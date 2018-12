Hora 25 Deportes: El Barça deja solo a Tebas (10/12/2018)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes con Óscar

Voz 1415 00:11 hola qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER lo mismo algunas pregunta es por qué no está aquí es un exaltado que es llevo pues no está gallego porque ha pasado de presentador de programas deportivos a presentador de galas de premios deportivos sesuda llegó o los Gallego debuta hoy como conductor de la décimo segunda edición de la Gala Premios As del deporte que este año está dedicada íntegramente a las mujeres porque en este dos mil dieciocho ellas nos han dado muchísimas alegrías en nuestro deporte la gala empieza en nada a las nueve de la noche en el otro del Palace de Madrid donde el semana juntar el pasado el presente y el futuro de nuestro deporte femenino ya allí hay dos hombres de la Cadena SER saludamos al primero Antón Meana buenas tardes cuéntanos qué tal buenas tardes aquí estamos en la puerta del hotel Palace recibiendo algunos de los invitados a una gala muy especial merecido el reconocimiento al deporte femenino el deporte español hablan clave femenina y por ese motivo deportistas como María Vicente Ana Carrasco aerolínea Marín o Gisela Pulido van a ser premiadas hoy en esta gala del diario As con muchos dirigentes que sabe que tienen que apostar por el deporte femenino con muchos patrocinadores que quieren que las mujeres en España sigan siendo la bandera del deporte desde ya arranca en el Palace una gala especial dedicada al deporte femenino saludamos al segundo hombre mujer en la gala de los premios de el diario As quién ha pasado ya por la zona roja se espera hola me retrasó muy buenas olas

Voz 2 01:35 tal muy buenas en esta zona de la alfombra roja Un poquito más metido dentro ya del Palace la cuestión la que tanto más cerquita del salón con esa va a celebrar la ganado de la va a desarrollar como tú decías Jesús Gallego donde se va a entregar los premios se va a cenar después con los dirigentes de de todo el deporte español con esas eh

Voz 1415 01:51 los perímetros que te hablaba Antón Meana hayan llegado por ejemplo algunas premiados

Voz 2 01:53 molida Valentín o Gisela Pulido también hemos visto algunos dirigentes es el caso por ejemplo de Javier Tebas que merece la pena os contemos la secuencia de los hechos ha llegado hace cinco minutos hace poco más que el Barcelona ahora lo contarás a sacaron comunicado es pegándose desligarse de la opción Miami que han pasado Antón Meana pues estaba Hall

Voz 1415 02:10 el te vas a punto de entrar al photocall le hemos enseñado

Voz 0231 02:13 en el teléfono móvil de la Cadena Ser el comunicado del Barça Javier Tebas no daba crédito diciendo que el Barça retiraba su apoyo al partido en Miami Isaac metido para adentro a un salón anexo a la sala de prensa todavía no ha hablado veremos si cambia su postura porque tenía previsto atender a la prensa pero este comunicado le ha sorprendido no se lo esperaba se ha enterado por la Cadena SER

Voz 2 02:32 a pasa por delante de todos los medios ha dicho que una foto pero que no iba a hablar Le hemos visto cómo se ponía las gafas sacaba el teléfono móvil eliminaba que se trataba escudriñar qué pasaba con ese comunicado del Fútbol Club Barcelona ya que decir que estamos estado también otros a Enrique Cerezo creo que la Sección Femenina del Atlético de Madrid también está ante los premiados

Voz 1415 02:48 pues en el minuto ampliamos esa información que no pueden ser nuestros compañeros desde el hotel Palace el Barcelona emitió un comunicado oficial en el que se desliga de jugar contra Girona ese partido que la liga quería que se disputará en Miami antes del final de esto era veinticinco Deportes volvemos lado Javier Tebas y también por la noche que hoy hacemos El Larguero en ese hotel Palace con todas las protagonistas de esta gala empezará el programa Manu Carreño pues exactamente un ratito después de que haya acabado el último partido de la jornada quince se juega en San Mamés el Athletic de Bilbao juegas contra el Girona debuta Gaizka Garitano en el banquillo de los leones novedades de última hora Íñigo Marquínez Diego González San Mamés muy buenas

