El Larguero (10/12/2018): Hablamos con Tebas y Rubiales en la Gala de AS

Voz 1375 00:00 bienvenidos al larguero hoy el larguero en el hotel Palace en Madrid donde están todavía en saliendo muchos sobretodo muchas de las deportistas que hoy han sido premiadas en la gala del diario As que ha sido espectacular premiando a las mejores deportistas de nuestro país durante este año y que vienen dejando el listón cada

Voz 1284 01:02 el más alto en el deporte femenino en nuestro país ahora hablan

Voz 1375 01:05 hemos de algunas de las protagonistas Icon algunas de las protagonistas pero aquí en la gala del diario As ha saltado la noticia e a media tarde el Fútbol Club Barcelona ha sacado un comunicado en el que dice que se baja del barco de Miami en el que dice no a Tebas y en el que dice tal cuál repito comunicado el Fútbol Club Barcelona que anula su disposición

Voz 1284 01:29 jugar el partido en Miami al constatar

Voz 1375 01:31 la falta de consenso existente entorno a esta propuesta así que no a ese partido no a Tebas comunicado oficial del Fútbol Club Barcelona eh es sin duda el tema de la noche acaba de salir Javier Tebas de de esta gala del diario As ya dicho esto decía presente la Liga que no quería hacer ninguna

Voz 1284 01:53 aclaración ahora nos va a contar Antón Meana

Voz 1375 01:55 cómo se ha enterado Javier Tebas del comunicado del Barça eh digamos que hoy la pasa un poco lo que les suele pasar a la gente con pruebas que se enteran de las cosas cuando Tebas decide decir hacerlas por su cuenta pues hoy a temas la pasa lo mismo que se ha enterado del comunicado el Barça cuando Antón Meana se acerca habla dicho señor Tebas sabré que acaba de decir el Barça no al partido de Miami eh en el Barça dicen que Tebas lo sabía que había dicho Óscar Grau en la gala en los medios de marca de hace unos días eso es lo que dice el Barça eh y que ya los había Javier Tebas hoy Tebas se mostró dolido sorprendido porque es la estocada definitiva no se puede ir así por la vida al final pasa lo que pasa no lo voy a repetir más no voy a ser peso pero el Barça lo lo dice no es no al partido de Miami lo que dice no al partido de Miami sin consenso chapeau para mí chapeau para Bartomeu para el Fútbol Club Barcelona ya está bien de ir de guerra de guerrillas y ir por un lago en uno por otro lado con el otro está bien o se sientan en una mesa todos hice acuerda el partido en Miami o en Singapur qué tiene de malo que jugó un partido de la Liga fuera de

Voz 1284 02:57 venga pues a lo mejor nada si lo acuerdan en todas las partes

Voz 1375 03:00 efecto ahora pretender hacerlo como lo hace todo el señor Tebas sólo puede llevar

Voz 1284 03:04 eh

Voz 1375 03:05 esto a una caída por el precipicio a un ridículo espantoso y a otro sainete más del señor Javier Tebas que ha salido por la puerta del hotel Palace en la gala el diario As

Voz 0906 03:17 que ha dicho este partido Miami desde el veintiséis de enero evidentemente si no dijimos que siempre era voluntario acudió el Fútbol Club Barcelona pues a tres días de la vista mi mascota dice que no va a ir por lo tanto la medida cautelar no va a continuar adelante pero si va a continuar el pleito principal porque consideramos que tenemos derecho y aspecto principal ya veníamos diciendo gran actuación de La Fregeneda conforme a derecho por lo tanto el veintiséis de enero no pero el jugar la Liga un partido fuera de España sí que seguimos con la demanda delante simplemente como ha sido la conversación para el no del Barcelona verdad que pregunta el director no sea que para meta refinería a otros pues para él Living y no porque vamos a ver si esto es un tema que está hecho del calendario hace mucho tiempo ya lo expliqué por tanto no hay plan B nos llevará a ser un partido de Estados Unidos es un tema muy complicado no es fácil cuando ya pues éste porque el Fútbol Club Barcelona DC en oír hombres insisto es un voluntario pues el veintiséis vernos jugar ese partido pero si seguimos con la demanda principal insisto la medida cautelar es lo que vamos a continuar adelante porque mi hija era para el veintiséis de enero otra demanda principal Se habla para

Voz 1284 04:21 a hacer cualquier partido internacional fuera de España

Voz 0906 04:24 ya íbamos a seguir trabajando en ese aspecto la media fundamental de de peto que hemos puesto tasas

