Javier Tebas: "No es una victoria de Rubiales, eso sería malo para el fútbol español"

Voz 0906 00:00 partido Miami el del veintiséis en euros evidentemente si entendemos que siempre era voluntario acudió el Fútbol Club Barcelona pues a tres días de vista escote dice que no va ir por lo tanto las niñas cautelar va a continuar adelante pero si va a continuar el pleito principal porque consideramos que tenemos derecho y aspecto principal ya veníamos diciendo la actuación de La Fregeneda conforme a derecho por lo tanto el parte el veintiséis de enero no pero es jugar la Liga un partido fuera de España sí que seguimos con la demanda delante simplemente como ha sido la conversación para el no del Barcelona no la que pregunta el director no sea que te refieres día a otros equipos para el Living y no porque vamos a ver si esto es un tema que está hecho del calendario hace mucho tiempo ya lo expliqué a no hay plan B no llevara el hacer un partido de Estados Unidos es un tema muy complicado no es fácil cuando ya pues éste porque el Fútbol Club Barcelona decide no ir pues insisto es un tema voluntario pues el XXVII darnos a jugar ese partido pero si seguimos con la demanda principal insisto la medida cautelar es lo que vamos a continuar adelante porque mi hija era para el veintiséis de enero otra demanda principal Se habla para hacer cualquier partido internacional fuera de España íbamos a seguir trabajando en ese aspecto la media fundamental el de peto que hemos puesto

Voz 1 01:10 así te ha sorprendido

Voz 0906 01:12 cuarto hablado con el tarde yo no hablaba con director general con el presidente Alfredo Rubalcaba no podía hablar yo respeto la decisión de que Barcelona siempre he dicho que esto una postura Voluntario de voluntario tengo que felicitar al Girona haya al Fútbol Club Barcelona que nos han hecho llegar hasta aquí en en esta en este camino no que nos va a servir de mucho para seguir trabajando para al final llevaron para ser la primera Liga del mundo que hemos un partido Fran España me hubiese gustado el veintiséis de enero eh nada más felicitarlos por ayudarnos a llegar hasta aquí no puedo decir otra cuestión les ha gustado ese partido pero bueno seguiremos la principal y haremos a Juan pareció fuera de España desde Viena presidente una traición una deslealtad o como la la postura al Barcelona moren hasta ahora estaba con con usted en el partido de mañana bueno no no lo que sea da traición e insisto lo que siempre hemos dicho del primer minuto estos voluntario la voluntariado una acción hasta el último minuto uno puede decir nacer la y nada más el Barcelona ha hecho su nota en agua de Quique unanimidad una densidad de las instituciones yo creo que eso va a ser muy complicado pero bueno nos ha permitido dio pues oye gracias al foco Barcelona porque hemos llegado hasta aquí para intentar jugar el partido este Miami pero gracias porque va a permitir como ya tenemos una demanda judicial para que un futuro pues no tengamos candados con estas historias y con decisiones como no conformes a derecho de la Real Federación Española de Fútbol porque a fecha de hoy no tenemos resolución de la para furor diciendo que no podemos ir que es Jesús lo más lo más extravagante y extraño de lo que está ocurriendo pero bueno públicamente la han dicho pero con muchísimas excusas no desde el independentismo a que un partido de Liga dos supo jugar fuera que el partido fuera de casa bueno pero bueno que hasta aquí hemos llegado ruedas cartas al Barcelona para jugar este partido en el extranjero no es que el propio futuro Karzai ha descartado no yo creo que que aquí en Barcelona pues a tomar la decisión de pues no que no que es una situación hagan conflicto y hay que respetarla nada más fútbol las habías ya hace semanas que te la medida cautelar pues tarea pero bueno en declaraciones sino en no la voy a valorar ni positivo negativo único les doy las gracias de haber ya hasta aquí haber apostado porque la Liga España tenga que jugar esta temporada un partido fuera de España dos llevamos desde