Voz 3 03:44 luchando por salir del descenso es son bajas en el Athletic Yuri chinche Íñigo Martínez no las y los tres por sanción y Balenziaga por lesión en el primer once titular de Liga vemos que De Marcos va a ocupar el lateral zurdo que Raúl García dos van a ser los hombres de ataque mientras que Iker Muniain y Susaeta van a estar en el banquillo enfrente un en Girona con el peligro del desván y con un Gorka Iraizoz guardameta que vuelve a casa el partido arranca a las nueve de la noche sensaciones sobretodo Diego Gonzales micrófono inalámbrico en la zona de alrededor de mes cómo está la gente va a acudir acudirá campo qué sensaciones ahí llego muy buenas

Voz 4 04:22 hola qué tal saludos si a ver gente va a venir pero no se vayan a San Mamés está claro que sí hay es mucha preocupación el aficionado asumidos que este año toca sufrir que va a disfrutar poco pero lo tiene totalmente ya certificado que va a ser cuestión de confianza que le va a pedir al jugador coraje garra y que pelea cada balón en una noche que hoy marca ahora mismo nueve grados de temperatura

Voz 3 04:43 bueno pues arranca a las nueve de la noche el partido fijará el colegiado navarro Prieto Iglesias una auténtica final sobre todo para el conjunto del debutante Gaizka Garitano

Voz 1415 04:52 el Athletic Girona cierra una jornada en la que ha caído el quinto técnico en Primera porque esta mañana el Villarreal ha destituido a Javi Calleja ya anunciado su sustituto es Luis García Plaza que esta tarde ya dirigido su primer entrenamiento situación crítica para el Villarreal que está casi en descenso aunque para críticas has de Cristiano Ronaldo que hoy en una entrevista agachado los por ha cargado contra Leo Messi contra El Real Madrid enseguida estamos con todo y con el Lyon la junta de accionistas del Sevilla y también con la última hora de la Liga de Campeones que mañana juegan Barça y Atlético de Madrid pero antes lo primero como siempre vuestro NASA Fuentes el trato otra de doble

Voz 5 05:26 tras el doble vara de vosotros de toda la prensa en general deportiva con respecto a la victoria del Real Madrid esa victoria la hacer el Atlético Madrid estoy resaltando que lo que importa es son los tres puntos a la butaca que aquí lo importante es ganar lo hace el Barcelona en partidos malos ir resaltar que lo importante es ganar la hace el Real Madrid y resalta AIS que no juegan a Ana resaltó Thais lo negativo o lo importante es ganar no venga doble rasero venga palo al Madrid hace lo mismo el Atleti no hay ni un solo palo

Voz 1415 06:01 eso lo importante es participar pero sí es cierto que al Madrid que al Barça por presupuesto por historia y también al Atleti hay que exigirle el más poder ser ganar y jugar bien pero yo no soy nadie para rebatir la opinión de los oyentes que el cliente siempre tiene razón y en este caso soy vosotros

Voz 1 06:18 creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa Nos lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 6 06:31 su veinticinco como diez de que el solo no a ir a al mercado de invierno el momento más vale que va la cena alguien con gol aunque no tenga nombre porque sino ver el Black Friday vamos a pasar Pla Cui Inter Sábado

Voz 1 06:49 el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco expresa

Voz 1415 06:56 hace comenzó a las ocho de te sientas todo eso ahora veinticinco Deportes lo acaban de contar nuestros compañeros Antón Meana de Mario Torrejón desde el Hotel Palace de Madrid en esa gala de los premios SAS de el deporte Adriá Albets Radio Barcelona Tebas se queda sólo con ese partido Barça dieron a Miami porque el Barça dice que trabajan a todo

Voz 0017 07:24 eso es qué tal Oscar muy buenas el Barça no jugará el partido en Miami porque no existe el consenso que exigía el club entre todas las partes esta tarde ha habido reunión de la junta directiva del club se ha acordado dejar de estar disponible para jugar el partido en Miami es lo que dice el comunicado que acaba de hacer público el Fútbol Club Barcelona donde se insiste en que este proyecto no podrá prosperar hasta que no exista un acuerdo entre todos

Voz 7 07:51 los agentes implicados así que el Barça

Voz 0017 07:54 lo dice no a jugar el partido de Liga en Miami tal y como quería Javier Tebas