Voz 1284 04:29 Brown

Voz 1 04:30 eso Bartomeu habla con él yo no

Voz 0906 04:33 se hablaba con director general con el presidente Alfredo Rubalcaba no podía hablar y yo respeto la decisión azul Barcelona siempre he dicho que esto nada pues toda voluntariamente voluntario tengo que felicitar al Girona al Fútbol Club Barcelona que nos han hecho llegar hasta aquí en en esta en este camino no que nos va a servir de mucho para seguir trabajando para al final llevaron para ser la primera Liga del mundo que hemos un partido fuera de España me hubiese gustado el veintiséis de enero eh nada más felicitarlos por ayudarnos a llegar hasta aquí no puedo decir otra otra cuestión me hubiese gustado ese partido pero bueno seguiremos en la principal llegaremos a Juan un partido fuera de España desde buena residente una traición una deslealtad o como la postura común hasta ahora estaban con con usted en el partido de mañana no no lo que la traición e insisto lo que siempre hemos dicho del el primer minuto estos voluntario la voluntariado en acción hasta último minuto uno puede decir nacer la y nada más el Fútbol Club Barcelona ha hecho su nota he grabado aportar agua de Quique unanimidad unanimidad de todas instituciones yo creo que eso va a ser muy complicado pero bueno nos ha permitido dio PSOE gracias al Barcelona porque hemos llegado hasta aquí para intentar jugar el partido este Miami pero gracias porque va a permitir como ya tenemos una demanda judicial para que un futuro pues no tengamos candados con estas historias y con decisiones como no conformes a derecho de la Real Federación Española de Fútbol porque a fecha de hoy no tenemos resolución de la fracción para Zuroff diciendo que no podemos ir que es Jesús lo más bueno más extravagante extraño de lo que está ocurriendo pero bueno públicamente la han dicho pero con muchísimas excusas no desde el independentismo a que un partido Liga supo jugar fuera que el partido fuera de casa bueno pero bueno hasta aquí hemos llegado ruedas cartas al Barcelona para jugar este partido en el extranjero no sé que el propio Camps ha descartado no

Voz 2 06:15 yo creo que que

Voz 0906 06:17 el Barcelona pues a tomar la decisión de no que no que es una situación salgan conflicto y hay que respetarla nada más fuerzas habías ya hace semanas que te llama la medida cautelar puesta rehacer buena gente como Johnny y no en en no la voy a valorar ni positivo negativo licores las gracias de haber ya hasta aquí haber apostado porque la Liga España tenía que jugar esta temporada un partido fuera de España dos digamos desde Patti

Voz 1501 06:41 comencé desde hace catorce meses trabajando está siendo esta decepción de hoy les usted lo considera una victoria Luis Rubiales de su empeño no

Voz 0906 06:48 no primero decepcionado no estoy porque lo que estoy es que seguimos trabajando para coser un partido fuera me hubiese gustado esta temporada sino que esto es bastante complicado no Victoria de Victoria de la de de Luis unidades irse

Voz 3 07:00 lo malo para el futbol español sería su visión top ten

Voz 0906 07:02 la resolución judicial diciendo que no temo razón es que aquí no ha Vietnam ninguna resolución judicial que votemos razón a bidón lo que sea más una medida cautelar porque la veía cautela era exclusivamente el veintiséis de enero si a uno de los clubes no puede no quiere jugar pues la medida cautelar tenemos carretera pero el fondo de la del asunto sigue adelante que es la posibilidad de que la Liga española pueda jugar un partido fuera de España no

Voz 2 07:28 claro que este partido era muy importante para la Liga cuanto pierde la Liga sino se jugó el partido de mañana

Voz 0906 07:35 no vamos a el gran importantes poder jugar un partido fuera de España de nuestra liga en este caso EEUU no en concreto este partido este partido importante porque al primero que habíamos puesto todo el esfuerzo tanto los dos clubes como La la Liga como la acompañarle relevan en Estados Unidos no pero eso no nos lo importantes es un acuerdo de quince años es que consigamos cuanto antes y eso lo vamos a hacer

Voz 2 07:55 de hecho se atravesar con la Federación antes sin sin consenso lo bueno anuncios acuerdo de quien no

Voz 0906 08:01 ahí yo ya lo dije es que si si el problema es porque hemos hablado colapse con la Federació Pacer partido que hablar ante pues bueno pues hablaremos ahora Isis ha sido ahora veremos si es verdad es verdad el tema será por hablarlo antes no sé que habrá que ver si será el problema no era el problema o era problema económico que hay que pedir más dinero en las dos pruebas veremos si fuese si fuese potable antes que ya pedí excusas ambas instituciones ojalá sea ese problema porque entonces se suelo entonces no si fases insisto si ese si el problema era no ir a Estados Unidos pueda ver he hablado antes estaría muy contento porque eso significará que sea para Estados Unidos la temporada que viene a ver a quién Seat esta estos invitados

Voz 1501 08:42 qué le pareció la celebración de la final de la Copa Libertadores y cómo salió al final

Voz 2 08:45 pues muy bien yo creo que

Voz 0906 08:48 que eso demuestra que no pasa nada por presentar un evento de otra competición en un país al revés lo que haces es que el fútbol CSKA más que nos interesamos por muchísima unas por otras competiciones en los que no vaya a tu competición ni muchísimo menos estamos hablando de un partido igual que nuestros Estados Unidos fuese traer toda la Copa Libertadores aquí todos los fines de semana ya de de otra cosa un partidos noches que no trae imprima ya lo he dicho también a mí sí me dijese la Premier League que quiere jugar un partido en España yo apoyaré al partido según colaboraría la organización ya ya está pensado sitio en habría que guarda Costa o en las en las Islas Baleares necesita fomentar el fútbol hay que saber otros partidos no hay que hemos que terminar con con el con este lo provincianismo en opinión que está con esto además con argumentos increíbles le ha cambiado en estos meses su inclusives dos tirar de hemeroteca e ibérico los argumentos que han salido que son increíbles todos que por cierto ninguno nos ha lleva encima de la mesa eh