Voz 2 03:23 activamente desde hace catorce meses trabajando sesenta esta decepción de hoy les usted lo considera una victoria Luis Rubiales de su empeño en no ir a mí

Voz 0906 03:30 el primero decepcionado no estoy porque lo que estoy es que seguimos trabajando para coser un partido fuera me hubiese gustado esta temporada siempre que éstos bastante complicado no victoria del acto ya de la de de Luis Rubiales Il sería malo para subir español sería suficiente obtiene una resolución judicial diciendo que votemos Rafa es que aquí no ha Vietnam ninguna resolución judicial quedó temo razón ha habido lo que sea más que reciba una medida cautelar porque la veía cautela era exclusivamente el veintiséis de enero si a uno de los clubes no puede no quiere jugar pues la medida cautelar tenemos que recibirá pero el fondo de la de la asunto siga adelante que es la posibilidad de que la Liga española pueda jugar un partido fuera de España no ha cantado que este partido era muy donde para la Liga cuanto pierde la Liga sino se jugó el partido mañana no vamos a el gran importantes poder jugar un partido fuera de España de nuestra liga en este caso EEUU no en concreto este partido este partido importante porque al primero que habíamos puesto todo el esfuerzo tanto los dos clubes como la Liga como acompañarle regresan en Estados Unidos no pero sonó nos lo importantes es un acuerdo de quince años y es que consigamos cuanto antes y eso lo vamos a eso se hacen atravesar Vigo la Federación antes se sin consenso anuncios acuerdo no yo yo ya lo dije es que si si el problema es porque quedamos hablado colapse con la Federación para hacer partido hablará ante pues bueno pues hablaremos ahora Isis ha sido ahora veremos si es verdad es verdad el tema será por hablarlo antes no sé que habrá que ver si será el problema no era el problema o económico que hay que pedir más dinero en las dos pruebas veremos si fuese si fuese posible antes que ya pedí excusas ambas instituciones ojalá sea ese problema porque entonces entonces no si fases existo si si sin problema era no ir a Estados Unidos pueda ver he hablado antes estaría muy contento porque eso significará que vamos sea para Estados Unidos la temporada que viene la puesta me lo va a ver a quién Seat esta estos invitados

Voz 2 05:24 qué le pareció la celebración de la final de la Copa Libertadores y cómo salió al final

Voz 0906 05:27 pues muy bien yo creo que que eso demuestra que no pasa nada por presentar un evento de otra competición en un país al revés lo que hace es que el fútbol crezca más que nos interesen por muchísima unas por otras competiciones pero que no vaya a tu competición ni muchísimo menos estamos hablando de un partido igual que nuestros Estados Unidos fuese traer toda la Copa Libertadores aquí todos los fines demanda de otra cosa un partido no es que no trae de ya lo he dicho también a mí similares a la Premier League que quiere jugar un partido en España yo apoyaré a jugar y más aún colaboraría la organización ya ya ya está pensado sitio en habría que jugar en la costa o en las en las Islas Baleares necesita fomentar el fútbol hay que sale a otros partidos no hay que tenemos que terminar con con con este provincianismo en mi opinión que está con esto además con argumentos increíbles legendario en estos meses su inclusives dos tirar de hemeroteca e ibérico los argumentos que han sabido que son increíbles todos que por cierto ninguno no se lleva encima de la mesa el día que genera el Barcelona ahora para no lo vamos a intentar yo creo que es una decisión de J directiva es una decisión muy muy pensada cuando quedan tres días para medidas cautelares poso son conocedores jurídicamente que quede el momento que ellos retirasen el de la posibilidad de ir en este veintisiete enero la medida cautelar insisto porque los proyectos tienen el peto de fondo del asunto era mía cautelas una que Pires en ese procedimiento es la que hemos retirado pero nos foto del asunto porque el fondo del asunto da lo mismo el equipo que fuese entonces para mí ha campea pues no Jean Luc no hay tiempo que ellos eh que se retiren