Voz 1415 07:59 tenemos Ronaldo es noticia cuando marca cuando no marca y por supuesto cuando habla y esta vez el portugués llevaba la escopeta cargada ya tenido para todos en una entrevista que publica en nuestros compañeros en Italia de La Gazzetta dello Sport el jugador de la Juve José Antonio Duro ha tenido para todos juegan

Voz 7 08:14 muy buena si se ha quedado a gusto elegido qué tal muy buena a Ronaldo que ha comparado por ejemplo a su equipo actual con su sex con el Real Madrid ha dicho que la actual Juba es el mejor grupo en el que ha jugado aquí somos un equipo y dice que en otros lugares algunos se sienten más y que en esta Juve estamos todos en la misma línea es diferente de Madrid esto es una familia son dardos envenenados de Ronaldo que tiene en dirección Madrid que no quedan ahí ya que también llevan dirección Barcelona dirección Messi dice el portugués he jugado en Inglaterra en España en Italia en Portugal he ganado con mi selección mientras que él se refiera a Messi todavía está en España además te dejó una perla más Ejido esta del Balón de Oro ya que tras el galardón a Modric dice Ronaldo que se merece el Balón de Oro todos los años pero que si no lo gana bueno que tampoco es el fin del mundo este año

Voz 1415 08:55 no lo ha donado él tampoco lo ha ganado Leo Messi en Barcelona ha hablado Ernesto Valverde en la previa de ese partido del Barça ante el Tottenham de Liga de Campeones y al actual técnico de Leo Messi no le han preguntado por esas declaraciones de Cristiano sobre el argentino porque bastante tiene Ernesto Valverde con lo suyo y lo suyo es un nuevo acto de indisciplina de Ousmane francés ha vuelto a llegar tarde a un entrenamiento así que en la rueda de prensa de hoy Adrià casi todas las preguntas han girado en torno a ese nuevo retraso

Voz 0017 09:24 sí es el han hecho cinco preguntas directas sobre den velé hasta que Valverde se ha cansado de responder pero lo ha hecho eso sí con una sonrisa e intentando quitarle importancia al enésimo retraso del francés que ayer como decías llegó dos horas tarde al entrenamiento hoy eso sí ha sido puntual de envíele que está en la convocatoria luego lo ampliaremos que tendrá una sanción económica por su indisciplina pero Valverde ha dejado claro que es un asunto que van a resolver de forma interna

Voz 0588 09:50 empieza el sería el Tempel ha ocurrido alguna circunstancia que intentaremos resolver desde el punto de vista interno su jugador que no sea muchas cosas en el campo pero bueno lo de la misma manera que hay muchas horas en el campo es una forma de de comportarnos aquí dentro una forma de hacer las cosas que intentamos que sea igual para para todos sorprendido sin ganar un derbi cero cuatro y dices bueno este domingo tranquilo antes

Voz 0017 10:12 pues mira

Voz 0588 10:14 vamos a ver esperas que después tenga que sea un día llevadero para todos sino que pase algo pero bueno es igual

Voz 0017 10:20 bueno pues Valverde que públicamente intenta quitarle importancia al caso de envíele e incluso ha dicho que él cuando era jugador también llegó tarde alguna vez aunque no muchas y ha insistido mucho en que intentarán ayudarle para que mejore fuera del campo porque dentro están muy contentos con los manden Belén

Voz 1415 10:34 las declaraciones de cristiana saludó la noticia de la primera hora de la mañana las reacciones de Valverde el caso de le han ocupado parte de la tarde y entre medias ha caído el quinto técnico en primera división el Villarreal ha destituido a Calleja ya presentados Xavi Sidrón a Luis García Plaza muy buenas

Voz 1031 10:50 qué tal elegido muy buenas así es el técnico madrileño ex técnico del filial ex entrenador de equipos como Levante Getafe varillas de Emiratos Árabes Ibis síndrome de China ya ejerce como nuevo entrenador del submarino ha firmado hasta final de temporada llega con el objetivo claro de intentar el jueves solucionar la papeleta en Europa recuerdo del Villarreal se juega el pase a los dieciseisavos de final reconoce que poco puede hacer en escasas cuarenta y ocho horas de trabajo porque mañana cuando se va a poner las pilas de va a empezar a dar ya instrucciones técnicas y tácticas a los jugadores pero por eso prefiere centrarse

