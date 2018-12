"Está claro que el Real Madrid no convence"

Voz 1 00:00 hola Kiko Narváez hola Carreño hola Santi Cañizares

Voz 1 00:09 hola Gustavo López hola muy buenas es está conectando Álvaro Castillo la peli Piolín ya pasado Cañete que ha pasado ha pasado dejamos el Valencia añade el Valencia lo el tema de la Athletic de Bilbao que había puesto un tuit que

Voz 3 00:29 que Ayón aún un compañero

Voz 1 00:33 bueno bueno bueno bueno te juro que no me enterado Kiko Nini ni lo otro yo estoy emplea topo mirando Panhelénico puesto

Voz 3 00:42 ha sido a compañero mío que es muy del Atleti en Toulouse que decía faltan no sé qué menos mal que ganar al Atleti para esos tontos que quién necesita y qué no que no que que baje el Atlético quédate tranquilo hombre que que más importante quería que os quedéis hablando un poco pues poner ese penalti yo entro además viviendo

Voz 5 01:07 la afición del Athletic mejora en colegios de Cañete es que es un hombre con diferentes

Voz 3 01:16 pero porque sale enfadado oye me escucho hueco

Voz 5 01:19 me escucháis bien vosotros si yo no lo año

Voz 1 01:32 encerrado cerrado el otro día te ir a tu casa y me tiene aquí jugando con velas sabe que no entonces Cañete

Voz 5 01:42 oye muy bien que ha habido un un periodista que animaba al equipo

Voz 3 01:47 no no vamos a ver yo conozco fenómeno el tío es muy del Athletic Bilbao ha dicho cuando acaba el partido pues ha dicho

Voz 5 02:00 ha puesto vamos Athletic carajo eso es lo que quieren que bajemos

Voz 3 02:03 perfecto entonces yo le dio he puesto no te preocupes hombre tranquilo hombre que él que el más importante no quiere quiere que os quedéis el más importante del partido quienes al árbitro quieres queréis ese penalti en el último momento a tono de broma así es una chorrada tono de broma con él de personal lo que pasa es que bueno pues alguien

Voz 5 02:21 ya dijo Pulido que Twitter va a acabar con el mundo no

Voz 3 02:23 no no desde luego es si ha tenido trascendencia esto que no es que no lo sé el teléfono no tengo Quirante tampoco vio que sea tenido esto esta tontería tiene trascendencia es es me parece absurdo pero bueno

Voz 5 02:38 bueno e hoy os habéis perdido la gala de las que estado estupenda e las chicas del Atlético premiadas Kiko una pregunta Portillo sí

Voz 1266 02:45 ya comenté bueno ya se lo dije a Alfredo que tenía movida mañana temprano y no solía ir sábado grande con unos rollos es pues recogerlo fruto de Lola y compañía cuando nadie pensaba ya no sólo en el Atlético de Madrid femeninos sino en el fútbol en general no han sido una tela pionera es bueno que en el día de hoy pues se haya hecho no mención con un premio sobre todo porque han estado tantísimo año Manu trabajando a las sombras sin que nadie se enterase que viene este tipo de premio te reconforta

Voz 5 03:15 Jennifer Hermoso bueno estaba unas cuantas del equipo

Voz 7 03:18 sí también al a la sub diecisiete sacaba pionera

Voz 1266 03:21 la luego la y compañía son las que empezaron que después ha ido mejorando con también la categoría inferior de la selección española que llevan doce años ahí están recogiendo pueblo fruto de Mundial Eurocopa Sub diecisiete de dicha bala pero vamos que que da gusto que se premie no va a la a la gente que durante mucho tiempo ha trabajado en la sombra ya está recogiendo es

Voz 5 03:41 bueno e Hoyos está Álvaro te está convenciendo el el Madrid de de Solari que hablábamos anoche está convenciendo