Voz 2 09:42 vendría al día al Barcelona

Voz 0906 09:45 ahora para no ni lo vamos a intentar yo creo que es una decisión de J directiva es una decisión muy muy pensada cuando quedan tres días de vida media cautelar ellos son conocedores jurídicamente que qué del momento que ellos retirasen el de la posibilidad de ir en esta XXVI Tendero la medida cautelar os insisto porque los proyectos tienen respeto de fondo del asunto la medida cautelar una que Pires en ese procedimiento es la que hemos retiró pero no el fondo del asunto porque el fuego el asunto da lo mismo el equipo que fuese entonces para mí ha Caudete pues no

Voz 2 10:12 ya no hay tiempo que yo se refieren a él arrepentimientos

Voz 1501 10:18 vamos a llamar a Javier Tebas presidente de la Liga decepcionada evidentemente con la falta de consenso para para esta medida de momento no va a haber partido Miami por lo menos el veintiséis de enero bueno Alá

Voz 1284 10:30 las de Javier Tebas el presidente de la Liga con un tono claro

Voz 1375 10:33 lo de estocada enseguida con Jesús Gallego con Antón Meana con Mario Torrejón a contar Antón cómo se ha enterado el presidente de la Liga del comunicado del Barça ya acabamos de escuchar a Javier Tebas eh contestar con ese comunicado que ha hecho fija también la Liga dice que continúa adelante con la demanda para que se pueda jugar algún día ese partido en Miami pero que retira las medidas cautelares referente al partido del veintiséis de enero osea que no tiene ningún eh ningún sentido seguir con esto adelante yo creo que cuanto antes deje de hacer el ridículo mucho mejor

Voz 1284 11:01 solamente Jordi Martí acaba de hacer también oficial un comunicado en Girona hola Jordi muy buenas

Voz 0985 11:06 bueno sí un comunicado en el que el Girona dice que ante la decisión del Fútbol Club Barcelona de no seguir adelante con el partido que le tenía que enfrentar al Girona en Estados Unidos el club de Montilivi quiere expresar su respeto a la posición del Barça añadir también que el Girona continuará apoyando las iniciativas que ayuden a promover la liga más allá de las fronteras de España de la misma manera y con la misma actitud que lo hizo cuando se le propuso participar en el partido de Estados Unidos Éste es el comunicado Manu Manu

Voz 1284 11:37 sí perdona es aquí Javier Bordas el miembro de la directiva del Barça señor Bordas buenas noches ahora estamos hablando en directo en El Larguero de lo que ha pasado con el comunicado del Barça ha dicho Javier Tebas presidente de la Liga que ellos bueno retiran la cautelar porque ustedes se han retirado del partido este año

Voz 3 11:54 no no es que no se ha retirado nosotros siempre hemos pensado eso ya se había consenso pues podemos fue el partido más fácil previene el fútbol español pero al no haber consenso pues evidentemente no no vamos a pelear en contra nadie jugar un partido que que hay mucha gente involucrada que no está de acuerdo te jode

Voz 1284 12:12 Manu Jordi le a Javier lo que supongo no recular porque tenemos

Voz 0480 12:15 preguntas más importantes que la mía es defender Bordas Le pido segundo

Voz 1284 12:17 que está Manu Carreño Jordi Martí os escucha en directo el señor

Voz 2 12:20 ver Bordas buenas noches señor borda hola bueno gracias por atender el larguero

Voz 1284 12:25 acabamos de escuchar a Javier Tebas lo que hoy Javier Tebas y me permite solo treinta segundos nos estaba contando Jordi Martí en directo ahora mismo el comunicado que acaba hacer el Girona que no sé si usted tiene conocimiento del sí sabe lo que he dicho Girona no no pues fue estuches trinitense treinta segundos que le cuenta Jordi cuéntanos qué dice el comunicado Girona

Voz 0985 12:39 si el a lo que viene a decir es que respeta la decisión del Fútbol Club Barcelona pero que por su parte el Girona en lo que va a hacer es seguir apoyando esta iniciativa para jugar un partido en el extranjero ahora bien Manu también me llega desde el mismísimo una reacción que es la siguiente es cierto dice el Barça que Tebas les informó de que había una cautelar pero al Barça le dijo a Tebas que no estaba acuerdo con esa cautelar Ike el apoyo del Barça al partido era con la condición de que hubiera unanimidad entre todos los protagonistas y los agentes de este partido

Voz 1284 13:19 eh pues eso es lo que dice el comunicado el Girona enseguida le voy a preguntar al presidente de la Federación Luis Rubiales que está aquí también en directo en El Larguero hemos escuchado a Tebas comunicado el Girona pero le preguntamos al directivo del Barça eh señor bordada

Voz 1375 13:32 es la comunicaron a Tebas que se iban a bajar del barco

Voz 1284 13:35 el partido de Miami

Voz 3 13:37 no eres las las reacciones con te vas no las llevo yo directamente pero pero yo creo que te va a sabía perfectamente que gustaban todos los agentes de acuerdo o no íbamos hacia el partido

Voz 1284 13:48 en Tebas ha dicho hoy que le ha sorprendido el comunicado el Barça por eso les pregunta ustedes

Voz 3 13:53 que iguala la sorprendido el momento sorprendido opinión yo creo que es tiene toda la lógica que es no está de acuerdo la Federación Laffer la FIFA la UEFA y hay gente no está acuerdo pues nosotros no vamos a jugar este partido

Voz 1284 14:06 en mis noticias aunque Óscar Grau le dijo a Tebas esto mismo que avisa que en el comunicado

