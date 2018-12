David Aganzo, sobre Tebas: "No se pueden hacer las cosas unilateralmente"

Voz 1 00:00 te porque el presidente de la hace que estaba también en el hotel Palace en la gala el diario As David Aganzo muy buenas qué tal buenas noches gracias por venir al larguero estaba pensando Antón menos mal que le dijiste a a Javier Tebas eso justo antes del Kanouté hizo con los medios porque sino se tira en plancha se hubiera enterado en directo

Voz 0919 00:15 sí pero es que yo creo que también pensabas que él lo sabía claro si saber comunicar sí sí también creo que es bueno avisarle antes me parece que tampoco es bueno que el presidente de la Liga salga a dar un manotazo yo pensé que los habían claro tú has dicho esta noche al larguero porque porque ya lo sabes no

Voz 1 00:31 yo hubiera puesto cara de póquer ante la pregunta de medio porque realmente él no estaba enterado de que el comunicado había salido eso es o no real como que estábamos allí totalmente eh algo que decir presidente de la fe en nombre de los futbolistas españoles del no del Barça a ir a Miami

Voz 2 00:47 bueno mano yo decirte que que nosotros al final los futbolistas estamos ya sabéis la reunión que tuvimos hace meses con de los capitanes de primer segundo División

Voz 1 00:55 aquella foto que salieron todos diciendo no queremos ir a Estados Unidos

Voz 2 00:58 eso sí al final cuenta con nosotros yo creo que al final el tiempo los nos da la razón yo creo que tenemos que que ir todos es un poco de sentido común no se pueden hacer las cosas con un proyecto cómo lo dijimos ese momento unilateralmente por la Liga de firmar quince años este convenio porque estamos hablando de de este año pero fuimos la Liga quince años lo que no puede ser afirma un acuerdo cuando realmente quieren que los clubes los jugadores que somos de los también una parte importante del mundo el fútbol pues que que hagamos acuerdo

Voz 1 01:29 quince años probando claro en lo que luego ya es bastante bien los quince primeros los quince primeros Pay probando que eso sale bien pues ya ser nueva por sesenta setenta pero creo

Voz 2 01:37 el sentido común es importante en el fútbol ni como te digo la Federación la UEFA la FIFA yo creo que que los futbolistas incluso aficionados teníamos que estar parte en este en este proyecto Bay Basilea Rubiales recuerden algo a partir de dos mil diecinueve bueno yo creo que para bien del fútbol el deporte creo que no tenemos las de acuerdo al final somos eh gente que tenemos que decir por supuesto que estamos en cargos importantes yo creo que cuando presente la presión de la Liga para el bien del fútbol español al bien del deporte quieren creo que entender que que así será

Voz 1 02:15 por cierto eh aprovechando estos aquí también ha dicho el señor Tebas hoy ha anunciado que se va a hacer cargo la liga de los retrasos en los pagos a los jugadores del Reus bueno así como los directivos y los empleados el club que es lo que ha pedido la plantilla de remos equipo segunda división que lleva tres meses sin cobrar

Voz 2 02:29 no sé perfectamente porque hablamos diariamente con los capitanes con los jugadores estamos muy muy atentos a esta situación porque es la que realmente me interesa ahora mismo de Miami chica salida la noticia que está genial peligro en ese momento días habló es un es un tema que yo creo que ha sido Javier el que ha querido mantenerlo vivo pero que no tiene ningún tipo de sentido común yo creo que eso va a llegar a un final le digo que un buen va va a predominar el tema es el que realmente me preocupa es un equipo de Segunda División que lleva tres meses los compañeros sufriendo cuando hablamos de segunda no deseados por supuesto es la Liga Profesional la que todo el mundo quiere que sea la mejor liga del mundo cuando realmente estamos hablando de Miami cuando hemos tenido problemas en Valladolid con el campo hemos tenido problemas con el Rayo Vallecano hemos tenido con el tema del campo hemos tenido jugadores que están jugando en Segunda División que es el Reus que ganó el líder el otro día cero uno y que y que los chavales están con dieciséis que entre profesionales que están en desventaja de otros clubs entonces es lo que están haciendo esos chavales de ser hoy con lo que te digo os tebeo de corazón es un tema que realmente nos preocupa muchísimo mucho más ahora mismo que que el tema de Miami bueno yo

