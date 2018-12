Voz 2 00:00 ya

Voz 0194 00:23 a virtudes buenas noches hemos estado estos minutos hablando sobre el Pacto Global por una migración segura ordenada irregular que han firmado esta mañana en Marraquech la mayor parte de los países de la ONU pero querías dar la vuelta a la cinta de caset bien la cara B analizar el término migración

Voz 3 01:04 lejos migratorios deben gestionarse adecuadamente para maximizar las oportunidades y reducir los riesgos y en este punto quiero ser claro la inmigración irregular no es el camino

Voz 1880 01:22 bueno no sé si en la RAE como adjetivo migrante es el que emigra inmigrar es trasladarse desde el lugar en el que se habita a otro diferente qué pasa con inmigrar y con emigrar estos verbos hablan de un mismo movimiento otro mirado desde distintos puntos de vista emigrantes inmigrantes el que llega dos son las perspectivas pero es una misma la realidad todos son migrantes

Voz 1880 01:52 en acusarlo sea haber migrar emigrar emigrar los tres verbos vienen del latín vienen de migrar él es lo que estábamos diciendo ahora mismo no a ver el prefijo ex se implicó en eh entonces añade el sentido de salir de marcha así que emigrante es el que sale el prefijo in de inmigrantes el de entrar así que es el que entra emigrante el que sale inmigrante que entra emigrante el que lleva inmigrante el que viene y lo que dice la Fundéu es que migrante es el término más general para referirse a toda aquella persona que abandona un lugar o que llega a otro para establecerse en él y luego están los animales no son malas claro realmente nosotros en español cuando hemos hablado históricamente de inmigración hablamos de animales

Voz 1587 02:33 cierto sobretodo de aves de las aves migratorias

Voz 4 02:43 aquella os habéis que realiza viajes estacionales o regulares de fundamentalmente debido a la disponibilidad de recursos es decir alimento alimento que les hacen sobrevivir algunas de las especies que son más conocidas pues hola cigüeña blanca la cigüeña negra el Cuco el ruiseñor común la golondrina el avión como los vencejos que sonados que frecuentan mucho las zonas urbanas y las ciudades son más bien este periodo pues los insectos o no hay o escasea mucho entonces tienen que buscar eh lugares que de digamos que el eje de de energía es decir a través de la alimento puedan sobrevivir

Voz 1880 03:29 pues de eso se trata no de poder sobrevivir la pregunta Ángels es a las aves migran desde siempre Nigrán por necesidad en busca de comida como nos dice Blas Molina pero desde cuando Miguel nosotros desde cuándo Nos movemos Ésta es la respuesta buenos

Voz 5 03:43 Nos pusimos en dos pieles comenzamos a migrar pues la sabana siguiendo la manada de bisontes más allá de lo bisonte a nuevas tierras lejanas los niños a la espalda los ojos en a la desconcertante paisaje desconocen

Voz 1880 04:13 apenas nos pusimos en dos pies comenzamos a migrar por la sabana sea desde siempre somos migrantes especie en viaje está diciendo Jorge Drexler en este movimiento

Voz 0194 04:22 Mercedes Jiménez es antropóloga investigadora en acrecentó transfronterizo de Acción Cultural investigación social en Tánger y en la Universidad Complutense de Madrid ayudar a entender más el concepto Mercedes muy buenas

Voz 6 04:33 a veces estamos hola qué tal buenas noches tú como decía

Voz 0194 04:36 dirías que es un migrante no estamos hablando de del que se mueve del que sale o entra se emigrante o inmigrante tú como cómo define al migrante

Voz 6 04:47 yo creo que efectivamente migrantes la persona que se mueve lo que creo que falta comprender es que es la misma persona la que sale la que llega creo que tenemos que poner el acento en la persona y no en el territorio IS está la revolución del cambio en la manera de entender estas denominaciones

Voz 0194 05:05 tú dirías que es más exacto hablar de migrantes que de inmigrantes o emigrantes

Voz 6 05:11 yo creo que la palabra Migrante define mejor la complejidad de los procesos cuando se habla de emigrantes porque es un territorio el emigrante Willy inmigrantes siempre desde un territorio pero cuando se habla de inmigrantes nos centramos en la complejidad de los procesos en la persona en en las Comunidades yo creo que este ha sido el giro este ha sido como todos los estudios migratorios han ido dirigiendo la mirada han ido profundizando en Gando claves no en el todo lo que encierra la migración desde pues eso como dice Jorge Drexler No somos una especie en viajes pues desde el principio

Voz 0194 05:52 el sujeto la persona que se ve obligada a abandonar su país ir hacia otro como se denomina asimismo

Voz 6 06:01 es muy bien es muy entretenido y comprender por ejemplo yo vivo Marruecos no entonces las personas que se mueven aquí se las denominadas células denominan jarra que es que tiene un fuerte contenido de contestación social a Raga es el que quema por ejemplo las comunidades subsahariana a muchas de las personas que están aquí en Marruecos el tránsito se denominan a sí mismo aventureros porque muchas veces la migración se queda corta entonces la aventura va mucho más allá es mucho más digna entonces también es importante comprender que muchas veces la migración a veces está demasiado con notara e India hay que comprender pues eso que que hay que que hay toda una complejidad que que hay de que está debajo no hay que hay que de ser desenmarañar

Voz 0194 06:48 está demasiado connotado por ejemplo la connotación del In en inmigrantes tú que está connotado negativamente