Voz 1385 11:20 de momento en recuperar la mejor versión del equipo

Voz 1342 11:24 tenemos que hace sobre todo que recupere su mejor versión eso es lo que me trato el aspecto anímico creo que es muy importante es muy importante que ellos se sientan otra vez con confianza que se sientan respaldados de que hace que salgan al cien por cien darles

Voz 8 11:35 sobre todo a través de palabras y vídeos de pinceladas de cómo quiero jugar

Voz 1342 11:40 aprovechando las cosas buenas sobre todo modificando las cosas que yo creo que nos también a nada más

Voz 1415 11:45 para cerrar la tarde hay que contar que tenemos lío en Sevilla porque ha habido junta de accionistas ya acabado con gritos contra el presidente por la posible venta de un gran paquete accionarial del club a un grupo inversor esos son los gritos en la juntos en esta dos Sevilla contra Pepe Castro por qué qué ha pasado Manolo Aguilar Sevilla muy buenas

Voz 1385 12:14 hola qué tal muy buenas que los pequeños accionistas consideran que el club a ser vendido a pesar de que lo anegado el presidente Castro en todas las votaciones el grupo de Castro tiene mayoría de mal grupo del Nido sea tienen todas las votaciones bucea que no tiene ningún problema para aprobar las cuentas la gestión pero lo admitan minoritarios piensan que va a vender El Sevilla emprender respuesta del presidente

Voz 0660 12:35 decirte este verano es un periodista de julio vendió vendido a acciones a un americano y que en una semana estaban aquí lo ocurrido el año pasado así mismo también se dieron esto aburrido no ha ocurrido pero quiero que sepan ustedes que aunque no haya ocurrido lo accionista mayoritario tiene los mismos derechos de las acciones en muchos de los sevillistas la han

Voz 1 12:58 eso es una realidad o Bute o no

Voz 1415 13:01 nosotros Valencia Sevilla que ha tenido que Pepe Castro el presidente de club ocho y cuarenta y tres hasta aquí lo que ha sido noticia hoy enseguida estamos con lo que vas a noticia de mañana la Champions

Voz 14 14:15 en unos veinticinco Hoy por Hoy y La Ventana estartapeando el camino de la idea al éxito lunes y viernes en Hora Veinticinco martes y viernes en Hoy por hoy de lunes a jueves en La Ventana además puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook en la Cadena SER estartapeando con Rafa Bernardo Chevy dorado emprendedores y startup protagonistas un espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio pesa cerca crezca

Voz 1415 14:53 mañana martes empieza la sexta y última jornada de la primera fase de la Liga de Campeones así que vamos a hacer un apunte de los partidos que se juegan entre el martes y el miércoles a las nueve el Barça recibe al Tottenham con los de Valverde ya clasificado para octavos Adrià

Voz 15 15:06 que no se juega nada el Barça está clasificado y como primera del grupo y Valverde aprovechará para dar descanso a algunos titulares como Luis Suárez que está en la convoca

Voz 0017 15:13 Doria pero mañana empezará en el banquillo en cambio Files en apunta a titular en la portería hay también Vermaelen en el eje de la defensa vuelve a Artur que esta tarde ha recibido la alta hay Valverde ha llamado sólo a un chaval del filial que es Miranda en lateral izquierdo no ha convocado a Ricky Puig en cambio a pesar de que esta tarde el chaval del B ha entrenado con el primer equipo la convocatorias de diecinueve como decíamos está también den velé pero mañana Valverde tendrá que hacer un descarte veremos si se queda fuera el francés o deja en la grada a otro futbolista

Voz 1415 15:41 también está clasificado el Atlético de Madrid que mañana a las nueve juega contra el Brujas Pedro Fullana muy buenas

Voz 16 15:47 muy buena sí pero quiere certificar la primera plaza del grupo depende de sí mismo ante un equipo que ya no se juega nada tiene vaya saltas a nivel defensivo Godín y Filipe ya están disponibles en cambio Savic por sanción Juanfran Lucas lidió consta por lesión son baja para el partido Diego Godín que regresa para este encuentro de momento dice que no sabe nada de su renovación Simeone apela a que se solucione cuanto antes

