde que descubro

Voz 1626 16:08 quién es Fernando VII el problema es que no nos lo han contado el problema es que claro un señor o te cae bien o simplemente te da igual porque no sabes lo que hay detrás cuando lo conoces dices Pero vamos a ver este más tuerto es que sino

Voz 1 16:22 palabra tan bonita eh Si no conocemos la historia

Voz 1626 16:24 ya vamos a acabar otra veces enganchando los caballos y tirando de su carro diciendo iba las cadenas tenemos que estar muy atentos a eso Fernando VII es un tipo que hundió la cultura en este país es un tipo que acabó con la con la Constitución es un tipo que nos devolvió la Inquisición eran era un corrupto de Joaquín a su mujer Cristina de Borbón que era una mujer a la que han expulsado dos veces de España

Voz 1 16:46 cuantas tradiciones Le diremos en las últimas no

Voz 1626 16:49 no lo conocemos intentaré en la medida que yo pueda intentaré que se conozca porque a él le decían el campechano Hinault era ningún campechano era un tipo malo era un tipo corrupto y a un filón que era a la parte final para llamarle a este sinvergüenza que lo era lo que pasa es que nos han enseñado con el tiempo de que el hecho de que de

Voz 1 17:10 ser un Rey llevar un apellido

Voz 1626 17:13 sea Austria sea Borbó no sea el que sea eso imprime un respeto que innato no señor y no no ni el apellido ni la corona tenga ningún respeto un corrupto es un corrupto lo pongas donde lo pongas y Fernando VII fue un tipo que hundió este país llevó lo llevó un siglo atrás yo no se lo voy a perdonar la vida porque todavía los países siguen pagando esas consecuencias pasado el tiempo