Voz 0104 03:48 no

Voz 5 03:49 vale ganar como sea ahora mismo para para el Real

Voz 0104 03:52 qué es lo que está claro que no convence usa el juego no no está siendo todo lo que pensamos que puede ser pueblo los jugadores que tiene el Real Madrid pero para recuperar el sendero de la confianza incluso del estado de forma porque yo creo que que que hay muchísimos jugadores que atraviesan un buen momento de yo no sé si es a nivel de confianza a nivel físico un poco de todo yo creo que será un poco de todo y que también es un poco de de qué vienes de muchos años de ganar muchas cosas Si ha habido un cambio brusco en la plantilla porque tener a Cristiano a no tenerlo pues que ya cambia mucho en por lo menos el once titular y a lo que está claro que bueno que por ahora por lo menos están llegando a las victorias que sí que Santi le ha dado un giro a eso no a veces el fútbol tiene cosas inexplicables Ike sin elevar mucho el nivel futbolístico pues pues ha tocado algunas teclas que ha hecho que el equipo pues por lo menos estoy consiguiendo los puntos y si el Real Madrid logra estará enganchado en la Liga hay por ahora y mejorar el juego a mejorar sus prestaciones y sobre todo para mí lo más importante ya lo he dicho estas últimas semanas aquí en este mismo sanedrín de sobre todo recupera el nivel el nivel de los jugadores importantes hay que volver a recuperar a ese Modric que todos conocemos al Sergio Ramos que conocemos al Marcelo que conocemos que ahora está lesionado pero al cross que conocemos a Alice Isco Asensio pues a jugadores que se parezcan a lo que son no entonces el Real Madrid sí que puede ser candidato a todo pero con los jugadores a este nivel va a ser complicado

Voz 5 05:22 Cañete cómo lo ves porque muchos dicen bueno si es verdad eso que dice Álvaro pero mientras tanto hacer es ir ganando como sea

Voz 3 05:27 yo yo soy de la opinión siempre que cuando un equipo con objetivo en este caso la Liga con el Real Madrid hasta que no haga fútbol de campeón de Liga no tiene que hacer muchas matemáticas no todo lo demás sobra es decir que está bien que gane partidos está bien que no se vayan mucho los de arriba está bien que siga en la pelea pero si no está haciendo fútbol de campeón de Liga difícilmente va a ser campeón de Liga

Voz 1266 05:58 Koeman no no es que estoy hágolo por eso te decía que me escuchaba hueco y el aparato es que no sé por dónde voy estoy con la gente con los técnico y me están diciendo que es lo que tengo que hacer en el botón número cree que hay unos micro y ahí no Caco y ahora ahora como escucháis

Voz 1 06:12 para conseguir esto en directo por favor que las instrucciones

Voz 1266 06:17 no sé cuál es el segundo el tercero tengo un uno que ponen mix en el mix ese no lo toco no

Voz 1 06:25 desenchufa desenchufa hasta aclarar la reversa el perdón desenchufa repiten las cosas como yo digo digna tendrán que te dejen pasta ser y no yo estoy esto es que si el técnico no no no te está dando instrucciones para que toque el voto que tiene que toca si no tengo una beca que te convences o para a día de hoy estamos

Voz 1266 06:56 lo que es exigiendo a a un equipo con una calidad espectacular y que está muy por debajo de de lo que la expectativa en lo que se requiere bueno que se vaya cogiendo moral evidentemente con la victoria pero para lo que es el exige a este Real Madrid hay que tener que campeón Ari quedara arriba lo único que les salva no en la irregularidad que hay esta temporada en el campeonato no doméstico pero lo que ser refiere el tema de de Champions y eso las cosas tienen que cambiar mucho a mí lo del tema en solares lo que me está gustando en el aspecto de que con con Lucas común con Gareth Bale en la izquierda pues está imponiendo una serie cosa él está dando su sitio a lo que es el ocurran ese lo ganan en los entrenamientos y eso me parece de justicia

Voz 5 07:38 Bale en la izquierda que igual lo cierra llevaba desde que llegó al Madrid noventa por ciento de los partidos en la derecha pero te gustó más Messi que a lo mejor Gustavo López no muchísimo