Voz 0503 16:12 no renovado en el club pero estoy tranquilo Obviamente que que te centrado en competir ahora está más centrado en recuperarme y ahora tsunamis compañero de desde dentro con tranquilidad Hay vimos hace verá lo que es lo que tiene que ser y cómo Sabando eran

Voz 17 16:27 está claro que me gustaría que esté resuelto pero entiendo que el club está siendo sujeciones y al mismo tiempo Ecuador está esperando una resolución para poder decir que que hacer en su futuro

Voz 1415 16:40 el Atlético de Madrid que se juega mañana el primer puesto del grupo contra el Dortmund partido las nueve el miércoles a las siete menos cinco el Real Madrid recibe al CSKA de Moscú el objetivo es mejorar la imagen de Huesca ante un equipo Javi Herráez les ganó en la ida muy buenas sí señor pero este partido yo Madrid esprín

Voz 8 16:55 mero e imaginamos que con cambios Solari en el once inicial pues consiguiera la victoria amarilla es matemáticamente primero de su grupo que cambiar la imagen se ganó al colista ayer en Huesca es verdad que hacía mucho viento para los dos equipos pero el Madrid acabó pidiendo la hora e hizo un partido muy bien Courtois el portero que fue el mejor también Bale marcando un buen gol Llorente que se instala en ese eje defensivo siendo un hombre importante aunque avisa club que hablar con ellos porque si no va a jugar en el futuro prefiere marcharse el Madrid que sí que gana que vence pero no convence e Isco y Asensio siguen siendo suplente es muy suplentes consolar en el banquillo

Voz 1415 17:31 después de este partido el Romero tiene derbi con el Rayo y siguiente ya es el Mundialito donde son los favoritos para jugar la final junto a River Plate tras su victoria de anoche en la final de la Copa Libertadores precisamente en el estadio José Palacio muy buenas

Voz 1385 17:44 qué tal muy buenas pues y ganaron ayer los millonarios pues tres goles a uno de fue un partido no hay que se ha comentado antes viendo con uno cero con el tanto de Benedetto pero después les dieron la vuelta sobre todo con un gran Juan Fernando Quintero jugador colombiano revolucionó el partido más marcó el uno dos en la prórroga que era ya el creada prácticamente medio título al conjunto de River Plate así que ya se verán las caras en teoría con el Real Madrid si todo va según lo correcto en la final del Mundial de Clubes es el cuarto título Libertadores para River Plate el segundo de Marcelo Gallardo el entrenador gran artífice de este tipo

Voz 1415 18:17 el Real Madrid juega el miércoles también lo hace el Valencia más preocupado por la Liga que por Europa donde ya está eliminado de la Champions Germanotta muy buenas

Voz 15 18:25 hola muy buenas al Valencia sólo el interés al partido del miércoles ante el Manchester para tratar de ser uno de los mejores cuatro equipos de los terceros clasificados a parte de los dos millones

Voz 1716 18:34 cientos por la posible victoria lo que importa en el Valencia es que está decimoquinto a ocho puntos de la Champions y que hoy se reunió el dueño del Valencia el accionista mayoritario con el director general deportivo y el director deportivo ya han decidido que a pesar de la clasificación aguantamos con Marcelino

Voz 1415 18:51 ocho cuarenta y nueve hasta aquí la Champions

Voz 18 18:54 pues nada

Voz 1 19:58 hora veinticinco Deportes

Voz 18 20:02 con Óscar Egido

Voz 1415 20:08 además de las declaraciones de Cristiano de la última hora de los equipos de la Liga de Campeones y de la Libertadores de River que más ha ocurrido fuera de nuestra fronteras lo rodea muy buenas muy buenas Óscar nos ha dejado un cambio de

Voz 21 20:18 líder en Inglaterra con la abultada victoria del Liverpool por cero cuatro albur voz de los de Klopp se colocan primeros en la clasificación