Voz 3 14:13 sí yo sí que estoy lo puede confirmar que eso

Voz 1284 14:17 ya lo dijo esto no no la verdad es que no lo sé no

Voz 3 14:19 no no me he visto con los cargado desde hace unos días se mire usted de la junta directiva porque estaba aquí ganamos

Voz 1284 14:24 es una pregunta que le hace Jordi Martí lo sido

Voz 0985 14:26 envites manos sólo aclarar que desde el mismo entorno del director general Nos dicen que Óscar Grau le comunicó la renuncia del Barça en la propia Comisión Delegada de la Liga de Fútbol Profesional Ike antes de hacerlo la Comisión el propio Óscar Grau se lo comunicó a Javier Tebas iré dijo claramente sólo vamos a Miami si hay consenso y ahora lo que vemos es que no sólo no hay consenso sino que hay un litigio judicial

Voz 1284 14:57 eh pues nada le agradezco señor verdad su presencia al larguero solamente por recalcar el Barça no se opone al partido en Miami lo que supone esa al partido en Miami mientras no haya consenso exacto esto

Voz 2 15:08 muchas gracias hombre vale necesitamos otro adiós adiós hasta luego

Voz 1284 15:12 está el el presidente de la Federación Española Luis Rubiales hola Luis buenas noches

Voz 1346 15:16 buenas noches MONUC cómo está sobrino

Voz 1284 15:18 que me te te esperamos aquí en la gala de has pero creo que estamos topando con gripe y no sé qué más no

Voz 1346 15:25 pero esto ha sido que resta de Llodio

Voz 1284 15:27 pasarnos algo bueno e no sé si darte la enhorabuena

Voz 1346 15:32 bueno yo creo que que la enhorabuena no es

Voz 1284 15:35 desde el fútbol no solo

Voz 1346 15:37 a los futbolistas los propios clubes que ya cada vez más se dan cuenta de la obsesión que tiene Javier Tebas ahí lo que no entendemos a él por qué por qué tiene esta obsesión qué qué interés tiene a verte aquí ahí en ese contrato da quince años para que mueva montañas hay sobre todo permíteme es decir Manu sentido vergüenza ajena leer el comunicado de la Liga no porque ponía doce de noviembre

Voz 1284 16:03 sí porque pone doce de noviembre no no por eso porque

Voz 1346 16:06 me imagino que será un error no que que fuera adivinos lo lo tiene hecho de los de noviembre sobre esto yo creo que porque cualquier persona que tenga conocimientos de Derecho iré al último párrafo directamente es que es para para salir corriendo leer lo que ponen ese comunicado hoy en día no le

Voz 1284 16:25 muy rápidamente dice el último párrafo la Liga continuará con la demanda prevista para reclamar que se pueda jugar el partido un partido fuera de España aunque retira la medida cautelar referente al partido del veintiséis de enero seguiremos con la demanda puesto que la información y los hechos recabados acreditan que la postura de la Real Federación Española de Fútbol no resultan conformes a derecho

Voz 1346 16:44 contaba a su señoría que ahora es pues a veces veo que nosotros ya estamos condenados y que en fin lo de siempre pero me da yo mañana tengo una reunión con él donde vamos a hablar de cómo coordinación lo que le tengo que es eso lo voy a decir a él ha puesto a a todo el fútbol español ante estamos a la manera de hacer las cosas

Voz 1284 17:09 es la derrota más dura de Tebas

Voz 1346 17:12 yo desde el principio he dicho mano y lo hablo contigo en alguna ocasión que esto no iba a llegar a ningún sitio

Voz 1266 17:18 no se puede tratar

Voz 1346 17:19 al fútbol como un producto todo por dinero entra todo el fútbol es un deporte es pasiones sentimientos los valores y la regla del deporte se ponen pone por debajo de un contrato con relevan y eso que que conoce a que se supone que busca el interés de los profesionales nosotros desde la Federación de buscamos el interés de los clubes pues se nota de todo el fútbol vamos a seguir peleando porque el deporte sigue haciendo deporte

Voz 1375 17:50 eh fíjate Luis terminamos el Madrid le dijo que no a Tebas al partido a Miami ahora el Barça le dice que no al partido de de Miami sin embargo esta tarde hemos podido saber que la intención de Tebas es si no viene el Barça

Voz 1284 18:04 vamos a ver si llevamos otro partido a Miami pero el Barça y el Madrid han dicho que no

Voz 1375 18:07 eh

Voz 1346 18:09 el los clubes y la Liga nos atenemos a la realidad se merecen que sigan ustedes ligero en van era mi mujer lonas de publicidad por todo Madrid una vez en periódico en estado es una oye me estas cosas no tenerlo de los clubes se tener que tienen otras cosas nosotros vamos a pedí un informe sobre cómo se ha gastado ese dinero que recitó de los clubes

Voz 1284 18:33 al margen de este día duro para Tebas Últimamente se le están acumulando bastantes días duros a Javier Tebas

Voz 4 18:39 de esta buena noticia para el

Voz 1284 18:42 consenso del fútbol español porque yo creo que el partido Miami Se puede jugar Miami o en Singapur siempre os pongáis acuerdo Federación Liga clubes jugadores

Voz 1375 18:50 el mundo del fútbol además de lo de la Libertadores que también tienes parte de de de de culpa del éxito que ha tenido la organización

Voz 1284 18:59 salió todo perfecto eh

Voz 1375 19:01 pero al margen de eso son días duros para Tebas es posible Rubiales pensar en un dos mil diecinueve donde la Liga