Voz 0749 07:48 además fue un partido muy bueno de del Fútbol Club Barcelona frente un rival complicado en un campo difícil es verdad que en cuanto a resultó al español no estaba teniendo buenos resultados sin cuanto juego había bajado un poquito el Espanyol pero siempre se complicaba al al Fútbol Club Barcelona no era un partido fácil sencillo para el Barça competía muy bien el Espanyol el que ponía las cosas muy muy difíciles lo resolvió muy bien la verdad que es un partido muy completo presionando muy bien la salida de balón Busquets estuvo vienen esa presión también los tuvo eh los los interiores y Messi en plan estelar claro sí sí de su más una buena primera parte quiso el Fútbol Club Barcelona presionando otras pérdidas reaccionando rápido cuando perdía el balón de su más el plan estelar que tenía Messi como para resolver rápido el partido y estar mucho más tranquilo en el encuentro claro la aventaja en mucho es mucho mayor me sorprende el Barça que en partidos tan

Voz 3 08:41 por tanto donde tiene que dar esa ese golpe autoría

Voz 0749 08:43 ya está respondiendo muy bien lo hizo en Champions frente al Inter también lo hizo frente al Tottenham lo hizo ayer frente al Espanyol también frente al Real Madrid en el Camp Nou y eso quieras o no responde a las expectativa Ebro de esta poniendo punto contra los más débiles contra los más asequible parece como que esas relaja un poquito más ahí pero en los partidos importante esta la funcionando muy bien

Voz 5 09:05 en ayer decía Jordi Martí Marcos qué les había parecido pues probablemente no sé si la primera la mejor primera parte de la era Valverde pero casi no se les pareció tan buena vosotros

Voz 0749 09:17 a mí lo que dije Manu me gustó mucho el primer tiempo me gustó mucho creo que reaccionó muy rápido a lo que necesitaba el partido interpretó que este partido se le podía complicar así se dormía así se relajaba sin permitía al Espanyol crecen en el encuentro y creo que lo hizo muy bien e insisto cuando perdía el balón enseguida recuperaba la pelota estuvo bien Arturo Vidal estuvo bien Rakitic presionando muy bien a los jugadores que podían crearle peligro cuando sacaban el balón el caso

Voz 1266 09:43 nunca en Belén en Belén bien de melé

Voz 0749 09:46 aquí insisto con con esa apunta ataque con Luis Suárez que mantiene a raya a los centrales y el movimiento de Messi después claro si tienes un jugador que marca la diferencia en dos tiros libres espectaculares

Voz 1 09:57 algo así muy complicado una cosa increíble y lo por venir

Voz 3 10:08 aquí digo esta es una finca corriendo

Voz 1266 10:10 son imparable el afán de Messi es que me están quitando de las dos faltas que le

Voz 3 10:15 la mente lo que hay es el análisis de la faltas es es muy claro en el sentido de que cuando un portero ve lo balón es muy distinto a cuando no lo ve la primera falta Diego López ve la pelota Ile da permite tener una muy buena reacción dados pasos antes de saltar ayer lo comentábamos en la televisión se eleva a dos metros y picos humano lo que pasa es que la pelota va por la escuadra y ahí no te queda otra cosa que aplaudir a Messi en este caso se puede parar claro lo hace perfecto por ahí un poquito menos hubiera llegado a Diego hubiera hecho uno y la segunda la segunda novela salir el balón hay un momento justo cuando golpea la pelota Messi que busque quita in tratando de quitarse de esa posición que le había cogido para dificulta la visión de Diego lo que hace es que se ponen en en en la trayectoria de la visión entre sus ojos y el balón y ahí justo cuando golpea la pelota no ve el balón que pasa que la pelota está en el vuelo ya pasa por encima de Navarra Diego todavía no la ha visto entonces hay tiene un hace bien en no moverse porque no ve el balón cuando ya empieza a ver la pelota la tiene encima y entonces tiene una reacción tardía tal es así que salta desde parados ha no le da tiempo ni siquiera a caminar un antes camino dos pasos de la otra falta di la segunda ni un solo paso

Voz 1266 11:32 la admira a vuestro palo muchas veces claro el portero se tiene que a un poco quieto porque también les pega con efecto al palo a Caruso claro cómo te latina muchas veces hay otras como la quiso tirar el día del PSV Eindhoven que la quería tirar parecido que le pegó mal y Piqué la Lancho Fo pero

Voz 3 11:48 ver si tú no ves la pelota no te tienes que mover que es lo que hizo Diego oye no se movió hasta que no la dio en lo que pasa que como la vio tarde porque busqué si le puso