Voz 0919 03:31 yo sobre lo que decías semana poner de acuerdo algún día escuchando hace unos instantes a Luis Rubiales contigo creo que no porque el el órdago de Luis Rubiales una vez ganada la batalla de Miami es que quiero recordar sus palabras ha dicho voy a encargar me de fiscalizar los gastos que ha llevado a cabo la Liga de Fútbol Profesional pagando banners en máquinas en Internet una portada en el Miami Herald para sabiendo según Rubiales sabiendo Tebas bueno que ese partido no se no se iba a jugar está diciendo porque el mensaje era los clubes Tebas está gastando el dinero de los clubes para algo que no son a fondo perdido por algo que no va que no que no se iba a hacer voy a fiscalizar esos gastos no sé si tiene autoridad para fiscalizar los gastos del presidente de la Liga pero en cualquier caso su mensaje público era para el resto de los clubes diciéndoles Tebas ha gestionado esto mal se ha gastado vuestro dinero mal con lo cual no creo que la paz este inminente no tiene pinta es que ese dinero se recupera Jordi quién devuelve ese dinero que se ha gastado en todo eso iba ni perdona vamos a ver qué consecuencias tienen el contrato firmado de quince años el hecho de que el primer año no vayas no sé si habrá penalizaciones etc etc pero su contrato de quince años y el primero ya lo incumple es la otra parte tendrá algún derecho

Voz 0985 04:49 yo creo que la Liga es un club privado eh es un club de socios privados con su dineros entiende no es un dinero público puede hacer lo que más le venga en gana por lo tanto yo no sé qué potestad tiene Rubiales para fiscalizar nada yo creo que bastante trabajo tiene en la Federación Española como para meterse fiscalizar en casa de otros dicho esto

Voz 3 05:08 aquí la demanda sigue lo que dice Tebas es que

Voz 0985 05:12 te a las medidas cautelares pero la demanda sigue yo creo que aquí tarde o temprano también Rubiales tendrá que explicar al mundo de fútbol porque se opone este partido porque también es verdad que el Barça estaba de acuerdo que el Girona estaba de acuerdo que a los jugadores de ambos clubes estaban de acuerdo que las aficiones a final estaban de acuerdo entonces tú tendrás que explicar Rubiales también porque te opone es algo que en principio va a beneficiar a la industria del fútbol español el balar

Voz 1 05:39 sólo un matiz el Barça estaba de acuerdo desde el principio lo dijo Bartomeu siempre y cuando haya consenso entre

Voz 0985 05:44 totalmente de acuerdo en la cabeza esas esas Alonso

Voz 1 05:47 yo no quiero no quiero molestar pero estás en tu casa Renault eh

Voz 2 05:51 jugadores del Girona del Barcelona por supuesto no estaban de acuerdo con este tema te digo porque nosotros fuimos allí nosotros fuimos a Girona explicarle realmente lo que pasado con este tema fueron los capitanes Girona también los que vinieron a esta reunión Sergio Ramos Busquet ya has visto una historia capellanes que estábamos todos en la misma en la misma posición digamos todo tan malo porque de verdad entendíamos que los futbolistas teníamos mucho que decir en estas cosas y tenemos un convenio colectivo que había tres artículos del convenio que se alteraban en este partido lo que él decía no no bueno pero puede otros cuando vais a la Champions Nos querréis pero aquí estamos hablando de un de una liga regular en el que hay un compañero un equipo que juega de visitante y otro del local el equipo de lucrar el convenio colectivo tiene treinta y seis horas el que juega de concentra sean igual que el tema del descanso igual que muchas cosas en tema del viaje por supuesto que nosotros nos quejamos nos quejamos porque el convenio colectivo realmente de los derechos de los trabajadores saltará

Voz 0919 06:42 irá afición española Jordi no estaba de acuerdo que el presidente de Naciones Unidas dirigido por Tebas tenga que decir que sí y luego pida perdón los españolistas explique qué me obligaron que eran lentejas retomaba lo dejaba que creo es que son bajando el barco también los pero quiere diste la Liga mantiene económicamente aficiones unidas luego no podemos decir que los aficionados son libres a la hora de votar te vas les dice di esto Isi le llega a decir de jugar el partido a puerta cerrada en Marte ha dicho que si encantado de la vida es decir que en eso está completamente comprado el asunto bonito

Voz 0985 07:13 no sé yo no yo de esto sólo un par de matices la primera hombre en el momento en que la afición del Girona acepta venir al Camp Nou se entiende que acepta el juego no la segunda yo tengo entendido que al final los jugadores más o menos lo que viene a decir es bueno si esto es en interés del club Si es Tommaso menos es algo que nos va a favorecer no me pareció ver un rechazo rotundo de las plantillas del Barça Joan me hubieran aparecido incomprensible que se hubiera jugado un partido Miami contra el criterio de Busquets o de los capitanes de Girona pero en fin

Voz 4 07:46 yo yo insisto en que hay hay un dato clave que es el jueves delante de un juez si la Liga iba a decir aquí está el Barça aquí está el Girona aquí estamos nosotros la FIFA y la Federación van en nuestra contra el Barça no ha querido verse en ese escenario doce