Voz 1284 19:07 Federación vayan de la mano en algo en algo

Voz 1375 19:10 porque muy optimistas No somos

Voz 1346 19:13 bueno con nosotros aquí se ha visto cómo cómo actúan pero no nosotros estamos siempre dispuestos y te digo más FIFA y UEFA ya han manifestado que posee un partido fue a la frontera siempre cuando sean atrás claro que es posible no sólo tenemos el desarrollo y la capacidad para para explotar alguno de nuestros partido negro a la hora de de España invitamos a la Liga que no ayuda a que nos da idea ya que colaboren todo pero ellos no quieren no ellos repito es que los clubes españoles no se merecen esta actitud obsesiva de así y punto y esto es lo que hay Navas ma mi lenguaje no acepto nada importa a la afición de ahí me da igual lo que opinen los futbolistas y los clubes Si quieren venir tiene y ese lo buscó a otros excepto esto tiene que acabar ya es que esto no puede seguir así

Voz 1284 20:08 claro claro lo que le está pasando al señor Tebas es que es el presidente de los clubes y está viendo que los clubes lo dicen que no los clubes están dando la espalda Tebas

Voz 1346 20:17 sí sí además seguramente más de lo que parece un abrazo Luis un abrazo hasta luego

Voz 1284 20:26 presidente de la Federación Española en directo en el día en el que Tebas ha salido por la puerta de atrás literal en la gala del diario As aquí en el hotel Palace después de conocer que el Barça se baja del barco del partido de Miami que se queda solo que el Madrid ha dicho que no que el Barça le ha dicho que no y que parece cada día más Don Quijote de la Mancha luchando contra los molinos que se mueven contra él pero aquí no hay molinos que se mueven hay gente que

Voz 1375 20:46 por un lado la FIFA la UEFA el Madrid el Barça la hace por otro lado va a Tebas igual está todo

Voz 1284 20:54 de equivocado

Voz 1375 20:55 pero me da la sensación que hoy la de Tebas es la derrota más dura desde que es presidente de la Liga de Fútbol Profesional y que tendrá sus consecuencias e la frase es de Rubiales pero lo afirmaría debajo ni el fútbol

Voz 1284 21:08 los clubes se merecen a este presidente son las doce menos nueve minutos una menos en Canarias enseguida con Gallego Jordi Martí No te muevas en Barcelona que seguimos con Antón ICO Mario Torrejón nos va a contar Antón Meana como se ha enterado el señor Tebas del comunicado del Barça en el que le ha dicho no a Tebas te base ha hecho sorprendido ha dicho que no lo sabe pero que no va al Barça Miami igual busca otros equipos allí mayor

Voz 0017 21:29 al Huesca

Voz 1284 21:31 a no seguir bueno habremos aquí se quiere llevar allí a Miami antes de ir con el sanedrín de el tema del día que se ha producido aquí en la gala del diario As habido fútbol en Bilbao allí ha jugado Girona precisamente que ha perdido en el noventa y dos Íñigo Marquínez ha marcado de penalti a lo Panenka Aduriz o la Íñigo

Voz 0802 21:49 hola muy buenas alguno que está a mi lado se grita ella otro casi le he pegado un ataque al corazón así un partido bueno era un partido para empezar vital para los rojiblancos una auténtica final la verdad es que han jugado el mejor partido con diferencia la temporada Gorka Iraizoz ha estado pletórico con cinco paradones increíbles y bueno pues ha habido que esperar al minuto noventa antes el susto en el cuerpo de los seguidores del Athletic por aquello de un gol de Girona anual anulado por el bar y en el minuto noventa penalti sobre Iker Muniaín discutido también por algunos ya tendido iba decir las pelotas bueno voy a decir a pelotas de tirarlo a lo Panenka

Voz 1284 22:23 sí sí no la han perdido las ha tenido en la gente

Voz 0802 22:25 Nos es es lo comía Aduriz porque hay que tener narices se para tirarlo así con con la presión con la tensión que había en el campo

Voz 1284 22:33 luto noventa y dos su ex compañero enfrente Gorka Iraizoz se pone minuto veintidós nuevo entrenador están en zona de descenso irá penalti a lo Panenka Aduriz por el centro a media altura torció porque así se Mulá bueno

Voz 0802 22:44 ha sido tremendo pero bueno tras ataques Garitano a su debut en Liga lleva dos partidos el de Copa donde ganó cero cuatro en Huesca uno cero brotes verdes bueno pues por lo menos para quitarnos un poquitín es sospechoso bulto que teníamos a la garganta no

Voz 1375 22:57 Valencia ha estado en la sala de prensa que ha dicho Gaizka hola Diego hola

Voz 1136 22:59 qué tal muy buenas pues imaginarla no la la alegría no de Gaizka Garitano que sin duda alguna no es un tío de todas formas que exprese pues es una locura hoy transitoria para haber ganado el partido no no él ese muy calmado mantiene la calma siempre pero al día hoy para romper las estadísticas el Girona venía aquí después de ocho partidos sin perder no había perdido fuera de casa el Atleti no ganaba desde el veinte de agosto desde hace tres meses y medio más tarde y no marcaba pues imagina de la alegría de Aduriz a escucharle

