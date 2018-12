Zooloco | Los recuerdos de los orangutanes y el canguro más 'cachas' de la historia

Voz 1 00:00 hola qué tal buenos chicos en su día hablamos ya aquí en el Zoo loco de gorilas y hoy nos quieres hablar de orangutanes que cada vez se parecen más a nosotros no algunos con

Voz 2 00:11 bueno con sus diferencias poquito más quizás al revés que los humanos nos parecemos más a los orangutanes estamos volviendo al origen aunque bueno tú cómo te has dejando crecer la barba

Voz 3 00:21 hago me estar Aitor simpático empezamos bien pero a ver que estabas y además como Peri rojillos vamos con los orangutanes

Voz 1772 00:32 por qué un grupo de científicos ha demostrado que las orangután

Voz 3 00:36 Madrid peso además hablamos de orangutanes de mujeres sí

Voz 1 00:39 tango tanto como yo ya nuevos daría mito en el plazo de los orangutanes

Voz 1772 00:43 bueno pues ellas son capaces de hablar del pasado con sus crías es un descubrimiento muy importante porque es la primera especie animal sin contar a los humanos capaz de hacer esto no está claro cuentan historias historias pero claro

Voz 3 01:04 con lo que lo mueven a ellos en su vida entre comillas

Voz 1772 01:07 cosas del pasado cuando yo era pequeñita fue

Voz 3 01:10 pues sí hay colegio se eso eso

Voz 1772 01:12 para comprobar los científicos han realizado un experimento con orangutanes de la selva de Sumatra que está en Malasia y orangutanes que están en libertad

Voz 3 01:21 una cosa sí antes de continuar

Voz 1772 01:23 eh parecía Casañas está preguntando no tiene

Voz 3 01:26 Google a mano como un gorila

Voz 1772 01:29 es un orangután se Merea has primero el tamaño los cutáneos son muchísimo más grandes son los negros los espalda plan

Voz 3 01:36 los lusos a los los gorilas menos

Voz 1772 01:38 es que son los que viven en República del Congo en el centro de África y luego están los que viene dan en Sumatra que es en Malasia Indonesia y toda esa zona que es en la parte de Asia son los que son peli rojos con los brazos muy le

Voz 3 01:52 Marcos y como más peludos más pero un poco más largos como como Aitor bueno a ver no voy a ser vasco pues para eso

Voz 1772 02:00 primer punto el dilema gran

Voz 3 02:03 dónde está con los sonidos uno

Voz 1772 02:05 compinche de los científicos se colocó una manta con rayas de tigre y empezó a patear por La Ser va de Malasia los orangutanes cuando tienen medido en ocasiones como ésta que pueden ver un tigre pues suelen gritar para alertar al resto de orangutanes de que hay un peligro cercano pero para sorpresa de los científicos en esta ocasión las orangután Asmar ahora se quedarán si quietas con sus crías y sigilosamente ya empezaban a trepar hay por por el estas si una vez que se había ido ese falso tigre es cuando el explicaban a las crías los riesgos a los que sabían enfrentado es decir ya les estaban explicando algo que había ocurrido mucho antes esto demuestra según los científicos que las orangutanes pueden hablar sobre recuerdos o experiencias pasadas

Voz 3 02:47 a mí me parece flipante pero me metió a mí también me parece fascinante me quedo con el detalle del compás

Voz 2 02:53 es exactamente es un científico que se ponen

Voz 3 02:55 vamos a poner pero ahora mismo no hay que tener valores aparte son momentos muy Ferri que yo quiero esa tela de calor para pasearse por la selva con un traje de de de porque no sabes cómo van a reaccionar lo sabes cómo a Arnau no sabe si puedo por ahí que tenga atención pero sí que le gusta es de repente se Eloy amigas ni hablando de esto bonito Jordi hay o de que si otro día

Voz 1 03:25 tenemos que hablar de un tema que me tiene absolutamente loca que comentaba el otro día con unos amigos que ceder las violaciones de los delfines que se violan entre ellos no no no no que acosan a la gente así esto es un tema para dolor

Voz 3 03:39 pero compensa porque ambiente es esto pero este ves a ver venga

Voz 1 03:43 a mí es según me han dicho no sé si son pequeños yo lo he buscado en Internet y lo he encontrado pero necesito una investigación profesional experta los delfines acosan sexualmente a veces a a humanos

Voz 3 03:56 el fin es violador juicios te voy a decir poco estuve con delfines todo fue no me gustaba bueno pues fíjate que investigue verla pero

Voz 5 04:09 me parece mis huy

Voz 1772 04:13 contiene malo te imaginas

Voz 5 04:17 por el océano del buenismo la semana pasada

Voz 1772 04:23 vamos de Sully lo recordaréis el perro de Bush padre que se quedaba huérfano tras la muerte del ex presidente estadounidense esta semana loco hablamos de otra muerte en este caso animal que tiene bastante apenados a los australianos han muerto Roger Roca canguro más cachas de toda Australia cáncer mundo ideando hombre claro de casi dos metros de alto y noventa kilos de peso

Voz 5 04:48 ya te digo yo que no os lo queréis cruzar

Voz 3 04:50 por ninguno no lo habéis listo es digno de de gimnasio da miedo parece un cuerpo humano pero como canguros te tiene que pagar unas hostias es sentimos mucho que que has muerto pero daba un poco de Green pero pero el hablas como si no estuviese escuchando que quizás no lo estás escuchándose has orangutanes madre pueden desde el pasado mejor Roger podemos empañando

