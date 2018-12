Luis Rubiales: "He sentido vergüenza ajena al leer el comunicado de LaLiga"

Voz 1375 00:00 está el el presidente de la selección española Luis Rubiales hola Luis buenas noches

Voz 1346 00:04 buenas noches MONUC cómo estás lo primero que me

Voz 1375 00:06 te esperamos aquí en la gala de has pero creo que estamos topando te en casa un éxito con gripe igual no sé qué más no

Voz 1346 00:12 bueno esto ha sido que restar ella dijo

Voz 1375 00:15 pasarnos algo bueno e no sé si darte la enhorabuena

Voz 1346 00:20 bueno yo creo que que la enhorabuena no es es el fútbol que no son la aficiones los futbolistas los propios clubes que ya cada vez más se dan cuenta de la obsesión que tiene Javier te ahí lo que no entendemos El por qué por qué tiene esta obsesión qué qué interés tiene a verte aquí ahí en ese contrato de a quince años los para que mueva montañas ahí sobre todo permíteme es decir Manu sentido vergüenza ajena al leer el comunicado de la Liga no porque ponía doce de noviembre

Voz 1375 00:51 sí pone doce de noviembre no no no por eso

Voz 1346 00:53 porque me imagino que será un error que fuera alguien no lo lo tiene hecho de los que noviembre sobre esto yo creo que porque cualquier persona que tenga conocimientos de Derecho Él era el último párrafo

Voz 1 01:05 directamente que para

Voz 1346 01:08 para salir corriendo leer lo que ponen ese comunicado hoy en día

Voz 1375 01:12 lo leo muy rápidamente dice el último párrafo la Liga continuará con la demanda prevista para reclamar que se pueda jugar el partido un partido fuera de España aunque retira la medida cautelar referente al partido del veintiséis de enero seguiremos con la demanda puesto que la información y los hechos recabados acreditan que la postura de la Real Federación Española de Fútbol no resultan conformes a derecho

Voz 1346 01:32 con nada a su señoría que ahora es pues a veces veo que que nosotros ya estamos condenados y que en fin lo de siempre pero me da yo mañana tengo una reunión con él donde vamos a hablar de cómo coordinación lo que les tengo que es eso lo voy a decir a él ha puesto a a todo el fútbol español en un brete estamos a la manera de hacer las cosas

Voz 1375 01:57 es la derrota más dura de Tebas

Voz 1346 02:00 yo desde el principio he dicho mano y lo he hablado contigo en alguna ocasión que esto no iba a llegar a ningún sitio que no se puede tratar al fútbol como un producto todo el dinero entra todo el fútbol es un deporte es pasión es sentimiento los valores y la regla del deporte se ponen pone por debajo de un contrato con Renault y eso que que conoce a que se supone que busca el interés de los profesionales nosotros desde la Federación de buscamos el interés de los clubes de todo el fútbol vamos a seguir peleando porque el deporte siga haciendo deporte

Voz 1375 02:38 eh fíjate lo hice terminamos el Madrid le dijo que no a Tebas al partido a Miami ahora el Barça le dice que no al partido de Miami y sin embargo esta tarde hemos podido saber que la intención de Tebas es si no viene el Barça vamos a ver si llevamos otro partido a Miami pero el Barça y el Madrid al han dicho que no

Voz 1346 02:57 los clubes y las ligas nos atenemos la realidad se merecen que sigan ustedes su dinero en van hay muy cuál es el lonas de publicidad por todo Madrid una portadas en periódicos me estado oye me estas cosas no tener todos los clubes se tener que invertir en otras cosas nosotros vamos a pedir un informe sobre cómo se ha gastado ese dinero que repito de los clubes

Voz 1375 03:21 al margen de este día duro para Tebas Últimamente se le están acumulando bastantes días duros a Javier Tebas de esta buena noticia para el consenso del fútbol español porque yo creo que el partido en Miami se puede jugar Miami en Singapur siempre que podéis acuerdo Federación Liga clubes jugadores el mundo del fútbol además de la Libertadores que también tienes parte de de de de culpa del éxito que ha tenido la organización salió todo perfecto pero al margen de eso son días duros para Tebas es posible Rubiales pensar en dos mil diecinueve donde la ley el aceptación vayan de la mano en algo en algo porque muy optimistas No somos

Voz 1346 04:01 bueno nosotros aquí se ha visto cómo cómo actúa el sonido espero no nosotros estamos siempre dispuestos y te digo más FIFA y UEFA ya han manifestado que posee un partido fue a la frontera siempre cuando sean atrás entonces es que claro que es posible no sólo tenemos el desarrollo y la capacidad para para explotar alguno de nuestros partido neutral fuera de de España invitamos a la Liga que no ayuda a que nos da idea ya que colaboren todo pero ellos no quieren de no ellos repito es que los clubes españoles es en esta actitud obsesiva de así y punto y esto es lo que hay nada mamá mi lenguaje no acepto nada importa con toda la afición de ahí me da igual lo que opinan los futbolistas y los clubes Si quieren venir viene y ese lo buscó a otro es esto esto tiene que acabar ya es que esto no pueden seguir así

Voz 1375 04:56 quiero por lo que le está pasando al señor Tebas que es el presidente de los clubes y está viendo que los clubes la dicen que no los clubes están dando la espalda Tebas

Voz 1346 05:04 sí sí sí además seguramente más de lo que parece