Voz 1 23:24 hemos hecho un partido muy serio muy completo nos ha costado muchísimo muchísimo gol creo que hemos sido justos vencedores porque creo que hemos tenido más ocasiones que ellos te bueno esta es la línea a seguir

Voz 1136 23:39 pues vaya a seguir lo que ha dicho Gaizka Garitano que todavía estamos

Voz 1284 23:42 lógicamente empezando esta repondrán aunque él quiere pero ya se ha visto un equipo diferente y eso lo que quería pues nada enhorabuena a los leones un abrazo hoy tres puntos para la butaca hasta luego Marquínez a la luego Diego se queda decimoctavo sigue tercero por abajo el Athletic pero con catorce puntos empata ya con el Villarreal que está cuarto por abajo donde por cierto hoy se han cargaba Calleja ya han nombrado a Luis García Plaza como nuevo entrenador eh el Girona porque eso supone noveno con veintiún puntos se queda sin la tabla y que entre mañana y pasado se cierra el telón de la fase de grupos de la Champions luego estamos con la última hora del Barça Tottenhan de mañana del Brujas Atlético de Madrid luego escuchamos también a Valverde que ha dicho hoy que no sabe muy bien cómo explicarlo de Denver

Voz 1375 24:24 eh

Voz 1284 24:25 joe pues si no lo sabes tú ya me contarás qué vamos a decir los demás Si el entrenador del Barça no sabe cómo explicar le os contaré yo lo podría explicar pero casi mejor que lo explique entrenador del Barça que además de poner a once tíos en el campo tiene que mantener dejar unas normas

Voz 1375 24:40 de respeto de de Disciplina del ente

Voz 1284 24:43 trabajo no vale solo pero claro como Denver escuchó la frase hace dos o tres semanas que dijo Valverde yo sólo le juzgo por lo que hagan el campo ha dicho eh de narices me voy a jugar ahí me duermo con mis colegas hasta que no pasa nada bueno pues hoy Valverde en la previa al partido de mañana ha dicho que no saben muy bien cómo explicar lo que en Belén pues nos quedamos mucho más tranquilo la verdad eh estaremos con la última hora también de ese brujas Atlético de Madrid donde habla o el Cholo habla o Godín no veo yo muy claro eso de Godín el Atlético de la mano así a corto plazo además estaremos en Sevilla donde hoy también ha habido lío en la junta de accionistas las cuentas de la Junta

Voz 1375 25:21 directiva que preside Pepe Castro han sido aprobadas por el cine

Voz 1284 25:25 cuenta y siete por ciento de los votos

Voz 1375 25:27 pero si en plena reunión ávida abucheos gritos de el Sevilla no se vende en la cara de Pepe Castro

Voz 5 25:41 ese silencio

Voz 1284 25:52 el Sevilla no se vende en Sevilla no se vende gritos en la junta directiva que ha presidido hoy Pepe Castro bueno todo esto en la portada del Larguero que hemos abierto con Javier Tebas en la gala del diario As con Luis Rubiales en su domicilio que no ha podido asistir a esta gala de el diario As e Icon el comunicado del Barça de Girona y con el directivo del Barça Xavier Borrás diciendo que efectivamente Tebas lo sabía que no sabe muy bien cuándo ni coser Griego pero que el Barça ya le había comunicado a la Liga su postura e no empieza mal el larguero pero ahora viene lo mejor

Voz 1284 32:28 o esa

Voz 9 32:30 esa mañana de Champions ahora estamos con la última hora del Barça

Voz 1375 32:33 de la de digo eh

Voz 2 32:36 Victoria del Athletic Bilbao en el partido que cerraba la jornada de liga lío en Sevilla pero aquí en el hotel para

Voz 1284 32:40 las donde se ha celebrado la gala de el diario As

Voz 2 32:43 seguimos Antón Meana hola de nuevo aquí seguimos muy buena Mario Torrejón ya como bueno está aquí Jesús Gallego la Gallego buenas noches a todos sigue en Barcelona Jordi Martí hola Jordi sí señor sí bueno es la noticia del día sin duda en la derrota más dura de Javier Tebas

Voz 25 32:56 acostumbrado a hacer como hacen las cosas pues eso es lo de Arabia Saudí otra días lo de los partidos otro ya lo de los horarios otro ya es barrabasada tras barrabasada de acostumbraba a hacer

Voz 1284 33:06 lo que yo digo y yo me lo guiso yo me lo como con Juan Palomo pues al final la vida te va llevando por dónde te va llevando no puedes estar enfrentado a la FIFA la UEFA en Madrid al Barça los jugadores presidente de la Liga del fútbol español

Voz 1375 33:18 el presidente de la Liga de Fútbol Profesional que además eh

Voz 1284 33:22 tú ha sido

Voz 1375 33:23 el que le ha dicho a Tebas

Voz 0480 33:25 el comunicado el Barça y que ha pasado sí porque ha salido el comunicado del Barça a última hora de la tarde eran las ocho y veinte más o menos cuando estábamos en la puerta del photocall aparecía Javier Tebas acompañado por una persona del departamento de Prensa de la Liga en Gavà contento llegaba digamos normal contento estaba bromeando feliz estaba a mi lado Torrejón cuando iba ya a hablar a dar un candidato que decimos la prensa en esta fiesta gala del diario juegan de venderle digo extendió queremos en el Larguero dice no no voy a hablar pero ni siquiera por lo del Barça y Miami que es lo del Barça en Miami difiera académica en un comunicado el Barça ahora mismo en el que dice que se retiran del partido en Miami porque no hay consenso le ha salvado de hacer el ridículo eso donde lo pone porque yo en un comunicado que lo tiene Javier Rojo no le me lo tuve que pone dijo Bolt dice que el partido no se puede jugar por esto por falta