Voz 5 05:20 Roger un abrazo y manda Un poco de músculo para abajo no

Voz 1772 05:23 las VIPP decir tristes de este marsupiales hicieron famosos en dos mil quince gracias cómo no a las redes sociales donde este animal tiene un millón de seguidores fue una foto de Roger aplastando ido hablando un cubo de metal la que se hizo viral desde ahí pues al estrellato

Voz 6 05:38 yo no sé si son o no

Voz 1772 05:42 su calidad entre que es un animal muy agresivo porque entre otras cosas era el macho alfa les macho dominante de la manada mano si ha muerto a los doce años en un santuario de canguros del norte de Australia por causas naturales su cuidador se lo han encontrado muerto en la sombra de un arbusto favorito donde le gustaba resguardarse del asfixiante calor no

Voz 3 06:02 ahí como qué bonito cuenta rampa

Voz 1772 06:05 a partes bonitas M M ha dejado sí

Voz 3 06:08 no no lo cuentas muy tierno enternecedor

Voz 1772 06:10 bueno si os da miedo Roger por esos vicios de los músculos

Voz 3 06:14 hay que verlo eh cuidadito con lo que viene

Voz 1772 06:16 se llama Monti es su hijo que llama toda una estirpe de canguros matizados llama además que que Roger mide más de dos metros según cuentan los cuidadores este ejemplar pues tiende a mantenerse y firme con el pecho hinchado cada vez que alguien se acerca cada vez que siempre peligro siempre está lista dos para pegar una buena patada voladora si hace falta

Voz 3 06:37 usted sabe Dos canguros son muy agresivas senadores no sé si algún día tendremos también que hablar de los nombres porque Sully Roger Monti madre mía poner nombres ingleses bueno ya ya pero no sé si

Voz 1772 06:51 te has llamado tú a un canguro

Voz 3 06:53 dado Patxi

Voz 5 06:56 como toda su terreno algo así como Julio Julio pues le pega mira el julio julio venga vamos allá por el concurso el sonido de hoy

Voz 3 07:14 de nerviosa ahí es que meses dando algo más que perder últimamente a ver

Voz 1772 07:18 el sonido que vais a escuchar el de hoy es de un animal imitando supuestamente el sonido de un humano ya vale somos animales imitando humanos

Voz 3 07:27 les da una abuela un poco trampantojo

Voz 1772 07:29 es un poco complicado chicos que si no ganáis muy rápido a ver

Voz 3 07:32 a ver parece un demonio pero es

Voz 1772 07:34 tal e imita la palabra hola en inglés es decir el Low en ese acto final es el el supuesto Hello

Voz 1 07:48 es un animal de compañía no para nada

Voz 1772 07:51 también sabe contar escuchando es un delfín

Voz 6 07:54 escuchar es una foca bueno es difícil así que os voy a poner sus

Voz 1772 08:02 sonido no va mal encaminada eh pero ya os pongo su sonido habitual y ahora ya sí lo tienes que coger

Voz 8 08:09 es una órbita muy bien encaminados a muy bien yo no yo no he dicho nada porque no estamos un poco Canario versado sabía que podía ser algo yo

Voz 3 08:24 ha marcado mi infancia porque con orcas no te has bañado todavía no no bueno pues ni con delfines violadores se instala aquí que lo de los delfines violadores es una experiencia personal

Voz 9 08:34 pero como dice decía Hello porque tú me has dicho que bueno era un poco poquito poquito ahí

Voz 3 08:42 algo así que Aitor lo que le gusta es invitar a todos los hombre claro

Voz 5 08:47 sí puede ser Aitor imitando santo no es un don que dentro de veinte años el Rafa Muñiz le buenas dentro de veinte años expondrá sonidos nuestros

Voz 3 08:56 es indudable que dentro de veinte años daba mejor seguimos aquí no venga otro horario por favor

Voz 1772 09:03 en contra de lo que piensa mucha gente como Marina Fernández las orcas no son ballenas pertenecen a la familia de los delfines a pesar de que se les conoce como ballenas asesinas Killer Wales en inglés eh esto ha sido un error en la traducción porque las haber un grupo de orcas es capaz de matar una ballena entonces eso el nombre de eso ha sería allí les efectivamente que dedica asesinas de ballenas

Voz 3 09:29 pero la historia y cambiaron el oro y la Palmas libranza Willy que le dijo a todos que eran ballenas

Voz 9 09:36 oye Rafa hoy hoy no me voy a llevar nada pero esto el cursillo y tal el buen rollo si está bien pero yo creo que ya es hora de que tenían piensa un poco y que el ganar el concurso suponga algo un premio o algo que entrega un premio hombre tener un incentivo porque sí

Voz 3 09:50 no es que vale sí claro eso es lo estoy porque has perdido pero cuando gana

Voz 5 09:56 pero sí sí sí sí bueno este martes es muy mal muy mal me parece es que ni siquiera has dicho algo más qué decir de las orcas que tienen un cero

Voz 3 10:07 pero cinco veces más grande que el nuestro se nota se nota dicen hola muy bien muy bueno y a mí me encantan pero me da miedo y por favor no metáis ahorcarse en Acuario por favor no tengas muchísima pena en las contáis con delfines prendas cae la aleta dorsal por estar en cautividad si las que es horrible Aitor les estando tan igual lo de las ha perdido una pereza

Voz 10 10:33 el martes que viene

Voz 3 10:35 a que lo pondré fácil pero que no te has sino tampoco no tendría gracia bueno pues a ver qué ocurre el próximo martes ya ha terminado fácil lo va a hacer al Real nos traes algún animal que se llame Patxi para venga venga estar va yo estaría con muchos deberes para

Voz 10 10:52 compensar a ataques