Voz 1415 20:24 no gracias también al Chelsea que ganó dos cero al City

Voz 21 20:26 la primera derrota de los de Guardiola que les quita el liderato y con este resultado el único equipo invicto en la Premier es el Liverpool hablabais antes como bien decías de Cristiano su equipo la Juventus se llevó el viernes el conocido como derbi de Italia tras ganar por un gol a hacer una obra de Mandzukic al Inter de Milán y se coloca más líder todavía en Alemania el líder allí el Dortmund sigue invicto en la Bundesliga después del uno dos del sábado ante el Schalke en el derbi del Ruhr en cuanto a los cuatro rivales de los equipos españoles en Champions el rival del Valencia el United ganó al Fulham el Brujas que se miden mañana al Atleti perdió ante el beber en el Tottenham que visita también mañana el Barcelona ganó Lester y el CSKA de Matt de Moscú rival de Madrid el miércoles impuso al caras no apunta del City una renovación la de hasta dos mil veintidós

Voz 1415 21:07 todo esto noticias de fútbol pero si queréis saber más sobre todo lo que ocurre fuera de España hoy es lunes y todos los lunes en Cadena Ser punto com en la aplicación de la SER está ya disponible el Play Fútbol que presenta Bruno Alemany Bruno que tenemos esta semana supongo que mucho más todavía de la Copa Libertadores entre River y Boca hola

Voz 0301 21:24 ha ido muy buenas pues si conocemos mejor de hecho al gran protagonista de la noche de ayer en la Libertadores a Juan Fernando Quintero con el periodista colombiano Eduardo Ustaritz además escuchamos la entrevista que le hizo ayer Egypt Flaqué en el Santiago Bernabéu hablamos evidentemente de la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions lo analizamos todo con Fermín Suárez Iker y Aritz Gabilondo con Axel analizamos el Shakhtar olímpica Olympic de Lyon que va a ser decisivo también en la Copa de Europa hijos de David López que está en Atlanta está en Estados Unidos nos cuenta cómo ha sido que el Atlanta del Tata Martino se proclame campeón de la mayoría

Voz 1415 21:57 hemos hablado de la primera división del fútbol internacional pero la segunda de España este fin de semana nos ha dejado una imagen destacada es la de los jugadores del Reus que antes de jugar en Alcorcón protestaron porque les deben tres meses de sueldo in luego ganaron en casa del líder cómo sigue la historia Joel Reche Tarragona muy buenas

Voz 22 22:15 muy buenas Oscar pues según ha podido confirmar este medio la Cadena Ser la Liga ha ofrecido a hacerse cargo de las nóminas de los jugadores hasta final de temporada el organismo quiere evitar que la competición se desvirtúe a media temporada y efectuará los pagos con los casi dos millones de euros que le tiene retenidos al club una decisión que llega justo en el momento en que se cumplían tres meses de impagos para evitar así que los jugadores se puedan marchar este invierno la plantilla pero quiere que los pagos se hagan extensivos al cuerpo técnico italiano a los trabajadores del pub y así se lo hará saber a Javier Tebas en una reunión que tendrá lugar mañana en Madrid

Voz 1415 22:49 segunda el baloncesto en la Liga ACB siguen mandando Madrid Barça mientras el Gran Canaria Xavi Desau sigue a la espera de tanta

Voz 1982 22:55 muy buenas así es bueno pues el Barça vuelve a liderar en solitario la Liga a estas alturas hace seis años que los azulgranas no estaban ahí en el liderato en solitario Real Madrid Baskonia les siguen de cerca a una sola victoria como decías quedan siete jornadas para el corte de la Copa y la lucha será cerrado se necesitará nueve diez victorias para estar en Madrid y mientras el Gran Canaria sigue buscando entrenador Víctor García sigue dirigiendo al equipo y en las últimas horas atención al lado del posible retorno de Pedro Martínez a todo esto mañana hay Eurocup el Andorra juega en la pista del ratio para el Valencia recibe al cénit el miércoles jugará el Unicaja Valencia IU Unicaja ya están clasificados para el Top dieciséis mañana puede ratificarlo el mando esto

Voz 1415 23:39 hay mucho más lo podemos encontrar también en Cadena Ser punto com bien la aplicación de la SER con el Play Basket de cada lunes que hacen grandes delegado hoy Marta Casas que DNS esta semana a Marta muy buena muy

Voz 1509 23:48 buenas Oscar pues entre otras cosas escuchamos a Víctor Claver jugador del Barça que esta semana se ve las caras con el Real Madrid en la Euroliga entrevistamos a Moncho Fernández el entrenador del Obradoiro que este fin de semana sumado la victoria número cien de su carrera escuchamos Albert Albert Oliver jugador del Herbalife Gran Canaria el que preguntamos precisamente por esa situación de el banquillo amarillo compartimos una charla diferente con Sara Peláez Asunción Langa Laura Piñeiro las tres mujeres que arbitrará el gran duelo de la Liga día entre el Spartak Philippe Girona el Perfumerías Avenida del próximo dieciséis de diciembre el