Voz 8 11:57 en él se le cruzó en en el en el en ese momento

Voz 3 12:00 pues entonces cuando ve la pelota las reacciones muy tardía pero es que eso le pasa a cualquier portero no

Voz 5 12:06 oye este debate que esto que ya lo hemos hablado muchas veces que hay algún portero que lo hizo no sería mejor no poner barreras te va a tirar una falta tres metros fuera de la frontal del área no es mejor de cita quizás nos quita hay que lo veo yo

Voz 3 12:17 claro que la barrera a veces le sirve de referencia al jugador para tirar las faltas claro es evidente pero no se ha atrevido nadie a no quitar la barrera no yo creo que los porteros los enterados de porteros los entrenadores en general al final dicen bueno mira prefiere poner Barrena Hinault hacer el ridículo de la barrera y marca gol igual no es la verdad tú cuando entrenaba yo de hecho yo de hecho tuvo una experiencia en ese sentido no yo me acuerdo que yo creo que lo contar alguna vez que yo te un segundo entrenador que decía quítale la barrera alguna vez al jugador quitas en este segundo dotado es ese buen grado en un momento dado fue primer entrenador entonces jugamos contra el Betis jugaba su un caos acuarelas nunca o no

Voz 1 12:59 si decía algo que decía

Voz 3 13:02 el portero está asustado porque tiras húngaro bueno porque tiraba la falta fenomenal eso lo decía él en cuando le dije explica el explique te Villamanín entonces yo entonces Le dije Le dije así medio en broma medio en serio no esté entre no le dije que hago hoy Le que era el debut de él en Mestalla ahora que hago no digo el equipo en la barrera a ver qué pasa

Voz 1 13:26 se dejase la apuesta por encima queda quítate la metes era serio nadie se ha atrevido de momento

Voz 5 13:36 claro pero tú unos entrenamientos cuando te tiraban faltas sin barrer

Voz 3 13:39 era no te no no cuesta más que te hagan gol cuando no hay Barrena el problema es que si tú no puedes Barrera vas a tener

Voz 1 13:45 de gente delante entre jugadores tuyos y jugadores Kilombo hay importan que no

Voz 3 13:50 a saber el balón a lo mejor salir la clave sobre todo es ver salir la pelota por eso tanto interés normalmente el Barcelona de Busquets y de Piqué de ponerse en la dirección en la trayectoria del balón para que el puerto

Voz 1266 14:03 el ambiente yo si no te pusiese truco ya cuatro compañero mio pongámonos otro de Barreda para tapar por ejemplo claro eso es una cosa el equipo claro verdad no te pone ninguna Cañete por encima no va ve no vamos aquí te va cuando venga

Voz 5 14:18 porque a Messi pero nosotros sí podemos ir abajo oye haber visto el penalti esa forma habéis visto el penalti Aduriz para que en el noventa y dos no digo el penalti que ha tirado como lo ha tirado ahí está en el noventa y dos lo tira a lo Panenka con cero cero en el marcador en el descuento este en zona de descenso jueves contra un portero que le conoce bien además contra Gorka que lo conoce bien sí

Voz 0104 14:43 hablábamos la importancia de de Aduriz que ha tenido estas últimas temporadas Don yo creo que ha tapado mucho de las de las carencias de este Athletic no y cuando Aduriz pues ya va cumpliendo años de obviamente ya no es el el excelente goleador que ha sido cursos pasados pues el Atleti que yo creo que sufre sí aparece y todavía tiene unas cuantas vidas más que darle a ese equipo pues imagínate lo que lo va a agradecer porque porque los goles en en el fútbol de élite valen oro

Voz 1266 15:08 penalti que para mí sea de paseo hemos estado ahí mensaje dando con Iturralde preguntándose si estoy hablando un Gustavito que que no es para mí porque son muchas las veces que lo ha hecho en el sentido de que la pelota va paro lado yo busco la pierna contactos del Defensor del Ramalho es el que lo provoca para mí porque el el empujón en mínimo

Voz 0749 15:27 totalmente Muniaín entonces en vez de apoyar el

Voz 1266 15:30 la pierna derecha Muniaín lo que hace es estirar la un lado para engancharse con Ramalho es una jugada que para mí viendo la no no es penalti