Voz 1284 34:10 consenso que ocurre esto en ese momento Javier

Voz 0480 34:12 las cosa que parece normal decide prepararse Mario se va para dentro en vida hacer llamadas

Voz 1501 34:19 a veces justo cuando la pantalla del móvil Antón se le cambia la cara por completo ya no te digo nada la persona de prensa que la acompañaba que evidentemente no esperaban eso no sé si lo sabían o no si lo sabían según esta información pero no esperaba que fuera justo en ese instante con lo cual como digo la cara Le cambia decide hacerse las fotos pasa por las formas roja pero gira vuelve a pasar por detrás del photocall hice va directamente donde se va a hacer

Voz 0480 34:38 almacén allí los invitados no tienen que estar

Voz 1501 34:42 ese momento sino que iban a un cóctel que estaba justo en la cúpula de

Voz 0480 34:44 el del Palace si un salón muy bonito lo que estábamos Antoni yo entre otros en ese momento sea de toda la conversación que había que era un grupo enorme de personas invitadas a esta gala se ha salido Javier Tebas ha cogió el teléfono ya ha empezado a llamar al Fútbol Club Barcelona escena que hemos oído presentarán presencial Antonio yo sí porque encima hablaba muy alto primero tiene un encuentro personal cada cada con el Barça es con Javier Bordas la persona con la que hemos charlado en El Larguero Javier Bordas le explica un poco la situación pero tampoco tenía mucha más información no

Voz 1284 35:13 mucha no teme intuimos que te vas con

Voz 0480 35:15 quién habla por teléfono seguros con Grau intuimos

Voz 1375 35:19 pero la bronca que tienen es tremenda

Voz 0480 35:21 el cabreo de Javier Tebas no es un enfado de un amigo hoy en más de una faena no me lo haga hace nunca más Javier Tebas se pone muy serio con el Barça le dice que esto no se puede hacer así que no pueden emitir un comunicado sin que lo sepa e llega a decir incluso que está dispuesto a jugar en Miami sin el Barça está el partido sin vosotros no me hace falta poco más le viene a decir pero el enfado de Javier Tebas

Voz 1284 35:41 Girona Girona ve es decir el empate Javier Tebas

Voz 0480 35:43 en público en una sala en la que había mucha gente tanto privado pero no es para nada una

Voz 2 35:49 la mano normal cuando ha empezado a la gente a pasar

Voz 1501 35:51 el salón para para la cena y la gala que están presentando Jesús Gallego eh sacado el último la última persona cantaban esa cena ha sido Javier Tebas porque estaba terminando un par de conversaciones más eh

Voz 1284 36:00 segundo en melé Telefónica a Chunta embeleso pueda decir

Voz 1501 36:02 vivamente e esta última conversación telefónica

Voz 0480 36:05 sí en la que ya nos dimos a volver a invitar al que estuvieron en

Voz 2 36:08 pero estábamos muy cerca de él lo que le

Voz 0480 36:11 he dicho a la persona a mi interlocutor que tenía es encima me lo he encontrado en plena gana de las con todo el mundo aquí saber que iba a mi comunicado si no lo sabía sólo decir que una cena de las y una gala que presenta gallego amansa a cualquiera

Voz 1375 36:25 pero que el Javier Tebas de las diez de la noche no la llegada al de las once y veinte esto que hemos escuchado en la portada del Larguero eso Javier Tebas tranquilo calmado actuando el Javier Tebas de verdad ha puesto al Barça a caer de un burro por teléfono su se va rodado

Voz 0985 36:42 Álvaro lo que pasa es que te vas lo que no puede pretender es ya incluso controlar los tiempos en los que el Barça decide comunicar las cosas porque al final lo que nos dice el Barça lo reconoce el propio Óscar Grau es que a Javier Tebas se lo dijo personalmente antes de la Comisión Delegada ojo este no es el camino los tribunales no son el camino esto necesita consenso esto necesita unanimidad ya desde el primer momento el Barça cuando vio que no tenía el asunto al apoyo de la Federación Española ya vieron que esto iba a ser difícil es más el Barça la predisposición de los clubes Manu fue un fue absoluta es que incluso el Barça aceptaba repartir beneficios de ese partido entre todos los clubes de Primera y de Segunda

Voz 1284 37:30 así lo dicen la nota a la mismísima

Voz 0985 37:32 anota y luego claro en fin yo también supongo que para ha sido un enorme contratiempo encontrarse con ese comunicado cuyo contenido y fondo él conocía perfectamente personalmente o a través de lo que Óscar Grau el director general al que alude Tebas le comunico

Voz 25 37:52 yo he hablado con altas instancias del club esta tarde noche

Voz 1375 37:56 y me han confirmado que efectivamente Óscar Grau le dijo a Javier Tebas en los premios de marca que los había probablemente lo que no sabía Tebas es que lo iban a sacar hoy el comunicado por cierto esto qué va a pasar

Voz 1284 38:10 hoy a Tebas

Voz 1375 38:11 pues igual tampoco está mal que le pase para que él sepa lo que le pasa a otros

