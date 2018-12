Un mal día lo tiene cualquiera (11-12-2018): La prostituta travesti que en 1394 sacó los colores a todos los tribunales ingleses

Voz 1

00:00

a día de hoy sigue siendo complicado que la gente no opine sobre tu vida sexual aunque teóricamente es algo que sólo debería concerniente a ti y a la persona con la que comparte su intimidad siempre hay guardianes de la moralidad que insisten en meterse en tu cama pero claro todo esto era mucho peor en mil trescientos noventa y cuatro el once de diciembre de este año fue arrestado en Londres un tal John Ray que no que iba vestido de mujer supuestamente estaba ejerciendo la prostitución con un cliente masculinos bajo el nombre de Leonor la prostitución en si no estaba muy bien vista entonces pero las autoridades acostumbran a hacer la vista gorda lo que era intolerable era el cargo de sodomía que no se consideraba exactamente un crimen sino un acto contra la amoralidad debido a esto eran los tribunales eclesiásticos los que debían dictar la pena impuesta al imputado el castigo podía ir de la castración posterior lapidación a la hoguera con el mejor de los casos la condena a galeras no supondrá saber que Ryanair en su confesión explicó que había tenido encuentros sexuales con cuatro franciscanos un carmelita tres capellanes muchos curas también admitió que había ofrecido y vendido sus servicios a mujeres incluidas muchas monjas es probable que el hecho de tener tanta Parroquia entre los requisitos estéticos fuese lo que salvara a Ryanair de ser condenado por una parte los tribunales comunes no sabían ni cómo afrontar el concepto de un hombre prostituto viéndose mientras que los tribunales eclesiásticos probablemente calcularon que tenían más que perder que ganar en el caso por una parte es motivo de cierta alegría que el caso no acabará en condena por otra nos recuerda que la afición a meternos en la vida privada de los otros es tan antigua como la humanidad