Voz 5 15:38 bueno pero Antic bueno

Voz 1 15:44 el penalti Goya ya

Voz 3 15:50 claro es fácil cómodo ha dicho que que hay costado que están en Bilbao diciendo pregúntame mano pregúntame Cañete a ver si me lo tiene que no diga oye porque la visto penalti Raúl entonces que luego no no yo estaba viendo el partido y para mí para nosotros va a mí no me tampoco enero

Voz 5 16:04 el oye Cañete cómo está el tema Valencia que quitar esta Marcelino ahí está como Tenerife buf pues

Voz 9 16:12 dado el otro día un beso luego a Marcelino allí en

Voz 3 16:15 el otro día el otro día la afición en realidad lo que cargos contra el qué mala leche tiene ciclos porque también además pues el presidente anda ahí un poco pues eh privando de algunas cosas a la grada de animación no me dijo hijos y bueno yo creo que por suerte nadie desconfía de Marcelino porque yo pienso que es un gran entrenador que este año está en baja forma como cualquier futbolista también no encuentra la manera de hacer rendir al equipo y que tiene poca gente

Voz 5 16:45 que

Voz 3 16:46 no y allí yo siempre yo el problema que yo creo que quizá el Valencia veces ya pecado Peter Lim en en con uno también pues quizá le ha dado demasiado poder dentro del club y ahora pues eh me encuentro tampoco nadie que fiscalice tampoco Marcelino puesto que el director deportivo la puesto él puesto Mateo Alemany le trajo a él puesto que el pues ha llegado obviamente pues con un equipo de profesionales que ha ido in incrementando a medida que ha ido cogiendo confianza dentro del club entonces eso sí que para mí no me parece el mejor sistema yo creo que el el club siempre tiene que de un mecanismo de defensa de fiscalización donde no participe el entrenador no son muchos no no sé cuántos son Morata dice que son menos de los que yo digo pero no

Voz 4 17:33 habrá que preguntarle a Pedro que sabemos que yo once doce si quieren bueno te has nunca o no

Voz 1 17:40 ah pues no es sencilla siempre y te has buscado mira al broche era el broche de la guinda

Voz 3 17:59 no se puede hablar Raúl ya no no vino

Voz 5 18:04 oye la última que os hago yo os digo adiós qué os ha parecido lo de el Barça ahí no va a Miami os ha sorprendido o no lo no teníamos abierto un del Barça que no va a Miami que se acabó el tema

Voz 1266 18:19 sí a mí que se debería de haber hecho claro que han tardado tanto plano y sobre todo digo lo de a principio de temporada mía que no me parece bien que haya un partido Xavi Massachuset o en San Francisco imagínate que te tiene que enfrenta al Real Betis Balompié al Valencia o al Sevilla en el Sánchez Pizjuán y te lo mandan allí para mí una manera de manipular lo que la Liga de adulterar la Liga claro cómo vas a jugar sin sesenta mil que te están animando mucha puede veces puede ganar pero jugando lo fuera yo creo que sería lo más justo que a día de hoy a mitad de Liga no se puede jugar partido partidos

Voz 12 18:52 sí sí sí sí su afición maña

Voz 5 19:10 pues me parece muy bien Tin Hong Lei muy bien

Voz 5 19:32 el argentino a Madrid que ha salido todo impecable al final

Voz 0749 19:35 por lo menos que no fue un buen partido fútbol pero sí fue un espectacular desde las tribunas y no sucedió nada por lo menos demostramos que cuando salimos de nuestro país sabemos comportarnos no también felicitar a los cuerpos de seguridad de de Madrid Espanya porque fue una seguridad brillante no sucedió absolutamente nada no hubo ni un disturbio si hubo los festejos de The River en en Argentina y volvemos a cometer los mismos errores pero bueno fuera parece estamos más más tranquilo no más cauteloso y damos un poquito más el ejemplo la verdad que que felicitar no sólo a Madrid sino también a toda la policía ahí ya los aficionado que fueron

Voz 1 20:13 un abrazo Gustavo un placer como siempre Manu dos bonito echado a mañana Kiko adiós a Villarejo mañana Champions en Carrusel y ahí estaba Kiko con el partido el Atlético esta mañana Cañete un abrazo