Voz 6 06:56 no sobre todo porque el que se mueve es decir ahora mismo vivimos en un contexto globalizado donde todo Nos movemos es fácil coger hombre un avión es un billete de avión y moverte pero hay una parte de la humanidad que vive en un sur globalizado que está condenada a moverse cuyo precio es la muerte no todas las personas que cruzan el Estrecho que se está moviendo y que no tienen el riesgo de perder la vida entonces cuando hablamos de inmigrantes estamos demasiado acostumbrados a ver ese espectáculo estamos demasiado acostumbrados abre el espectáculo de la gente ahogándose que ya casi no nos conmueve entonces yo lo que creo es que tenemos que imponer el discurso de los derechos humanos hacia las personas que están en movimiento

Voz 0194 07:40 hoy mismo mirábamos mientras preparamos el tema estábamos mirando la portada del diario El País en Internet había dos noticias pegadas una al lado la otra evidentemente tenían relación una era el pacto de Marrakech era sobre sobre jóvenes migrantes y en una de ellas se utilizaba migrante y en otro inmigrante quién debería velar o quién debería ocuparse de usar el término correcto

Voz 6 08:00 yo creo que hay muchas academias hay una acá una academia euro blanca es entrada quizás un poco etnocéntrica centrada en el control de la movilidad que se empeña a lo mejor en en en estos en estos conceptos de inmigración no inmigración pero yo creo que hay otros otras voces voces chicane las africanas magrebíes y latinas hay otra academia que también ha puesto en crisis no esté uso de de la emigración la inmigración que habla de pues ese habla de personas el movimiento de inmigrantes de toda la feminización de las migraciones de las cadenas globales de cuidado de la presencia también de niños entonces yo creo que hablar de inmigración es es hablar sobre todo centrarnos en las personas de los procesos

Voz 6 08:57 pues yo soy una mujer en tránsito sí

Voz 1880 09:48 hoy habrás que nosotros también los españoles no en un momento empezamos a salir de España esta canción es escribió en mil novecientos cuarenta y nueve como homenaje a los millones de españoles que dejaron el país por distintas causas traslada la Guerra Civil no luego en el año sesenta se hizo una película que también se llamó el emigrante pero yo creo que era un poco una excusa para que salir ahí Juanito Valderrama una película marcó el momento estelar de bonito el

Voz 1587 10:18 yo creo que inmigrante es cómodo como se decía hace un momento un término mucho más comprensivo que incluye diferentes aspectos Ike no sitúa al que habla en una posición de observador del que emigra diríamos si el que habla es alguien que está en un país y se refiere a la gente que ha venido a este país habla desde su posición central en este país para referirse a los que han venido ya han ocupado mi territorio y emigrante en nuestro caso en nuestro caso tiene unas connotaciones más positivas porque tenemos ahí un vínculo afectivo con la gente que emigró en los tiempos ahora que has puesto esta canción me ha puesto la piel de gallina

Voz 0194 12:04 decía decía me decía Marcos pues los auriculares no me extraña que yo era escuchar esta canción que te poner la tele le allá hasta yo lloraba isla si yo no no eras Migrante Migrante mejor que inmigrante emigrante

Voz 11 12:49 ah sí

Voz 13 12:52 hitos dentro de una transformación social determinada no vamos a ver yo recuerdo una cosa que me fascinaba siempre de niños sobre todo en Historia es son las grandes migraciones no que eso de los vándalos que de repente ahí Oriental acaban vienen van atraviesan toda Europa y acaban en el norte de África por ahí dispersos no incluso Andalucía igual viene de allí de Andalucía Aitán entonces la historia la humanidad es la historia de las migraciones es decir el ser humano es migratorio como las aves no porque cambió su hábitat lo hicimos patas sea es migratorio entonces cambia cuando de repente se asienta asienten Estados específica entonces es que el el incauto no el el entra sale digamos afecta digamos a la composición del propio lenguaje entonces es una patología el que alguien salga porque alguien entre pero somos somos migrantes

Voz 0194 13:55 además de la película El emigrante que dos películas españolas que hablan de migraciones pues esto que estamos escuchando ahora mismo que pertenencia a la banda sonora

Voz 1880 14:02 de Flores de otro mundo de Icíar Bollaín este esperé y está canciones soledad es como se titula La canción de la que huyen las tres mujeres una dominicana una cubana hay una bilbaína que migran a un pueblo español Santa Eulalia para empezar a compartir su vida con tres hombres de allí es como la historia de las mujeres de más no es así pero hay muchas más españolas veinte al manía PP de Pedro Lazaga con José Sacristán que vuelve a su pueblo de de Alemania hablando de su experiencia allí o Un franco catorce pesetas de Carlos Iglesias una familia española que se tiene que ir a a Suiza que a Suiza y una última también española sería perdiendo el norte de Nacho García Velilla Éstos son dos universitarios en España de hoy que se van a Alemania porque aquí no encuentran trabajo

Voz 14 14:59 es un peliculón de hace diez años dirigida por Thomas Mc Carthy el protagonista Richard Jenkins un nombre que tiene que que tiene que volver a Nueva York por trabajo y cuando llega su cosas encuentra unos okupas africanos que le hacen cambiar su vida y que el empieza a Bieber de verdad cuando los conoce no y la otra película de la que quería hablar es América América de Elia Kazan es un joven griego que intenta llegar a Estados Unidos y que pasa una odisea auténtica intentando conseguir el dinero que le cuesta el pasaje para llegar hasta allí en canciones Bunbury por ejemplo que canta a los que se fueron cuando a España le va bien

Voz 15 15:38 a la hora

Voz 1880 15:50 uno más el de mazo de Manu Chao de hace sólo veinte años primer disco que se llama clandestino

Voz 16 15:57 Rayco eh