Voz 1415 24:21 en esta madrugada hemos tenido grandes actuaciones de Ricky Rubio y de Serge Ibaka aunque a pesar de lo bien que han estado Andrés de la Torre no le ha servido a ninguno ni a los a los raptos para ganar su partido muy buenas

Voz 23 24:30 qué tal Oscar veintiséis puntos en la derrota Utah Jazz para Ricky Rubio que no han servido para evitar la derrota frente a San Antonio ir Toronto perdió también con también de Docampo sepuede Dick anuló a Sergi Ibaka por otro lado los Detroit Pistons de Calde también se desinflan no pesa a las nueve asistencias su mejor registro en dos años en cuanto asistencias para esta noche Le Bron James se ve las caras con su amigo Dwyane Wade en el X Miami por última vez además volveremos a la Luka Doncic tras el recital del otro día frente a los Dallas que se enfrentan a Forlán

Voz 1415 24:57 el puro el próximo fin de semana tenemos partidazo pero mañana toca en los octavos de final de la Copa del Rey torneo López hola

Voz 24 25:04 si en el fin de semana como último partido de la primera vuelta con el clásico Barça Lassa Movistar Inter del sábado en el Palau y mañana como dices octavos a partido único en busca de llegar a la Final Four nuevo formato de esta Copa del Rey para ganar más interés que otros años único de segunda de Córdoba que reciba Jaén Paraíso Interior y al resto de partidos El Pozo Murcia Levante Santa Coloma Levante Osasuna Magna o Rulo Peñíscola Barça Vidal Zaragoza Antequera Cartagena Segovia

Voz 1415 25:27 el espectáculo en la Copa del Rey de fútbol sala como habido espectáculo en un gran fin de semana para en cross español porque sueca Caballero España ha vuelto con varias medallas de los Países Bajos muy buenas

Voz 0419 25:39 qué tal si porque España se ha finalizado como segundo país en el ranking europeo detrás de Reino Unido delante de países como Alemania y Francia el combinado nacional sumó cuatro medallas lo más destacado fue el éxito del equipo del relevo mixto que ganó el oro el equipo femenino sub veintitrés fue segundo por equipos y en cuanto a éxitos individuales lo mejor fue el segundo puesto de hubo así en categoría sub veinte masculino

Voz 1415 25:59 el ciclismo al equipo alemán hasta concentrada en Palma de Mallorca y hoy ha hablado Peter Sagan el triple campeón del mundo de ciclismo ha dicho que el Espanyol Enric más tiene un gran futuro después de su segunda plaza en la Vuelta Ciclista a España pues detrás de Simon diez también ha dicho que su objetivo para la próxima temporada es ganar su cuarto maillot de oro consecutivo cuarto maillot arcoiris Kosovo bivalvos Bratz absolutamente a nadie el último minuto de este hora25 deporte para ver cómo dejamos la alfombra roja en ese hotel Palace de la gala de premios del Diario As Antón Meana cuéntanos una conexión muy importante

Voz 0231 26:37 dar a esta hora reunión cara a cara entre la Liga el Barça está aquí Jordi Borda directivo del Barça está hablando el señor borda con Javier Tebas la primera noticia de en el famoso no del Barça el partido Miami se enteró Javier Tebas por la Cadena SER y ahora mismo reunión cara a cara entre una persona del Barça el señor borda Javier Tebas para analizar por qué el Barça dice no a Miami

Voz 1 26:58 pues veremos eh que acaba de que

Voz 1415 27:01 la reunión entre el Barça y la Liga el Barça ha dicho hace media hora que ya no está dispuesto a jugar ese partido contra el Girona en Miami lo que ocurra lo contaremos en el Larguero a partir de las once de la noche con Manu Carreño porque tanto humano como todo el equipo de la Cadena SER está desplazado menos hotel para contarnos lo que ocurra en la gala de prensa

Voz 1 27:19 del de áreas hasta entonces sólo hasta la fiesta