Voz 1284 38:16 cuando decide comunicar las cosas sin comentárselo las anteriormente hoy te vas a dicho coño que avisaron comunicarme haber dicho nada

Voz 1375 38:23 eso es exactamente la misma medicina hoy le han dado el señor temas que él suele repartir habitualmente la misma la de la hace ayunos en nada la Federación pero yo no sé nada

Voz 1136 38:35 que ya he hablado con el Girona el Barça que no vamos a Miami tenía las maletas hechas cinco mil aficionados tenemos entradas a la venta pero dónde vas

Voz 1375 38:42 pero dónde vas Barrabás pero adónde vas

Voz 1284 38:44 pues a saber dónde vas a casa ni el más

Voz 1375 38:47 ni el Barça ni la fe ni la Federación a vas a dónde vas presidente del fútbol español presidente de la Liga española eh Jordi Martí en Jesús Gallego es la derrota más dura de Tebas

Voz 0919 39:02 bueno yo creo que sí yo creo que es una gran derrota de Tebas yo estaba dentro de ese salón donde estaba Javier Tebas hablando por teléfono

Voz 1 39:10 su cara era de incredulidad

Voz 0919 39:13 de seriedad porque sabía perfectamente que bajándose el Barça del barco el barco tenía que dar marcha atrás no yo creo que hay algo muy importante y es que el Barça se baja del barco hoy porque el jueves era el juicio entonces el Barça no quería llegar ante un tribunal donde la la parte de Javier Tebas iba a decir nosotros tenemos derecho el Barça está con nosotros el Girona está con nosotros y la FIFA y la Federación nos están impidiendo ejercer nuestro derecho eso supone eso supone ir a los tribunales ordinarios contra la FIFA ir a los tribunales ordinarios contra la FIFA es meterte en un jardín que ya veremos cuál es el fallo de no sé qué pero es que encima

Voz 1284 39:58 ha querido arrastrar al Barça ya las ha hecho basta de Villarreal

Voz 0919 40:01 o sea no hay consenso esto está mal lo que tú quieras pero ya así me vas a llevar a los tribunales delante de la FIFA y la FIFA va a tener constancia el viernes de que yo he ido contigo a un juicio en un tribunal ordinario esto ya lo hicimos hace tiempo cuando cuando te va judicial hizo esto siempre dice decíamos y quién va a firmar esa demanda el Girona el Barça para que la FIFA tenga constancia yp pueda tomar medidas contra ellos el Barça ha dicho con honesto no voy me retiro hijo con esa retirada el Barça Tebas pierde yo no sé yo

Voz 1284 40:33 tuvimos lo Vecchio aplaudo la decisión de Bartomeu ya me parece que es sentido común puro consenso el el Barça no se opone a ir a Miami al Barça dice vamos a Miami a Singapur evacuar al evidentemente cuando estemos todos de la mano sino es del Barça no dice no a Miami harinera ir a Miami de manera unilateral es lo que dice no

Voz 26 40:48 correcto es que cuando temas propios

Voz 0985 40:51 la idea el primero que levanta la mano con el Girona es el Barça al Barça le parece muy bien la idea porque para la industria del fútbol español cree del Barcelona para el propio Barcelona aterrizar en Estados Unidos donde el Barça cree que tiene un mercado estratégico que puede crecer mucho porque el fútbol en Estados Unidos está teniendo un crecimiento exponencial el Barça saluda positivamente esa idea pero el Barça hallazgo que siempre le preocupa esto no lo podemos hacer contra la Federación entonces aquí ha aparecido un problema que Javier Tebas no ha sabido resolver en aumento que Javier Tebas no lo ha sabido resolver pues el Barcelona creo yo con buen criterio le dice oye si esto no tiene el mínimo consenso iremos que andar garrotazos en los juzgados me parece que esto no tiene no tiene futuro ninguno

Voz 1284 41:39 en esta porque el presidente de la hace que estaba también en el hotel Palace en la gala el diario As David Aganzo muy buenas que

Voz 27 41:44 buenas noches gracias por venir al larguero estaba

Voz 1284 41:47 los Antón menos mal que le dijiste a a Javier Tebas eso justo antes del Kanouté y medio porque sino se tira en plancha

Voz 1375 41:55 esto

Voz 1284 41:55 pero es que yo creo que también qué pensabas que él lo sabía claro que ya había comunicado bici también

Voz 0480 42:00 que es bueno avisarle antes me parece que tampoco es bueno que el presidente de la Liga salga a dar un manotazo sin tener todo yo pensé que tú has dicho esta noche al larguero porque porque ya lo sabes no lo dicen

Voz 1284 42:11 yo hubiera puesto cara de póquer ante la pregunta de promedio

Voz 0480 42:14 porque realmente él no estaba enterado de que el comunicado había salido

Voz 1284 42:18 eso es no real como que estamos ahí totalmente eh algo que decir presidente de la fe en nombre de los futbolistas españoles del no del Barça a ir a Miami

Voz 27 42:27 bueno mano yo decirte que que nosotros al final los futbolistas estamos ya sabéis la reunión que tuvimos hace meses con con de los capitanes de primer segundo División

Voz 1284 42:36 aquella foto que salieron todos diciendo no queremos ir a Estados Unidos

Voz 27 42:38 eso sí al final no se cuenta con nosotros yo creo que al final el tiempo no nos da la razón yo creo que tenemos que que ir todos

Voz 26 42:47 lo común no se pueden hacer las cosas con un proyecto